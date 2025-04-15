De 11 bästa onlinekalendrarna för 2025 (gratis och betalda)

Hur mycket förlitar du dig på din kalender? Ganska mycket, skulle vi gissa!

Utan en pålitlig onlinekalender är det lika svårt att hålla koll på ditt schema som att försöka fånga konfetti i en orkan.

En kalender är mer än en att göra-lista, den ger dig en fullständig översikt över aktiviteter som är planerade under en dag, vecka eller månad. Den planerar din tid och påminner till och med rätt personer med påminnelser precis när de behöver det. 🔔

Men frågan kvarstår – vilken kalenderapp är bäst?

Vi har samlat 11 alternativ som vi valt ut för deras intuitiva gränssnitt, kraftfulla tidsblockeringsfunktioner och robusta integration mellan flera enheter.

Låt oss ta en titt på deras funktioner.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Vi har sammanställt de bästa kalender- och schemaläggningsverktygen för 2025, som alla erbjuder unika funktioner för olika schemaläggningsbehov: ClickUp: Bäst för AI-driven integrerad uppgiftsschemaläggning

Calendly: Bäst för mötesplanering och bokning av möten

Google Kalender: Bäst för personlig och professionell uppgiftshantering

Microsoft Outlook Kalender: Bäst för att integrera schemaläggning med Microsoft 365-verktyg

Apple Kalender: Bäst för Apple-användare som behöver en enkel, inbyggd kalenderlösning.

Zoho Calendar: Bäst för schemaläggning för team och bokning av resurser

Fantastical: Bäst för att enkelt integrera flera kalenderkonton

Any. do Calendar: Bäst för att kombinera uppgifter och Bäst för att kombinera uppgifter och kalenderhantering i en app

Cozi: Bäst för att samordna familjekalendrar och uppgifter

Teamup Calendar: Bäst för att organisera teamets arbetsflöden och tillgänglighet

Monday. com Calendar: Bäst för att visualisera projektets tidslinjer tillsammans med uppgiftsdetaljer

Vad ska du leta efter i onlinekalendrar?

⭐ Utvalda mallar Kvävs du av kalenderkaos och missade deadlines? Prova den kostnadsfria ClickUp Calendar Planner Template för att förenkla din schemaläggning och faktiskt få saker gjorda. Få gratis mall ClickUps kalenderplaneringsmall är utformad för att hjälpa dig att hantera och spåra evenemang, aktiviteter och uppgifter.

Att hitta de bästa kalenderapparna kan förändra hur du hanterar din tid och dina ansvarsområden. Här är en översikt över de grundläggande funktionerna du bör tänka på innan du väljer en app.

Plattformsoberoende kompatibilitet: Se till att appen enkelt synkroniseras med andra kalendrar på din smartphone, surfplatta och dator så att du alltid är uppdaterad, var du än befinner dig.

Användarvänligt gränssnitt: Leta efter ett verktyg som känns naturligt att använda, oavsett om du lägger till personliga händelser från din telefon eller planerar din arbetsvecka på en stationär dator. En överskådlig och intuitiv design är ett måste.

Säkerhet och integritet: Välj en app med stark kryptering, tydliga integritetspolicyer och tvåfaktorsautentisering för att säkerställa att dina data förblir säkra.

Flexibel schemaläggning: Välj en plattform som låter dig skapa, redigera och dra och släppa händelser, så att du enkelt kan Välj en plattform som låter dig skapa, redigera och dra och släppa händelser, så att du enkelt kan organisera din kalender.

Enkelt att dela: Välj en app som låter dig skicka inbjudningar till evenemang till dina teammedlemmar och till och med dela hela kalendrar, precis som en dedikerad Välj en app som låter dig skicka inbjudningar till evenemang till dina teammedlemmar och till och med dela hela kalendrar, precis som en dedikerad programvara för uppgiftsplanering skulle göra.

Meddelanden: Välj ett verktyg som låter dig ställa in anpassningsbara aviseringar för kommande händelser, från diskreta påminnelser till återkommande meddelanden för alla viktiga uppgifter och möten.

💣 Behöver du mer ammunition? Välj ett verktyg med tidsblockeringsfunktioner för att hålla fokus på uppgiften och samtidigt se till att alla viktiga uppgifter har en särskild plats i din kalender.

De 11 bästa onlinekalendrarna

1. ClickUp (Bäst för integrerad projektplanering och uppgiftsschemaläggning)

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, har förvandlat din kalender till ett kraftfullt verktyg för tidshantering.

ClickUp Calendar är nämligen mer än bara en mötesplanerare.

Den kopplar dina uppgifter till ditt schema och erbjuder AI-driven prioritering och automatiska justeringar för att hålla dig på rätt spår.

Prova ClickUp Calendar Använd AI-driven schemaläggning i ClickUp Calendar för att alltid ha koll på dina åtaganden.

ClickUp AI kan till exempel automatiskt föreslå tidsluckor för uppgifter baserat på din kalender. Denna funktion hjälper dig att effektivt fördela tid för dina prioriteringar utan att manuellt behöva söka efter lediga luckor mellan möten.

