Vi har testat de 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Microsoft Outlook 2025

Oändliga e-postkedjor, överfulla inkorgar och röriga kalendrar – det är nog för att få vem som helst att längta efter brevduvor. Men att skaffa ett robust verktyg för e-posthantering är ett mer praktiskt alternativ.

Ett e-posthanteringssystem kan rensa upp och organisera den ständiga strömmen av e-postmeddelanden i din inkorg. Du har förmodligen använt Microsoft Outlook för detta.

Även om det är ett populärt val för många, särskilt Microsoft Office-användare, har det sina begränsningar. Outlook-användare tycker att gränssnittet är svårt att använda och att det ibland laggar och kraschar, vilket stör produktiviteten. Dessutom är sökfunktionen ofta otillräcklig.

Jag vet att du letar efter andra alternativ för företagskommunikation. Så jag har gjort det svåra arbetet och skapat den perfekta listan för dina behov.

Utforska våra 10 bästa alternativ till Outlook. Från funktioner till priser och recensioner – jag har gått igenom allt så att du kan välja en e-postklient som förenklar din e-posthantering.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa alternativen till Microsoft Outlook ClickUp – Bäst för e-posthantering

Thunderbird – Bästa open source-verktyget för flera e-postkonton

BlueMail – Bästa Outlook-alternativet för plattformsoberoende e-post

Mailspring – Bäst för IMAP- och Office 365-användare

Helpwise – Bäst för kundkommunikation

Mailbird – Bäst för frilansare

Shift – Bästa desktop-appen

Proton Mail – Bäst för säkerhet och integritet

Gmail – Bäst för användare av Google Workspace

Front – Bästa delade inkorg

Vad ska du leta efter i alternativ till Microsoft Outlook?

Undrar du vad du ska leta efter i ett e-posthanteringssystem? Här är några viktiga funktioner att tänka på innan du väljer rätt e-postleverantör:

Samlade inkorgar: Verktyget bör samla e-postmeddelanden från alla dina konton och kategorisera dem på ett effektivt sätt.

Sparade svar: Det bör gå att skapa förberedda svar för e-postmeddelanden som Det bör gå att skapa förberedda svar för e-postmeddelanden som sparar tid och snabbar upp kundsvaren. De hjälper till att upprätthålla ett enhetligt budskap vid händelser som driftstopp och lanseringar av nya produkter.

Automatiserade arbetsflöden: Ett verktyg som automatiskt organiserar uppgifter istället för att manuellt tagga e-postmeddelanden eller tilldela konversationer gör teamen mer effektiva. Ett verktyg som automatiskt organiserar uppgifter istället för att manuellt tagga e-postmeddelanden eller tilldela konversationer gör teamen mer effektiva.

Kundprofiler: Verktyget ska ge dig tillgång till relevant information om e-postavsändare för snabb hjälp.

Integrationer: Programvara som erbjuder integrationer med fler appar hjälper dig att samarbeta med flera teammedlemmar på olika uppgifter.

AI-verktyg: E-posthanteringsverktyg som hjälper till med stavning, grammatik, översättning och till och med utkast till initiala svar underlättar din arbetsbörda. Funktioner som en smart inkorg eller en delad inkorg är utmärkta tillägg.

Säkerhet: Att skydda känslig information från nätfiskeattacker och andra hot är avgörande i ett alternativ till Microsoft Outlook.

Uppgiftshantering: Verktyget ska kunna skapa, spåra och hantera uppgifter med en inbyggd uppgiftshanterare. Verktyget ska kunna skapa, spåra och hantera uppgifter med en inbyggd uppgiftshanterare.

Kalenderhantering: Den ska kunna schemalägga möten, Den ska kunna schemalägga möten, ställa in påminnelser och hjälpa dig att enkelt se ditt schema.

De 10 bästa alternativen till Microsoft Outlook att använda 2024

Här är vår lista över de 10 bästa alternativen till Microsoft Outlook som du kan använda för att hantera din e-postkommunikation.

1. ClickUp – Bäst för e-posthantering

Hantera e-post med ClickUp Stärk dina kundrelationer med ClickUp genom att integrera dina e-postmeddelanden, bygga en kunddatabas och automatisera arbetsflöden.

ClickUp Emails är en e-postapplikation på en enda plattform som används av team över hela världen och som gör att du kan skicka och ta emot e-post utan att lämna ClickUps samarbetsyta.

