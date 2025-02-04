De 10 bästa skrivverktygen för alla författares behov 2025

De flesta författare har ett ganska ambivalent förhållande till skrivkonsten.

Å ena sidan är det något du gör och något du är bra på. Å andra sidan är det verkligen svårt.

Den goda nyheten är att även om skrivande aldrig kommer att bli enkelt, betyder det inte att det inte kan bli enklare. Från de tidiga miraklen med digitala verktyg som Microsoft Word till den nya eran av AI-verktyg för innehållsskapande har kreativa författare sett skrivprogramvaran förändras drastiskt – allt i ett försök att göra processen enklare.

Men skrivverktyg börjar bli ett dussinvaror. Det är svårt att avgöra vilket skrivverktyg som passar just dina behov. Men det är därför vi finns här!

Vi ger dig en lista över de 10 bästa skrivverktygen du kan använda under 2023 så att du slipper fastna på en tom sida och kan leverera innehåll utan lätt undvikbara fel. Låt oss först titta på vad som gör ett skrivverktyg bra.

Vad ska du leta efter i ett skrivverktyg?

Bra skrivverktyg finns i alla former och storlekar. Vissa hjälper dig att undvika grammatik- och stavfel, medan andra fokuserar på att hålla ordning på dina briljanta manus. Dagens kreativa författare har ett stort utbud av skrivverktyg online att välja mellan.

För att göra processen så enkel som möjligt bör du sätta ihop en veritabel teknisk stack med skrivprogram som hjälper dig i varje steg av skrivprocessen. Oavsett vilket skrivverktyg du använder bör du hålla ett vakande öga på några aspekter som de bästa skrivverktygen har gemensamt, till exempel:

Integrationsmöjligheter : Inget skrivverktyg kan göra allt åt dig, så du kommer troligen att behöva använda flera skrivverktyg och redigeringsprogram tillsammans. Se till att alla verktyg du väljer fungerar bra tillsammans så att de kompletterar varandra och blir ännu mer effektiva.

Lågt pris : Du är inte gjord av pengar! Om du ska lägga ut pengar på ett par skrivverktyg vill du vara säker på att fördelarna uppväger kostnaderna.

Specialisering: Bra skrivverktyg är ofta specialiserade på ett område, men det finns alternativ som har alla funktioner du kan önska dig – och mer därtill!

Skrivprogramvara bör gå hand i hand med dina produktivitetsverktyg – för vad är värdet av en improduktiv skribent?

Oavsett om du skriver romaner eller ett enkelt blogginlägg hjälper de bästa skrivverktygen dig att nå dina mål för antal ord, använda en pålitlig grammatikgranskare och hålla dig fri från distraktioner. Låt oss titta på våra favoritverktyg för skrivande och redigering som du måste prova.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

ClickUp är inte bara ett skrivverktyg med en mängd projektledningsfunktioner, det är ett av de bästa produktivitetsverktygen på marknaden. Och även om vi vet att vi placerar ClickUp högst upp på denna lista – så är vi inte ensamma! ClickUp hamnade på första plats i G2:s lista över de bästa samarbets- och produktivitetsverktygen för 2023!

Författare kan använda ClickUp som ett centralt arkiv för allt sitt innehåll – i en miljö utan distraktioner eller som ett samarbetsverktyg med andra författare. Med taggning av användare eller uppgifter, rich text-redigering och kraftfulla sökfunktioner fungerar ClickUp som ditt centrala skrivverktyg för alla typer av innehållsskapande.

Kärnan i alla ClickUp-funktioner är produktivitet. Och med de nya AI-skrivassistansverktygen som nu finns i ClickUp Docs kan du använda kraften i AI-skrivverktyg ( som Writesonic ) direkt i vår plattform!

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Denna AI-integration gör ClickUp till ett fantastiskt skrivverktyg för många olika team, med funktioner för att enkelt generera text och kopiera för alla ämnen, göra innehållet kortare eller längre och köra grammatikontroller på ett ögonblick. Detta praktiska verktyg kan hjälpa innehållsteam att leverera idéer till blogginlägg eller produktteam att skapa produktkravsdokument och utforma användarteststudier på några sekunder!

ClickUp-funktioner:

ClickUp Pros:

Mycket anpassningsbart för en enskild person eller en hel organisation för att tilldela uppgifter eller kommentarer.

