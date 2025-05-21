Vad är marknadsföringskampanjhantering (med exempel och mallar)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är hantering av marknadsföringskampanjer?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Marknadsföringskampanjhantering är processen att planera, genomföra och övervaka strategiska marknadsföringsinsatser. Det omfattar alla uppgifter som krävs för att organisera, lansera och utvärdera en marknadsföringskampanj under hela dess livscykel, från strategi till kickoff till efteranalys. " } } ] }

”Just Do It.”

1988 myntade en nybildad reklambyrå denna slogan för sin första kund, ett litet sportklädesföretag från Oregon som hette Nike. Överraskning, överraskning: marknadsföringskampanjen blev en omedelbar succé.

Frasen är visserligen catchy, men det är inte den enda anledningen till att reklamkampanjen blev en succé. Byrån valde också rätt tidpunkt.

Det är uppenbart att hantering av marknadsföringskampanjer är viktigt, men det kan kännas överväldigande för byråer. Hur balanserar man kampanjer mellan olika kunder? Hur behåller man kontrollen över kampanjer utan att vara på plats?

Ingen fara!

I den här guiden till hantering av marknadsföringskampanjer går vi igenom allt du behöver veta för att genomföra framgångsrika kampanjer för dina kunder från start till mål.

Vad är marknadsföringskampanjhantering?

Om du hanterar marknadsföringskampanjer för kunder på en byrå är du troligen ansvarig för saker som:

Definiera marknadsföringsstrategi

Genomföra marknadsundersökningar för att lära känna målgruppen

Hjälpa kunderna att fastställa och hantera sin marknadsföringsbudget

Skapa och hantera en innehållskalender

Stärk dina kunders varumärkeskännedom genom innehåll och marknadsföring i sociala medier

Skapa visuellt tilltalande grafik och videor som förmedlar dina kunders budskap i annonser.

Viktiga element i planeringen av marknadsföringskampanjer

Som en del av marknadsföringsprojektledningen måste du definiera alla komponenter som dina kunders marknadsföringskampanj behöver för att lyckas.

Här är sex viktiga faktorer att fokusera på när du planerar marknadsföringskampanjer för kunder:

Målgrupp: Vem marknadsför du till? Din kunds målgrupp avgör vilka budskap som kommer att nå fram, vilka kanaler som ska användas för att Vem marknadsför du till? Din kunds målgrupp avgör vilka budskap som kommer att nå fram, vilka kanaler som ska användas för att nå målgruppen och vilka innehållsformat som den specifika målgruppen använder mest. Marknadsföringsmål och OKR: Varför genomför du en kampanj? Tydliga mål gör att ditt team kan hållas ansvarigt när de arbetar med kundprojekt. Och med väl definierade OKR kan du följa teamets framsteg mot dessa mål. Dessa mätvärden håller både ditt team och dina kunder informerade om vad du gör, varför du gör det och hur effektiva dina insatser är. Budget: Din kunds marknadsföringskampanjbudget sätter en konkret gräns för hur mycket du eller din kund kan spendera på detta specifika initiativ. Även om du inte vill att kundernas budgetar ska hämma kreativiteten, kan du använda beloppet för att bedöma om ditt teams idéer för kampanjen är genomförbara. Marknadsföringsaktiviteter: Vilken typ av kampanj kommer du att skapa för din kund? Denna fråga är avgörande för att kunna fastställa Vilken typ av kampanj kommer du att skapa för din kund? Denna fråga är avgörande för att kunna fastställa resursfördelning , förväntade resultat och tidsplaner framöver. En tv-reklam kräver betydligt mer resurser än en nyhetsbrevskampanj via e-post. Vilken typ av marknadsföringskampanj du genomför beror också på vilka kanaler du använder för att nå din kunds målgrupp. Om du till exempel vill nå generation Z är marknadsföringskampanjer på sociala medier på plattformar för korta videoklipp som TikTok det rätta valet. Tidsplan: Hur lång tid tar det att planera och genomföra din kunds kampanj, och när är ditt budskap som mest effektivt? Bestäm ett start- och slutdatum för din kampanj och planera lämpliga milstolpar i en Hur lång tid tar det att planera och genomföra din kunds kampanj, och när är ditt budskap som mest effektivt? Bestäm ett start- och slutdatum för din kampanj och planera lämpliga milstolpar i en tidsplan . Om du marknadsför en back-to-school-rea i USA vill du förmodligen köra kampanjen från slutet av juli till mitten av augusti. Planeringen bör påbörjas senast i juni, alla leveranser ska vara klara i mitten av juli och du utvärderar kampanjens resultat i september. Team: Precis som Avengers måste du sätta ihop ett drömlag av medarbetare på din byrå (copywriters, designers, vad du vill) som kan ta itu med varje uppgift på din marknadsföringskampanjs att göra-lista. Ta hänsyn till teammedlemmarnas kompetens och tillgänglighet när du väljer din grupp.

