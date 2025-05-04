De 11 bästa programvarorna för 360-graders feedback för omfattande medarbetarutvärderingar

Årliga utvärderingar har ett rykte om sig att vara långdragna, nervpåfrestande och ofta sakna helhetsperspektiv. När feedbacken bara kommer från en person är det lätt att förbise viktiga styrkor eller blinda fläckar.

Det är därför fler företag vänder sig till 360-graders feedbackprogramvara – en smartare metod som samlar in synpunkter från kollegor, chefer och direktunderställda för en väl avvägd, rättvis och insiktsfull utvärderingsprocess.

I det här blogginlägget utforskar vi de 11 bästa programvarorna för 360-graders feedback för att skapa rättvisare och mer insiktsfulla medarbetarutvärderingar. 🎯

Vad ska du leta efter i ett 360-feedbackprogram?

Så, vad skiljer ett bra 360-feedbackprogram från ett som är lätt att glömma? Låt oss ta reda på det. 💪

Anpassningsbara frågeformulär: Gör det möjligt för företag att skräddarsy undersökningar efter sina specifika mål och kompetenser, vilket undviker en universallösning.

Flera feedbackkällor: Samlar in synpunkter från chefer, kollegor, direktunderställda och externa intressenter för en mer välgrundad utvärdering.

Robust analys: Ger tydliga, datadrivna insikter med trender, siffror och lättlästa bilder för bättre beslutsfattande.

Sekretess och anonymitet: Uppmuntrar ärlig feedback genom att säkerställa att respondenternas identitet förblir skyddad.

Sömlös integration: Ansluter till befintliga HR- och prestationshanteringssystem för att effektivisera arbetsflöden.

Uppföljningsfunktioner: Möjliggör kontinuerlig uppföljning av framsteg istället för att begränsa feedbacken till en engångsgranskning.

Funktioner för utvecklingsplanering: Omvandlar feedback till handling genom att hjälpa medarbetarna att sätta upp mål och följa upp förbättringar över tid.

💡 Proffstips: Om ditt team är spritt över olika regioner är flerspråkiga alternativ i din feedbackprogramvara ett måste för att säkerställa tydlighet och inkludering. Medarbetare är mer benägna att ge genomtänkt och korrekt feedback när de kan uttrycka sig på sitt eget språk.

De bästa 360-feedbackprogrammen

Att välja rätt 360-feedbackprogramvara kan göra stor skillnad för hur team växer och förbättras. Här är de 11 bästa alternativen som är utformade för just det. 🔄

1. ClickUp (bäst för inbyggd uppgiftshantering med feedback-spårning)

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

I kombination med ClickUp HR Management Platform förbättrar det prestationsutvärderingar, feedbackcykler och måluppföljning. Med kraftfull automatisering och AI-drivna insikter hjälper ClickUp HR-team att förenkla arbetsflöden, öka produktiviteten och omvandla feedback till meningsfulla åtgärder.

Låt oss titta på några av dess funktioner. 🤩

ClickUp Forms

Optimera din feedbackprocess så att du kan fokusera på det som är viktigt med ClickUp Forms.

Traditionella feedbackformulär fungerar ofta isolerat, vilket gör det svårt att spåra svar, extrahera insikter och vidta meningsfulla åtgärder.

ClickUp Forms löser detta genom att centralisera feedback, automatisera arbetsflöden och tillhandahålla analyser i realtid för att säkerställa att varje svar leder till förbättringar.

Om du till exempel är HR-chef och ansvarar för en 360-graders feedbackcykel behöver du inte längre jonglera med spridda e-postmeddelanden och kalkylblad. Med ett anpassat formulär kan du förfina kollegiala utvärderingar, chefers bedömningar och självutvärderingar – och se till att feedbacken är organiserad, tillgänglig och lätt att agera på.

När svaren har kommit in genererar ClickUp Automations automatiskt uppgifter för att granska feedback, tilldela uppföljningar och spåra medarbetarnas utveckling.

ClickUp Brain

Omvandla feedback till utveckling med ClickUp Brain

Att hantera 360-graders medarbetarfeedback är bara halva jobbet. Det är när insikterna omsätts i handling som den verkliga tillväxten sker.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som förenklar uppföljningen av feedback med omedelbara insikter, intelligenta sammanfattningar och automatiska uppdateringar. Det gör att du kan fokusera på medarbetarnas utveckling istället för att hantera data.

