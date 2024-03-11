Stimulera tillväxtprocessen för team: Hur man ger och tar emot konstruktiv kritik

Om best manns brister stod skrivna på hans panna, skulle han dra hatten över ögonen. Detta gäliska ordspråk sammanfattar perfekt människors benägenhet att kritisera.

Ingen gillar att höra att de har gjort fel. Å andra sidan har den som ger feedback också en tung social börda att bära. Hur kan vi se till att vi ger kritisk negativ feedback utan att såra eller vara respektlösa mot den andra personen?

Det visar sig att konstruktiv kritik, även om den kan verka hård, är din silverpil.

Att följa bästa praxis för konstruktiv kritik är användbart för alla parter i sådan kommunikation. Den som ger feedback kan se till att orden är lämpliga och leder till konkreta lösningar, medan den som tar emot feedbacken kan använda den för personlig utveckling.

Låt oss lära oss konsten att ge och ta emot konstruktiv kritik i den här guiden. Som bonus delar vi också med oss av ett värdefullt verktyg som hjälper dig att hantera feedback på ett konstruktivt sätt. 😉

Vad är konstruktiv kritik?

Konstruktiv kritik är i grunden positiv eller negativ feedback som leder mottagaren att vidta rätt åtgärder i sitt arbete och i slutändan nå sina professionella mål .

För att ge konstruktiv feedback måste du fokusera på mer handlingsinriktade element som leder till förbättringar. Vaga kritiska kommentarer eller allmänna uttalanden – som Det här var bra eller Jag hatade ditt arbete – anses inte vara konstruktiva.

Ett annat element i effektiv konstruktiv kritik är hur den framförs. Enligt en rapport från Harvard Business Review hjälper konstruktiv kritik, både positiv och negativ, chefer att bli bättre ledare genom att lyfta fram sina medarbetares bästa egenskaper och ta itu med deras sämsta på ett produktivt sätt. Chefen måste använda emotionell intelligens och nyanserade tekniker för att framföra kritiken med respekt och omtanke.

En chef kan till exempel märka att en produktdesigners produktivitet sjunkit och ge feedback om att designern inte når målen. Istället för att klaga på hur störande detta är, ger chefen designern insikter om kundernas förväntningar samt tips för att öka produktiviteten och få ett smidigare arbetsflöde. Det stödjande tillvägagångssättet hjälper designern att vara mer mottaglig för den korrigerande kritiken.

Proffstips: Ett av de bästa sätten för en chef att ge korrekt och konstruktiv feedback är att använda mallar för feedbackformulär. Dessa mallar har fördefinierade avsnitt som hjälper till att hålla feedbacken objektiv och användbar. Om du till exempel utvärderar en anställd kan du snabbt hoppa till ClickUp-mallen för utvärderingsformulär för att granska dina anställda opartiskt, utan subjektiva bedömningar. 🌸

Använd utvärderingsformulär i ClickUp för att mäta medarbetarnas prestationer på ett opartiskt sätt och identifiera områden som kan förbättras.

Konstruktiv kritik kontra destruktiv kritik: Vad är skillnaden?

Det är en hårfin gräns mellan konstruktiv och destruktiv kritik, och det är viktigt att kunna skilja på dem i dagens arbetsliv. Här är några saker att tänka på: 👇

Konstruktiv kritik fokuserar på praktiska råd.

När chefer eller kollegor ger praktiska förslag som syftar till att förbättra dina professionella färdigheter, kan det betraktas som konstruktiv feedback. Äkta konstruktiv kritik lämnas vid en lämplig tidpunkt och fokuserar på:

Uppmuntra personlig utveckling

Erkänna prestationer innan du föreslår förbättringar

Ge specifik kritik om en viss handling, inte om personen

Förbättra arbetskvaliteten genom praktiska förslag

Destruktiv kritik fokuserar på att hitta fel.

Destruktiv feedback kan ibland framstå som konstruktiv kritik, men är i själva verket en förtäckt, obalanserad negativ kommentar. Du kan känna igen när någon använder denna vilseledande form av kritik genom att observera dess typiska egenskaper, såsom:

Överkritiska eller överdrivet petiga – dessa uttalanden låter som personliga angrepp: Titta, du har gjort det här fruktansvärda misstaget Du har så fel Har du inte den grundläggande intelligensen som krävs för att göra ditt jobb?

