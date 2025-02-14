De 13 bästa alternativen och konkurrenterna till Loom för 2025

Har du någonsin haft svårt att förklara en komplex idé via e-post? Eller önskat att du kunde ge feedback på ett projekt utan att behöva boka ännu ett möte? Loom, ett populärt verktyg för videomeddelanden, hjälper dig att göra just det.

Men alla verktyg passar inte alla team. Vissa företag kan behöva avancerade redigeringsfunktioner, bättre integrationer eller mer budgetvänliga alternativ. Andra kan vara bekymrade över begränsningarna i Looms gratispaket eller dess lämplighet för större team.

Med tanke på att anställda växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen (nästan 4 timmar i veckan) kan rätt verktyg bidra stort till att spara tid och minska frustrationen.

I det här blogginlägget diskuterar vi de bästa betalda och kostnadsfria alternativen till Loom för dina behov.

Vad ska du leta efter i Loom-alternativ?

📮ClickUp Insight: 17 % av kunskapsarbetarna är ”super-connectors” som hanterar mer än 15 arbetsplatsrelationer dagligen. Enligt forskning från ClickUphåller de flesta yrkesverksamma i genomsnitt kontakt med nära sex viktiga kontakter på jobbet, men ungefär en av sex personer behöver hantera betydligt fler konversationer. Detta kan ta mycket energi och påverka kunskapsarbetares förmåga att fokusera på sitt arbete. För att undvika onödigt byte mellan plattformar och kontext, samla konversationer och arbete i ClickUp, den kompletta appen för arbete.

Att välja ett effektivt kommunikationsverktyg handlar inte bara om bekvämlighet, utan också om att öka produktiviteten och förbättra teamets effektivitet så att de kan ägna mer tid åt meningsfullt arbete.

Här är de faktorer du bör ta hänsyn till innan du väljer ett verktyg för videoinspelning:

Viktiga funktioner: Tänk på viktiga funktioner som skärminspelning, webbkameraintegration och möjligheten att lägga till anteckningar eller bildtexter till dina inspelningar för tydlighetens skull.

Samarbetsverktyg: Leta efter funktioner som gör det enkelt att dela videor, samla in feedback och samarbeta i realtid.

Integration och kompatibilitet med arbetsflöden: Kontrollera om verktyget integreras smidigt med din nuvarande teknikstack, till exempel projektlednings- eller Kontrollera om verktyget integreras smidigt med din nuvarande teknikstack, till exempel projektlednings- eller kommunikationsplattformar.

Skalbarhet och prissättning: Se till att verktyget passar din budget och erbjuder planer som kan skalas upp i takt med ditt teams tillväxt eller förändrade behov.

Användarvänlighet: Se till att verktyget är intuitivt så att alla i ditt team kan spela in och dela videor utan att behöva lära sig komplicerade funktioner.

💡Proffstips: Använd en AI-skärminspelare för att automatiskt generera tidsstämplar och sammanfattningar för dina videor, så att tittarna lättare kan navigera till viktiga punkter snabbare.

De 13 bästa Loom-alternativen att använda

Med distansarbete och digitalt samarbete på uppgång kan rätt videomeddelandeverktyg vara avgörande för teamets effektivitet. Här är de 13 bästa Loom-videomänskorna som tillgodoser olika behov och förbättrar kommunikationen som aldrig förr:

1. ClickUp (Bäst för effektiv kommunikation med inbyggd skärminspelning)

Kom igång med ClickUp Clips Revolutionera ditt arbetsflöde för skärminspelning med ClickUp Clips

ClickUp, den kompletta appen för arbete, kombinerar projektledning, kunskapsdelning och kommunikation i en kraftfull AI-baserad plattform som hjälper dig att uppnå effektiva resultat snabbare.

