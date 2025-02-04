De 12 bästa programvarorna för skärminspelning 2025 (fördelar, begränsningar, priser)

Håller du med om att bilder slår text och ljud alla dagar i veckan? 👀

Tänk dig att du är i telefon med ditt IT-team och de ger dig instruktioner om hur du hittar knappar och ändrar inställningar.

Du undrar: ”Var? Va? Jag ser det inte!”

Vore det inte mycket enklare och bekvämare att se varandras skärmar för att underlätta felsökningen?

Därför bör du ta en titt på den bästa programvaran för skärminspelning.

Det kommer definitivt att bespara dig långa samtal med IT-avdelningen. 😉

I den här artikeln presenterar vi de tolv bästa och gratis programvarorna för skärminspelning tillsammans med deras fördelar, nackdelar och priser.

Låt oss hitta en bra skärminspelningsprogramvara som inte kostar en förmögenhet!

Vad kännetecknar ett utmärkt program för skärminspelning?

Alla program för skärminspelning erbjuder flera funktioner, såsom:

Skapa en skärminspelning

Spela in systemljud

Lägga till voice-overs

Men hur vet du om det är det rätta?

Börja med att kontrollera om programvaran för inspelning eller skärmdumpning:

Har en inbyggd delningsfunktion, så du behöver inte dela videor som e-postbilagor.

Lätt att använda. Du vill inte slösa tid på att titta på YouTube-videohandledningar för att förstå hur verktyget fungerar!

Kan göra mer än bara spela in videor. På så sätt slipper du samla på dig appar för olika ändamål.

Med dessa punkter i åtanke, låt oss ta en titt på de bästa valen för skärminspelningsprogramvara 2021.

De 12 bästa programvarorna för skärminspelning

Här är en liten hemlighet om programvara för skärminspelning:

Du behöver inte lägga ut mycket pengar.

Här är de bästa programvarorna för skärminspelning för din organisations behov:

ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och projektledning som används av produktiva team i små och stora företag.

Men varför finns ett projektledningsverktyg med på listan?

ClickUp är nämligen det bästa gratisprogrammet för skärminspelning!

Clip i ClickUp låter dig skapa skärminspelningar samtidigt som du hanterar dina projekt, tilldelar uppgifter och gör anteckningar.

Om det inte är bekvämt, vet vi inte vad som är det!

Med Clip kan du:

Spela in hela skärmen, webbläsarfliken eller ett appfönster

Lägg till röst med hjälp av en mikrofon

Spela in utan tidsbegränsning

Dela inspelningen med vem som helst

Men det är inte allt!

Kom ihåg att ett utmärkt skärminspelningsverktyg bör vara mer än bara en inspelningsfunktion.

Det är precis vad ClickUp är, och vi har bevis för det.

ClickUps viktigaste funktioner

A. Lägg till sammanhang till uppgifter med hjälp av Clip -inspelningar

I en ClickUp-uppgift kan du komma åt Clip från kommentarsektionen.

Spela in din skärm för att lägga till sammanhang till den specifika uppgiften. Säg adjö till att skriva ändlösa stycken som beskriver din uppgift. 👋

Ibland är det helt enkelt effektivare att visa än att berätta, särskilt om du lär dig bäst visuellt. 👀

Spela in din skärm i ClickUp från en uppgift med hjälp av klippinspelning

Spela in din skärm i ClickUp från en uppgift med hjälp av klippinspelning

B. Chrome-tillägg för skärmdumpning och mer

ClickUps Chrome-tillägg är mångsidigt som en schweizisk armékniv.

Den kan hjälpa dig att:

Skärmdumpa dig själv när du surfar

Lägg till anteckningar

Bokmärk webbplatser

Skapa uppgifter och mer

Du kan till och med redigera skärmdumpen direkt efter att du tagit den genom att aktivera redigeringsfunktionen.

Använd ClickUps Chrome-tillägg för att ta skärmdumpar medan du surfar och redigera bilden direkt efter att du tagit den.

