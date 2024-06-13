De 10 bästa AI-skärminspelarna 2025: En professionell guide

Eftersom AI förändrar hur vi arbetar, lever och spelar är det inte förvånande att det också driver många av våra tekniska lösningar, vilket gör högteknologiska verktyg som AI-skärminspelare till ett måste.

Dessa kraftfulla verktyg revolutionerar skapandet av innehåll inom alla branscher och gör det möjligt för yrkesverksamma att effektivt leverera skarpa, tydliga presentationer, tal och handledningar.

Dessa inspelare är banbrytande, med avancerade AI-funktioner som förbättrar video- och ljudkvaliteten, effektiviserar redigering och förenklar delning.

Låt oss utforska vad som gör en AI-skärminspelare bra och upptäcka de bästa skärminspelningsverktygen som leder utvecklingen 2024.

Vad ska du leta efter i AI-skärminspelare?

Att välja rätt AI-skärminspelare är avgörande för att fånga innehåll och förändra hur det innehållet presterar och engagerar.

Tänk på dessa viktiga aspekter för att säkerställa att du väljer ett kraftfullt verktyg:

Inspelningskvalitet: Välj högupplösta videoinspelningar för att säkerställa att dina bilder är lika övertygande som ditt innehåll.

AI-funktioner: Leta efter avancerade funktioner som kan förbättra videokvaliteten och minska redigeringstiden, såsom realtidstranskription, intelligent redigering och automatiska höjdpunkter.

Användarvänlighet: Välj en inspelare med ett intuitivt gränssnitt som förenklar inspelningsprocessen och sparar tid och ansträngning.

Integration: Se till att inspelaren enkelt kan integreras med andra verktyg och plattformar som du använder regelbundet, vilket förbättrar ditt arbetsflöde.

Pålitlighet: Välj programvara som är känd för sin stabilitet för att undvika störningar under viktiga inspelningar och kunna tillhandahålla steg-för-steg-guider.

Support: Prioritera utmärkt kundsupport för att säkerställa att hjälp finns tillgänglig när du stöter på problem.

Vi har genomsökt marknaden och sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för skärminspelning 2024. Varje verktyg är utmärkt på sitt unika sätt, och du behöver bara välja det som bäst passar dina behov.

De 10 bästa AI-skärminspelarna att använda

Med denna lista över 10 AI-skärminspelare kan du hitta ett verktyg som passar dina specifika behov, oavsett om det gäller att skapa detaljerade handledningar, spela in möten eller tillhandahålla säker IT-support.

1. ClickUp

Använd ClickUp Clips för att spela in videomeddelanden, transkribera videor och dela instruktioner med ditt projektteam

ClickUp är ett kraftpaket inom produktivitet och projektledning som går utöver grundläggande uppgiftshantering och framstegsspårning. Plattformen erbjuder en helhetslösning med AI-drivna produktivitets- och samarbetsverktyg för innehållsskapare och projektteam.

En av de mest attraktiva funktionerna för dynamiska innehållsskapare är ClickUp Clips.

Clips är perfekt när text inte räcker till och förmedlar komplex information snabbt och tydligt med visuella instruktioner eller snabba uppdateringar. Du kan skanna Clip-höjdpunkter, klicka på tidsstämplar för att hoppa runt i videon och kopiera utdrag för att använda dem där du behöver.

Transkribera varje klipp med AI så att du kan skanna klippets höjdpunkter

Förutom att spela in högkvalitativa skärminspelningar finns det några fler skäl till varför detta verktyg är ett utmärkt val:

Omedelbar delning: Med ClickUp Clips kan du snabbt skapa och dela videor. Du behöver inte växla mellan appar eller ladda ner och ladda upp filer.

Lägg till sammanhang: Att samarbeta med ditt team i fjärr- eller hybridmiljöer kan innebära utmaningar. Men med ClickUp Clips kan du dela dina tankar, gå igenom kalkylblad, felsöka buggar och effektivisera beslutsfattandet.

Vidta åtgärder: Förvandla valfritt klipp till genomförbara uppgifter inom plattformen utan att förlora sammanhanget. Få andra AI-skärminspelningsverktyg erbjuder denna funktion.

AI-insikter: Med ClickUp Brains AI-magi får du omedelbart fullständigt transkriberade skärminspelningar. Skanna höjdpunkter, hoppa till specifika delar, extrahera textutdrag – ClickUp Brain gör dig snabbare.