ClickUp Clips möjliggör snabb inspelning av datorskärmen för feedback eller förklaringar, medan AI-driven transkription förbättrar tillgängligheten genom att automatiskt generera exakta videotranskriptioner. Denna integration säkerställer att team kan samarbeta effektivt, vilket sparar tid och minskar kommunikationsgap.

Hantera flera klipp i den centraliserade Clips Hub

Eftersom Clips är en del av ClickUp behöver du inte växla mellan olika verktyg för att spela in videor och dela skärmar. Allt är tillgängligt inom din befintliga arbetsyta. Du kan bädda in Clips direkt i uppgifter, kommentarer eller dokument inom ClickUp, vilket gör dem lättillgängliga för medarbetare i sitt sammanhang.

Dessutom fungerar ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, tillsammans med det videoinnehåll du skapar. Den transkriberar videorna till text, vilket gör det möjligt för team att enkelt referera till och organisera videoinnehåll för projektledning, anteckningar eller innehållsskapande uppgifter.

Få AI-stöd specifikt för din arbetsplats med ClickUp Brain – inklusive transkribering av video- och ljudinspelningar.

Det är väldigt enkelt att registrera uppgifter [i ClickUp]. Den efterföljande fördelningen av uppgifter fungerar utmärkt. Dessutom: Clip[s]-funktionen i sig är värd prenumerationen.

Det är väldigt enkelt att registrera uppgifter [i ClickUp]. Den efterföljande fördelningen av uppgifter fungerar utmärkt. Dessutom: Clip[s]-funktionen i sig är värd prenumerationen.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Brain för att analysera och dra slutsatser från inspelat innehåll, så att informationen omedelbart kan omsättas i handling.

Skapa automatiskt videosammanfattningar och sökbara transkriptioner från dina klipp.

Spela in utan tidsbegränsningar eller vattenstämplar på dina skärminspelningar (på betalda abonnemang)

Centralisera feedback genom att tillåta direkta svar i videoklipp.

Eliminera onödiga möten och "arbete om arbete" för att fokusera på det som är viktigt.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare har rapporterat att det finns en inlärningskurva på grund av de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡Proffstips: Använd en mall för kommunikationsplan för att klargöra förväntningar, kanaler och ansvar inom din organisation. Skapa effektiva relationer med kunder, kollegor, partners och andra intressenter genom att följa branschens bästa praxis som beskrivs i mallarna.

2. Vidyard (bäst för säljteam)

via Vidyard

Loom är perfekt för snabba videomeddelanden och intern kommunikation, medan Vidyard är utformat för ett annat syfte: att driva försäljning och vinna affärer genom professionellt videoinnehåll. Det är en plattform för videohosting, skapande och djupgående analyser. Det innebär att du får skärminspelningsfunktioner som är särskilt utformade för marknadsföring, försäljning och kundsupport, så att du kan skapa högkvalitativa videor, spåra tittarnas engagemang och integrera med dina befintliga CRM- och marknadsföringsautomatiseringssystem.

🧠 Kul fakta: Nästan 60 % av säljcheferna använder videomeddelanden i sin försäljningsprocess.

Vidyards bästa funktioner

Använd AI-avatarer för att skapa personliga försäljningsvideor i stor skala för dina potentiella kunder.

Spela in videor med din webbkamera eller skärm med Vidyards webbläsartillägg, datorprogram eller mobilapp.

Analysera videoprestanda med detaljerade mätvärden som tittarengagemang och bortfallsfrekvens.

Anpassa videor med varumärkesprofilering, logotyper och personliga miniatyrbilder.

Säkra videor med lösenordsskydd, begränsad åtkomst och anpassningsbara sekretessinställningar.

Vidyards begränsningar

Plattformen kan vara klumpig och extremt svår att navigera för vissa användare.

Brist på anteckningar vid inspelning av hela skärmen

Vidyard-priser

Gratis

Plus : 89 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Vidyard-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Läs också: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Vidyard

3. Snagit (bäst för att ta och kommentera skärmdumpar och videor)

via Snagit

Har du någonsin försökt att fånga en hel webbsida, bara för att sluta med en massa besvärliga skärmdumpar som du måste sätta ihop? Snagit löser detta med sin scrollningsfunktion, som låter dig fånga hela sidor med ett enda snabbt drag.

