Vi testade de bästa ChatGPT-alternativen och konkurrenterna 2025 (gratis och betalda)

Numera verkar alla hoppa på AI-tåget!

Enligt PwC kan generativa AI-lösningars inverkan på den globala ekonomin nå svindlande 15,7 biljoner dollar år 2030. Över 2 miljoner utvecklare använder redan ChatGPT API för att bygga skräddarsydda AI-lösningar.

ChatGPT har förtjänat sina meriter – det har aldrig rått något tvivel om det. Men efter att ha utforskat ChatGPT och annan generativ AI-programvara har jag insett exakt var ChatGPT utmärker sig och var det brister.

Med hjälp av input från andra AI-entusiaster i vårt team har jag sammanställt en lista över de bästa AI-verktygen för att hjälpa dig att navigera i det växande AI-landskapet. Varje verktyg har sina unika användningsområden, fördelar och nackdelar. Läs vidare för att upptäcka det bästa ChatGPT-alternativet för dig.

ChatGPT:s begränsningar

ChatGPT fungerar utmärkt när det gäller att generera konversationssvar baserat på dina instruktioner och din profil, men har några grundläggande begränsningar:

Det har begränsade inbyggda verktyg som hjälper dig att hantera uppgifter eller skapa komplexa arbetsflöden.

Du behöver appar från tredje part för att integrera med projektlednings- eller innehållsverktyg.

Om du vill ha mer kontroll över hur AI fungerar i specifika arbetsflöden kan du uppleva ChatGPT som begränsande.

Dessa begränsningar kan göra att du vill ha mer – för att hantera projekt, koda eller skapa innehåll.

Vad kännetecknar ett bra ChatGPT-alternativ?

När jag utvärderade varje ChatGPT-alternativ fokuserade jag på de användningsfall som de skulle passa bäst för. Därefter bedömde jag dem utifrån följande:

Svarskvalitet : Noggrannhet och sammanhang i svaren på frågor

Kontextuell medvetenhet : Förmåga att ge relevanta, skräddarsydda svar utan hallucinationer.

Anpassning : Alternativ för att finjustera modeller eller använda färdiga lösningar för specifika uppgifter.

Språk- och branschstöd : Förmåga att hantera flera språk och specifika branscher

Integrationer : Enkel anslutning till verktyg från tredje part och robust API-åtkomst

Säkerhet och integritet : Efterlevnad av dataskyddsförordningar som GDPR eller CCPA

AI-drivna funktioner : Automatisering, innehållsgenerering och multimodalt stöd

Användarupplevelse : Intuitivt gränssnitt med anpassningsalternativ

Prestanda : Snabba svar och skalbarhet för högre krav

Support och community : Stark kundsupport och en aktiv användargrupp

Etisk användning : Kontroll av partiskhet och transparens i etiska överväganden

Priser: Prisvärda abonnemang med användningsbaserade kostnader och skalbarhet för företag.

ChatGPT-konkurrenter i korthet

ChatGPT kan mycket väl vara din favorit-AI-assistent, men beroende på dina behov kan det finnas något bättre där ute. Oavsett om du önskar unika funktioner som kan kopplas direkt till ditt befintliga arbetsflöde, bättre integrationer eller helt enkelt mer valuta för pengarna, är följande de bästa AI-verktygen som ChatGPT som kan uppfylla dina förväntningar.

De 20 bästa ChatGPT-alternativen vi testade 2025 (gratis och betalda)

Här är en detaljerad lista över alla 20 ChatGPT-alternativ baserat på min forskning. Den innehåller information om alla deras funktioner, begränsningar och priser som du kan utvärdera. Det hjälper dig att bestämma vilket verktyg som passar dig bäst.

1. ClickUp (bäst för AI-driven arbetshantering)

Prova ClickUp Brain Slutför, hantera och spåra dina uppgifter utan ansträngning med ClickUp Brain.

ClickUp är ett AI-projektledningsverktyg, och dess AI-funktion, ClickUp Brain, är ett måste för alla roller. Liksom många andra på ClickUp blev jag förälskad i det. Eftersom det är integrerat i ClickUp-paketet går det utöver enkel automatisering av uppgifter: det utnyttjar sin AI-kompetens för att optimera projektplanering och arbetsflöden, generera och organisera innehåll, hantera företagets kunskap och erbjuda intelligenta förslag för att öka produktiviteten.

