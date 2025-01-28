De 10 bästa programvarorna för videomarknadsföring 2025 (recensioner och priser)

Videomarknadsföring driver engagemang som få andra medier gör. Välgjorda videor som är anpassade efter dina inkommande och utgående marknadsföringsmål kommer att fängsla din publik, förbättra din webbplats sökmotorranking, bygga förtroende och auktoritet och leda till högre konverteringsfrekvenser.

Med den ökande populariteten för videomarknadsföring finns det fler och fler programvaruverktyg för kampanjhantering på marknaden som är utformade för att stödja allt som har med video att göra. De flesta alternativ kan hjälpa till med berättande, ljudinspelning och videoredigering, men de bästa verktygen spårar också mätvärden som visningar, visningstid, engagemang och konverteringar, så att du kan mäta effektiviteten i dina marknadsföringskampanjer.

Oavsett om du skapar produktpresentationer, kundrecensioner eller virala videor för att dominera sociala medier, kommer dessa 10 högst rankade programvaruplattformar för videomarknadsföring att ge dig resultat i Hollywood-klass.

Typer av programvara för videomarknadsföring

De bästa programvaruverktygen för videomarknadsföring täcker ett brett spektrum av funktioner och implementerar eller ersätter ofta annan programvara för innehållsmarknadsföring. Några av de vanligaste kategorierna av appar för videomarknadsföring är:

Videohostingplattformar: Hosting är en integrerad del av alla videomarknadsföringsstrategier. Dessa plattformar tillgodoser det behovet med hostingfunktioner. De flesta erbjuder även videoanalys, och några har anpassningsbara videospelare.

Verktyg för skapande och redigering av video: Skapa högkvalitativa videor genom att klippa, beskära och omformatera. Förutom videoredigeringsfunktioner innehåller videoredigerare ofta bibliotek med förinspelade videoklipp som du kan använda i din marknadsföring.

Plattformar för videomeddelanden och personalisering: Dessa specialiserade verktyg förbättrar videomarknadsföringen genom att integreras med CRM-system och sociala medieplattformar för en mer riktad marknadsföringsstrategi.

Programvara för animerade videor: Programvaran automatiserar processen för att skapa engagerande animerade videor, som ofta används för förklarande videor eller whiteboard-videor.

Vad ska du leta efter i programvara för videomarknadsföring?

Med tanke på de många olika typerna av verktyg som finns tillgängliga beror det bästa verktyget för videomarknadsföring på dina behov. Det finns dock några gemensamma måste-funktioner som du bör leta efter när du väljer en plattform för videomarknadsföring:

Användarvänlighet: Ett lättanvänt verktyg som skapar professionella videor med bara några få klick.

Videohantering: När du letar efter en videohostingplattform, försök att hitta en med robusta videohanteringsfunktioner.

Analys och insikter: Videoanalys, som tittarengagemang och konverteringsspårning, visar vilken typ av video din publik reagerar bäst på.

Integration: Programvaran för videomarknadsföring bör fungera bra tillsammans med dina andra marknadsföringsverktyg och sociala mediekanaler.

Kostnad: Leta efter ett verktyg där abonnemangen börjar på en rimlig månadsavgift för den betalda versionen – och prioritera verktyg med gratisabonnemang.

Anpassning: Kontrollera vilka anpassningsalternativ som finns tillgängliga, till exempel videospelare och mallar med ditt varumärke, så att de stämmer överens med ditt företags varumärkesidentitet.

Support och utbildning: Leta efter omfattande kundsupport, dokumentation och utbildningsresurser så att du enkelt kan komma igång.

De 10 bästa programvarorna för videomarknadsföring att använda

De bästa verktygen för videomarknadsföring 2024 erbjuder en rad olika funktioner. Vissa är värdplattformar, andra är mer inriktade på inspelning och redigering av videor, medan andra är heltäckande allt-i-ett-lösningar för alla dina behov inom videomarknadsföring.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med Clip by ClickUp.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med skärminspelningsfunktion för att enkelt skapa och dela videor. Med ClickUp Clip kan du enkelt skapa skärminspelningar som kan delas både inom och utanför plattformen. Genom ClickUp kan du förmedla varje budskap med precision och sammanhang.