Det hanterar även skärm- och webbkamerainspelningar utan irriterande tidsbegränsningar som lämnar dig i ovisshet. Dessutom kan du enkelt synkronisera dina inspelningar till Google Drive, OneDrive och andra tjänster och till och med skapa anpassade förinställningar och kortkommandon för dina vanligaste inspelningar, vilket gör ditt arbetsflöde ännu snabbare.

Snagits bästa funktioner

Förbättra din dokumentation, dina handledningar och presentationer med tusentals royaltyfria resurser.

Tagga bilder och videor och spara favoriter

Filtrera och sortera efter datum, videofiltyp och applikation.

Snagits begränsningar

Saknar avancerade samarbetsfunktioner

Snagit-priser

Privatpersoner och företag: 62,99 $/per användare, engångsavgift

Utbildning: 37,99 $/per användare, engångsavgift

Offentlig sektor och ideella organisationer: 53,99 $/per användare, engångsavgift

(Källa: Capterra)

Snagit-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (470+ recensioner)

Läs också: De 15 bästa alternativen till Snagit för enkel skärmdumpning och redigering

4. Wistia (Bäst för leadgenerering)

via Wistia

Genom den senaste fusionen med Soapbox har Wistia utökat sina funktioner till att omfatta strömlinjeformad videoproduktion utöver sina befintliga styrkor inom hosting, marknadsföring och analys. Med Wistia Soapbox Chrome-tillägget kan du spela in video med din webbkamera och skärm, vilket gör det idealiskt för kundkontakter och intern kommunikation.

Om du letar efter ett alternativ till Loom med bättre kontroll över varumärkesprofilering, insikter om videoprestanda och långsiktig innehållshantering kan Wistia vara ett bra val.

Wistias bästa funktioner

Skapa, redigera, lagra och marknadsför videor från en enhetlig plattform.

Spela upp videor på valfri enhet med enkla inbäddningskoder som du kopierar och klistrar in.

Optimera dina videor för sökning med inbyggd video-SEO.

Lagra och kategorisera videor med mappar, taggar och filter.

Visa videor i en anpassningsbar, reklamfri spelare

Mät och optimera dina videors prestanda med videovärmekartor och A/B-testning.

Wistias begränsningar

Det finns begränsningar för hur många kanaler du kan ha under vissa planer.

Vissa användare har rapporterat problem med videoredigeringsfunktionerna.

Wistias priser

Gratis

Plus : 24 dollar per månad

Pro : 99 $ per månad

Avancerat: 399 $ per månad

Wistia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (665+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 170 recensioner)

🧠 Kul fakta: Hur vet du om din video är en succé? 28 % av marknadsförarna älskar att dyka in i engagemangsdiagram och värmekartor, 27 % litar på sina pålitliga videoanalysdashboards och 19 % fokuserar helt på att spåra varifrån deras trafik kommer.

5. Tella (Bäst för videoredigering utan teknisk expertis)

via Tella

Tella är ett enkelt verktyg för videomeddelanden som är utformat för team som vill skapa snabba, enkla videor. Det är populärt bland innehållsskapare, marknadsförare och företag som måste producera videoinnehåll för sociala medier, presentationer eller kommunikation.

Dess mest utmärkande funktion är att du kan spela in videor i små avsnitt, som du enkelt kan redigera och ordna om senare.

Tellas bästa funktioner

Ta bort fyllnadsord och tystnader med hjälp av AI-redigering

Klipp, beskär och justera videor utan att behöva extern programvara.

Samarbeta i realtid på videoprojekt

Tella begränsningar

Buffring kan vara långsam i vissa webbläsare, vilket kan leda till komplikationer vid redigering.