Den största fördelen med ClickUp Brain jämfört med ChatGPT är att det fungerar inom ramen för dina projekt, till skillnad från ChatGPT, som fungerar oberoende av specifika arbetsflöden eller uppgiftshanteringssystem. Dessutom är ChatGPT utmärkt för textbaserad assistans och innehållsskapande, men det erbjuder inga verktyg för projektgenomförande.

ClickUp lär sig av ditt teams unika behov och erbjuder en mer skräddarsydd approach till arbetshantering som kan skalas upp i takt med din organisations mål.

ClickUps bästa funktioner

Använd frågor i naturligt språk för att hitta relevanta dokument, uppgifter, omnämnanden och kommentarer i hela ditt arbetsområde.

Ställ frågor och få tydliga, koncisa svar och analyser från dina uppgifter, dokument och personer med AI Knowledge Manager .

Få uppdateringar, statusrapporter och sammanfattningar för uppgifter, dokument och personer med ett enda klick med AI Project Manager .

Skapa grammatiskt felfritt innehåll, teknisk dokumentation och marknadsföringsmaterial i din egen unika ton och stil med AI Writer for Work .

Skapa AI-drivna mallar för att snabba upp vanlig arbetskommunikation som statusuppdateringar eller projektbeskrivningar.

Om du lär dig bättre visuellt kan du titta på den här förklarande videon om ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar en brantare inlärningskurva för att konfigurera komplexa arbetsflöden.

Mobilupplevelsen är kanske inte i nivå med desktopversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp erbjuder en högintegrerad plattform för projektledning. Den passar både enkla och komplexa projekt. Den säkerställer hög synlighet för både teammedlemmar och chefer när det gäller vilka leveranser projektet består av och hur dessa fortskrider. Den använder också AI (ClickUp Brain) för att minska den administrativa bördan för alla aspekter av projekten. Den kan enkelt generera projektrapporter. Den ger alla medlemmar i ett projekt en omfattande översikt över alla delar av projektet och vem som gör vad.

Behöver du mer information? Här är en detaljerad jämförelse mellan ClickUp och ChatGPT.

2. Google Gemini (bästa kostnadsfria ChatGPT-alternativet)

via Google Gemini

Google Gemini erbjuder en verkligt multimodal AI-upplevelse som enkelt integrerar text- och bildanalys. Geminis djupa integration med Googles ekosystem gör det unikt och gör det möjligt för mig att utan problem utnyttja Google Services och Google Workspace-verktyg som Google Docs och Sheets.

Gemini utnyttjar Googles egna sökalgoritmer och ger tillgång till webbdata i realtid. Nedan följer några av de bästa funktionerna och begränsningarna som hjälper dig att välja mellan Google Gemini och ChatGPT.

Google Gemini bästa funktioner

Få tillgång till webbdata i realtid med hjälp av Googles sökmotor.

Skapa kreativa resultat för innehåll (Google Docs), design (Google Presentation) och analys (Google Sheets) från AI-gränssnittet.

Få värdefulla datainsikter från Googles Knowledge Graph

Begränsningar för Google Gemini

Vissa användare klagar över dess begränsade kontextuella förståelse.

Användare har rapporterat om ibland långsamma svarstider vid hantering av komplexa multimodala frågor.

Vissa användare kan uppleva att integrationen med tjänster som inte tillhör Google är begränsad jämfört med andra AI-verktyg.

Priser för Google Gemini

Gratisversion tillgänglig

Företag: 20 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Företag: 30 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Google Gemini

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

Gemini har helt förändrat hur vi använder och hanterar våra data. Det är en stark och anpassningsbar plattform med en imponerande uppsättning funktioner som kan möta kraven från både stora företag och enskilda användare. När vi började använda Gemini märkte vi genast att användarnas produktivitet och effektivitet var högsta prioritet i dess design. En av Geminis mest anmärkningsvärda egenskaper är den smidiga integrationen av Google med olika datakällor. Tack vare denna anslutning behöver vi inte längre hantera den mödosamma processen att navigera mellan flera verktyg och databaser, vilket ger oss en samlad bild av våra data. Vårt teams produktivitet har ökat och våra arbetsflöden har blivit mycket effektivare som ett resultat av detta.