Bonus: Programvara för varumärkeshantering & AI-marknadsföringsverktyg

7 steg till effektiv marknadsföringskampanjhantering

För att visa hur marknadsföringskampanjhantering fungerar i praktiken, låt oss föreställa oss att du är marknadsföringschef på en byrå för marknadsföring i sociala medier. Din kund är MySkinDoc, ett växande startup-företag vars produkt är en telehälsoapp som kopplar samman legitimerade hudläkare med patienter på distans. Kunden har anlitat dig för att driva en (förhoppningsvis viral) kampanj i sociala medier som ökar deras varumärkeskännedom.

Låt oss dela upp din strategi för hantering av marknadsföringskampanjer i sju praktiska steg.

1. Förstå din målgrupp 🙋

En kampanj framgång beror på hur väl den resonerar med varumärkets målgrupp. Som byrå måste du gräva djupt i research om dina kunders viktigaste kunder innan du dyker in i kampanjskapandet.

Ställ dessa frågor för att förstå målgruppens tankesätt och marknadsföra dig mer effektivt till dem:

Vem har mest nytta av din kunds produkt eller tjänst?

Vad är målgruppens önskemål, intressen och beteenden?

Vilka är målgruppens problem, och hur kan din kund lösa dem?

Var i marknadsföringstratten befinner sig målgruppen för denna kampanj: högst upp (medvetenhet), i mitten (övervägande) eller längst ner (köp)?

För att svara på dessa frågor kommer du och ditt team sannolikt behöva göra marknadsundersökningar och segmentera målgruppen. Fråga kunden om de har några köparprofiler eller idealprofiler för kunder som de kan dela med sig av för att komplettera denna undersökning.

Kundundersökningar från klienten hjälper dig också att förstå deras målgrupp och dess behov, vilket underlättar hanteringen av din marknadsföringskampanj.

Exempel på svar: Personer som skulle registrera sig för MySkinDoc:

Är det personer som lider av hudproblem och som inte kan eller vill besöka en hudläkare personligen?

Vill ha en klar, frisk hud och använder sociala medier för att följa varumärken som är relevanta för deras intressen.

De kanske är självmedvetna om sitt utseende och osäkra på vilka alternativ de har utöver att träffa en läkare personligen. MySkinDoc kan koppla dem till en hudläkare på distans, utan att döma dem.

De befinner sig fortfarande i toppen av tratten och har just upptäckt MySkinDoc. Du vill att de ska välja att hålla kontakten med din kund genom att klicka på knappen ”Följ”.

2. Sätt upp specifika mål och kampanjtyper 🎯

Vad vill kunden uppnå med denna kampanj, och vilken typ av kampanj passar bäst för det målet?

Kunderna har vanligtvis en allmän uppfattning om sina mål och hur de tycker att kampanjen ska se ut. Din uppgift är att specificera detta så att det inte uppstår några överraskningar när det gäller resultatet. Tänk på denna lista över möjliga mål för marknadsföringskampanjer och typer av marknadsföringskampanjer:

Öka antalet registreringar för gratis provperioder: Kör betalda annonser på sociala medier riktade till potentiella kunder på LinkedIn och Twitter.

