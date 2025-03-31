De 13 bästa kalenderapparna för 2025 (gratis och betalda)

För många är en kalender mycket mer än ett schemaläggningsverktyg. Det är en organiserare med påminnelser och förfallodatum som hjälper oss att vara produktiva, eller ett minnesarkiv för de viktigaste händelserna i våra liv. Det är därför vi är extra noga när vi väljer en digital kalender – för vi vill ha något som gör planeringen rolig och funktionell!
Vilka funktioner bör vi leta efter i en kalenderapp för att kunna hantera vår schemaläggning på bästa sätt? Tänk på följande:
- Delbarhet för att hålla kontakten med vår familj, våra vänner och våra teammedlemmar
- Anpassning för att personifiera verktyget med färgkodning och kategorisering av händelser
- Användarvänlighet för en intuitiv och lättlärd upplevelse
- Universell synkronisering mellan alla våra enheter (stationära datorer, mobiler och surfplattor)
Vi har samlat de bästa apparna för dina personliga och professionella kalenderbehov. Från enkla till avancerade kalenderappar – det finns något för alla på listan! 📅
Vilka är de 13 bästa kalenderapparna?
1. ClickUp
ClickUp är mer än bara ett gratis produktivitetsverktyg med tidsbesparande kalenderfunktioner på webben och i mobilappar som gör även de mest vardagliga uppgifterna roliga att lägga till! Oavsett om du letar efter en kalender för arbetslivet eller behöver en enda källa för att skriva ner tankar och påminnelser, kan ClickUp anpassas efter alla önskemål som den ultimata appen för arbete som kopplar din kalender till dina uppgifter och dokument i ClickUp.
Med ClickUp Calendar kan du:
- Använd AI-driven schemaläggning för att automatiskt blockera tid för prioriterade uppgifter, så att du kan skydda den tid som behövs för koncentrerat arbete.
- Förvandla möten till handling med automatiska anteckningar, transkriptioner och möjligheten att omvandla diskussionspunkter till tilldelade uppgifter. ClickUp AI Notetaker integreras med Clickup Calendar för att göra detta enklare.
- Håll koll på schemat oavsett var du arbetar – tack vare ClickUps tvåvägssynkronisering med Google Kalender, meddelanden i verktygsfältet och anpassningsbara påminnelser.
Oavsett om du behöver en omfattande arbetskalender eller ett enkelt system för anteckningar och påminnelser, anpassar sig ClickUp Calendar efter dina unika arbetsflödespreferenser.
Så här utnyttjar verkliga användare ClickUp Calendar på bästa sätt:
”Det största problemet jag har löst med ClickUp är bristen på tydlighet. ClickUp hjälper mig att veta vad jag ska arbeta med och när. Med sina flera filter och vyer, LineUp™️-funktionen och startsidan med en kalender behöver jag inte lägga så mycket tid på att fundera över vad som är nästa steg. Jag slösar mindre tid och klarar deadlines. ”
”Nu sköter ClickUp det mesta av mitt liv (både professionellt och privat). Professionellt använder jag det för att organisera och planera projekt och lägga in dem i min onlinekalender med relevant metadata. Privat använder jag det för att hantera mitt hem och med den kostnadsfria gästplatsfunktionen. Jag håller min partner uppdaterad om renoveringar, entreprenörer, samtal med tjänsteleverantörer etc.”
”Jämfört med konkurrenterna är ClickUp utmärkt på att hålla plattformen enkel samtidigt som den erbjuder maximal funktionalitet. Den har alla olika vyer – kalender, Gantt, listor, underlistor, uppladdningar, teamarbete etc. Allt detta är mycket detaljerat. Tidigare programvara jag har provat gav inte den interaktivitet jag behövde för att vara kreativ med att ändra scheman och information samt deluppgifter/underinformation.”
ClickUps gratispaket är allt du behöver för att börja planera dina dagar så att du kan arbeta på bästa sätt. Det finns inga krav på att uppgradera till ett av de betalda paketen, eftersom ClickUp är gratis för alltid! Bland de hundratals kraftfulla funktioner som ClickUp har att erbjuda finns här tre som du kan använda för att öka din produktivitet redan idag:
👤 Me Mode: Rensa upp genom att visa uppgifter, deluppgifter, checklistor och kommentarer som tilldelats dig i ClickUp Workspace.