3. Microsoft Copilot (bäst för AI-förbättrad produktivitet i Microsoft Office)

via Microsoft Copilot

Om du använder Microsoft 365-paketet använder du förmodligen redan Microsoft Copilot. Det är direkt integrerat i appar som Word, Excel och PowerPoint, vilket ger ett extra lager av AI-driven assistans och förfinar allt från dokumentutkast till dataanalys.

Detta ChatGPT-alternativ är inte bara ännu en AI-chattbot – det utmärker sig genom att använda stora språkmodeller för att generera konversationstext och kan utföra avancerad dataanalys.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Få förslag på dataanalys, formelgenerering och innehållsskapande

Automatisera repetitiva uppgifter, inklusive att skriva utkast till e-postmeddelanden i Outlook.

Förbättra samarbetet med Microsoft Teams-integrationen

Begränsningar för Microsoft Copilot

Endast tillgängligt för Microsoft 365-prenumeranter

AI-funktionerna kan kännas grundläggande för mer avancerade användare som är vana vid komplexa verktyg.

Tidiga rapporter nämner enstaka felaktigheter vid generering av vissa Excel-formler.

Priser för Microsoft Copilot

20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

Copilot minskar de vardagliga sysslorna, som att skriva dagordningen för ett möte eller sammanfatta resultatet av virtuella möten. Jag använder det varje dag. Det hjälper mig att undersöka ett ämne med mycket mer specifika och målinriktade resultat än om jag lämnar det till en sökmotor. Eller starta en PowerPoint-presentation för att ge mig några snabbare idéer när jag försöker skriva ett dokument eller en rapport, men inte vet hur jag ska börja. När man väl har lärt sig lite om hur man skriver bra uppmaningar är det mycket enkelt att använda, särskilt när det är integrerat i alla Office 365-verktyg och när det är en del av din organisation och har tillgång till alla interna dokument.

4. Claude (Bäst för kreativ, konversationsbaserad textgenerering)

via Claude

Claude är ett annat konversationsbaserat AI-verktyg som jag har testat, särskilt för att generera långa texter. Claude har utvecklats av Anthropic och syftar till att förbättra AI:s säkerhet och användbarhet. Jämfört med ChatGPT känns resultatet som genereras av detta AI-skrivverktyg mer intuitivt.

När jag bad den att sammanfatta artiklar eller hjälpa till med att brainstorma idéer gav Claude konsekvent detaljerade och sammanhängande svar som stämde överens med avsikten med mina AI-uppmaningar. Jag har också använt Claude för kreativa uppgifter som att skriva bloggutkast och utarbeta rapporter, vilket den klarade mycket bra.

Claudes bästa funktioner

Dra nytta av djupgående och kontextmedvetna konversationer

Utför enkla uppgifter och lös komplexa frågor med samma lätthet

Minimera skadliga eller partiska resultat med förbättrade säkerhetsfunktioner och ett engagemang för etisk AI.

Claude-begränsningar

Användare rapporterar ibland att det går trögt när man hanterar stora mängder indata.

Har inte förmågan att generera bilder eller arbeta med media utöver text.

Priser för Claude

Gratis plan tillgänglig

Fördel: 20 dollar per person och månad

Team: 25 dollar per person och månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Claude-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (23 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Claude?

Det mest användbara med Claude är AI:ns förmåga att flöda mer naturligt. Jag gillar att svaren känns mer som en konversation mellan människor. En annan sak jag gillar med Claude är att svaren är kontextuella och engagerande. Jag gillar också att den försöker ge korrekta svar och erkänner sina begränsningar när den inte vet något.

5. Perplexity AI (bäst för att hitta tillförlitliga datakällor)

via Perplexity AI

Att använda Perplexity AI känns som att förlita sig på en kombination av en sökmotor och en konversationsassistent för att hitta svar. Jag älskar hur den kan hämta information från flera tillförlitliga källor på webben för att svara på frågor på ett djupgående sätt och utan hallucinationer.

Jämfört med ChatGPT, som fokuserar på att generera kreativa svar, ger Perplexity AI faktabaserade, forskningsdrivna svar vars noggrannhet du kan verifiera med citerade källor. Jag har använt det för att svara på nischfrågor där jag behövde verifierade data, och det gjorde mig inte besviken.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Få tillförlitliga källor angivna för varje svar för bättre transparens.

Få tillgång till korrekta data för forskning och svar på nischade frågor

Njut av ett användarvänligt gränssnitt som hjälper dig att hitta och avkoda svar snabbare.

