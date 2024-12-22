De 10 bästa skärminspelningsprogrammen för Mac 2025

Om en bild säger mer än tusen ord, säger en kort film ungefär en miljon.

Många innehållsskapare, lärare och team använder skärminspelningar för att snabbt fånga och dela information. Det asynkrona kommunikationsverktyget kan hjälpa dig att förklara ett problem, demonstrera en lösning, ge kommentarer eller visualisera en poäng du vill framhäva.

Med rätt verktyg för skärminspelning blir det enkelt att skapa och dela skärminspelningar på din Mac. Men vilket nytt verktyg för skärminspelning är det rätta? Vi tittar på tio populära skärminspelningsprogram för Mac och deras för- och nackdelar samt prisinformation så att du kan välja det som passar bäst för dina behov.

Vad ska du leta efter i en skärminspelare för Mac?

När du väljer rätt skärminspelningsverktyg bör du fundera över vilka funktioner som är viktigast för dig. Användargränssnittet bör vara en högsta prioritet.

Du vill ha en lättanvänd och intuitiv plattform som gör att du snabbt kan spela in och dela inspelningar med några få klick – oavsett om det är från ett enkelt skärmdumpverktyg i din webbläsare eller ett som bara kan spela in ljud eller video.

Du bör också titta på de inspelningsalternativ som skärminspelningsprogrammet erbjuder, till exempel om det finns alternativ för inspelning av hela skärmen eller delar av skärmen. Om du behöver spela in ljud, se till att plattformen låter dig spela in det ljud du behöver, till exempel systemljud eller via din mikrofon.

Utforska också redigeringsfunktionerna om du skapar mer komplexa videor som kräver beskärning – så att du inte använder hela skärmen – eller anteckningar för att lämna kommentarer eller visa musklick på skärminspelningen.

Dela ditt videomeddelande med en direktlänk i webbläsaren som inte kräver några nedladdningar och kan visas direkt efter inspelningen med Clip.

Du måste också fundera på vad du vill göra med inspelningarna efteråt. Leta efter skärminspelningsalternativ som stöder den videokvalitet och de format du behöver arbeta med, till exempel MP4, MOV eller AVI.

Om du livestreamar bör du se till att plattformen stöder de tjänster du planerar att använda, till exempel YouTube eller Twitch. Du bör också kolla in delningsalternativen så att du enkelt och säkert kan överföra din inspelning dit den ska.

Slutligen, se till att din skärminspelare är kompatibel med din version av macOS. Vissa program kräver specifika operativsystemversioner eller har hårdvarukrav, så du bör kontrollera att du kan köra plattformen på dina nuvarande enheter.

De 10 bästa skärminspelningsprogrammen för Mac-användare 2025

Oavsett om du spelar in programvarututorials, spel, presentationer, teamkommunikation eller ett online-möte, här är de 10 bästa verktygen för skärminspelning på Mac som kan hjälpa dig att få jobbet gjort. Kolla in vår analys för att hjälpa dig att begränsa dina alternativ och hitta den perfekta lösningen.

Spela in detaljerad feedback och lämna kommentarer i ett ClickUp Clip för att ge möjligheter till förbättring och tillväxt.

ClickUp är en välkänd (och mycket omtyckt) produktivitetsplattform. Den har en rad imponerande funktioner, bland annat verktyget Clip. Clip gör ClickUp till en av de bästa gratis skärminspelarna som finns, utan vattenstämplar eller tidsbegränsningar. Användare kan börja spela in och granska material direkt och få rena, professionella inspelningar på några sekunder.

En spännande funktion i ClickUp Clips är dess integration med AI, som automatiskt transkriberar dina videomeddelanden för ökad tillgänglighet.

Be ClickUp Brain att automatiskt transkribera dina klipp och få tillgång till viktiga höjdpunkter.

Klipp gör det också enkelt att dela. Användare kan dela inspelade videor via delbara länkar, så att mottagarna kan spela upp videon direkt i sin webbläsare utan att behöva vänta på nedladdning eller installera programvara. Den enkla funktionen att spela in och dela gör samarbetet mer än enkelt.

Clip tar funktionaliteten till nästa nivå genom att integrera uppgiftskapande i inspelningsflödet. Användare kan omvandla skärminspelningar till genomförbara uppgifter, inklusive att tilldela teammedlemmar till jobb och lägga till anteckningar för att säkerställa att inga detaljer förbises.

Om du vill ha ett verktyg för skärminspelning på Mac, som du kan börja använda på några sekunder, utan tidsbegränsningar och med många funktioner, är ClickUps Clip-funktion väl värd att titta på.

ClickUps bästa funktioner:

Inga vattenstämplar eller tidsbegränsningar

ClickUp Brain transkriberar automatiskt dina klipp

Spela in hela skärmen eller webbläsarfliken eller fönstret

Möjlighet att omedelbart och säkert dela inspelningar

Lägg till röst till videoinspelningar

Integrerad uppgiftskapande med skärminspelningsfunktion

AI-funktioner för produktchefer

Begränsningar för ClickUp:

Vissa nybörjare kan tycka att plattformen erbjuder för många alternativ för deras behov av tillfällig användning.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 $/användare per månad

Företag : 12 $/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Camtasia

via Camtasia

Camtasia är en välkänd plattform för videoredigering. Den har en omfattande uppsättning verktyg för innehållsskapare, inklusive en utmärkt skärminspelare för Mac-enheter. Med Camtasia kan du enkelt fånga eller spela in skärmaktivitet, spela in webbkamerabilder och lägga till ljudkommentarer till ditt innehåll.

Den har en intuitiv plattform med imponerande redigeringsfunktioner för att tillämpa övergångar, text och effekter på din nya skärminspelning. Du kan också importera mediefiler, vilket ger dig fler alternativ för professionella slutvideor jämfört med videoklipp från Quicktime Player.

Det är ett utmärkt verktyg för att skapa handledningar, presentationer eller marknadsföringsvideor – allt från skärmen på din Mac.

Camtasias bästa funktioner:

Låter dig spela in både skärmen och webbkameran samtidigt.

Spelar in både mikrofon- och systemljud om så önskas

Med hjälp av markördata kan du markera viktiga funktioner på skärmen medan du arbetar.

Möjlighet att lägga till mallar, effekter och andra tillgångar till dina videor

Enkelt att starta eller stoppa inspelningen

Camtasias begränsningar:

Rendering av videor kan ta lång tid

Begränsade kortkommandon kan bromsa skapandet av innehåll

Vissa användare rapporterar problem med export av skärminspelningsfiler.

Priser för Camtasia:

Priset börjar på 299 dollar för en enkel licens, med rabatter för flera licenser.

Camtasia-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (840+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (275+ recensioner)

3. ScreenPal

via ScreenPal

ScreenPal, nu känt som ScreenPal, låter dig spela in din skärm, webbkamera eller båda samtidigt och sedan redigera dem med dess omfattande verktyg. Plattformen har också ett inbyggt bibliotek med stockvideor, bilder och musikspår för att ge din video fler tillgångar och förbättra slutprodukten.

Mot en extra avgift kommer skärminspelningsplattformen också att hosta dina videor med en anpassad videospelare, vilket ger dig mer kontroll över vem som ser ditt innehåll och hur de ser det.

ScreenPals bästa funktioner:

Inbyggt bibliotek för ytterligare videor, bilder och ljud

Nybörjarvänligt gränssnitt för enkel start och stopp av inspelning

Gör det enkelt att skapa och ladda upp till YouTube

Alternativ för skärmdumpsverktygsfält

Begränsningar för ScreenPal:

Gratisversionen har minimala redigeringsalternativ, så den passar bäst för grundläggande inspelningar.

Gratisversionen är begränsad till 15 minuters videor.

Priser för ScreenPal:

Gratis att spela in skärmdumpar (med vattenstämpel)

Solo Deluxe: 3 $/månad, betalas årligen

Solo Premier: 6 $/månad, betalas årligen

Solo Max: 10 $/månad, betalas årligen

Företag: 8 $/månad per användare, betalas årligen

Betyg och recensioner av ScreenPal:

G2: 4,3/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

4. ScreenFlow

via ScreenFlow

ScreenFlow är ett professionellt videoredigeringsprogram som erbjuder omfattande funktioner för Mac-användare. Med ScreenFlow kan du spela in skärmaktiviteter, spela in kristallklart ljud och skapa polerat innehåll i ett användarvänligt gränssnitt.

Användare kan också förbättra det slutliga utseendet på sina videor med animationer, övergångar och anteckningar. Skärminspelningsplattformen erbjuder också många integrationsalternativ, vilket gör det enkelt att ladda upp och dela dina slutliga videor till din föredragna plattform. Du behöver inte heller oroa dig för att bara använda inspelningar från ditt systemljud med flerkanalsmixning.

ScreenFlows bästa funktioner:

Professionella funktioner för skärminspelning och redigering

Ljudmixning med flera kanaler

Integreras sömlöst med populära plattformar för enkel delning

Begränsningar för ScreenFlow:

Resursintensiv, så användarna behöver en ganska kraftfull dator för att kunna köra programvaran.

Nybörjare kan tycka att utbudet av alternativ är överväldigande och underutnyttjat.

Priser för ScreenFlow:

169 dollar för en enskild användare

845 dollar för fem användare

1 040 dollar för fem användare med premiumsupport

Betyg och recensioner av ScreenFlow:

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

5. OBS Studio

via OBS Studio

Open Broadcaster Software (OBS) Studio är en gratis programvara med öppen källkod för videoinspelning och livestreaming. Dess mångsidiga funktioner gör den till en populär skärminspelningsprogramvara för innehållsskapare, spelare och proffs som behöver spela in, redigera och dela video.

OBS Studio erbjuder olika alternativ för skärminspelning, så att du kan styra inspelningsinställningar som upplösning och bildfrekvens. OBS Studio stöder också ljudmixning i realtid för högkvalitativa ljudinspelningar. Programvaran har många robusta anpassningsalternativ för användare som vill ha mer kontroll över slutprodukten och många plugins från tredje part för att förbättra funktionaliteten.

OBS Studios bästa funktioner:

Programvaran är öppen källkod och gratis med en aktiv utvecklingsgemenskap.

Många anpassningsbara inställningar för att spela in video och ljud – inklusive ett verktygsfält för skärmdumpar.

Ljudmixning i realtid

Många appar från tredje part låter dig lägga till de funktioner och anpassningar du behöver.

Begränsningar för OBS Studio:

På grund av dess robusta alternativ finns det en brant inlärningskurva för nya användare som behöver enkel start och stopp av inspelningen.

Det finns många tekniska anpassningsalternativ som kan vara onödiga för vanliga användare.

Begränsade supportalternativ jämfört med vissa andra skärminspelningsprogram i denna lista.

Priser för OBS Studio:

Gratis för alltid

OBS Studio-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (935+ recensioner)

6. Movavi

via Movavi

Med Movavis skärminspelningsverktyg kan du spela in video och ljud på din skärm för att skapa handledningar, presentationer och mycket mer. Programvaran gör det enkelt att starta och stoppa inspelningen, och du kan justera inställningarna direkt.

Skärminspelaren erbjuder grundläggande redigeringsverktyg och extrafunktioner som marköreffekter och tangenttryckningsvisning så att du kan markera viktig information efter behov. Dess skärminspelning har ett nybörjarvänligt gränssnitt samtidigt som den erbjuder tillräckligt med funktioner för att tillfredsställa de flesta proffs.

Movavis bästa funktioner:

Praktiska schemaläggningsalternativ gör att du kan stoppa och starta inspelningen automatiskt.

Flera utdataformat och alternativ för enkel delning av skärminspelningar

Gör det möjligt att spela in webbkamera och skärmaktivitet på din Mac-skärm samtidigt.

Funktion för skärmdump-verktygsfält

Kan använda systemljud eller mikrofon

Movavis begränsningar:

De avancerade redigeringsfunktionerna är något begränsade jämfört med andra professionella alternativ.

Gratisversionerna inkluderar en vattenstämpel på dina inspelningar.

Movavi-priser:

49,95 $ för ett årsabonnemang med företagslicens

39,95 $ för en livstidslicens för privat bruk

Movavi-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (455+ recensioner)

7. ScreenRec

via ScreenRec

ScreenRec lovar att hjälpa dig att snabba upp ditt arbetsflöde genom att låta dig snabbt spela in och dela videor från din Mac-skärm istället för att försöka förmedla din poäng via e-post och chatt.

Programvaran har ett enkelt gränssnitt där användarna kan stoppa eller starta inspelningen automatiskt, eller dela en skärminspelning med några få klick. Denna skärminspelare för Mac skapar en delbar länk som användarna kan skicka till kollegor och kunder och har molnlagringskapacitet för att dela säkert och utan lagringsbegränsningar.

Den har också ytterligare funktioner som skärmdumpsskapare med anteckningar som användare kan finna användbara.

ScreenRecs bästa funktioner:

Funktion för anteckningar i realtid för att lägga till markeringar och anteckningar under skärminspelningen

Skapar länkar som kan delas direkt efter att du har startat inspelningen.

Molnlagring för säker och obegränsad lagringsutrymme

Begränsningar för ScreenRec:

Det förenklade gränssnittet saknar mer avancerade redigeringsalternativ.

Priser för ScreenRec:

Gratis

Betyg och recensioner av ScreenRec:

G2: 4,8/5 (6+ recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

8. TinyTake

via TinyTake

TinyTake gör det möjligt för Mac-användare att enkelt spela in sina skärmar, ta skärmdumpar och kommentera och markera specifika områden. Det enkla gränssnittet möjliggör snabba skärminspelningar.

Det finns praktiska alternativ för delning, inklusive möjligheten att ladda upp innehåll till molnet eller skapa delbara länkar. Den innehåller också grundläggande redigeringsverktyg, som trimning och beskärning, och du kan till och med tilldela anpassade kortkommandon för att påskynda ditt arbetsflöde.

TinyTakes bästa funktioner:

Spelar in videor på upp till 120 minuter

Spela in hela skärmen, fönstret, fliken eller specifika områden

Gör det möjligt att tilldela anpassade kortkommandon för enkel utförande av uppgifter

Spara videor i molnet eller skapa länkar som kan delas direkt för att skicka dem tvärfunktionellt.

Skärmdumpsverktygsfält för att snabbt fånga saker

Begränsningar för TinyTake:

Vissa användare kan tycka att programvaran är mindre avancerad jämfört med alternativ

Den kostnadsfria versionen innehåller en vattenstämpel.

Priser för TinyTake:

Gratis för personligt bruk

Standard: 29,95 $/år för kommersiellt bruk

Plus: 59,95 $/år för kommersiellt bruk

Jumbo: 99,99 $/år för kommersiellt bruk + support dygnet runt

TinyTake-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (17+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (7+ recensioner)

9. Loom

Via Loom

Med sin asynkrona videochatt lovade Loom att hjälpa ditt team att slippa fler möten. Loom fungerar på nästan alla enheter och spelar in din skärm eller kamera var du än har en internetanslutning.

Du kan markera områden på skärmen eller till och med rita på dem i realtid. De delbara länkarna gör det möjligt för tittarna att se din video utan att logga in eller skapa ett konto. Tittarna kan reagera med emojis och kommentarer eller använda andra interaktiva svar. Den integreras med Slack och Google Workspace för enkel delning inom en organisation.

Looms bästa funktioner:

Gör det möjligt för användare att spela in sin skärm, kamera och ljud samtidigt.

Rita och markera i realtid för att framhäva viktiga detaljer på skärmen

Integreras sömlöst med populära interna kommunikationsplattformar

Enkla delningsalternativ, inklusive direktlänkar och inbäddade videor

Den kan användas på både stationära och mobila enheter.

Begränsningar för Loom:

Priserna är högre än för många andra alternativ.

Begränsad offlineåtkomst till inspelningar

Priser för Loom:

Starter: Gratis

Företag: 12,50 $/månad per skapare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Loom-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (1 185+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (360+ recensioner)

10. Snagit

via Snagit

Snagit är en skärminspelare för Mac som gör det enkelt att spela in din skärm och ta skärmdumpar, för att sedan kommentera och förbättra ditt innehåll. Programvaran har ett användarvänligt gränssnitt för intuitiv innehållsskapande, och det finns fantastiska avancerade redigeringsfunktioner för att lägga till effekter, trimma eller använda en mall för att skapa enhetligt videoinnehåll. Du kan dela färdiga videor direkt till populära appar eller spara dem i molnet.

Snagits bästa funktioner:

Panoramisk rullningsinspelning för långa chattmeddelanden eller webbsidor med oändlig rullning

Enkel delningsintegration med populära appar som Slack, Teams, Google Drive och mer

Låter dig snabbt spela in din skärm eller ta enskilda bilder från din inspelade video i dess skärmdumpsverktygsfält.

Stegverktyget gör det enkelt att dokumentera ditt arbetsflöde.

Snagits begränsningar:

Fullversionen är dyrare än många andra skärminspelare.

Gratisversionen begränsar din inspelningstid och lägger till en vattenstämpel på dina videor.

Priser för Snagit:

49,95 $ engångsavgift för licens för privatpersoner

49,95 $ engångsavgift för företagsanvändning (volymrabatter tillgängliga)

29,95 $ engångsavgift för licens för utbildningsändamål (volymrabatter tillgängliga)

42,95 $ engångsavgift för licens för myndigheter och ideella organisationer (volymrabatter tillgängliga)

Snagit-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (3 545+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (135+ recensioner)

Enkel skärminspelning på Mac med ClickUp

Det är dags att lägga till skärminspelningar i ditt teams kommunikationsplan! Alla ovanstående verktyg erbjuder starka alternativ för skärminspelning på Mac. Dina användningsfall och prioriteringar bör avgöra vilket verktyg du väljer.

ClickUps Clip-verktyg möjliggör inte bara skärminspelning och smidig delning, utan integrerar även uppgiftskapande i processen. Ett skärminspelningsverktyg som naturligt kopplas till projektledningsfunktionalitet kommer att förbättra ditt teams förmåga att samarbeta asynkront med snabbhet och tydlighet. Så vad väntar du på?

Registrera dig på ClickUp idag och börja samarbeta! 😄