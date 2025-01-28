De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Vidyard 2025

Videomarknadsföring är en aktiv form av modern kommunikation över hela världen. Faktum är att HubSpot-undersökningar visar att 96 % av kunderna litar på företagsförklarande videor och 88 % vill se en video innan de gör ett köp!
Oavsett om du är ny inom videomeddelanden eller behöver en förbättrad lösning för teamets produktivitet behöver du en kraftfull videomarknadsföringsplattform för att lösa komplexa problem snabbare och anpassa arbetsflöden.
Enter: System för hantering av företagsinnehåll (ECM) och hantering av företagsvideoinnehåll (EVCM)! Dessa plattformar hanterar videoinnehåll under hela dess livscykel och gör det möjligt för företag att kontrollera kostnaderna för lagring av innehåll.
I den här guiden utforskar vi 10 alternativ till Vidyard som gör det enkelt, snabbt och effektivt att skapa videoinnehåll!
Vad är Vidyard?
Vidyard är en videomarknadsföringsplattform som är utformad för att hjälpa småföretag att börja använda videomarknadsföring. Dess olika funktioner hjälper dig att skapa och distribuera vackra videor utan att behöva lära dig avancerade färdigheter. Med hjälp av AI-teknik kan du skapa högkvalitativa filmer utan att behöva spendera timmar framför datorn. Vidyard gör det möjligt för innehållsskapare att bädda in sin anpassade spelare på vilken webbplats eller blogg som helst.
Vidyard Video Platform erbjuder ett enkelt sätt att dela innehåll som utbildningsvideor, företagsmeddelanden, företagsevenemang, produktdemonstrationer eller till och med onlinekurser. Du kan lägga till videoannonser och marknadsföra innehåll.
Vidyard gör det supersnabbt och enkelt för vem som helst att skapa och lagra videor. Det gör det också möjligt att spela in vad som helst från din datorskärm eller telefon. Det finns en gratisversion och en Pro-version, och det tar bara några sekunder att installera.
Från skapande till distribution ger Vidyards molnbaserade plattform fullständig kontroll över alla aspekter av hanteringen av videoinnehåll. Vidyard är byggt med användarupplevelsen (UX) i centrum och gör det möjligt för användare att samarbeta mellan team och avdelningar i realtid samtidigt som de använder sina befintliga verktyg på bästa sätt.
De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Vidyard
1. Clip by ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokument, chatt, mål, whiteboards och mycket mer. ClickUp kan enkelt anpassas med bara några klick och gör det möjligt för team av alla typer och storlekar att arbeta mer effektivt och höja produktiviteten till nya höjder.
Om mappen Nedladdningar på din dator samlar hundratals kommenterade bilder i slutet av varje vecka, prova Clip! Spela in din röst och skärm på några minuter för att ge feedback, förtydliga en process eller diskutera eventuella hinder i det arbete du håller på med. Ingen nedladdning krävs!
ClickUp-funktioner
- Gratis röst- och skärminspelning
- Spåra pågående videomarknadsföringsprojekt med över 15 projektvyer
- Kommentera, redigera och arbeta med uppgifter och dokument samtidigt med ditt distansarbeteam
- Skapa ett videohanteringssystem för att standardisera arbetsflöden
- Skapa en uppgift från din inspelning, lägg till en beskrivning och tilldela teammedlemmar
Fördelar med ClickUp
- Tidsspårning är tillgänglig via webben, datorn och mobilappen.
- ClickUp Notepad för en personlig plats att snabbt anteckna videoinnehåll
- Du kan prioritera brådskande uppgifter med filtrering, sortering, flaggor och anpassade fält.
- ClickUp Template Center är ett bibliotek med färdiga mallar för videoproduktion.
Nackdelar med ClickUp
- Du kan inte exportera tidrapporteringen.
- Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och graden av anpassningsbarhet
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 dollar per medlem och månad
- Företag: 12 dollar per medlem och månad
- Företag: Om du behöver en komplett programvarusvit för att hantera ditt företags arbetsbelastning och processer hjälper vi dig gärna att nå framgång! Kontakta försäljningsavdelningen när du är redo.