Begränsningar för Perplexity AI

Begränsad förmåga att generera kreativt eller konversationsinnehåll jämfört med andra AI-verktyg.

Svaren kan ibland vara för kortfattade för komplexa frågor.

Ibland missar den nyare data om den inte är indexerad i källbasen.

Priser för Perplexity AI

Prissättning baserad på tokenstorlek och förfrågningar

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

Jag kunde söka efter specifika ämnen med källor. Istället för att slänga ut slumpmässig information visar Perplexity var informationen kommer ifrån, från källan, och jag kan verifiera om källan kommer från en pålitlig webbplats. När man söker efter skrivinnehåll eller söker efter vissa forskningsämnen är det nästan lika viktigt att hitta källor, och Perplexity gör det bättre. Det är enkelt att använda på PC och mobil och dess användargränssnitt är mycket användarvänligt. Perplexity kan användas och litas på varje dag för omfattande sökningar och skrivande.

Läs också: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Perplexity AI

6. Jasper AI (Bäst för innehållsskapande i stor skala)

via Jasper AI

Jasper är en AI-innehållsgenerator som är utvecklad för marknadsförare, innehållsskapare och byråer som behöver producera stora mängder innehåll snabbt. Jag har funnit den särskilt användbar för att generera blogginlägg, e-posttexter, innehåll för sociala medier och produktbeskrivningar.

Det är bättre på att förstå och anpassa sig till ditt varumärkes tonfall än ChatGPT, vilket säkerställer att innehållet förblir i linje med ditt företags budskap.

Jasper AI:s bästa funktioner

Dra nytta av ett omfattande bibliotek med mallar för att snabbt skapa olika typer av innehåll.

Använd flera olika tonfall för att anpassa varumärkets budskap.

Optimera innehåll för Googles sökmotor och Bing-sökmotorn utan externa plattformar.

Begränsningar för Jasper AI

Kan producera repetitivt innehåll utan tydliga riktlinjer för inmatning.

Inlärningskurvan för att anpassa sig till plattformens avancerade funktioner kan vara brant.

Vissa användare rapporterar att innehållets noggrannhet kan minska när uppmaningarna är generiska.

Priser för Jasper AI

Skapare: 39 $/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 59 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

Det finns så många AI-verktyg tillgängliga online och efter att ha provat några av de betalda AI-verktygen har jag slutligen fastnat för ett, nämligen Jasper. Kvaliteten på innehållsskapandet och möjligheten att tillhandahålla anpassat innehåll är de främsta skälen till att jag valde denna plattform.

Läs också: De 15 bästa alternativen och konkurrenterna till Jasper AI

7. Meta AI (Bäst för social integration och visuell AI)

via Meta AI

Jag har använt Meta AI, och det är perfekt för social integration. Det erbjuder kreativa funktioner på Meta-plattformar som WhatsApp, Facebook och Instagram. Detta gratis ChatGPT-alternativ hjälper mig att redigera foton, känna igen objekt i bilder och till och med skapa smarta bildtexter.

AI-modellen gör det möjligt för mig att redigera foton i chatten eller få insikter i bilder på ett felfritt sätt. Integrationen av Metas appar gör att allt känns smidigt, från dagliga uppgifter till kreativa sysselsättningar.

Meta AI:s bästa funktioner

Använd röstinteraktion för handsfree-support via AR-glasögon och mobila enheter.

Integrera med Meta-plattformar för AI-drivna bildgenereringsfunktioner och intelligenta förslag.

Tagga @Meta AI i gruppchattar för dynamiska konversationer.

Begränsningar för Meta AI

Vissa avancerade redigeringsfunktioner kanske inte fungerar som avsett på komplexa bilder.

Tillgängligt i begränsade språk och regioner, vilket begränsar dess bredare användning.

Priser för Meta AI

Gratisversion tillgänglig

Meta AI-betyg och recensioner

Inte allmänt tillgängligt på grund av integrationen i Meta-plattformar.

8. Chatsonic (bäst för röstchatt)

via Chatsonic

Chatsonic får mig att känna att jag chattar med en vän snarare än en maskin. Det är ett av de kostnadsfria ChatGPT-alternativen som erbjuder integration med olika plattformar, vilket gör det enkelt att införliva AI-chattbottar i dina projekt eller applikationer.

Sammantaget är Chatsonic ett bra val om du letar efter ett AI-verktyg som kombinerar konversation med röstsvar.

