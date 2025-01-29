De 10 bästa exemplen på CRM-programvara och deras användningsfall för att öka produktiviteten

Om hitta en ny CRM-programvara hamnade högst upp på din oändliga att göra-lista, låt oss ta itu med den uppgiften idag!

CRM (Customer Relationship Management) är ett system för att hantera daglig kommunikation och data från potentiella kunder, kontakter och befintliga kunder. Det gör det möjligt för företag att hålla reda på kundinteraktioner och preferenser och att erbjuda bättre kundservice.

Med rätt CRM-programvara kan sälj- och marknadsföringsteam flytta objekt direkt till ett CRM-arbetsflöde och få saker gjorda. De börjar dagen med att veta exakt vad de ska göra och var de hittar resurserna.

Det är inte frågan om, utan när företag behöver ett ordentligt system för att hålla teamen fokuserade och produktiva, då behöver du specialiserade verktyg för att uppnå resultat. För att hjälpa dig att bestämma vilken CRM-programvara som kommer att ha störst inverkan på ditt team har vi sammanställt 10 CRM-exempel och användningsfall.

⏰ 60 sekunders sammanfattning När du väljer ett CRM-system som passar dina behov bör du ta hänsyn till följande verktyg och deras bästa användningsområden för olika typer av användare och företag. Google Sheets – Bäst som ett kalkylbladsbaserat CRM-system för frilansare och SaaS-företag.

ClickUp – Bäst för mobil CRM och projektledning för frilansare, nystartade företag, småföretag och större företag.

HubSpot – Bäst för en komplett CRM-lösning som passar frilansare, nystartade företag, småföretag och större företag.

Zendesk – Bäst för helpdesk/ticket-CRM för nystartade företag, småföretag och större företag

Freshworks – Bäst för hantering av försäljningsaktiviteter för tjänsteföretag och stora företag

Microsoft Dynamics – Bäst för operativ CRM som är särskilt utformad för företag

BIGContacts – Bäst för kontaktadministration för frilansare, nystartade företag och småföretag

Salesforce – Bäst för analytisk CRM anpassad för medelstora företag och koncerner

ActiveCampaign – Bäst för kampanjhantering för frilansare, nystartade företag, småföretag och större företag

Pipedrive – Bäst för försäljningspipeline och affärshantering riktad till medelstora företag och koncerner.

Jämförelsetabell för CRM-programvara

Här är en snabb översikt över användningsfall och affärsstrukturer för varje CRM!

CRM Användningsfall Bäst för Mobil CRM och projektledning Frilansare, nystartade företag , småföretag, stora företag Fullständig CRM Frilansare, nystartade företag, småföretag, stora företag Helpdesk/Ticket CRM Startups, småföretag, stora företag Hantering av försäljningsaktiviteter Tjänsteföretag , företag Operativt CRM Företag Kontaktadministration Frilansare, nystartade företag, småföretag Analytisk CRM Medelstora företag, storföretag Kampanjhantering Frilansare, nystartade företag, småföretag, stora företag Försäljningspipeline och affärer Medelstora företag, storföretag Kalkylblad-CRM Frilansare, SaaS

10 bästa exempel på CRM-systemprogramvara

ClickUp gör det enkelt att organisera och utveckla dina kundrelationer med datavisualiseringar, marknadsföringsautomatisering, kommunikation och mycket mer – allt på ett och samma ställe. Och ClickUp är inte branschspecifikt! Funktionerna och verktygen är helt anpassningsbara så att tvärfunktionella team som marknadsföring, supporttekniker och ekonomi kan utnyttja ClickUp för att hantera sina uppgifter och hjälpa till att avsluta affärer snabbare.

Användningsfall för ClickUp: Mobil CRM och projektledning

När du utökar din kunddatabas och tar dig an mer komplexa kunduppdrag behöver du en pålitlig CRM- och projektledningslösning som ClickUp för att hantera alla nivåer av försäljningsmöjligheter och marknadsföringskampanjer.

ClickUps funktioner hjälper till att öka försäljnings- och marknadsföringsinsatserna så att alla har den information de behöver, när de behöver den. Resultatet? Bättre teamrelationer och snabbare överlämning av uppgifter för att leverera en samordnad kundupplevelse. Här är andra sätt att utnyttja ClickUp:

Anpassa din ClickUp-arbetsyta så att team och säljare får flexibiliteten att visa data på flera olika sätt.

Minska antalet öppna flikar och appar med ClickUps inbyggda integrationer och integrationer från tredje part.

