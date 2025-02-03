10 programvaror för produktfeedback för produktteam 2025

Genom att samla in produktfeedback får du insikter om dina kunders förväntningar, vilket gör att du kan leverera den bästa kundupplevelsen. Produktfeedbackförfrågningar, betatestrapporter och feedback om funktioner är några sätt att göra detta.

Men vad är det bästa sättet att samla in all denna information?

För att förbättra din strategi bör du använda högkvalitativ programvara för produktfeedback som ger dina produktteam ökad handlingskraft. Med ett överflöd av programvaror på marknaden och deras bevisade framgångar tar det tid för företagare som du att fatta ett beslut.

Vi presenterar en omfattande lista över de 10 bästa verktygen för produktfeedback, tillsammans med en djupgående analys av deras mest unika funktioner, begränsningar, prisklasser och vad andra säger om dem. Låt oss hjälpa dig att hitta det som passar dig bäst!

Vad ska du leta efter i programvara för produktfeedback?

Här är några funktioner att titta på när du väljer ett kraftfullt verktyg för produktfeedback:

Feedback via flera kanaler: Programvaran bör ha stöd för insamling av feedback via flera kanaler. Den bör kunna samla in data från olika källor, såsom enkäter i appar, e-post, webbformulär för feedback och sociala medier.

Anpassningsbarhet: Programvaran ska göra det möjligt för dig att skapa och anpassa enkäter och formulär för kundfeedback efter behov. Anpassningsbarheten måste göra det möjligt för dig att utforma dina Programvaran ska göra det möjligt för dig att skapa och anpassa enkäter och formulär för kundfeedback efter behov. Anpassningsbarheten måste göra det möjligt för dig att utforma dina plattformar för kundfeedback med olika frågetyper, varumärkesröst och design.

Feedback i realtid: Funktioner för datainsamling och rapportering i realtid som samlar in användarfeedback är ett absolut måste för att få omedelbar feedback från kunderna.

Analys och rapportering: Ett mångsidigt analysverktyg är en del av alla kompetenta programvaror för produktfeedback. När du analyserar produktfeedback och visualiserar dina insamlade data lär du dig om förändrade trender och kan reagera på dem med hjälp av praktiska insikter från systemet.

Automatisering: Programvaran måste ha automatiseringsfunktioner som minskar belastningen av repetitiva och rutinmässiga uppgifter för teammedlemmarna.

Samarbete: Det bör möjliggöra samarbete mellan teammedlemmar, team och avdelningar för att underlätta snabba svar och förhindra missförstånd med en enhetlig och delad instrumentpanel.

Skalbarhet: När ditt företag växer måste även din programvara växa. Leta efter ett verktyg som erbjuder skalbarhet.

De 10 bästa programvarorna för produktfeedback att använda

1. ClickUp

Använd villkorslogik i ClickUp-formulär för att samla in produktfeedback från kunder

Om du vill ha en heltäckande upplevelse med din programvara för produktfeedback bör du överväga ClickUp. Team och företag av alla storlekar – små, medelstora och stora – har dragit nytta av fördelarna med att använda ClickUp.

ClickUp Forms är ett utmärkt sätt att samla in data och anpassa den användarfeedback du får. ClickUps mallar gör det enkelt att organisera alla aspekter, och den omfattande mallen för produktfeedbackundersökningar gör den till ett relevant tillskott till denna lista. Som ett samarbetsprogram låter ClickUp ditt team lösa problem tillsammans.

Anpassa och visa all din feedback på ett och samma ställe så att du kan förbättra dina produkter och tjänster.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Forms: Effektivisera din kundfeedbackloop med ClickUp Forms, som gör det möjligt för dig att skapa anpassade formulär för riktad kundinput, flera Effektivisera din kundfeedbackloop med ClickUp Forms, som gör det möjligt för dig att skapa anpassade formulär för riktad kundinput, flera ClickUp Form-vyer och produktspecifika detaljer. Kategorisera kundfeedback och kundupplevelse effektivt med hjälp av anpassade fält, vilket förbättrar organisationen och analysen.

Mall för produktfeedbackenkät: Maximera produktutvecklingen med Maximera produktutvecklingen med ClickUps mall för feedbackenkät . Samla in insikter, spåra åsikter och prioritera förbättringar utan ansträngning. Mallen innehåller anpassningsbara statusar, anpassningsbara fält för detaljerad kategorisering och flera vyer för enkel åtkomst. Integrerade projektledningsverktyg förbättrar enkäternas totala effektivitet.