ClickUp erbjuder marknadsföringsteam mer än bara ett enkelt sätt att skapa marknadsföringsvideor. Plattformen har funktioner för brainstorming, planering och genomförande av marknadsföringsprogram i alla storlekar. Med ClickUps visuella projektledningsfunktioner kan marknadsföringsteam enkelt lagra och hitta videomarknadsföringsmaterial, så att det hålls organiserat och tillgängligt.

Dessutom är ClickUp AI en game changer för marknadsföringsproffs. Det hjälper till att skapa kampanjidéer, innehållsöversikter, försäljningsmejl och mycket mer, allt inom ClickUp-plattformen.

ClickUps bästa funktioner

Spela in din skärm direkt och utan tidsbegränsningar. Inspelningarna inkluderar röstinmatning från din mikrofon.

Dela videor direkt med en länk som spelas upp direkt i deras webbläsare.

Integreras med projektledningselement som innehållskalendrar och kommunikationsplaner

Skapa en uppgift från din inspelning för att ge ditt projekt och din uppgiftshanteringsprocess tydlighet med hjälp av video.

Använd kraften i AI för att skapa mer övertygande innehåll för videoskript och relaterat innehåll som stärker dina projekt på sociala medier.

Arbeta med kraftfulla samarbetsfunktioner i många av ClickUps funktioner.

Brainstorma idéer med whiteboard-funktionen

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har inte lika många funktioner som desktopversionen.

Antalet funktioner kan göra gränssnittet förvirrande för vissa nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Vidyard

Via Vidyard

Vidyard är en ledande videomarknadsföringsprogramvara som hjälper marknadsföringsteam att utnyttja kraften i video. Plattformen erbjuder AI-drivna marknadsföringsverktyg för att uppnå bästa möjliga resultat. Med videohostingfunktionen kan du samla allt ditt videoinnehåll på ett ställe och skapa en lättanvänd hubb för alla dina videomarknadsföringsverktyg.

Avancerad analys gör det möjligt för marknadsförare att spåra videotittare och förstå hur publiken interagerar med innehållet. För ännu mer funktionalitet integreras Vidyard med flera populära verktyg.

Vidyards bästa funktioner

Använd Vidyard Video Messages för att sticka ut och skapa bättre kontakter med potentiella kunder.

Samla dina videor, dokument och andra försäljningsresurser på ett ställe för samarbete med intressenter.

Automatisera utgående försäljning med AI-drivna verktyg för prospektering

Hantera och optimera dina videor med hjälp av Vidyard videohosting och dess avancerade videoanalys.

Förenkla videoplaneringen genom att låta AI-manusgeneratorn skapa personliga manus för varje potentiell kund så att du kan skala upp innehållsproduktionen.

Vidyards begränsningar

Användarna har uttryckt önskemål om fler videoredigeringsfunktioner inbyggda i programvaran.

Inlärningskurvan kan göra det svårt att utnyttja programvaran till fullo.

Vissa användare hade problem med att integrera Vidyard med sina andra försäljningsverktyg.

Vidyards priser

Gratis

Pro: 19 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Vidyard-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

3. Loom

Via Loom

Loom är ett annat ledande videomarknadsföringsprogram med fokus på skärminspelning med ett klick. Loom är ett av de mest populära videomarknadsföringsverktygen för att visa upp digitala verktyg eller dela tutorials. Det har ett användarvänligt gränssnitt och en enkel design för enkel och professionell skapande av onlinevideo.

Looms bästa funktioner

Spela in och dela AI-drivna videomeddelanden för att öka produktiviteten

Arbeta snabbare med funktioner som automatiska titlar, automatiska sammanfattningar och borttagning av fyllnadsord.

Integrera smidigt med verktyg som Google Workspace och Slack.

Skapa interaktiva videor med uppgifter och CTA:er för en mer engagerande upplevelse

Prioritera säkerheten med funktioner som SSO, SCIM och anpassade policyer för datalagring.

Looms begränsningar

Vissa användare upplevde ibland problem med videohosting.

Användarupplevelsen när det gäller att navigera i videoklipp kunde vara bättre.

Videoredigeringsverktyget för beskärning är inte alltid intuitivt.

Priser för Loom

Starter: Gratis

Företag: 12,50 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Loom-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

4. Wistia

Via Wistia

Wistia erbjuder en högkvalitativ, anpassningsbar videospelare som enkelt kan bäddas in på en webbplats. Detta gör Wistia till ett idealiskt marknadsföringsverktyg för dem som vill använda videoinnehåll samtidigt som de behåller så mycket av sitt eget varumärke som möjligt.

Djupgående analyser ger värdefull insikt i videotittarnas beteende, och teamen kan använda dessa insikter för att förbättra marknadsföringsinsatserna. Videoredigeringsfunktioner och verktyg för leadgenerering kompletterar funktionsuppsättningen.

Wistias bästa funktioner

Wistia erbjuder en helhetsplattform för videomarknadsförare där de kan skapa videor, hantera dem och mäta deras prestanda.

Den intuitiva videoredigeraren låter användare skapa produktvideor, förklaringsvideor, instruktionsvideor och mycket mer direkt i plattformen.

Snabb och säker videohosting säkerställer att videorna förblir reklamfria och fria från distraktioner.

Kontaktformulär och CTA:er i videon som gör det enklare att omvandla tittare till potentiella kunder

Detaljerade videodata visar tittarnas interaktioner sekund för sekund och integreras med CRM-system.

Videospelaren hjälper till att bygga varumärkesidentitet och innehåller många tillgänglighetsfunktioner.

Wistias begränsningar

Vissa användare önskar att exportfunktionerna fungerade bättre.

Dataanalyserna är inte lika kompletta som hos vissa konkurrenter.

Wistias priser

Gratis

Plus: 24 $/månad

Pro: 99 $/månad

Avancerad: 399 $/månad

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Wistia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

5. Vyond

Via Vyond

Vyond:s programvara för videomarknadsföring gör det möjligt för dig att skapa animerade videor, även om du inte har någon erfarenhet av animation. Plattformen innehåller ett omfattande bibliotek med färdiga mallar och annat innehåll, inklusive seriefigurer, rekvisita och bakgrunder.

Plattformen har funktioner för både nybörjare inom videoproduktionsprojektledning och erfarna proffs. Oavsett dina kunskaper kommer du att kunna skapa högkvalitativt videoinnehåll för videomarknadsföring, utbildning eller storytelling.

Vyond bästa funktioner

Producera professionella animerade videor som fängslar, informerar och ger konkreta resultat.

Skapa videor för olika ändamål, till exempel produktpresentationer, förklarande videor, säljpresentationer och mycket mer.

Utnyttja Vyond för att öka engagemanget, avkastningen, varumärkeskännedomen och konverteringarna genom enkelt skapade marknadsföringsvideor.

Skapa skräddarsydda videopresentationer och uppföljningar som tilltalar potentiella kunder.

Begränsningar med Vyond

Programvaran hänger ibland, särskilt vid långsammare internetanslutningar.

Vissa användare vill ha mer anpassningsmöjligheter för karaktärernas rörelser och ansiktsuttryck.

Det kan vara besvärligt att arbeta med stora videoklipp, vilket gör att man behöver kortare videoinnehåll.

Priser för Vyond

Essential: 49 $/månad

Premium: 89 $/månad

Professional: 179 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Vyond-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

6. Sendspark

Via Sendspark

Sendspark är en plattform för videomeddelanden för personlig videokommunikation och marknadsföring. Med denna programvara kan användare skapa en-till-en- eller en-till-många-videomeddelanden och enkelt dela dem via flera kanaler, såsom e-post, sociala medier eller webbplatser.

Plattformen erbjuder många personaliseringsfunktioner, såsom anpassade miniatyrbilder och interaktiva uppmaningar till handling. Företag kan använda dessa anpassade videor för att skapa engagerande och autentiska kontakter med enskilda kundsegment.

Sendsparks bästa funktioner

Skär igenom bruset och nå ut till en stor publik med personliga videomeddelanden.

Upplev en högre retention än med bild- eller textmeddelanden.

Använd asynkron video för att undvika monotonin i videomöten i realtid och möjliggöra arbete över flera scheman.

Spela enkelt in anpassade videor för att skapa personliga avsnitt för enskilda kunder och kombinera dem med större videor.

Sendsparks begränsningar

Videoredigeringsfunktionerna är mer grundläggande än på vissa andra plattformar.

Vissa användare tycker att priset är lite högt.

Integration med andra marknadsföringsverktyg kan ibland vara svårt.

Priser för Sendspark

Gratis

Startpaket: 15 $/månad

Rapid: 49 $/månad

Team: 149 $/månad (för minst fem användare)

Sendspark-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (81 recensioner)

7. Powtoon

Via Powtoon

Denna användarvänliga plattform för videoanimation är specialiserad på att skapa animerade presentationer och marknadsföringsvideor. Biblioteket med mallar, karaktärer och övergångar gör att du snabbt kan komma igång, oavsett din erfarenhetsnivå. Till exempel gör dra-och-släpp-gränssnittet det enkelt och smidigt att lägga till och flytta animationer.

Powtoons bästa funktioner

Kommunicera visuellt med korta videor och animationer för tydligare kommunikation inom olika typer av arbete.

Specialiserade lösningar för HR, utbildning och utveckling, internkommunikation, marknadsföring och utbildning.

Skapa dina egna videor oavsett dina kunskaper inom design eller teknik med de lättanvända animationsverktygen.

Innehåller hundratals animerade karaktärer, mallar, bakgrunder och ljudspår.

Powtoons begränsningar

Vissa användare upplever att den inledande inlärningskurvan är svår.

Funktionsuppsättningen är inte lika avancerad som vissa andra alternativ.

Powtoon-priser

Lite: 50 $/månad

Professionell: 190 $/månad

Byrå: 117 $/månad (endast årsabonnemang)

Powtoon-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 350 recensioner)

8. Renderforest

Via Renderforest

Renderforest erbjuder ett brett utbud av videomallar och videoredigeringsverktyg för att skapa reklamfilmer, förklarande animationer och marknadsföringsinnehåll. Plattformens lättanvända onlinevideoredigerare låter dig till och med publicera videor direkt på videohostingplattformar som Facebook och YouTube med bara ett klick.

Programvaran levereras med ett stort galleri med mallar, arkivbilder och kommersiellt licensierad musik för att göra videoproduktionen snabbare och öka kreativiteten.

Renderforests bästa funktioner

Skapa fantastiska videor, animationer och mycket mer utan erfarenhet av design eller produktion.

Använd intro- och outrosekvenser i sändningskvalitet samt musikvisualiseringar för att producera högkvalitativa resultat.

Skapa responsiva, snabba och professionellt optimerade webbplatser för att attrahera och öka trafiken.

Skapa design för högklassiga presentationer, logotyper, mockups, grafik för marknadsföring i sociala medier och reklamgrafik.

Renderforests begränsningar

Användare av gratispaketet upplever att funktionerna är mer begränsade än de borde vara.

Användarna tycker att prisstrukturen, särskilt i den högre prisklassen, är dyr.

Vissa användare önskar fler anpassningsalternativ för mallarna.

Priser för Renderforest

Gratis

Lite: 14,99 $/månad

Pro: 29,99 $/månad

Företag: 49,99 $/månad

Renderforest-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

9. Animoto

Via Animoto

Animoto förvandlar foton och videoklipp till fängslande marknadsföringsvideor. Med ett stort utbud av mallar, musikalternativ och anpassningsfunktioner gör Animoto det enkelt att skapa högkvalitativt videoinnehåll.

Denna unika plattform för videoproduktion har ett användarvänligt gränssnitt som gör att även personer utan erfarenhet av videoredigering kan skapa engagerande innehåll för sociala medier och reklamfilmer. Den molnbaserade arkitekturen gör att du kan arbeta med projekt var du än befinner dig, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet.

Animotos bästa funktioner

Skapa enkelt professionella videor med dra-och-släpp-redigeringsverktyg och visuella effekter.

Färdiga mallar för teman som firande, arbetsplats, marknadsföring, personligt och utbildning.

Ladda enkelt upp media från din dator eller importera från molnlagring

Använd ditt varumärke och anpassa videor med färger, typsnitt, logotyper, effekter, animationer och övergångar.

Samla in feedback direkt på videon med tidsstämplade kommentarer

Dela videor med integrerade verktyg för delning på sociala medier, inbäddning och e-post.

Animotos begränsningar

Anpassningsmöjligheterna är mer begränsade än hos vissa andra alternativ.

Integration med andra marknadsföringsverktyg eller plattformar kan vara svårt.

Vissa användare upplever ibland långsam rendering av videor.

Priser för Animoto

Gratis

Grundläggande: 16 $/månad

Professional: 29 $/månad

Team: 79 $/månad

Animoto-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (91 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

10. Vimeo

Via Vimeo

Vimeo är en väletablerad videohostingplattform som är känd för sin högkvalitativa videouppspelning och professionella funktioner. Det är i första hand en plattform för hosting och delning. Men Vimeo skiljer sig från andra konkurrenter med sina robusta sekretessinställningar, anpassningsmöjligheter och analysverktyg.

Det är ett populärt val för kreatörer som behöver en polerad videopresentation för sin publik. Marknadsförare använder det ofta för att publicera reklammaterial eller utbildningsmaterial.

Vimeos bästa funktioner

Skapa, redigera och dela innehåll snabbt, oavsett budget eller expertis.

Streama och hosta videor i 4k, 8k HDR och med Dolby Vision

Anpassa din videospelare så att den passar bättre med ditt varumärke och dina preferenser.

Skapa kapitel automatiskt, tillämpa ditt varumärkeskit och optimera videor för SEO.

Spela in, ladda upp, klipp, beskär, trimma, skapa GIF-filer och mycket mer med en AI-skriptgenerator och AI-driven redigering.

Begränsningar för Vimeo

Vissa användare tycker att prisplanerna inte alltid passar deras behov, vilket innebär att de måste betala för funktioner som de inte använder.

Vissa användare tycker att gränssnittet för videohantering är mindre intuitivt än andra webbhotellplattformar.

Användare känner ibland att deras videor tas bort på ett orättvist sätt på grund av vaga men strikt tillämpade innehållspolicyer.

Priser för Vimeo

Gratis

Startpaket: 20 $/månad

Standard: 33 $/månad

Avancerad: 108 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Vimeo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 950 recensioner)

Utvecklingen av programvara för videomarknadsföring har revolutionerat hur företag som ditt interagerar med sina kunder. Det finns en rad olika verktyg som tillgodoser olika behov, från skapande och redigering till distribution och analys, vilket gör det möjligt för dig att skapa övertygande videoinnehåll som tilltalar din målgrupp.

Tyvärr integreras många verktyg för videomarknadsföring inte direkt i dina projektlednings- och allmänna marknadsföringsplattformar. Prova ClickUp och undvik onödiga marknadsföringssilos, osammanhängande kommunikation och dålig spårning av ditt videoprojekts framsteg mellan olika verktyg.

Från skärminspelningsfunktioner till projektmilstolpar och verktyg för teamsamarbete – ClickUp är fullspäckat med funktioner som du kommer att älska för videoproduktion och mycket mer. Denna allt-i-ett-plattform kan ersätta många verktyg i din teknikstack och bli en enhetlig lösning för alla dina produktivitetsbehov. Och med vårt Free Forever-abonnemang kan du testa ClickUp gratis redan idag.