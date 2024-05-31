Gratis mallar för produktutveckling

Har du en idé till en fascinerande ny produkt som kommer att ta världen med storm? Grattis! 💡

I era tankar ser du och ditt team redan produkten på marknaden, där den slår försäljningsrekord och blir berömd. I verkligheten måste ni först genomgå en ordentlig produktutvecklingsprocess.

Denna process omfattar alla stadier i produktutvecklingen, från idé till marknadsplacering. Det är din produkts biografi och täcker hela dess livscykel.

Att skriva denna biografi är lättare sagt än gjort, eftersom det finns dussintals kapitel (uppgifter) att slutföra, såsom att definiera mål, uppskatta produktvärde, analysera konkurrensen och förbereda lanseringen.

Lyckligtvis kan du ta en genväg och färdigställa biografin på rekordtid tack vare mallar för produktutveckling. Deras färdiga avsnitt hjälper dig att definiera alla viktiga aktiviteter, samarbeta med intressenter och förbereda din produkt för framgång.

I den här artikeln diskuterar vi de 10 bästa mallarna som hjälper dig att smidigt navigera genom hela produktutvecklingsprocessen.

Vad är en produktutvecklingsmall?

En produktutvecklingsmall ger dig och ditt team en tydlig karta för att navigera genom den komplexa resan som produktutveckling innebär. Den guidar dig genom varje steg, säkerställer att inget faller mellan stolarna och ökar chanserna till framgång.

Produktutveckling omfattar flera steg som representerar en produkts resa från idé till marknadslansering. Antalet och karaktären på dessa steg beror på företagets mål och produkten i sig, men en sak är säker – processen kräver ett teamarbete och en förstklassig organisation för att lyckas.

Anpassa enkelt din mall för projektomfattning genom att lägga till dokument, uppgifter och mer.

Vissa mallar för produktledning hjälper dig att kartlägga hela processen, medan andra fokuserar på särskilda aspekter som att visualisera en produktplan eller utforma produkten. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer produktcheferna att uppleva förbättrad produktivitet och effektivare samarbete.

Vad kännetecknar en bra produktutvecklingsmall?

Det finns hundratals mallar för produktutveckling. Om du vill skilja agnarna från vetet, leta efter följande element:

Tydligt syfte : Eftersom produktutvecklingsmallar ofta fokuserar på olika projektomfattningar bör din mall låta dig definiera dess syfte, vare sig det gäller : Eftersom produktutvecklingsmallar ofta fokuserar på olika projektomfattningar bör din mall låta dig definiera dess syfte, vare sig det gäller produktstrategi tillverkningsplanering eller produktkrav

Samarbetsalternativ : Det bör uppmuntra teamarbete med alternativ som redigering i realtid, kommentarfunktion och enkel övervakning av framsteg för produktchefer.

Brainstormingfunktioner : Mallar för produktledning bör innehålla verktyg som digitala whiteboardtavlor som låter dig och ditt team brainstorma och inspirera till idégenerering för att uppnå bästa resultat.

Projektets tidsplan : Den ska göra det möjligt för dig att skapa en omfattande tidsplan för produktutvecklingsprojektet med tydliga faser och deadlines. Detta hjälper dig och produktcheferna att upprätthålla transparens och säkerställa att alla har koll på sina ansvarsområden.

De 10 bästa mallarna för produktutveckling i ClickUp och Excel

Efter att ha analyserat dussintals produktutvecklingsmallar har vi valt ut de 10 bästa som erbjuder enastående funktionalitet och användarvänlighet.

Utforska deras funktioner och hitta den som hjälper dig att skissera din produktutvecklingsprocess utan ansträngning! 🥵

1. Mall för utveckling av nya produkter

Ladda ner den här mallen Håll koll på olika projektmilstolpar och leveranser med ClickUps mall för utveckling av nya produkter.

Noggrann planering och felfri genomförande är kärnan i en framgångsrik lansering av en ny produkt. ClickUps mall för utveckling av nya produkter hjälper dig att planera, organisera och övervaka varje detalj i processen, främja teamsamarbete och hantera uppgifter som ett proffs! 💪

Mallen erbjuder produktledningsteam fyra vyer för att beskriva utvecklingsprocessen, tilldela och spåra uppgifter samt säkerställa att arbetet slutförs i tid utan överlappningar eller missförstånd.

Den första vyn i mallen är Projektöversikt – här lägger du till dina uppgifter och delar upp dem i faser. Som standard har du sju faser, men du kan ändra dem om det behövs:

Idésortering Konceptutveckling och testning Marknadsföringsstrategi och affärsanalys Produktutveckling Beta-/marknadstestning Teknisk implementering Produktlansering

Ange detaljer som start- och slutdatum, uppgiftens komplexitet, arbetsinsats och påverkan samt det team/den avdelning eller de produktchefer som ansvarar för varje uppgift.