Tella-priser

Pro : 19 dollar per månad

Premium: 49 $ per månad

Tella-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg och recensioner

6. Usersnap (Bäst för att samla in användarfeedback)

via Usersnap

För att kunna utveckla användarcentrerade produkter krävs konsekvent och användbar feedback. Usersnap tillhandahåller en plattform som gör detta möjligt genom att centralisera insamling, organisering och svar på feedback, så att användarnas behov står i centrum i varje steg av produktutvecklingen.

Det gör det möjligt för dig att kommentera skärmdumpar och inspelningar, vilket hjälper produktteam att förbättra användarupplevelsen och arbetsflödena och säkerställer en användarcentrerad produktutveckling från upptäckt till leverans.

Usersnaps bästa funktioner

Samla in visuell feedback, inklusive skärmdumpar och kontextuell metadata, för att bättre förstå användarnas problem och effektivt prioritera förbättringar.

Skapa och skicka enkelt meddelanden och få aviseringar om nya ändringar.

Märk liknande feedbackämnen för att se trender på tavlan för funktionsförfrågningar.

Begränsningar för Usersnap

Det finns inga efterredigeringsfunktioner.

Det är inte enbart en programvara för skärminspelning utan snarare ett verktyg för kundfeedback.

Priser för Usersnap

Startpaket : 49 €/månad

Tillväxt: 109 €/månad

Professionell: 199 €/månad

Premium: 389 €/månad

Usersnap-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

7. Jumpshare (Bäst för att lösa kundsupportärenden med videor och GIF-bilder)

via Jumpshare

En kund har problem med en programvarufel. Istället för att skriva långa instruktioner kan en supportagent snabbt spela in en skärmdelning med röstkommentarer och visa lösningen. Det är kraften i Jumpshare, en plattform som kombinerar fildelning med videomeddelanden för effektivare kommunikation.

Det gör det möjligt för supportagenter att tillhandahålla tydlig visuell kommunikation, vilket resulterar i snabbare lösning av ärenden och förbättrad kundnöjdhet. Du behöver inte använda extra appar för att klippa och sammanfoga videor, eftersom Jumpshare har dessa funktioner inbyggda.

Jumpshares bästa funktioner

Påskynda projektleveransen genom att samla in användbar feedback med tidsstämplade kommentarer.

Spela in din skärm i video- eller GIF-format

Anpassa videospelaren med ditt varumärke

Jumpshare-begränsningar

Endast 50 uppladdningar är tillåtna i gratispaketet.

Ej tillgängligt för Android

Jumpshare-priser

Gratis

Plus : 15 $/användare per månad

Företag : 20 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Jumpshare-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med betyg och recensioner

Capterra: 4,9/5 (70+ recensioner)

💡Proffstips: När du använder programvara för skärmdelning bör du aktivera läget ”Stör ej” för att undvika störande aviseringar under sessionen.

8. Zight (Bäst för automatisk anpassning av videoinspelningar och skärmdumpar)

via Zight

Zight är en AI-skärminspelare och ett bra alternativ till Loom för att ge detaljerade, asynkrona förklaringar med funktioner som anteckningar och automatiserade AI-transkriptioner. Det gör det möjligt att lägga till interaktiva element i videor, såsom länkar, omröstningar och uppmaningar till handling (CTA). Det låter dig också skapa videor med undertexter och tydliga transkriptioner på över 50 språk.

Zights bästa funktioner

Skapa loopbara GIF-bilder för att förklara begrepp och ge instruktioner.

Spela enkelt in din skärm och kamera med Zight-appar för dator, mobil och Chrome.

Integrera med plattformar som Slack, Microsoft Teams, Zendesk och Jira.

Lagra ditt innehåll i molnet på företagsnivå

Zights begränsningar

Större videofiler kan ha begränsningar när det gäller uppladdning eller bearbetning, vilket kan vara begränsande för inspelningar av hög kvalitet.