Chatsonic bästa funktioner

Få tillgång till webben i realtid för uppdaterad information och sammanhang.

Anpassa uppmaningar för att skräddarsy konversationer utifrån användarnas behov

Chatsonic-begränsningar

Röstfunktioner kan kräva ytterligare installation eller integrering.

Svaren från AI-chatten kan ibland avvika från ämnet om frågorna inte är tillräckligt specifika.

Priser för Chatsonic

Gratis tillgång tillgänglig

Chatsonic-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Writesonic (bäst för AI-driven copywriting)

via Writesonic

Writesonic specialiserar sig på att skapa marknadsföringstexter, annonser och långa texter med imponerande hastighet och kreativitet. Till skillnad från ChatGPT, som fokuserar mer på konversationsuppgifter, genererar Writesonic övertygande texter för att driva engagemang och konverteringar.

Det som användarna uppskattar mest med Writesonic är dess intuitiva gränssnitt och användarvänliga upplevelse.

Writesonic bästa funktioner

Utnyttja AI-promptmallar för olika typer av copywriting

Skapa flera olika utfallsvarianter för att välja det mest övertygande innehållet.

Optimera innehåll för sökmotorer med hjälp av inbyggda SEO-funktioner

Writesonic-begränsningar

Ibland krävs redigering för att få fram nyanser i språk och sammanhang.

Priserna kan snabbt bli höga om du överskrider användningsgränserna.

Priser för Writesonic

Gratis tillgång tillgänglig

Individuell : 16 $/månad, faktureras årligen

Standard : 79 $/månad, faktureras årligen

Företag: Anpassade priser för större team

Writesonic-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Writesonic?

Writesonic visade sig vara ett användbart verktyg för att snabbt skapa en grund för mitt blogginlägg. Det sparade tid genom att tillhandahålla en strukturerad disposition och relevant innehåll. Resultatet behövde dock fortfarande granskas och redigeras för att säkerställa noggrannhet och ge texten en mer personlig touch.

10. Semrush ContentShake AI (bäst för SEO-innehållsoptimering)

via Semrush ContentShake AI

Semrush ContentShake AI hjälper marknadsförare och innehållsskapare att optimera sitt innehåll för sökmotorer samtidigt som de genererar artiklar av hög kvalitet. Det gör det möjligt för innehållsteam att analysera sökordsprestanda och generera innehåll som är skräddarsytt för att rankas högt.

Semrush ContentShake AI:s bästa funktioner

Integrera med Semrushs SEO-verktygslåda för att skapa datadrivna innehållsstrategier.

Skapa snabbt detaljerade innehållsbeskrivningar och dispositioner

Få rekommendationer i realtid baserade på sökord och insikter om målgruppen.

Semrush ContentShake AI-begränsningar

Mer effektivt för användare som är bekanta med SEO och Semrushs ekosystem.

Vissa funktioner kan kräva ett abonnemang på Semrushs bredare tjänster.

Semrush ContentShake AI-prissättning

Kräver ett Semrush-abonnemang; priserna börjar på 60 $/månad.

Semrush ContentShake AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. OpenAI Playground (bäst för att experimentera med AI-modeller)

via OpenAI Playground

OpenAI Playground låter mig interagera med olika OpenAI-modeller i en användarvänlig miljö. Medan ChatGPT inte låter användare experimentera med promptar, inställningar och parametrar, så gör OpenAI Playground det. Detta gör det till ett perfekt verktyg för utvecklare och forskare som vill finjustera sina AI-interaktioner.

OpenAI Playgrounds bästa funktioner

Få tillgång till olika AI-modeller för olika tillämpningar

Anpassa inställningarna för att testa hur ändringar i inmatningsparametrar påverkar AI-svaren.

Experimentera enkelt med uppmaningar genom ett enkelt, intuitivt gränssnitt.

Begränsningar för OpenAI Playground

Kräver god förståelse för AI-koncept för att maximera dess potential.

Vissa avancerade funktioner kan kräva teknisk expertis för integration.

Priser för OpenAI Playground

Användningsbaserad prissättning för mer avancerade funktioner och högre gränser

OpenAI Playground-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

12. Character. AI (Bäst för rollspel och interaktiva konversationer)

Jag har haft mycket roligt med Character. AI, särskilt för rollspelsscenarier och interaktiv berättande. Med den kostnadsfria versionen av Character. AI kan jag skapa unika personligheter, vilket gör att jag kan delta i dialoger som sträcker sig från lekfullt skämt till djupa filosofiska diskussioner.