Håll ordning: Clips Hub låter dig spåra alla dina skärminspelningar, vilket gör det enklare att hitta, sortera och hantera dina videor.

Oavsett om du förtydligar projektdetaljer, demonstrerar en process eller ger feedback, säkerställer Clips att ditt budskap både ses och förstås utan den traditionella kommunikationens fram-och-tillbaka-process.

ClickUps bästa funktioner

Skärminspelning och delning i realtid inom uppgifter

Bädda in klipp enkelt i uppgifter, kommentarer och dokument

Redigera videor direkt på plattformen

Kommentera specifika ögonblick i ett klipp för diskussioner och feedback kring inspelningen

Transkribera skärminspelningar automatiskt och omedelbart

Begränsningar för ClickUp

Det finns en något brant inlärningskurva för nya användare på grund av dess omfattande funktionsuppsättning.

Transkriptionsnoggrannheten kan variera beroende på ljudkvaliteten.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 USD/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Zoom

via Zoom

Zoom är den mest populära programvaran för videokonferenser och skärmdelning, men den har också en avancerad AI-driven skärminspelningsfunktion som kallas Smart Recording.

Detta verktyg för Zoom AI Companion till molninspelningar och förbättrar användarupplevelsen genom att organisera inspelningar i smarta kapitel och sammanfatta viktiga punkter med höjdpunkter och åtgärdspunkter.

Funktionen Smart Recording är särskilt värdefull för långa sessioner som föreläsningar eller företagsomfattande möten. Den hjälper till att segmentera och förenkla granskningsprocessen, vilket gör det lättare att ta till sig och agera på viktigt innehåll.

Zoom bästa funktioner

​​Få tillgång till detaljerade analyser av mötesdynamiken, såsom talhastighet, tal-lyssningsförhållande och användning av fyllnadsord.

Transkribera videor automatiskt med AI-driven Smart Recording

Spela in separata ljudspår för varje deltagare

Zoom-begränsningar

Den kostnadsfria versionen har en begränsning på 40 minuter för möten.

Det belastar systemresurserna kraftigt under inspelningar.

Zoom-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 14,99 $/månad per användare

Företag : 21,99 $/månad per användare

Business Plus: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Zoom-betyg och recensioner:

G2 : 4,6/5 (över 50 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 13 000 recensioner)

3. Camtasia

via Camtasia

Camtasia, känt för sina videoredigeringsfunktioner, används oftast för att skapa instruktionsvideor för engagemang och utbildning. Denna skärminspelare hjälper dig med liknande uppgifter.

Förbättrad av sin AI-assistent, Camtasia Rev, erbjuder programvaran avancerade funktioner som brusreducering, ljudutjämning och smarta redigeringsförslag som optimerar videons effekt.

Dessutom stöder Camtasia interaktiva element som frågesporter och klickbara länkar, vilket gör det idealiskt för att producera engagerande e-lärandeinnehåll.

Camtasias bästa funktioner

Förbättra dina videor med en robust uppsättning videoredigeringsverktyg

Hantera alla aspekter av videoproduktion – från klippning och sammanfogning till att lägga till övergångar och anteckningar – direkt i verktyget.

Använd flerspårig tidslinje för komplexa projekt

Camtasia-begränsningar

Högre kostnad jämfört med vissa andra alternativ

Det kan vara resurskrävande på äldre system

Priser för Camtasia

Individuell licens: 179,88 $ (årligen)

Permanent licens: 299,99 $

Camtasia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

4. TeamViewer

via TeamViewer

TeamViewer, ett verktyg för fjärråtkomst och support, erbjuder ett skärminspelningsverktyg som är utformat för att förbättra IT-supporten och den operativa effektiviteten. Du kan också använda det för att skapa utbildningsvideor.

Eftersom verktyget spelar in hela sessionen och hela skärmen är det idealiskt för att dokumentera processer och skapa detaljerade supportrapporter som hjälper till att diagnostisera problem och utbilda personal.