Använd ClickUps Chrome-tillägg för att ta skärmdumpar medan du surfar och redigera bilden direkt efter att du tagit den.

C. Kommentera bilder med Proofing

Oavsett om det är en infångad bild eller någon annan typ av bild är det enkelt att lägga till anteckningar med ClickUps Proofing.

Lägg till kommentarer på bilden där du vill göra ändringar och tilldela den till rätt person.

Kommentera en bild och tilldela den till en teammedlem med ClickUps korrekturläsningsfunktion

Kommentera en bild och tilldela den till en teammedlem med ClickUps korrekturläsningsfunktion

Vad sägs om PDF-anteckningar? Det har vi också täckt. 😎

Du kan lägga till tydliga markeringar på juridiska dokument, markera stavfel, göra ändringar och mycket mer direkt från arbetsytan.

D. Skydda information med hjälp av behörigheter

Din webbutvecklare behöver inte se anställdas lönedata.

Dina kunder behöver inte ha tillgång till ditt interna arbetsflöde.

Ställ in behörigheter för alla (både gäster och medlemmar) i ClickUp för att skydda känslig information.

Anpassa sekretess- och delningsinställningar i ClickUp-behörigheter

Anpassa sekretess- och delningsinställningar i ClickUp-behörigheter

E. Överför appar och webbplatser till ClickUp med Inbäddad vy

Kopiera och klistra in URL:en eller HTML-koden för att visa webbplatser som YouTube, Google Sheets, Outlook-kalendern och Loom inuti ClickUp.

Du behöver inte längre växla mellan flikar för att hantera dina arbetsflöden!

Kopiera och klistra in en Google Doc-URL för att bädda in den i ClickUp

Kopiera och klistra in en Google Doc-URL för att bädda in den i ClickUp

F. Sluta med tråkiga texter med Rich Text Editing

Enkel text kan vara tråkig, men det behöver inte vara så!

Använd banners, rubriker, tabeller, numeriska listor, kursiv stil, fet stil och mycket mer med funktionen Rich Text Editing i ClickUp.

Använd verktygsfältet eller snedstreckskommandon för att lägga till Rich Text Editing i dina kommentarer och uppgiftsbeskrivningar.

Använd verktygsfältet eller snedstreckskommandon för att lägga till Rich Text Editing i dina kommentarer och uppgiftsbeskrivningar.

G. Planera och organisera med hjälp av Mind Maps

Mind Maps i ClickUp hjälper dig att visualisera dina idéer och omvandla dem till handling.

Skissa upp dina projektplaner och arbetsflöden eller rita till och med relationer mellan olika uppgifter.

Skapa relationer mellan uppgifter med Mind Maps för att visualisera din projektprocess i ClickUp

Skapa relationer mellan uppgifter med Mind Maps för att visualisera din projektprocess i ClickUp

Använd Clip för att spela in din skärm medan du skapar en mind map och dela den med ditt team istället för att hålla ett möte.

Bonus: ditt team kommer också att älska dig för att du kallar till färre möten.

Fördelar med ClickUp

Begränsningar för ClickUp

Ingen tabellvy i mobilappen (ännu)

Vårt team arbetar i åtta olika tidszoner för att säkerställa att vi fångar upp dina förslag och löser dina problem. 🌎 👩‍💻 ✅

Se till att kolla in vår utvecklingsplan för att se vad som väntar.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder ett gratisabonnemang som gäller för alltid. Deras betalda abonnemang kostar från endast 5 dollar per användare och månad.

ClickUp-kundbetyg

Capterra : 4,7/5 (över 2200 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 3100 recensioner)

2. Loom

Loom är ett av de bästa skärminspelningsprogrammen som hjälper dig att spela in högkvalitativa videor.

Vad gör det roligt?

Tittarna kan kommentera och reagera på dina videor. Du kan också se vem som har tittat på dina videor!

Tyvärr har Loom begränsade videoredigeringsfunktioner.