Datadrivna nästa steg: Den feedback du samlar in från kunderna visar på de mest angelägna frågorna och sammanställer populära önskemål om funktioner för att förbättra din produktplan. Det övergripande resultatet blir en förbättrad kundupplevelse.

AI-stödd feedback-sammanfattning: ClickUp erbjuder AI som hjälper dig att analysera kundfeedbacken och omvandla slutsatserna till praktiska uppgifter som ditt team kan genomföra.

Samarbetsfunktioner: Samla dina teammedlemmar kring all kundfeedback och alla projekt med hjälp av den enhetliga och delade instrumentpanelen som ClickUp tillhandahåller.

Öka produktiviteten med samarbetsbaserad uppgiftshantering genom att tilldela uppgifter, tagga kommentarer och dela skärminspelningar på en och samma plattform.

Begränsningar i ClickUp

Gantt-vyn saknar anpassningsmöjligheter och flexibilitet

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Chisel

via Chisel

Chisel är perfekt om du letar efter en omfattande kundtjänstassistent.

Den har unika funktioner som ett centralt lagringssystem för kundfeedback som heter Idea Box, portaler för kundfeedback och inbyggda enkäter som kan lanseras på några minuter. Publikfunktionen är ett banbrytande tillskott.

Chisels bästa funktioner

Idea Box: Samla dina kundfeedbackdata på ett ställe med Chisels Idea Box. Den hjälper dig att samla in, kuratera, organisera och prioritera dina idéer. Den tar emot data automatiskt och manuellt.

Kundfeedbackportal: Samla in synpunkter från kunder om funktioner som beskrivs i din Samla in synpunkter från kunder om funktioner som beskrivs i din produktplan eller låt dem föreslå helt nya idéer för ditt varumärke.

Målgrupp: Rikta dig enkelt till de kunder du vill ha feedback från. Filtrera dem efter nationalitet, ålder, kön, inkomst och mer för att precisera din ideala användare för undersökningar.

Begränsningar för mejsel

Användargränssnittet hackar och kan orsaka vissa laddningsproblem.

Kan vara svårt för förstagångsanvändare på grund av överbelastning av funktioner.

Produktfeedbackfunktionaliteten som helhet behöver förbättras samtidigt som feedback och önskemål om funktioner samlas in.

Datavisualiseringen saknar djup och insikter

Chisel-prissättning

Viktigt: Gratis för alltid

Premium: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Chisel-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

3. TypeForm

via Typeform

Typeform fokuserar på att skapa enkäter och formulär som sticker ut från mängden. De fokuserar på formulärens estetiska utseende så att du snabbt kan fånga uppmärksamheten hos de som svarar på enkäten.

Du kan enkelt bädda in formulären i flera plattformar och platser där de får mest synlighet. VideoAsk-funktionen är unik och låter dig prata med dina kunder och direkt be om användarfeedback med en mänsklig touch.

TypeForms bästa funktioner

Unika estetiska val: Fånga uppmärksamheten hos dina undersökningsdeltagare med en unik och slående visuell design som sticker ut och gör intryck.

VideoAsk: Kom i direktkontakt med dina kunder och fråga dem vad som kan förbättras med en produkt. Återuppväck intresset och kalla leads med en mänsklig touch samtidigt som du samlar in meningsfull data och information som du behöver för att förbättra produkten.

Meningsfull inbäddning: Integrera formulär sömlöst på webb- och e-postplattformar och ställ strategiskt de mest relevanta uppföljningsfrågorna till användarna för att få djupare insikter.

Begränsningar för TypeForm

Vissa användare har upplevt att Typeforms användargränssnitt är förvirrande och ointuitivt.

Anpassningsmöjligheterna i Typeform är begränsade.

Saknar integration med andra populära tjänster än Zapier.

Priser för TypeForm

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Plus: 59 $/månad per 3 användare

Företag: 99 $/månad per 5 användare

Företag: Anpassad prissättning

TypeForm-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 820 recensioner)

4. ProProfs Survey Maker

via ProProfs

ProProfs Survey Maker är en online-lösning som låter dig skapa en undersökning på mindre än en minut med hjälp av dess många fördefinierade mallar och färdiga frågor.