Det är perfekt för författare som vill brainstorma idéer eller för alla som vill ägna sig åt kreativa konversationer.

Character. AI:s bästa funktioner

Skapa och anpassa unika karaktärer för konversationer

Delta i rollspelscenarier för uppslukande berättande

Du kan räkna med stadiga förbättringar av karaktärernas svar eftersom systemet kontinuerligt lär sig av användarnas interaktioner.

Karaktär. AI-begränsningar

Vissa karaktärer kan ha begränsad personlighetsdjup, vilket påverkar konversationens kvalitet.

Kan kräva större kreativitet från användarna för att initiera mer komplexa dialoger.

Character. AI-prissättning

Gratis plan tillgänglig

Premium: 9,99 $ per månad per användare

Karaktär. AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

13. Elicit (Bäst för forskning och datainsamling)

via Elicit

Elicit är ett otroligt användbart alternativ om du använder ChatGPT för forskning och datainsamling. Detta verktyg är särskilt avsett för akademiker och forskare och gör det enkelt att organisera och analysera information på ett effektivt sätt.

Det jag uppskattar mest med Elicit är att jag enkelt kan dela min forskning med kollegor.

Framkalla de bästa funktionerna

Organisera litteraturöversikter och forskningsdata med strukturerade mallar

Dela mallar och få feedback via omfattande samarbetsfunktioner

Generera frågor baserade på befintlig litteratur för djupare analys

Framkalla begränsningar

Det finns en inlärningskurva för att navigera i dess avancerade funktioner.

Få prisuppgifter

Gratisversion tillgänglig

Plus: 10 dollar per månad

Pro: 42 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Få betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

14. Surfer AI (bäst för att skapa arbetsflöden för SEO-innehåll)

via Surfer AI

Surfer AI hjälper till att skapa innehåll som är optimerat för sökmotorer. Genom att integrera sökordsforskning och optimering på sidan via verktyget kan du skriva artiklar som inte bara är informativa utan också SEO-vänliga. Till skillnad från ChatGPT, som fokuserar på innehållsgenerering utan SEO-insikter, kombinerar Surfer AI kreativitet med datadriven optimering.

Surfer AI:s förmåga att förfina arbetsflödet för innehållsskapande gör det till ett enastående verktyg. Det sparar tid och ökar chanserna att mina artiklar presterar bra online. Det är en allt-i-ett-lösning för dem som vill ha både kvalitetsinnehåll och SEO-optimering på en och samma gång.

Surfer AI:s bästa funktioner

Integrera sökordsanalys och SEO-insikter direkt i innehållsskapandet

Optimera innehållsförslag baserat på analys av de högst rankade konkurrenterna

Skapa strukturerade dispositioner för att snabbt skapa SEO-optimerade artiklar

Begränsningar för Surfer AI

Förlitar sig starkt på SEO-trender, som ibland kan stämma överens med kreativa innehållsmål.

Det kan vara överväldigande för nybörjare som är nya inom SEO.

Priser för Surfer AI

179 $/månad, faktureras årligen

Surfer AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

15. HuggingChat (bäst för öppen källkods-AI-projekt)

via HuggingChat

HuggingChat gör det roligt att arbeta med öppen källkods-AI-projekt. HuggingChat har utvecklats av Hugging Face och låter entusiaster utnyttja dess omfattande bibliotek med förtränade AI-modeller för att bygga, testa och distribuera AI-drivna applikationer.

Det som är unikt med HuggingChat är dess flexibilitet – från textgenerering till översättning kan det hjälpa dig att åstadkomma allt utan att vara bunden till en enda plattform som ChatGPT.

HuggingChats bästa funktioner

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med öppen källkods-AI-modeller för olika tillämpningar.

Anpassa AI-modeller efter specifika behov och projekt

Lita på en aktiv utvecklarcommunity för support och samarbete.

Begränsningar för HuggingChat

Kräver viss teknisk expertis för att kunna utnyttja dess funktioner fullt ut.

Begränsat till utvecklare som är bekanta med open source-ramverk.