I vyn Process Board visas de uppgifter som definierats i föregående vy som kort och sorteras efter den fas de tillhör (en av de sju som nämns ovan). När du slutför uppgifter flyttar du motsvarande kort med enkla dra-och-släpp-åtgärder.

Vyn Gantt-diagram hjälper dig att skapa en dynamisk tidslinje, spåra uppgiftsberoenden och förhindra överlappningar, medan vyn Tidslinje visar dina uppgifter i en kalender och låter dig övervaka deadlines och scheman.

2. Whiteboardmall för produktutvecklingsplan

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för produktutvecklingsplanering för att visuellt planera, följa upp och fira dina milstolpar inom produktutveckling.

Vill du visualisera din produktutvecklingsprocess, sätta upp mål och se till att alla är på samma sida? ClickUps mall för produktutvecklingsplanering är precis vad du behöver!

Först och främst är det viktigt att nämna att detta är en whiteboardmall. ClickUp Whiteboards är digitala tavlor som låter dig visualisera, brainstorma och anpassa dina processer med maximal transparens och samarbete.

Eftersom denna specifika mall kretsar kring produktutveckling hjälper den dig att dela upp processen i faser och skapa lättspårbara tidslinjer.

Börja använda mallen genom att ange dina uppgifter och deras detaljer i listvyn. Gå sedan vidare till whiteboardvyn – din arbetsyta för att visualisera processen. Lägg till klisterlappar som representerar uppgifter och milstolpar och placera dem i lämpligt fält beroende på tidsplanen för deras genomförande. Uppdatera whiteboarden när du slutför uppgifter för att återspegla de senaste ändringarna och förhindra förvirring.

ClickUp Whiteboards drivs av en dra-och-släpp-redigerare, så det går snabbt och enkelt att flytta objekt. Lägg till dina intressenter i produktutvecklingsmallen och låt dem följa utvecklingen på nära håll.

3. Mall för produktstrategi

Ladda ner den här mallen Produktstrategi är avgörande för all framgångsrik produktutveckling.

Om du vill skapa en produkt som uppfyller kundernas behov och stämmer överens med din vision behöver du en vattentät strategi. ClickUp-mallen för produktstrategi kan vara en värdefull allierad för ditt team genom det hjälpsamma projektledningsverktyget.

Denna produktutvecklingsmall hjälper dig att planera alla produktrelaterade detaljer, hålla ditt team informerat och samla all relevant information på ett ställe. Den omfattande produktutvecklingsmallen är indelad i tre avsnitt:

Funktioner Team Tidslinje

Avsnittet Funktioner beskriver alla funktioner som din produkt bör ha. Börja med att skapa en ny uppgift för varje önskad funktion i vyn Alla funktioner. Använd anpassade fält som Status, Funktionskategori, Prioritet, Startdatum, Insats, Prioritet och Teamledare för att ge mer information om varje funktion/uppgift.

Du kan använda formuläret för funktionsförslag för att uppmuntra dina intressenter att föreslå nya funktioner. Dela formuläret med ditt team så visas de föreslagna funktionerna automatiskt i listan Alla funktioner.

Använd vyer som Prioritet eller Efter insats för att filtrera dina uppgifter och fokusera på en viss aspekt av produktstrategin. Detta hjälper dig att bättre följa din produktplan så att du vet vad du ska ta itu med först.

Avsnittet Team handlar om de personer som arbetar med strategin. Lista alla personer som är involverade i projektet, fastställ deras roller och ange ytterligare detaljer om det behövs.

I avsnittet Tidslinje kan du följa hela projektets utveckling, förhindra överlappningar och säkerställa att funktionerna lanseras framgångsrikt.

4. Mall för utvecklingsschema

Ladda ner den här mallen Denna mall för utvecklingsschema är ett användbart verktyg för att säkerställa att utvecklingsprocessen

Oavsett om du skapar en ny produkt eller uppgraderar en befintlig måste du sammanställa en utvecklingsplan för att fastställa tydliga mål och säkerställa ett smidigt samarbete i teamet.

ClickUp Development Schedule Template är precis vad du behöver för att planera resurser, spåra din budget och övervaka deadlines.

Börja använda mallen genom att hoppa till vyn Produktutvecklingsaktiviteter. Fyll först i tabellen med grundläggande information som produktbeskrivning, utvecklingsansvarig samt start- och slutdatum.