Betyg och recensioner för ClickUp
- 4. 7/5 på Capterra
- 4. 7/4 på G2
2. Wistia
Wistia är en videoplattform med innovativa funktioner som gör det enkelt att bygga robusta lösningar utan att behöva oroa sig för komplexa infrastrukturer. Detta verktyg erbjuder avancerade förinställningar för kodning och anpassade konfigurationer för att snabbt kunna leverera högkvalitativt videoinnehåll till sin publik var som helst och när som helst.
Wistias viktigaste funktioner
- Spela in videor från din webbläsare och exportera dem sedan till Wistia
- Trimma och redigera videor bildruta för bildruta
- Skapa videogallerier i karusell-, rutnät- eller listvy
Fördelar med Wistia
- Distribuerar enkelt videor till olika kanaler på webben från ett enda konto
- Inkluderar inbyggd analys som gör det möjligt för kunderna att optimera engagemanget och förbättra avkastningen på investeringen.
- Realtidsstatistik och insikter som hjälper chefer att identifiera och lösa problem snabbare
- Channel Content Management (CCM) hanterar videor på alla kanaler och sociala plattformar (som YouTube) och organiserar dem på ett och samma ställe.
- Enkla inbäddningsfunktioner för att lägga till videoinnehåll på din webbplats
Nackdelar med Wistia
- Wistia kan vara relativt dyrt för småföretag.
- Det begränsar filstorlekarna till 8 GB.
Wistias prissättning
- Gratis
- Plus: 19 $ per månad
- Pro: 79 $ per månad
- Avancerat: 319 $ per månad
Wistia-betyg och recensioner
- 4. 6/5 på G2
- 4. 7/5 på Capterra
3. Vimeo
När det gäller videoinnehåll förlitar sig organisationer alltmer på externa tjänster för att dela sina berättelser och kommunicera direkt med sin publik. Men att hantera alla dessa filer, med olika format och filstorlekar, kan vara tidskrävande och svårt. Tänk om du kunde visa alla samtidigt medan du redigerar? Nu kan du det, tack vare Vimeos Enterprise-erbjudande.
Vimeo-funktioner
- Få insikter om totala visningar, kommentarer, gillanden, delningar, uppladdningar och nedladdningar
- Inbyggda transkodningsverktyg och automatisk generering av miniatyrbilder
- Ändra alla delade videor och spåra ditt projekt i realtid med detaljerade rapporter om dina framsteg.
- Använd integrerade delningsverktyg för att publicera via dina videomarknadsföringskanaler
Fördelar med Vimeo
- Få tillgång till rapporter för enskilda videor eller hela team
- Få insikt i vad som fungerar och var du kanske behöver justera din strategi.
- Identifiera trender i specifika demografiska grupper
- Sätt upp mål och använd analyser för att mäta om du uppnår dem
Nackdelar med Vimeo
- Vimeo har låg synlighet jämfört med andra videoplattformar som ClickUp och Loom.
- Det är inte möjligt att använda annonser för att sponsra dina videor.
Priser för Vimeo
- Vimeo Plus: 12 dollar per månad, med 250 GB tilldelat per år
- Vimeo Pro: 20 dollar per månad, faktureras årligen, med 1 TB tilldelning per år
- Vimeo Business: 50 dollar per månad faktureras årligen, med 5 TB tilldelat per år
- Vimeo Premium: 75 dollar per månad, faktureras årligen, med 7 TB tilldelat per år
Vimeo-betyg och recensioner
- 4. 2/5 på G2
- 4. 6/5 på Capterra
4. Microsoft 365 Stream
Microsoft 365 Stream är en webbaserad videoredigerings tjänst där du kan skapa videor för att dela med andra online. Detta kraftfulla verktyg hjälper dig att skapa videor av professionell kvalitet när som helst. Du kan ladda upp videoinnehåll från din dator och mobila enheter, redigera dem tillsammans med olika verktyg och sedan spara dem på din enhet.
Microsoft 365 Stream-funktioner
- Skärminspelningen fångar allt som syns på din skrivbord, inklusive dokument och program.
- Organisera och hantera stillbilder och videor med dra-och-släpp-funktionen
- Ladda upp dina foton direkt till sociala medier som Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest eller Flickr
- Kom åt dina lagrade filer var som helst, på vilken enhet som helst
Fördelar med Microsoft 365 Stream
- Du kan omvandla presentationer till delbara videor eller dokument.
