Hur man skapar ett arbetsflöde för webbdesign i 6 steg (med mallar)

Webbdesign är en viktig del av alla onlineverksamheter. Det är viktigt att skapa en webbplats som är användarvänlig, visuellt tilltalande och informativ. Att designa en webbplats kan dock vara skrämmande, särskilt om du är ny inom området.

Det är här ett arbetsflöde kommer in i bilden.

I den här bloggen kommer vi att diskutera vad ett arbetsflöde är, varför det är så viktigt för webbdesigners och beskriva sex enkla steg som hjälper dig att skapa ett effektivt arbetsflöde för webbdesign.

Vad är webbdesign?

via Envato Elements

Webbdesign avser processen att konceptualisera och skapa webbplatser. Det innefattar flera komponenter, inklusive sidlayout, innehållsproduktion och visuella element.

Webbdesign avgör hur användarna kommer att interagera med en webbplats och avgör webbplatsens övergripande attraktionskraft och effektivitet.

Under de senaste åren har webbdesign blivit allt viktigare i takt med att fler människor använder internet för att få tillgång till information. Populariteten hos mobila enheter har också gjort det nödvändigt för designers att skapa webbplatser som är kompatibla med dessa enheter.

Vad är ett arbetsflöde för webbdesign och varför är det viktigt?

via ClickUp

Ett arbetsflöde hjälper designers att effektivisera sina processer och slutföra sina projekt på ett mer effektivt sätt. Även om designers har olika förberedelseritualer följer de flesta vanligtvis en liknande planeringsprocess.

Vi vet vad du troligen tänker:

”Ett arbetsflöde? Är det inte lite för strikt? Grafisk design ska ju vara kreativt!”

Även om det är sant, så förändrar det inte det faktum att ett arbetsflöde för webbdesign kan göra ditt liv och hela processen mycket enklare när du arbetar med webbdesignprojekt.

Här är några av fördelarna med att ha ett definierat arbetsflöde:

Effektivare process

Arbetsflöden hjälper webbdesigners eller webbdesignteam att vara organiserade och effektiva. Ett väl utformat arbetsflöde sparar tid och säkerställer att alla nödvändiga steg följs för att slutföra ett designprojekt.

Garanterad konsekvens

En annan fördel med att ha ett arbetsflöde är att det säkerställer konsekvens. Genom att följa samma steg varje gång du arbetar med ett webbplatsprojekt kan du vara säker på att du alltid täcker alla grunder och producerar ett resultat av hög kvalitet.

Förbättrad kvalitet

Att följa ett arbetsflöde hjälper också till att förbättra kvaliteten på ditt arbete. Det är mindre sannolikt att du gör misstag när du har en fastställd skapandeprocess att följa.

Optimerad tid

Slutligen innebär ett arbetsflöde att du kan optimera din tid och energi. På så sätt kan du arbeta med fler projekt och uppnå bättre resultat.

Hur man skapar ett smidigt arbetsflöde för webbdesign i 6 steg

Det finns ingen universallösning för att skapa ett arbetsflöde, men det finns några allmänna faser som de flesta designers går igenom för att säkerställa att de skapar en väl utformad webbplats. Genom att förstå dessa steg kan du skapa ett arbetsflöde för webbdesign som fungerar bäst för dig och ditt arbete.

1. Definiera målen för din webbplats

Det första steget i planeringsfasen för att genomföra ett effektivt arbetsflöde för webbdesign, precis som för alla strategier, är att definiera de mål som ska uppnås.

Innan du börjar designa en ny webbplats måste du ställa dig följande frågor som en del av researchprocessen:

Vilken är webbplatsens målgrupp?

Vad är syftet med webbplatsen?

Vad är kundens verksamhet och mål?

Vilka målgrupper riktar sig webbplatsen till?

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framstegen.

Att skriva ner dessa designidéer och samarbeta med kollegor är ett utmärkt sätt att börja fundera på hur du vill att din nya webbplats ska se ut och kännas. Du kan göra det personligen, på papper, över telefon eller till och med i ett delat dokument.

Oavsett hur du gör det är det viktigt att få svar på dessa frågor som ett första steg.

2. Skapa en wireframe

När du har en bättre uppfattning om vad du vill skapa är du i en utmärkt position för att börja konceptualisera idéer med hjälp av en wireframe, vilket också är en del av planeringsfasen.

Detta kan göras på papper, men det är mer effektivt och ändamålsenligt att använda dynamiska verktyg som ClickUp, som erbjuder mallar som ClickUp Building Web Pages Template för att ge dig en utgångspunkt och ett ramverk för att stödja och hantera processen för att skapa webbsidor.

Denna mall hjälper dig att planera din webbproduktion, hantera design- och utvecklingsprocesser och hålla koll på dina framsteg mot dina webbplatsmål.

Wireframes är en viktig pusselbit i webbdesignprocessen, eftersom de gör det möjligt för dig att visualisera och experimentera med projektets möjligheter.

När du skapar ett arbetsflöde börjar du bygga upp den grundläggande strukturen för ditt projekt i form av en skiss. En wireframe hjälper dig att avgöra vilken typ av innehåll och funktioner som behövs och hur de passar ihop.