Gå sedan vidare till listan under tabellen och lägg till alla dina projektrelaterade uppgifter och deras detaljer, såsom status, fas, ansvarig person samt start- och slutdatum. Som standard grupperas dina uppgifter efter fas.

Produktutvecklings-Gantt-vyn visar uppgifterna från föregående vy på en tidslinje, så att du kan visualisera start- och slutdatum samt uppgiftsberoenden.

Produktutvecklingsfasvyn är en Kanban-tavla som visar dina uppgifter som kort grupperade efter fas (t.ex. Idé, Forskning och Planering) och status (t.ex. Att göra, Pågående eller Behöver input).

5. Mall för produktgap-analys

ClickUps mall för produktgap-analys hjälper dig att förstå dina produkters svagheter och skapa förbättringsstrategier.

Kontinuerlig produktförbättring gör att du ligger steget före konkurrenterna och säkerställer kundnöjdhet. ClickUps mall för produktgap-analys bygger på denna filosofi – den hjälper dig att identifiera produktens svagheter och utveckla sätt att förbättra den.

Denna whiteboardmall är indelad i fem avsnitt:

Mål: Här beskriver du dina mål. Nuläge: Detta avsnitt handlar om den nuvarande situationen, den du vill förbättra. Önskat tillstånd: Här definierar du vad du vill uppnå. Definition av gap: Beskriv de faktorer som bidrar till gapet mellan nuläget och önskat läge. Lösningar: Definiera vad du kan göra för att nå önskat resultat.

Lägg till relevanta teammedlemmar i mallen, skapa klisterlappar och placera dem i lämpliga sektioner för att fylla din whiteboard och hålla informationen snyggt organiserad. Med redigering i realtid och möjligheten att lämna kommentarer kan du arbeta med ditt team oavsett var ni befinner er.

6. Mall för produktpositionering

Använd ClickUps mall för produktpositionering för att förstå produktens alla detaljer och introducera den på rätt sätt på målmarknaden.

Innan du lanserar en produkt måste du bestämma dess position på marknaden och förstå vad som gör den unik jämfört med konkurrenterna. ClickUps mall för produktpositionering ger dig den perfekta grunden för detta genom att hjälpa dig att förstå din produkt inifrån och ut och definiera den bästa positioneringsstrategin.

Det första steget för att använda mallen är att fylla i formuläret i vyn Formulär för bedömning av produktpositionering. Formuläret fokuserar på din produkts svagheter och unika försäljningsargument för att hjälpa dig att ta reda på dess konkurrensposition.

Du kan dela formuläret med dina kollegor så att de kan komma med sina synpunkter och ge objektiva åsikter.

Uppgifterna i formuläret översätts automatiskt till produktlistan. Varje produkt representeras av en separat uppgift, så du har inga problem att hitta den information du är intresserad av. Uppgifterna grupperas efter status (t.ex. planering, pågående och pausad).

Du får också whiteboardvyn Produktpositioneringskarta. Här kan du bestämma din produkts position i termer av det värde den tillför marknaden i förhållande till dess kostnad. Placera även dina konkurrenter på kartan för att se var din produkt står.

7. Mall för produktplan

Visualisera din produktutvecklingsprocess med ClickUp-mallen för produktplanering.

Produktutvecklingsvägen är ojämn och har många stopp. ClickUp-mallen för produktplan hjälper dig att kartlägga denna resa, förbereda dig för resan och nå ditt mål utan obehagliga överraskningar längs vägen. 🛣️

I den första delen av mallen, Produktmasterbacklog, kan du beskriva varje objekt i din backlog, från nya produktidéer till förslag på nya funktioner till befintliga produkter. Skapa en ny uppgift för varje objekt och ange detaljer med hjälp av anpassade fält (som ansvarig, produktfunktion, påverkan och arbetsinsats).

Avsnittet Veckans genomförande fokuserar på de uppgifter du aktivt arbetar med. Alla uppgifter är grupperade efter team för att underlätta navigeringen. Spåra framstegen för varje uppgift och se till att allt fungerar smidigt. Använd olika vyer, till exempel Produktgenomförande per kvartal eller Prioritet, för att fokusera på specifika uppgifter.

Avsnittet Produktplan hjälper dig att få detaljerad insikt i planerade lanseringar, högprioriterade uppgifter och tidsplaner. I avsnittets kvartalsvisa plan visas till exempel uppgifter baserat på när de ska slutföras.

Samtidigt visar Roadmap by Initiatives uppgifter på en Kanban-tavla för maximal synlighet och kontroll. Detta avsnitt innehåller också en Whiteboard-vy där du kan visualisera din karta från början till slut.