Eliminera silos och snabba upp kommunikationen genom att integrera dina e-postmeddelanden med ClickUp.

Automatisera försäljningsprocesser, påminnelser, uppföljningar och andra tidskrävande uppgifter.

Du kan komma åt ClickUp från vilken enhet som helst, oavsett om du är på kontoret eller på resande fot.

Skapa CRM-mallar för kundleveranser och försäljningsprocesser

Skapa en försäljningsprognosmodell med historiska data

Hantera dina leads, kundrelationer och försäljning på ett och samma ställe med denna ClickUp CRM-mall

Priser för ClickUp

2. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är en kraftfull CRM-lösning som tillhandahåller programvara, tjänster och utbildning för inbound-marknadsföring och försäljning. Den erbjuder ett brett utbud av programvara som hjälper företag med deras marknadsföring och försäljning, inklusive HubSpot CRM, HubSpot Marketing och HubSpot Sales. HubSpot har också ett inbyggt analyssystem som ger användarna insikter om hur deras marknadsföringskampanjer presterar.

Användningsfall från HubSpot: Fullständig CRM

Den största nackdelen med att använda flera CRM-system är att ditt team måste dubbla sina ansträngningar för att hålla informationen uppdaterad. Med en CRM-plattform som Hubspot kan du enkelt hantera interaktioner och data under hela kundens livscykel under ett och samma tak.

HubSpot CRM kan hjälpa säljteam att förbättra kundengagemanget, öka försäljningen och optimera sina marknadsföringsinsatser. Det finns olika funktioner som hjälper dig att hantera dina kundrelationer. Du kan använda webbplatsen för att skapa en kontaktlista, spåra interaktioner med kunder och skicka automatiska e-postmeddelanden.

HubSpot-priser

Gratis verktyg

Starter: Från 18 $/månad för 1 000 marknadsföringskontakter

CRM Suite Starter: Från 20 $/månad för 1 000 marknadsföringskontakter

Professionella: Från 800 USD/månad för 2 000 marknadsföringskontakter

3. Zendesk

via Zendesk

Zendesk är en kundtjänstplattform som hjälper företag att ge support till sina kunder. Den erbjuder en serie verktyg som hjälper företag att hantera kundinteraktioner, inklusive ett ärendehanteringssystem, chattfunktioner och en kunskapsbas. Zendesk integreras med en rad andra mjukvaruplattformar, vilket gör det enkelt för företag att ge support över alla kanaler.

Användningsfall för Zendesk: Helpdesk/Ticket CRM

Ett helpdesk-system är en viktig del av all kundsupport. Med hjälp av ett helpdesk-system kan företag enkelt spåra och hantera kundsupportförfrågningar.

Alla programvaror för ärendehantering kan användas för att samla in kundfeedback och mäta kundnöjdhet, men Zendesk är det bästa alternativet eftersom det inte bara underlättar för dina kunder utan också för dina interna supportteam. När informationsdelningen är smidig och tillgänglig slipper de att begravas under arbetsbördan och kan istället fokusera på att personalisera upplevelsen för kunderna.

Priser för Zendesk

Gratis provperiod tillgänglig

Supportteam: 19 USD per agent/månad

Support Professional: 55 USD per agent/månad

Support Enterprise: 115 USD per agent/månad

4. Freshworks

via Freshworks

Freshworks är en svit av molnbaserad programvara som hjälper företag att hantera sina kundrelationer, försäljning och marknadsföring. Den erbjuder en rad olika verktyg för att hålla koll på interaktioner med kunder och potentiella kunder, inklusive ett CRM-strategiverktyg, ett e-postmarknadsföringsverktyg och ett system för hantering av uppgifter och projekt.

Användningsfall för Freshworks: Hantering av försäljningsaktiviteter

Övervakning av försäljningsaktiviteter är en viktig del av ett CRM-ekosystem för att öka kundlojaliteten. Genom att övervaka försäljningsaktiviteterna får du en tydlig bild av var försäljningsmålen uppnås, överskrids eller inte uppnås. Med Freshworks har du flera sätt att övervaka försäljningsaktiviteterna:

Använd en kronologisk tidslinjevy för att se varje kunds interaktion med ditt företag.

Använd dashboards för att få en översikt över hur ditt team presterar, inklusive senaste försäljningssiffror, aktiva leads och öppna affärsmöjligheter.

Använd e-poststatistik och spårningsstatistik, till exempel hur många e-postmeddelanden som har skickats, andelen kunder som har svarat på e-postmeddelandet, avvisningsfrekvens och mycket mer.

