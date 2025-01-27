De 10 bästa programvarorna för tillverkningsplanering 2025 (gratis och betalda)

Produktionsplanering är utan tvekan en utmaning, men det behöver inte vara ett hinder för processen. Med rätt verktyg till ditt förfogande kan du omvandla din produktionsprocess och uppnå oöverträffad produktivitet. Därför har vi noggrant valt ut de 10 bästa programvarorna för produktionsplanering för 2024, både gratis och betalda, för att hjälpa dig att ta kontroll över din tillverkning.

Från smidig resursallokering till uppdateringar i realtid – dessa kraftfulla lösningar är utformade för att optimera din produktion. Kom igång med den kostnadsfria mallen för tillverkningsprojektplanering från ClickUp för att organisera hela din tillverkningsprocess!

Dela upp din produktionsplan med ClickUps mall för tillverkningsprojekt.

Vad ska du leta efter i programvara för tillverkningsplanering?

När du letar efter rätt lösning för att maximera produktionsscheman måste flera viktiga faktorer beaktas.

Flexibilitet och anpassningsbarhet: Prioritera planeringsprogramvara som erbjuder flexibilitet och anpassningsbara alternativ så att du kan skräddarsy den efter dina specifika produktionsprocesser och krav.

Uppdateringar och översikt i realtid: Leta efter lösningar som gör att du kan övervaka framstegen i din tillverkningsprocess medan den pågår och göra nödvändiga justeringar direkt för att optimera effektiviteten och hålla deadlines.

Sömlös integration med befintliga system: Se till att planeringsprogramvaran integreras sömlöst med dina befintliga system, såsom ERP- (Enterprise Resource Planning) och MRP-verktyg (Material Requirements Planning). Denna integration säkerställer ett smidigt dataflöde och noggrann planering, vilket förhindrar datadiskrepanser och förbättrar den övergripande samordningen.

Robust rapportering och analys: Välj planeringsprogramvara som erbjuder robusta rapporterings- och analysfunktioner. Detta gör det möjligt för dig att samla in värdefull information om produktionsprestanda, identifiera flaskhalsar och upptäcka områden som kan förbättras.

Användarvänligt gränssnitt och intuitiv navigering: Användarvänlighet är avgörande för planeringsprogramvara för att säkerställa att ditt team enkelt kan ta den till sig. Ett användarvänligt gränssnitt och intuitiv navigering minimerar inlärningskurvan och ökar produktiviteten, så att ditt team kan fokusera på sina uppgifter istället för att kämpa med komplex programvara.

Pålitlig kundsupport och regelbundna uppdateringar: Välj planeringsprogramvara som kommer med pålitlig kundsupport och regelbundna uppdateringar. Tillverkningsbehov kan förändras snabbt, och tillgång till hjälpsam support och uppdateringar säkerställer att din programvara förblir uppdaterad och kan hantera föränderliga krav.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du hitta den perfekta planeringsprogramvaran för din tillverkningsprocess. Flexibel och anpassningsbar programvara med uppdateringar i realtid, smidig integration, kraftfulla rapporteringsfunktioner, användarvänliga gränssnitt och kontinuerlig support kommer att optimera ditt produktionsflöde!

De 10 bästa programvarorna för produktionsplanering att använda

Se de över 15 vyerna i ClickUp för resurshantering och visuell planering.

Högst upp på vår lista står ClickUp, en allt-i-ett-plattform för produktivitet med verktyg för team som automatiserar alla produktionsprocesser, inklusive produktionsplanering. Den erbjuder viktiga funktioner som ClickUp Calendar View, som hjälper dig att organisera och hålla ordning på ditt arbete, och ClickUp Gantt Chart View, som visualiserar och hanterar viktiga uppgifter.

Förutom att vara ett fantastiskt program för produktionsplanering integreras ClickUp sömlöst med andra viktiga verktyg som Salesforce och Hubspot, vilket möjliggör kommunikation och samarbete i realtid mellan medlemmarna.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen.

Många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Anpassade priser tillgängliga

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Fishbowl

via Fishbowl

Fishbowl är ett lagerhanteringsverktyg som hjälper medelstora till stora företag att spåra lager och automatisera tillverkningsprocesser. Programvaran för produktionsplanering grundades 2016 och ger översikt över lagret, upprätthåller korrekta lagersiffror och möjliggör materialbehovsplanering (MRP).

Fishbowls bästa funktioner

Aktivt supportteam i beredskap

Tillgänglig för anställda i alla butiker

Statusuppföljning i realtid

Streckkodsläsning för enkel spårning av lager

Verktyg för orderhantering för effektiv lagerhantering

Fishbowls begränsningar

Svårigheter att navigera i vissa funktioner

Flera dolda kostnader

Priset är högt för småföretag.