Lansera en ny produktfunktion på ett framgångsrikt sätt: Skapa fräscha, spännande landningssidor och utkast till pressmeddelanden för publicering på Hacker News.

Öka försäljningen : Genomför en e-postmarknadsföringskampanj som påminner kunderna om deras övergivna kundvagnar inom 24 timmar efter att de lämnat din webbplats.

Öka trafiken till webbplatsen och förbättra den organiska räckvidden: Skapa en serie SEO-listor som rankas på första sidan i sökmotorresultaten före årets slut med listor över ”bästa produkter/programvara/verktyg”.

Exempel: Låt oss återgå till vårt exempel med MySkinDoc. Det är en relativt ny produkt, så företagets team vill öka varumärkeskännedomen genom en serie betalda annonser på Twitter, Instagram och TikTok. Du planerar att fånga sociala medier-användarnas uppmärksamhet genom att visa före- och efterbilder och videor från riktiga MySkinDoc-användare.

3. Fastställ mått för att mäta framgång 🔢

När du vet vad din kunds marknadsföringskampanj ska uppnå kan du bestämma hur du ska utvärdera kampanjens effektivitet. Marknadsförings-KPI:er bör kopplas direkt till hur väl marknadsföringskampanjen uppnår de mål du definierade i steg 2.

Samla allt ditt arbete i en överskådlig översikt med Dashboards.

Några exempel på marknadsföringsmått som du kan använda för att mäta framgång utifrån dina kunders mål är:

För att lansera nya produkter och generera intäkter: Konverteringsfrekvenser, klickfrekvenser för e-post, kvalificerade leads, nya registreringar, merförsäljning, ROI

För att driva trafik: Sökordsrankningar, domänautoritet, organisk söktrafik, totala sidvisningar, unika sidbesökare, avvisningsfrekvens, kostnaden för pay-per-click-kampanjer

För varumärkeskännedom: Användarnas åsikter, engagemang på sociala medier, visningar på YouTube, omnämnanden på sociala medier eller i pressen, sökvolym för varumärkesrelaterade sökord.

För evenemang: Totalt antal anmälningar eller sålda biljetter, totalt deltagarantal, kvalificerade leads, kundförvärvsfrekvens

Exempel: Öka antalet följare och engagemanget på sociala medier, månad för månad, med 100 % på alla kanaler (Twitter-visningar och gillamarkeringar, Instagram- och TikTok-gillamarkeringar och kommentarer).

4. Identifiera dina tillgängliga resurser ✔️

När du planerar din kunds marknadsföringskampanj, bestäm vilka personer på din byrå som har rätt kompetens och tillgänglighet för uppgifterna. Utifrån det bör din strategi för hantering av marknadsföringskampanjer ge dessa personer tidsplaner och deadlines för att hjälpa till att hålla projektet på rätt spår.

Bestäm tillsammans med teammedlemmarna vilka verktyg eller vilken utrustning du behöver för dina kampanjer, till exempel verktyg för marknadsföringsautomatisering och åtkomst till kundens CRM och Google Analytics. Bra programvara för kampanjhantering, som ClickUp, hjälper dig att hålla koll på alla dina kampanjer och deras att göra-listor, så att ditt team kan hålla alla deadlines.

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och dra och släpp enkelt uppgifter för att omfördela resurser.

Tänk också på att hålla koll på kundens budget för marknadsföringskampanjer så att du inte använder för mycket resurser.

Exempel: Du tilldelar tre marknadsföringschefer för sociala medier till detta projekt: Sam, Lydia och Marco. Var och en av dem har erfarenhet av att driva kampanjer på Twitter, Instagram respektive TikTok. Du skapar material i Canva och Final Cut Pro och schemalägger inlägg via Hootsuite. Budgeten för denna kampanj är 15 000 dollar.

