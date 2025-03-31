De 13 bästa kalenderapparna för 2025 (gratis och betalda)

För många är en kalender mycket mer än ett schemaläggningsverktyg. Det är en organiserare med påminnelser och förfallodatum som hjälper oss att vara produktiva, eller ett minnesarkiv för de viktigaste händelserna i våra liv. Det är därför vi är extra noga när vi väljer en digital kalender – för vi vill ha något som gör planeringen rolig och funktionell!

Vilka funktioner bör vi leta efter i en kalenderapp för att kunna hantera vår schemaläggning på bästa sätt? Tänk på följande:

Delbarhet för att hålla kontakten med vår familj, våra vänner och våra teammedlemmar

Anpassning för att personifiera verktyget med färgkodning och kategorisering av händelser

Användarvänlighet för en intuitiv och lättlärd upplevelse

Universell synkronisering mellan alla våra enheter (stationära datorer, mobiler och surfplattor)

Vi har samlat de bästa apparna för dina personliga och professionella kalenderbehov. Från enkla till avancerade kalenderappar – det finns något för alla på listan! 📅

Vilka är de 13 bästa kalenderapparna?

1. ClickUp

Börja använda ClickUp Calendar Använd AI-driven schemaläggning i ClickUp Calendar för att planera din perfekta dag, vecka eller månad utifrån dina uppgifter, evenemang och mål.

ClickUp är mer än bara ett gratis produktivitetsverktyg med tidsbesparande kalenderfunktioner på webben och i mobilappar som gör även de mest vardagliga uppgifterna roliga att lägga till! Oavsett om du letar efter en kalender för arbetslivet eller behöver en enda källa för att skriva ner tankar och påminnelser, kan ClickUp anpassas efter alla önskemål som den ultimata appen för arbete som kopplar din kalender till dina uppgifter och dokument i ClickUp.

Med ClickUp Calendar kan du:

Använd AI-driven schemaläggning för att automatiskt blockera tid för prioriterade uppgifter, så att du kan skydda den tid som behövs för koncentrerat arbete.

Förvandla möten till handling med automatiska anteckningar, transkriptioner och möjligheten att omvandla diskussionspunkter till tilldelade uppgifter. ClickUp AI Notetaker integreras med Clickup Calendar för att göra detta enklare.

Håll koll på schemat oavsett var du arbetar – tack vare ClickUps tvåvägssynkronisering med Google Kalender, meddelanden i verktygsfältet och anpassningsbara påminnelser.

Oavsett om du behöver en omfattande arbetskalender eller ett enkelt system för anteckningar och påminnelser, anpassar sig ClickUp Calendar efter dina unika arbetsflödespreferenser.

Visa och hantera din Google Kalender i ClickUp Kalender med tvåvägssynkronisering mellan de två apparna.

Så här utnyttjar verkliga användare ClickUp Calendar på bästa sätt:

”Det största problemet jag har löst med ClickUp är bristen på tydlighet. ClickUp hjälper mig att veta vad jag ska arbeta med och när. Med sina flera filter och vyer, LineUp™️-funktionen och startsidan med en kalender behöver jag inte lägga så mycket tid på att fundera över vad som är nästa steg. Jag slösar mindre tid och klarar deadlines. ”

”Nu sköter ClickUp det mesta av mitt liv (både professionellt och privat). Professionellt använder jag det för att organisera och planera projekt och lägga in dem i min onlinekalender med relevant metadata. Privat använder jag det för att hantera mitt hem och med den kostnadsfria gästplatsfunktionen. Jag håller min partner uppdaterad om renoveringar, entreprenörer, samtal med tjänsteleverantörer etc.”

”Jämfört med konkurrenterna är ClickUp utmärkt på att hålla plattformen enkel samtidigt som den erbjuder maximal funktionalitet. Den har alla olika vyer – kalender, Gantt, listor, underlistor, uppladdningar, teamarbete etc. Allt detta är mycket detaljerat. Tidigare programvara jag har provat gav inte den interaktivitet jag behövde för att vara kreativ med att ändra scheman och information samt deluppgifter/underinformation.”