Titta, du har gjort det här fruktansvärda misstaget

Du har så fel

Har du inte den grundläggande intelligensen som krävs för att utföra ditt arbete?

Levereras ofta

Saknar specificitet eller praktiska råd

Grundat i individuella skillnader

Citerar felaktiga källor bara för att förödmjuka mottagaren

Destruktiv kritik härrör ofta från implicita fördomar – när människor omedvetet bedömer specifika grupper eller yrken utifrån stereotyper eller en känsla av överlägsenhet. Detta kan skapa en giftig arbetsmiljö och leda till dålig produktivitet i teamet eller hög personalomsättning.

3 fördelar med konstruktiv kritik

Bra konstruktiv kritik skapar en win-win-situation för alla – den som ger, den som tar emot och företaget. Låt oss utforska några av de främsta fördelarna:

1. Mindre stress, större framgång

Att ständigt vara rädd för att bli bedömd av sina överordnade förstör medarbetarnas sinnesro. Och tyvärr är det inte ovanligt att man utsätts för stress under långa timmar på dagens arbetsplatser. Enligt en undersökning från Colonial Life är 50 % av medarbetarna inte produktiva under 1–5 timmar varje dag på grund av stress på jobbet.

Genom att välkomna konstruktiv kritik och lära teamen att ge och ta emot feedback på ett elegant sätt befriar du ditt team från onödig stress, vilket leder till en lugnare arbetsplats och bättre utsikter för förbättringar och framgång.

2. Professionell utveckling

Äkta feedback kommer från chefer och kollegor som bryr sig om medarbetarnas utveckling. De ger konstruktiv kritik för att hjälpa mottagaren att utvecklas professionellt. Enligt studier värdesätter 83 % av medarbetarna feedback. Dessutom anger 72 % att korrigerande feedback från sina chefer är den mest hjälpsamma faktorn i deras karriär.

3. Kontinuerlig förbättring i snabbrörliga team

Konstruktiv kritik är avgörande för agila team inom mjukvaru- och produktutveckling, där grunden för allt arbete bygger på kontinuerlig förbättring genom feedback.

Sådana team har vanligtvis en sund kultur med ömsesidig kommunikation som främjar en miljö präglad av förtroende och öppenhet. Det gör det lättare att föra svåra samtal mellan medarbetare och chefer och bygga starka, samarbetsvilliga team.

Tips för att ge konstruktiv kritik på ett skickligt sätt [med konkreta exempel]

Det finns ingen tumregel eller universallösning för att ge konstruktiv kritik. Du kan dock följa dessa tips och bästa praxis för att säkerställa att du får fram din poäng tydligt.

Använd personliga pronomen för att undvika en aggressiv eller anklagande ton.

Lär dig att använda ett lämpligt språk när du ger feedback. Formulera inte dina utvärderingar på ett sätt som låter mekaniskt eller oförskämt. Här är när användningen av personliga pronomen som ”jag” blir avgörande.

När du använder fraser som ”jag känner” eller ”jag tycker” gör du det möjligt för mottagaren av feedbacken att förstå att det inte handlar om en stressande konflikt utan om en enkel brist i själva arbetet.

Här är två exempel på konstruktiv kritik från en senior designer som ger feedback till en junior:

Utan I: Din design behöver innehålla fler färger som rött och vitt, som är en del av varumärkets tema. För närvarande ser den ganska enkel ut

Med I: Jag gillar din idé om att ändra vårt vanliga mönster. Men jag tror att det skulle bli ännu mer iögonfallande för vår målgrupp om vi följde vårt varumärkestema och lade till fler färger som rött och vitt.

Ser du skillnaden här? Det första exemplet tar liten eller ingen hänsyn till personens arbete och ger bara en hård synpunkt. Det andra exemplet uppskattar det aktuella arbetet och ger välgrundade, praktiska lösningar för att justera designen.

Använd sandwichmetoden när du ger feedback.

När du ger konstruktiv kritik, börja med något positivt. Använd positiv feedback för att få mottagaren att känna sig bekväm.

