10 memoreringstekniker och verktyg för att förbättra ditt minne

En dag kommer du att kunna förbättra ditt minne omedelbart med artificiell intelligens – ja, kanske. 🤖

Det finns många memoreringstekniker och verktyg som inte bara hjälper dig att lagra information, utan också att bli bättre på att återkalla och memorera större mängder information.

Praktiskt taget alla kan förbättra sin förmåga att memorera vad som helst. Faktum är att forskning visar att med tillräckligt mycket träning under ungefär en vecka kan en genomsnittlig person öka sin arbetsminneskapacitet från att kunna komma ihåg en till så många som fyra saker.

Hjärnan är en fantastisk plats. Men tro inte bara på vårt ord.

Läs detta blogginlägg för att ta reda på hur dessa 10 bästa memoreringstekniker kan fungera för dig och vilka specifika verktyg du kan använda för att förbättra ditt minne.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Vill du memorera snabbare? Fokusera, kodifiera, lagra och hämta information med hjälp av beprövade tekniker för bättre minnesåterkallelse. De bästa memoreringsteknikerna Spaced repetition – Repetera informationen med jämna mellanrum för att stärka minnet. Chunking – Dela upp informationen i mindre, meningsfulla delar. Mnemoteknik och akronymer – Använd genvägar som rim och förkortningar. Visualisering och association – Koppla begrepp till bilder eller verkliga objekt. Aktiv återkallelse och recitation – Testa dig själv och läs högt för att förstärka inlärningen.

Spaced repetition – Repetera informationen med jämna mellanrum för att stärka minnet.

Chunking – Dela upp informationen i mindre, meningsfulla delar.

Mnemoteknik och akronymer – Använd genvägar som rim och förkortningar.

Visualisering och association – Koppla begrepp till bilder eller verkliga föremål.

Aktiv återkallelse och recitation – Testa dig själv och läs högt för att förstärka inlärningen.

Bästa verktygen för att förbättra minnet Programvara för anteckningar – Organisera och strukturera information på ett effektivt sätt. Flashcards & Quizlet – Snabb och interaktiv självtestning. Minnesappar och spel – Träna din hjärna med roliga övningar. Dagboksskrivande och kamratlärande – Stärk minnet genom att skriva och diskutera.

Anteckningsprogram – Organisera och strukturera information på ett effektivt sätt.

Flashcards & Quizlet – Snabb och interaktiv självtestning.

Minnesappar och spel – Träna din hjärna med roliga övningar.

Journalföring och kollegialt lärande – Stärk minnet genom att skriva och diskutera.

Gör inlärningen enklare, smartare och effektivare – ClickUp hjälper dig att organisera, behålla och återkalla information som aldrig förr! ClickUp tar din inlärning till nästa nivå med: Dokument och whiteboards – Skapa strukturerade studieguider och tankekartor. Uppgiftspåminnelser och återkommande genomgångar – Automatisera spaced repetition. Samarbete och studiegrupper – Dela anteckningar, testa varandra och brainstorma idéer. Anpassade mallar – Spara tid med färdiga mallar för studier och minnesuppföljning.

Dokument och whiteboards – Skapa strukturerade studieguider och tankekartor.

Uppgiftspåminnelser och återkommande genomgångar – Automatisera spaced repetition.

Samarbete och studiegrupper – Dela anteckningar, testa varandra och brainstorma idéer.

Anpassade mallar – Spara tid med färdiga mallar för studier och minnesuppföljning. Spaced repetition – Repetera informationen med jämna mellanrum för att stärka minnet.

Chunking – Dela upp informationen i mindre, meningsfulla delar.

Mnemoteknik och akronymer – Använd genvägar som rim och förkortningar.

Visualisering och association – Koppla begrepp till bilder eller verkliga föremål.

Aktiv återkallelse och recitation – Testa dig själv och läs högt för att förstärka inlärningen. Anteckningsprogram – Organisera och strukturera information på ett effektivt sätt.

Flashcards & Quizlet – Snabb och interaktiv självtestning.

Minnesappar och spel – Träna din hjärna med roliga övningar.

Journalföring och kollegialt lärande – Stärk minnet genom att skriva och diskutera. Dokument och whiteboards – Skapa strukturerade studieguider och tankekartor.

Uppgiftspåminnelser och återkommande genomgångar – Automatisera spaced repetition.

Samarbete och studiegrupper – Dela anteckningar, testa varandra och brainstorma idéer.

Anpassade mallar – Spara tid med färdiga mallar för studier och minnesuppföljning.

Hur fungerar memorering?

