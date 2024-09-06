Exempel på kreativa briefs: Hur man skriver en kreativ brief för marknadsföring i 8 steg

Som Boromir en gång sa i filmmästerverket Sagan om ringen: ”Man kan inte bara göra en rolig video. ” 🤌 Okej, vi tog oss några konstnärliga friheter – men känslan stämmer! Man kan inte bara slänga ihop ett kreativt projekt från grunden utan kreativa brief-exempel och förvänta sig att det ska bli framgångsrikt.

Kreativa projekt kräver noggrann research, noggrann planering och samarbete för att göra avtryck. Och innan teamen kan sätta igång måste dessa element sammanställas i ett informativt dokument som kallas kreativ brief. ✨

Men hur vet du om din kreativa brief uppfyller alla krav?

Följ med för att lära dig allt du behöver veta för att skapa en effektiv kreativ brief, inklusive en detaljerad mall, steg-för-steg-arbetsflöde, de bästa exemplen och mycket mer. Dessutom får du tillgång till anpassningsbara mallar för kreativa briefs!

Vad är en kreativ brief?

En kreativ brief är ett kort men informativt dokument som beskriver de viktigaste detaljerna i ett kreativt projekt och leder teamet från idé till slutresultat. Det är nyckeln till att skapa din färdplan och fastställa viktig information som:

Projektkrav

Riktlinjer för varumärket

Kreativa tillgångar

Syfte

Målgrupp och budskap

KPI

Omfattning och tidsplan

Och mer – beroende på ditt projekt! 🎨

Kreativa briefar är standardpraxis för de flesta byråer och marknadsföringsteam. Precis som en designbrief börjar den kreativa briefen med en förfrågan från en kund, en intressent i företaget eller en annan avdelning inom din organisation.

Även om det är teamet som utvecklar projektet som i slutändan äger den kreativa briefen, är det ett samarbete mellan alla inblandade som ligger bakom dess utformning.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Börja med att diskutera själva förfrågan. Gå in i mötet med avsikten att förstå förfrågarens eller kundens vision, mission och syfte för att hitta de element som verkligen är viktiga för dem. Utifrån det kan du ta itu med eventuella omedelbara utmaningar och erbjuda din branschexpertis för att förverkliga projektet.

Målet är att få alla att ställa sig bakom projektplanen – särskilt dina intressenter. Med fastställda krav kommer designteam, skribenter och marknadsförare att veta exakt hur kreativa de kan vara med ditt projekt och vad som förväntas.

Vad ska ingå i en kreativ brief?

Det som gör det så svårt att standardisera kreativa briefs är att varje enskilt projekt är så föränderligt. Men det är också det som gör din brief så värdefull!

Samarbeta mer effektivt med kunder eller interna team med virtuella whiteboards för att stimulera innovation.

Ett kreativt projekt kan vara nästan vad som helst – från att lansera en komplex reklamkampanj till att producera en webbserie. Varje projekt medför sina egna utmaningar, men den kreativa briefen finns till för att hjälpa kreativa team att identifiera och lösa dessa problem så snabbt som möjligt.

Betrakta din kreativa brief som en pålitlig källa till sanning som du kan återkomma till under hela projektprocessen. Oavsett om det handlar om att ge uppdateringar, jämföra ditt arbete med den ursprungliga planen eller dubbelkolla ditt budskap, är briefen din ledstjärna. ⭐️

Exempel på kreativa briefs

Den mall och det arbetsflöde vi har beskrivit passar praktiskt taget alla kreativa projekt. Men det betyder inte att alla briefs kommer att se likadana ut. Kreativa briefs är utgångspunkten för alla kreativa projekt – oavsett hur stora eller små de är. Vissa projekt kommer att lägga större vikt vid vissa delar av den kreativa briefen än andra. Här är några exempel på kreativa briefs som hjälper dig att bedöma skillnaderna mellan olika projekt.

Bonus: AI-mallgeneratorer!