Avsnittet Release Notes är ett ClickUp Doc för att dokumentera de ändringar du har gjort i din produkt.

8. Mall för checklista för produktlansering

Hantera uppgifter, övervaka projektstatus och tilldela förfallodatum med ClickUps mall för produktlanseringschecklista.

Produktlanseringsprocessen består av många rörliga delar, och vissa kan lätt undgå din uppmärksamhet utan en omfattande checklista för uppföljning. ClickUps mall för produktlanseringschecklista hjälper dig att organisera och övervaka alla dina uppgifter och aktiviteter och minimera risken för att problem uppstår.

Mallen har olika vyer som gör det enkelt att hantera din produktlanseringsprocess. Börja med aktivitetsvyn, där du lägger till alla relaterade uppgifter och anger detaljer med hjälp av anpassade fält som prioritet, uppgiftskategori, status och ansvarig.

Vyn sorterar dina uppgifter efter kategori, så att du kan kartlägga hela processen, från marknadsanalys till KPI:er (mätvärden) och feedback efter lansering.

Vyn efter kategori är en Kanban-tavla som visar uppgifter som kort sorterade efter kategori (du definierade kategorierna i den första vyn – det kan vara marknadsanalys, prissättning, försäljningsstrategi etc.).

Gantt-vyn visar dina uppgifter på en tidslinje för enkel schemaläggning och uppföljning av framsteg. På samma sätt visar tidslinjevyn uppgifter och deras kategorier för att hjälpa dig att övervaka deadlines och milstolpar.

9. Excel-mall för produktutvecklingsplan från OnePager

Använd Excel-mallen för produktutvecklingsplan från OnePager för att skapa en översikt över alla aktiviteter och presentera dem visuellt.

Planera, organisera och övervaka alla uppgifter och aktiviteter relaterade till produktutveckling med Excel-mallen för produktutvecklingsplan från OnePager.

Denna lättanvända produktutvecklingsmall i Excel levereras med två filer. Den första är en Excel-fil med ett exempel på en produktutvecklingsprocess uppdelad i uppgifter.

Varje uppgift har sin fas, start- och slutdatum, resursnamn (det team som ansvarar för den) och procentuell färdigställandegrad.

Den andra filen (.tat) är en OnePager-mall som omvandlar data i Excel-arket till ett Gantt-diagram. Diagrammet grupperar dina uppgifter efter fas (t.ex. idésortering, konceptutveckling och affärsanalys) och visar dem på en tidslinje.

Det tar bara några steg att konvertera Excel-filen till ett Gantt-diagram, och OnePager tillhandahåller detaljerade instruktioner för detta. Tänk på att du behöver OnePager Express för att slutföra processen. Om du inte har det kan du bara använda Excel-filen.

10. Excel-mall för produktutvecklingsschema från WPS Template

Dela upp din produktutvecklingsprocess i aktiviteter och följ tidsplaner med Excel-mallen för produktutvecklingsschema från WPS Template.

Om användarvänlighet och enkelhet står högst upp på din prioriteringslista när det gäller mallar för produktutveckling, kan Excel-mallen för produktutvecklingsschema från WPS Template vara ett utmärkt val.

Denna mall erbjuder inte flera vyer eller avancerade samarbetsalternativ, men den kan vara tillräcklig för att hålla koll på en produktutvecklingsprocess och säkerställa att allt går enligt schemat.

Raderna i mallen representerar en processrelaterad aktivitet som måste slutföras, medan kolumnerna symboliserar en tidslinje – de visar månaderna i året uppdelade i veckor.

De blockerade gröna fälten hjälper dig att mäta tid och spåra scheman. För varje aktivitet ser du fälten Prognos och Verklighet. I Prognos förutsäger du hur mycket tid en viss aktivitet kommer att ta och när den kommer att äga rum.

Om du till exempel förväntar dig att det kommer att ta tre veckor (slutet av mars och början av april) att förbereda provdelar, färgar du in de aktuella fälten i grönt. I Verkligheten illustrerar du när en aktivitet faktiskt ägde rum och hur lång tid den tog.

Produktutvecklingsmallar: Förvandla en idé till verklighet

Varje produkt börjar med en idé. De listade produktutvecklingsmallarna hjälper dig att skissera denna idé, definiera stegen som förvandlar den till en verklig, marknadsfärdig produkt och spåra framgången.

Vi har diskuterat åtta ClickUp-mallar, men det är bara toppen av isberget. Plattformen erbjuder en enorm mallsamling med över 1 000 alternativ för olika användningsområden, från uppgifts- och produktledning till marknadsföring och teknik. Registrera dig på ClickUp och utforska mallbiblioteket redan idag! 📚