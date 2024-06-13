De 10 bästa AI-skärminspelarna 2025: En professionell guide

Eftersom AI förändrar hur vi arbetar, lever och spelar är det inte förvånande att det också driver många av våra tekniska lösningar, vilket gör högteknologiska verktyg som AI-skärminspelare till ett måste.
Dessa kraftfulla verktyg revolutionerar skapandet av innehåll inom alla branscher och gör det möjligt för yrkesverksamma att effektivt leverera skarpa, tydliga presentationer, tal och handledningar.
Dessa inspelare är banbrytande, med avancerade AI-funktioner som förbättrar video- och ljudkvaliteten, effektiviserar redigering och förenklar delning.
Låt oss utforska vad som gör en AI-skärminspelare bra och upptäcka de bästa skärminspelningsverktygen som leder utvecklingen 2024.
Vad ska du leta efter i AI-skärminspelare?
Att välja rätt AI-skärminspelare är avgörande för att fånga innehåll och förändra hur det innehållet presterar och engagerar.
Tänk på dessa viktiga aspekter för att säkerställa att du väljer ett kraftfullt verktyg:
- Inspelningskvalitet: Välj högupplösta videoinspelningar för att säkerställa att dina bilder är lika övertygande som ditt innehåll.
- AI-funktioner: Leta efter avancerade funktioner som kan förbättra videokvaliteten och minska redigeringstiden, såsom realtidstranskription, intelligent redigering och automatiska höjdpunkter.
- Användarvänlighet: Välj en inspelare med ett intuitivt gränssnitt som förenklar inspelningsprocessen och sparar tid och ansträngning.
- Integration: Se till att inspelaren enkelt kan integreras med andra verktyg och plattformar som du använder regelbundet, vilket förbättrar ditt arbetsflöde.
- Pålitlighet: Välj programvara som är känd för sin stabilitet för att undvika störningar under viktiga inspelningar och kunna tillhandahålla steg-för-steg-guider.
- Support: Prioritera utmärkt kundsupport för att säkerställa att hjälp finns tillgänglig när du stöter på problem.
Vi har genomsökt marknaden och sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för skärminspelning 2024. Varje verktyg är utmärkt på sitt unika sätt, och du behöver bara välja det som bäst passar dina behov.
De 10 bästa AI-skärminspelarna att använda
Med denna lista över 10 AI-skärminspelare kan du hitta ett verktyg som passar dina specifika behov, oavsett om det gäller att skapa detaljerade handledningar, spela in möten eller tillhandahålla säker IT-support.
1. ClickUp
ClickUp är ett kraftpaket inom produktivitet och projektledning som går utöver grundläggande uppgiftshantering och framstegsspårning. Plattformen erbjuder en helhetslösning med AI-drivna produktivitets- och samarbetsverktyg för innehållsskapare och projektteam.
En av de mest attraktiva funktionerna för dynamiska innehållsskapare är ClickUp Clips.
Clips är perfekt när text inte räcker till och förmedlar komplex information snabbt och tydligt med visuella instruktioner eller snabba uppdateringar. Du kan skanna Clip-höjdpunkter, klicka på tidsstämplar för att hoppa runt i videon och kopiera utdrag för att använda dem där du behöver.
Förutom att spela in högkvalitativa skärminspelningar finns det några fler skäl till varför detta verktyg är ett utmärkt val:
Omedelbar delning: Med ClickUp Clips kan du snabbt skapa och dela videor. Du behöver inte växla mellan appar eller ladda ner och ladda upp filer.
Lägg till sammanhang: Att samarbeta med ditt team i fjärr- eller hybridmiljöer kan innebära utmaningar. Men med ClickUp Clips kan du dela dina tankar, gå igenom kalkylblad, felsöka buggar och effektivisera beslutsfattandet.
Vidta åtgärder: Förvandla valfritt klipp till genomförbara uppgifter inom plattformen utan att förlora sammanhanget. Få andra AI-skärminspelningsverktyg erbjuder denna funktion.
AI-insikter: Med ClickUp Brains AI-magi får du omedelbart fullständigt transkriberade skärminspelningar. Skanna höjdpunkter, hoppa till specifika delar, extrahera textutdrag – ClickUp Brain gör dig snabbare.
Håll ordning: Clips Hub låter dig spåra alla dina skärminspelningar, vilket gör det enklare att hitta, sortera och hantera dina videor.
