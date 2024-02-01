Hur man ber om feedback och omdömen för att förbättra sina färdigheter

Det krävs mer än engagemang och hårt arbete för att få den efterlängtade befordran eller löneförhöjning du har väntat på.

Har du underskattat kraften i feedback och äkta utvärderingar? Det är aldrig för sent. Du är på rätt plats. Kontinuerligt lärande är nyckeln till att förbli relevant, och att veta hur man söker, bearbetar och tillämpar feedback är en färdighet.

Låt oss förstå hur du kan be din chef om feedback för personlig och professionell utveckling.

Häng med oss och upptäck nya verktyg som du kan använda på din arbetsplats för att få konstruktiv feedback på dina arbetsprestationer, förbättra ditt arbete och utveckla ett tillväxtorienterat tankesätt för att frigöra din fulla potential.

Vikten av feedback för professionell utveckling

Konstruktiv feedback är bränslet som driver professionell utveckling. Den kommer från ett ärligt håll och hjälper dig att identifiera styrkor, svagheter och blinda fläckar, vilket i slutändan driver dig mot att bli den bästa versionen av dig själv.

Kom ihåg att feedback är en gåva, inte ett hot. Det är inte en personlig attack mot ditt ego utan en gyllene möjlighet att lära, reflektera, ta till dig och agera. Feedback hjälper dig att bygga självmedvetenhet och sätta upp mål för kontinuerlig förbättring och framgång.

Se det som en vägkarta för förbättring, mästerskap och insikt i hur man undviker fallgropar. Du inser dess värde genom att närma dig det med ett öppet sinne och en vilja att lära.

Fördelarna med att be om feedback

Att be om feedback kan kännas obekvämt, men det är viktigt för att lyckas i karriären. Som man brukar säga: ”Verklig tillväxt sker utanför din komfortzon.” Utnyttja kraften i feedback för att driva din karriär mot framgång.

Här är några fördelar med att få feedback och utvärderingar som kommer att motivera dig att be din chef om feedback.

Snabbare, målinriktad förbättring: Feedback lyfter fram områden där du behöver förbättra dig. Detta gör att du kan fokusera på de förändringar som har störst effekt.

Identifiera blinda fläckar: Feedback ger värdefulla insikter som hjälper dig att upptäcka och åtgärda blinda fläckar. Det är viktigt att ta itu med dolda svagheter för att förbättra dina förmågor.

Ökad självinsikt: Feedback ger viktiga insikter om hur andra uppfattar dig. Denna djupare förståelse av dig själv främjar självinsikt, vilket gör att du kan förbättra dina personliga och professionella interaktioner.

Ökat självförtroende och motivation: Positiv feedback bekräftar dina ansträngningar och ökar ditt självförtroende och din motivation. Detta nyvunna självförtroende kan driva din ambition att prestera bra på jobbet.

Visa initiativförmåga och engagemang: Att be om feedback visar att du är engagerad i din personliga och professionella utveckling. Det visar att du är villig att lära dig, anpassa dig och tänja på gränserna, vilket är högt värderade egenskaper i alla yrken.

Målöverensstämmelse: Feedback från din chef kan hjälpa dig att anpassa dina personliga mål till organisationens mål. Detta säkerställer att dina insatser bidrar till helheten.

Odla en tillväxtmentalitet: Att aktivt söka feedback bygger upp en tillväxtmentalitet – en övertygelse om att dina förmågor, din intelligens och ditt hårda arbete gör skillnad.

Nu när du vet varför du bör be om feedback kan vi ta reda på hur man gör det på rätt sätt.

Hur man ber om feedback

Vill du få ut det mesta av ett feedback-samtal? Då måste du komma ihåg att det krävs taktfullhet när man ber om feedback.

Du måste vara öppen och beredd att ta emot råd för att förbättra dina färdigheter. Det är som att hålla upp en spegel framför sig själv – det är avgörande för självreflektion och utveckling.

Här är några steg som hjälper dig att be om feedback, inklusive verktyg som hjälper dig och ditt team att utvecklas personligt och professionellt.

1. Kontrollera tillgänglighet

Samarbeta, dela, länka resurser och be om feedback, allt i realtid med ClickUp Chat.

Se till att din chef är i rätt sinnesstämning för att dela med sig av konstruktiv feedback. Du vill inte att hen ska vara upptagen med sina egna uppgifter eller stressad över att komma för sent till ett annat möte.

