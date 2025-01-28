De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Vidyard 2025

Videomarknadsföring är en aktiv form av modern kommunikation över hela världen. Faktum är att HubSpot-undersökningar visar att 96 % av kunderna litar på företagsförklarande videor och 88 % vill se en video innan de gör ett köp!

Oavsett om du är ny inom videomeddelanden eller behöver en förbättrad lösning för teamets produktivitet behöver du en kraftfull videomarknadsföringsplattform för att lösa komplexa problem snabbare och anpassa arbetsflöden.

Enter: System för hantering av företagsinnehåll (ECM) och hantering av företagsvideoinnehåll (EVCM)! Dessa plattformar hanterar videoinnehåll under hela dess livscykel och gör det möjligt för företag att kontrollera kostnaderna för lagring av innehåll.

I den här guiden utforskar vi 10 alternativ till Vidyard som gör det enkelt, snabbt och effektivt att skapa videoinnehåll!

Vad är Vidyard?

Vidyard är en videomarknadsföringsplattform som är utformad för att hjälpa småföretag att börja använda videomarknadsföring. Dess olika funktioner hjälper dig att skapa och distribuera vackra videor utan att behöva lära dig avancerade färdigheter. Med hjälp av AI-teknik kan du skapa högkvalitativa filmer utan att behöva spendera timmar framför datorn. Vidyard gör det möjligt för innehållsskapare att bädda in sin anpassade spelare på vilken webbplats eller blogg som helst.

Vidyard Video Platform erbjuder ett enkelt sätt att dela innehåll som utbildningsvideor, företagsmeddelanden, företagsevenemang, produktdemonstrationer eller till och med onlinekurser. Du kan lägga till videoannonser och marknadsföra innehåll.

Vidyard gör det supersnabbt och enkelt för vem som helst att skapa och lagra videor. Det gör det också möjligt att spela in vad som helst från din datorskärm eller telefon. Det finns en gratisversion och en Pro-version, och det tar bara några sekunder att installera.

Från skapande till distribution ger Vidyards molnbaserade plattform fullständig kontroll över alla aspekter av hanteringen av videoinnehåll. Vidyard är byggt med användarupplevelsen (UX) i centrum och gör det möjligt för användare att samarbeta mellan team och avdelningar i realtid samtidigt som de använder sina befintliga verktyg på bästa sätt.

De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Vidyard

Välj att spela in hela skärmen, ett appfönster eller en webbläsarflik med Clip från ClickUp och dela med teamet från en uppgift.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokument, chatt, mål, whiteboards och mycket mer. ClickUp kan enkelt anpassas med bara några klick och gör det möjligt för team av alla typer och storlekar att arbeta mer effektivt och höja produktiviteten till nya höjder.

Om mappen Nedladdningar på din dator samlar hundratals kommenterade bilder i slutet av varje vecka, prova Clip! Spela in din röst och skärm på några minuter för att ge feedback, förtydliga en process eller diskutera eventuella hinder i det arbete du håller på med. Ingen nedladdning krävs!

ClickUp-funktioner

Gratis röst- och skärminspelning

Spåra pågående videomarknadsföringsprojekt med över 15 projektvyer

Kommentera, redigera och arbeta med uppgifter och dokument samtidigt med ditt distansarbeteam

Skapa ett videohanteringssystem för att standardisera arbetsflöden

Skapa en uppgift från din inspelning, lägg till en beskrivning och tilldela teammedlemmar

Fördelar med ClickUp

Tidsspårning är tillgänglig via webben, datorn och mobilappen.

ClickUp Notepad för en personlig plats att snabbt anteckna videoinnehåll

Du kan prioritera brådskande uppgifter med filtrering, sortering, flaggor och anpassade fält.

ClickUp Template Center är ett bibliotek med färdiga mallar för videoproduktion.

Nackdelar med ClickUp

Du kan inte exportera tidrapporteringen.

Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och graden av anpassningsbarhet

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per medlem och månad

Företag : 12 dollar per medlem och månad

Företag: Om du behöver en komplett programvarusvit för att hantera ditt företags arbetsbelastning och processer hjälper vi dig gärna att nå framgång! : Om du behöver en komplett programvarusvit för att hantera ditt företags arbetsbelastning och processer hjälper vi dig gärna att nå framgång! Kontakta försäljningsavdelningen när du är redo.