Bifoga filer och att göra-listor, länka e-postmeddelanden till uppgifter och strukturera dina konversationer.

Hantera din inkorg bättre genom att ställa in anpassad automatisering på ClickUp E-post

Öka din produktivitet genom att automatisera dina e-postmeddelanden och uppgifter med hjälp av anpassade utlösare baserade på fält, formulärinlämningar eller uppgiftshändelser. Skapa åtgärdspunkter från kundmejl, ärenden, buggar och mer, vilket sparar tid och arbete för alla.

ClickUp är inte bara en inkorg, utan ett omfattande verktyg för e-posthantering. Det kan integreras med stora e-postklienter som Gmail, Office 365 och IMAP och har över 15 anpassningsbara vyer för att spåra och organisera alla dina meddelanden.

Ladda ner denna mall Satsa på ett mer organiserat e-postflöde med ClickUps mall för e-postmarknadsföring.

Om du föredrar mallar kan du överväga att använda ClickUps mall för e-postmarknadsföring för snabbare svar och förbättrad konsekvens. Du kan lita på den här mallen för att schemalägga meddelanden, automatisera e-postmeddelanden och spåra framsteg.

Ladda ner denna mall Skapa och planera framgångsrika e-postkampanjer med ClickUps mall för e-postkampanjer.

Och om du vill skapa en e-postkampanj gör ClickUps mall för e-postkampanjer det mesta av jobbet åt dig. Den är speciellt utformad för att hjälpa dig att planera och skapa framgångsrika kampanjer, se hur bra dina e-postmeddelanden fungerar och förbättra dem för maximal effekt.

Denna mall hjälper dig att spara tid genom att ge dig en färdig design för din e-postkampanj. Lägg bara till och uppdatera innehållet, så är du klar.

Svara med ClickUp AI när du får ett e-postmeddelande

Och om du hellre vill slippa lägga tid på att skriva e-postmeddelanden kan du låta ClickUp AI göra grovjobbet och skapa e-postmeddelanden och svar åt dig. Automatisera skapandet av e-postmeddelanden och generera sammanfattningar, dispositioner, e-posttrådar och annat innehåll på några sekunder.

ClickUp AI hjälper dig också med idéer för e-postmarknadsföring för din nästa kampanj.

ClickUps bästa funktioner

Använd över 15 anpassningsbara vyer (inklusive tabellvyn i ClickUp ) för att spåra och organisera ditt arbete.

Tilldela uppgifter till flera teammedlemmar direkt från e-postmeddelanden och hantera kundinteraktioner på ett bättre sätt.

Spara tid med e-postmallar och fördefinierade svar

Skapa snabbt sammanfattningar, mötesanteckningar och annat innehåll med ClickUp AI.

Integrera ClickUp med dina favoritappar för e-post, till exempel Gmail, IMAP och Office 365.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan behöva hjälp i början för att navigera på plattformen på rätt sätt.

Användare kan ibland uppleva tekniska fördröjningar med vissa funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

2. Thunderbird – Bästa open source-e-postverktyget för flera e-postkonton

via Thunderbird

Thunderbird är en gratis e-postklient och ett populärt alternativ till Outlook. Den är utvecklad av Mozilla Foundation och är en öppen källkodsklient med ett användarvänligt gränssnitt. Den hjälper dig att hantera e-post med funktioner som filtrering och märkning, stöd för flera konton och en inbyggd kalender.

Thunderbird fokuserar på säkerhet med viktiga funktioner som kryptering och verktyg mot nätfiske. Du kan också anpassa det med tillägg för fler funktioner.

Den är enkel att använda och fungerar med populära e-postklienter som Gmail och Yahoo, vilket gör den användbar för både privat och professionellt bruk.

Thunderbirds bästa funktioner

Integrera produktivitetsverktyg som kalender, uppgiftshantering och chatt i e-posten.

Växla enkelt mellan flikar för effektiv e-posthantering

Hitta exakt den e-post du letar efter med hjälp av kraftfulla filter- och tidslinjeverktyg.