ClickUps gratispaket är allt du behöver för att börja planera dina dagar så att du kan arbeta på bästa sätt. Det finns inga krav på att uppgradera till ett av de betalda paketen, eftersom ClickUp är gratis för alltid! Bland de hundratals kraftfulla funktioner som ClickUp har att erbjuda finns här tre som du kan använda för att öka din produktivitet redan idag:

👤 Me Mode: Rensa upp genom att visa uppgifter, deluppgifter, checklistor och kommentarer som tilldelats dig i ClickUp Workspace.

🗓 2-vägssynkronisering: Anslut ClickUp till din Google-, Outlook- eller Apple-kalender

🎨 Inställningar för uppgiftskort: Anpassa hur du vill att dina uppgiftskort ska visas i kalendervyn (visa ansvariga, prioritet, deluppgifter, tidsuppskattning, spårad tid, taggar)

Fördelar med ClickUp Calendar

Användare kan välja mellan 100 inbyggda integrationer och tusentals tillgängliga via Zapier och Integromat.

Användare kan använda ClickUp Goals för att planera, hantera och uppnå dagliga, veckovisa, kvartalsvisa och årliga mål.

Nackdelar med ClickUp

Ingen exportfunktion till Dashboard

G2: 4,7/5 (3 880+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 480+ recensioner)

2. Google Kalender

via Google Kalender

Google Kalender har rätt balans mellan uppgiftshantering och schemaläggning. Det är en av de mest kända och populära kalenderapparna som kategoriserar händelser, frånvaron, uppgifter och mötesbokningar. Dessutom är det enkelt att ordna en Google-kalender, oavsett om du är på kontoret eller står i kö på Starbucks!

Fördelar med Google Kalender

Användare kan lägga till nya HEX-färger för att anpassa kalenderns bakgrund.

Användare kan ställa in primära och sekundära tidszoner för hela kalendrar.

Google Kalender-mallar för att optimera arbetsflöden

Nackdelar med Google Kalender

Denna kalenderapp har ingen desktopversion för macOS eller Windows 10.

Priser för Google Kalender

Google Kalender är gratis för privat bruk eller med ett betalt företagskonto.

Kundbetyg för Google Kalender

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

3. Calendly

via Calendly

Calendly är en intelligent schemaläggningsprogramvara som automatiserar manuellt arbete genom att boka möten och evenemang vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Den kan anslutas till din organisations Google-, Outlook- eller iCal-kalendrar för en stressfri upplevelse mellan värdar och inbjudna.

Fördelar med Calendly

Användare kan lägga till Calendly på sin webbplats eller i sin e-post för att effektivisera schemaläggningen.

Användare kan automatisera kommunikationen före och efter möten.

Calendly erbjuder massor av integrationer , såsom ClickUp, Linkedin och Slack.

Nackdelar med Calendly

Denna kalenderapp kan integreras med populära verktyg som Zoom och Zapier, men det kan lätt bli komplicerat för inbjudna om de måste gå igenom krångliga procedurer för att ansluta sig.

Priser för Calendly

Calendly erbjuder gratis- och betaltjänster från 8 dollar per användare och månad.

Kundbetyg för Calendly

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

4. Baluu

via Baluu

På fjärde plats på vår lista kommer Baluu. Detta fullfjädrade bokningssystem och webbplatsbyggare är perfekt för småföretag som behöver ta emot bokningar online. Du kan ansluta ditt bankkonto eller Stripe för att ta emot betalningar och till och med sälja produkter med deras e-handelsfunktioner.

Fördelar med Baluu

Skapa en färdig bokningswebbplats på några minuter och börja ta emot betalningar och bokningar online.

Integreras i alla befintliga webbplatser som en iframe.

Synkroniseras med alla större kalenderplattformar (Google, Outlook etc.).

Nackdelar med Baluu

Det finns ännu ingen Baluu-app.

Baluu-priser

Baluu erbjuder ett gratisabonnemang (begränsat till 50 bokningar per månad) och betalda abonnemang från 17 dollar per månad.

Baluu kundbetyg

G2: 5/5 (2 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (5+ recensioner)

5. SavvyCal

via SavvyCal

SavvyCal är ett schemaläggningsverktyg som låter dig växla mellan deras kalender och din lista med tidsluckor. Denna överlagringsfunktion ger användarna kontrollen så att de enkelt kan hitta gemensamma tillgängliga tider. SavvyCal synkroniseras med populära kalendrar och andra schemaläggningsverktyg för att skapa evenemang och kontrollera tider medan du är upptagen.