Fishbowl-prissättning

Fishbowl drive Lagerhållning: 349 $/två användare/månad Tillverkning: Kommer snart

Fishbowl advanced Lagerhantering: 399 $/två användare/månad Tillverkning: 499 $/två användare/månad

Lagerhantering: 399 $/två användare/månad

Tillverkning: 499 $/två användare/månad

Fishbowl kundbetyg

G2: 4,0/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

3. MRPeasy

via MRPeasy

MRPeasy är en AI-driven MRP-plattform som genererar rapporter för tillverkningsplanering och påskyndar inköpsplaneringen. Programvaran tillhandahåller relevanta verktyg för produktions- och distributionshantering, såsom lösningar för lagerhantering, funktioner för produktionsplanering, CRM för tillverkning och mycket mer.

MRPeasy bästa funktioner

Exakta lösningar för produktionsplanering, schemaläggning och rapportering

Gratis programvaruunderhåll

Produktions- och arbetsplatskalendrar

Hantering av utgångsdatum

Godkännande av arbetsorder

Balansräkning och huvudboksfunktioner

Begränsningar för MRPeasy

Höga priser för mindre företag eller team

Komplicerade navigeringsskärmar

Begränsad anpassning av instrumentpanelen

Omöjlighet att ändra tidigare aktiviteter på plattformen

MRPeasy-priser

Startpaket: 49 $/månad per användare

Professional: 69 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Obegränsat: 149 $/månad per användare

MRPeasy kundbetyg

G2: 4,2/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

4. PlanningPME

via PlanningPME

PlanningPME är ett resursplaneringsverktyg som hjälper små och stora företag att effektivt hantera anställdas scheman och tilldela uppgifter och ansvar i realtid. Det har också kraftfulla integrationer med Excel och Google Kalender, vilket tar planering och schemaläggning till en ny nivå.

Med PlanningPME får du tillgång till flera mallar, appar för samarbetsplanering, HR-hanteringslösningar och mycket mer.

De bästa funktionerna i PlanningPME

Flexibel installation

Personliga scheman

Åtkomstkontroll

Mobilappversion tillgänglig

Frånvarohantering och ledighetsuppföljning

Evenemangsschemaläggning

Excel-rapporter och statistik

Begränsningar i PlanningPME

Ibland långsam funktion

Komplex användargränssnitt

Det finns ingen gratisplan, endast en gratis provperiod.

Priser för PlanningPME

Webbstandard: 43 €/månad

Webbpremium: 54 €/månad

Webbföretag: 65 €/månad

Programvaruversion: 490 €/månad (första licensen, engångsbetalning)

PlanningPME kundbetyg

G2: 4,0/5 (2 recensioner)

Capterra: 3,0/5 (2+ recensioner)

5. NetSuite

via NetSuite

NetSuite är en molnbaserad lösning för produktionsplanering. Med NetSuite får företag anpassningsverktyg och anslutning till tredjepartspartner som hjälper dem att automatisera och effektivisera sin verksamhet.

Förutom att vara ett användbart planeringsprogram fungerar NetSuite också som ett affärssystem, som ERP för vissa företag, medan andra utnyttjar dess CRM- och e-handelsfunktioner.

NetSuites bästa funktioner

Analys och rapportering i realtid

Bokföringsprogram

Personlig instrumentpanel

Lösningar för personalhantering

Funktioner för order-, lager- och lagerhantering

Verktyg för inköp och hantering av leveranskedjan

Begränsningar i NetSuite

Kräver specifika tekniska färdigheter

Prisplaner finns inte tillgängliga på NetSuites webbplats.

Ingen kostnadsfri provperiod

Kräver grundlig utbildning för att förstå fullt ut

Tenderar att ha flera (oväntade) fel

NetSuite-priser

Kontakta NetSuite för prisuppgifter

NetSuite-kundbetyg

G2: 4,0/5 (över 2600 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1300 recensioner)

6. Plex System

via Plex System

Plex System, som nyligen förvärvades av Rockwell Automation, är en smart tillverkningsplattform som underlättar kopplingen mellan system och människor i leveranskedjor. Från automatisering till spårning och analys förenklar Plex Systems avsevärt affärsverksamheten och processerna.

Programvaran ger tydlig insyn i din organisations personal och processer och automatiserar manuella processer, vilket begränsar risken för fel. Plex System ger också relevanta insikter om tillverkningsplanering, vilket möjliggör smidig orderhantering och en effektiv produktionsprocess.

Plex Systems bästa funktioner

Tillverkningsstyrningssystem (MES)

Kvalitetsledningssystem (QMS)

Produktövervakning

Planering av leveranskedjan (SCP)

Mobilversion tillgänglig

Allt-i-ett-ERP-system

Anpassade rapporteringsverktyg

Begränsningar i Plex System

Inga prisplaner tillgängliga

Dålig kundsupport

Rapporteringsservern är inte intuitiv

För stor beroende av programvara från tredje part för att fungera optimalt som en allt-i-ett-affärslösning

Priser för Plex System

Kontakta Plex System-teamet eller boka en demo för att få en offert.