Kreativa briefs för reklamkampanjer

Briefar för reklam- och marknadsföringskampanjer kan vara allt från relativt enkla till extremt komplexa, beroende på arbetsomfånget. I detta exempel på en kreativ brief kan du inkludera ytterligare research, flera visuella referenser och flera utkastgranskningar för att säkerställa att produktionen och leveransen går smidigt.

Detta är också ett bra exempel på den typ av projekt som kan omfatta mer än en CTA. Även om det alltid finns ett huvudsyfte med kampanjen är det viktigt att det kreativa teamet och intressenterna så snabbt som möjligt kommer överens om marknadsförings-KPI:er, leveranser och leveransprocess.

Är du nybörjare på att skriva kampanjbriefar? Det bästa sättet att börja är med en anpassningsbar mall som Kampanjbriefmall från ClickUp !

Kreativa briefar för innehållsmarknadsföring

Bädda in ClickUp Docs direkt i Whiteboards för att få tillgång till viktiga projektdokument, forskning och sammanhang utan att behöva lämna din tavla.

En kreativ brief för innehållsmarknadsföring guidar blogg- och SEO-teamen att utveckla artiklar, texter och material som tilltalar företaget, dess kunder och andra! Målgruppen, målen, meddelandestrategin och tidsplanen är avgörande i innehållsmarknadsföringsprojekt, särskilt om du följer en tight innehållskalender.

Målen för innehållsmarknadsföring kan vara allt från att öka varumärkeskännedomen till att generera potentiella försäljningskontakter. De skapas ofta för varumärkets egen webbplats, sociala medieplattformar, nyhetsbrev eller innehållsdatabas.

Projektets framgång mäts vanligtvis genom webbplatsens trafik, engagemangsnivåer, konverteringar och olika sociala medier-mått som kopplas tillbaka till företagets övergripande mål.

Många företag använder dessa projekt för att etablera sitt tankeledarskap genom att samarbeta med tredjepartspublikationer, vilket kräver en detaljerad brief för att korrekt följa varumärkets specifika tonfall och stilriktlinjer.

Briefar för omdesign av webbplatser

Webbdesignarbetsflöden är ingen liten bedrift och öppnar dörren till massor av unika kreativa element, inklusive UX-överväganden, funktionella krav, kreativa processbehov och mycket mer! Kreativa briefs för omdesign av webbplatser följer fortfarande samma grundläggande steg och struktur, men måste betraktas genom ytterligare linser:

Är grafiken, typografin och budskapet förenliga med varumärket?

Kan användarna enkelt navigera på webbplatsen och hitta produkterna eller tjänsterna utan problem?

Stöder designen den funktionalitet du behöver?

Skapa en mycket visuell och färgstark varumärkesbok med mallen för varumärkesriktlinjer från ClickUp.

Eftersom en webbplats består av så många olika element kan det bli mycket fram och tillbaka mellan designers och kunden. För att undvika att ditt team blir utmattat av ständiga granskningsmöten och små justeringar bör du som kreativ projektledare sätta tydliga gränser för hur många ändringar du tillåter i projektet före den slutliga deadline.

Det behövs inte mer än två omgångar.

Hur man skriver en kreativ brief

Även om din mall är klar finns det ett strategiskt tillvägagångssätt för att slutföra din brief så effektivt som möjligt. Följ dessa steg för att säkerställa att ditt team och dina intressenter är på samma sida under hela den kreativa briefprocessen, så att inget lämnas åt slumpen!

Visualisera dina projektplaner med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Steg 1: Ge projektet ett lämpligt namn

Börja starkt med en av de viktigaste delarna av ditt projekt – namnet! Projektets namn ska vara tydligt och koncist samtidigt som det förmedlar syftet. Det behöver inte vara flashigt eller roligt, men det ska tilltala din målgrupp och vara tillräckligt intressant för att de ska vilja veta mer. På sätt och vis är namnet det första intrycket av ditt projekt eller företag.