Istället för att slänga ur dig dina tankar slumpmässigt, skapa en feedback-sandwich genom att följa dessa tre steg:

Börja med positiv feedback Lägg till negativ feedback med förslag på förbättringar. Avsluta med uppskattning

Denna metod fungerar utmärkt när det gäller nyanställda och motiverar dem att prestera bättre. Till exempel:

Jag tycker det är fantastiskt att du lär dig så snabbt och presterar så bra. Du missade några procedurmässiga uppgifter den här veckan, men det är okej eftersom du fortfarande lär dig. Kanske kan du lägga till mer av vår företagsdokumentation till din läslista? Tack för ditt hårda arbete!

Ge exempel och realistiska förbättringsförslag för ökad tydlighet.

Konstruktiv kritik måste vara lösningsorienterad. Stöd dina medarbetare genom att:

Ge tydliga exempel på vad som gick fel och varför.

Föreslå nästa steg för förbättring

Tillhandahålla läs- och utbildningsresurser, om tillämpligt.

Ställ välmenande frågor för att uppmuntra kommunikation.

Det är svårt att komma fram till en lösning om du inte kan lista ut vad som gör att en medarbetare inte presterar som förväntat. I det här fallet ska du vara ärlig och fråga varför de tror att ett specifikt problem uppstod. Låt medarbetarna veta att du är där för att stödja dem och inte för att tvinga på dem dina åsikter.

När en ingenjör till exempel lägger till en viktig funktion långt efter deadline kan du gå vidare genom att ställa följande frågor under uppföljningsmötet:

Finns det någon särskild anledning till förseningen?

Har du problem med en viss produkt?

Hur kan teamet hjälpa dig?

Kan vi brainstorma sätt att hålla våra deadlines?

Gör varje feedbackövning produktiv med ClickUp

De verktyg du använder för att ge konstruktiv kritik kan spela en viktig roll i alla typer av feedback.

Ta ClickUp , till exempel. Det är både en omfattande projektledningsplattform och en praktisk feedbackprogramvarulösning . Den ger struktur åt alla kritiseringsprocesser tack vare sina många samarbetsfunktioner, såsom mötesmallar och korrekturläsningsverktyg.

Låt oss titta närmare på hur ClickUp förbättrar kvaliteten på ditt teams resultat och hjälper till att förvandla potentiellt besvärliga feedback-situationer till äkta möjligheter till utveckling. 🌞

1. ClickUp-kalendervy för schemaläggning av feedback-sessioner

Det är bäst att ge konstruktiv feedback i en mer intim miljö, till exempel vid ett personligt möte. Detta kan vara en utmaning för team som arbetar på distans i olika tidszoner. Men med ClickUp-kalendervyn kan du schemalägga feedbackmöten vid lämpliga tidpunkter och till och med skapa en agenda för att i förväg ange diskussionspunkter.

Agila team kan sätta upp återkommande möten för att skapa ett smidigt flöde av feedback. Plattformen har en dra-och-släpp-redigerare som underlättar ombokningar.

För att ge konstruktiv kritik rekommenderar vi ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template för att:

Spara hela diskussionshistoriken

Skriv ner feedbackanteckningar (t.ex. föreslagna exempel och förbättringsmöjligheter).

Lägg till framtida åtgärdspunkter

Du kan ta fram mallen vid nästa möte för att kontrollera medarbetarnas framsteg och uppdateringar.

Bonustips: ClickUp integreras med Zoom så att du kan starta feedbackmöten från en enda plattform.

2. ClickUp Chat-vy och korrekturläsning för att dela feedback i realtid

Konstruktiv feedback ges bäst med exempel och inom rimlig tid. Lyckligtvis erbjuder ClickUp Chat-vyn en utmärkt miljö för feedback i realtid.

Skapa separata grupper för att dela konstruktiv feedback selektivt så snart som möjligt istället för att vänta på årliga eller månatliga prestationsutvärderingar. Nämn teammedlemmar för att ge produkt- eller processrelaterad feedback direkt på uppgiftssidan. Du har också möjlighet att tilldela kommentarer för att hjälpa specifika teammedlemmar att komma ihåg dina förslag när de återkommer till liknande uppgifter.

Tilldela en åtgärd direkt i en kommentar och säkerställ tydlighet och ansvarstagande via ClickUp.