5. Planera ditt kampanjprojekt på en tidslinje 📅

Skapa en innehållskalender för att tydliggöra milstolpar och hantera förväntningar mellan din byrå och dina kunder. Du eller din marknadsföringskampanjansvarige kan hantera innehållskalendern i ett enkelt kalkylblad eller, ännu bättre, i samarbetsverktyg för projektledning som ClickUp.

Använd ClickUp Home Calendar View för att skapa uppgifter, lägga till möten eller samtidigt övervaka din uppgiftslista.

Exempel: Din kampanj för MySkinDoc består av texter och material för marknadsföring på sociala medier som Twitter, TikTok och Instagram:

MySkinDocs kampanjer på Twitter, TikTok och Instagram pågår från 1 oktober till 31 december.

Din byrå ska utarbeta alla leveranser minst två veckor före förfallodagen, och MySkinDocs marknadsföringsteam ska ge feedback eller godkännanden inom en vecka efter leveransen.

Ditt team kommer att schemalägga varje inlägg på sociala medier i Sprout Social och följa deras bästa praxis för den bästa tidpunkten att publicera på varje plattform.

Du planerar deadlines för varje åtgärd i en innehållskalender och tilldelar ansvariga personer, t.ex. Sam som ska skriva ett Twitter-inlägg senast den 9 september, Marco som ska filma och redigera TikTok-klipp senast den 14 september osv.

6. Genomför din plan 🏃

Att planera en marknadsföringskampanj är som att förbereda en raket för uppskjutning: se till att den har tillräckligt med bränsle och rätt astronauter ombord. Att genomföra din kampanj är som att trycka på startknappen och se till att raketen håller kursen och siktar mot månen!

För att behålla momentum i detta skede, kolla in teammedlemmarna för att se till att de levererar i tid. Uppmuntra alla att hålla sig till den upprättade planen, men var beredd på oväntade störningar, som att kunder ändrar projektets omfattning mitt i processen. Annars kan din kampanjraket krascha från ingenstans!

Omvandla kommentarer till ClickUp-uppgifter eller tilldela dem för att omedelbart omvandla tankar till åtgärder.

Kommunicera regelbundet med din kund för att säkerställa att alla intressenter – inklusive din marknadsföringskampanjansvarige – är överens om förväntningar och eventuella effekter på deadlines. Justera din kampanjtidplan och dina leveranser endast om det är absolut nödvändigt. Kom ihåg att förseningar gör det svårt att hålla kampanjerna inom budget och ofta leder till att omfattningen kryper.

Exempel: Ditt team gör ett fantastiskt jobb. De har hållit alla deadlines och MySkinDoc har godkänt alla dina utkast utan några synpunkter. Men Sam råkade ut för en skidolycka under helgen och kommer nu att vara borta från kontoret under resten av din marknadsföringskampanj.

Du måste hitta en ny teammedlem som kan ta över hanteringen av Twitter-kampanjen. Lyckligtvis finns Po tillgänglig för att hjälpa till med olika sociala medieplattformar. Eftersom han är ny på kontot missar hans första inlägg målet att nå MySkinDocs målgrupp. Kunden ger feedback och de efterföljande revideringarna och den slutliga godkännandeprocessen orsakar förseningar i ditt Twitter-publiceringsschema.

Se din arbetsbelastning utifrån de uppgifter som återstår på din kritiska väg med ett enda klick i ClickUp!

Det finns några sätt att hantera alla dessa oväntade störningar. Först och främst bör du omedelbart informera din kund om Sams situation.

Be om deras tålamod medan Po lär sig hur allt fungerar. Justera din tidsplan och ditt innehållskalender så att de speglar den tid han behöver för att komma igång med kontot. Be slutligen Lydia och Marco att hjälpa Po så att han så snabbt som möjligt kan få en bättre förståelse för MySkinDocs behov.

7. Övervaka KPI:er 📈

Använd de KPI:er du redan definierat i steg 3 för att utvärdera kampanjens resultat.

