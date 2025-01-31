De 10 bästa alternativen till OpenAI Playground 2025 (recensioner och priser)

Open AI Playground är ett prediktivt språkverktyg med AI som är tränad att svara som en människa skulle göra på en uppmaning eller en fråga, men endast med sin enorma kunskap.

Som namnet antyder kan du leka med uppmaningar och frågor och genomföra experiment.

OpenAI Playground har begränsningar – det saknar funktioner, ger opålitliga resultat, väcker integritetsfrågor och har långa svarstider. Dessa begränsningar kan allvarligt bromsa din utforskning av språkmodeller och hämma din forskning och utveckling.

Du har kommit rätt om du letar efter ett alternativ till OpenAI Playground för att genomföra mer avancerade språkexperiment.

Vi delar med oss av de 10 bästa alternativen till OpenAI Playground som har fler funktioner, bättre anpassningsmöjligheter och fokus på dataintegritet så att du kan få bättre resultat med dina experiment.

Vad ska du leta efter i alternativ till OpenAI Playground

Ett bra alternativ till OpenAI Playground bör hjälpa dig att lära dig, experimentera och vara kreativ. När du jämför olika alternativ bör du leta efter följande funktioner:

Intuitivt gränssnitt: Leta efter plattformar som ger dig interaktion i realtid och en användarvänlig upplevelse. De låter dig få omedelbar feedback medan du experimenterar med modeller.

Anpassningsalternativ: Överväg om alternativet möjliggör anpassning av parametrar. Detta hjälper dig att konfigurera miljön specifikt för dina experimentkrav och finjustera modellerna

Skalbarhet: Överväg om AI-verktyget (artificiell intelligens) kan hantera storleken på dina projekt och ta sig an en mängd olika uppgifter, från enkla kodsnuttar till mer komplexa experiment.

Stöd för flera programmeringsspråk: Leta efter alternativ som stöder olika programmeringsspråk, så att du kan experimentera med olika tekniker och AI-verktyg.

Community och support: Utvärdera tillgängligheten av en community eller ett supportsystem där du kan söka hjälp, ställa frågor och dela kunskap med andra användare. En stark community är värdefull för samarbete och felsökning.

De 10 bästa alternativen till OpenAI Playground

1. ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som smidigt samlar alla dina uppgifter, dokument och teamarbete på ett ställe, vilket gör allt enkelt och bekvämt för dig.

ClickUp AI höjer sina AI-funktioner – en personlig AI-driven assistent som är noggrant utformad för att uppfylla dina specifika behov. Effektivisera din projektledning med över 100 handgjorda och forskningsbaserade AI-verktyg som passar alla roller.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Skrivhjälp: Förbättra ditt skrivande! Det gör ditt arbete tydligt och engagerande och sparar tid med färdiga rubriker, tabeller och mycket mer. Med Förbättra ditt skrivande! Det gör ditt arbete tydligt och engagerande och sparar tid med färdiga rubriker, tabeller och mycket mer. Med ClickUps skrivhjälp blir ditt innehåll inte bara välskrivet utan ser också professionellt ut med korrekt formatering.

Sammanfattningar: Få fram viktiga punkter och slutsatser från kommentartrådar och diskussioner relaterade till ditt skrivprojekt när ClickUp AI effektiviserar sammanfattningsprocessen.

Promptmall: Förbättra din skrivupplevelse med ClickUp Förbättra din skrivupplevelse med ClickUp Prompt Templates . Det ger ett strukturerat ramverk för att generera idéer, förbättra din skrivstil och övervinna kreativa blockeringar. Du kan också få tillgång till över 200 prompts och utnyttja den avancerade naturliga språkbearbetningstekniken (NLP) för den kreativa processen och för att få insikter om din skrivstil och dina preferenser.

Mallen erbjuder över 190 AI-prompter för att generera idéer och innehåll för Six Sigma-projektledning.

Anpassade vyer: Visualisera ditt arbete på det sätt du vill genom att välja bland över 15 Visualisera ditt arbete på det sätt du vill genom att välja bland över 15 anpassningsbara vyer i ClickUp , såsom Gantt, Lista, AI-kalender, Mind Map och mycket mer.