🗓 2-vägssynkronisering: Anslut ClickUp till din Google-, Outlook- eller Apple-kalender
🎨 Inställningar för uppgiftskort: Anpassa hur du vill att dina uppgiftskort ska visas i kalendervyn (visa ansvariga, prioritet, deluppgifter, tidsuppskattning, spårad tid, taggar)
Fördelar med ClickUp Calendar
- Användare kan välja mellan 100 inbyggda integrationer och tusentals tillgängliga via Zapier och Integromat.
- Användare kan använda ClickUp Goals för att planera, hantera och uppnå dagliga, veckovisa, kvartalsvisa och årliga mål.
Nackdelar med ClickUp
- Ingen exportfunktion till Dashboard
Priser för ClickUp
💬 ClickUp-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (3 880+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (2 480+ recensioner)
2. Google Kalender
Google Kalender har rätt balans mellan uppgiftshantering och schemaläggning. Det är en av de mest kända och populära kalenderapparna som kategoriserar händelser, frånvaron, uppgifter och mötesbokningar. Dessutom är det enkelt att ordna en Google-kalender, oavsett om du är på kontoret eller står i kö på Starbucks!
Fördelar med Google Kalender
- Användare kan lägga till nya HEX-färger för att anpassa kalenderns bakgrund.
- Användare kan ställa in primära och sekundära tidszoner för hela kalendrar.
- Google Kalender-mallar för att optimera arbetsflöden
Nackdelar med Google Kalender
- Denna kalenderapp har ingen desktopversion för macOS eller Windows 10.
Priser för Google Kalender
- Google Kalender är gratis för privat bruk eller med ett betalt företagskonto.
Kundbetyg för Google Kalender
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)
3. Calendly
Calendly är en intelligent schemaläggningsprogramvara som automatiserar manuellt arbete genom att boka möten och evenemang vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Den kan anslutas till din organisations Google-, Outlook- eller iCal-kalendrar för en stressfri upplevelse mellan värdar och inbjudna.
Fördelar med Calendly
- Användare kan lägga till Calendly på sin webbplats eller i sin e-post för att effektivisera schemaläggningen.
- Användare kan automatisera kommunikationen före och efter möten.
- Calendly erbjuder massor av integrationer, såsom ClickUp, Linkedin och Slack.
Nackdelar med Calendly
- Denna kalenderapp kan integreras med populära verktyg som Zoom och Zapier, men det kan lätt bli komplicerat för inbjudna om de måste gå igenom krångliga procedurer för att ansluta sig.
Priser för Calendly
- Calendly erbjuder gratis- och betaltjänster från 8 dollar per användare och månad.
Kundbetyg för Calendly
- G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)
4. Baluu
På fjärde plats på vår lista kommer Baluu. Detta fullfjädrade bokningssystem och webbplatsbyggare är perfekt för småföretag som behöver ta emot bokningar online. Du kan ansluta ditt bankkonto eller Stripe för att ta emot betalningar och till och med sälja produkter med deras e-handelsfunktioner.
Fördelar med Baluu
- Skapa en färdig bokningswebbplats på några minuter och börja ta emot betalningar och bokningar online.
- Integreras i alla befintliga webbplatser som en iframe.
- Synkroniseras med alla större kalenderplattformar (Google, Outlook etc.).
Nackdelar med Baluu
- Det finns ännu ingen Baluu-app.
Baluu-priser
- Baluu erbjuder ett gratisabonnemang (begränsat till 50 bokningar per månad) och betalda abonnemang från 17 dollar per månad.
Baluu kundbetyg
- G2: 5/5 (2 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (5+ recensioner)
5. SavvyCal
SavvyCal är ett schemaläggningsverktyg som låter dig växla mellan deras kalender och din lista med tidsluckor. Denna överlagringsfunktion ger användarna kontrollen så att de enkelt kan hitta gemensamma tillgängliga tider. SavvyCal synkroniseras med populära kalendrar och andra schemaläggningsverktyg för att skapa evenemang och kontrollera tider medan du är upptagen.
Fördelar med SavvyCal
- Användare kan presentera rankade tillgänglighetsfönster för att uppmuntra mottagarna att välja den optimala tiden.