Om du vill göra mer än att klippa videor eller skapa miniatyrbilder är denna videoredigerare och inspelningsprogramvara inte något för dig.

Kanske ska du helt ta bort detta skärminspelningsverktyg från din lista över alternativ?

Looms viktigaste funktioner

Skapa GIF-miniatyrbilder

Arkivera dina videor

Obegränsat antal kreatörskonton

Fördelar med Loom

Bädda in Loom-video i ClickUp

Begränsa visningen av videor till specifika personer

Integrera med Gmail, Slack och Notion

Begränsningar för Loom

Videoinspelningens längd är begränsad till fem minuter i gratisversionen.

Betalda abonnemang är dyra för ett verktyg som endast har videoinspelningsfunktioner.

Loom-datorprogrammet är inte kompatibelt med Linux-plattformen.

Priser för Loom

Denna skärminspelningsprogramvara har ett gratisabonnemang. Den betalda versionen kostar från 10 dollar per användare och månad.

Loom kundbetyg

Capterra : N/A

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Är du orolig för nackdelarna med Loom?

Här är de bästa Loom-alternativen du kan överväga.

3. OBS Studio

OBS Studio är ett gratis skärminspelningsprogram med öppen källkod.

Tack vare stöd för livestreaming av skärminspelningar på plattformar som YouTube är det perfekt för alla yrkesverksamma och till och med gamers.

OBS Studio är ett gratis program för skärminspelning som erbjuder en rad bra funktioner, särskilt jämfört med andra program för skärminspelning.

Men om du bara vill spela in skärmen snabbt kan det bli förvirrande.

Programvaran OBS Studio erbjuder överlägg, en ljudmixer, anpassade övergångar etc. Tyvärr kan dessa vara överdrivna för någon som inte behöver omfattande videoredigeringsfunktioner.

OBS Studio – viktigaste funktionerna

Erbjuder videoinspelning och livestreaming

Snabbtangenter för att starta och stoppa inspelning, växla mellan scener osv.

Erbjuder videoinspelning och mixning i realtid

Fördelar med OBS Studio

Öppen källkodsprogramvara

Stöder Windows-, Mac- och Linux-system

Fullskärmsvideoinspelning

Begränsningar i OBS Studio

Inga mobilversioner

Kan vara buggig

Kan vara svårt att förstå

Priser för OBS Studio

OBS Studio är gratis.

OBS Studio kundbetyg

Capterra : 4,6/5 (över 500 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

4. ScreenRec

ScreenRec är ett mycket lättviktigt program för skärminspelning och skärmdumpning för PC, Mac och Linux.

Med ett extremt användarvänligt gränssnitt kan du enkelt klicka och dra för att välja ditt inspelningsområde och trycka på inspelning (eller snap). När du är klar genereras en automatisk länk som kopieras till ditt urklipp.

Du kan enkelt kommentera dina skärmdumpar och spela in dina videor med mikrofonljud och en webbkameraöverlagring.

När du är klar får du omedelbart en privat delbar länk. Det beror på att ScreenRec laddar upp dina videor till ditt privata molnkonto medan du spelar in.

ScreenRecs viktigaste funktioner

Automatisk delbar länk

Skärmdumpsanteckningar

Webbkameraöverlägg med dator- och mikrofonljudinspelning

Fördelar med ScreenRec

Inspelningarna är kraftigt krypterade så att de inte kan laddas ner.

Du kan spela in i 4k.

Kan exporteras som mp4

Begränsningar för ScreenRec

Kan inte redigera videor

Ingen direkt uppladdning till delningssajter

Kan inte pausa inspelningen

Priser för ScreenRec

ScreenRec är gratis.

ScreenRec kundbetyg

Capterra: 5/5 (1 recension)

G2: 4,9/5 (4 recensioner)

Bonus: Kolla in den här guiden för de bästa skärminspelarna utan vattenstämplar! 🎥

5. Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic är ett annat gratis skärminspelningsprogram som låter dig lägga till bildtexter till din skärminspelning.