Spara tid genom att skapa och använda e-postmallar

Få automatiska uppdateringar för olika plattformar på över 40 språk

Begränsningar i Thunderbird

Begränsande för användare som är vana vid molnbaserade e-postsystem

Saknar integration med populära kommunikationsverktyg som Slack

Tidskrävande och saktar ner datorns prestanda

Priser för Thunderbird

Gratis

Betyg och recensioner av Thunderbird

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

3. BlueMail – Bästa Outlook-alternativet för plattformsoberoende e-post

via BlueMail

BlueMail är ett annat Outlook-alternativ, en plattformsoberoende e-postklient och kalenderapp som kan hantera ett obegränsat antal e-postkonton genom att kombinera dem i enhetliga mappar.

Den är utrustad med ChatGPT-driven AI, kluster för gruppering av e-postmeddelanden och en integrerad kalender för att hålla ordning i inkorg och öka produktiviteten.

Dess synkroniseringsfunktion möjliggör dessutom enkel säkerhetskopiering, återställning och säker överföring av konton och inställningar mellan nya och gamla enheter.

BlueMails bästa funktioner

Samla e-postmeddelanden från flera konton i en lättanvänd, enhetlig inkorg.

Organisera e-postmeddelanden efter avsändare och skapa en personcentrerad vy för bättre spårning.

Schemalägg händelser direkt i e-postkalendern

Prioritera e-postmeddelanden med Later Board och förbättra uppgiftshanteringen

Begränsningar i BlueMail

Ibland fastnar e-postmeddelanden i utkorgen och skickas inte iväg.

Saknar e-postspårning och läskvitton

Priser för BlueMail

Standard: Gratis

BlueMail Plus: 5 $/månad per användare

Business Pro: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

BlueMail-betyg och recensioner

G2: 4,3/45 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

4. Mailspring – Bäst för IMAP- och Office 365-användare

via MailSpring

Om du letar efter ett annat snabbt och effektivt alternativ till Outlook som samlar alla dina IMAP- och Office 365-konton på ett ställe är Mailspring ett perfekt val. Det har användbara funktioner som genvägar, länkspårning och läskvitton, även om ditt konto saknar inbyggt stöd.

Till skillnad från andra alternativ till Microsoft Outlook prioriterar Mailspring att samla e-postmeddelanden. Det introducerar verktyg för att organisera din inkorg, inklusive mallar för snabba svar och detaljerade kontaktprofiler baserade på kommunikationshistorik.

Mailspring ger också insikt i din e-postaktivitet via fliken Aktivitet, där mottagna e-postmeddelanden bryts ned och topptider samt klick-/öppningsfrekvenser för spårade meddelanden visas.

Mailsprings bästa funktioner

Hantera flera e-postkonton och deras inkorgar enkelt på ett och samma ställe

Använd Mailsprings kraftfulla sökfunktion för att snabbt hitta det du behöver.

Förbättra din kommunikation med automatisk stavningskontroll, lokalisering för över 60 språk och automatisk översättning.

Spåra när dina meddelanden läses för att kunna följa upp i rätt tid

Begränsningar för Mailspring

Frekventa synkroniseringsproblem leder till förseningar, särskilt när du raderar e-postmeddelanden.

Begränsad integration med e-postrelaterade appar

Priser för Mailspring

Gratis

Pro: 8 $/månad

Mailspring – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Helpwise – Bäst för kundkommunikation

via Helpwise

Helpwise är en användarvänlig plattform för kundkommunikation som samlar kundförfrågningar på ett ställe med hjälp av en universell inkorg. Dess automatiserings- och samarbetsfunktioner kommer att förbättra ditt sätt att hantera kundkommunikation.

Denna e-posthanteringsplattform hjälper support-, försäljnings- och kundtjänstteam att samarbeta kring delade e-postmeddelanden, vilket gör konversationerna smidigare och effektivare.

Som ett robust alternativ till Outlook erbjuder det extra funktioner som ett självbetjäningscenter för att minska antalet inkommande frågor, chattbottar för snabb support och sparade svar för att hantera repetitiva frågor.

Helpwise bästa funktioner

Skicka e-postmeddelanden när det passar dig bäst tack vare flexibel schemaläggning

Hantera livechatt och andra förfrågningar effektivt i ett samarbetscenter

Tilldela konversationer automatiskt till ditt team med hjälp av smart tilldelning

Få regelbundna programuppdateringar för kontinuerliga uppgraderingar

Begränsningar i Helpwise

Den är främst utformad för kundtjänst och kanske inte lämpar sig för andra ändamål.

Vissa användare har rapporterat problem med sökfunktionen.