Kom igång gratis med tillgång till tusentals mallar

Gör det möjligt för dig att sätta upp skrivmål som hjälper dig att hålla koll på dina framsteg.

Integrerade AI-verktyg för att skapa teamspecifika dokument och använda grammatikontroller.

Nackdelar med ClickUp:

Alla funktioner finns inte i mobilappen.

AI-funktionerna finns för närvarande på väntelista (för tillfället!).

ClickUp Kostnad:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Grammarly

via Grammarly

Grammarly är en uppsättning redigeringsverktyg för grammatik- och plagieringskontroll som hjälper författare att finslipa sina utkast till en professionell finish. Författare har nytta av Grammarly eftersom det hjälper dem att skapa tydligare och mer effektivt skrivande. Med detta skrivverktyg kan du vara säker på att ditt innehåll är fritt från grammatiska fel, konstiga fraser och plagiering.

Några av Grammarlys viktigaste funktioner är automatisk stavnings- och grammatikskontroll, förslag på skrivstil, plagiatdetektor och personlig feedback. Det har också en inbyggd synonymordbok så att användarna kan ersätta överanvända ordval. Oavsett om du skriver en dikt för engelskan i årskurs 12 eller OKR för ditt senaste projekt är Grammarly ett verktyg som alla skribenter bör överväga att lägga till i sin verktygslåda.

Jämför Grammarly med Wordtune!

Grammarly-funktioner:

Få en andra åsikt om din stil och ton med dess smarta redigerare.

Använd plagieringskontrollen för att säkerställa att du inte oavsiktligt har kopierat någon annan.

Minska antalet stavfel och grammatiska fel med stavningskontrollen.

Grammarly Fördelar:

Lätt att använda, även när du inte är i deras redigerare.

Förslagen täcker ett brett spektrum av vanliga fel, misstag och utelämnanden.

Fantastisk gratisversion som alla kan använda

Nackdelar med Grammarly:

Vissa förslag blir repetitiva och känns inte särskilt hjälpsamma.

Formateringen kan bli fel när du flyttar ditt skrivande mellan Grammarlys redigerare och din favoritapp för skrivande.

Grammarly Kostnad:

Gratis

Premium : 30 $/månad

Företag: 14,50 $/månad per användare (för team med fler än 10 personer)

Grammarly Betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6000 recensioner)

3. Hemingway Editor

Via Hemingway

Hemingway Editor är ett skrivhjälpmedel som syftar till att öka läsbarheten i dina texter. Det uppnår detta mål genom att ge författare tillgång till en gratis skrivapp som analyserar meningsstrukturen och ger lättförståelig feedback.

Hemingway-appen markerar till exempel alla meningar som den anser vara för komplexa med rött. Allt du behöver göra är att mata in ditt arbete och redigera alla röda meningar tills din text blir tydligare och lättare att läsa. Dessutom tilldelar den din text ett läsbarhetsbetyg, så att du kan säkerställa att din text passar den avsedda målgruppen.

Hemingway Editor är ett imponerande verktyg för skrivande, eftersom det kan vara svårt att redigera sitt eget arbete när det gäller stilistiska frågor som överanvändning av adverb eller passiv form. Med Hemingway Editor kan du snabbt åtgärda dessa problem, förbättra ett redan bra första utkast och bli en bättre skribent.

Hemingway-funktioner:

Färgkodade redigeringsförslag gör det enkelt att skumma igenom dina artiklar.

Programmet upptäcker svårlästa meningar så att du kan göra ditt skrivande tydligare.

Easy Importer möjliggör snabba redigeringar oavsett var du skriver.

Hemingway Fördelar:

Ingen inloggning eller registrering krävs för att använda dem.

Det enkla gränssnittet gör att vem som helst kan använda det.

Hjälper dig att minska svår upptäckta problem som komplexa meningar och överanvändning av adverb.

Hemingway Nackdelar:

Saknar många funktioner som finns i andra redigeringsprogram, till exempel Grammarly.

Det går inte att integrera det med ditt faktiska skrivverktyg, till exempel Microsoft Word.