Det låter dig också spela in skärm och webbkamera samtidigt. Perfekt när du behöver spela in video med dig själv och din datorskärm i bild.

Är det perfekt?

Nej.

Verktyget har en videogräns på 15 minuter för gratisanvändare. Om du behöver förlänga måste du använda deras betalda abonnemang.

Denna begränsning känns onödig, särskilt när det finns andra överlägsna program för skärminspelning eller online-skärminspelning som inte har dessa begränsningar.

Screencast-O-Matic – viktigaste funktionerna

Spela in din datorskärm och webbkamera samtidigt

Erbjuder funktion för anpassade miniatyrbilder

Lägg till undertexter

Fördelar med Screencast-O-Matic

Skärmdumpa specifika områden eller hela datorskärmen

De betalda versionerna är prisvärda.

Lösenordsskydda videor

Begränsningar för Screencast-O-Matic

Kan inte spela in mer än 15 minuter i gratisversionen

Betalda abonnemang har ingen kostnadsfri provperiod.

Uppgradering krävs för att ta bort vattenstämpeln

Priser för Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic är tillgängligt gratis. Dess betalda plan börjar på 1,65 $/månad (faktureras årligen).

Kundbetyg för Screencast-O-Matic

Capterra : 4,6/5 (över 20 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Clipchamp är ett gratis videoredigeringsprogram som låter dig skapa och redigera videor för företag, utbildning och kreativa ändamål.

Med denna skärminspelare får du tillgång till professionella redigeringsverktyg som en grön skärm och grundläggande funktioner som trimning och beskärning.

Finns det något som Clipchamp inte kan göra?

Ett ord: personalisering.

Till skillnad från andra kompletta videoredigeringsprogram kan du inte anpassa arbetsflödena för videoinspelning i detta program för skärminspelning.

Clipchamps viktigaste funktioner

Arbeta med videoprojekt tillsammans med Clipchamp Teams-funktionen

Erbjuder färdiga mallar för sociala videoannonser, företagspresentationer etc.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med video- och ljudmaterial

Fördelar med Clipchamp

Obegränsad videoproduktion i gratisversionen

Med en onlinevideoredigerare kan du trimma, klippa, rotera, beskära osv.

Lägg till text, ljudspår och bilder till dina videor

Begränsningar i Clipchamp

Ingen säkerhetskopiering av molnmedia i gratisversionen

Begränsade alternativ för färgkorrigering

Filhantering kan vara knepigt när det synkroniseras med iCloud

Priser för Clipchamp

Clipchamp erbjuder ett gratisabonnemang. Deras betalda abonnemang kostar från 9 dollar per månad.

Kundbetyg för Clipchamp

Capterra : 4,6/5 (över 20 recensioner)

G2: N/A

7. Soapbox

Soapbox är ett program för skärminspelning som fungerar som ett tillägg till Chrome.

Den erbjuder alla grundläggande funktioner för att spela in, redigera och dela dina skärminspelningar.

Om du vill sälja ditt innehåll eller dina produkter kan du skapa videor som stöd för dina marknadsföringsaktiviteter med denna inspelningsprogramvara.

Men när du spelar in både skärmen och webbkameran kan du inte se dig själv när du spelar in.

Vi önskar att Soapbox hade tänkt lite utanför boxen och lagt till denna enkla funktion. 🤦

Soapbox viktigaste funktioner

Spela in video med skärminspelning och webbkamera samtidigt

Lägg till element som bilder eller andra videor

Skapa videominiatyrer med loopade GIF-bilder eller textöverlägg

Fördelar med Soapbox

Exportera videor till sociala medier snabbt

Skapa videominiatyrer

Skapa obegränsat med videor i gratisversionen

Begränsningar för Soapbox

Begränsade redigeringsfunktioner efter inspelning

Ingen branding för videosidor i gratisversionen

Betalda abonnemang är dyra

Soapbox-priser

Soapbox har ett gratisabonnemang. Den betalda versionen kostar från 99 dollar per månad.