I översikten kan du förklara projektnamnet lite mer för teamet. Använd översikten för att i en mening eller mindre besvara eventuella frågor som kan finnas kvar om projektnamnet, för att undvika missförstånd eller fram och tillbaka mellan intressenter och det kreativa teamet. Det kan vara en kort förklaring av vad projektet kommer att handla om och dess kärnbudskap.

Steg 2: Samordna dina mål med långsiktiga mål

Med ditt projektnamn och din projektbeskrivning till hands är du redo att skissa på dina huvudsakliga mål och syften. Dina mål är detaljerade och projektspecifika. Det här är din chans att samordna teamet kring potentiella motgångar innan de inträffar, CTA:er och bevisa projektets värde.

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framstegen.

Allt börjar med att definiera följande nyckelpunkter:

Det problem du tar itu med

Hur projektet kommer att lösa det

Varför det måste ske

Genom att fastställa vad, hur och varför för ditt projekt kan du skapa förväntningar på hur ett framgångsrikt resultat kommer att se ut när allt är klart. Utifrån det kan du dra kopplingar mellan projektets mer detaljerade mål och företagets övergripande mål eller mission.

Steg 3: Identifiera din målgrupp

Se viktig information om din målgrupp, inklusive deras motivation, demografi och yrkesbakgrund, med hjälp av mallen för användarprofiler från ClickUp.

Din målgrupp är den grupp som kommer att ha störst nytta av ditt projekt eller din kampanj och den som det kreativa teamet ska rikta sig till. Om du redan har skapat användarprofiler för ditt företag kan du använda dessa resurser och marknadsundersökningar för att skapa detta avsnitt! Du behöver inte berätta hela användarens livshistoria, men se till att täcka grundläggande information, inklusive:

Demografi : Ålder, yrkestitel, utbildning, civilstånd och etnicitet

Beteenden : Köptrender och köphistorik

Psykografi : Deras allmänna intressen, åsikter och attityder)

Plats: Inte bara fysiskt! Fundera över var du kan hitta dina kunder digitalt.

Steg 4: Konsolidera din meddelandestrategi

Nu när du vet vem du marknadsför till kan du utforma den bästa strategin för att nå ut till dem. Din meddelandestrategi handlar om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och tala till din målgrupp på det sätt som de vill bli tilltalade.

AKA, hur kommer du att distribuera ditt kreativa projekt till rätt målgrupp?

Skapa och anpassa din användarberättelsekarta med en flexibel och förformaterad whiteboardmall i ClickUp.

Tänk på vilka sociala medier och onlineplattformar din målgrupp oftast använder och skapa skräddarsytt innehåll för dessa kanaler. Denna förberedelse hjälper dig att fatta viktiga beslut, till exempel om du ska skapa en video, ett skriftligt inlägg eller en serie foton för att locka din målgrupp till din produkt eller tjänst.

Men det slutar inte där. När din målgrupp besöker din webbplats, når din CTA eller klickar på din länk, se till att hälsa dem välkomna med ett konsekvent och välbekant budskap som guidar dem hela vägen genom tratten.

Steg 5: Bestäm de slutliga leveranserna

Ahh, nu till det roliga – vad projektet egentligen handlar om.

De tidigare avsnitten i din kreativa brief är viktiga för att motivera, förbereda och rama in dina tillgångar för en framgångsrik lansering. Men det finns många sätt att tolka projektstrategin och visionen fram till denna punkt. Använd detta avsnitt för att eliminera eventuella oklarheter och potentiella missförstånd genom att i detalj beskriva exakt vad det kreativa teamet kommer att leverera.

Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mer.

Dina slutliga kreativa leveranser inkluderar alla begärda digitala eller fysiska medier, specifika designelement, referenser till liknande arbeten, krav på storlek eller format, mockups och mer. För att säkerställa att din kund eller intressent är helt nöjd med slutprodukten är det bättre att gå in på detaljerna än att lämna för mycket åt fantasin.