Här är några viktiga saker att tänka på när du utformar en wireframe:

Designstil och layout

Bortsett från det specifika innehållet på din sida, hur ska den se ut? Hur kommer användarna att navigera på den? Hur vill du placera interaktiva element på sidan, och vilka interaktioner kommer användarna att ha med dem? Det här är den typ av överväganden du behöver göra när du skapar grunden för en wireframe.

Funktioner och innehåll

Din wireframe bör också ta hänsyn till varje webbplats specifika funktioner och innehåll. Detta kan inkludera karuseller och formulär, videor och inbäddade sociala medier.

Bilder är viktiga designelement i alla arbetsflöden för webbdesign, så det är viktigt att prioritera dem i din skapelse. De ska inte bara vara av hög kvalitet och relevanta för din webbplats, utan också hjälpa till att berätta din historia på ett sätt som engagerar användarna.

Om du är osäker på var du ska leta, prova Envato Elements. Det är en utmärkt resurs för att hitta högkvalitativa, royaltyfria bilder till dina projekt.

Färger och typografi

via Behance

Det är viktigt att välja rätt färgschema för din webbplats, eftersom olika färger väcker olika känslor.

Se till att integrera varumärkets färger för att sätta tonen för din webbplats. Om du till exempel designar en webbplats för ett reseföretag kan du använda ljusare, mer livfulla färger för att förmedla en känsla av äventyr.

På samma sätt är typografi ett viktigt element i design, även om många designers tenderar att förbise det. Det typsnitt du väljer kan förändra hela tonen på din webbplats, så se till att välja ett som är läsbart, iögonfallande och i linje med resten av ditt ramverk.

Om du fortfarande letar efter det perfekta typsnittet har Envato Elements det du behöver med sitt omfattande bibliotek av unika typsnitt som kan laddas ner obegränsat.

3. Utveckla din webbplats

via Envato Elements

Nu till det viktiga! Det är dags att förverkliga din wireframe och förvandla den till en fullt fungerande webbplats. Det finns några viktiga överväganden som en webbdesigner måste göra under implementeringsfasen av webbplatsutvecklingen, som vi kommer att beröra nedan.

Backend-utveckling

Det är webbplatsens backend som gör att den fungerar korrekt – tänk på den som skelettet som du bygger allt annat på. Du kommer att arbeta med kod för att skapa webbplatsens arkitektur och funktionalitet.

Om du inte har teknisk kunskap eftersom du inte är en kodningsexpert kommer du troligen att arbeta med en utvecklare under detta steg i webbdesignprocessen för att få hjälp med tekniska specifikationer och förverkliga din vision.

Lägg till bilder och kopiera

Nu är det dags att gå tillbaka till din wireframe, samla all text och allt material du har skapat för din webbsidas innehåll och överföra det till webbplatsen.

Här kan du lägga till bilder, videor och andra former av media för att bryta upp texten och göra din webbplats mer visuellt intressant. Kommer du ihåg när vi sa att det kan vara praktiskt att använda ett digitalt verktyg som ClickUp? Det här är ett sådant tillfälle.

Visualisera agila arbetsflöden med ClickUp Board-vyn och ställ in tavlor efter status, förfallodatum, prioritet och mer för att bättre samordna ditt team.

Det är viktigt att hålla reda på allt innehåll du lägger till på din webbplats, var det hamnar och i vilket skede av webbplatsutvecklingen det befinner sig. ClickUp hjälper dig att undvika dubbelarbete, säkerställa att allt ditt innehåll är av hög kvalitet och göra webbdesignprocessen mycket smidigare.

Tänk på SEO och innehållsmarknadsföring

Även om de funktionella och visuella aspekterna av arbetsflödet för webbdesign är avgörande, är det också viktigt att ta hänsyn till SEO och innehållsskapande.

Vad är poängen med att lägga ner all denna möda på din webbplats om ingen kan hitta den? SEO, eller sökmotoroptimering, är processen att optimera din webbplats så att den rankas högt i sökmotorerna. Du kan göra detta genom att använda SEO-verktyg som hjälper dig att hitta relevanta sökord i din text, optimera din webbplatsstruktur och kod, lägga till relevanta interna länkar och skapa bakåtlänkar.

Innehåll handlar däremot om att skapa och distribuera värdefullt innehåll för att väcka uppmärksamhet och generera leads. Innehåll kan vara blogginlägg, infografik, vitböcker, e-böcker eller till och med bara hjälpsamma artiklar.

Både SEO och innehållsmarknadsföring är viktigt för att din webbplats ska synas för rätt personer, så se till att ta hänsyn till dem i din utvecklingsprocess.

4. Källfeedback

Efter allt ditt hårda arbete är det äntligen dags att lansera din webbplats! Men innan du gör det är det viktigt att få feedback från andra och göra en kvalitetsbedömning av den faktiska webbplatsen för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Först måste du visa slutprodukten för din kund eller projektledare för godkännande. Helst ska de gilla det du har gjort hittills och ge dig sitt godkännande att publicera när du är klar. Överväg också att be kollegor om feedback.

