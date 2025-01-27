De 10 bästa programvarorna för tillverkningsplanering 2025 (gratis och betalda)

Produktionsplanering är utan tvekan en utmaning, men det behöver inte vara ett hinder för processen. Med rätt verktyg till ditt förfogande kan du omvandla din produktionsprocess och uppnå oöverträffad produktivitet. Därför har vi noggrant valt ut de 10 bästa programvarorna för produktionsplanering för 2024, både gratis och betalda, för att hjälpa dig att ta kontroll över din tillverkning.
Från smidig resursallokering till uppdateringar i realtid – dessa kraftfulla lösningar är utformade för att optimera din produktion. Kom igång med den kostnadsfria mallen för tillverkningsprojektplanering från ClickUp för att organisera hela din tillverkningsprocess!
Vad ska du leta efter i programvara för tillverkningsplanering?
När du letar efter rätt lösning för att maximera produktionsscheman måste flera viktiga faktorer beaktas.
- Flexibilitet och anpassningsbarhet: Prioritera planeringsprogramvara som erbjuder flexibilitet och anpassningsbara alternativ så att du kan skräddarsy den efter dina specifika produktionsprocesser och krav.
- Uppdateringar och översikt i realtid: Leta efter lösningar som gör att du kan övervaka framstegen i din tillverkningsprocess medan den pågår och göra nödvändiga justeringar direkt för att optimera effektiviteten och hålla deadlines.
- Sömlös integration med befintliga system: Se till att planeringsprogramvaran integreras sömlöst med dina befintliga system, såsom ERP- (Enterprise Resource Planning) och MRP-verktyg (Material Requirements Planning). Denna integration säkerställer ett smidigt dataflöde och noggrann planering, vilket förhindrar datadiskrepanser och förbättrar den övergripande samordningen.
- Robust rapportering och analys: Välj planeringsprogramvara som erbjuder robusta rapporterings- och analysfunktioner. Detta gör det möjligt för dig att samla in värdefull information om produktionsprestanda, identifiera flaskhalsar och upptäcka områden som kan förbättras.
- Användarvänligt gränssnitt och intuitiv navigering: Användarvänlighet är avgörande för planeringsprogramvara för att säkerställa att ditt team enkelt kan ta den till sig. Ett användarvänligt gränssnitt och intuitiv navigering minimerar inlärningskurvan och ökar produktiviteten, så att ditt team kan fokusera på sina uppgifter istället för att kämpa med komplex programvara.
- Pålitlig kundsupport och regelbundna uppdateringar: Välj planeringsprogramvara som kommer med pålitlig kundsupport och regelbundna uppdateringar. Tillverkningsbehov kan förändras snabbt, och tillgång till hjälpsam support och uppdateringar säkerställer att din programvara förblir uppdaterad och kan hantera föränderliga krav.
Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du hitta den perfekta planeringsprogramvaran för din tillverkningsprocess. Flexibel och anpassningsbar programvara med uppdateringar i realtid, smidig integration, kraftfulla rapporteringsfunktioner, användarvänliga gränssnitt och kontinuerlig support kommer att optimera ditt produktionsflöde!
De 10 bästa programvarorna för produktionsplanering att använda
1. ClickUp
Högst upp på vår lista står ClickUp, en allt-i-ett-plattform för produktivitet med verktyg för team som automatiserar alla produktionsprocesser, inklusive produktionsplanering. Den erbjuder viktiga funktioner som ClickUp Calendar View, som hjälper dig att organisera och hålla ordning på ditt arbete, och ClickUp Gantt Chart View, som visualiserar och hanterar viktiga uppgifter.
Förutom att vara ett fantastiskt program för produktionsplanering integreras ClickUp sömlöst med andra viktiga verktyg som Salesforce och Hubspot, vilket möjliggör kommunikation och samarbete i realtid mellan medlemmarna.
ClickUps bästa funktioner
- 15+ anpassningsbara vyer, inklusive kalender: Med ClickUps kalendervy och Gantt Chart-programvara kan tillverkningsteam organisera och uppdatera uppgifter för avancerad planering i en gemensam flexibel kalender.
- Integration med över 1 000 verktyg: ClickUp integreras sömlöst med befintliga CRM-system, ERP-system och andra arbetsappar under en och samma plattform.
- Mallar för projektledning: ClickUp har flera mallar som säkerställer ökad produktivitet och förbättrade arbetsflöden. Anpassningsbara mallar, till exempel mallar för upphandling och leverantörsavtal.
- Anpassade fält: Beräkna enkla till avancerade formler och spåra allt för effektiv produktionshantering.
- Anpassningsbar instrumentpanel: Med ClickUp kan du anpassa din projektinstrumentpanel till ditt önskade format för enkel rapportering, analys och löpande planering.
Begränsningar i ClickUp
- Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen.
- Många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Anpassade priser tillgängliga
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
ClickUp-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)
2. Fishbowl
Fishbowl är ett lagerhanteringsverktyg som hjälper medelstora till stora företag att spåra lager och automatisera tillverkningsprocesser. Programvaran för produktionsplanering grundades 2016 och ger översikt över lagret, upprätthåller korrekta lagersiffror och möjliggör materialbehovsplanering (MRP).