Behöver du feedbacktrender eller tidigare recensioner? Fråga bara ClickUp Brain, så hämtar det kontextuella insikter från uppgifter, kommentarer och dokument på några sekunder. Dessutom kan det snabbt granska en medarbetares bidrag, uppgiftshistorik och feedbackhöjdpunkter utan att behöva söka igenom oändliga mängder data.

ClickUp-mall för feedbackformulär

Få gratis mall ClickUps mall för feedbackformulär är utformad för att hjälpa dig att samla in kundfeedback och organisera kunddata på ett och samma ställe.

Trött på att skapa feedbackformulär från grunden? Med ClickUps mall för feedbackformulär kan HR-team enkelt utforma enkäter för att samla in värdefull information om prestationer och snabbt analysera svaren för att identifiera trender.

Dessutom ger mallen medarbetarna ett strukturerat sätt att uttrycka sin feedback, vilket främjar en kultur av öppen kommunikation.

Du kan också prova ClickUp Performance Review Template för att förenkla uppföljning och utvärdering av medarbetarnas prestationer.

ClickUps bästa funktioner

Sätt upp tydliga mål: Sätt upp tydliga mål, följ upp KPI:er och säkerställ uppföljning på ett och samma ställe med Sätt upp tydliga mål, följ upp KPI:er och säkerställ uppföljning på ett och samma ställe med ClickUp Goals.

Analysera feedback: Få omedelbar insikt med Få omedelbar insikt med ClickUp Dashboards för att spåra feedbacktrender, mäta medarbetarnas prestationer och visualisera prestationsmått i realtid.

Centralisera dokument: Samarbeta med team, spåra revideringar och håll rapporter, utvärderingsramar och ledarskapsutvecklingsplaner tillgängliga i Samarbeta med team, spåra revideringar och håll rapporter, utvärderingsramar och ledarskapsutvecklingsplaner tillgängliga i ClickUp Docs

Förbättra teamarbetet: Håll feedbackdiskussionerna smidiga med Håll feedbackdiskussionerna smidiga med ClickUp Chat och ClickUp Assign Comments för att samordna teamen utan ändlösa e-posttrådar.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva

Den initiala installationen tar tid på grund av många anpassningsalternativ.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Nu behöver jag inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med andra program. Det är också mycket anpassningsbart för att passa alla arbetsflöden tack vare funktioner som flera vyer som låter mig ställa in projekt exakt som jag behöver, instrumentpaneler som ger mig en tydlig översikt över rapporter och statistik, och automatiseringar som sparar mig timmar genom att hantera repetitiva uppgifter.

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Nu behöver jag inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med andra program. Det är också mycket anpassningsbart för att passa alla arbetsflöden tack vare funktioner som flera vyer som låter mig ställa in projekt exakt som jag behöver, instrumentpaneler som ger mig en tydlig översikt över rapporter och statistik, och automatiseringar som sparar mig timmar genom att hantera repetitiva uppgifter.

📮 ClickUp Insight: Nästan 40 % av yrkesverksamma känner sig pressade att agera på uppgifter omedelbart efter möten, medan teamen lägger över 60 % av sin tid på att bara söka efter sammanhang, information och åtgärdspunkter. ClickUp tar bort osäkerheten från prestationsutvärderingar genom att ge dig ett strukturerat utrymme för att samla in, organisera och agera på feedback. Tilldela åtgärdspunkter, spåra framsteg och se till att varje insikt leder till meningsfull tillväxt. Dessutom kan du med ClickUp Brain snabbt ta fram viktiga slutsatser och nästa steg för möten så att ingenting går förlorat i processen.

2. Culture Amp (Bäst för holistisk prestationshantering)

via Culture Amp

Culture Amp går utöver den vanliga prestationsutvärderingen och erbjuder 360-graders feedback. Detta gör det möjligt för chefer och medarbetare att dela med sig av välgrundade insikter för bättre teamledning. Med anpassningsbara enkäter, rapportering i realtid och lättlästa instrumentpaneler blir det enkelt att följa framsteg och identifiera utvecklingsområden.

Utöver feedback stöder Culture Amp målsättning med sitt OKR-ramverk (Objectives and Key Results), vilket hjälper medarbetarna att anpassa sin egen utveckling och personliga tillväxt till företagets mål. Funktioner som spårning av utvärderingsstatus och offentliga berömforum skapar en kultur av öppenhet och erkännande.