Priser för Freshworks

21 dagars gratis provperiod

Tillväxt: Gratis för upp till tre användare, därefter 15 USD/månad per användare

Pro: 39 $/månad per användare

Företag: 69 $/månad per användare

5. Microsoft Dynamics

via Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics är en serie affärsprogramvaror som erbjuds av Microsoft. Den täcker olika aspekter av ett företag, från ekonomi och drift till försäljning och marknadsföring. Dynamics är utformat för att hjälpa organisationer att hantera sin ekonomi, drift, försäljning och marknadsföring samt kundservice.

Användningsfall för Microsoft Dynamics: Operativt CRM

Operativt CRM hjälper företag med en rad olika aktiviteter, såsom att spåra kunddata, automatisera försäljningsprocesser och hantera interaktioner. Men i grund och botten förbättrar operativt CRM kundservicen genom att förse agenter med kundinformation, inklusive tidigare interaktioner och beställningar.

Genom att spåra kundinteraktioner och data i CRM-programvara som Microsoft Dynamics får företag en bättre förståelse för vad kunderna behöver och vill ha, och hur man bäst kan tillgodose deras behov. Denna information kan också hjälpa företag att identifiera riskkunder och vidta åtgärder för att behålla dem. CRM-programvara kan underlätta denna process genom att automatisera många uppgifter som rör spårning och hantering av kunddata.

Priser för Microsoft Dynamics

Gratis provperiod tillgänglig

Säljare: 65 USD/månad per användare

Sales Enterprise: 95 $/månad per användare

Sales Premium: 135 USD/månad per användare

Microsoft Relationship Sales: 162 USD/månad per användare

Microsoft Viva Sales: 40 USD/månad per användare

via BIGContacts

BIGContacts är ett molnbaserat kontaktadministrationssystem för företag som vill lagra, hantera och dela sina kontakter med andra i en säker miljö. Med BIGContacts kan användare kommunicera med kollegor, kunder och partners på ett mer effektivt sätt genom att ha omedelbar tillgång till all kontaktinformation på ett och samma ställe. Dessutom erbjuder BIGContacts en rad olika funktioner, såsom delning av kontakter, födelsedagspåminnelser och anpassade filter som hjälper användarna att hålla ordning och hålla kontakten.

Om du har ett litet företag som behöver ett smidigt CRM-system utan krångel är BIGContacts utformat för att uppfylla dessa behov.

Kontaktadministration är mer än bara att hålla reda på namn och e-postadresser. Det handlar om att skapa ett system som hjälper dig att hålla kontakten med dina kontakter, hålla dem organiserade och göra det enkelt för dig att hitta den information du behöver när du behöver den. Här är några åtgärder du kan vidta för att anpassa ditt BigContacts-gränssnitt:

Använd anpassade fält för att lagra ytterligare information om dina prospekt och kunder som är viktig för ditt företag.

Sortera och visa kontakter efter väntande eller kommande aktiviteter, affärsmöjligheter, senaste kontakt eller senaste kommunikation.

Skapa användare, roller och behörigheter för att hantera dina team

Se uppdaterad e-postkommunikation från ett och samma ställe

STOR: 5 $/månad per användare

STÖRRE: 15 $/månad per användare

STÖRSTA: 25 $/månad per användare

ENTERPRISE: Anpassad prissättning

7. Salesforce

via Salesforce

Salesforce är ett molnbaserat mjukvaruföretag som tillhandahåller CRM och andra mjukvarulösningar för företag. Salesforce hjälper företag att hantera sina kunddata, interaktioner och försäljningsprocesser. Det erbjuder en mängd olika funktioner, inklusive hantering av försäljningspipeline, kontaktadministration, marknadsföringsautomatisering och kundsupport.

Användningsfall för Salesforce: Analytisk CRM

Salesforces verktyg samverkar för att förstå dina data på flera olika sätt. Det första sättet är att använda dem som datakälla. Ett CRM-system innehåller en mängd data om kunder och deras interaktioner med ditt företag. Dessa data kan användas för att få insikter om kundernas beteende, preferenser och trender.

Det andra sättet att använda Salesforce för analys är att använda det som ett verktyg för rapportering. Rapporter som genereras från ett CRM-system kan ge dig en ögonblicksbild av hur ditt företag presterar, vilka marknadsföringskampanjer som fungerar, hur du kan förbättra kundlojaliteten och var du behöver fokusera dina ansträngningar.