Betyg och recensioner för ClickUp

4. 7/5 på Capterra

4. 7/4 på G2

2. Wistia

Samarbets- och kommentarfunktionen i aktion på Wistia

Wistia är en videoplattform med innovativa funktioner som gör det enkelt att bygga robusta lösningar utan att behöva oroa sig för komplexa infrastrukturer. Detta verktyg erbjuder avancerade förinställningar för kodning och anpassade konfigurationer för att snabbt kunna leverera högkvalitativt videoinnehåll till sin publik var som helst och när som helst.

Wistias viktigaste funktioner

Spela in videor från din webbläsare och exportera dem sedan till Wistia

Trimma och redigera videor bildruta för bildruta

Skapa videogallerier i karusell-, rutnät- eller listvy

Fördelar med Wistia

Distribuerar enkelt videor till olika kanaler på webben från ett enda konto

Inkluderar inbyggd analys som gör det möjligt för kunderna att optimera engagemanget och förbättra avkastningen på investeringen.

Realtidsstatistik och insikter som hjälper chefer att identifiera och lösa problem snabbare

Channel Content Management (CCM) hanterar videor på alla kanaler och sociala plattformar (som YouTube) och organiserar dem på ett och samma ställe.

Enkla inbäddningsfunktioner för att lägga till videoinnehåll på din webbplats

Nackdelar med Wistia

Wistia kan vara relativt dyrt för småföretag.

Det begränsar filstorlekarna till 8 GB.

Wistias prissättning

Gratis

Plus : 19 $ per månad

Pro : 79 $ per månad

Avancerat: 319 $ per månad

Wistia-betyg och recensioner

4. 6/5 på G2

4. 7/5 på Capterra

3. Vimeo

Skärminspelningsfunktion från Vimeo

När det gäller videoinnehåll förlitar sig organisationer alltmer på externa tjänster för att dela sina berättelser och kommunicera direkt med sin publik. Men att hantera alla dessa filer, med olika format och filstorlekar, kan vara tidskrävande och svårt. Tänk om du kunde visa alla samtidigt medan du redigerar? Nu kan du det, tack vare Vimeos Enterprise-erbjudande.

Vimeo-funktioner

Få insikter om totala visningar, kommentarer, gillanden, delningar, uppladdningar och nedladdningar

Inbyggda transkodningsverktyg och automatisk generering av miniatyrbilder

Ändra alla delade videor och spåra ditt projekt i realtid med detaljerade rapporter om dina framsteg.

Använd integrerade delningsverktyg för att publicera via dina videomarknadsföringskanaler

Fördelar med Vimeo

Få tillgång till rapporter för enskilda videor eller hela team

Få insikt i vad som fungerar och var du kanske behöver justera din strategi.

Identifiera trender i specifika demografiska grupper

Sätt upp mål och använd analyser för att mäta om du uppnår dem

Nackdelar med Vimeo

Vimeo har låg synlighet jämfört med andra videoplattformar som ClickUp och Loom.

Det är inte möjligt att använda annonser för att sponsra dina videor.

Priser för Vimeo

Vimeo Plus : 12 dollar per månad, med 250 GB tilldelat per år

Vimeo Pro : 20 dollar per månad, faktureras årligen, med 1 TB tilldelning per år

Vimeo Business : 50 dollar per månad faktureras årligen, med 5 TB tilldelat per år

Vimeo Premium: 75 dollar per månad, faktureras årligen, med 7 TB tilldelat per år

Vimeo-betyg och recensioner

4. 2/5 på G2

4. 6/5 på Capterra

4. Microsoft 365 Stream

via Microsoft 365 Stream

Microsoft 365 Stream är en webbaserad videoredigerings tjänst där du kan skapa videor för att dela med andra online. Detta kraftfulla verktyg hjälper dig att skapa videor av professionell kvalitet när som helst. Du kan ladda upp videoinnehåll från din dator och mobila enheter, redigera dem tillsammans med olika verktyg och sedan spara dem på din enhet.

Microsoft 365 Stream-funktioner

Skärminspelningen fångar allt som syns på din skrivbord, inklusive dokument och program.