TeamViewers bästa funktioner

Spela in fjärrstyrda sessioner för felsökning och utbildningsändamål

Få höga säkerhets- och efterlevnadsstandarder

Begränsningar för TeamViewer

Främst avsedda för IT-support, mindre för allmänt bruk

Begränsad AI-funktionalitet för skärminspelning

Priser för TeamViewer

Enskild användare : 50,90 $/månad

Flera användare : 102,90 $/månad

Teams: 206,90 $/månad

TeamViewer-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Vidyard

via Vidyard

Vidyard erbjuder ett mångsidigt och gratis skärminspelningsverktyg utan vattenstämpel som är skräddarsytt för affärskommunikation och innehållsskapande.

Med denna skärminspelare kan användarna hålla ordning och fokusera på talarens anteckningar på skärmen och effektivisera sina videor genom att klippa bort oönskade segment.

Vidyard tillhandahåller även verktyg för att spåra videoprestanda, såsom visningsantal och aviseringar när någon tittar på din video, vilket är värdefullt för marknadsförings- och försäljningsstrategier.

Nyligen lanserade Vidyard AI-avatarer och AI-genererade säljargument, två funktioner som gör det möjligt för säljteam att generera videomeddelanden i stor skala.

Vidyards bästa funktioner

Spela in från valfri plats på datorskärmen, vilket gör den idealisk för handledningar, demonstrationer och presentationer.

Få automatisk videotranskription och textning

Sätt ihop videor – slå ihop flera tagningar till en enda sömlös video

Integrera med en mängd olika marknadsföringsverktyg

Vidyards begränsningar

Verktyget är mer inriktat på marknadsförings- och säljteam, inte allmän användning.

Till skillnad från flera Vidyard-alternativ är AI-funktionerna endast tillgängliga för försäljningsinriktat innehåll.

Vidyard-priser

Gratis

Pro : 29 $/månad

Plus : 89 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Vidyard-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. Veed. io

Med Veed. io kan användarna välja hur de vill visa sin kamerafeed, antingen sida vid sida med skärminnehållet eller som en överlagrad inspelning på skärmen.

Andra funktioner inkluderar verktyget Magic Cut, som automatiskt kan redigera klipp för att markera viktiga delar av inspelningen; en webbkamera-ögonspårare för att korrigera ögonrörelser; en bakgrundsborttagare för att rensa det visuella utrymmet inför inspelningen; och ljudrensningsverktyg som tar bort fyllnadsord för att förbättra presentationens tydlighet.

Veed. io är också utformat för att underlätta teamkommunikation. Det gör det möjligt för användare att spela in och dela olika typer av innehåll, såsom meddelanden, förklaringar och presentationer, vilket potentiellt minskar behovet av live-möten.

Plattformen stöder samarbetsfunktioner, vilket gör det möjligt för team att dela, kommentera och gemensamt granska videor online. Detta kan förbättra produktiviteten och teamets engagemang.

Veed. io bästa funktioner

Välj mellan olika layouter för inspelningar, med alternativ för endast video, endast ljud eller båda.

Redigera videor med integrerade AI-drivna redigeringsfunktioner

Dela videor och samarbeta med andra för att redigera

Begränsningar för Veed.io

Kräver en stabil internetanslutning

Begränsade offlinefunktioner

Priser för Veed.io

Gratis

Grundläggande: 18 $/användare per månad

Pro: 30 $/användare per månad

Företag: 59 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Veed. io betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (50+ recensioner)

7. Calipio

via Calipio

Calipio erbjuder en enkel, okomplicerad AI-skärminspelare som är anpassad för en integritetsmedveten digital miljö. Dessutom erbjuder Calipio smidiga delningsalternativ. Användare kan enkelt dela sina inspelningar via en länk, vilket möjliggör omedelbar åtkomst på alla plattformar, inklusive mobila enheter.

Tjänsten inkluderar även gratis molnlagring, så att användare kan komma åt sina videofiler när som helst och var som helst utan att använda lokalt hårddiskutrymme.

Calipios bästa funktioner

Kom åt verktyget från praktiskt taget alla enheter och operativsystem med Calipios webbläsarbaserade verktyg som inte kräver installation.

Säkerställ integritet och säkerhet med end-to-end-kryptering och åtkomstkontroll

Calipios begränsningar

Begränsade redigeringsverktyg jämfört med andra alternativ

Mycket beroende av internetanslutningens kvalitet

Begränsade AI-funktioner för kreatörer

Calipios prissättning

Startpaket: 5 €/månad

Professionell: 10 €/månad

Företag: 20 €/månad

Calipio-betyg och recensioner:

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Snagit

via Snagit

Snagit är en skärmdumpningsprogramvara med funktioner som är utformade för att hjälpa proffs att ta bilder av sina datorskärmar, inklusive områden som kräver rullning.