Fördelar med SavvyCal

Användare kan presentera rankade tillgänglighetsfönster för att uppmuntra mottagarna att välja den optimala tiden.

Användare kan ställa in gränser för hur många möten som kan bokas per dag, vecka eller månad för att reservera tid för koncentrerat arbete.

Nackdelar med SavvyCal

Denna kalenderapp har ingen gratisversion.

Priser för SavvyCal

SavvyCal erbjuder betalda abonnemang från 12 dollar per användare och månad.

SavvyCal kundbetyg

G2: 5/5 (7 recensioner)

Capterra: N/A

6. Any. do

Any.dos kalenderfunktion syftar till att hjälpa användarna att kontrollera sin dag, vecka och månad med händelser och uppgifter i en enda vy. Gränssnittet är rent och lättanvänt, vilket gör det möjligt att använda andra kalendrar som Google Kalender, iCloud och Outlook utan problem. Any.do erbjuder dock för närvarande inga gratisabonnemang.

Any. do pros

Användare kan omvandla WhatsApp-meddelanden till uppgifter och påminnelser med hjälp av naturligt språk.

Användarna kan välja mellan olika teman och bakgrunder för att matcha sin önskade stil.

Any. do nackdelar

Denna kalenderapps funktioner för uppgiftshantering är begränsade till grundläggande funktioner.

Any. do-priser

Any. do erbjuder ett gratisabonnemang. Kontakta Any. do för prisuppgifter.

Any. do kundbetyg

G2: 4,1/5 (190+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 130 recensioner)

7. Apple Kalender

via Apple Kalender

Om du är Apple-användare vet du att Apple Kalender är förinstallerat på alla iOS- och macOS-enheter (inklusive Apple Watch) så att användarna kan komma åt sina kalenderkonton på ett och samma ställe. Denna grundläggande kalenderapp täcker visserligen schemaläggningsbehov och snabb händelseinställning, men saknar avancerade funktioner för mer anpassning.

Fördelar med Apple Kalender

Användare kan se alla eller specifika kalendrar i ett enda fönster.

Användare kan lägga till platsadressen för ett evenemang för att få aviseringar om när det är dags att åka, baserat på hur lång tid det tar att nå destinationen.

Apple Kalender nackdelar

Denna kalenderapp förhindrar att personer bjuds in till ett evenemang om deras e-postadress inte är sparad i telefonens kontaktlista.

Priser för Apple Kalender

Apple Kalender är gratis på alla Apple-enheter.

Apple Kalender kundbetyg

G2: 4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: N/A

Bonus: Projektledningsprogramvara för Mac

8. Microsoft Outlook Kalender

via Microsoft Outlook Kalender

Microsoft Outlook Calendar fungerar både som kalender och schemaläggningsverktyg för att hålla koll på personliga och arbetsrelaterade händelser. Med funktionen för delad kalender kan du komma åt dina kollegors kalendrar och till och med hantera deras scheman.

Fördelar med Microsoft Outlook Kalender

Användare kan skapa kalendrar som visar schemat för en grupp personer.

Användare kan visa flera kalendrar sida vid sida.

Nackdelar med Microsoft Outlook Kalender

Denna kalenderapp har för många funktioner som kan stå i vägen för enkla schemaläggningsbehov.

Priser för Microsoft Outlook Kalender

Microsoft Outlook Calendar erbjuder gratis- och betaltjänster. Kontakta Microsoft 365 för prisuppgifter.

Kundbetyg för Microsoft Outlook Kalender

G2: N/A

Capterra: N/A

Kolla in dessa alternativ till Microsoft Outlook!

9. DigiCal

via DigiCal

DigiCal synkroniseras med alla kalenderservrar som stöds på Android-plattformen. Användare kan helt anpassa utseendet med ett förinställt tema eller använda färgväljaren och förinställda teckensnitt för att skapa sitt eget tema. Dessutom gör DigiCals unika inbyggda platssökning det möjligt för användare att skriva in namnet på en plats, varefter platsadressen fylls i automatiskt.

Fördelar med DigiCal

Användare kan växla mellan sju olika kalendervyer i ljusa eller mörka teman efter sina önskemål.

Användare kan välja en widget för att snabbt se sin agenda för dagen, veckan eller månaden.

