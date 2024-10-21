De 10 bästa generatörer av dispositioner för innehållsskapare 2025

Brainstormar du om nästa serie blogginlägg för ditt företags webbplats? Eller kanske du kämpar med att strukturera en kommande uppsats?

Oavsett vad du planerar att skriva är det troligt att du först behöver en disposition.

Dispositioner ger struktur åt alla typer av innehåll och omvandlar strömmar av medvetna ordtrådar till effektiva och engagerande budskap. ✍️

Nackdelen med att skapa en disposition är att det tar mycket tid. Och om du har skrivkramp är det lika svårt att skapa en disposition som att skriva själva innehållet.

Men vi ska avslöja en liten hemlighet: du behöver inte skriva dina egna dispositioner.

Istället kan en översiktsgenerator göra grovjobbet åt dig. Ange bara några få uppmaningar och parametrar så sköter generatorn resten.

Vi visar dig hur du hittar en bra översiktsgenerator och delar med oss av 10 översiktsgeneratorer som hjälper dig att förbättra ditt skrivande. ?

Vad ska du leta efter i generatörer för dispositioner?

Det finns många gratis generatörer för dispositioner på internet för AI, men alla är inte av hög kvalitet. När du undersöker olika alternativ, leta efter en generator för dispositioner som uppfyller följande kriterier:

Flera innehållsformat: Det finns verktyg som enbart genererar dispositioner för uppsatser och artiklar, men om du investerar i en Det finns verktyg som enbart genererar dispositioner för uppsatser och artiklar, men om du investerar i en AI-innehållsgenerator bör du se till att du får valuta för pengarna. Välj ett verktyg för att skapa dispositioner som kan hantera allt från uppsatsämnen, artikel dispositioner och bloggämnen till produktbeskrivningar, vanliga frågor, inlägg på sociala medier och pressmeddelanden.

Sökmotoroptimering: Om du är innehållsskapare vet du hur viktigt det är att ha ett SEO-verktyg som förenklar innehållsmarknadsföringen. Välj en generator för innehålls- eller blogginläggsöversikter som skapar SEO-vänliga översikter.

Plagiatkontroller: Vi älskar AI-skrivverktyg, men vissa av dem är inte så bra på att generera originella texter. Det kan ställa till problem för dig, så oavsett om det gäller en forskningsrapport eller en blogg, se till att den är fri från plagiat.

Mallar: Har du bråttom? Ett AI-verktyg för uppsatsskrivning bör ha olika uppsatstyper och innehållstyper som är färdiga att använda. Välj bara en mall, fyll i några detaljer, så sköter verktyget för att skapa dispositioner resten.

De 10 bästa generatörer av dispositioner att använda

Algoritmer för artificiell intelligens effektiviserar skrivprocessen genom att snabbt samla in en stor mängd information. Resultatet blir en gedigen innehållsplan på några sekunder.

Verktyg som ChatGPT är populära, men de saknar den finess som krävs av en riktig AI-författare. Prova dessa 10 bästa generatörer för att skapa mer effektiva dispositioner.

Skapa snabbt produkttestplaner och slipp oändliga timmar av manuellt arbete med AI-genererade uppmaningar från ClickUp.

ClickUp är den schweiziska armékniven bland översiktsgeneratorer. Vill du ha mallar? Vi har dem.

Uppgiftshantering? Check. Samarbetsverktyg? Check. ✅

Vi har till och med ett AI-skrivverktyg som genererar högkvalitativa dispositioner på kortare tid. ClickUp AI är en innehållsgenerator och smart arbetsassistent. Den hjälper dig i varje steg av innehållsskapandeprocessen, från disposition till bloggskapande.

Med funktionen ClickUp AI Reprompting kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar din specifika ton.

Det är speciellt eftersom det är den enda AI-skrivaren som är skräddarsydd för specifika roller. Oavsett om du är ingenjör, kundsupportproffs, marknadsförare eller projektledare som vill utnyttja AI, erbjuder vår AI-skrivassistent hjälp baserat på dina behov.