Om du använder ClickUp kan de lämna kommentarer i dina uppgifter och dokument och påskynda godkännandeprocessen med funktionen Proofing, som låter dig lägga till kommentarer direkt i bilagor till uppgifter.

Använd ClickUps korrekturfunktion för att enkelt visa alla kommentarer som lagts till i bilagor till en uppgift.

Se antalet lösta och olösta kommentarer ovanför de bifogade filerna.

5. Testa och upprepa

Innan du publicerar ditt projekt bör du också testa viktiga aspekter av webbplatsen för att säkerställa att de uppfyller de mål du satte upp i början av skapandeprocessen.

Det finns massor av sätt att göra detta på, men några av de mest relevanta är:

Tekniska tester och användbarhetstester

Dessa tester säkerställer att din webbplats fungerar korrekt och är lätt att använda. Tekniska tester utvärderar om din webbplats laddas snabbt, säkerställer att sidorna fungerar korrekt och kontrollerar om det finns några brutna länkar.

Å andra sidan fokuserar användbarhetstester på om din webbplats är lätt att navigera och förstå. Dessa tester inkluderar att testa användargränssnittet och flödet, utvärdera webbplatsens övergripande design och göra ditt innehåll lättläst och lättförståeligt.

A/B-testning

A/B-testning jämför två versioner av en webbsida för att se användarinteraktion och avgöra vilken som fungerar bäst. A/B-testning görs vanligtvis genom att visa en version för hälften av besökarna på din webbplats och en annan version för den andra hälften. A/B-testning kan testa i stort sett vad som helst, från texten på dina CTA-knappar till färgen på din webbplats bakgrund.

Trattestning

Trattestning innebär också att man jämför webbsidor. Man utvärderar vilken version som får fler människor att slutföra ett specifikt mål eller en specifik uppgift. Det kan vara allt från att prenumerera på ett nyhetsbrev till att göra ett köp.

UX-testning

UX-programvarutestning, eller användarupplevelsetestning, utvärderar hur lätt det är för människor att använda din webbplats. Denna testning görs vanligtvis genom enkäter och intervjuer med målgruppen, som du kan be att utföra specifika uppgifter på en sida.

UX-testning kan ge användarfeedback om en designs potentiella brister och belysa användarnas navigationspreferenser.

Gör ändringar baserat på resultaten

När du har genomfört användartester är det dags att göra ändringar baserat på resultaten.

Om något inte fungerar så bra som du hade hoppats, var inte rädd för att gå tillbaka och göra ändringar. Målet är att ha en webbplats som fungerar korrekt, är lätt att använda och ger en bra upplevelse för dina användare.

6. Lansera din webbplats och övervaka prestandan

via Envato Elements

Grattis! Du har gått igenom ovanstående steg och är nu redo att gå vidare till den sista fasen av arbetsflödet för webbdesign: lansering av webbplatsen och övervakning av prestanda.

Lanseringsfasen kommer att omfatta:

Sätt upp mål och KPI:er

Det första steget är att se till att du har en plan för att övervaka webbplatsens prestanda, inklusive att sätta upp mål och KPI:er (nyckeltal) att följa upp. Några typiska KPI:er för webbdesign är webbplatstrafik, konverteringsfrekvens, avvisningsfrekvens och tid på webbplatsen.

Med ClickUp Goals kan du lista och spåra mål samtidigt som du håller koll på dina projekt.

Publicera din webbplats

När du har konfigurerat övervakningen är det dags att publicera och lansera din webbplats.

Om du använder ett innehållshanteringssystem (CMS) som WordPress bör detta vara en relativt enkel process.

Du måste ladda upp webbplatsens filer till en webbserver om du inte använder ett innehållshanteringssystem. När de är live kan alla med internetuppkoppling komma åt din webbplats.

Övervaka och optimera prestanda

Efter lanseringen är det viktigt att övervaka prestandan och se till att allt fungerar. Det är viktigt att regelbundet kontrollera webbplatsens hastighet, drifttid och säkerhet och leta efter ytterligare förbättringar.

Optimera ditt arbetsflöde för webbdesign

Att skapa ett arbetsflöde för dina webbdesignprojekt är en viktig del av att driva ett framgångsrikt webbdesignföretag.

Genom att följa stegen som beskrivs i det här inlägget och använda verktyg som ClickUp för planering och organisation kan du se till att du slutför varje projekt på ett effektivt sätt.

Behöver du hjälp för att komma igång? Kolla in webbutvecklingsmallen från ClickUp. Den innehåller alla processer och funktioner som krävs för att driva ett organiserat och effektivt webbdesignprojekt. Kom igång gratis och få tillgång till hundratals funktioner och mallar som hjälper dig att hantera och leverera ditt nästa webbdesignprojekt.

När du har skapat ditt arbetsflöde bör du också kolla in produktivitetstips för att få mer gjort på kortare tid. Det innehåller tips och tricks för att hålla koll på ditt arbete, organisera teammedlemmar och uppgifter och mycket mer.

Lycka till med designen!

Gästskribent:

Envato-teamet