Soapbox kundbetyg

Capterra : 4,4/5 (10+ recensioner)

G2: 4,2/5 (15+ recensioner)

8. ShareX

ShareX är ett öppen källkodsverktyg för skärminspelning, fildelning och produktivitet för Windows.

Du kan använda det för att spela in skärmar, skapa videor och till och med göra GIF-filer för sociala medier.

Vad är det som är så bra med ShareX?

Det är gratis och det finns ingen tidsbegränsning för att spela in videor.

Vad är det som inte är så bra med ShareX?

ShareX stöder inte skärminspelning av de flesta spel i helskärmsläge.

Spelare kan tryggt ta bort detta verktyg från sina listor.

ShareX:s viktigaste funktioner

Erbjuder anpassade skärmdumpningsfunktioner som aktiva fönster, rullningsskärmdumpning, textdumpning etc.

Flera anteckningsverktyg

Stöder flera uppladdningsmetoder, såsom uppladdning av filer, mappar och URL:er.

Fördelar med ShareX

Stöder över 80 plattformar för att dela ditt innehåll, såsom Twitter, Dropbox, Jira etc.

Anpassningsbara arbetsflöden

Gratis app utan reklam

Begränsningar för ShareX

För många alternativ för skärminspelning kan förvirra en genomsnittlig användare.

Ingen möjlighet att spela in ljud i videon

Endast tillgängligt för Windows

Priser för ShareX

ShareX är ett gratis program för skärmdumpning.

ShareX kundbetyg

Capterra : N/A

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

9. Free Cam

Free Cam är ett utmärkt program för dina behov av skärminspelning och videoredigering.

Liksom de flesta konkurrenter låter denna skärminspelningsapp dig spela in voice-overs och systemljud och erbjuder grundläggande videoredigeringsverktyg.

Det är alltså i stort sett vanlig inspelningsprogramvara.

Dessutom är dess alternativ för ljud- och videoredigering endast tillgängliga i pro-versionen.

Om du har börjat fundera på att uppgradera, vänta lite.

Det kostar 227 dollar per år!

Här är en avgörande faktor: endast Windows-användare kan använda denna skärminspelningsprogramvara.

Tyvärr, Mac-användare. Ni måste fortsätta leta efter ett alternativt verktyg för skärminspelning och redigering.

Gratis Cam – viktigaste funktionerna

Markera markören i en skärminspelning med klickljud

Anpassa ditt skärminspelningsområde

Klipp din videoinspelning

Fördelar med Free Cam

Ladda upp videor direkt till YouTube

Videoinspelning i 720p HD-kvalitet

Inga vattenstämplar

Begränsningar för Free Cam

Du kan inte exportera en inspelad video till MP4-format i gratisversionen.

Du kan inte kommentera inspelningar

Videoredigeringsfunktioner kan vara svåra att använda

Priser för Free Cam

Free Cam har ett gratisabonnemang. Den betalda versionen kostar 227 dollar per år.

Kundbetyg för Free Cam

Capterra : N/A

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

10. Apowersoft Free Online Screen Recorder

Apowersofts kostnadsfria Online Screen Recorder är ett skärminspelningsprogram som används i webbläsaren.

Denna gratis inspelningsprogramvara är värd att prova, oavsett om du vill spela in din presentation, programvarudemonstration eller handledning.

Även om det är ett verktyg i webbläsaren kan det konkurrera med vilken skrivbordsinspelningsprogramvara som helst tack vare sin kontrollpanel fullspäckad med alternativ. Du kan spela in videoströmmar, självdemonstrationer, livechattar osv.

Detta gratisverktyg har dock sina begränsningar.

Till att börja med kan det hända att ljud och bild inte synkroniseras.

Om du är en professionell spelare är det inte så bra för att spela in spel.

Apowersoft Screen Recorder gör inte rättvisa åt dina kraftfulla spelrörelser. 🎮

Apowersofts viktigaste funktioner

Exportera videor i flera format, inklusive MP4, WMV och AVI.