Snagit har funktionen Smart Move, som automatiskt känner igen och möjliggör justering av element i skärmdumpar. Den har också en textigenkänningsfunktion som låter användare redigera text i bilder och justera teckensnitt, storlek och färg.

Snagits bästa funktioner

Konvertera detaljerade skärmdumpar till enkla bilder med ett enda klick

Få tillgång till biblioteksfunktionen som hjälper dig att organisera inspelat innehåll på olika enheter

Använd filter och sorteringsfunktioner för att söka efter bilder och videor efter datum, filtyp och applikation.

Håll videobiblioteket organiserat med ett intelligent användargränssnitt och anpassade taggar

Snagits begränsningar

Saknar några av konkurrenternas avancerade AI-funktioner

Modellen med engångsköp kan sakna löpande uppdateringar

Priser för Snagit

Standardlicens: 45,99 $ (engångsköp)

Snagit-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

9. Loom

via Loom

Loom är ett mångsidigt skärminspelningsverktyg som stöder olika enheter, inklusive macOS, Windows, iOS och Android.

Plattformen erbjuder flera användarvänliga funktioner, såsom redigering i webbläsaren och i mobilappen, möjligheten att bädda in videor för ökad synlighet och undertexter för att förbättra tillgängligheten.

Loom erbjuder också alternativ för helskärmsvisning och anpassad storlek för skärmdumpar, tillsammans med verktyg för ritning och anteckningar för att betona viktiga punkter under en presentation.

Looms bästa funktioner

Spela in både skärm och ljud, vilket gör det till ett bekvämt alternativ för en mängd olika inspelnings- och undertextningsbehov.

Dela inspelningar via en direktlänk, vilket underlättar snabb och enkel distribution

Få videokvalitet på upp till 720p, med möjlighet att uppgradera för inspelningar med högre upplösning

Looms begränsningar

Mer lämpliga för asynkron kommunikation än livepresentationer

Grundläggande redigeringsfunktioner

Loom-priser

Starter: Gratis

Företag: 12,50 $/användare per månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Loom-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (420+ recensioner)

10. Otter. ai

Otter. ai är ett AI-drivet inspelnings- och AI-transkriptionsverktyg som gör det möjligt för användare att spela in ljud, importera filer och generera transkriptioner med funktioner som nyckelordsgenerering och talaridentifiering.

Otter.ai finns som webbapp, Chrome-tillägg och mobilapp och kan integreras med plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Otter. ai tillhandahåller transkription i realtid och identifierar talare under konversationer, vilket hjälper till att fånga möten på ett korrekt sätt.

Även om transkriberingen i allmänhet är tillförlitlig kan mindre fel uppstå på grund av olika ljudfaktorer, men AI:n förbättras med tiden.

Otter. ai bästa funktioner

Få överlägsen noggrannhet vid rösttranskription

Transkribera inspelningar i realtid

Integrera med olika kommunikationsplattformar

Otter. ai begränsningar

Mer inriktad på transkription än skärminspelning

Till skillnad från Otter.ai-alternativ erbjuder den begränsade videoredigeringsfunktioner.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 $/användare per månad

Företag: 30 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Lås upp din professionella potential med AI-skärminspelare

Skärminspelare med AI är din nästa allierade i den digitala tidsåldern. Oavsett om du vill spara tid, generera idéer eller ladda upp till YouTube på ett smidigt sätt, tryck bara på den röda knappen och låt magin ske.

Årets toppval, ClickUp, har smarta funktioner, inklusive AI-drivna verktyg som förvandlar vardagliga uppgifter till kraftfulla kommunikationsupplevelser.

Utöver inspelning och redigering ökar ClickUp din produktivitet och förbättrar ditt arbete i varje presentation och projekt.

Ta till dig dessa innovationer och se hur de förbättrar ditt arbete, effektiviserar samarbetet och ger dig möjlighet att leverera enastående resultat i en konkurrensutsatt värld.

Låt AI-skärminspelare omdefiniera din professionella berättelse 2024. Är du redo att se skillnaden? Registrera dig på ClickUp idag!