Helpwise-priser

Standard: 15 USD/månad per användare

Premium: 29 $/månad per användare

Avancerat: 49 $/månad per användare

Helpwise-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (155+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

6. Mailbird – Bäst för frilansare

via Mailbird

Mailbird är en Windows-baserad e-postklient som hjälper dig att hantera flera e-postkonton och mobilappar på ett och samma ställe.

Med Mailbird kan du skapa en arbetsyta genom att kombinera konton från olika e-postleverantörer som Gmail, Yahoo Mail och Office 365. Dessutom ingår appar för sociala medier och produktivitet. Detta gör det till det perfekta alternativet till Outlook för frilansare eller småföretagare som hanterar flera arbetskonton eller kommunikationskanaler.

Mailbird introducerar också AI-driven e-postskrivning med ChatGPT för att öka hastigheten och precisionen vid skapandet av utgående meddelanden.

Mailbirds bästa funktioner

Anpassa Mailbirds utseende, känsla och organisation efter dina önskemål.

Hitta e-postmeddelanden, bilagor och kontakter enkelt med sökfunktionen.

Spåra när mottagarna öppnar dina e-postmeddelanden

Koppla dina e-postmeddelanden till populära tjänster som Google Kalender och Dropbox.

Begränsningar i Mailbird

Användare har rapporterat att den senaste versionen är buggig och dyr.

Resursintensiv CPU-användning kan leda till slumpmässiga krascher

Priser för Mailbird

Grundversion: Gratis att använda

Personligt: 49,50 dollar per användare (faktureras en gång)

Företag: 99,75 dollar per användare (faktureras en gång)

Personligt: 2,28 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 4,03 $/månad per användare (faktureras årligen)

Mailbird-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (370+ recensioner)

7. Shift – Bästa desktop-appen

via Shift

Till skillnad från andra konkurrenter är Shift ett alternativ till Outlook för datorer som organiserar dina viktiga flikar, appar och bokmärken på ett centralt ställe, vilket förbättrar teamsamarbetet.

Shifts e-postfunktioner är anledningen till att det har hamnat på vår lista. Det kombinerar alla dina e-postmeddelanden och ansluter olika konton som Gmail, Outlook och Office 365. Det fungerar också med iCloud och Yahoo Mail. Du kan enkelt komma åt dina Mail-, Google Kalender- och Google Drive-konton med ett enda klick.

Du kan också ställa in aviseringar för varje inkorg på det sätt du vill, och Shift håller allt synkroniserat mellan olika enheter så att du kan fortsätta ditt arbete utan problem.

Shift bästa funktioner

Anpassa dina meddelandeinställningar för varje inkorg efter önskemål.

Organisera alla dina flikar, appar och bokmärken i ett arbetsområde

Använd sökfunktionen för att hitta saker i dina e-post-, kalender- och drivkonton.

Växla enkelt mellan flera appar utan att behöva logga in eller ut upprepade gånger.

Skiftbegränsningar

Användare har rapporterat buggar och prestandaproblem.

Överdriven minnesanvändning som saktar ner processorn

Skiftprissättning

Grundläggande: Gratis

Avancerat: 149 $/år

Teams: 149 USD/år per användare

Skiftbetyg och recensioner

G2: 3,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

8. Proton Mail – Bäst för säkerhet och integritet

via Proton Mail

Proton Mail är ett av de bästa alternativen till Outlook för företag som värdesätter säkerhet och integritet i sin e-postkommunikation. Det är en mycket säker e-posttjänst baserad i Schweiz med end-to-end-kryptering och öppen källkodsteknik, vilket ger dig större kontroll över dina data.

Tjänsten lägger stor vikt vid säkerhet och användarvänlighet, med enkel navigering och extrafunktioner som anpassade domäner, VPN-tjänster och kalendrar. Tjänsten är engagerad i användarnas integritet och följer strikt en policy om ingen loggning samt uppfyller de strikta schweiziska integritetslagarna.

Proton Mail är tillgängligt på olika plattformar och kan användas från vilken enhet som helst.