Culture Amps bästa funktioner

Skapa och distribuera enkäter under hela medarbetarens livscykel, inklusive introduktions-, engagemangs- och avgångsenkäter.

Anpassa individuella och teammål till organisationens mål med SMART-målsättning och OKR-ramverk.

Erbjud dagliga mikroläranden via Slack, e-post eller Microsoft Teams med Skills Coach .

Utnyttja en stor datamängd om medarbetarnas engagemang och prestationer för att upptäcka användbara insikter och trender.

Begränsningar för Culture Amp

Begränsade anpassningsmöjligheter för att skapa enkäter – användarna kan till exempel inte konfigurera färger för skalor.

Målen är svåra att följa upp eftersom rapporterna är grundläggande och rigida.

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Kulturbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

🔍 Visste du att? Spidergap har fått sitt namn från idén om att " sluta luckor " i medarbetarnas prestationer och feedback – precis som ett spindelnät som förbinder olika punkter med varandra.

3. 15Five (bäst för regelbundna feedback-kontroller)

via 15Five

Om du letar efter ett verktyg som håller feedbackflödet igång utan den besvärliga årliga utvärderingscykeln är 15Five värt att överväga. Det är specialiserat på kontinuerlig feedback och prestationshantering och väver samman veckovisa avstämningar, prestationskalibreringsmöten, OKR och 360-graders feedback till en effektiv process.

Plattformen uppmuntrar till öppna samtal mellan chefer och medarbetare, vilket gör prestationssamtalen mindre formella och mer produktiva.

15Five bästa funktioner

Använd strukturerade feedbackformulär för att ersätta den traditionella prestationsutvärderingsprocessen för veckovisa avstämningar.

Underlätta enskilda möten med hjälp av mallar för guidade möten för bättre engagemang mellan chefer och medarbetare.

Främja erkännande och moral bland medarbetarna med inbyggda funktioner för ömsesidig uppskattning, såsom ”high fives”.

Utforma flexibla scheman för prestationsutvärderingar som passar just din organisations unika arbetsflöde.

15Five-begränsningar

Begränsad tillgänglighet av språk för översättning av innehåll

Det är svårt att navigera när det gäller att sätta upp och följa upp karriärmål.

15Five-priser

Engage: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Perform: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Total plattform: 16 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Transformera: Anpassad prissättning

15Five betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 15Five?

Jag önskar att det fanns en livechattfunktion för kundsupport istället för att behöva skicka ett e-postmeddelande och sedan vänta på svar. Jag måste dock säga att svaren vanligtvis kommer mycket snabbt. Även om Best Self Reviews absolut är en game changer, gör vår organisation utvärderingar baserade på våra anställdas årsdagar, vilket inte fungerar lika bra inom 15Five.

Jag önskar att det fanns en livechattfunktion för kundsupport istället för att behöva skicka ett e-postmeddelande och sedan vänta på svar. Jag måste dock säga att svaren vanligtvis kommer mycket snabbt. Även om Best Self Reviews verkligen är en game changer, gör vår organisation utvärderingar baserade på våra anställdas årsdagar, vilket inte fungerar lika bra inom 15Five.

🔍 Visste du att? Konceptet med feedback från flera bedömare (som utvecklades till 360-graders feedback) användes först av militären under andra världskriget. Den tyska militären använde kollegiala utvärderingar för att bedöma officerare.

4. SurveySparrow (bäst för spårning av feedback i realtid)

via SurveySparrow

Att få människor att faktiskt fylla i feedbackenkäter är en utmaning. SurveySparrow gör dock konversationsenkäter enklare och designen ökar svarsfrekvensen – inga fler robotliknande, tråkiga formulär.

Dessutom känns undersökningarna skräddarsydda och interaktiva med white labeling och villkorlig logik, inte generiska.

En annan stor fördel? Offline-enkäter och kioskläge, så att insamlingen av feedback inte avbryts bara för att Wi-Fi-anslutningen går ner. Lägg till robust analys, automatisering och ett ärendehanteringssystem som omvandlar svaren till åtgärdsbara ärenden, så får du ett verktyg som hjälper HR-team att effektivt stänga feedbackloopar.

SurveySparrows bästa funktioner

Visualisera prestationsdata med radardiagram, kompetenssammanfattningar, grupprapporter och individuella insikter för att driva tillväxt och samordning.