När du aktiverar AI-knappen bredvid en uppgift i dina prioriteringar rekommenderar AI var du ska schemalägga uppgiften i din kalender. Om du håller med om förslaget kan du enkelt lägga till det i din kalender.

Den kan också föreslå uppgifter som bör prioriteras. Denna funktion hjälper dig att fokusera på de viktigaste uppgifterna genom att analysera din backlog och aktuella prioriteringar.

Med ClickUp blir din kalender i princip din arbetsplanerare, som drivs av AI och är integrerad med dina uppgifter. Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa tidsrapporter från var som helst i din arbetsmiljö.

Missa aldrig möten eller deadlines med ClickUp Calendar

Det är också enkelt att dela. Oavsett om det är för ditt team eller en extern intressent kan du dela din kalender på ett säkert sätt. De ser uppdateringar i realtid, så du behöver inte skicka påminnelser via e-post om ändringar i schemat.

ClickUp Reminders är ett annat måste i ditt produktivitetsarsenal.

Denna smarta funktion låter dig omvandla uppgiftskommentarer till praktiska påminnelser. Du kan också lägga till extra kontext med viktiga filer, media och deadlines – så när det är dags för uppföljning vet du exakt vad som är på gång och varför det är viktigt.

Få en e-postsammanfattning av uppgifter som ska göras, ska påbörjas eller till och med är försenade med ClickUp Reminders.

Här är en bonus som vi tror att du kommer att gilla. Planera smartare med ClickUps kalenderplaneringsmall .

Ladda ner den här mallen Ta bort stressen från planeringen med ClickUps kalenderplaneringsmall.

Det är enkelt att skapa ett schema som ditt team kan följa, så att alla håller sig på rätt spår. Inget mer uppfinande av hjulet, inga fler silos. Anpassa det efter dina önskemål, så är du redo att sätta igång.

Den här mallen hjälper dig att:

Organisera dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter på ett och samma ställe

Håll koll på deadlines och viktiga datum utan ansträngning

Se dina arbetsflöden och projektets framsteg på ett ögonblick

ClickUps bästa funktioner

Enhetlig projektledning : Skapa ett : Skapa ett ClickUp-arbetsutrymme för ditt projekt och gruppera alla uppgifter och deluppgifter i mappar och utrymmen. Lägg till teammedlemmar och justera tidslinjer och prioriteringar för att säkerställa att allt fungerar smidigt.

Mallbibliotek : Använd : Använd kalenderns att göra-lista-mall från ClickUp för att snabbt få en översikt över din vecka, två veckor eller månad och planera utifrån vad som passar bäst för din roll just då.

Enhetlig kalendervy: ClickUp-kalendern integreras med Google- och Outlook-kalendrar, så att du kan se både uppgifter och händelser på ett och samma ställe, med en tvåvägssynkronisering som återspeglar ändringar i båda systemen.

Uppgifts- och tidsblockering: Blockera enkelt tid för uppgifter genom att dra och släppa från din ClickUp-backlogg eller manuell schemaläggning. Du kan lägga till relevanta uppgiftsdetaljer och resurser direkt i kalenderhändelser.

Prioritering och schemaläggning: Använd kalenderfältet för att visa prioriteringar, försenade uppgifter och eftersläpande uppgifter och schemalägg dem i din kalender. AI kan också föreslå optimala tider för uppgifter.

Förbättrat samarbete: Se kollegornas scheman och hitta överlappande ledig tid för att planera möten på ett effektivt sätt. Kalendern markerar ömsesidig tillgänglighet för att förenkla samordningen.

Omfattande kalenderhantering: Hantera alla uppgifter, evenemang och möten på ett och samma ställe, så att du får en balanserad och organiserad kalender med enkel åtkomst till uppgiftsdetaljer och mötesinformation.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan ibland vara överväldigande.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

🔍 Visste du att? AI-schemaläggningsverktyg kan spara upp till 40 % av din tid genom att skapa ett personligt veckoschema och kan hjälpa dig att utföra 25 % fler uppgifter.

2. Calendly (bäst för mötesplanering och bokning av möten)

via Calendly

Calendly är ett schemaläggningsverktyg som förenklar bokningen av möten och avtalade tider. Det låter dig dela din tillgänglighet direkt från din inkorg, LinkedIn eller CRM, så att andra kan boka en tid som passar er båda – utan att behöva skicka fram och tillbaka e-postmeddelanden.

Du kan också skapa en anpassad instrumentpanel för att spåra aktivitetstrender och evenemangstyper, vilket är särskilt användbart för att hantera teamets scheman.

Calendlys bästa funktioner

Routingformulär : Kvalificera, vidarebefordra och schemalägg möten med värdefulla potentiella kunder och befintliga kunder direkt från din webbplats.

Anpassning : Sätt gränser för möten eller lägg till buffertid före eller efter ett möte för att skydda din fritid.

Påminnelser: Schemalägg påminnelser och bekräftelser om evenemang via e-post eller SMS för att öka deltagandet.

Begränsningar i Calendly

De olika typerna av händelser och regler som är kopplade till schemaläggning kan vara lite förvirrande att navigera i.