- Du kan underlätta videosamtal på Teams
- Filhanteringsprogram hjälper dig att hitta och hantera digitala filer
Microsoft 365 Stream nackdelar
- Det saknas tillräckliga riktlinjer för att navigera på plattformen jämfört med andra Vidyard-alternativ på denna lista.
Priser för Microsoft 365 Stream
- Personligt: 69,99 $/år
- Familj: 99,99 $/år
- Business Basic: 6 dollar per användare och månad
- Business Standard: 12,50 dollar per användare och månad
- Business Premium: 22 USD per användare och månad
Microsoft 365 Stream – betyg och recensioner
- 4. 6/5 på G2
- 4. 6/5 på Capterra
5. Loom
Nästa på vår lista över alternativ till Vidyard är Loom, en videohostingplattform med högkvalitativa spelare och sömlös integration med sociala nätverk. Den erbjuder smidig uppspelning och ett utmärkt användargränssnitt där användarna enkelt kan ladda upp videoinnehåll direkt från sina datorer. Förutom att publicera kan de också hantera olika konton via sin instrumentpanel.
Loom-funktioner
- Spela in innehåll i valfri applikation, på valfri enhet
- Redigera din video i webbläsaren eller Loom-appen
- Tittarna kan lämna emoji-reaktioner och kommentarer med tidsstämpel för att reagera på ett specifikt ögonblick i videon.
- Skärminspelning tillgänglig på Mac IOS-produkter
Fördelar med Loom
- Loom erbjuder många analysverktyg som hjälper till att förbättra kvaliteten på videoklippen.
- Med lättanvända analysverktyg kan användarna följa sin publiks prestanda över tid.
- Beroende på ditt abonnemang kan du ha obegränsat lagringsutrymme.
- Denna videohostingtjänst ger varje ny användare 5 GB gratis lagringsutrymme och låter användarna skapa spellistor och organisera sitt innehåll.
Nackdelar med Loom
- Videokvaliteten kan vara låg.
- När du använder gratisversionen finns det en tidsgräns på 5 minuter för videor.
Loom-priser
- Startpaket: Gratis
- Företag: 8 dollar per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Loom-betyg och recensioner
- 4. 7/5 på G2
- 4. 6/5 på Capterra
6. BombBomb
BombBomb är en videoplattform som hjälper företag att förstå hur människor interagerar med det innehåll de publicerar. De erbjuder också anpassade verktyg för videomarknadsföring som gör det möjligt för dem att nå ut till sin målgrupp. Användare som är nya inom videokommunikation kan dra nytta av BombBombs omfattande resursbibliotek för att lyckas med videor i sin verksamhet.
BombBomb-funktioner
- Gmail-integration för att spela in, skicka och spåra från din inkorg Skärmdump
- Skicka via Slack, Linkedin eller praktiskt taget vilken e-postapp eller CRM som helst med webbläsartillägget
- Skapa och skicka obegränsat med video-e-postmeddelanden till alla i din databas
Fördelar med BombBomb
- Genom att spela in videor hjälper BombBomb till att förmedla känslor och tonen i ett meddelande som vidarebefordras.
- Du kan spåra e-postmeddelanden för att övervaka engagemanget.
- Det är lätt att använda
Nackdelar med BombBomb
- Du kan inte tagga mer än en kontakt åt gången.
BombBombs prissättning
- Essentials: 33 dollar per månad
- Plus: 49 dollar per månad
- Företag: Anpassad prissättning för team med fler än 20 användare
BombBomb-betyg och recensioner
- 4. 6/5 på G2
- 4. 4/5 på Capterra
7. Sendspark
Sendspark hjälper företag att nå ut till kunder genom direkta videomeddelanden för att öka engagemanget och ge en mer personlig touch. Oavsett om det handlar om en presentation, produktdemonstration eller uppföljning kan användarna anpassa innehållet för en bättre upplevelse för båda parter. Sendspark har också en funktion för att begära videor från kunder eller kollegor med en enkel länk.
Sendsparks viktigaste funktioner
- Du kan spåra avkastningen på investeringen
- Det är en interaktiv videoplattform med en instrumentpanel.