Om du vill ge praktiska exempel och lösningar till ditt team kan du lita på ClickUp:

Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm och skapa handledningar för felbenägna uppgifter.

För godkännandebaserade arbetsflöden kan du använda plattformens korrekturläsningsfunktion för att lämna feedback på skriftligt innehåll, videoinnehåll eller designinnehåll.

Korrekturläsning sparar enormt mycket tid när det gäller att precisera vad du pratar om med ditt team och säkerställer att du har feedbacken lätt tillgänglig senare så att du har en dokumentation av ditt arbete.

3. ClickUp Forms för att ge och ta emot feedback

Skapa anpassade utvärderingsformulär för dina anställda genom att utnyttja ClickUps formulärvy och anpassa den efter din feedbackstil. Dessa formulär är lätta att ställa in – du kan till och med implementera villkorslogik för att ändra frågorna beroende på användarnas svar.

Använd ClickUps formulärvy för att samla in värdefull data för självutvärdering.

I ditt standardformulär för månatlig utvärdering frågar du till exempel: Hur många timmar har du arbetat den här månaden?

Om respondenten väljer ett tal under 120 kan du konfigurera formuläret så att en annan fråga dyker upp: Finns det någon anledning till att du arbetade färre timmar den här månaden?

Sådana dynamiska frågor hjälper dig att förstå vad som oroar ditt team just nu och ge effektiv kritik om hur de kan förbättras. Du kan också skapa formulär för kundfeedback eller för att mäta medarbetarnas nöjdhet.

Utforma organisationsomfattande feedbackformulär med frågor för att kontrollera om medarbetarna är nöjda och lyft fram exempel som tyder på låg tillfredsställelse. Alla svar omvandlas till uppgifter och kan spåras från din centraliserade instrumentpanel.

4. ClickUp Docs och ClickUp AI för att skapa feedbackguider

Vore det inte fantastiskt om alla chefer visste hur de kunde ge effektiva förslag på ett positivt sätt?

Det är precis vad ClickUp Docs är till för! Skapa, redigera och dela konstruktiva kritikguider med andra chefer och upprätta en standardprocedur för att ge konstruktiv feedback. Låt kollegor bidra till dina guider genom att ge dem tillgång till kommentarer eller redigering och omvärdera genomförbarheten av diskutabla åtgärder.

Skriv, redigera och slutför samarbetsuppgifter i realtid med ClickUp Docs.

Att skriva en feedbackguide kan dock vara tidskrävande, även med hjälp från någon annan. Överväg att ta kontrollen med ClickUp Brain, plattformens AI-assistent, och använd över 100 branschspecifika frågor för att skapa välformaterade och professionella guider och processdokument.

Du kan alltid använda AI-verktyget för andra ledningsuppgifter, till exempel att skriva e-postmeddelanden och kontrakt eller ta fram nya arbetsrutiner. Det kan till och med sammanfatta mötesanteckningar eller äldre feedbackdokument för att spara tid under prestationsmöten.

Bonus: Utnyttja mallar för kommunikationsplaner för att upprätthålla den bästa kommunikationskulturen i ditt team.

5. ClickUp-instrumentpaneler och anpassade uppgiftsstatusar för att spåra feedback

Spåra feedbackstatus med ClickUp Custom Statuses – lägg enkelt till statusar som Väntande eller Granskad till feedbackrelaterade uppgifter. Du kan också skapa checklistor för att samla alla dina granskningsbaserade aktiviteter på ett ställe.

Om du vill följa upp förbättringsinitiativ efter en feedback-session kan du dra nytta av ClickUp Dashboards. Funktionen hjälper dig att sätta upp mål och visuellt följa framstegen för alla uppgifter, sprintar eller hela projekt!

Från prioritering av uppgifter till projektuppföljning och utvärdering av teamets prestationer – Dashboards fungerar som en centraliserad hubb för effektiv teamhantering.

Hur man tar emot konstruktiv feedback: Vad man ska göra

Låt oss utforska den andra sidan av spektrumet: att ta emot feedback!