Oavsett om du förtydligar projektdetaljer, demonstrerar en process eller ger feedback, säkerställer Clips att ditt budskap både ses och förstås utan den traditionella kommunikationens fram-och-tillbaka-process.
ClickUps bästa funktioner
- Skärminspelning och delning i realtid inom uppgifter
- Bädda in klipp enkelt i uppgifter, kommentarer och dokument
- Redigera videor direkt på plattformen
- Kommentera specifika ögonblick i ett klipp för diskussioner och feedback kring inspelningen
- Transkribera skärminspelningar automatiskt och omedelbart
Begränsningar för ClickUp
- Det finns en något brant inlärningskurva för nya användare på grund av dess omfattande funktionsuppsättning.
- Transkriptionsnoggrannheten kan variera beroende på ljudkvaliteten.
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/användare per månad
- Företag: 12 USD/användare per månad
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
2. Zoom
Zoom är den mest populära programvaran för videokonferenser och skärmdelning, men den har också en avancerad AI-driven skärminspelningsfunktion som kallas Smart Recording.
Detta verktyg för Zoom AI Companion till molninspelningar och förbättrar användarupplevelsen genom att organisera inspelningar i smarta kapitel och sammanfatta viktiga punkter med höjdpunkter och åtgärdspunkter.
Funktionen Smart Recording är särskilt värdefull för långa sessioner som föreläsningar eller företagsomfattande möten. Den hjälper till att segmentera och förenkla granskningsprocessen, vilket gör det lättare att ta till sig och agera på viktigt innehåll.
Zoom bästa funktioner
- Få tillgång till detaljerade analyser av mötesdynamiken, såsom talhastighet, tal-lyssningsförhållande och användning av fyllnadsord.
- Transkribera videor automatiskt med AI-driven Smart Recording
- Spela in separata ljudspår för varje deltagare
Zoom-begränsningar
- Den kostnadsfria versionen har en begränsning på 40 minuter för möten.
- Det belastar systemresurserna kraftigt under inspelningar.
Zoom-prissättning
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 14,99 $/månad per användare
- Företag: 21,99 $/månad per användare
- Business Plus: Anpassad prissättning
- Företag: Anpassad prissättning
Zoom-betyg och recensioner:
- G2: 4,6/5 (över 50 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 13 000 recensioner)
3. Camtasia
Camtasia, känt för sina videoredigeringsfunktioner, används oftast för att skapa instruktionsvideor för engagemang och utbildning. Denna skärminspelare hjälper dig med liknande uppgifter.
Förbättrad av sin AI-assistent, Camtasia Rev, erbjuder programvaran avancerade funktioner som brusreducering, ljudutjämning och smarta redigeringsförslag som optimerar videons effekt.
Dessutom stöder Camtasia interaktiva element som frågesporter och klickbara länkar, vilket gör det idealiskt för att producera engagerande e-lärandeinnehåll.
Camtasias bästa funktioner
- Förbättra dina videor med en robust uppsättning videoredigeringsverktyg
- Hantera alla aspekter av videoproduktion – från klippning och sammanfogning till att lägga till övergångar och anteckningar – direkt i verktyget.
- Använd flerspårig tidslinje för komplexa projekt
Camtasia-begränsningar
- Högre kostnad jämfört med vissa andra alternativ
- Det kan vara resurskrävande på äldre system
Priser för Camtasia
- Individuell licens: 179,88 $ (årligen)
- Permanent licens: 299,99 $
Camtasia-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 1200 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)
4. TeamViewer
TeamViewer, ett verktyg för fjärråtkomst och support, erbjuder ett skärminspelningsverktyg som är utformat för att förbättra IT-supporten och den operativa effektiviteten. Du kan också använda det för att skapa utbildningsvideor.
Eftersom verktyget spelar in hela sessionen och hela skärmen är det idealiskt för att dokumentera processer och skapa detaljerade supportrapporter som hjälper till att diagnostisera problem och utbilda personal.
TeamViewers bästa funktioner
- Spela in fjärrstyrda sessioner för felsökning och utbildningsändamål
- Få höga säkerhets- och efterlevnadsstandarder
Begränsningar för TeamViewer
- Främst avsedda för IT-support, mindre för allmänt bruk
- Begränsad AI-funktionalitet för skärminspelning
Priser för TeamViewer
- Enskild användare: 50,90 $/månad
- Flera användare: 102,90 $/månad
- Teams: 206,90 $/månad
TeamViewer-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
5. Vidyard
Vidyard erbjuder ett mångsidigt och gratis skärminspelningsverktyg utan vattenstämpel som är skräddarsytt för affärskommunikation och innehållsskapande.