- Du kan anpassa meddelanden
Fördelar med Sendspark
- Det är snabbt och pålitligt.
- Den har bra ljud- och bildkvalitet.
Sendspark nackdelar
- Begränsad gratisplan jämfört med andra Vidyard-alternativ på denna lista
Sendsparks prissättning
- Gratis
- Pro: 15 dollar per månad
- Företag: 29,80 dollar per månad
- Företag: Anpassade priser för team
Sendspark-betyg och recensioner
- 4. 8/5 på G2
- 4. 8/5 på Capterra
8. Bonjoro
Bonjoro är en videohostingtjänst med ett enkelt gränssnitt där användare laddar upp videor direkt till webbplatsen för att konvertera leads. Dessutom kan du komma åt videomeddelanden via länkar på sociala nätverkssajter eller webbplatsens sökmotor.
Bonjoros viktigaste funktioner
- HD Chrome-skärm och webbkamerainspelare
- Lägg till iögonfallande CTA:er till ditt videoinnehåll
- Redigera och spara designen på din video som en återanvändbar mall
- Bädda in en miniatyrbild i dina e-postmeddelanden eller dela en enkel länk
Bonjoro-fördelar
- Spela in och skicka korta videoklipp
- Du kan anpassa meddelanden och se vem som har reagerat.
Nackdelar med Bonjoro
- Du kan inte spela upp videoförhandsvisningen i mobilappen.
Bonjoro-priser
- Gratis
- Basic: 15 dollar per månad
- Pro: 39 dollar per månad
- Tillväxt: 79 dollar per månad
Bonjoro-betyg och recensioner
- 4. 7/5 på G2
- 5/5 på Capterra
9. CreateStudio
CreateStudio är en kraftfull och användarvänlig onlinelösning för personer som vill skapa videor på ett enkelt sätt och dela dem med sin publik. Den erbjuder videohostingtjänster för både privatpersoner och företag.
CreateStudios viktigaste funktioner
- Det har en online-representant tillgänglig dygnet runt.
- Du kan dra och släppa videoinnehåll till plattformen.
- Video- och ljudredigering
Fördelar med CreateStudio
- Det är enkelt att använda för professionella resultat.
- Det finns utmärkt teknisk support och utbildning.
Nackdelar med CreateStudio
- Du kan inte skapa en lång animation på denna videoplattform.
Priser för CreateStudio
- Standard: 199 $ per år
- All-access pass: 349 dollar per år
CreateStudio-betyg och recensioner
- 4. 8/5 på G2
- 4. 8/5 på Capterra
10. Hippo Video
Denna videoplattform är en streaming-spelare där användare kan titta på och dela sina favoritvideor med vänner. Appen indexerar automatiskt varje uppladdad video efter dess relevans för användarens profil. Användarna kan sedan visa listan i alfabetisk ordning eller utifrån den typ av innehåll de söker.
Hippo Videos viktigaste funktioner
- Spela in, skicka och spåra videor från din Outlook-inkorg
- Nå ut till flera potentiella kunder samtidigt med personliga videokampanjer via e-post.
- Spåra dina videomejl, videovisningar och tittarprocent
Hippo Video-fördelar
- Det är lätt att använda
- Det finns insikter om dina videor
Hippo Video nackdelar
- Det finns en gräns för antalet videor du kan spela in.
Priser för Hippo Video
- Starter: 19 dollar per månad för en användare
- Pro: 40 dollar per månad per användare
- Tillväxt: 65 dollar per månad per användare
- Företag: 99 dollar per månad per användare
Hippo Video-betyg och recensioner
- 4. 6/5 på G2
- 4. 5/5 på Capterra
Säg adjö till vanlig textkommunikation
Team som investerar i ett system för hantering av videoinnehåll sparar tid, pengar och resurser genom att kommunicera rätt budskap vid rätt tidpunkt till sin målgrupp.
ClickUp är det enklaste och mest effektiva sättet att skapa personliga, högkvalitativa videor för alla typer av användningsområden – innehållsskapande, introduktionsguider, projektgenomgångar och mycket mer! Som det bästa alternativet till Vidyard för skärminspelning förändrar ClickUp hur den distansbaserade arbetsplatsen kopplas samman.