Programvaran erbjuder inbyggda enkäter av flera olika typer som kan användas direkt för att samla in olika typer av data. Med onlineappen kan du också skapa enkäter som visas på olika delar av olika plattformar, vilket ökar synligheten.

ProProfs Survey Maker – de bästa funktionerna

Färdiga mallar: Skapa helt anpassningsbara enkäter och formulär på 60 sekunder med hjälp av Survey Makers över 100 mallar. Dessa färdiga enkätmallar har en välorganiserad struktur.

Flera modeller för insamling av olika datatyper: Samla in olika typer av data beroende på dina specifika behov. Du får tillgång till ett stort antal förinstallerade frågor som passar olika typer av undersökningar, från marknadsundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar (CSAT) till NPS-undersökningar och undersökningar om medarbetarnas engagemang.

Förbättrad synlighet: Skapa omröstningar, popup-fönster, sidofält och undersökningar i appen från en central plats. Beroende på vilken plattform dina användare befinner sig på kan du anpassa vilken typ av engagemang du vill att din undersökning ska ha.

Begränsningar för ProProfs Survey Maker

Kundtjänsten stänger ärenden utan att först lösa problemen och samlar inte in produktfeedback.

Varje gång du visar välkomstsidan återställs ändringarna av teckensnitt och formatering till standardinställningarna, och du måste göra om dem.

Minimala rapporteringsfunktioner, där rapporterna endast är en representation av data i ett Excel-ark utan ytterligare insikter.

Priser för ProProfs Survey Maker

Gratisplan: Gratis för alltid för upp till 50 svar per månad

Affärsplan: 39,99 $/månad per 100 svar

Betyg och recensioner av ProProfs Survey Maker

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. UserTesting

via UserTesting

UserTesting är en kompetent lösning för dina produktfeedbackbehov, eftersom den gör det möjligt för dig att nå ut till din målgrupp på ett effektivt sätt med hjälp av funktionen Audience Management.

Låt dina kunder förstå vad andra användare tycker om din produkt med hjälp av Human Insight Platform. Sist men inte minst hjälper UserTestings maskininlärningsmodeller (ML) dig med dina viktiga affärsbeslut.

UserTestings bästa funktioner

Publikhantering: Underlätta snabb och enkel insamling av användarfeedback från alla målgrupper med UserTesting. Få tillgång till olika perspektiv genom UserTesting Contributor Network eller interagera med dina kunder, partners, anställda och andra.

Human Insight Platform: Upplev en videobaserad plattform där riktiga människor delar sina interaktioner med dina produkter, Upplev en videobaserad plattform där riktiga människor delar sina interaktioner med dina produkter, design , appar, processer, koncept eller varumärken, så att dina användare kan se och höra deras värdefulla insikter.

Maskininlärningsmodeller: Påskynda viktiga affärsbeslut genom snabb datavisualisering och automatiserade insikter. UserTestings maskininlärningsmodeller (ML) är skickliga på att identifiera avgörande ögonblick i kundupplevelsen, vilket eliminerar behovet av arbetsintensiv manuell analys.

Begränsningar för UserTesting

Panelfunktionen behöver förbättras.

Ordmolnfunktionen är inte särskilt exakt.

Behöver bättre AI för transkription

Ibland uppstår buggar när du försöker ställa in ett test.

Priser för UserTesting

Väsentligt: Anpassad prissättning

Avancerat: Anpassad prissättning

Ultimate: Anpassad prissättning

UserTesting-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)

6. UserVoice

via UserVoice

UserVoice handlar om att använda den senaste feedbacken för att åstadkomma omedelbara, meningsfulla och positiva förändringar av din produkt. Därför är funktionen för feedback i realtid dess främsta försäljningsargument.

Den levereras med många färdiga integrationer som hjälper ditt team att övergå smidigt. Programvaran ger också värdefulla insikter baserade på feedbacken som hjälper dig att fatta optimala affärsbeslut.

UserVoice bästa funktioner

Feedback i realtid: Samla in feedback från dina kunder direkt så att du kan arbeta med de förändringar som behövs i Samla in feedback från dina kunder direkt så att du kan arbeta med de förändringar som behövs i utvecklingsprocessen . Du kan ta itu med problem direkt och omedelbart.