Om din kampanj inte går så bra som förväntat måste du höja siffrorna!

Brainstorma internt om hur du kan förbättra dina mätvärden. Kanske behövde Instagram-annonsen en mer färgstark bild, eller så behövde bildtexten kortas ned. Håll dina kunder informerade om kampanjhanteringsprocessen och få deras godkännande för eventuella förändringar i marknadsföringsstrategin eller deadlines.

Brainstorma idéer och rita en fri form av Mind Map i Blank Mode i ClickUp.

Exempel: När kampanjen startade hade MySkinDocs Twitter-konto bara 30 följare. Målet var att fördubbla antalet följare varje månad. I oktober fick kontot 40 nya följare, vilket översteg målet, men i november fick kontot bara 50 nya följare. Hur kan du se till att antalet följare ökar från 120 till 240 i december?

Giveaways är ett utmärkt sätt att öka engagemanget på Twitter. Du frågar MySkinDoc om de kan genomföra en kampanj med en giveaway, där en lycklig Twitter-följare får en gratis konsultation med en av plattformens hudläkare. Kunden går med på detta och Po börjar marknadsföra giveawayan på Twitter.

Twitterkontot får snabbt följare som är intresserade av denna kostnadsfria konsultation. Även om de slutar följa kontot efter kampanjens slut har du säkerställt att du har uppnått dina KPI:er och att du kommer att nå personer direkt i MySkinDocs målgrupp under resten av december.

Fördelarna med att hantera marknadsföringskampanjer på ett riktigt bra sätt

Alla marknadsföringsbyråer kan intyga att en kampanj består av många rörliga delar. Du har medarbetare som arbetar tvärfunktionellt för att skapa leverabler. Och det finns flera deadlines att hålla koll på samtidigt som kunderna måste hållas uppdaterade om framstegen. Låt oss bara säga att listan kan göras lång.

Men målet är att göra alla dessa rörliga delar mer förutsägbara. Med marknadsföringskampanjhantering kan medlemmarna i din byrå andas ut eftersom de vet att:

Vilka är deras ansvarsområden?

När ska deras leveranser vara klara?

Var hittar du kundfeedback?

TL;DR? Marknadsföringskampanjhantering gör det möjligt för din byrås teammedlemmar att leverera kampanjen i tid och uppnå kundens mål, samtidigt som din byrå positioneras som en strategisk partner snarare än bara ännu en leverantör.

Skapa övergripande mål med Goals i ClickUp och dela sedan upp dem i mindre delmål för att följa dina framsteg.

Kunderna vill ha högkvalitativa marknadsföringskampanjer som levereras i tid och ger konkreta resultat. Även om effektiv marknadsföringskampanjhantering inte garanterar dessa resultat, gör den dem mer uppnåeliga.

En bra kampanjhantering på din byrå kan se ut så här:

Kundansvariga kontrollerar projektets framsteg för att säkerställa att byråns teammedlemmar håller deadlines. Samtidigt vidarebefordrar de kundernas feedback till teammedlemmarna för att säkerställa att leveranserna håller hög kvalitet.

Alla teammedlemmar känner till sina tilldelade uppgifter och deadlines, vilket gör det lättare för dem att få allt gjort i tid.

Dina kunder vet vad de kan förvänta sig av dig och, i sin tur, vad som förväntas av dem, dvs. att ge feedback vid specifika datum.

Effektiva marknadsföringskampanjer ger helt enkelt de resultat som dina kunder vill ha, vilket gör dem nöjda. Och nöjda kunder är mer benägna att återkomma som partners. Du vill ha parallell framgång så att de sprider ryktet om din byrås förmåga att få saker gjorda snabbt och framgångsrikt.

En bra marknadsföringskampanj bygger upp kundens varumärke och intäkter, men en välskött marknadsföringskampanj bygger upp din byrås!