Det bästa av allt är att det integreras med dina ClickUp Docs så att du kan samla din AI-skrivning och ordbehandling på ett och samma ställe. Redigera texten och formatera den perfekt med ClickUps strukturerade rubriker och tabeller på nolltid.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare, betalas årligen; 10 $/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: 12 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Copy. ai

Copy.ai är ett SOC II-kompatibelt AI-skrivar- och översiktsgeneratorverktyg. Eftersom de flesta AI-skrivare är ganska otydliga om hur de faktiskt använder dina data, är Copy.ai:s säkerhets- och efterlevnadsinriktade tillvägagångssätt uppfriskande.

Det inkluderar också en 100 % gratis version av dess AI-skrivare och du behöver inget kreditkort för att komma igång med att skapa en välstrukturerad disposition för att brainstorma idéer eller nå en målgrupp mer effektivt. Copy.ai gör det enkelt att undvika att börja från en tom sida.

Så här fungerar det:

Berätta för Copy.ai vad du vill skapa med en uppmaning som ”Skapa en artikelöversikt för en blogg åt mig”.

Ge extra kontext om de punkter du vill att den ska täcka.

Välj en ton för innehållet, till exempel vänlig eller seriös.

Därefter genererar Copy.ai flera alternativ som du kan välja mellan.

Copy.ai har många användningsområden, från att skapa dispositioner för digitala annonser till att skapa dispositioner för e-postmarknadsföringskampanjer.

Copy. ai bästa funktioner

Innehåller över 90 verktyg och mallar för att påskynda innehållsproduktionen.

Plattformen är SOC II-kompatibel.

Copy. ai Chat är ett alternativ till ChatGPT som tränats på realtidsdata.

Den sammanfattar YouTube-videor i punktform för en detaljerad översikt.

Begränsningar för Copy.ai

Vissa användare tyckte att verktygen Motto Generator och Audience Refiner var lite gimmickartade.

Omskrivningsverktyget blandar om meningar på ett sätt som inte ger någon mening.

Copy. ai-priser

Gratis

Pro: 36 $/månad för fem användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

3. Jasper

Via Jasper

Jasper är en översiktsgenerator som syftar till att verkligen fånga din ton. En av de största invändningarna som människor har mot AI-författare är att de inte får till tonen rätt.

Det kräver lite träning och finjustering, men Jasper lär sig din stil med tiden och kan skriva otroligt träffsäker text åt dig.

Välj mellan olika tonfall när du börjar: fräck, formell, djärv och ... pirat. Vi älskar varumärken med humor. ?‍☠️

Jasper skapar inte bara utkast till bloggar. Du kan använda det här verktyget för att skapa ett utkast till en hel marknadsföringskampanj om du vill.

Jasper bästa funktioner

Skapa konst och bilder med textprompter

Övervinna skrivkrampen med mallbiblioteket med förstrukturerade innehållsöversikter.

Bjud in medarbetare att redigera Jaspers genererade innehåll i realtid.

Jasper-begränsningar

Vissa användare säger att Jasper har svårt att skapa specialiserat eller komplext innehåll.

Den "piratliknande" tonen är rolig, men kommer du verkligen att använda den?

Priser för Jasper

Skapare: 39 $/månad per användare, faktureras årligen

Teams: 99 $/månad för tre användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 220 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

4. Writecream

Via Writecream

Writecream är en strömlinjeformad översiktsgenerator som skapar gedigna översikter med bara en enda prompt (i kommandoläge). Detta verktyg skriver artiklar, genererar Facebook- och Google-annonser och sammanfattar texter med ett enda knapptryck.

Vi gillar också Whitecreams produkt ChatGenie, som kombinerar ChatGPT med live-sökresultat från Google. Starta en chatt med AI-verktyget och be det generera dispositioner för bloggar, annonser, uppsatser och mycket mer.

Writecreams bästa funktioner

Writecream har appar för både Android och iOS.

Plattformen låter dig också skapa AI-konst och videoröstpålägg.

Writecreams ChatGenie stöder 75 språk.

Begränsningar för Writecream

Writecream saknar de avancerade funktioner som andra sammanhängande verktyg för att skapa dispositioner erbjuder.

Vissa användare säger att det inte är prisvärt för din skrivprocess.