Memorering fungerar som en tvåstegsprocess: kodning och återhämtning. Under kodningsfasen lagras ny information i form av minnen med hjälp av olika kognitiva processer, såsom utarbetande, association och visuella bilder. Dessa minnen återkallas sedan under återhämtningsfasen genom neurala kopplingar.

Forskning tyder på att vissa memoreringstekniker är mer effektiva för långtidsminnet än andra. Vissa av dessa memoreringstekniker, såsom spaced repetition och elaborative encoding, har visat sig vara mer effektiva för långtidsminnet.

Andra tekniker, som chunking och mnemonics, gör det lättare att komma ihåg materialet på kort sikt.

Hur man memorerar vad som helst i fyra steg

Memorering av i stort sett vad som helst kan delas upp i fyra allmänna steg. Tänk på dem som repetitioner för din hjärna. Det är trots allt en mycket plastisk muskel som växer ju mer du använder den.

Följ dessa fyra steg för att börja memorera mer.

Steg 1: Uppmärksamhet

Det viktigaste först – fokusera på det material du försöker memorera och var medveten om det i realtid. Med andra ord, lyssna, läs eller titta inte passivt när du försöker memorera saker. Ta dig tid och var uppmärksam på varje detalj så att materialet sjunker in.

Genom att göra detta upprepade gånger tränar du din hjärna att låta mindre information falla mellan stolarna. ♻️

Steg 2: Kodning

Kodning fungerar både med långtidsminnet och korttidsminnet. För att säkerställa att den information du tar in fastnar på lång sikt kan det ofta vara bra att koppla materialet till andra relaterade eller liknande idéer, begrepp och erfarenheter.

Detta hjälper dig att stärka ditt minne och gör det lättare att lagra informationen.

Steg 3: Lagring

När du har kodat informationen och kopplat den till andra kända begrepp bör du lagra materialet på ett repetitivt sätt som är lätt att komma ihåg, till exempel genom att använda ett minnespalats eller flashkort (mer om dessa tekniker nedan).

Detta hjälper dig att komma ihåg materialet direkt, vilket är en av de bästa fördelarna med att förbättra ditt minne! 💪

Steg 4: Återhämtning

Slutligen, använd aktiva minnesövningar som att testa dig själv, studera i grupp eller använda minnesspel för att säkerställa att materialet kommer ihåg korrekt. Glöm inte att öva på materialet regelbundet.

Du kan öva på dessa övningar genom att recitera eller aktivt återkalla. Denna metod för återkallande baseras på det faktum att minnet försvagas med tiden.

Verbala kontra visuella memoreringstekniker

När det gäller memoreringstekniker är två vanliga metoder visuella och verbala.

Visuella tekniker innebär att man använder bilder, kartor och diagram för att underlätta minnesåterkallandet. Denna metod fokuserar på att skapa en mental bild eller visuell representation av den information som ska läras in. Om du till exempel försöker komma ihåg en lista med saker kan du skapa en mental bild av dessa saker ordnade på ett specifikt sätt. Några exempel på visuella memoreringstekniker är:

Mind Maps

Flashkort

Färgkodning

Infografik

Diagram

Mnemoteknik

Å andra sidan innebär verbala tekniker att man använder ord och språk för att hjälpa minnet att återkalla information. Denna metod innefattar repetition, minnesregler och akronymer för att hjälpa till att komma ihåg information. Om du till exempel försöker komma ihåg ett telefonnummer kan du upprepa siffrorna högt eller använda en minnesregel, till exempel att associera varje siffra med ett ord som rimmar på den. Några exempel på verbala memoreringstekniker är:

Chunking

Akronymer

Association

Inspelning

Repetition

Allitteration

Låt oss dyka djupare in i dessa tekniker!

De 10 bästa memoreringsteknikerna du kan använda

Alla memoreringstekniker fungerar inte lika bra för alla. Men det finns ett antal metoder att prova! Kolla in vår lista över de 10 bästa memoreringsteknikerna som hjälper dig att bli bättre på att komma ihåg information.

1. Intervallträning

Upprepa materialet med allt längre mellanrum. Denna metod för att återkalla minnen baseras på det psykologiska fenomenet minnesförlust, som innebär att både minnet och minnesförlusten (eller återkallandet av minnen) avtar med tiden.

Ett motgift mot minnesförlust, både när det gäller kort- och långsiktigt minne, är att regelbundet öva på att återkalla eller ”upprepa” det man har memorerat.

2. Utförlig kodning

Koppla materialet till andra kända begrepp. Att koppla det du lär dig på ett meningsfullt sätt till din befintliga kunskap är ett effektivt sätt att komma ihåg information.