Integrera med Zapier för att koppla samman enkäter med olika appar för automatiserade arbetsflöden.

Utnyttja avancerade logikfunktioner som hoppa över logik, visningslogik och anpassade parametrar för personliga undersökningsupplevelser.

Dela enkäter via flera kanaler som e-post, SMS och sociala medier för att nå ut till en bredare målgrupp.

Begränsningar för SurveySparrow

Begränsad möjlighet att koda inom plattformen eftersom du bara kan lägga till ett taggfält till data.

De automatiserade rapporterna är svåra att anpassa.

Priser för SurveySparrow

Grundläggande: 39 $/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Startpaket: 59 $/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Företag: 149 USD/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Professional: 399 $/månad per användare (faktureras kvartalsvis)

Företag: Anpassad prissättning

SurveySparrow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

🔍 Visste du att? En av de tidigaste dokumenterade användningarna av medarbetarundersökningar går tillbaka till 1950-talet på Esso Research and Engineering Company. Detta bidrog till att bana väg för en meningsfull utveckling av 360-graders feedback.

5. Survey Monkey (bäst för intuitiv jämförelse av feedback)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey är enkelt men effektivt. Det innehåller färdiga mallar och en uppsättning 360-utvärderingsfrågor, så du behöver inte börja från scratch. Med hjälp av enkätverktyget kan du enkelt anpassa enkäten, och med verktyget för jämförelse av svar kan du upptäcka trender och prestationsskillnader utan att behöva gräva i oändliga mängder data.

Utöver enkäter utmärker sig SurveyMonkey inom distribution. Du kan be om feedback via e-post, webblänkar eller till och med sociala medier. Behöver du anpassade rapporter? Programvaran erbjuder diagram, grafer och exportalternativ (Excel, PDF och mer) för enkel analys.

Survey Monkeys bästa funktioner

Skapa enkäter med ett dra-och-släpp-verktyg och över 400 anpassningsbara mallar.

Anpassa dina enkäter med varumärkesalternativ, multimediasupport och URL-anpassning.

Få tillgång till hundratals förskrivna frågor kategoriserade efter ämne för optimal feedback.

Analysera resultaten med realtidsuppföljning, sentimentanalys baserad på AI och anpassningsbara insikter.

Begränsningar för Survey Monkey

Respondenterna får ingen bekräftelse via e-post när de har slutfört en undersökning.

Du kan inte skriva ut eller ladda ner analysen av flera undersökningar, vilket gör det svårt att dela den med intressenter.

Priser för Survey Monkey

Standard månadsavgift: 99 $/månad per användare

Advantage Annual: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Premier Annual: 139 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Team Advantage: 30 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team Premier: 92 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Survey Monkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Survey Monkey?

Den rätta, om inte den bästa, plattformen för att genomföra undersökningar, skapa frågesporter eller helt enkelt samla in data från dina respondenter. Även om den ligger långt före sina konkurrenter som Pinpoll, är den fortfarande dyr, främst för privatpersoner, och har begränsade funktioner för gratiskonton. Det borde finnas ytterligare nivåer och balanserade funktioner som kan väcka forskares intresse.

Den rätta, om inte den bästa, plattformen för att genomföra undersökningar, skapa frågesporter eller helt enkelt samla in data från dina respondenter. Även om den ligger långt före sina konkurrenter som Pinpoll, är den fortfarande dyr, främst för privatpersoner, och har begränsade funktioner för gratiskonton. Det borde finnas ytterligare nivåer och balanserade funktioner som kan väcka forskares intresse.

🤝 Vänlig påminnelse: Även negativ feedback är avgörande för tillväxt. Konstruktiv kritik hjälper till att identifiera blinda fläckar, förbättra medarbetarnas prestationer och stimulera innovation. Så nästa gång du får tuff feedback, se det som en gratis uppgradering av dina färdigheter.

6. Qualtrics 360 (Bäst för avancerad analys och insikter)

via Qualtrics 360

För företag som tar data på allvar levererar Qualtrics 360 djupgående, AI-drivna insikter. Denna plattform går längre än att bara samla in feedback genom att analysera mönster, förutsäga trender och ge rekommendationer för medarbetarnas utveckling. Detta hjälper dig att behålla de bästa talangerna.

