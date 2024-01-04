25 ChatGPT-tips som kommer att förändra ditt sätt att arbeta 2025

Tänk dig att ha en assistent som kan göra allt, från att effektivisera din dataanalys, sammanfatta långa dokument och automatisera kodningsuppgifter till att berätta historier eller skämt under dina kaffepauser!

Inte bara det, du kan också integrera denna assistent i ditt arbetsflöde och förvandla vardagliga uppgifter till effektiva och produktiva upplevelser.

Du kan göra allt detta och mycket mer med ChatGPT. 🎉

ChatGPT är ett av de första AI-verktygen som har gjorts allmänt tillgängligt gratis och kan nu utföra en rad olika åtgärder.

Även om vissa användare har uttryckt tvivel om dess effektivitet som verktyg för att skapa innehåll – och vissa ser det som ett hot mot originaliteten – har ChatGPT etablerat sig som en allierad för yrkesverksamma inom olika områden. Detta framgår tydligt av de hundratals miljoner som varje vecka besöker webbplatsen.

Låt oss titta på olika ChatGPT-tips som hjälper dig att öka din produktivitet.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en kostnadsfri chatbot som bygger på ett AI-system utvecklat av OpenAI. Chatboten baseras på en stor språkmodell, eller LLM, som kan förstå komplexa språkrepresentationer och relationer och föra en naturlig konversation med användaren.

GPT står för ”Generative Pre-trained Transformer”: Generative betyder att språkmodellen kan generera sammanhängande innehåll eller nya textutdata baserat på indata; pre-trained betyder att modellen har tränats på en enorm mängd olika data; transformer refererar till den neurala nätverksarkitektur som ChatGPT är byggt på.

ChatGPT kan förstå och bearbeta naturligt språk med hjälp av komplexa regler för att hitta mönster i data och använda dem för att generera svar. Chatboten svarar också på feedback från användare och kan förfina sina svar baserat på en viss konversationssträng.

Terminologin som används för att beskriva AI-tekniken är sofistikerad, men enkelt uttryckt är ChatGPT utmärkt på att föra människoliknande konversationer och förstå vad du menar.

Här är till exempel hur ChatGPT presenterar sig: ”Hej! Jag är ChatGPT, en chatbot skapad av OpenAI. Jag är här för att göra ditt liv enklare och hjälpa dig att få saker gjorda snabbare. Jag kan hjälpa dig med olika uppgifter och ge dig användbar information. Fråga mig vad som helst eller berätta vad du behöver, så ska vi effektivisera ditt arbete och öka din produktivitet!” 💯

25 ChatGPT-hack för alla användningsfall

Professionella användare över hela världen och inom praktiskt taget alla branscher använder ChatGPT för att förenkla sitt arbete. De använder chatboten för att skriva utkast till e-postmeddelanden, generera innehåll, brainstorma lösningar, skaffa information, skriva kod och till och med som läromedel och ordbok.

ChatGPT fungerar som en kompetent och hjälpsam AI-assistent som gör dig mer effektiv och kreativ. Här är 25 ChatGPT-tips för att förbättra produktiviteten och den övergripande arbetsupplevelsen.

1. Behärska konsten att ställa frågor

ChatGPT förlitar sig på tydliga och detaljerade instruktioner för att ge dig ett svar. Dessa instruktioner kallas för promptar – och ju bättre prompten är, desto mer exakt blir svaret.

Se till att dina ChatGPT-prompter är tydliga, specifika och har tillräckligt med sammanhang för att verktyget ska kunna förstå dina krav fullt ut. Om dina frågor eller önskemål är komplexa, försök att dela upp dem i en serie enklare prompter som leder mot målet.

Att bemästra kommandon är förstås en fråga om experimentering.

Om du har bråttom kan du använda ClickUps AI-promptmallar för att enkelt skapa prompts i ChatGPT. Det finns färdiga prompts för blogginlägg, e-postmeddelanden, produktbeskrivningar, design av användargränssnitt och mycket mer. 👏🏼

2. Skapa scheman automatiskt

Med ChatGPT som din schemaläggningsassistent kan du planera din dag och vecka på nolltid.