Hantera ditt småföretagsprojekt i varje steg med mallar, samarbetsfunktioner och över 15 projektvyer med hjälp av ClickUp.

Skapa dokument: Skapa och organisera olika typer av dokument med ClickUp Docs. Du kan komma åt ClickUp AI-funktioner med hjälp av /Slash Commands och generera kvalitetsinnehåll i dokument.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att fullt ut förstå potentialen i de omfattande funktioner som ClickUp erbjuder.

Mobilappen är kanske inte lika smidig som desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Gratis demoversion

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Promptsandbox. io

Promptsandbox.io är en tillgänglig plattform för att snabbt testa och förfina dina modeller – utan att behöva bekymra dig om infrastruktur eller installation. Lek med förtränade GPT-modeller och justera och perfektera dina AI-skapelser utan problem.

Använd Promptsandbox.io för att experimentera med GPT-modeller, finjustera dina AI-projekt eller samarbeta med deras communityforum.

Promptsandbox.io bästa funktioner

Enkel prototyputveckling: Skapa omedelbart prototyper av egna AI-modeller utan att behöva bekymra dig om infrastruktur eller installation.

Förutbildade GPT-modeller: Få tillgång till och experimentera med förutbildade GPT-modeller för olika tillämpningar och testscenarier.

Förfiningsverktyg: Finjustera och förfina dina AI-modeller inom plattformen och effektivisera utvecklingsprocessen.

Communityforum: Delta i ett livligt communityforum, samarbeta med andra användare, dela idéer och få värdefull support.

Begränsningar för Promptsandbox.io

Du kan stöta på utmaningar när du arbetar offline, eftersom plattformen är starkt beroende av internet för modellkörning.

Det kanske inte ger dig så många alternativ för att träna modeller från grunden.

Promptsandbox. io-priser

Priserna är inte offentligt tillgängliga på deras webbplats.

Promptsandbox. io betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt med betyg

3. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT är en språkmodell/AI-chattbot som utvecklats av OpenAI, speciellt finjusterad för att fungera bra i konversationsbaserade AI-sammanhang. Den är extremt personlig och har ett gratis Chrome-tillägg, även om den inte har AI-karaktärer som Chatsonic eller Character AI.

Den körs på GPT-arkitekturen (Generative Pre-trained Transformer), närmare bestämt versionen gpt-3. 5-turbo, för att producera svar som låter precis som människor baserat på den information den får.

ChatGPT:s bästa funktioner

Fördjupad kunskap: Dra nytta av modellens omfattande träning på olika texter, som ger dig en mängd information (ungefär som en intelligent sökmotor) och språkliga nyanser.

Skräddarsydd interaktion: Anpassa din upplevelse genom att prova olika uppmaningar så att du kan välja svar som passar dina preferenser perfekt.

Sömlös integration: Integrera Integrera ChatGPT enkelt i dina applikationer med hjälp av det medföljande API:et, så att du kan utnyttja dess språkgenereringsfunktioner programmatiskt.

ChatGPT:s begränsningar

Om du inte anger korrekta uppgifter kan ChatGPT generera felaktig information.

AI-modellen kan visa variationer eftersom den är känslig för förändringar i hur indata formuleras.

Priser för ChatGPT

GPT 3. 5-modell : Gratis för alltid

GPT 4-modell: 20 $/månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (32+ recensioner)

4. Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite är en AI-driven skrivassistent som är utformad för att förbättra och effektivisera skrivprocessen. Till skillnad från ChatGPT ger den dig idéer, AI-genererat innehåll och olika andra funktioner för att skriva projekt och förbättra kvaliteten på ditt arbete.

Sudowrites bästa funktioner

Skrivfunktioner: Integrera Sudowrite i dina applikationer, webbplatser eller forskningsprojekt för att dra nytta av dess skrivhjälpfunktioner. Integrera Sudowrite i dina applikationer, webbplatser eller forskningsprojekt för att dra nytta av dess skrivhjälpfunktioner. Skapa text och dispositioner för din webbplats, SEO-innehåll eller sociala medier , få feedback och tillgång till andra användbara funktioner.