Organisera och hantera stillbilder och videor med dra-och-släpp-funktionen

Ladda upp dina foton direkt till sociala medier som Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest eller Flickr

Kom åt dina lagrade filer var som helst, på vilken enhet som helst

Fördelar med Microsoft 365 Stream

Du kan omvandla presentationer till delbara videor eller dokument.

Du kan underlätta videosamtal på Teams

Filhanteringsprogram hjälper dig att hitta och hantera digitala filer

Microsoft 365 Stream nackdelar

Det saknas tillräckliga riktlinjer för att navigera på plattformen jämfört med andra Vidyard-alternativ på denna lista.

Priser för Microsoft 365 Stream

Personligt : 69,99 $/år

Familj : 99,99 $/år

Business Basic : 6 dollar per användare och månad

Business Standard : 12,50 dollar per användare och månad

Business Premium: 22 USD per användare och månad

Microsoft 365 Stream – betyg och recensioner

4. 6/5 på G2

4. 6/5 på Capterra

5. Loom

Exempel på videoinspelning med Loom

Nästa på vår lista över alternativ till Vidyard är Loom, en videohostingplattform med högkvalitativa spelare och sömlös integration med sociala nätverk. Den erbjuder smidig uppspelning och ett utmärkt användargränssnitt där användarna enkelt kan ladda upp videoinnehåll direkt från sina datorer. Förutom att publicera kan de också hantera olika konton via sin instrumentpanel.

Loom-funktioner

Spela in innehåll i valfri applikation, på valfri enhet

Redigera din video i webbläsaren eller Loom-appen

Tittarna kan lämna emoji-reaktioner och kommentarer med tidsstämpel för att reagera på ett specifikt ögonblick i videon.

Skärminspelning tillgänglig på Mac IOS-produkter

Fördelar med Loom

Loom erbjuder många analysverktyg som hjälper till att förbättra kvaliteten på videoklippen.

Med lättanvända analysverktyg kan användarna följa sin publiks prestanda över tid.

Beroende på ditt abonnemang kan du ha obegränsat lagringsutrymme.

Denna videohostingtjänst ger varje ny användare 5 GB gratis lagringsutrymme och låter användarna skapa spellistor och organisera sitt innehåll.

Nackdelar med Loom

Videokvaliteten kan vara låg.

När du använder gratisversionen finns det en tidsgräns på 5 minuter för videor.

Loom-priser

Startpaket : Gratis

Företag : 8 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Loom-betyg och recensioner

4. 7/5 på G2

4. 6/5 på Capterra

6. BombBomb

via BombBomb

BombBomb är en videoplattform som hjälper företag att förstå hur människor interagerar med det innehåll de publicerar. De erbjuder också anpassade verktyg för videomarknadsföring som gör det möjligt för dem att nå ut till sin målgrupp. Användare som är nya inom videokommunikation kan dra nytta av BombBombs omfattande resursbibliotek för att lyckas med videor i sin verksamhet.

BombBomb-funktioner

Gmail-integration för att spela in, skicka och spåra från din inkorg Skärmdump

Skicka via Slack, Linkedin eller praktiskt taget vilken e-postapp eller CRM som helst med webbläsartillägget

Skapa och skicka obegränsat med video-e-postmeddelanden till alla i din databas

Fördelar med BombBomb

Genom att spela in videor hjälper BombBomb till att förmedla känslor och tonen i ett meddelande som vidarebefordras.

Du kan spåra e-postmeddelanden för att övervaka engagemanget.

Det är lätt att använda

Nackdelar med BombBomb

Du kan inte tagga mer än en kontakt åt gången.

BombBombs prissättning

Essentials : 33 dollar per månad

Plus : 49 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning för team med fler än 20 användare

BombBomb-betyg och recensioner

4. 6/5 på G2

4. 4/5 på Capterra

7. Sendspark

via Sendspark

Sendspark hjälper företag att nå ut till kunder genom direkta videomeddelanden för att öka engagemanget och ge en mer personlig touch. Oavsett om det handlar om en presentation, produktdemonstration eller uppföljning kan användarna anpassa innehållet för en bättre upplevelse för båda parter. Sendspark har också en funktion för att begära videor från kunder eller kollegor med en enkel länk.