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Professional: 105 USD/månad per användare

Företag: 190 USD/månad per användare

Obegränsat: 355 $/månad per användare

8. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är en e-postmarknadsföringsplattform som gör det möjligt för dig att skapa och skicka nyhetsbrev, automatiserade meddelanden och annat riktat innehåll. Den erbjuder också kraftfulla spårnings- och rapporteringsfunktioner för att mäta framgången för dina kampanjer och optimera dina insatser. Dessutom erbjuder ActiveCampaign ett brett utbud av integrationer med andra tjänster, vilket gör det enkelt att koppla samman dina e-postmarknadsföringsinsatser med resten av dina marknadsföringsaktiviteter.

Användningsfall för ActiveCampaign: Kampanjhantering

Kampanjhantering i ett CRM-system är en viktig uppgift för alla organisationer. Kampanjer kan användas för att rikta sig till specifika kunder eller kundgrupper med marknadsföringsmaterial, specialerbjudanden eller annan kommunikation.

När du hanterar kampanjer i ett CRM-system som ActiveCampaign kan du bygga varje steg efter dina egna önskemål:

1. Definiera kampanjens och företagets mål

2. Skapa en steg-för-steg-plan och identifiera viktiga bidragsgivare för kampanjens genomförande

3. Identifiera målgruppen för kampanjen och skapa riktade budskap

4. Ställ in spårning och OKR för att säkerställa att kampanjens mål uppnås

5. Utvärdera kampanjens resultat och gör ändringar efter behov inför framtida kampanjer.

Priser för ActiveCampaign

Marketing Lite : 29 $/månad per användare

Marketing Plus : 49 $/månad (3 användare)

Marknadsföringsproffs : 149 $/månad (5 användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

9. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är ett verktyg för hantering av försäljningspipeline som hjälper företag att hålla koll på sin försäljningscykel och sina framsteg. Det är en molnbaserad lösning som är tillgänglig från alla enheter, vilket gör den idealisk för företag med ett distansbaserat säljteam. Pipedrive erbjuder en rad olika funktioner, såsom anpassningsbara pipelines, försäljning, e-postintegration och aktivitetsuppföljning.

Användningsfall för Pipedrive: Försäljningspipeline och affärer

En säljprocess är en visuell representation av din säljprocess. Den hjälper dig att spåra möjligheter genom varje steg i säljcykeln, från prospekt till kund. Pipedrive gör det enkelt att skapa en anpassningsbar säljprocess i tre enkla steg:

1. Ställ in din pipeline genom att lägga till dina affärer eller importera dem automatiskt från ett kalkylblad eller CRM.

2. Spåra framsteg med automatiska aviseringar och påminnelser för att hålla affärerna på rätt spår

3. Automatisera tillväxten med AI-teknik som hjälper dig att identifiera möjligheter att öka försäljningen.

Pipedrive-priser

Väsentligt: 9,90 $/månad per användare

Avancerat: 19,90 $/månad per användare

Professional: 39,90 $/månad per användare

Kraft: 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

10. Google Sheets

via Google Workspace

Google Sheets är ett webbaserat kalkylbladsprogram för samarbete med färsk data genom delning och redigering i realtid. Du kan skapa dokument, kalkylblad och presentationer direkt i din webbläsare, och de sparas automatiskt på din Google Drive. Som en del av Google Workspace kan team påskynda arbetsflöden genom att koppla Sheets till andra Google-appar för en anpassad lösning.

Användningsfall för Google Sheets: Kalkylblads-CRM

Ett kalkylblad är det vanligaste sättet att spåra kundrelationer. Du kan skapa en tabell med kundens namn, kontaktuppgifter och eventuella anteckningar om kunden. Detta hjälper dig att hålla reda på kommunikation och alla kundinteraktioner du har haft. Dessutom kan du använda ett kalkylblad för att skapa CRM-rapporter eller spåra lagernivåer.

Priser för Google Sheets

Gratis för för personlig CRM -användning (med ett Google-konto)

Business Starter : 6 $/månad per användare

Business Standard : 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Se hur CRM-programvara kan få ditt företag att växa

I verkligheten är det svårt att få tid att fokusera på kundhanteringsuppgifter utan avbrott. Och äldre CRM-system gör ofta att säljare måste göra stora ansträngningar för att komma åt sina data.

När allt från personliga uppgifter till teamsamarbete finns på ett och samma ställe är det enkelt att hitta det du behöver och undvika dubbelarbete. Med ClickUp får du CRM-verktyg, integrationer och support för att skapa processer för både förutsägbara och mycket komplexa projekt och affärer.

Registrera dig för ett gratis konto för att organisera dina kunddata och lägga till din att göra-lista så att du från och med idag har en enda källa till sanningen!