Brainstorm: Använd den här funktionen för att få kreativa idéer till forskningsrapporter, utveckla nya funktioner för din produkt och mycket mer.

Sudowrites begränsningar

Den enorma uppsättningen verktyg kan vara överväldigande och störa ditt arbetsflöde.

Saknar inbyggd plagiatkontroll

Det erbjuder inte gratis kredit.

Sudowrite-prissättning

Hobby & student: 10 $/månad (30 000 AI-ord/månad)

Professional : 25 $/månad (90 0000 AI-ord/månad)

Max: 100 $/månad (300 000 AI-ord/månad)

Sudowrite-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. Liner. ai

via Liner

Liner är ett kraftfullt AI-verktyg som gör det möjligt att enkelt träna maskininlärningsmodeller (ML) utan behov av kodning eller ML-expertis.

Den utnyttjar dina träningsdata för att skapa en lättintegrerad ML-modell som är redo att användas.

Liner. ai bästa funktioner

Olika användningsfall: Utforska olika projektmallar som täcker bild, text, ljud och video samt posklassificering för ett brett spektrum av maskininlärningsuppgifter.

Ingen GPU krävs: Få snabba resultat utan att behöva avancerad hårdvara – denna plattform tränar både på CPU:er och GPU:er utan problem.

Edge-optimering: Integrera tränade modeller med mobila enheter och edge-enheter, med stöd för flera plattformar för flexibel distribution.

Begränsningar för Liner.ai

Begränsat engagemang från communityn och begränsade supportresurser

Priser för Liner.ai

Gratis för alltid

Liner. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. Doxis Intelligent Content Automation

via Ser

Doxis intelligent content automation från SERgroup är en plattform för hantering av företagsinnehåll.

Detta AI-drivna verktyg kopplar samman och automatiserar innehåll i hela ditt organisations ekosystem, vilket resulterar i en omfattande 360-graders vy av din verksamhet.

Doxis Intelligent Content-automatiseringens bästa funktioner

Affärsintegration: Anslut till ett brett utbud av ledande affärsapplikationer, som SAP, Salesforce, Microsoft etc., för att främja interoperabilitet och smidig integration.

Lösningspaket: Dela värdefulla insikter mellan olika delar av organisationen med strategiskt utformade molnbaserade lösningspaket.

Nästa generations ECM: Förbättra effektiviteten i ditt arbetsflöde med heltäckande automatisering och hantera ditt innehåll enkelt med de bästa systemen på marknaden

Begränsningar för Doxis intelligenta innehållsautomatisering

Begränsad anpassning i mobilversionen hindrar användningen av programvaran till dess fulla potential.

Priser för Doxis intelligenta innehållsautomatisering

Priser anges inte på webbplatsen.

Doxis intelligenta innehållsautomatisering – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

7. Google Colab

via Google Colab

Google Colab är en interaktiv plattform som har utvecklats av Google. Den gör det möjligt för användare att skriva och köra Python-kod direkt i webbläsaren.

Det erbjuder flera funktioner som gör kodning, dataanalys och maskininlärningsuppgifter mer tillgängliga och samarbetsinriktade.

Google Colabs bästa funktioner

Interaktiva handledningar: Delta i interaktiva handledningar som är utformade för att underlätta din resa inom maskininlärning och neurala nätverk.

Gratis molntjänster: Få tillgång till en gratis molntjänst som inkluderar GPU:er och TPU:er, vilket ger dig kraftfulla beräkningsresurser.

GitHub-interaktion: Importera eller publicera anteckningsböcker direkt från och till GitHub, vilket förbättrar din förmåga att samarbeta och dela ditt arbete utan ansträngning

Begränsningar för Google Colab

Plattformen erbjuder några vanliga AI-verktyg , men de kanske inte är lämpliga för specialiserade uppgifter.

Du måste arbeta i en begränsad miljö och endast köra de Python-paket som redan ingår i den.

Priser för Google Colab

Gratis för alltid: Gratis, med begränsningar för vissa funktioner

Colab pro: 11,79 $/månad (100 beräkningsenheter/månad)

Colab pro+: 58,99 $/månad (500 beräkningsenheter/månad)

Colab Enterprise: Betala för det du använder

Betyg och recensioner av Google Colab

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt med betyg

8. Jupyter

via JupyterLab

Jupyter är en öppen källkodsprogramvara som tillhandahåller en webbaserad interaktiv datorplattform. Den låter dig skapa och dela dokument som innehåller livekod, ekvationer, visualiseringar och berättande text.