Plattformen hjälper till att bryta ner styrkor och förbättringsområden med hjälp av värmekartor, trendanalyser och anpassningsbara rapporter. Den fungerar också bra med företagssystem som SAP SuccessFactors, vilket säkerställer smidig dataintegration.

Qualtrics 360 bästa funktioner

Utnyttja AI för att generera intelligenta sammanfattningar, sentimentanalyser och praktiska rekommendationer.

Följ medarbetarnas utveckling med avancerad rapportering, verktyg för medarbetarfeedback , visuella dashboards och benchmarking.

Ge medarbetarna möjlighet att själva initiera feedback, få tillgång till lärresurser och driva tillväxt med hjälp av en självbetjäningsportal.

Analysera text- och sentimentdata med avancerad naturlig språkbehandling för att identifiera trender.

Begränsningar för Qualtrics 360

Begränsade anpassningsmöjligheter för instrumentpanelen

När du använder automatiska val för en enkät med flervalsfrågor är det svårt att hitta det du behöver eftersom svaren inte är ordnade i alfabetisk ordning.

Priser för Qualtrics 360

Anpassad prissättning

Qualtrics 360-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7 (70+ recensioner)

🔍 Visste du att? Över 60 % av medarbetarna i en studie granskade sina 360-graders feedbackdata varje kvartal för att följa sin utveckling.

7. Lattice (bäst för att anpassa feedback till mål)

via Lattice

Lattice kopplar 360-graders feedback direkt till målsättning och prestationshantering. Feedback blir en kontinuerlig process, vilket gör det möjligt för medarbetare och chefer att använda OKR för att fokusera på framtida tillväxt och utveckling.

Som ett program för medarbetarövervakning kopplar det samman engagemangsundersökningar med prestationsutvärderingar, vilket hjälper organisationer att se hur medarbetarnas nöjdhet påverkar produktiviteten. Lättanvända analyspaneler spårar medarbetarnas framsteg över tid och lyfter fram områden som behöver uppmärksammas.

Dessutom stöder plattformen ett strukturerat system för nominering av kollegor, vilket gör det möjligt för medarbetare eller chefer att välja lämpliga kollegor för att ge feedback.

Lattices bästa funktioner

Sätt upp och följ upp mål med Team OKR, Individuella OKR och anpassningsbara mallar som 30-60-90-dagarsplanen.

Använd automatisering av arbetsflöden för att skapa triggers och varningar för smidigare HR-processer.

Främja en positiv arbetskultur med plattformens funktioner för kollegialt erkännande.

Lattice-begränsningar

Det saknar full integration med UKG UltiPro. Det innebär att det inte hämtar alla nödvändiga fält, så du måste återgå till en SFP-fil som är schemalagd att köras.

Begränsad möjlighet att ladda ner data för engagemangsundersökningen

Lattice-prissättning

Talanghantering: 11 USD/månad per användare

HRIS: 10 USD/månad per användare

Tillägg: Anpassad prissättning

Lattice betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lattice?

Användargränssnittet kan kännas lite överväldigande i början, men när du väl har vant dig vid det blir det mycket enklare att navigera på plattformen. Förutom det har jag hittills inte stött på några större problem med Lattice.

Användargränssnittet kan kännas lite överväldigande i början, men när du väl har vant dig vid det blir det mycket enklare att navigera på plattformen. Förutom det har jag hittills inte stött på några större problem med Lattice.

🧠 Rolig fakta: En studie har visat att ledare som genomgår 360-graders feedback tenderar att utveckla bättre ledarskaps- och managementfärdigheter, vilket leder till effektivare beslutsfattande och teamledning.

8. PerformYard (Bäst för strömlinjeformade feedbackprogram)

via PerformYard

PerformYard centraliserar prestationsutvärderingar, måluppföljning och feedbackförfrågningar i en enda strömlinjeformad plattform, vilket gör målsättningen för prestationsutvärderingar mer strukturerad och effektiv. Med anpassningsbara arbetsflöden kan HR-team sätta upp en process som passar deras företag samtidigt som de håller saker och ting konsekventa mellan avdelningarna.

Detta verktyg stöder anonyma och namngivna recensioner, vilket gör det möjligt för medarbetarna att ge konstruktiv kritik utan att tveka. Visuella prestandatrender och rapporteringsverktyg gör det enkelt för chefer att identifiera de bästa prestationerna och områden som kan förbättras.