Det är bäst att boka in tid för ett feedback-samtal i god tid. Kontrollera din chefs kalender för att se om hen är tillgänglig och bekräfta sedan tiden med hen för att undvika obehagliga eller meningslösa situationer.

Du kan också använda ClickUp Chat för att skicka ett meddelande i realtid och fråga när de är tillgängliga för en feedbackdiskussion.

För att hålla saker privata kan du skapa en anpassad chattvy för specifika team och projekt och få omedelbara aviseringar när din chef svarar.

Med ClickUp Chat kan du samordna chatt i realtid, @nämna teammedlemmar och till och med tilldela uppgifter!

2. Boka ett möte

Organisera dina projekt och hantera tidsplaner med ClickUps kalendervy.

Även om e-post, chatt och onlineenkäter kan vara värdefulla verktyg för din prestationsutvärdering, finns det något oersättligt med mänsklig kontakt och nyanserad kommunikation under personliga feedbackmöten.

När du vet när det är rätt tidpunkt att prata med dina chefer kan du boka videomöten med ClickUp-integrationer som Microsoft Teams, Zoom, Calendly eller Slack.

Dessa integrationer informerar omedelbart dina chefer om mötets tid och datum och lägger in det i deras kalendrar.

Med hjälp av dra-och-släpp-funktionen kan du också använda ClickUp-kalendervyn för att schemalägga möten med dina chefer.

Proffstips: Du kan starta ett möte från ClickUp med hjälp av Zoom-knappen eller /zoom /Slash Command!

3. Förbered frågor och anteckna feedback

Ta mötesanteckningar, skriv ner idéer och förbered frågor med ClickUp Notepad.

Är du redo för din schemalagda feedbacksession?

Kom väl förberedd och utnyttja din tid på bästa sätt.

Skriv ner alla nödvändiga frågor för din feedbackrunda. Undvik ja/nej-frågor. Ställ istället öppna frågor som "Vad tyckte du var mest effektfullt med min presentation?" eller "Har du några förslag på mitt nästa projekt eller på hur jag kan förbättra mina kommunikationsfärdigheter?"

Med ClickUp Notepad kan du snabbt anteckna de viktigaste punkterna från samtalet. Du kan också lägga till dina idéer i anteckningarna för att börja arbeta med feedbacken direkt. Du kan enkelt organisera dina anteckningar och omvandla dem till genomförbara uppgifter för att skapa en visuell hierarki över de steg du behöver ta för att förbättra din prestation.

Efter feedbackrundan, glöm inte att tacka dina chefer och visa din uppskattning för deras tid och ansträngningar för att ge feedback.

4. Lär dig av din feedback

Skapa delbara länkar och hantera behörigheter med ClickUp Docs.

När du har haft möjlighet att bearbeta feedbacken, ta dig tid att reflektera över den. Fundera över frågor som ”Vad betyder det för mig?”, ”Vilka är mina styrkor och svagheter?”, ”Vilka områden behöver jag fokusera på att förbättra?” och ”Finns det något jag behöver förbättra i mitt arbetssätt?”.

Använd ClickUp Docs för att samla feedback på ett ställe och till och med infoga den i dina arbetsflöden när det behövs. Hantera åtkomsten genom att endast begära feedback från berörda myndigheter. Även om du delar dessa dokument i chatten kan endast vissa personer öppna dem, och åtkomsten förblir privat på detta sätt.

Detta är ett utmärkt verktyg för att samarbeta med ditt team. För att förbättra detta och undvika förvirring kan du använda ClickUp Collaboration Detection. Det meddelar dig omedelbart när uppgifter och kommentarer har hanterats, vilket möjliggör omedelbar och praktisk feedback.

Håll koll på framstegen genom att skapa mål för ditt team och dig själv med ClickUp Goals.

Använd ClickUp Goals för att agera på den feedback du fått. Skapa och prioritera konkreta mål för att ta itu med de områden som din chef nämnde. Det kan handla om att gå en utbildning, läsa en bok eller helt enkelt vara mer medveten om din kommunikationsstil.

Efter att ha gett feedback under prestationsutvärderingen kan teamchefer skapa anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp för att märka statusen för medarbetarnas feedback – klar, väntande och pågående. Detta säkerställer en smidig och problemfri feedbackcykel.

ClickUp Custom Fields kan också märka och skilja mellan olika feedbackområden som kommunikationsstil, KPI:er, attityd och mycket mer.