Plex Systems kundbetyg

G2: 3,9/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

7. Katana MRP

via Katana MRP

Katana MRP är ett program för produktionsplanering som effektiviserar lagerprocesserna för organisationer. Med Katana får du mer än bara ett verktyg för tillverkning – du får tillgång till expertpartners som hjälper dig att hantera lager, produktion, redovisning och mycket mer.

Katana MRP:s bästa funktioner

Tillgång till ett brett utbud av partners med tillverkningskompetens

Flexibla prispunkter för små till stora företag

Automatisk lageruppdatering

Lagerhantering i realtid

Inbyggd integration och tredjepartsintegration med Xero, Zapier och mer

14 dagars gratis provperiod tillgänglig

Begränsningar i Katana MRP

Omöjlighet att ångra fel

Brant inlärningskurva

Priser för Katana MRP

Essential: 99 $/månad

Avancerad: 299 $/månad

Professional: 599 $/månad

Företag: Kontakta Katana MRP för prisuppgifter

Katana MRP kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

8. NDS ERP-lösningar

via NDS ERP Solutions

NDS ERP fokuserar på att skapa strategier som hjälper organisationer att automatisera affärsprocesser, inklusive resursplanering och -hantering, lageruppföljning och logistik. Sedan 1985 har NDS standardiserat resursplanering (ERP) för orderhantering, tillverkning och distributionsprocesser.

NDS ERP Solutions bästa funktioner

Beräkningsverktyg för fakturering av order

E-post- och faxfunktioner

Stöder affärsprocesserna ”sälj-källa-leverera” och ”köp-håll-sälj”.

Funktioner för orderhantering

Verktyg för provisionsspårning och försäljningsanalys

Begränsningar för NDS ERP Solutions

Inga prisplaner anges på NDS webbplats.

Priser för NDS ERP Solutions

Besök NDS webbplats för att få ett telefonnummer eller fyll i deras kontaktformulär för att få en demo eller offert.

NDS ERP Solutions kundbetyg

G2: Ingen recension tillgänglig

Capterra: Ingen recension tillgänglig

9. Optessa

via Optessa

Optessa är ett intuitivt program för planering och schemaläggning av produktionscykler. Det var känt som NEPTAS fram till 2006 och har varit ledande inom intelligent planering, sekvensering och schemaläggning för tillverkare i över 20 år.

Optessas bästa funktioner

Intuitiv layout

Behärska funktionerna för produktionsplanering och kapacitetsplanering

Planering av leveransnätverk och matchning av efterfrågan och kapacitet

Intelligent analys för att mäta prestanda

Interaktiva diagram och grafik för djupgående rapportering

Begränsningar för Optessa

Priserna är inte offentligt tillgängliga.

Ingen gratis provperiod eller version

Optessa-priser

Kontakta Optessa-teamet direkt för anpassade priser.

Optessa kundbetyg

G2: 3,5/5 (1+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3+ recensioner)

10. TACTIC

via TACTIC

TACTIC är ett välbalanserat program för produktionsplanering som kan anpassas för att integreras sömlöst med ditt befintliga ERP/MRP-system. Planeringsverktyget ägs av Waterloo Manufacturing Software och är mycket effektivt för att hålla produktionsprocesserna i tid, på rätt spår och i linje med förutbestämda kvalitetsstandarder.

TACTIC:s bästa funktioner

Planering av produktions- och resursbegränsningar

Funktioner för driftssekvensering

Funktioner för kontroll av produktionsaktiviteter

Telefonstöd och produktutbildning finns tillgängligt.

TACTIC-begränsningar

Priserna är inte offentligt tillgängliga.

Ingen gratis provperiod eller version

TACTIC-prissättning

Bordsbokning: 2,25 $/bord/månad

Rumreservation: 5 $/mötesrum/månad

Besökshantering: 99 $/kontor/månad

TACTIC kundbetyg

G2: Ingen recension tillgänglig

Capterra: 5/5 (11 recensioner)

Bygg en produktionsplaneringsmaskin med ClickUp

ClickUp framstår som det bästa valet bland flera programvarulösningar för produktionsplanering och schemaläggning. Dess användarvänliga gränssnitt möjliggör effektiv planering och övervakning i realtid, vilket effektiviserar arbetsflödet och maximerar produktiviteten.

Förutom smidiga integrationer gör ClickUp det möjligt för tillverkare att anpassa sin instrumentpanel så att den passar just deras organisations behov. Missa inte chansen att förbättra och automatisera din tillverkningsverksamhet. Starta ett gratis arbetsutrymme idag!