Vissa användare kan tycka att plattformens gränssnitt och funktioner är lite komplexa.

Priser för Zight

Gratis (endast för privatpersoner)

Pro : 9,95 $ per månad (endast för privatpersoner)

Team : 8 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Zight-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 180 recensioner)

9. Camtasia (Bäst för avancerad videoredigering)

via Camtasia

Skapar du professionella utbildningsvideor, produktdemonstrationer eller inspelningar av webbseminarier? Camtasia erbjuder de verktyg du behöver för att producera snyggt och engagerande innehåll. Du kan ladda upp och redigera dina videor med många funktioner, från enkla övergångar till avancerade ljudjusteringar.

Förbättra enkelt dina videor med text, pilar och andra visuella effekter för att lyfta fram viktig information på skärmen.

Camtasias bästa funktioner

Justera volymen på dina inspelningar, lägg till bakgrundsmusik och spela även in voiceovers för att förklara saker mer detaljerat.

Lägg till kommentarer, bildtexter, skärmdumpar och andra visuella element till dina inspelningar.

Inkorporera interaktiva frågesporter i dina videor, vilket gör dem idealiska för e-lärande eller utbildningsinnehåll.

Lägg till din egen touch med anpassningsbara funktioner, såsom intron, outron och varumärkeselement.

Lägg en video eller webbkamera över huvudskärmens inspelning för att skapa en bild-i-bild-effekt.

Camtasias begränsningar

Det kan ta lite tid och övning att lära sig Camtasia.

Inte lämpligt för snabba skärmdumpar

Priser för Camtasia

Individuell : 179,88 $/användare per år

Företag : 299,99 $/användare per år

Utbildning : 161,03 dollar per användare och år

Offentlig sektor och ideella organisationer: 201,74 USD/användare per år

(Källa: Capterra)

Camtasia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (430+ recensioner)

10. Scribe (Bäst för processdokumentation)

via Scribe

Att skapa steg-för-steg-guider för datorprocesser kan vara mycket tidskrävande. Scribe automatiserar hela processen och genererar tydliga, visuella guider genom att spela in din skärmaktivitet. Det registrerar dina klick, tangenttryckningar och navigering och omvandlar dem omedelbart till ett snyggt dokument eller en guide som är lätt att följa.

När processerna ändras uppdaterar du bara din ursprungliga guide, så uppdateras alla länkade eller inbäddade versioner automatiskt.

Scribe bästa funktioner

Fånga arbetsflöden och redigera de genererade stegen för en omfattande SOP, manual eller handledning.

Förbättra dina guider med skärmdumpar, anteckningar och beskrivningar.

Använd AI för att anpassa guiderna ytterligare och redigera känslig information.

Dela guider via länkar eller bädda in dem i kunskapsbaser, wikis eller e-postmeddelanden.

Begränsningar för Scribe

Begränsade anpassningsmöjligheter

Saknar avancerade videoredigeringsfunktioner

Priser för Scribe

Grundläggande: Gratis

Pro Team : 15 $/plats per månad (från 5 platser)

Pro Personal: 29 $/plats per månad

Scribe-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 240 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg och recensioner

11. Sendspark (Bäst för personliga videomeddelanden)

via Sendspark

För företag som vill nå ut till sin målgrupp på ett mer personligt plan erbjuder SendSpark en kraftfull plattform för videomeddelanden. Den gör det enkelt att skapa och skicka personligt anpassat videoinnehåll för allt från försäljning och marknadsföring till kundsupport.

Du kan till och med anpassa dina videor med text, uppmaningar till handling, inbäddade kalendrar och ditt företags varumärke. Dessutom låter SendSpark dig skräddarsy tittarupplevelsen för varje individ med automatiseringsfunktioner, vilket säkerställer att ditt budskap alltid är relevant och slagkraftigt, även i stor skala.