Elaborativ kodning är en typ av minnesteknik, vilket innebär en enkel teknik som hjälper till med memorering. Ett sätt att göra det lättare att koppla det nya materialet till det du redan kan är att skapa en visuell whiteboard.

Verktyg som ClickUp Whiteboards gör det enkelt att länka samman uppgifter och använda dina brainstormingtekniker på ett ordnat sätt. Rita oändliga arbetsflödesdiagram, spara dem och gå tillbaka till dem när du behöver en uppfriskning.

Skapa kopplingar och länka samman objekt för att skapa vägkartor eller arbetsflöden utifrån dina idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

Vill du komma igång med en enkel whiteboard för att börja logga dina idéer och arbetsflöden? Prova ClickUps introduktionsmall för whiteboards!

3. Chunking

Dela upp långa informationsbitar i hanterbara delar. Det är ett enkelt sätt att komma ihåg information, eftersom det blir mindre överväldigande och du kan memorera mindre informationsbitar mycket snabbare.

Vissa undersökningar visar att chunking minskar belastningen på arbetsminnet som uppstår när man måste memorera stora mängder information. När man memorerar information bit för bit bildar den med tiden en större datamängd som är lättare att återkalla och som ger minnet en mening.

4. Mnemoteknik

Att använda tekniker som rim, akronymer eller visuella bilder för att komma ihåg information på ett minnesvärt sätt kallas mnemoteknik. Det är ett sätt att göra memorering roligt. Faktum är att studier tyder på att tillräcklig träning i stavningsmnemoteknik omformar hjärnans nätverk så att det stöder bättre minne och återgivning av information.

Ett enkelt exempel på denna teknik är att recitera alfabetet till musik för att göra det lättare att komma ihåg. Kanske lärde din konstlärare dig "Roy G Biv" som ett minneshjälpmedel för att memorera regnbågens färger i rätt ordning – röd, orange, gul, grön, blå, indigo, violett.

Du fattar grejen. 🌈

5. Aktivt minne

Testa dig själv på det material du har lärt dig regelbundet för att testa ditt minne. Ju mer du gör detta, desto lättare blir det att komma ihåg både nytt och äldre material. Om du till exempel är student är aktivt minnesarbete en praktisk studieteknik.

När du övar på aktivt minnesåterkallande tvingar du i princip din hjärna att återkalla den information du vill memorera utan någon hjälp. Denna metod är utmärkt för att behålla minnet.

6. Visualisering

Som vi nämnde tidigare är användning av visuella hjälpmedel ett annat effektivt sätt att memorera innehåll. När du skapar mentala bilder av materialet och associerar dem med en visuell representation, hjälper denna teknik oerhört mycket till att lagra information i minnet.

Att använda programvara för att skapa tankekartor hjälper till med den visuella delen av processen. Med ClickUp Mind Maps kan du snabbt kartlägga dina planer, idéer och processer i iögonfallande bilder. Skapa kopplingar från dina visualiseringar och lägg till sammanhang till din memorering så att du skapar bilder kring idéer som du vill komma ihåg.

Lägg enkelt till noder, uppgifter och kopplingar till din intuitiva ClickUp Mind Map.

7. Association

Koppla samman liknande information med annan liknande information. Att gruppera liknande information, särskilt om den inte behöver memoreras i ordning, gör det lättare att komma ihåg.

Denna teknik är särskilt användbar när man arbetar med siffror eller termer som börjar med samma första bokstav. Vår hjärna bearbetar den första bokstaven och hjälper oss att associera den information vi behöver.

8. Recitation

Upprepa det du lär dig högt. Ja, även om du är ensam. Den mänskliga hjärnan älskar det!

Det är dock bra att använda denna teknik tillsammans med en vän. Precis som när du lär dig texten till en ny låt genom att lyssna på den och sjunga med, hjälper recitation dig att memorera information i rätt ordning. Vi vet att du just nu kommer ihåg den där catchiga jingeln från reklamen. 🎵

9. Organisation

Organisera relaterade saker tillsammans i en struktur som är lätt att följa och komma ihåg. Detta gör det lättare att återkalla komplex information i kronologisk ordning. Detta är ett bra exempel för dem som behöver memorera information i en specifik ordning.

Vissa använder faktiskt denna teknik för att skapa en inköpslista, eftersom den gör det möjligt för dem att visuellt organisera varorna på en bekant plats eller i en bekant layout.

10. Minnepalats

Att skapa ett minnespalats innebär helt enkelt att du använder din fantasi för att skapa en mental karta över det material du lär dig genom att associera det med en plats du känner väl. När du visualiserar bekanta platser och kopplar dem till enskilda bitar av information blir det lättare för din hjärna att återkalla ny information som är kopplad till bekanta platser.