Å andra sidan kan dåligt hanterade marknadsföringskampanjer få katastrofala följder för både dina kunder och din byrås varumärke. Se Burger Kings tweet på Internationella kvinnodagen eller den där Pepsi-reklamen med Kendall Jenner... definitivt inte den typ av marknadsföringskampanj som du vill att potentiella kunder ska associera med din byrå!

Mallar för hantering av marknadsföringskampanjer

Vem gillar inte bra mallar? Vi gör det i alla fall. De gör livet så mycket enklare eftersom du inte behöver designa ett helt system eller dokument från grunden.

Oavsett om du marknadsför ett eller tolv varumärken kan du ta del av sex av våra favoritmallar (som är gratis!) som kan hjälpa dig att hantera alla dina marknadsföringsprojekt.

1. ClickUp-mall för kampanj- och marknadsföringshantering

Denna mall erbjuder ett heltäckande arbetsflöde, från mottagande av förfrågningar till planering och genomförande av kampanjer.

ClickUps mall för kampanj- och marknadsföringshantering är en allt-i-ett-resurs för alla marknadsföringskampanjchefer eller intressenter i marknadsföringsteam.

Denna mall innehåller flera ClickUp-vyer som hjälper dig att visualisera och planera dina marknadsföringskampanjer ur olika vinklar:

Produktlanseringskampanj: Överskådlig, övergripande checklista över alla uppgifter, grupperade efter kampanjfas.

Social Media Team Tracker: Delar upp sociala medieuppgifter i åtgärdspunkter, organiserade efter vilket team som är ansvarigt. Identifierar typen av innehåll som ska levereras och relevanta sociala mediekanaler.

Marknadsföringsfas: Delar upp uppgifter efter fas i en Kanban-tavla

Kalender: Planera alla dina Planera alla dina marknadsföringsuppgifter i en kalender för att enkelt se vad som står på tur.

Referenser: Lagra dina viktiga Lagra dina viktiga marknadsföringsresurser , såsom marknadsföringsförslag, varumärkesriktlinjer och produktinformation, i ClickUp Docs.

Budget Tracker: Visar den tilldelade budgeten för varje uppgift, så att du alltid håller dig inom budgeten.

2. ClickUp-mall för kampanj- och marknadsföringshantering i listvy

Använd listvyn i ClickUps mall för kampanj- och marknadsföringshantering för att enkelt spåra budgetar och andra viktiga marknadsföringsanalyser.

Med samma ClickUp-mall för kampanj- och marknadsföringshantering kan du redigera din listvy för att ange viktiga aspekter av din kampanj, såsom mål, målgrupp, budget, utgifter och projektstatus.

Nu behöver du inte längre tjata på marknadsföringsteamet om uppdateringar eller gräva djupt efter KPI:er. Denna mall för kampanjspårning hjälper dig att:

Se alla dina kampanjer och deras konverteringsstatistik på en gång och välj vilka specifika KPI:er du vill spåra med anpassningsbara datafält.

Visualisera dina kampanjflöden i flera vyer (i detta exempel används listvyn).

Håll dig till schemat och hantera deadlines med anpassningsbara fält för start- och slutdatum.

3. ClickUp-mall för kampanj- och marknadsföringshantering i Kanban-vy

Använd denna Kanban-vy i mallen för kampanj- och marknadsföringshantering för att organisera dina kampanjer på ett effektivt sätt.

Återigen, inom samma ClickUp-mall för kampanj- och marknadsföringshantering kan du använda Kanban-vyn som en helt ny mall för att spåra och hantera dina kampanjer.

Denna vy är idealisk för hantering av kampanjer i sociala medier, eftersom du ger intressenter och andra projektbevakare en översikt över statusen för varje tillgång, inlägg eller innehåll för kampanjen i sociala medier.

4. Mall för kampanjbeskrivning i ClickUp

Bygg varje steg i din kampanjarbetsflöde i denna mallbaserade brief i ClickUp Docs.

Behöver du sammanfatta dina kampanjer på ett koncist sätt, särskilt för att få kundens godkännande?