Priser för HuggingChat

Gratisversion tillgänglig

Betalda abonnemang: Starter: 59 $/månad Pro: 249 $/månad Enterprise: Anpassade priser för storskalig användning

Modellspecifik prissättning Liten: 100 000 förfrågningar per månad (för alla modeller) för 12,90 $/månad Medium: 1 miljon förfrågningar per månad (för alla modeller) för 59 $/månad Stor: 5 miljoner förfrågningar per månad (för alla modeller) för 249 $/månad

Liten: 100 000 förfrågningar per månad (för alla modeller) för 12,90 $/månad

Medium: 1 miljon förfrågningar per månad (för alla modeller) för 59 USD/månad

Stor: 5 miljoner förfrågningar per månad (för alla modeller) för 249 USD/månad

HuggingChat-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

16. Socratic (Bäst för prediktiv teknikhantering)

via Socratic

Socratic är en välsignelse för ingenjörsteam som vill byta från manuell projektledning till prediktiv ingenjörsledning. Plattformen synkroniseras med verktyg som GitHub, vilket gör det möjligt för teamen att få realtidsinsikter om projektets framsteg samtidigt som deras arbetsflöde förenklas.

Socratic använder AI för att förutsäga tidsplaner och flaskhalsar i arbetsbelastningen, vilket ger teamen en tydlig bild av vad som väntar. Det erbjuder också anpassningsbara vyer och rapporter som är skräddarsydda för unika teammål, vilket gör det mycket enklare att följa upp prestationer.

Socratics bästa funktioner

Få en tydlig bild av projektets tidsplan och arbetsfördelning med AI-prognoser i realtid .

Omfördela uppgifter effektivt och upprätthåll en balanserad teameffektivitet med arbetsbelastningshantering .

Skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra specifika mätvärden som är relevanta för dina projekt och teamets prestanda med anpassningsbara vyer.

Sokratiska begränsningar

Saknar integration med andra projektledningsverktyg utöver Jira och GitHub.

Att installera och konfigurera systemet är tidskrävande i början.

Sokratisk prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Sokratiska betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

17. Amazon CodeWhisperer (Bäst för AI-driven kodningshjälp)

via Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer förfinar din kodningsprocess som utvecklare. Detta AI-drivna verktyg erbjuder intelligenta kodförslag i form av konversationer för att hjälpa dig att skriva, felsöka och optimera kod snabbare än någonsin.

Amazon CodeWhisperers bästa funktioner

Integrera AI-kodförslag direkt i populära integrerade utvecklingsmiljöer (IDE).

Skapa molnklara applikationer som är optimerade för AWS-tjänster

Få stöd för flera programmeringsspråk för mångsidighet i olika projekt.

Begränsningar för Amazon CodeWhisperer

Begränsat till utvecklare som arbetar inom AWS-ekosystemet.

Det kan generera mindre än optimal kod, särskilt i avancerade användningsfall.

Priser för Amazon CodeWhisperer

Gratisversion tillgänglig för enskilda AWS-användare

Betalda abonnemang tillgängliga för användning på företagsnivå.

Betyg och recensioner av Amazon CodeWhisperer

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

18. YouChat AI (Bäst för personlig assistans och webbsurfning)

via YouChat AI

YouChat AI är ett utmärkt val för AI-driven personlig assistans och snabb webbsurfning. Det är utformat för att ge svar i realtid på frågor om allmän kunskap. Jag tycker att det är användbart för att hämta aktuell information, särskilt om tidsbegränsade ämnen. Oavsett om jag behöver slå upp en aktuell händelse, få förslag på personliga uppgifter eller sammanfatta långa artiklar, gör YouChat det enkelt.

En av mina favoritfunktioner med YouChat AI är att den ger koncisa svar utan att överväldiga mig med onödiga detaljer.

YouChat AI:s bästa funktioner

Få webbresultat i realtid för korrekta och uppdaterade svar

Integrera relevanta källor och citat i svaren

YouChat AI-begränsningar

Webbsurfning kan fördröja svarstiderna jämfört med andra AI-modeller.

Ibland saknas djupet eller kreativiteten för komplexa, nyanserade diskussioner.

Priser för YouChat AI

Gratisversion tillgänglig

Pro: 15 $/månad, faktureras årligen

Team: 25 $/månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

YouChat AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

19. Undetectable. ai (Bäst för att skapa människoliknande innehåll)

När jag har behövt skapa högkvalitativt innehåll som känns naturligt och autentiskt har Undetectable.ai varit en game changer. Detta ChatGPT-alternativ är utmärkt för att producera engagerande, människoliknande texter, perfekta för uppsatser, blogginlägg eller annat innehåll som kräver en personlig touch.