Med denna skärminspelare kan användarna hålla ordning och fokusera på talarens anteckningar på skärmen och effektivisera sina videor genom att klippa bort oönskade segment.
Vidyard tillhandahåller även verktyg för att spåra videoprestanda, såsom visningsantal och aviseringar när någon tittar på din video, vilket är värdefullt för marknadsförings- och försäljningsstrategier.
Nyligen lanserade Vidyard AI-avatarer och AI-genererade säljargument, två funktioner som gör det möjligt för säljteam att generera videomeddelanden i stor skala.
Vidyards bästa funktioner
- Spela in från valfri plats på datorskärmen, vilket gör den idealisk för handledningar, demonstrationer och presentationer.
- Få automatisk videotranskription och textning
- Sätt ihop videor – slå ihop flera tagningar till en enda sömlös video
- Integrera med en mängd olika marknadsföringsverktyg
Vidyards begränsningar
- Verktyget är mer inriktat på marknadsförings- och säljteam, inte allmän användning.
- Till skillnad från flera Vidyard-alternativ är AI-funktionerna endast tillgängliga för försäljningsinriktat innehåll.
Vidyard-priser
- Gratis
- Pro: 29 $/månad
- Plus: 89 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Vidyard-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
6. Veed. io
Med Veed. io kan användarna välja hur de vill visa sin kamerafeed, antingen sida vid sida med skärminnehållet eller som en överlagrad inspelning på skärmen.
Andra funktioner inkluderar verktyget Magic Cut, som automatiskt kan redigera klipp för att markera viktiga delar av inspelningen; en webbkamera-ögonspårare för att korrigera ögonrörelser; en bakgrundsborttagare för att rensa det visuella utrymmet inför inspelningen; och ljudrensningsverktyg som tar bort fyllnadsord för att förbättra presentationens tydlighet.
Veed. io är också utformat för att underlätta teamkommunikation. Det gör det möjligt för användare att spela in och dela olika typer av innehåll, såsom meddelanden, förklaringar och presentationer, vilket potentiellt minskar behovet av live-möten.
Plattformen stöder samarbetsfunktioner, vilket gör det möjligt för team att dela, kommentera och gemensamt granska videor online. Detta kan förbättra produktiviteten och teamets engagemang.
Veed. io bästa funktioner
- Välj mellan olika layouter för inspelningar, med alternativ för endast video, endast ljud eller båda.
- Redigera videor med integrerade AI-drivna redigeringsfunktioner
- Dela videor och samarbeta med andra för att redigera
Begränsningar för Veed.io
- Kräver en stabil internetanslutning
- Begränsade offlinefunktioner
Priser för Veed.io
- Gratis
- Grundläggande: 18 $/användare per månad
- Pro: 30 $/användare per månad
- Företag: 59 $/användare per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Veed. io betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 3,4/5 (50+ recensioner)
7. Calipio
Calipio erbjuder en enkel, okomplicerad AI-skärminspelare som är anpassad för en integritetsmedveten digital miljö. Dessutom erbjuder Calipio smidiga delningsalternativ. Användare kan enkelt dela sina inspelningar via en länk, vilket möjliggör omedelbar åtkomst på alla plattformar, inklusive mobila enheter.
Tjänsten inkluderar även gratis molnlagring, så att användare kan komma åt sina videofiler när som helst och var som helst utan att använda lokalt hårddiskutrymme.
Calipios bästa funktioner
- Kom åt verktyget från praktiskt taget alla enheter och operativsystem med Calipios webbläsarbaserade verktyg som inte kräver installation.
- Säkerställ integritet och säkerhet med end-to-end-kryptering och åtkomstkontroll
Calipios begränsningar
- Begränsade redigeringsverktyg jämfört med andra alternativ
- Mycket beroende av internetanslutningens kvalitet
- Begränsade AI-funktioner för kreatörer
Calipios prissättning
- Startpaket: 5 €/månad
- Professionell: 10 €/månad
- Företag: 20 €/månad
Calipio-betyg och recensioner:
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
8. Snagit
Snagit är en skärmdumpningsprogramvara med funktioner som är utformade för att hjälpa proffs att ta bilder av sina datorskärmar, inklusive områden som kräver rullning.