Se till att du och dina kunder är överens med hjälp av ClickUps mall för kampanjbeskrivning, som hjälper dig att beskriva mål och utarbeta ett förslag för alla marknadsföringskampanjer i ett enkelt kortfattat dokument.

Denna mall guidar dig genom att definiera följande viktiga komponenter i en marknadsföringskampanj, en efter en:

Kampanjöversikt

Målmarknad (inklusive mallar för användarprofiler

Föreslagen budget

Viktiga datum

Marknadsföringsinsatser, material (även kallat tillgångar eller leverabler)

Referenser (länkar till relevanta marknadsföringsresurser, t.ex. varumärkesriktlinjer, konkurrentlista, inloggningsuppgifter etc.)

Sammanfattning och godkännande

5. Mall för kreativt briefdokument från ClickUp

Denna mall samordnar produktionsgrupper och intressenter för att leverera kreativa projekt genom att beskriva den övergripande strategin och viktiga element.

ClickUps mall för kreativ brief ger en kort och koncis översikt över vad din kampanj handlar om. Perfekt för att hjälpa dig och din kund att komma överens om grundläggande detaljer och tidsplaner. Detta är ett måste för marknadsföringsteam.

Här är vad som ingår:

Kampanjöversikt : Skissera kampanjens mål, milstolpar, budget och målgrupp.

Kreativa briefs : Förklara hur du definierar kampanjens budskap, uppmaningar till handling och resultat. : Förklara hur du definierar kampanjens budskap, uppmaningar till handling och resultat.

Videobriefingar: Planera din videoproduktion med ett storyboard, en tagningslista och ett inspelningsschema.

Kolla in dessa kreativa exempel för inspiration!

6. ClickUp-mall för kampanjkalender

Se till att ditt team håller ordning på dina olika kampanjer i ett enda, delbart utrymme.

ClickUps kampanjkalendermall hjälper ditt team att hålla ordning på alla sina marknadsföringskampanjer. Denna kalender ger dig en överblick över alla dina aktiva kampanjer genom att kartlägga dem, möjliggöra strategisk planering på hög nivå och låta dig:

Planera dina kampanjer i en evenemangskalender som kan visas per dag, fyra dagar, vecka eller månad.

Visa dina kampanjer sida vid sida på en tidslinje för att förstå hur dina kampanjer överlappar varandra. Dra och släpp för att justera kampanjens start- och slutdatum eller varaktighet.

Visa åtgärder som kräver omedelbar uppmärksamhet i höger sidofält, där alla oplanerade och försenade uppgifter listas.

Lista alla dina kampanjer och gruppera dem efter varaktighet för att skilja mellan engångskampanjer, kortvariga kampanjer och långvariga kampanjer.

Se den aktuella statusen för alla dina kampanjer så att marknadsföringskampanjcheferna kan justera deras framsteg genom att dra mellan kolumnerna på en visuell Kanban-tavla.

Optimera din marknadsföringskampanjhanteringsprocess med ClickUp

Alla marknadsföringskampanjer kan inte vara "enkla, smidiga och vackra" som Covergirl, men vi kan hjälpa dig att komma ett steg närmare det målet. 😉

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för kampanjhantering som hjälper byråer och marknadsföringsteam att effektivisera sitt samarbete med kunderna i marknadsföringskampanjer från start till mål.

Här är några exempel på hur ClickUp hjälper dig att spendera mindre tid på att organisera och mer tid på att göra:

Lagra dina kunders viktiga information, innehållskalendrar och varumärkesriktlinjer i dedikerade samarbetsdokument.

Visualisera exakt hur lång tid din kampanj kommer att ta och skapa kopplingar mellan olika uppgifter med ClickUps Gantt-diagram.

Håll kampanjerna enligt schemat genom att övervaka KPI:er på dina ClickUp-dashboards och automatiskt spåra ditt teams framsteg mot mätbara mål.

Registrera dig gratis på ClickUp för att börja hantera effektivare marknadsföringskampanjer redan idag.