Jupyter bästa funktioner

Språkstöd: Få tillgång till stöd för över 40 programmeringsspråk, så att du kan använda ditt favoritspråk – oavsett om det är Python, Julia eller R.

Samarbete och delning: Dela enkelt dina anteckningsböcker med andra på ett reproducerbart sätt via e-post, Dropbox, GitHub och andra plattformar.

Interaktiv utdata: Se din koddokumentation komma till liv med rik interaktiv utdata, inklusive HTML, bilder, videor, LaTeX och anpassade MIME-typer

Jupyter-begränsningar

Nybörjare kan uppleva en viss inlärningskurva när de anpassar sig till den cellbaserade karaktären hos Jupyter Notebooks.

Jupyter-prissättning

Gratis för alltid

Jupyter-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

9. Fast. ai

Fast. ai

Fast. ai är ett djupinlärningsbibliotek som är utformat för användare med kodningserfarenhet och erbjuder högkvalitativa komponenter för att uppnå förstklassiga resultat inom vanliga djupinlärningsområden.

Det ger också forskare möjlighet att använda låg nivåkomponenter för att skapa innovativa metoder och utnyttja Pythons dynamik tillsammans med PyTorch-biblioteket.

Fast. ai bästa funktioner

2-vägs återuppringningssystem: Underlätta dynamiska förändringar i alla träningsfaser med hjälp av det innovativa 2-vägs återuppringningssystemet, som ger tillgång till alla delar av data, modeller eller optimeringsverktyg.

Avancerad optimeringsfunktion: Effektivisera dina optimeringsuppgifter utan ansträngning och implementera optimeringsalgoritmer med bara 4–5 rader kod.

Fast. ai-begränsningar

Detta AI-verktyg stöder inte Mac OS och kräver Linux eller Windows för installation.

Fast. ai-prissättning

Gratis för alltid

Fast. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Transformers av Hugging Face

via Transformers

Transformers, ett öppen källkodsbibliotek från Hugging Face, erbjuder ett brett utbud av förtränade modeller och verktyg för NLP- och maskininlärningsuppgifter. Hugging Face är specialiserat på maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP).

Genom att använda dessa förtränade modeller kan du sänka dina datorkostnader, minska ditt koldioxidavtryck och spara tid och resurser. Det gör att du slipper besväret med att träna modeller helt från grunden.

Transformers bästa funktioner

Förutbildade modeller: Utforska ett omfattande utbud av förutbildade modeller som passar för olika NLP-uppgifter som språkmodellering, översättning, text- och bildklassificering och mycket mer.

Ramverkens interoperabilitet: Växla mellan ramverk under hela modellens livscykel. Integrera med inlärningsramverk som PyTorch, TensorFlow och JAX.

Snabb tokenisering: Förbättra hastigheten jämfört med traditionella tokeniseringsmetoder med hjälp av snabba tokeniserare som stöds av Tokenizers-biblioteket.

Transformers begränsningar

Finjustering av modeller och arbete med stora språkmodeller (LLM) som GPT-3. 5 kan vara resurskrävande.

Vissa filer är för stora för att laddas, vilket kan påverka användarupplevelsen.

Priser för transformatorer

Hugging Face hub: Gratis för alltid

Fördel: 9 $/månad

Företag: 20 $/månad

Transformers betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (19+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Välj det bästa OpenAI Playground-alternativet för dina behov

Användningsområdena för AI är oändliga – ju mer du experimenterar, desto större är sannolikheten att du hittar nya användningsområden eller tillämpningar för ditt företag.

När du vågar dig bortom OpenAI Playgrounds begränsningar erbjuder dessa tio alternativ en stor möjlighet att förenkla och diversifiera din maskininlärning och tillämpning av AI.

Och om du vill ha en personlig AI-assistent för ett smidigt arbetsflöde, kolla in ClickUp AI – den första rollbaserade AI-assistenten.