Snagit har funktionen Smart Move, som automatiskt känner igen och möjliggör justering av element i skärmdumpar. Den har också en textigenkänningsfunktion som låter användare redigera text i bilder och justera teckensnitt, storlek och färg.
Snagits bästa funktioner
- Konvertera detaljerade skärmdumpar till enkla bilder med ett enda klick
- Få tillgång till biblioteksfunktionen som hjälper dig att organisera inspelat innehåll på olika enheter
- Använd filter och sorteringsfunktioner för att söka efter bilder och videor efter datum, filtyp och applikation.
- Håll videobiblioteket organiserat med ett intelligent användargränssnitt och anpassade taggar
Snagits begränsningar
- Saknar några av konkurrenternas avancerade AI-funktioner
- Modellen med engångsköp kan sakna löpande uppdateringar
Priser för Snagit
- Standardlicens: 45,99 $ (engångsköp)
Snagit-betyg och recensioner:
- G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)
9. Loom
Loom är ett mångsidigt skärminspelningsverktyg som stöder olika enheter, inklusive macOS, Windows, iOS och Android.
Plattformen erbjuder flera användarvänliga funktioner, såsom redigering i webbläsaren och i mobilappen, möjligheten att bädda in videor för ökad synlighet och undertexter för att förbättra tillgängligheten.
Loom erbjuder också alternativ för helskärmsvisning och anpassad storlek för skärmdumpar, tillsammans med verktyg för ritning och anteckningar för att betona viktiga punkter under en presentation.
Looms bästa funktioner
- Spela in både skärm och ljud, vilket gör det till ett bekvämt alternativ för en mängd olika inspelnings- och undertextningsbehov.
- Dela inspelningar via en direktlänk, vilket underlättar snabb och enkel distribution
- Få videokvalitet på upp till 720p, med möjlighet att uppgradera för inspelningar med högre upplösning
Looms begränsningar
- Mer lämpliga för asynkron kommunikation än livepresentationer
- Grundläggande redigeringsfunktioner
Loom-priser
- Starter: Gratis
- Företag: 12,50 $/användare per månad (faktureras årligen)
- Företag: Anpassad prissättning
Loom-betyg och recensioner:
- G2: 4,7/5 (över 1800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (420+ recensioner)
10. Otter. ai
Otter. ai är ett AI-drivet inspelnings- och AI-transkriptionsverktyg som gör det möjligt för användare att spela in ljud, importera filer och generera transkriptioner med funktioner som nyckelordsgenerering och talaridentifiering.
Otter.ai finns som webbapp, Chrome-tillägg och mobilapp och kan integreras med plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.
Otter. ai tillhandahåller transkription i realtid och identifierar talare under konversationer, vilket hjälper till att fånga möten på ett korrekt sätt.
Även om transkriberingen i allmänhet är tillförlitlig kan mindre fel uppstå på grund av olika ljudfaktorer, men AI:n förbättras med tiden.
Otter. ai bästa funktioner
- Få överlägsen noggrannhet vid rösttranskription
- Transkribera inspelningar i realtid
- Integrera med olika kommunikationsplattformar
Otter. ai begränsningar
- Mer inriktad på transkription än skärminspelning
- Till skillnad från Otter.ai-alternativ erbjuder den begränsade videoredigeringsfunktioner.
Otter. ai-prissättning
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 16,99 $/användare per månad
- Företag: 30 USD/användare per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Otter. ai betyg och recensioner:
- G2: 4,2/5 (170+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)
Lås upp din professionella potential med AI-skärminspelare
Skärminspelare med AI är din nästa allierade i den digitala tidsåldern. Oavsett om du vill spara tid, generera idéer eller ladda upp till YouTube på ett smidigt sätt, tryck bara på den röda knappen och låt magin ske.
Årets toppval, ClickUp, har smarta funktioner, inklusive AI-drivna verktyg som förvandlar vardagliga uppgifter till kraftfulla kommunikationsupplevelser.
Utöver inspelning och redigering ökar ClickUp din produktivitet och förbättrar ditt arbete i varje presentation och projekt.
Ta till dig dessa innovationer och se hur de förbättrar ditt arbete, effektiviserar samarbetet och ger dig möjlighet att leverera enastående resultat i en konkurrensutsatt värld.