Fishbowls bästa funktioner
- Aktivt supportteam i beredskap
- Tillgänglig för anställda i alla butiker
- Statusuppföljning i realtid
- Streckkodsläsning för enkel spårning av lager
- Verktyg för orderhantering för effektiv lagerhantering
Fishbowls begränsningar
- Svårigheter att navigera i vissa funktioner
- Flera dolda kostnader
- Priset är högt för småföretag.
Fishbowl-prissättning
- Fishbowl advanced Lagerhantering: 399 $/två användare/månad Tillverkning: 499 $/två användare/månad
- Lagerhantering: 399 $/två användare/månad
- Tillverkning: 499 $/två användare/månad
Fishbowl kundbetyg
- G2: 4,0/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)
3. MRPeasy
MRPeasy är en AI-driven MRP-plattform som genererar rapporter för tillverkningsplanering och påskyndar inköpsplaneringen. Programvaran tillhandahåller relevanta verktyg för produktions- och distributionshantering, såsom lösningar för lagerhantering, funktioner för produktionsplanering, CRM för tillverkning och mycket mer.
MRPeasy bästa funktioner
- Exakta lösningar för produktionsplanering, schemaläggning och rapportering
- Gratis programvaruunderhåll
- Produktions- och arbetsplatskalendrar
- Hantering av utgångsdatum
- Godkännande av arbetsorder
- Balansräkning och huvudboksfunktioner
Begränsningar för MRPeasy
- Höga priser för mindre företag eller team
- Komplicerade navigeringsskärmar
- Begränsad anpassning av instrumentpanelen
- Omöjlighet att ändra tidigare aktiviteter på plattformen
MRPeasy-priser
- Startpaket: 49 $/månad per användare
- Professional: 69 $/månad per användare
- Företag: 99 $/månad per användare
- Obegränsat: 149 $/månad per användare
MRPeasy kundbetyg
- G2: 4,2/5 (15+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)
4. PlanningPME
PlanningPME är ett resursplaneringsverktyg som hjälper små och stora företag att effektivt hantera anställdas scheman och tilldela uppgifter och ansvar i realtid. Det har också kraftfulla integrationer med Excel och Google Kalender, vilket tar planering och schemaläggning till en ny nivå.
Med PlanningPME får du tillgång till flera mallar, appar för samarbetsplanering, HR-hanteringslösningar och mycket mer.
De bästa funktionerna i PlanningPME
- Flexibel installation
- Personliga scheman
- Åtkomstkontroll
- Mobilappversion tillgänglig
- Frånvarohantering och ledighetsuppföljning
- Evenemangsschemaläggning
- Excel-rapporter och statistik
Begränsningar i PlanningPME
- Ibland långsam funktion
- Komplex användargränssnitt
- Det finns ingen gratisplan, endast en gratis provperiod.
Priser för PlanningPME
- Webbstandard: 43 €/månad
- Webbpremium: 54 €/månad
- Webbföretag: 65 €/månad
- Programvaruversion: 490 €/månad (första licensen, engångsbetalning)
PlanningPME kundbetyg
- G2: 4,0/5 (2 recensioner)
- Capterra: 3,0/5 (2+ recensioner)
5. NetSuite
NetSuite är en molnbaserad lösning för produktionsplanering. Med NetSuite får företag anpassningsverktyg och anslutning till tredjepartspartner som hjälper dem att automatisera och effektivisera sin verksamhet.
Förutom att vara ett användbart planeringsprogram fungerar NetSuite också som ett affärssystem, som ERP för vissa företag, medan andra utnyttjar dess CRM- och e-handelsfunktioner.
NetSuites bästa funktioner
- Analys och rapportering i realtid
- Bokföringsprogram
- Personlig instrumentpanel
- Lösningar för personalhantering
- Funktioner för order-, lager- och lagerhantering
- Verktyg för inköp och hantering av leveranskedjan
Begränsningar i NetSuite
- Kräver specifika tekniska färdigheter
- Prisplaner finns inte tillgängliga på NetSuites webbplats.
- Ingen kostnadsfri provperiod
- Kräver grundlig utbildning för att förstå fullt ut
- Tenderar att ha flera (oväntade) fel
NetSuite-priser
- Kontakta NetSuite för prisuppgifter
NetSuite-kundbetyg
- G2: 4,0/5 (över 2600 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 1300 recensioner)
6. Plex System
Plex System, som nyligen förvärvades av Rockwell Automation, är en smart tillverkningsplattform som underlättar kopplingen mellan system och människor i leveranskedjor. Från automatisering till spårning och analys förenklar Plex Systems avsevärt affärsverksamheten och processerna.
Programvaran ger tydlig insyn i din organisations personal och processer och automatiserar manuella processer, vilket begränsar risken för fel. Plex System ger också relevanta insikter om tillverkningsplanering, vilket möjliggör smidig orderhantering och en effektiv produktionsprocess.