Vissa anpassningar är endast tillgängliga för betalande prenumeranter, vilket kan vara en betydande nackdel för dem som söker en mer personlig upplevelse.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Enterprise: Från 15 $/år

Betyg och recensioner av Calendly

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

➡️ Läs mer: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Calendly

3. Google Kalender (bäst för personlig och professionell uppgiftshantering)

via Google Kalender

Även om Google Kalender endast erbjuder grundläggande funktioner är det fortfarande det mest använda verktyget för att hantera både privatliv och arbetsliv på ett och samma ställe.

Du kan lägga till tidsbestämda uppgifter, integrera händelsedetaljer från tredjepartsappar och skapa ett "möteskalender" som gör det möjligt för andra att välja mötesplatser från en bokningssida.

De bästa funktionerna i Google Kalender

Insikter : Använd funktionen ”Time Insights” för att hålla koll på ditt schema; se alltid var du spenderar din tid och med vem.

RSVP-alternativ : Svara på mötesinbjudningar med en platsspecifik RSVP; låt ditt team veta var du kommer att arbeta ifrån.

Anpassade kalendrar: Skapa och hantera flera kalendrar för olika ändamål, till exempel teamets semestrar eller regelbundna möten.

Begränsningar i Google Kalender

Verktyget är inte så bra för att se andra personers tillgänglighet, eftersom användarflödet är lite konstigt.

Vissa användare tycker att det är lite svårt att länka flera konton eller kalendrar till ett enda jämfört med alternativ till Google Kalender.

Priser för Google Kalender

Gratis att använda med ett Google-konto, med ytterligare premiumfunktioner tillgängliga genom ett betalt Google Workspace-abonnemang.

Betyg och recensioner av Google Kalender

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 3 300 recensioner)

💡Proffstips: Använd en Google Kalender-mall för att hålla ordning även när du jonglerar flera uppgifter och deadlines.

via Microsoft Outlook Kalender

Om du använder Outlook för e-post och letar efter delade kalenderappar som passar in i ditt nuvarande arbetsflöde kan Microsoft Outlook Calendar vara precis vad du behöver. Du kan ställa in påminnelser, dela din tillgänglighet eller schemalägga möten med Microsoft Teams eller SharePoint.

De bästa funktionerna i Microsoft Outlook Kalender

Mötesbehörigheter : Dölj eller dela information om privata möten med personer i din organisation.

Inspelning och transkriptioner: Välj "Följ" ett möte när du inte kan delta och be mötesorganisatören att spela in mötet.

Sammanfattningar: Få tillgång till mötesfiler, inspelningar och transkriptioner från tidigare möten direkt från kalenderhändelsen.

Begränsningar i Microsoft Outlook-kalendern

Verktyget kanske inte har fullt stöd för vissa data- och synkroniseringsstandarder för kalendrar och kontakter.

Det går inte att tilldela olika tidszoner för start- och sluttider för en enskild händelse.

Priser för Microsoft Outlook Kalender

Gratis att använda, med möjlighet att låsa upp premiumfunktioner genom ett Microsoft 365-abonnemang.

Betyg och recensioner av Microsoft Outlook Kalender

G2: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

🎈Rolig fakta: Under 1700-talet använde Sverige kortvarigt den 30 februari under övergången från den julianska till den gregorianska kalendern, men förändringen avbröts av Stora nordiska kriget. År 1712 återinförde Sverige den julianska kalendern genom att lägga till extra skottdagar och övergick senare till den gregorianska kalendern 1753.

5. Apple Kalender (Bäst för Apple-användare som behöver en enkel, inbyggd kalenderlösning)

via Apple

Apple Kalender är så enkel som den kan bli. Den synkroniseras mellan alla dina enheter och integreras med verktyg som iCloud och Google Kalender. Som Apple-användare kan du skapa separata kalendrar för arbete, personliga eller familjehändelser och till och med få meddelanden om restid för schemalagda möten.

Om du letar efter alternativ till Fantastical erbjuder Apple Kalender många av samma bekvämligheter utan extra kostnader.

Apple Kalenderns bästa funktioner

Anpassning : Tilldela olika färger till olika typer av händelser för visuell organisering och enklare identifiering av schemat med ett ögonkast.

Sekretess : Bestäm vilka teammedlemmar som ska ha läsbehörighet till din kalender och vilka som kan göra ändringar.

Kalendervyer: Växla mellan dag-, vecko-, månads- och årsvy beroende på dina preferenser.

Begränsningar i Apple Kalender

Med en total datagräns på 1 GB och en gräns på 20 MB per händelse (inklusive bilagor) är den inte idealisk för användare som ofta delar stora filer eller multimediainnehåll med händelser.

Privata kalendrar kan endast delas med upp till 100 personer.

Priser för Apple Kalender

Gratis att använda på alla Apple-enheter

Betyg och recensioner av Apple Kalender

G2: 4,1/5 (över 190 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Zoho Calendar (bäst för schemaläggning för team och bokning av resurser)

via Zoho Calendar

Zoho Calendar, med sin funktion ”Smart Add”, låter dig skapa evenemang utan att behöva fylla i formulär.