PerformYards bästa funktioner

Genomför prestationsutvärderingar med anpassningsbara utvärderingscykler, inklusive 360-gradersutvärderingar, självutvärderingar och projektbaserade utvärderingar.

Skapa anpassade rapporter med insikter om prestationstrender och kompetensluckor med 9-rutiga tabeller och instrumentpaneler.

Använd vetenskapligt validerade engagemangsundersökningar för att skapa en produktiv organisationskultur.

Skapa en sammanfattande rapport över medarbetarnas prestationer under året, vilket ger cheferna en tydlig grund för diskussioner.

Begränsningar för PerformYard

Alla användare måste ha en e-postadress för att kunna logga in, vilket är svårt för industriarbetare som inte har någon e-postadress.

Begränsad anpassning av instrumentpanelen för specifika behov och möjligheten att visa och redigera formulär.

Priser för PerformYard

Prestationshantering: 5–10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Medarbetarengagemang: Lägg till i prestationshanteringsplanen för 1–3 dollar/månad per användare

PerformYard-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

💡 Proffstips: Använd mallar för start-stopp-fortsätt för att göra 360-graders feedback mer strukturerad och praktiskt tillämpbar. Detta enkla men effektiva ramverk hjälper medarbetare och chefer att tydligt identifiera beteenden som ska startas, stoppas och fortsättas.

9. Trakstar (Bäst för talangutveckling och coaching)

via Trakstar

Trakstar är en plattform för prestationshantering av anställda som är utformad för att förbättra olika aspekter av medarbetarnas utveckling och organisationens tillväxt. Chefer kan skapa personliga karriärutvecklingsplaner baserade på feedback för att omvandla utvärderingar till tillväxtmöjligheter.

Dess kompetensbaserade utvärderingsmallar säkerställer att feedbacken är relevant för varje medarbetares roll, vilket gör utvärderingarna mer praktiskt användbara. Plattformen erbjuder också en inbyggd coachningsmodul som underlättar meningsfull, strukturerad vägledning under enskilda samtal.

Trakstars bästa funktioner

Skapa skräddarsydda utvärderingsmallar med kompetenser, betygsskala och unika arbetsflöden.

Använd funktioner som automatisk sparning av betyg, ad hoc-utvärderingar, och anpassningsbara formulär för effektiv prestationshantering.

Använd 9-rutiga tabeller för att identifiera de bästa medarbetarna och fatta rättvisa beslut om talanger.

Trakstars begränsningar

Verktyget har en dålig sökfunktion som ofta ger felaktiga resultat.

Det saknar moderna funktioner som CV-matchning, mötesplanering, kandidatrankning och kompetensbaserad sökning.

Trakstar-priser

Anpassad prissättning

Trakstar-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trakstar?

Jag gillar att anställningsfeedbacken kan underkastas och separeras baserat på profilen. Jag ogillar att listan över kandidater som standard inte visas i den ordning jag har fått feedback. Eller åtminstone kanske jag inte kan filtrera den på grund av begränsningen, men om detta kunde finnas där skulle det vara mycket enklare.

Jag gillar att anställningsfeedbacken kan underkastas och separeras baserat på profilen. Jag ogillar att listan över kandidater som standard inte visas i den ordning jag har fått feedback. Eller åtminstone kanske jag inte kan filtrera den på grund av begränsningen, men om detta kunde finnas där skulle det vara mycket enklare.

💡 Proffstips: Utbilda medarbetarna i att ge feedback. Dålig feedback (”Du är inte bra på att lyssna”) hjälper inte; bra feedback (”Du avbryter ofta innan jag har talat klart”) är användbar.

10. Leapsome (bäst för prestationsutvärderingar i medelstora företag)

via Leapsome

Leapsome är en plattform för personalhantering och utveckling.

Förutom 360-gradersundersökningar erbjuder den personliga inlärningsvägar som hjälper medarbetarna att förbättra sig utifrån sina utvärderingsresultat. Det innebär att feedbacken inte bara hamnar i en rapport – den leder till faktisk kompetensutveckling. Programvaran innehåller också kompetensramverk som säkerställer att medarbetarnas kompetens stämmer överens med företagets mål.

Ännu bättre? Med engagemangsundersökningar, realtidsanalyser och integrationer från tredje part gör Leapsome feedbacken användbar, kontinuerlig och lättillgänglig. Den stöder även meddelanden från medarbetare, vilket hjälper teamen att fira framgångar tillsammans. Om du vill koppla prestationsutvärderingar till lärande och utveckling är detta verktyg ett bra alternativ.