Plex Systems bästa funktioner
- Tillverkningsstyrningssystem (MES)
- Kvalitetsledningssystem (QMS)
- Produktövervakning
- Planering av leveranskedjan (SCP)
- Mobilversion tillgänglig
- Allt-i-ett-ERP-system
- Anpassade rapporteringsverktyg
Begränsningar i Plex System
- Inga prisplaner tillgängliga
- Dålig kundsupport
- Rapporteringsservern är inte intuitiv
- För stor beroende av programvara från tredje part för att fungera optimalt som en allt-i-ett-affärslösning
Priser för Plex System
- Kontakta Plex System-teamet eller boka en demo för att få en offert.
Plex Systems kundbetyg
- G2: 3,9/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)
7. Katana MRP
Katana MRP är ett program för produktionsplanering som effektiviserar lagerprocesserna för organisationer. Med Katana får du mer än bara ett verktyg för tillverkning – du får tillgång till expertpartners som hjälper dig att hantera lager, produktion, redovisning och mycket mer.
Katana MRP:s bästa funktioner
- Tillgång till ett brett utbud av partners med tillverkningskompetens
- Flexibla prispunkter för små till stora företag
- Automatisk lageruppdatering
- Lagerhantering i realtid
- Inbyggd integration och tredjepartsintegration med Xero, Zapier och mer
- 14 dagars gratis provperiod tillgänglig
Begränsningar i Katana MRP
- Omöjlighet att ångra fel
- Brant inlärningskurva
Priser för Katana MRP
- Essential: 99 $/månad
- Avancerad: 299 $/månad
- Professional: 599 $/månad
- Företag: Kontakta Katana MRP för prisuppgifter
Katana MRP kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)
8. NDS ERP-lösningar
NDS ERP fokuserar på att skapa strategier som hjälper organisationer att automatisera affärsprocesser, inklusive resursplanering och -hantering, lageruppföljning och logistik. Sedan 1985 har NDS standardiserat resursplanering (ERP) för orderhantering, tillverkning och distributionsprocesser.
NDS ERP Solutions bästa funktioner
- Beräkningsverktyg för fakturering av order
- E-post- och faxfunktioner
- Stöder affärsprocesserna ”sälj-källa-leverera” och ”köp-håll-sälj”.
- Funktioner för orderhantering
- Verktyg för provisionsspårning och försäljningsanalys
Begränsningar för NDS ERP Solutions
- Inga prisplaner anges på NDS webbplats.
Priser för NDS ERP Solutions
- Besök NDS webbplats för att få ett telefonnummer eller fyll i deras kontaktformulär för att få en demo eller offert.
NDS ERP Solutions kundbetyg
- G2: Ingen recension tillgänglig
- Capterra: Ingen recension tillgänglig
9. Optessa
Optessa är ett intuitivt program för planering och schemaläggning av produktionscykler. Det var känt som NEPTAS fram till 2006 och har varit ledande inom intelligent planering, sekvensering och schemaläggning för tillverkare i över 20 år.
Optessas bästa funktioner
- Intuitiv layout
- Behärska funktionerna för produktionsplanering och kapacitetsplanering
- Planering av leveransnätverk och matchning av efterfrågan och kapacitet
- Intelligent analys för att mäta prestanda
- Interaktiva diagram och grafik för djupgående rapportering
Begränsningar för Optessa
- Priserna är inte offentligt tillgängliga.
- Ingen gratis provperiod eller version
Optessa-priser
- Kontakta Optessa-teamet direkt för anpassade priser.
Optessa kundbetyg
- G2: 3,5/5 (1+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (3+ recensioner)
10. TACTIC
TACTIC är ett välbalanserat program för produktionsplanering som kan anpassas för att integreras sömlöst med ditt befintliga ERP/MRP-system. Planeringsverktyget ägs av Waterloo Manufacturing Software och är mycket effektivt för att hålla produktionsprocesserna i tid, på rätt spår och i linje med förutbestämda kvalitetsstandarder.
TACTIC:s bästa funktioner
- Planering av produktions- och resursbegränsningar
- Funktioner för driftssekvensering
- Funktioner för kontroll av produktionsaktiviteter
- Telefonstöd och produktutbildning finns tillgängligt.
TACTIC-begränsningar
- Priserna är inte offentligt tillgängliga.
- Ingen gratis provperiod eller version
TACTIC-prissättning
- Bordsbokning: 2,25 $/bord/månad
- Rumreservation: 5 $/mötesrum/månad
- Besökshantering: 99 $/kontor/månad
TACTIC kundbetyg
- G2: Ingen recension tillgänglig
- Capterra: 5/5 (11 recensioner)
Bygg en produktionsplaneringsmaskin med ClickUp
ClickUp framstår som det bästa valet bland flera programvarulösningar för produktionsplanering och schemaläggning. Dess användarvänliga gränssnitt möjliggör effektiv planering och övervakning i realtid, vilket effektiviserar arbetsflödet och maximerar produktiviteten.
Förutom smidiga integrationer gör ClickUp det möjligt för tillverkare att anpassa sin instrumentpanel så att den passar just deras organisations behov. Missa inte chansen att förbättra och automatisera din tillverkningsverksamhet. Starta ett gratis arbetsutrymme idag!