Inte idealiskt för att skriva idéer

Hemingway Kostnad:

Gratis

Betald version: 19,99 $ (engångsbetalning)

Hemingway-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (46 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10 recensioner)

4. Power Thesaurus

Via Power Thesaurus

Power Thesaurus är en webbplats som hjälper människor att hitta olika ord att använda i sitt skrivande. Detta skrivverktyg är perfekt för dig som letar efter en mer praktisk, digital synonymordbok. Med dess sökfunktion kan du hitta synonymer som hjälper dig att uttrycka vad du vill säga på ett nytt och intressant sätt.

Dessutom erbjuder Power Thesaurus antonymer så att författare kan lägga till variation och kontrast i sina berättelser. Power Thesaurus är kanske inte det mest spännande skrivverktyget du någonsin sett. Den kostnadsfria versionen bör dock vara perfekt för de flesta och kan vara ovärderlig när du fastnat i jakten på just det ord som just nu undgår dig.

Power Thesaurus-funktioner:

Med den enkla sökfältet kan du skriva in ett ord och få en lista med synonymer, antonymer och mer.

Inkluderar ett Chrome-tillägg och en mobilapp.

Kom igång direkt med oändliga synonym- och antonymalternativ.

Power Thesaurus Fördelar:

Enkel användargränssnitt som alla kan använda

Ingen inloggning eller registrering krävs.

Drivs av communityn

Power Thesaurus Nackdelar:

Har inte så många funktioner

Gratisversionen innehåller annonser.

Power Thesaurus Kostnad:

Gratis

Pro: 2,49 $/månad (vid årligt köp)

Power Thesaurus Betyg och recensioner:

G2: Inga aktuella recensioner

Capterra: Inga aktuella recensioner

5. Google Docs

Via Google

Google Docs är ett digitalt ordbehandlingsprogram som låter dig skapa dokument, lagra dem online och dela dem med andra. Det är perfekt för att skriva brev, berättelser, anteckningar och mycket mer!

Google Suite är viktigt för författare på grund av dess bekvämlighet och flexibilitet. För det första innebär dess online-karaktär att du kan komma åt dina dokument var som helst med en internetanslutning. Detta gör det lättare att arbeta med ditt skrivande när du är borta från hemmet eller behöver dela något med någon snabbt.

En annan fantastisk funktion är dess samarbetsverktyg. Det innebär att du kan arbeta på ett dokument med flera personer samtidigt, så du behöver inte oroa dig för att skicka ut och hålla reda på flera versioner av samma fil.

Sammantaget är detta ett utmärkt verktyg för alla skribenter som behöver ett lättanvänt ordbehandlingsprogram som erbjuder massor av funktioner, även i den kostnadsfria versionen.

Google-funktioner:

Fullfjädrad ordbehandlare

Integreras med andra Google-produkter som Google Drive eller Sheets.

Helt online för enklare åtkomst och samarbete med team

Google Docs Fördelar:

Lätt att använda och en branschstandard som de flesta är bekanta med.

Uppdateras regelbundet av Google

Gratisversionen är fullt fungerande och perfekt för småföretag.

Google Docs Nackdelar:

Att hålla ordning på dina dokument är ingen liten uppgift

Begränsat antal mallar

Ingen inbyggd skrivbordsversion

Google Docs Kostnad:

Dessa priser gäller för prenumerationer på Google Workspace och andra Google-program som Gmail och Drive.

Gratis

Business Starter : 5,40 $/månad per användare

Business Standard : 10,80 $/månad per användare

Business Plus : 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Google Docs Betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6000 recensioner)

6. Notion

via Notion

Notion är ett otroligt kraftfullt produktivitetsverktyg för författare, med en rad funktioner som gör det enkelt att organisera och skriva sitt arbete. Med Notion kan författare enkelt skapa dokument, lagra dem i molnet och dela dem med andra. Det är också utmärkt för att följa framstegen i berättelser eller skrivprojekt.

Dessutom erbjuder Notion en mängd olika mallar som gör det enklare att komma igång med verktyget direkt. Det finns mallar för olika skrivprojekt och till och med dagböcker för att hålla reda på dina tankar och idéer. Notion är också otroligt praktiskt för samarbete; författare kan enkelt dela dokument och anteckningar, och det stödjer även flera användare som redigerar samma dokument samtidigt.

Sammantaget är Notion ett mångsidigt verktyg för författare som vill hålla ordning och få ut det mesta av sin skrivprocess. Från anteckningar till samarbete och mycket mer – Notion har något för alla.

Notion-funktioner:

Med Notes and Docs-systemet kan du enkelt skriva och lagra allt du behöver.