Nackdelar med DigiCal

Denna kalenderapp har för många funktioner som kan stå i vägen för enkla schemaläggningsbehov.

Priser för DigiCal

DigiCal erbjuder gratis- och betaltjänster från XXX/användare per månad.

DigiCal kundbetyg

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling

I likhet med Calendly och SavvyCal är Acuity Scheduling ett verktyg som är särskilt utformat för Squarespace-webbplatser. Kunderna börjar schemaläggningsprocessen genom att välja den typ av bokning de vill göra. Om du till exempel håller gruppkurser i kalligrafi eller yoga kan flera personer boka tjänster vid en viss tidpunkt med hjälp av funktionen Class.

Fördelar med Acuity Scheduling

Användare kan skapa och redigera så många typer av möten som de önskar.

Användare kan ställa in schemaläggningsbegränsningar för att välja om och när kunder kan boka, redigera eller avboka sina möten.

Acuity Scheduling nackdelar

Denna funktion är ett tillägg för Squarespace-webbplatser och inte ett fristående verktyg.

Priser för Acuity Scheduling

Kontakta Squarespace för prisuppgifter.

Acuity Scheduling kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

11. Fantastical

via Fantastical

Nästa på vår lista över de bästa kalenderapparna är Fantastical. Denna app synkroniserar alla dina anpassade mallar, aviseringar, väderinställningar och mer för en detaljerad vy av alla dina kalenderposter. Med ett enda klick eller tryck genererar Fantastical automatiskt ett konferenssamtal och lägger till alla detaljer till ditt evenemang.

Fantastiska fördelar

Användare kan lägga till samtal från Zoom, Google Meet, Webex och Microsoft Teams.

Användare kan bläddra bland och prenumerera på intressanta kalendrar, inklusive sport, TV-program, helgdagar och mycket mer.

Fantasticals nackdelar

Denna app har för många funktioner som kan stå i vägen för enkla schemaläggningsbehov.

Fantastiska priser

Fantastical erbjuder gratis- och betaltjänster från XXX/användare per månad.

Fantastiska kundbetyg

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

12. Business Calendar 2

via Business Calendar 2

Business Calendar 2 är en kalenderapp för Android-telefoner med en praktisk dra-och-släpp-funktion för att organisera och schemalägga uppgifter. Oavsett om det gäller teman, färger eller antalet dagar du vill visa kan du anpassa appen efter dina önskemål. Till skillnad från de flesta kalenderappar saknar Business Calendar 2 dock en webbversion.

Business Calendar 2 – fördelar

Användare kan bifoga bilder och röstinspelningar till ett evenemang.

Användare kan visa händelser och uppgifter i sin hemtidszon när de reser.

Business Calendar 2 nackdelar

Pro-versionen av denna app är relativt dyr för en mobil kalenderapp utan stöd för webben eller iOS.

Priser för Business Calendar 2

Business Calendar 2 erbjuder gratis- och betaltjänster. Kontakta Business Calendar 2 för prisuppgifter.

Business Calendar 2 kundbetyg

G2: N/A

Capterra: N/A

13. Vantage

via Vantage

Sist men inte minst på vår lista över de bästa kalenderapparna är Vantage. Denna kalenderapp har en rad visuella hjälpmedel som hjälper användarna att organisera sin vardag bättre. Till exempel minskar en unik funktion som kallas Stacks rörigheten och visualiserar hur mycket du har att göra. Ju fler händelser och uppgifter som planeras för en viss dag, desto högre blir stapeln.

Fördelar med Vantage

Användare kan dra och släppa för att göra uppgifter och ställa in förfallodatum.

Användare kan välja mellan olika färgpaket för att anpassa kalenderutseendet.

Nackdelar med Vantage

Denna kalenderapp är riktad till användare med en specifik estetisk preferens.

Vantage-prissättning

Vantage erbjuder en gratisversion med köp i appen.

Vantage kundbetyg

G2: N/A

Capterra: N/A

ClickUp är den universella lösningen för dina behov av kalenderappar.

Låt ClickUp ta bort stressen från planeringen så att du kan få ut det mesta av din tid att koppla av eller göra saker du älskar. Om du har växlat mellan Google och andra kalenderappar är detta ett tecken på att du bör prova ClickUp Calendar idag! 🗓