Undetectable. ai:s avancerade funktioner prioriterar smidigt och professionellt skrivande, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för studenter, författare och innehållsmarknadsförare som vill förbättra sitt arbete.

Undetectable. ai bästa funktioner

Skapa människoliknande text som engagerar din publik

Anpassa skrivstilen för olika tonfall och komplexitet

Få omedelbar feedback om innehållets läsbarhet och äkthet

Undetectable. ai-begränsningar

Begränsade kreativa skrivfunktioner jämfört med andra AI-verktyg

Innehållet kan fortfarande upptäckas av de mest avancerade AI-detekteringssystemen.

Undetectable. ai-prissättning

Gratisversion tillgänglig

Betalt: 5,00 $/månad, faktureras årligen

Undetectable. ai betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Undetectable. ai?

Det underlättade mitt arbete med att identifiera AI-genererat innehåll. Det letar efter nästan alla AI-detekteringssannolikheter genom vilka vem som helst kan generera innehållet efter behov istället för att skriva det från grunden, vilket tar en stund.

20. GitHub Copilot (bäst för stöd vid mjukvarukodning)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, ett samarbete mellan GitHub och OpenAI, hjälper utvecklare genom att ge kodförslag i realtid medan de skriver. Vårt team har funnit det särskilt användbart när vi arbetar med komplexa mjukvaruutvecklingsprojekt, eftersom det automatiskt kan generera hela rader eller kodblock baserat på sammanhanget, vilket hjälper oss att skriva renare och effektivare kod.

Denna AI-modell kan känna igen mönster i din kodstruktur för att föreslå lösningar, omstrukturera din kod och till och med ge kommentarer, vilket sparar tid och minskar fel. När du fastnar i repetitiva uppgifter, som att byta namn på metoder eller implementera liknande logik på flera ställen, kliver Copilot in med träffsäkra förslag.

GitHub Copilots bästa funktioner

Få status för kodkomplettering i realtid för olika programmeringsspråk och ramverk

Upprätthåll konsekvens mellan olika projekt med anpassade kunskapsbaser från GitHub-arkiv.

Dra nytta av kontextuella förslag baserade på befintlig kodstruktur och mönster, vilket gör det anpassningsbart till din utvecklingsstil.

Integrera det med IDE:er, GitHub Mobile och CLI för en mångsidig utvecklingsupplevelse.

Begränsningar för GitHub Copilot

Ibland föreslår den kod som inte passar projektets behov, vilket kräver manuella ingrepp.

Inför säkerhetsrisker om de inte granskas noggrant, särskilt i känsliga eller proprietära projekt.

Priser för GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 USD/månad per användare

Copilot Business : 19 $/månad per användare

Copilot Enterprise: 39 $/månad per användare

GitHub Copilot – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GitHub Copilot?

Github copilot har varit en av de bästa kodningsassistenterna i min kodningskarriär. Den genererar kod baserat på din kodningsstil. Copilot har hjälpt mig att spara mycket tid eftersom den genererar återkommande kod. Med bara ett tryck på tabbtangenten kan jag slutföra hela min kod. Funktionen fix with copilot har också hjälpt mig mycket eftersom jag inte behöver surfa på internet för att hitta lösningen. Det är också enkelt att integrera i Visual Studio Code.

Ta AI direkt till din arbetsplats med ClickUp Brain

Eftersom AI fortsätter att utvecklas är det alltid en bra idé att utforska alternativ till ChatGPT som kanske passar dina behov bättre. Vi har samlat några bra alternativ baserat på svarskvalitet, anpassningsmöjligheter, pris och mer. De flesta av dem finns dock som fristående verktyg som kräver att du ändrar ditt arbetsflöde för att kunna använda AI-funktionerna i dina projekt.

Bland dessa alternativ sticker ClickUp ut som ett allt-i-ett-verktyg för arbetshantering som inte stör ditt befintliga arbetssätt utan förbättrar det med ClickUp Brains oöverträffade intelligens. Om du behöver en kraftfull plattform som gör allt – från automatisering av uppgifter till dokumenthantering och projektuppföljning – rekommenderar jag starkt att du provar ClickUp.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto här!