Priser för Writecream

Gratis för alltid

Obegränsat (begränsat erbjudande): 29 $/månad för obegränsat antal krediter

Standard: 49 $/månad för 200 krediter

Utökad: 69 $/månad för 750 krediter

Writecream-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (290+ recensioner)

5. Hypotenuse AI

Via Hypotenuse AI

Varför skapa en disposition när du kan be Hypotenuse AI att skriva en uppsats åt dig? Ange bara några nyckelord för att skriva kvalitetsinnehåll på några sekunder.

Om du arbetar inom e-handel är Hypotenuse AI särskilt bra på att generera produktbeskrivningar. Mata in några detaljer om din produktkategori, nyckelord, målgrupp och företag, så sköter verktyget resten.

Hypotenuse AI kan också skapa en rad konturer när du behöver dem. Använd verktyget för batchgenerering för att omedelbart skapa mycket innehåll. Ladda sedan upp ett kalkylblad med detaljerna.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Hypotenuse AI genererar bilder eller konstverk

Funktionen Content Detective säkerställer att du endast hämtar faktabaserat innehåll.

Sammanfattningsverktyget hjälper dig att skriva bättre sammanfattningar och teser på nolltid – som kan användas för att skapa en bättre bloggpostöversikt.

Begränsningar för Hypotenuse AI

Hypotenuse AI erbjuder inga mallar.

Den kan bara hantera en användare åt gången, så du kan inte redigera texter tillsammans med kollegor.

Ingen gratis generator för dispositioner

Priser för Hypotenuse AI

Startpaket: 24 $/månad för 100 krediter, faktureras årligen

Tillväxt: 49 $/månad för 350 krediter, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (4 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

6. SurferSEO

Via SurferSEO

Surfer SEO marknadsför sig som mycket mer än ett AI-verktyg för att skapa innehåll – det är ett SEO-verktyg för att öka trafiken till din webbplats. Surfer SEO är i första hand en SEO-innehållsredigerare som hjälper varumärken att skriva SEO-optimerade bloggar.

Surfer AI-produkten är helt ny (den presenterades i maj 2024), men har redan gjort succé bland innehållsskapare som en omfattande generatör av dispositioner. ?

Om du kan acceptera priset på 29 dollar per artikel, kommer Surfer AI att sköta nästan allt åt dig. Glöm dispositioner: denna innehållsgenerator skriver innehållet och optimerar det för SEO. Den kan till och med infoga länkar och bilder åt dig.

SurferSEOs bästa funktioner

Den innehåller många verktyg för SEO-optimering.

Verktyget kan infoga länkar och bilder i din text för att spara tid.

Anti-AI-detekteringsfunktionen säkerställer att ditt innehåll låter mänskligt.

Begränsningar för SurferSEO

Verktyget Surfer AI kostar 29 dollar per artikel, vilket är ganska dyrt.

Vissa användare rapporterar att de upplever buggar och fördröjningar.

Priser för SurferSEO

Essential: 69 $/månad för två användare, faktureras årligen

Avancerat: 149 $/månad för fem platser, faktureras årligen

Max: 249 $/månad för tio platser, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

SurferSEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (370+ recensioner)

7. Rytr

Via Rytr

Rytr är ett AI-skrivverktyg som specialiserar sig på copywriting. För att använda det väljer du bland 40 användningsfall, lägger till lite kontext, och Rytr sköter resten. Om du är marknadsförare eller säljare är detta innehållsverktyget för dig.

Använd användningsfallet Blog Idea & Outline för att få tillgång till ett färdigt ramverk för ditt innehåll med bara några klick. Välj språk, tonfall, användningsfall och nyckelord för att omedelbart generera en disposition.

Ryter erbjuder också ett webbläsartillägg. Sluta bläddra mellan olika plattformar: använd Rytr i din e-postinkorg, Facebook Messenger, Google Docs, WordPress och sociala medier.

Rytrs bästa funktioner

Rytr använder copywriting-formler som AIDA för att generera felfria texter.

Gör din text presentationsklar med Rytr-formatering

Lägg till medarbetare till ditt konto för att hantera texter på ett och samma ställe.

Rytrs begränsningar

Rytr kan inte generera långa texter (t.ex. blogginlägg).

Dess SEO-verktyg är inte lika starka som andra AI-skrivare.

Vissa användare gillar inte Ryter-gränssnittets enkelhet.