Sendsparks viktigaste funktioner

Du kan spåra avkastningen på investeringen

Det är en interaktiv videoplattform med en instrumentpanel.

Du kan anpassa meddelanden

Fördelar med Sendspark

Det är snabbt och pålitligt.

Den har bra ljud- och bildkvalitet.

Sendspark nackdelar

Begränsad gratisplan jämfört med andra Vidyard-alternativ på denna lista

Sendsparks prissättning

Gratis

Pro : 15 dollar per månad

Företag : 29,80 dollar per månad

Företag: Anpassade priser för team

Sendspark-betyg och recensioner

4. 8/5 på G2

4. 8/5 på Capterra

8. Bonjoro

via Bonjoro

Bonjoro är en videohostingtjänst med ett enkelt gränssnitt där användare laddar upp videor direkt till webbplatsen för att konvertera leads. Dessutom kan du komma åt videomeddelanden via länkar på sociala nätverkssajter eller webbplatsens sökmotor.

Bonjoros viktigaste funktioner

HD Chrome-skärm och webbkamerainspelare

Lägg till iögonfallande CTA:er till ditt videoinnehåll

Redigera och spara designen på din video som en återanvändbar mall

Bädda in en miniatyrbild i dina e-postmeddelanden eller dela en enkel länk

Bonjoro-fördelar

Spela in och skicka korta videoklipp

Du kan anpassa meddelanden och se vem som har reagerat.

Nackdelar med Bonjoro

Du kan inte spela upp videoförhandsvisningen i mobilappen.

Bonjoro-priser

Gratis

Basic : 15 dollar per månad

Pro : 39 dollar per månad

Tillväxt: 79 dollar per månad

Bonjoro-betyg och recensioner

4. 7/5 på G2

5/5 på Capterra

9. CreateStudio

via Create Studio

CreateStudio är en kraftfull och användarvänlig onlinelösning för personer som vill skapa videor på ett enkelt sätt och dela dem med sin publik. Den erbjuder videohostingtjänster för både privatpersoner och företag.

CreateStudios viktigaste funktioner

Det har en online-representant tillgänglig dygnet runt.

Du kan dra och släppa videoinnehåll till plattformen.

Video- och ljudredigering

Fördelar med CreateStudio

Det är enkelt att använda för professionella resultat.

Det finns utmärkt teknisk support och utbildning.

Nackdelar med CreateStudio

Du kan inte skapa en lång animation på denna videoplattform.

Priser för CreateStudio

Standard : 199 $ per år

All-access pass: 349 dollar per år

CreateStudio-betyg och recensioner

4. 8/5 på G2

4. 8/5 på Capterra

10. Hippo Video

via Hippo Video

Denna videoplattform är en streaming-spelare där användare kan titta på och dela sina favoritvideor med vänner. Appen indexerar automatiskt varje uppladdad video efter dess relevans för användarens profil. Användarna kan sedan visa listan i alfabetisk ordning eller utifrån den typ av innehåll de söker.

Hippo Videos viktigaste funktioner

Spela in, skicka och spåra videor från din Outlook-inkorg

Nå ut till flera potentiella kunder samtidigt med personliga videokampanjer via e-post.

Spåra dina videomejl, videovisningar och tittarprocent

Hippo Video-fördelar

Det är lätt att använda

Det finns insikter om dina videor

Hippo Video nackdelar

Det finns en gräns för antalet videor du kan spela in.

Priser för Hippo Video

Starter : 19 dollar per månad för en användare

Pro : 40 dollar per månad per användare

Tillväxt : 65 dollar per månad per användare

Företag: 99 dollar per månad per användare

Hippo Video-betyg och recensioner

4. 6/5 på G2

4. 5/5 på Capterra

Säg adjö till vanlig textkommunikation

Team som investerar i ett system för hantering av videoinnehåll sparar tid, pengar och resurser genom att kommunicera rätt budskap vid rätt tidpunkt till sin målgrupp.

ClickUp är det enklaste och mest effektiva sättet att skapa personliga, högkvalitativa videor för alla typer av användningsområden – innehållsskapande, introduktionsguider, projektgenomgångar och mycket mer! Som det bästa alternativet till Vidyard för skärminspelning förändrar ClickUp hur den distansbaserade arbetsplatsen kopplas samman.