Notion AI ger dig tillgång till en AI-skrivassistent som kan hjälpa dig att rensa upp dina anteckningar eller skriva om en knepig mening.

Wiki-systemet gör det enkelt för dig att organisera och dela dina texter med kollegor.

Fördelar med Notion:

Allt-i-ett-systemet förenklar skrivandet, organiseringen och delningen av dina dokument.

Sökfunktionerna hjälper dig att hitta exakt den text du vill ha.

Många funktioner och integreringar som hjälper dig med allt du behöver.

Nackdelar med Notion:

Användargränssnittet kan snabbt bli rörigt jämfört med ett mer grundläggande verktyg som Microsoft Word.

Inte den mest funktionella programvaran för att skriva böcker, eftersom den är svår att använda med opålitliga internetanslutningar.

Notion Kostnad:

Gratis

Plus : 8 $/månad per användare

Företag : 15 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Notion-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

7. LINER

Via LINER

LINER är den sökassistent du inte visste att du behövde. Som författare lägger du nästan lika mycket tid på att skriva som på att göra research. Därför behöver du ett specialverktyg som gör din research mycket enklare och effektivare.

LINER kan göra just detta.

LINER integreras med din webbläsare och gör dina Google-sökningar mer användbara. När du till exempel ställer en fråga till Google använder LINER AI för att ge dig ett snabbt svar. Om du hittar en användbar artikel kan du använda LINER för att markera de viktiga delarna och spara dem för senare användning i din egen kunskapsbas. Allt detta hjälper dig att spendera mindre tid på research och mer tid på att skriva.

LINER-funktioner:

Sökassistenten rekommenderar innehåll när du söker efter något.

AI sammanfattar dina sökförfrågningar och föreslår nya sökningar för bättre forskning.

Markera vad som helst på internet och spara det för senare användning.

LINER Fördelar:

Sparar tid när du forskar om ett ämne genom att ge enkla AI-genererade svar på grundläggande frågor.

Ett utmärkt sätt att spara artiklar för att läsa senare

Gör det möjligt att markera artiklar, YouTube-videor och mycket mer.

LINER Nackdelar:

AI-svar kan ibland ge dig felaktig eller ofullständig information.

Funktionerna kanske inte är till hjälp för alla.

LINER Kostnad:

Gratis

Essential : 8,83 $/månad

Professional : 10,49 $/månad

Workspace: Kontakta oss för prisuppgifter

LINER Betyg och recensioner:

G2: Inga aktuella recensioner

Capterra: Inga aktuella recensioner

8. Reedsy Book Editor

Via Reedsy

Reedsy Book Editor är mindre ett verktyg och mer en gemenskap. Många fantastiska författare har massor av fantastiska idéer till böcker, men de vet inte hur de ska få sina böcker publicerade. Reedsy startades för att hjälpa blivande författare att få sina verk publicerade. Det görs genom att erbjuda författare tillgång till ett nätverk av professionella redaktörer, designers och marknadsförare.

Det erbjuder också resurser som blogginlägg, webbseminarier och handledningar som hjälper författare att skapa den bästa boken de kan. Verktyget i sig är en enkel online-editor som gör det enkelt att formatera böcker för Amazon Kindle eller print-on-demand-tjänster.

Med sitt användarvänliga gränssnitt kan du snabbt ladda upp ditt manuskript och sedan göra nödvändiga ändringar för att göra det klart för publicering. Sammantaget är Reedsy Book Editor en ovärderlig resurs för författare som vill ta sitt skrivande till nästa nivå.

Behöver du lite extra hjälp för att komma igång med din bok? Prova vår kostnadsfria mall för bokplanering för bättre resultat!

Reedsy-funktioner:

Inkluderar en gratis 10-dagars kurs om hur man publicerar en bok.

Reedsy Marketplace gör det möjligt för dig att komma i kontakt med alla typer av yrkesverksamma inom förlagsbranschen.

Plot- och innehållsgeneratorn hjälper dig att komma förbi skrivkrampen.

Easy Book Editor förenklar processen att skapa ett publicerat verk.

Reedsy Pros:

En enda plats där du kan hitta redaktörer, formgivare och andra som kan hjälpa dig att skapa en bok.

Ett av få gratisprogram för att skriva böcker

Massor av innehåll och verktyg som hjälper dig att skriva

Reedsy Nackdelar:

Fokuserar främst på att hjälpa dig att skapa en ny bok eller novell.