Proton Mails bästa funktioner

Använd end-to-end-kryptering och VPN för att hålla dina e-postmeddelanden privata

Anpassa och automatisera din inkorg efter dina önskemål

Skydda dig mot nätfiskeattacker och massövervakning

Förhindra företag från att övervaka e-postaktiviteter med osynliga spårare

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrev med ett enda klick

Planera evenemang med Protons integrerade kalender

Begränsningar för Proton Mail

Inga SMTP/IMAP-servrar för anpassade domäner

Ingen automatisk filtrering av reklammeddelanden till en separat flik

Priser för Proton Mail (för företag)

Mail Essentials : 6,99 $/månad per användare

Företag: 10,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Proton Mail – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

9. Gmail – Bäst för användare av Google Workspace

via Gmail

Gmail, Googles e-posthanteringssystem, är en populär och säker lösning som är känd för sin tillförlitlighet och användarvänliga design. Du kan använda Gmail separat eller som en del av Google Workspace, som erbjuder extra funktioner för företag.

Google Workspace (tidigare G Suite) är en molnbaserad plattform som lagrar data säkert på Googles servrar och är tillgänglig från alla enheter med internetuppkoppling.

Business Starter-planen garanterar 99,9 % drifttid och har avancerade funktioner som Smart Reply och Smart Compose för att förbättra e-postinteraktioner.

Gmail är integrerat med verktyg som Google Drive, Google Kalender och Google Docs, och dess popularitet beror på att det är gratis och har användbara funktioner som etikettering, skräppostfilter, kontaktadministration, fildelning och realtidskommunikation via chatt.

Gmails bästa funktioner

Hosta ditt företags e-post utan att behöva lära dig ett nytt system

Organisera dina e-postmeddelanden strategiskt med Gmails konversationsgruppering

Optimera fokus när Gmail automatiskt markerar viktiga meddelanden

Få enkel åtkomst till företagets e-postmeddelanden i Gmail-appen, som är idealisk för användare av Googles ekosystem.

Få dubbelt så mycket lagringsutrymme, inga annonser, support och obegränsat antal gruppmejl som en del av betalda abonnemang.

Begränsningar i Gmail

Filterverktyg kan felaktigt klassificera viktiga meddelanden som skräppost och automatiskt flytta sådana meddelanden till skräppostmappen.

Det kan vara svårt att synkronisera e-post med verktyg från tredje part.

Priser för Gmail

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Gmail

G2: 4,6/5 (som en del av Google Workspace, över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 11 700 recensioner)

10. Front – Bästa delade inkorg

via Front

Front omdefinierar e-posthantering genom att kombinera effektiviteten hos en helpdesk med det välbekanta i e-post. Den använder automatiserade arbetsflöden och samarbete i realtid för att förhindra kundbortfall, förbättra kundlojaliteten och stimulera kundtillväxt.

Front samlar delade inkorgar och olika kommunikationskanaler i ett enda gränssnitt. Huvudsyftet är att samla inkommande meddelanden, inklusive telefonsamtal, e-postmeddelanden från flera e-postkonton, sociala medier och textmeddelanden.

Du kan också tagga specifika medlemmar, vidarebefordra meddelanden på ett effektivt sätt och spåra svar och konversationer för förbättrad kundservice och kommunikation.

Fronts bästa funktioner

Anslut till populära appar som Slack via över 50 integrationer.

Spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter och skapa anpassade arbetsflöden

Centralisera kommunikationskanalerna och möjliggör samarbete i realtid

Spåra viktiga mätvärden och mät prestanda med hjälp av Fronts insikter.

Begränsningar i Front

Långsam appprestanda med ett stort antal konversationer

Starter-planen saknar integrationer som är viktiga för de flesta företag, såsom CRM- eller projektledningsplattformar.

Frontprissättning

Startpaket: 19 $/användare/månad (faktureras årligen, inkluderar 2 till 10 användare)

Tillväxt: 59 USD/plats/månad (faktureras årligen med minst 2 platser)

Skala: 99 USD/användare/månad (faktureras årligen med minst 20 användare)

Premier: 229 USD/användare/månad (faktureras årligen med minst 50 användare)

Tillägg: Tillgängligt för alla abonnemang mot extra kostnad.

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Förändra din e-postupplevelse med Outlook-alternativ

E-post är viktigt för produktiva affärsrelationer. Men med tusentals olästa e-postmeddelanden i våra inkorgar varje dag är det nödvändigt att hitta ett e-posthanteringssystem som ger oss trygghet och inte ångest.

Inget passar bättre än ClickUp – den kompletta appen som kan hantera allt från e-post till projekt och uppgifter, allt inom samma arbetsyta.

Med sin intuitiva design och omfattande verktygssvit kan ClickUp hålla jämna steg med alla typer av företag utan problem.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och nå Inbox Zero mycket snabbare!