Steg 6: Planera din tid och dina resurser

Det kanske inte är din favoritdel av jobbet, men det är väldigt viktigt att vara helt transparent om din budget. Din budget är inte en begränsning, utan hjälper det kreativa teamet att avgöra hur kreativa de kan vara med uppdraget.

Se till att notera om det finns lite utrymme i budgeten och när projektet har nått det maximala beloppet. Tänk på din budget som stötfångarna på en bowlingbana. Dessa gränser ger det kreativa teamet tydliga riktlinjer att arbeta inom.

Ladda ner denna mall Mall för budgetprojektledning från ClickUp

Om du behöver hjälp med att budgetera ditt projekt kan du prova ClickUps mall för projektledning av budgeter för att bryta ner alla detaljer och kostnader.

Och glöm inte – medlemmarna i det kreativa teamet är experter på detta! Utmaningen att skapa projekt inom en förutbestämd uppsättning krav är inget nytt för dem.

Med en tydlig budget som hjälper dig att starta projektet på rätt sätt kommer ingen att bli besviken eller möta oönskade överraskningar.

Steg 7: Sätt upp dina milstolpar och sedan tidsplanen

När du planerar din tidslinje är det enklast att börja med de viktiga datumen i ditt projekt – även kallade projektets milstolpar! Dessa viktiga händelser inkluderar:

Startskottet för ditt projekt

Godkännande av kreativ brief

Granska utkast

Produktionens slutförande

Slutlig omsättning av tillgångar

Visualisera projektets milstolpar med Gantt-vy i ClickUp.

Med dessa datum kan du fylla i uppgifterna mellan varje milstolpe, deluppgifter, beroenden, återkommande möten och mycket mer.

Din godkända tidsplan och milstolpar kommer att vara den centrala resursen för att skapa en detaljerad projektplan och delegera teamens individuella arbetsbelastning på rätt sätt.

Steg 8: Namnge dina nyckelaktörer

För att skapa fullständig transparens för alla inblandade, se till att du identifierar varje viktig aktör i det kreativa projektet.

För projektledaren klargör detta varje kontaktpunkt, deras titlar och slutgiltiga godkännanden. När det gäller projektet i sig fungerar denna del av den kreativa briefen också som ett dokument som visar om vissa aspekter av projektet har godkänts och när.

Steg 9: Slutför briefen

När du har gjort ett första utkast till din kreativa brief skickar du den till din kund och berörda parter för slutgiltigt godkännande – sedan är det dags att sätta den i bruk!

När den kreativa briefen har granskats och godkänts bör inga ytterligare ändringar göras. Men alla projekt är förstås olika! Om ändringar görs i briefen vid något tillfälle, se till att dokumentera dem noggrant, datera dem och dela uppdateringarna med alla inblandade i ett ordentligt projektmöte.

Arbetsflöde för designgodkännande i ClickUp Mind Maps

Mallar för kreativa briefs

Även med en tydlig mall och ett steg-för-steg-arbetsflöde finns det inget som slår en färdig och anpassningsbar mall för att effektivisera din kreativa briefprocess.

Dessa verktyg har utformats för att inkludera alla viktiga element för att undvika fel som kan komma att hemsöka dig längre fram. Din ideala mall för kreativ brief kommer att integreras sömlöst med din programvara för kreativ projektledning och kan enkelt anpassas efter varje projekts behov.

ClickUp är ledande när det gäller mallar för kreativa team och designteam med sitt eget omfattande mallbibliotek. Med över 1 000 mallar och nya mallar som skapas varje vecka har ClickUp allt du behöver – oavsett vad du ska använda dem till! Här är några av våra favoritmallar för kreativa briefs som hjälper dig att komma igång med ditt nästa projekt.

1. Mall för kreativt briefdokument

Ladda ner denna mall Mall för kreativ brief från ClickUp

Om du letar efter en noggrant utvald, nybörjarvänlig och samarbetsinriktad mall för kreativ brief – här är den! Mallen för kreativ brief från ClickUp är hemligheten bakom att samordna marknadsföringsteamet, intressenterna och kunderna kring alla kreativa projektelement långt innan projektet startar.