Reedsy Kostnad:

Gratis

Reedsy Betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: Inga aktuella recensioner

9. Bear

via Bear

Bear är ett anteckningsverktyg från Apple som hjälper dig att skriva ner och hålla reda på dina berättelseidéer och att göra-listor. Det som verkligen skiljer Bear från de andra skrivverktygen i denna lista är dess vackra användargränssnitt. Det är organiserat på ett sätt som är lätt att förstå, och dess minimalistiska design passar mycket bra för skrivprocessen.

Dessutom har Bear många taggningsverktyg som gör det enkelt och effektivt att organisera dina anteckningar och idéer. Så kan du enkelt hålla reda på allt du har skrivit eller planerar att skriva utan att känna dig överväldigad. Oavsett om du är student, professionell författare eller bara någon som älskar att skriva och brainstorma idéer, är Bear ett ovärderligt skrivprogram att ha i din verktygslåda.

Bear-funktioner:

Använd hashtags och länkar för att hålla ordning på dina anteckningar.

Kryptering håller dina anteckningar privata

Markup Editor hjälper programmerare att arbeta i över 150 programmeringsspråk.

Bear Pros:

Ser fantastiskt ut

Perfekt för att ta anteckningar på språng eller skriva din senaste uppsats.

Synkroniseras mellan enheter så att du kan arbeta på din iPhone, iPad eller Mac.

Nackdelar:

Stöds endast i Apples ekosystem.

Brist på avancerade skriv- eller organisationsfunktioner

Bear Cost:

Gratis

Pro: 14,99 $/månad

Bear Betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (42 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (6 recensioner)

10. Evernote

via Evernote

Evernote är ett annat användbart anteckningsverktyg för författare, eftersom det gör det möjligt att spara idéer, dokument och anteckningar på ett och samma ställe. Evernote underlättar också samarbetet i skrivprojekt, eftersom du enkelt kan dela dokument med andra.

Dessutom har Evernote många funktioner som gör det enkelt och effektivt att organisera ditt skrivande. Du kan till exempel använda dess taggningssystem för att snabbt hitta relevanta dokument och anteckningar. Evernotes sökfunktion gör det också enkelt att hitta specifika nyckelord i dina dokument. Slutligen fungerar Evernote också som ett arkiv för dokument som du inte behöver regelbundet, så att du alltid har tillgång till dem.

Evernote är kanske inte det snyggaste eller nyaste verktyget på denna lista, men det är utan tvekan ett av de mest användbara. Om du letar efter ett skrivverktyg som hjälper dig att hålla ordning på dina texter och göra dem lättillgängliga är Evernote definitivt värt att överväga.

Evernote-funktioner:

Med uppgiftsverktyget kan du hålla koll på de saker du behöver göra idag.

Offlinefunktionalitet innebär att du kan komma åt Evernote var som helst.

Integreras med din kalender

Evernote Pros:

Filerna är sökbara oavsett om de finns i en anteckning eller en PDF-fil.

Enkelt att lägga till och redigera bilder

Många funktioner som förenklar anteckningsprocessen

Nackdelar med Evernote:

Gratisversionen saknar viktiga funktioner som att lägga till förfallodatum eller koppla till din Google Kalender.

Dyrt jämfört med konkurrenterna

Inte riktigt idealiskt för programvara för bokskrivande

Evernote Kostnad:

Gratis

Personligt : 8,99 $/månad

Professionell : 10,99 $/månad

Teams: 14,99 $/månad

Evernote Betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7000 recensioner)

Skrivande är en viktig del av livet, och det finns många olika skrivprogram som kan underlätta processen. Oavsett om du letar efter AI, en sökassistent, bokredigerare eller anteckningsprogram finns det något i denna lista som passar dig och hjälper dig att undvika distraktioner.

Ett sätt att börja förbättra din skrivande effektivitet idag är med ClickUp. ClickUp kan hjälpa alla författare genom att ge dig en enda plats att skapa, lagra och organisera dina kreativa verk och dokument. Det är ett av de bästa skrivverktygen, särskilt om du arbetar med ett team, får feedback och samarbetar med dina kollegor.

ClickUp är gratis att prova, så börja redan idag och se hur du kan få ut mer av din skrivtid.