Leapsomes bästa funktioner

Genomför pulsundersökningar* bland medarbetarna för att mäta engagemangsfaktorer som arbetsglädje och arbetsmiljö.

Använd API:er för att ansluta plattformen till annan programvara för datasynkronisering.

Möjliggör feedback i realtid, offentlig beröm och strukturerade individuella feedbacksamtal för att främja en öppen kultur.

Samla in Net Prompter-poäng (eNPS) från medarbetarna för att få meningsfulla insikter och feedback.

Leapsomes begränsningar

Begränsad flexibilitet när det gäller att anpassa OKR och automatiserade meddelanden

Feedbackprocesserna är inte intuitiva och tar mycket tid i anspråk.

Leapsome-priser

Anpassad prissättning

Leapsome betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

11. Spidergap (Bäst för ett enkelt, användarvänligt gränssnitt)

via Spidergap

Om du letar efter ett enkelt 360-feedbackprogram utan krusiduller är Spidergap ett bra alternativ. Det är ett molnbaserat verktyg som genererar visuellt tilltalande feedbackrapporter som lyfter fram individens styrkor och förbättringsområden. Drag-and-drop-gränssnittet gör det snabbt och användarvänligt att skapa enkäter.

Spidergap genererar också automatiskt personliga handlingsplaner baserade på feedbackresultaten. Rapportering på teamnivå är en annan funktion som ger chefer en bredare bild av trenderna inom olika avdelningar.

Spidergaps bästa funktioner

Skapa användbara insikter med tydliga, användarvänliga feedbackrapporter för att bygga en kultur av kontinuerlig förbättring.

Använd Impact Surveys för att utvärdera hur användbar feedbacken var för deltagarna.

Jämför prestationer genom att jämföra resultat mellan team eller branschstandarder.

Automatisera påminnelser för att säkerställa att feedbackuppgifterna slutförs i tid.

Spidergaps begränsningar

Begränsat antal föreslagna frågor

Den sparar inte information automatiskt.

Spidergap-prissättning

Startpaket: 1099 $/år för 10 användare

Pro: 2199 $/år för 10 användare

Företag: Anpassad prissättning

Spidergap-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Spidergap?

Ur en administratörs synvinkel skulle jag önska att det fanns en möjlighet att upprätthålla fullständig sekretess för resultaten. Ja, jag är den enda personen som kan se vem som har sagt vad om vem, men jag skulle föredra att inte ens jag kunde se det. Vi befinner oss i USA och sekretesslagarna kräver inte att någon i projektet ska ha denna nivå av åtkomst.

Ur en administratörs synvinkel skulle jag önska att det fanns en möjlighet att upprätthålla fullständig sekretess för resultaten. Ja, jag är den enda personen som kan se vem som har sagt vad om vem, men jag skulle föredra att inte ens jag kunde se det. Vi befinner oss i USA och sekretesslagarna kräver inte att någon i projektet ska ha denna nivå av åtkomst.

💡 Proffstips: Använd mallar för prestationsförbättringsplaner för att sätta upp tydliga, mätbara mål med deadlines. Regelbundna avstämningar och dokumenterade framsteg hjälper medarbetarna att hålla sig på rätt spår och säkerställer en meningsfull utveckling.

Få ut det mesta av 360-graders feedback med ClickUp

En bra 360-feedbackprogramvara driver tillväxt, stärker team och hjälper medarbetare att nå sin potential. Oavsett om du behöver djupgående analyser, smidiga integrationer eller en användarvänlig upplevelse finns det en plattform som passar dina behov.

Men för att verkligen få ut det mesta av det behöver du ett feedbacksystem som omvandlar insikter till handling.

Det är här ClickUp, den kompletta appen för arbete, kommer in. Med ClickUp Forms kan du enkelt samla in och centralisera feedback, medan ClickUp Brain tillhandahåller AI-drivna insikter för att säkerställa att feedbacken leder till verklig tillväxt.

Med sina kraftfulla funktioner för uppgiftshantering, målsättning och samarbete hjälper ClickUp dig att spåra och ta emot feedback, sätta upp handlingsplaner och säkerställa uppföljning – allt på ett och samma ställe.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅ till nya höjder! ⭐️