Sendsparks bästa funktioner

Låt tittarna boka möten direkt efter att de har sett dina videor med inbäddade kalendrar.

Förbättra din videonärvaro med virtuella bakgrunder, filter och effekter.

Spåra effektiviteten hos dina videor med djupgående analyser.

Sendsparks begränsningar

Lång videobearbetningstid

Återkommande tekniska problem på skärminspelningsplattformen

Priser för Sendspark

Solo : 49 $/plats per månad

Plus : 149 $/team per månad

Skala : 499 $/team per månad

Företag: Anpassad prissättning

Sendspark-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

12. Veed. io (Bäst för att skapa anpassade AI-avatarer)

via VEED

När du behöver skapa högkvalitativa videor snabbt är VEED ett utmärkt val. Genom att eliminera behovet av dyr utrustning demokratiserar VEED videoproduktion och gör den tillgänglig för kreatörer på alla nivåer, från entreprenörer till stora organisationer. Det ger dig tillgång till över 300 anpassningsbara videomallar i stående, liggande och kvadratiskt format så att du snabbt kan skapa mångsidiga videor.

VEED:s bästa funktioner

Ladda ner videor direkt från plattformar som TikTok och Instagram

Skapa videor i olika layouter – delad skärm, bakgrundsbyte, webbkamerainläggning etc.

Förenkla videoproduktionen med funktioner som automatisk generering av undertexter och AI-avatarer.

Skapa och redigera videor direkt i din webbläsare

VEED:s begränsningar

Vattenstämplar visas i gratisversionen.

Processen för att spara videor är lite komplicerad och inte särskilt intuitiv.

Vissa användare har rapporterat försämrad kvalitet på funktionen för borttagning av bakgrundsljud.

VEED-priser

Gratis

Lite: 12 $/användare per månad

Pro: 29 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

(Källa: G2)

VEED-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (över 40 recensioner)

13. OBS Studio (Bästa kostnadsfria plattformen med öppen källkod för livestreaming och inspelning)

via OBS Studio

Har du någonsin önskat att du kunde spela in din skärm utan de där irriterande vattenmärkena och ha full kontroll över dina inspelningar? Då ska du testa OBS Studio. Till skillnad från Looms gratispaket (som lägger till vattenmärken) är OBS helt gratis och open source, och det är fullspäckat med funktioner som även professionella streamers använder.

Till att börja med kan du skapa flera "scener", till exempel olika kamerainställningar som du kan växla mellan direkt. Varje scen kan ha olika källor, till exempel din skärm, webbkamera, bilder, text – vad du vill. Detta ger dig total kontroll över vad dina tittare ser.

OBS Studios bästa funktioner

Skapa innehåll på professionell nivå med scenövergångar, filter och ljudmixning.

Ställ in snabbtangenter för åtgärder som att stänga av ljudkällor och växla mellan skärmar.

Använd filter och effekter på både video- och ljudströmmar, till exempel brusreducering eller komprimering.

Förhandsgranska scener och övergångar innan de publiceras

Streama enkelt till flera plattformar samtidigt, till exempel Twitch, YouTube, Facebook Live och andra.

Begränsningar för OBS Studio

Vissa användare rapporterar att programmet fryser eller kraschar när de oväntat stoppar och startar om en livestream.

Priser för OBS Studio

Gratis

OBS Studio-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Varför ClickUp sticker ut bland Loom-alternativen

Till skillnad från fristående verktyg är ClickUp inte bara ett verktyg för skärminspelning eller videoredigeringsprogram. Det är en komplett projektledningssvit med verktyg för uppgiftshantering och samarbete. Du kan brainstorma idéer, hantera uppgifter och till och med automatisera arbetsflöden utan att behöva växla mellan appar.

Det bästa av allt? Du får prova alla dessa funktioner gratis.

Denna allt-i-ett-produktivitetsmotor är utformad för att hjälpa dig att arbeta smartare, snabbare och bättre.

Prova ClickUp idag!