Från att definiera projektets syfte till att skissa på budgeten – den här mallen bryter ner alla nödvändiga delar av en kreativ brief i ett lättanvänt format med färdiga tabeller, checklistor och vägledning.

Denna färdiga ClickUp Doc innehåller också alla de kraftfulla funktioner som ClickUp är känt för, inklusive:

Trådade och tilldelade kommentarer för att effektivisera din redigeringsprocess.

Slash-kommandon för att bädda in uppgifter, tredjepartswebbplatser, avancerad formatering och media för extra kontext i hela din mall.

Nästlade sidor för att utvidga din kreativa brief till produktionsprocessen och skapa en visuell hierarki.

Enkla @mentions för att kalla medlemmar till ditt dokument

Anpassade inställningar för delning och behörigheter för att kontrollera vem som kan redigera eller visa din brief.

Och mer! Få tillgång till denna mall i all sin prakt utan någon kostnad alls.

2. Mall för planering av behovet av kreativa briefs

Ladda ner denna mall Mall för planering av kreativa briefs från ClickUp

Använd ClickUps mall för planering av kreativa briefs separat eller tillsammans med mallen ovan för att sätta upp tydliga mål inför ditt kreativa projekt. Denna mall tar din traditionella kreativa brief ett steg längre med funktioner som hjälper dig att omsätta dina idéer i praktiken så fort inspirationen slår till.

Denna intuitiva listmall är varje kreativ projektledares dröm med fem anpassade statusar för att visuellt visa framsteg, 20 anpassade fält för att filtrera och sortera uppgifter på några sekunder och sju anpassade vyer för att hantera dina projekt från alla vinklar. Bland dessa många vyer hittar du:

En färdig lista för att organisera allt ditt kreativa arbete

En kreativ brief Formulär för att samla in all nödvändig information från kunden

Alla godkända projekt ordnas i en överskådlig tabellvy.

En detaljerad projektkalender för att hålla koll på deadlines och projektets milstolpar.

Och mycket mer. Speciellt om din byrå hanterar flera kreativa projekt samtidigt – då är den här mallen något för dig.

3. Mall för kreativ brief på whiteboard

Ladda ner denna mall Mall för kreativ brief på whiteboard från ClickUp

Vi säger inte att vi har sparat det bästa till sist – men det är definitivt det mest interaktiva! Creative Brief Whiteboard Template från ClickUp överbryggar klyftan mellan affärer och design för att effektivt kommunicera idéer och krav från samma mycket visuella canvas.

Till skillnad från vanlig programvara för digitala whiteboardtavlor ansluter ClickUp Whiteboards direkt till ditt arbetsflöde och kan omvandla vilken text som helst till genomförbara uppgifter. Det här är inte bara ett förstrukturerat diagram.

Denna mall följer dig långt efter att din egen kreativa brief har godkänts med arbetsflödesautomatiseringar, sju anpassade statusar och nio anpassade fält som underlättar din kreativa process. Dessutom finns det fyra färdiga projektvyer som hjälper dig att skapa din tidsplan och dina arbetsflöden.

Ta dina projekt vidare med kreativa briefs

Okej, vi har gått igenom en hel del material. Låt oss sammanfatta, ska vi? Nu har du:

De viktigaste elementen i en kreativ brief

En detaljerad mall för att skapa din egen

Ett steg-för-steg-arbetsflöde

Tre exempel på kreativa briefar

Flera mallar för kreativa briefar

Allt du behöver göra är att logga in på ClickUp och se din kreativa brief förvandlas framför dina ögon!

ClickUp är den enda produktivitetsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att centralisera allt ditt kreativa arbete på en enda samarbetsplattform. Med över 1 000 integrationer, ett omfattande mallbibliotek, hundratals projektledningsfunktioner och flexibel prissättning är ClickUp en helhetslösning för team inom alla branscher.

Vad finns det att inte gilla? Prova ClickUp gratis redan idag!