Integrationsmöjligheter: Utnyttja de integrationer som UserVoice erbjuder. De hjälper ditt team att anpassa sig till förändringar och få ut mesta möjliga av systemet. Verktyget integreras enkelt med appar som Fullstory, Teams, Slack, Jira och många fler.

Datadrivna insikter: Utnyttja UserVoice för att få värdefulla, datadrivna insikter från din användargrupp, vilket stärker dina produktbeslut och främjar en användarcentrerad utvecklingsstrategi.

Begränsningar för UserVoice

Vissa användare har upplevt det som svårt att navigera och använda programvaran när de arbetar med flera produktlinjer.

Begränsad funktionalitet för företag

Användarna efterfrågar fler integrationer

Priser för UserVoice

Essentials: 799 $/månad

Pro: 999 $/månad

Premium: 1 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

UserVoice-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 60 recensioner)

7. Usersnap

via Usersnap

Usersnap är en unik plattform som låter dig förbättra dina användares upplevelse och interagera med dem på ett okonventionellt sätt. Den höjer användarnas engagemang med ett enhetligt feedback-system.

Usersnap har en dedikerad knapp för smidig problemregistrering. Feedbackfunktionen i appen har även ritfunktioner. Omnikanalupplevelsen är ganska utvecklad, vilket gör att du kan interagera med kunder och samla in feedback på flera nivåer.

Usersnaps bästa funktioner

Feedbackknapp och meny: Implementera en särskild feedbackknapp på din webbplats eller app för att smidigt fånga upp problem och förslag. Detta hjälper dig att guida kunderna till lämpliga support- och feedbackalternativ via menyn och skapa länkar till din chatt, hjälpsida eller andra kanaler för en effektivare process.

Inbyggd widget: Gör det möjligt för användare att rita och fästa kommentarer direkt på sina skärmar med hjälp av den inbyggda widgeten. Bifoga automatiskt teknisk kontext, inklusive webbläsarinformation, URL och JavaScript-fel.

Omnikanalupplevelse: Implementera interaktiva inline-betygsättare och formulär på webbplatser och i e-postmeddelanden, tillsammans med en länk på en enda sida som kan delas var som helst. Förbättra insamlingen av feedback, mät nöjdheten och sammanställ funktionsförfrågningar smidigt över olika kanaler och enheter.

Begränsningar för Usersnap

Saknar sökfunktion

Bilagor är inte tillåtna när du kommunicerar med slutanvändare.

Begränsat arbetsflöde med endast fyra fastkodade statusar

Priser för Usersnap

Startup: 99 $/månad per 10 användare

Företag: 189 $/månad per 15 användare

Premium: 329 $/månad per 25 användare

Företag: 949 $/månad

Usersnap-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (47+recensioner)

8. Hotjar

via Hotjar

Hotjars värmekartor är en utmärkande funktion. De kan förbättra din webbplats med värdefulla kundinsikter. De ger dig också feedback genom en inspelning där du kan se vad dina användare ser och interagerar med.

Feedback-widgeten kan samla in övergripande data och låta dina kunder dynamiskt markera vissa delar av en webbplats eller sida och ge feedback på just den delen.

Hotjars bästa funktioner

Heatmaps: Förbättra alla sidor på din webbplats med hjälp av Hotjars Heatmaps. De hjälper dig att identifiera förbisedda områden och hitta element som driver försäljning och registreringar.

Feedback-widget: Anpassa den feedback du får om dina varumärken med hjälp av en enkel widget som kan bäddas in på dina plattformar. Kunderna kan ge fokuserad feedback om specifika aspekter av din webbplats och dina produkter genom att välja dem med ett drag-och-klick.

Inspelningar: Få en förstahandsupplevelse av dina användares upplevelse. Titta på faktiska användarsessioner för att upptäcka och åtgärda dolda friktioner och hinder för konvertering.