5. Följ dina framsteg

Ladda ner denna mall Anpassa och visa all din feedback på ett ställe med ClickUp Employee Feedback Template.

Låt din chef veta att du tar deras feedback på allvar och arbetar med att förbättra dig. Det visar att du är engagerad i din professionella utveckling.

Kom ihåg att använda feedback som grund för att initiera positiva förändringar är en resa, inte ett mål. Förvänta dig inte att bli perfekt över en natt. Att lära sig och växa tar tid och kräver ansträngning. Var tålmodig med dig själv och fortsätt arbeta mot dina mål.

Med ClickUps mall för medarbetarfeedback kan du samla in och visa all feedback, alla förslag och idéer på ett och samma ställe. Mallen hjälper dig att följa dina framsteg och förbättra dina prestationer.

Ladda ner denna mall Identifiera trender och svagheter inom ditt team eller din organisation med ClickUps mall för ledningsrapporter.

Låt dessutom dina chefer skicka dagliga uppdateringar, lyfta fram problem och dela feedback med dig på ett och samma ställe med hjälp av ClickUps mall för ledningsrapporter. Chefer kan också använda denna mall för att hjälpa alla att hålla sig uppdaterade när det gäller att följa upp prestationer och sammanfatta resultat.

Ladda ner denna mall Anpassa och se all din feedback på ett ställe med ClickUps mall för medarbetarfeedback.

Om du letar efter en enkel mall som gör det möjligt för din chef att utvärdera och ge feedback är ClickUp Performance Review Template något för dig. Denna mall hjälper din chef att utvärdera dina styrkor och svagheter, ge tydlig feedback och sätta upp mål för din självförbättring.

Hur du använder feedback för personlig och professionell utveckling

Att använda feedback på ett effektivt sätt förbättrar din personliga och professionella utveckling och gör i slutändan dina ansträngningar mer effektiva. Feedbackrelaterade samtal leder också till processanalys, vilket förbättrar organisationens effektivitet.

Låt oss utforska hur du kan använda feedback för att förbättra dina prestationer och uppnå positiva resultat.

Var öppen för feedback: Se feedback som en möjlighet att lära dig och utvecklas. Var öppen för konstruktiv kritik.

Sök feedback från flera källor: Samla in feedback från chefer och kollegor i ditt professionella nätverk. Kombinera olika perspektiv för att få en heltäckande förståelse.

Agera på feedback: Gör praktiska förändringar och förbättringar baserat på din feedback. Vidta konkreta åtgärder för att åtgärda områden som kan förbättras.

Reflektera och lär dig: Reflektera ständigt över den feedback du har fått och förbättra dina prestationer.

Omvandla feedbackkonversationer till handling med ClickUp

Att be om feedback är inte ett tecken på svaghet, utan visar på en utvecklingsorienterad inställning.

När du öppnar dig för konstruktiv kritik upptäcker du dina styrkor, kan arbeta med dina svagheter och påskynda din professionella utveckling.

Använd ClickUp-verktygen och mallarna för feedbackformulär för att omvandla feedbackkonversationer till konkreta åtgärder som ger resultat – för dig och din organisation.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!

Vanliga frågor

1. Varför är det viktigt att be om feedback på jobbet?

Att be om feedback på jobbet är som att öppna en skattkista full av möjligheter till tillväxt och utveckling. Det är en katalysator som påskyndar ditt lärande, ökar ditt självförtroende, förbättrar din självkännedom, stärker dina relationer och bidrar till en mer innovativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö.

2. Hur kan jag effektivt be om feedback från mina kollegor?

Att be om feedback från kollegor kan kännas skrämmande, men det är en resa som är värd att ge sig ut på. Så här navigerar du effektivt genom processen:

Var tydlig och specifik om vad du behöver feedback på.

Välj rätt tid och plats för att närma dig dina kollegor.

Ställ öppna frågor som uppmuntrar till ärlig och konstruktiv feedback.

Var öppen och mottaglig för den feedback du får.

Tacka dina kollegor för deras synpunkter och använd dem för att göra förbättringar

3. Hur kan jag förbereda mig för att ta emot feedback på jobbet?

Att förbereda sig för att ta emot feedback på jobbet är som att skapa förutsättningar för en kraftfull inlärningsupplevelse. Så här kan du ta till dig processen och få ut det mesta av den: