10 exempel på marknadsföringsmål för att uppnå dina mål 2025

Alla vet att marknadsföringsmål är viktiga.

För det första är konkurrensen hård, och growth hacking hjälper rockstar-startups att nå imponerande höjder. För det andra måste du veta vad du vill, annars kommer du att vandra omkring utan mål medan alla andra går förbi dig.

För att din marknadsföringsstrategi ska bli framgångsrik måste du dock sätta upp mål direkt.

I den här artikeln definierar vi marknadsföringsmål, utforskar de 10 bästa exemplen och svarar på några vanliga frågor som du kanske har om marknadsföringsmål.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Marknadsföringsmål är avgörande för framgång i en konkurrensutsatt miljö, eftersom de ger riktning och mätbara mål.

De styr marknadsföringstaktiker och strategier och leder potentiella kunder genom marknadsföringstratten från upptäckt till köp.

De bästa exemplen är att öka varumärkeskännedomen, öka engagemanget, förbättra sökrankningen, driva trafik till webbplatsen och generera leads.

Andra viktiga mål är att öka intäkterna, kundvärdet, varumärkets auktoritet, kundlojaliteten och stärka närvaron i sociala medier.

ClickUp hjälper dig att spåra marknadsföringsmål med anpassningsbara mål, instrumentpaneler för ROI-mätning och Gantt-diagram för tidslinjehantering.

Vad är marknadsföringsmål?

Marknadsföringsmål är specifika mål som definieras i en marknadsföringsplan.

De beskriver marknadsföringsteamets intentioner, ger dem tydliga riktlinjer och erbjuder information som ledningen kan granska och stödja.

Dessa mål kan vara:

Eller andra prestationsbaserade riktmärken som du kan använda för att mäta marknadsföringens framgång.

För att göra det enklare att förstå mål, fråga dig själv vad du vill.

Öka försäljningen eller intäkterna?

Förbättra varumärkeskännedomen eller tankeledarskapet?

Vill du stärka dina insatser inom inbound-marknadsföring

Ska du starta digitala marknadsföringskampanjer eller marknadsföringskampanjer i sociala medier?

Fokusera på innehållsmarknadsföring?

Alla dessa är exempel på marknadsföringsmål.

Varför är det viktigt att sätta upp mål?

Strategiska marknadsföringsmål hjälper dig att föreställa dig vilka marknadsföringstaktiker och strategier du behöver för att uppnå dem.

De är som visirglasögon som låter dig se alla möjligheter. 🥽

En grundläggande marknadsföringstratt har tre nivåer:

Upptäckt (toppen av tratten): Människor upptäcker ditt varumärke när de letar efter en produkt eller tjänst.

Övervägande (mitten av tratten): Konsumenten är klar med att bläddra och är nu redo att köpa.

Köp (botten av tratten): Ditt företag avslutar affären

När du sätter upp mål glider du smidigt från en nivå i marknadsföringstratten till nästa.

Utan dem kommer du att driva omkring utan mål från uppgift till uppgift, utan någon tydlig förståelse för hur ditt arbete gör skillnad.

Så sätt upp mål !

Bonus: SWOT-analysprogramvara för företag och team

De 10 bästa exemplen på marknadsföringsmål

Här är några exempel på marknadsföringsmål som du behöver för en framgångsrik marknadsföringsstrategi!

1. Öka varumärkeskännedomen

När du vill kopiera något vill du antagligen "Xeroxa det", eller hur?

Saken är den att Xerox inte är ett verb eller ett generiskt substantiv för kopiering. Det är ett varumärke.

Anledningen till att de är så synonyma med denna aktivitet är varumärkeskännedom.

Och ditt företag behöver öka sina egna.

Målet är enkelt: Du måste göra ditt varumärke känt för fler människor.

Ditt varumärke har en unik personlighet, precis som du!

Förstärk det för att öka varumärkeskännedomen.

En annan strategi kring detta mål är att fundera över var dina målköpare tillbringar mest tid. Prova kanske en strategi för sociala medier för att få en plattform där du kan interagera med din målgrupp.

Du kan uppnå dina mål på sociala medier genom att:

Publicera om din företagskultur

Dela intressanta branschrelaterade artiklar

Eller genomföra undersökningar för att komma i kontakt med din målgrupp.

Poängen är att interagera med din publik på sociala medier och få ditt varumärke att verka tillgängligt.

Var vänlig mot din publik för att göra dem till beundrare och kunder av ditt varumärke. 🤝

Och se sedan hur de delar ditt innehåll och sina positiva associationer till varumärket med sin omgivning.

Snart kommer ditt varumärke också att vara synonymt med din produkt. 😎

Behöver du mer hjälp med produktledning?

Ta en titt på vår produktledningsguide och kolla in de bästa produktledningsverktygen .

2. Öka engagemanget för varumärket

När människor besöker din webbplats eller dina sociala medier vill du hålla dem engagerade.

Men de har snabba internetuppkopplingar och ingen tid att förlora.

Engagera din publik genom att:

Publicera regelbundet

Svara på kommentarer på sociala medier (inklusive kommentarer på Facebook-annonser !)

Uppdatera alla webbsidor med den senaste informationen

Om du inte engagerar dem kommer din publik inte att tveka att klicka på bakåtknappen.

De kommer att lämna din webbplats snabbare än LeBron James kan skjuta en 🏀.

Och så snart Google får nys om höga avvisningsfrekvenser...

Gulp

Och det leder oss till...

3. Få en högre placering i sökresultaten

Att hamna på andra sidan i Googles sökresultat är varje varumärkes värsta mardröm.

Om du inte vill att detta ska bli verklighet, sträva efter att ligga i topp för att öka webbtrafiken! 🚀

Eftersom en högre sökrankning innebär:

Ökad varumärkeskännedom

Högre leadgenerering

Minskade annonskostnader

Uppnå mål för leads och intäkter

Men hur når man toppen?

En digital marknadsföringsstrategi med fokus på sökmotoroptimering (SEO) ökar din synlighet i sökmotorernas rankningar.

Dina dagliga uppgifter kan omfatta:

Optimera ditt innehåll för sökmotorer

Rikta in dig på dina affärsrelaterade sökord

Identifiera problem med genomsökning

Och länkbyggande

Dessa uppgifter säkerställer att din webbplats är tillräckligt stark för att nå dina idealkunder. 💪

Att förbättra din webbplats synlighet kan också hjälpa dig att nå dina marknadsföringsmål, till exempel att öka engagemanget i sociala medier.

Du slår två flugor i en smäll. 😎

4. Öka trafiken till webbplatsen

Fråga marknadsföringsteamen vad de helst av allt skulle vilja ha.

De kommer antagligen att säga "nya kunder".

För att detta ska ske måste du ha ett enkelt mål: få fler människor att besöka din webbplats så att du kan interagera med dem på dina villkor.

Vi har redan konstaterat att en högre placering i sökresultaten gör att fler människor hittar dig.

Lätt att hitta = mer webbtrafik

Men du kan inte låta dem landa på din webbplats och lämna den direkt efteråt.

Se till att dina besökare får svar på sina frågor.

Hjälp dem att upptäcka mer om ditt företag, dina produkter och tjänster.

Inkludera interna länkar på webbplatsen

Lägg till uppmaningar till handling (CTA)

Och viktigast av allt, be om deras kontaktuppgifter för dina insatser för att generera leads.

Det kommer inte bara att gynna ditt företag, utan också hjälpa till att vägleda besökarna på din webbplats och uppmuntra dem att ta nästa steg i sin resa med dig.

När du har fått deras kontaktuppgifter kan du guida dem genom en kundresa som passar deras behov för att säkerställa att de får den bästa upplevelsen av ditt varumärke!

ClickUp Content Management Template är ditt ultimata verktyg för innehållsmarknadsföring – oavsett om du spårar webbplatstrafik eller sociala inlägg på alla dina kanaler. Säg adjö till krångel och välkomna ett enkelt, mångsidigt marknadsföringsflöde som täcker allt från mottagande av förfrågningar till underhåll av redaktionella kalendrar och leverans av innehåll.

5. Generera kvalificerade leads

Du vill flytta besökarna på din webbplats från medvetenhetsstadiet till övervägandestadiet.

Så ditt nästa marknadsföringsmål är att genererakvalificerade leads.

En kvalificerad lead är någon som kan bli en potentiell kund baserat på kriterier och identifieringsdata som de har tillhandahållit.

I grund och botten är det någon som inte har erkänt att de är intresserade av dig, men du vet vad de tänker på. 😏

Så du måste ta ett steg.

Men först är det viktigt att notera två saker om en sådan lead:

Kriterierna är unika för ditt företag.

Kvalificerade leads kan endast vara de som frivilligt har lämnat information.

Hur genererar du kvalificerade leads?

Rikta in dig på sökord som potentiella kunder kommer att söka efter

Prova en innehållsmarknadsföringsstrategi som gästbloggning.

Anordna ett webbinarium och samarbeta med en influencer eller ett varumärke

Kvalificerade leads är din kortlista över potentiella kunder. Fokusera därför också på dem.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

6. Öka intäkterna

Detta är ett av de vanligaste smarta marknadsföringsmålen som alla strävar efter. Och det är ett mål som alla dina marknadsföringsinsatser bör syfta mot.

Dags att gå på full gas!

Sätt upp intäktsmål och identifiera alla marknadsföringskanaler som passar bäst för din marknadsföringsverksamhet.

Sedan kan du ge dina potentiella kunder all din kärlek och uppmärksamhet.

För att hjälpa dem att knyta an till ditt varumärke på ett personligt plan kan du:

Håll kontakt med dina leads via samtal, e-post, chatt, sociala medier etc.

Erbjud dem kampanjer, annonser och rabatter

Presentera relevant innehåll beroende på var i köpprocessen kunden befinner sig.

Så småningom kommer du att konvertera leads till försäljning!

Letar du efter fler tips om hur du marknadsför ditt projekt för att öka försäljningen?

Kolla in dessa 20+ tips för projektledning för marknadsförare .

7. Öka kundvärdet

Du har alltså hittat nya kunder! Men när du är klar med att fira är det dags att tänka långsiktigt.

Som marknadsförare kan din strategi inte bara fokusera på att skaffa nya kunder.

Det är viktigare att ta hand om dina befintliga kunder.

Varför?

Vinn deras lojalitet så blir de ambassadörer för ditt varumärke och lockar fler kunder som dem.

Och det är inte allt.

En nöjd kund kommer att köpa från dig igen, vilket ökar kundens livstidsvärde. Dessutom kostar det mycket mindre att behålla kunder än att skaffa nya.

Hur håller du befintliga kunder nöjda och ökar kundvärdet?

Informera dem om dina produkter, tjänster och värdefulla möjligheter som du kan erbjuda dem.

Kör retargetingkampanjer för att sälja fler produkter eller tjänster

Kom på marknadsföringskampanjer där kunderna marknadsför dig och i gengäld får vissa förmåner eller privilegier.

Erbjud kundservice av hög kvalitet

Ge dem privilegierad tillgång till nya produkter eller tjänster

Kolla in dessa verktyg för marknadsanalys!

8. Etablera varumärkets auktoritet

Varumärkeskännedom är bra.

Men hur är det med varumärkets auktoritet i branschen?

Det avser det förtroende som ditt varumärke har förtjänat bland kunderna och i vilken utsträckning de ser ditt varumärke som en branschexpert.

Låt oss säga att du säljer fantastiska skräddarsydda sneakers. 👟

Vi vill inte att kundens resa ska sluta där.

Om någon vill veta vilken typ av färg som fungerar för skor eller hur man rengör sneakers utan att skada dem, bör de besöka din webbplats.

Det är varumärkesauktoritet.

Hur fastställer man dem?

Skapa kvalitativt och informativt innehåll som svarar på sökarnas frågor. Din anseende kommer att öka och människor kommer att se dig som en pålitlig källa. Detta kan också stå högst upp på din lista över mål för innehållsmarknadsföring.

Använd social bevisning och visa upp dina positiva omdömen för hela världen att se. Det bevisar att ditt företag skapar nöjda kunder.

Sluta med säljargument och marknadsföringsfloskler. Visa istället ditt autentiska jag, så att människor vet vad ditt varumärke står för. Låt din personlighet lysa igenom! ✨

Fortsätt att fokusera på SEO-optimering av allt ditt onlineinnehåll så att du kan förbli numero uno på Google.

Slutligen, erbjud konsekvent kundservice.

Lär dig hur du hanterar kampanjer med programvara för innehållsmarknadsföring!

9. Förbättra kundlojaliteten

Vi är upptagna med att jaga nya kunder och se till att vi har höga konverteringsgrader.

Men det är lika viktigt att mäta dina befintliga kunders nöjdhet, särskilt för prenumerationsbaserade företag.

Utvärdera hur nöjda de är med ditt varumärke, dina produkter eller tjänster.

En snabb undersökning eller regelbunden feedback kan hjälpa dig att bättre förstå deras behov!

Här är vad du kan göra:

Spåra hur ofta kunderna gör återköp

Överväg att följa upp med din kund en vecka efter köpet för att be om feedback.

Håll utkik efter missnöjda åsikter och lös problemet omedelbart.

Om kunden vet att du ständigt arbetar för att förbättra deras upplevelse är det mer troligt att de fortsätter att använda sig av ditt företag.

10. Förbättra din närvaro på sociala medier

I dagens digitala era är det avgörande för ett varumärkes framgång att ha en stark närvaro i sociala medier. Det fungerar som en plattform för direkt kommunikation med målgruppen, främjar varumärkets synlighet och ger möjligheter till kundengagemang. Målet här är att konsekvent öka ditt varumärkes följare, gillamarkeringar och delningar på olika sociala plattformar. Uppnå detta genom att:

Publicera regelbundet engagerande och relevant innehåll

Interagera med dina följare genom kommentarer, meddelanden och delningar

Samarbeta med influencers för att öka din räckvidd

Anordna tävlingar eller utlottningar för att uppmuntra publiken att delta

Använd verktyg för att schemalägga inlägg och spåra mätvärden

En stark närvaro på sociala medier kan avsevärt öka trafiken till din webbplats, förbättra varumärkets rykte och i slutändan bidra till ökad försäljning.

Hur man spårar marknadsföringsmål

Förutom ett mycket kompetent marknadsföringsteam och tydliga mål, vad behöver du mer?

Ett kraftfullt verktyg för att hantera marknadsföringsprojekt och mål.

ClickUp njuter av framgång med hjälp av dessa tre aspekter. Det är ett av världens högst rankade produktivitetsverktyg som används av team över hela världen.

Vårt marknadsföringsteam har tagit oss dit vi är idag genom att fokusera på alla mål och uppnå dem med vår världsledande programvara.

Och för ett företag som är stolt över sina marknadsföringsmetoder var vi tvungna att utveckla ett verktyg som kan vara ett perfekt hjälpmedel för marknadsförare.

Du kan använda ClickUp för att planera, sätta upp och följa upp marknadsföringsmål på ett effektivt sätt.

1. Sätt upp marknadsföringsmål

Goda nyheter. ClickUp Goals är övergripande mål som du kan dela upp i mindre delmål.

Här kan du sätta upp ett digitalt marknadsföringsmål för att spåra inlägg på sociala medier, blogginlägg eller intäktsgenerering.

Använd dem för att spåra:

OKR (mål och nyckeltal)

Sprints

Veckokort

Och mer

Kom igång Planera och skapa din omnikanalmarknadsföringsplan med ClickUp Goals.

Ett mål är ett mätbart mål eller resultat. Du kan koppla mål till slutförda uppgifter, numeriska värden, pengar eller enkla sant/falskt-fält. När du uppnår varje mål läggs det automatiskt till i din framsteg i att uppnå målet.

Dessutom kan du använda ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan som en grund för ditt företags årliga marknadsföringsinsatser. Denna mall hjälper dig att skissa upp de steg du behöver ta för att uppnå dina marknadsföringsmål.

Det kan handla om allt från att öka försäljningen till att expandera till nya marknader.

Få tillgång till dina viktigaste mål och resultat (OKR) genom att skapa en detaljerad plan för hur ditt marknadsföringsteam ska uppnå mål, budgetar och mer.

Din marknadsföringsplan bör innehålla specifika mål, en detaljerad handlingsplan för att uppnå dessa mål samt en metod för att övervaka framstegen och hålla sig inom budgeten. Den här mallen kan du använda som en färdplan för att styra dina marknadsföringsinsatser under ett år.

2. Mät avkastningen på investeringen med hjälp av instrumentpaneler

På instrumentpanelerna kan du se all information om projekt, uppgifter, personer... i stort sett vad som helst.

Anpassa dina instrumentpaneler med anpassade widgets och få en översikt över resultaten från dina marknadsföringskampanjer.

Med anpassade widgets kan du ta in alla data du vill ha i form av stapeldiagram, cirkeldiagram, beräkningar, portföljer etc.

Kolla in dessa ROI-mallar!

ClickUps portföljwidget ger dig snabba insikter om statusen för dina projekt på en hög nivå.

Skapa en specifik instrumentpanel för varje kampanj. På så sätt kan du enkelt gå tillbaka till tidigare kampanjer för att optimera för ökad avkastning.

Proffstips: ClickUp erbjuder också mallar för målsättning. Glöm inte att prova dem.

3. Definiera tidsplaner för dina mål med Gantt-diagramvyn

Se till att dina mål har ett start- och slutdatum.

Hur?

Gör dina marknadsföringsmål till en ClickUp-uppgift och schemalägg dem i ClickUps Gantt-diagramvy.

Använd marknadsföringsplaneringsprogramvara för att visualisera hur fantastisk din marknadsföringsplan är.

Har du gjort bort dig någonstans i tidsplanen?

Dra och släpp för att ordna om dina mål.

Med ClickUps Gantt-vy kan du planera tid, hantera resurser, visualisera beroenden och mycket mer.

Ligger du efter i schemat?

Ingen fara.

Med Gantt Chart kan du automatiskt beräkna den kritiska vägen så att du kan nå dina marknadsföringsmål så snabbt som möjligt.

Vanliga frågor om marknadsföringsmål

Har du fler frågor? Låt oss besvara några av dem.

1. Hur sätter jag upp SMART-marknadsföringsmål?

I en marknadsföringsplan bör varje mål vara ett SMART-marknadsföringsmål.

När du väl känner till dina marknadsföringsmål är det dags att gå in på detaljerna.

De typer av marknadsföringsmål som fungerar bäst är SMART, så använd detta system för att säkerställa att varje mål du sätter upp är värt ansträngningen. 😎

S pecifikt: Definiera det önskade resultatet i tydliga och specifika termer så att alla förstår målet. Sätt upp konkreta siffror och deadlines för att hålla dig själv ansvarig.

M ätbara: Målen bör vara mätbara med nyckeltal (KPI) och specifika delmål som gör att du kan mäta din framgång.

A chievable (uppnåeligt): Se till att det är realistiska marknadsföringsmål som ligger inom ramen för ditt företags och ditt teams kapacitet.

R elevant: Målen ska vara relevanta för ditt varumärkes mission och bidra till den övergripande planen.

Tidsbestämda: Dina mål måste ha en tidsplan som visar start- och slutdatum.

Ett SMART-mål för webbtrafiken till din blogg kan till exempel se ut så här:

I slutet av denna månad (tidsbegränsat) bör trafiken ha ökat med 5 % (mätbart) genom att öka våra veckovisa inlägg (specifikt) från 5/vecka till 8/vecka (uppnåeligt).

Ökningen i trafik kommer att öka varumärkeskännedomen och generera fler leads (relevanta).

💡 Proffstips: Få hjälp av ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, för att sätta upp SMART-marknadsföringsmål. Se hur. 👇🏼

Prova ClickUp Brain Be ClickUp Brain att hjälpa dig att förfina dina mål med hjälp av SMART-ramverket.

2. Vilka är några exempel på reklam mål?

Några av de vanligaste målen för reklam är:

Introducera nya produkter eller tjänster

Visa deras effektivitet

Expandera till en ny målmarknad

Bygg upp företagets eller varumärkets image

Få fler följare på sociala medier och öka engagemanget

Skapa efterfrågan och leads

Få fler klick på betalda annonser

3. Hur kopplar jag marknadsföringsmål till affärsmål?

Ditt företag kan skilja sig från marknadsavdelningens mål.

Se till att du förstår vad dessa är. Först då kan du vara säker på vad ditt företag vill uppnå.

Dina affärsmål ger dina marknadsföringsmål en viss riktning genom att ge dem en översikt.

Detta bör ge dig en tydlig bild av om du investerar dina marknadsföringsresurser på rätt ställen eller inte.

Till exempel är ditt affärsmål att öka intäkterna och ditt företags marknadsföringsmål är att attrahera fler kunder. Det är den kopplingen du letar efter.

Fler kunder = Ökad intäktsgenerering

Börja spåra marknadsföringsmål med ClickUp

Dina mål kommer långt ifrån att vara perfekta. Det är inte ens de mest ambitiösa och inspirerande marknadsföringsstrategierna.

Men de är SMART, och du kan bara lyckas om dina mål också är det.

När du skapar din kommande marknadsföringsstrategi kan du använda denna lista med mål, riktlinjer för SMART-mål och ett kraftfullt projektledningsverktyg som ClickUp för att sätta upp mål.

Med ClickUp kan du planera dina marknadsföringsmål, sätta upp en tidsplan, planera marknadsföringsstrategier, spåra dina KPI:er, hantera kampanjer, mäta avkastningen på investeringen...

Visa bara den här listan för ditt marknadsföringsteam så kommer de att bli imponerade.

Gå med i ClickUp gratis för att slå marknadsföringsstrategierna hos nystartade företag och jättar...