Rytr-priser

Gratis

Besparing: 9 $/månad, faktureras årligen

Obegränsat: 29 $/månad, faktureras årligen

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (16 recensioner)

8. Clearscope

Via Clearscope

Clearscope är det dyraste verktyget på denna lista, men du får mycket för pengarna. Liksom Surfer är Clearscope främst ett verktyg för innehållsoptimering för SEO.

För att använda Clearscope, ange ett nyckelord och vänta tills plattformen genererar en rapport. Gå till fliken Outline för att se flera alternativ för innehållsöversikter på en gång.

Du måste fortfarande strukturera bloggen själv, men Clearscope gör mycket av arbetet åt dig. Fliken Research listar också vanliga teman och frågor som relaterar till ditt målnyckelord så att du kan göra texten mer spännande när det är dags att skriva. ✨

Clearscope bästa funktioner

Optimera ditt innehåll för SEO med rätt rubriker, nyckelord och ordantal.

Skapa snabbt innehållsbeskrivningar och dokument med utkast till blogginlägg.

Förstå konkurrenternas blogginläggsinnehåll i en översikt

Clearscope-begränsningar

Clearscopes pris på 170 dollar per månad är dyrt, särskilt för amatörskapare eller studenter.

Det kan ta några minuter för Clearscope att generera en rapport.

Clearscope-priser

Essentials: 170 $/månad för en licens

Företag: Fem platser, kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Clearscope-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (60 recensioner)

9. StoryLab. ai

StoryLab. ai är den okända favoriten på vår lista över de bästa verktygen för att skapa dispositioner, men låt dig inte luras av dess enkla design. Denna AI-skrivare hanterar enkelt dispositioner, blogginlägg, e-postmeddelanden och betalda annonser. ?

För en bloggdisposition, gå till Blog Post Generator och välj Outline som alternativ. På 30 sekunder genererar AI en effektiv disposition för ditt valda ämne.

Dessutom kan du börja använda StoryLab.ai gratis redan idag. Du får tre gratis AI-körningar per månad, så det är perfekt om du behöver en generator för essäutkast då och då.

StoryLab. ai bästa funktioner

Skapa betalda annonstexter, e-postmeddelanden och blogginlägg med bara några klick.

Omvandla bloggar till engagerande inlägg på sociala medier med funktionen Blog to Social Posts (betalversion).

Använd den betalda Campaign Builder för att generera innehållsidéer, förkorta eller utöka texten eller ändra tonen i din text.

StoryLab. ai begränsningar

Vissa funktioner är endast tillgängliga för premiummedlemmar.

StoryLab. ai saknar den sofistikerade komplexiteten hos andra AI-verktyg och generatörer för dispositioner.

StoryLab. ai-priser

Gratis

Pro: 15 $/månad för 100 AI-körningar

Obegränsat: 19 $/månad för obegränsat antal AI-körningar

StoryLab. ai betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Writesonic

Via Writesonic

Writesonic är ett av världens mest produktiva verktyg för AI-skrivande och översiktsgenerering. Det har otroligt många funktioner, från AI-bloggöversikter till webbplatstexter och fastighetsannonser. Det följer till och med copywriting-ramverk som AIDA och PAS.

Om du behöver bilder till din text kan Writesonic hjälpa dig med det också. Ge AI:n lite text så genererar den grafik på några sekunder.

Writesonic bästa funktioner

Skriv 1 500 ord långa blogginlägg med Writesonic

Använd funktionen Growth Ideas för att komma på innovativa idéer för ditt företag.

Prova funktionen Listicle Ideas för att brainstorma idéer till framtida bloggar och uppsatser.

Begränsningar för Writesonic

Vissa användare rapporterar grammatiska fel i den AI-genererade texten.

Priser för Writesonic

Gratis provperiod

Obegränsat: 16 $/månad för en användare, faktureras årligen

Företag: 12,67 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

Skapa den perfekta dispositionen med Clickup

Det finns många onlineverktyg som genererar dispositioner för skrivprojekt. Men även då måste du växla mellan din dispositiongenerator och ditt faktiska arbete.

Vad är det roliga med det?

Spara tid och effektivisera ditt arbetsflöde med ClickUp. Vi kombinerar AI-skrivverktyg med alla andra verktyg du behöver för att prestera på topp. ?

Men lita inte bara på vårt ord – se själv skillnaden. Registrera dig för ClickUp nu. Det är gratis!