- Användare kan ställa in gränser för hur många möten som kan bokas per dag, vecka eller månad för att reservera tid för koncentrerat arbete.
Nackdelar med SavvyCal
- Denna kalenderapp har ingen gratisversion.
Priser för SavvyCal
- SavvyCal erbjuder betalda abonnemang från 12 dollar per användare och månad.
SavvyCal kundbetyg
- G2: 5/5 (7 recensioner)
- Capterra: N/A
6. Any. do
Any.dos kalenderfunktion syftar till att hjälpa användarna att kontrollera sin dag, vecka och månad med händelser och uppgifter i en enda vy. Gränssnittet är rent och lättanvänt, vilket gör det möjligt att använda andra kalendrar som Google Kalender, iCloud och Outlook utan problem. Any.do erbjuder dock för närvarande inga gratisabonnemang.
Any. do pros
- Användare kan omvandla WhatsApp-meddelanden till uppgifter och påminnelser med hjälp av naturligt språk.
- Användarna kan välja mellan olika teman och bakgrunder för att matcha sin önskade stil.
Any. do nackdelar
- Denna kalenderapps funktioner för uppgiftshantering är begränsade till grundläggande funktioner.
Any. do-priser
- Any. do erbjuder ett gratisabonnemang. Kontakta Any. do för prisuppgifter.
Any. do kundbetyg
- G2: 4,1/5 (190+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 130 recensioner)
7. Apple Kalender
Om du är Apple-användare vet du att Apple Kalender är förinstallerat på alla iOS- och macOS-enheter (inklusive Apple Watch) så att användarna kan komma åt sina kalenderkonton på ett och samma ställe. Denna grundläggande kalenderapp täcker visserligen schemaläggningsbehov och snabb händelseinställning, men saknar avancerade funktioner för mer anpassning.
Fördelar med Apple Kalender
- Användare kan se alla eller specifika kalendrar i ett enda fönster.
- Användare kan lägga till platsadressen för ett evenemang för att få aviseringar om när det är dags att åka, baserat på hur lång tid det tar att nå destinationen.
Apple Kalender nackdelar
- Denna kalenderapp förhindrar att personer bjuds in till ett evenemang om deras e-postadress inte är sparad i telefonens kontaktlista.
Priser för Apple Kalender
- Apple Kalender är gratis på alla Apple-enheter.
Apple Kalender kundbetyg
- G2: 4/5 (över 160 recensioner)
- Capterra: N/A
Bonus: Projektledningsprogramvara för Mac
8. Microsoft Outlook Kalender
Microsoft Outlook Calendar fungerar både som kalender och schemaläggningsverktyg för att hålla koll på personliga och arbetsrelaterade händelser. Med funktionen för delad kalender kan du komma åt dina kollegors kalendrar och till och med hantera deras scheman.
Fördelar med Microsoft Outlook Kalender
- Användare kan skapa kalendrar som visar schemat för en grupp personer.
- Användare kan visa flera kalendrar sida vid sida.
Nackdelar med Microsoft Outlook Kalender
- Denna kalenderapp har för många funktioner som kan stå i vägen för enkla schemaläggningsbehov.
Priser för Microsoft Outlook Kalender
- Microsoft Outlook Calendar erbjuder gratis- och betaltjänster. Kontakta Microsoft 365 för prisuppgifter.
Kundbetyg för Microsoft Outlook Kalender
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Kolla in dessa alternativ till Microsoft Outlook!
9. DigiCal
DigiCal synkroniseras med alla kalenderservrar som stöds på Android-plattformen. Användare kan helt anpassa utseendet med ett förinställt tema eller använda färgväljaren och förinställda teckensnitt för att skapa sitt eget tema. Dessutom gör DigiCals unika inbyggda platssökning det möjligt för användare att skriva in namnet på en plats, varefter platsadressen fylls i automatiskt.
Fördelar med DigiCal
- Användare kan växla mellan sju olika kalendervyer i ljusa eller mörka teman efter sina önskemål.
- Användare kan välja en widget för att snabbt se sin agenda för dagen, veckan eller månaden.
Nackdelar med DigiCal
- Denna kalenderapp har för många funktioner som kan stå i vägen för enkla schemaläggningsbehov.