För att denna minnesteknik ska fungera för dig måste du först ta dig tid att hitta ditt minnespalats. Kommer det att vara ditt barndomshem? En välbekant park? Din gamla skola?

Därefter pekar du mentalt ut de egenskaper i det utrymmet som sticker ut. Se till att du pekar ut dem i ordning. Denna minnespalats-teknik fungerar utifrån en mental bild.

Om du föreställer dig att du går genom ett hus möter du kanske först en färgglad ytterdörr. Väl inne möter du trappor, sedan en hund, och om du fortsätter gå kommer du direkt till köket.

Koppla nu samman var och en av de mest framträdande egenskaperna som du visualiserar i ditt minnespalats – som de vi just listade – med en viktig bit information tills varje punkt är kopplad till ett utrymme i denna berättarteknik.

Slutligen, för att återkalla informationen, visualisera din resa genom denna minnesteknik en gång till och försök att återkalla varje bit av information som är associerad med varje plats eller märkbar sak. Gör detta tillräckligt många gånger, så kommer du att göra det enkelt att memorera ny information och annat läromaterial!

Du känner till memoreringstekniker. Men du behöver också verktyg. Här är några av de bästa memoreringverktygen som du kan börja använda för att förbättra ditt minne.

Programvara för anteckningar

Skriv snabbt anteckningar, formatera med avancerade redigeringsfunktioner och omvandla anteckningar till spårbara uppgifter som du kan komma åt var du än befinner dig.

Använd verktyg som ClickUp när din hjärna är på gränsen till att minnas uppgifter, listor och påminnelser. Med mind mapping-verktyg, Whiteboard och till och med dess Notepad Chrome-tillägg förser ClickUp dig med alla verktyg du behöver för att lagra information snabbt och enkelt.

Flashkort

Ett utmärkt verktyg för att memorera fakta, definitioner och allmän information är helt enkelt att använda flashcards. De fungerade för dig när du pluggade inför det stora provet i grundskolan, så varför inte använda dem för att få mer hjälp med din memorering?

Ljud- och videoinspelningar

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med Clip by ClickUp.

För dem som föredrar verbala memoreringstekniker kan auditivt lärande vara ett utmärkt sätt att använda inspelningar av dina egna ord för att hämta information. Ljudinspelningar är effektiva verbala memoreringstekniker som hjälper dig med långtidsminnet.

Ett annat bra sätt att göra detta är att spela in en video av sig själv. Visuella memoreringstekniker fungerar för vissa när de spelar in en video av sig själva när de utför en uppgift. Detta är en utmärkt idé för visuella inlärare som behöver komma ihåg hur de gjorde något för länge sedan.

Om du försöker komma ihåg en arbetsprocess kan det vara bra att använda programvara för skärminspelning för att spela in dina åtgärder. Verktyg som Clip i ClickUp gör det enkelt att spela upp dina inspelningar och se hur du gjorde något.

Quizlet

Quizlet är en populär online-inlärningsresurs som erbjuder flera minnestekniker och verktyg, såsom flashkort, frågesporter och spel. Denna resurs fungerar som en byggteknik som hjälper till att förbättra minnet över en längre tid.

Peer learning

Att lära sig tillsammans med en vän eller i en studiegrupp hjälper till att uppmuntra ett mer aktivt minne av materialet och i slutändan att behålla informationen. Oavsett om det handlar om en intensiv studietimme i historia, att lära sig ett nytt språk eller att behöva behålla en massa information på kort tid – vi tittar på er, medicinstudenter – är kamratlärande en av de mer framgångsrika minnesteknikerna.

Minnesappar

Det finns många minnesappar som kan hjälpa dig att hitta rätt memoreringstekniker för din situation. Flera av dessa appar har inbyggda spel som hjälper dig att träna dina mentala muskler.

Dagboksskrivande

Att använda mobil- eller datorappar för att ta anteckningar eller skriva sammanfattningar av ditt material är användbart för att kunna referera till det senare. Det är också ett sätt att använda repetition för att lägga information på minnet när du skriver det upprepade gånger.

Spel

Pedagogiska spel eller pussel är engagerande och roliga sätt att stärka minnet.

Här är något att komma ihåg – gör mer med ClickUp

Oavsett om du använder whiteboardtavlor eller tankekartor för att visualisera och koppla samman informationen för att lägga den på minnet, eller om du väljer att skapa flashkort, är det enklare än du tror att lägga information på minnet.

Det börjar dock med rätt produktiv inställning, några minnesverktyg och tekniker samt en vilja att lära sig en metod. Skapa ett gratis ClickUp-konto och se hur enkelt det är att använda dess visuella verktyg för memorering.