Att hantera kritik kan få dig att försvara dig själv, men det är så en möjlighet till utveckling förvandlas till en stridsplats. Bekräfta hela tiden att detta är en språngbräda med otaliga fördelar för din utveckling som professionell. Här är några tips för att göra det lättare att ta emot konstruktiv kritik:

Håll dig lugn och var en aktiv lyssnare

Det är viktigt att behärska konsten att lyssna aktivt när du får kritik. Få inte panik och inta inte en defensiv hållning medan din chef talar. Lyssna noga och svara först när hen är klar eller ställer en fråga.

Reflektera

När du har fått din feedback är det dags för självreflektion. Hitta en trygg plats där du kan reflektera över vad som har hänt eller söka råd, antingen från din chef eller en pålitlig vän. Reflektera med frågor som:

Varför uppstod det här felet? Var det mitt fel?

Vilken värdefull lärdom kan jag dra av detta?

Hur kan denna nya synvinkel bidra till min utveckling?

Förfina

Efter noggrant övervägande är det dags att omsätta förståelsen i handling. Fråga dig själv:

Vilka praktiska åtgärder kan jag vidta för att hantera feedbacken?

Vem kan stödja mig i denna process?

Hur kan jag följa mina framsteg och fira mina framgångar?

Kom ihåg att utveckling är en resa, inte ett mål. Omfamna den kontinuerliga inlärningsprocessen och använd all feedback, både positiv och konstruktiv, som bränsle för din resa mot excellens. ✌️

Förvandla smärtan till Tack

Det kan vara svårt att ta emot kritik, men det är bra att uttrycka tacksamhet även om du inte håller med. Ett enkelt tack visar att du uppskattar den tid och ansträngning som någon har lagt ner på att ge dig feedback och, i förlängningen, på din utveckling.

Vad du ska undvika när du får konstruktiv kritik: Vad du inte ska göra

Här är en sammanfattning av vad som bidrar till en negativ inställning när man får feedback:

Koppla känslor till utvärderingen

Din självkänsla bör inte vara knuten till dina arbetsprestationer. Det är naturligt att känna sig defensiv, men kom ihåg att feedback är en utvärdering av dina prestationer, inte din personlighet. Ta därför bort personliga känslor när du hanterar professionella bedömningar.

Omedelbara eller överdrivna reaktioner

Motstå den omedelbara impulsen att svara. Pausa. Försök att inte reagera alls. Denna korta paus gör att du kan undvika avvisande ansiktsuttryck och kroppsspråk eller reaktiva kommentarer, så att du medvetet kan välja ett lugnt svar som ger ett gott intryck av dig.

Ta feedback för givet

Det finns en gräns för hur mycket feedback din chef kan ge – om hen inte ser några ansträngningar för förbättring kommer hen att ge upp dig.

Undvik därför att ta feedback för givet och anteckna alla punkter som din chef tar upp. Ett bra sätt att göra detta är att använda ClickUp Notepad för att snabbt skriva ner de viktigaste delarna av en feedbacksession på valfri enhet.

Använd checklistor för att enkelt lägga till identifierade misstag/förbättringar och omvandla dem till spårbara uppgifter för att kontrollera dina framsteg över tid.

Återkomma till vanliga frågor

1. Vad är ett exempel på konstruktiv kritik?

Ett exempel på konstruktiv kritik angående missade deadlines: Jag har märkt att deadlinen för denna uppgift inte har hållits. Jag uppskattar det arbete du har lagt ner på projektet och uppmuntrar dig att proaktivt kommunicera om du förväntar dig att behöva mer tid i framtiden.

2. Vad är konstruktiv kritik och vad är kritisk kritik i ett affärssammanhang?

Den viktigaste skillnaden mellan konstruktiv och kritisk feedback ligger i hur den framförs. Konstruktiv kritik syftar till att uppmuntra individen att förbättra sina prestationer. Kritisk kritik handlar däremot om att nedvärdera någon, vilket ofta leder till negativa, hetsiga diskussioner.

ClickUp kan vara din cheerleader i feedback-kaoset

Feedbackkonversationer är inte precis en dans på rosor, men glöm inte den enorma tillväxt de kan bidra till! ClickUp är inte bara ditt arbetsverktyg, det är också det som möjliggör bra feedbackövningar.

Tack vare mallar, formulär och AI-stöd hjälper plattformen dig att skapa en samarbetsmiljö där ärlig feedback flödar fritt och tillväxt blir en gemensam resa!