Priser för DigiCal
- DigiCal erbjuder gratis- och betaltjänster från XXX/användare per månad.
DigiCal kundbetyg
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Acuity Scheduling
I likhet med Calendly och SavvyCal är Acuity Scheduling ett verktyg som är särskilt utformat för Squarespace-webbplatser. Kunderna börjar schemaläggningsprocessen genom att välja den typ av bokning de vill göra. Om du till exempel håller gruppkurser i kalligrafi eller yoga kan flera personer boka tjänster vid en viss tidpunkt med hjälp av funktionen Class.
Fördelar med Acuity Scheduling
- Användare kan skapa och redigera så många typer av möten som de önskar.
- Användare kan ställa in schemaläggningsbegränsningar för att välja om och när kunder kan boka, redigera eller avboka sina möten.
Acuity Scheduling nackdelar
- Denna funktion är ett tillägg för Squarespace-webbplatser och inte ett fristående verktyg.
Priser för Acuity Scheduling
- Kontakta Squarespace för prisuppgifter.
Acuity Scheduling kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)
11. Fantastical
Nästa på vår lista över de bästa kalenderapparna är Fantastical. Denna app synkroniserar alla dina anpassade mallar, aviseringar, väderinställningar och mer för en detaljerad vy av alla dina kalenderposter. Med ett enda klick eller tryck genererar Fantastical automatiskt ett konferenssamtal och lägger till alla detaljer till ditt evenemang.
Fantastiska fördelar
- Användare kan lägga till samtal från Zoom, Google Meet, Webex och Microsoft Teams.
- Användare kan bläddra bland och prenumerera på intressanta kalendrar, inklusive sport, TV-program, helgdagar och mycket mer.
Fantasticals nackdelar
- Denna app har för många funktioner som kan stå i vägen för enkla schemaläggningsbehov.
Fantastiska priser
- Fantastical erbjuder gratis- och betaltjänster från XXX/användare per månad.
Fantastiska kundbetyg
- G2: 4,5/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)
12. Business Calendar 2
Business Calendar 2 är en kalenderapp för Android-telefoner med en praktisk dra-och-släpp-funktion för att organisera och schemalägga uppgifter. Oavsett om det gäller teman, färger eller antalet dagar du vill visa kan du anpassa appen efter dina önskemål. Till skillnad från de flesta kalenderappar saknar Business Calendar 2 dock en webbversion.
Business Calendar 2 – fördelar
- Användare kan bifoga bilder och röstinspelningar till ett evenemang.
- Användare kan visa händelser och uppgifter i sin hemtidszon när de reser.
Business Calendar 2 nackdelar
- Pro-versionen av denna app är relativt dyr för en mobil kalenderapp utan stöd för webben eller iOS.
Priser för Business Calendar 2
- Business Calendar 2 erbjuder gratis- och betaltjänster. Kontakta Business Calendar 2 för prisuppgifter.
Business Calendar 2 kundbetyg
- G2: N/A
- Capterra: N/A
13. Vantage
Sist men inte minst på vår lista över de bästa kalenderapparna är Vantage. Denna kalenderapp har en rad visuella hjälpmedel som hjälper användarna att organisera sin vardag bättre. Till exempel minskar en unik funktion som kallas Stacks rörigheten och visualiserar hur mycket du har att göra. Ju fler händelser och uppgifter som planeras för en viss dag, desto högre blir stapeln.
Fördelar med Vantage
- Användare kan dra och släppa för att göra uppgifter och ställa in förfallodatum.
- Användare kan välja mellan olika färgpaket för att anpassa kalenderutseendet.
Nackdelar med Vantage
- Denna kalenderapp är riktad till användare med en specifik estetisk preferens.
Vantage-prissättning
- Vantage erbjuder en gratisversion med köp i appen.
Vantage kundbetyg
- G2: N/A
- Capterra: N/A
ClickUp är den universella lösningen för dina behov av kalenderappar.
Låt ClickUp ta bort stressen från planeringen så att du kan få ut det mesta av din tid att koppla av eller göra saker du älskar. Om du har växlat mellan Google och andra kalenderappar är detta ett tecken på att du bör prova ClickUp Calendar idag! 🗓