Möjlighet att spela in ljud och video samtidigt

Lägg till en webbkamera i skärminspelningen

Fördelar med Aprowersoft

Ingen inspelningsbegränsning

Flexibel skärmdump

Kommentera videor i realtid

Apowersofts begränsningar

Appen tenderar att krascha ibland.

Kan inte integreras med andra arbetsappar

Ingen möjlighet att ställa in behörigheter

Apowersofts priser

Apowersofts skärminspelningsprogram är ett gratis verktyg.

Apowersofts kundbetyg

Capterra : N/A

G2: N/A

11. Camtasia

Camtasia är ett allt-i-ett-verktyg för skärminspelning och videoredigering från TechSmith som låter dig spela in och skapa professionella videor på Windows och Mac.

Du kan använda denna programvara för skärmdumpning för att skapa onlinekurser, handledningar, produktdemonstrationer etc.

Med redigeringsprogrammet kan du också lägga till animationer och effekter för att göra dina videor mer intressanta. Du kan till exempel trimma, klippa, zooma och panorera, lägga till anteckningar osv.

Nackdelen är att det inte är ett gratisverktyg.

Det är den dyraste programvaran för videoinspelning på vår lista.

Camtasias viktigaste funktioner

Enkel dra-och-släpp-redigerare

Gratis resurser som videoeffekter, bilder och ljud finns tillgängliga i Camtasia-biblioteket.

Lägg till frågesporter och interaktivitet i dina videor

Fördelar med Camtasia

Färdiga videomallar minskar redigeringstiden

Använd teman för att hålla ett enhetligt utseende och känsla

Ladda upp din video direkt till YouTube, Vimeo etc.

Camtasias begränsningar

Appen tar tid att ladda

Ljudet tenderar att försvinna

Priser för Camtasia

Camtasia kostar 249,99 dollar per användare.

Camtasia kundbetyg

Capterra : 4,6/5 (över 90 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

12. Tella

Tella är en ny skärminspelare som ger dina videor mer personlighet.

Inspelning med Tella är flexibelt. Du kan spela in din skärm, kamera eller båda samtidigt. Det har också ett bildspelsläge, så att du kan presentera bildspel direkt i Tella.

Tella har också roliga anpassningsalternativ. Du kan lägga till egna bakgrunder till dina skärminspelningar, ändra layouter och kamerastilar och kombinera olika klipp. Du kan också klippa och ersätta dina inspelningar.

Men om du vill göra mer avancerad redigering av dina inspelningar är Tella kanske inte det bästa alternativet för dig.

Tellas viktigaste funktioner

Lägg till anpassade bakgrunder och ändra layouter

Kombinera flera klipp till en video

Dela direkt med en länk

Tella fördelar

Fungerar i alla webbläsare (inget att ladda ner eller installera)

Obegränsad inspelningstid

Enkla redigeringsfunktioner

Tella begränsningar

Begränsat till 10 videor i gratispaketet

Gratisversionen har vattenstämplar på nedladdade videor.

Ingen mobilapp

Tella-priser

Tella Starter är helt gratis och Tella Pro kostar 19 dollar per månad (för obegränsat antal videor och utan vattenstämplar).

Tella kundbetyg

Capterra : N/A

G2: N/A

Ljus, kamera, skärminspelning!

Minns du när skärminspelning var ett jobb endast för tekniknördar? 🧙‍♀️

Vi har kommit långt.

Idag finns det många program för skärminspelning som spelar in din skärm med ett enda musklick.

Men du måste fortfarande välja ett skärminspelningsverktyg som passar dina behov.

Behöver du gratis skärminspelningsprogram utan inspelningsbegränsningar?

Ett verktyg som låter dig lägga till röst?

En inbyggd delningsfunktion?

Få allt detta i ett omfattande projektledningsverktyg. Med andra ord, skaffa ClickUp. 😊

Det är ditt verktyg för uppgiftshantering, anteckningar och den bästa gratis skärminspelaren.

Prova ClickUp gratis idag och börja spela in dig själv när du skriver historia!