Hotjars begränsningar

Förvirrande och klumpig användargränssnitt

Brist på ordentlig kundsupport

Begränsade planer för små till medelstora företag

Hotjar-priser

Basic: Gratis för alltid för upp till 35 dagliga sessioner

Plus: 39 $/månad för upp till 100 dagliga sessioner

Företag: 99 $/månad för upp till 500 dagliga sessioner

Skala: 213 USD/månad för upp till 500 dagliga sessioner

Hotjar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

9. UserReport

via UserReport

UserReport är en app som inte gör så mycket, men som uppnår perfektion i allt den gör. Detta framgår tydligt i de tre huvudfunktionerna, nämligen Survey Widget, Feedback Widget och Publisher-funktionerna.

De integreras sömlöst för att tillhandahålla utmärkta kvalitativa data som hjälper din produkt att utvecklas ytterligare.

UserReports bästa funktioner

Enkätwidget: Använd UserReports användarvänliga enkätverktyg genom att snabbt installera det på din webbplats. Samla in användarinformation om användarnas demografi och beteenden, mät nöjdheten med NPS och integrera Google Analytics för en omfattande förståelse av användarna.

Feedback-widget: Samla in idéer och åtgärda buggar effektivt med den här funktionen. Användarnas synpunkter styr varumärkes- och produktutvecklingen, och omröstningar prioriterar funktioner. Anpassa widgeten med ditt varumärke på över 60 språk.

Funktioner för publicister: Ge publicister en skräddarsydd svit för att utforska, validera, visa upp och tjäna pengar på sin publik på ett effektivt sätt. Det hjälper dig att omvandla värdefull data till användbara insikter och visa upp publikens räckvidd för annonsörer, vilket skapar förtroende med hjälp av snygga säljkit som lyfter fram framgångsrika kampanjresultat.

Begränsningar för UserReport

De bästa funktionerna är dolda bakom en betalvägg med ett opublicerat pris.

Inga alternativ för online-demo

Priser för UserReport

Anpassad prissättning

UserReport-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Qualaroo

via Qualaroo

Ställ rätt frågor vid rätt tidpunkt till rätt användare med Qualaroos avancerade målgruppsfunktion.

Den har några smarta anpassningsalternativ som hjälper dig att göra feedbackplattformen till din egen. Den kan också skapa produktfeedbackenkäter i appen på iOS och Android.

Qualaroos bästa funktioner

Avancerad målgruppsanpassning: Segmentera dina målgrupper för att nå rätt personer genom att filtrera dem baserat på geografi, identitet, tid på din sida, scrollningsplats och mer. Anpassa din undersökning så att den endast visas en gång per kund tills den är ifylld eller tills ett målantal svar har uppnåtts.

Anpassning: Spegla ditt varumärkes image i dina enkäter och feedbackformulär genom att färgmatcha din företagsmall, lägga till logotyper och anpassad text, minimal Qualaroo-branding och designa API:et.

Mobilkompatibla undersökningar i appar: Förbättra användarengagemanget med appar som strategiskt skickar meddelanden i appen vid den första sessionen. Qualaroos Nudges™ erbjuder smidiga, snabba och mobiloptimerade interaktioner som garanterar en positiv mobilupplevelse. Engagera användarna proaktivt, samla in feedback i realtid och förenkla skapandet av undersökningar med vårt iOS- och Android Native SDK.

Qualaroos begränsningar

Det behövs en knapp för massåtgärder för att exportera rapporter från flera undersökningar samtidigt.

Det finns ingen funktion för att bädda in enkäter direkt i e-postmeddelandet.

Det går inte att skapa anpassade diagram för att få en överblick över olika undersökningsmått.

Qualaroo-priser

Gratis plan: Gratis för alltid för upp till 50 svar/månad

Affärsplan: 39,99 $/månad för upp till 100 svar

Qualaroo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (40+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Förbättra din produktutveckling med den bästa programvaran för produktfeedback

Där har du det! Det här är de bästa verktygen för produktfeedback som hjälper dina utvecklingsteam och håller dem uppdaterade om vad dina kunder tycker om produkten. Vet du inte vilket du ska välja? Prova ClickUp idag.

Med robusta ClickUp-formulär som drivs av villkorslogik kan du skapa enkäter som extraherar data från din målgrupp över flera kanaler. Dessutom förskönar de fördesignade mallarna dina feedbackformulär och lockar din målgrupps uppmärksamhet tack vare sitt estetiska utseende.

Skapa ett kryssrutfält för anpassat fält i ett befintligt ClickUp-formulär

Tror du inte på oss? Testa själv. Registrera dig gratis på ClickUp idag!