Ange dina prioriteringar och åtgärder, och se hur verktyget ordnar din schemaläggning. Det kan skapa fokuserade block för koncentrerat arbete, lägga in kaffepauser och påminnelser så att du inte missar dina måltider.

Här är ett exempel på en prompt för att få ut det mesta av detta ChatGPT-hack: ”Skapa ett dagligt schema för en upptagen projektledare, där arbetsuppgifter, möten, träning och personliga ärenden prioriteras samtidigt som tillräcklig tid för pauser och avkoppling säkerställs. ”

3. Automatisera repetitiva uppgifter

AI-modeller är utmärkta på att självständigt utföra repetitiva uppgifter.

Du kan använda ChatGPT för att skapa e-postmallar, sammanfatta långa dokument, skapa presentationer och automatisera projektledningsuppgifter.

Projektledare får till exempel regelbundet meddelanden med statusrapporter för projektrelaterade uppgifter. Projektledarna sammanställer dessa meddelanden, analyserar svaren och sammanfattar sedan framstegen.

ChatGPT hjälper dig att slutföra hela processen på nolltid.

Ange de detaljer som verktyget ska extrahera och beskriv det format du vill ha sammanfattningen i. Därefter behöver du bara mata in meddelanden och se hur det genererar perfekta, sammanfattande rapporter.

4. Använd ChatGPT-plugins

Med ett stort utbud av ChatGPT-plugins tillgängliga för Gmail, Expedia, Zapier och många fler har det blivit enklare än någonsin att automatisera dina arbetsflöden.

Med de olika plugins som finns tillgängliga för Chrome kan du hitta och boka resebiljetter, använda sammanfattningsverktyg för att extrahera viktiga punkter från PDF-filer, generera transkriptioner från videor, skriva kod på flera språk och till och med generera bilder med Canva.

Oavsett om du är författare, utvecklare eller marknadsförare kan ett ChatGPT-plugin hjälpa dig att uppnå mer med mindre ansträngning.

För fler fantastiska AI-verktyg, bläddra igenom den omfattande ClickUp-databasen sorterad efter användningsfall.

5. Låt AI vara din mentor

Förutom att vara en fantastisk assistent är ChatGPT också en bra lärare.

Med förenklade sammanfattningar, förklaringar och studieguider hjälper verktyget dig att förbättra din förståelse av komplexa ämnen inom nästan alla områden.

Här är ett exempel: Om du förbereder dig för en intervju för en tjänst som webbutvecklare kan du använda ChatGPT-hacket nedan. Med hjälp av de frågor som genereras kan du utvärdera dina färdigheter och identifiera områden som kan förbättras.

”Skriv övningsfrågor för en kodningsintervju för en frontend-webbutvecklare, med fokus på JavaScript- och HTML/CSS-syntax samt problemlösningstekniker.”

Lär dig mer om de bästa ChatGPT-alternativen för kodning!

6. Översätt mellan språk

Oavsett om du översätter för affärs- eller resesyfte, läser en nyhetsartikel på ett främmande språk eller konverserar med en vän från ett annat land, låt ChatGPT överbrygga språkbarriären med sitt stöd för över 26 språk.

Prova denna uppmaning: ”Översätt denna artikel från franska till engelska utan att förändra stämningen och tonen.” Eller denna: ”Hur säger man ’Hur mår du?’ på koreanska?”

7. Förbättra dina presentationer

Innan generativ AI fanns tog det timmar att skapa en bra presentation. Man var tvungen att skapa en disposition, lägga till innehåll, fundera ut animationer och övergångar, infoga bilder och justera designen, för att inte tala om att sammanställa talarens anteckningar i slutet.

Denna ChatGPT-hack skapar en presentationsöversikt mycket snabbare. Dessutom ger den dig tips om hur du skapar innehåll och design.

Här är det: ”Skapa en presentation som sammanfattar målen för hållbar utveckling, med fokus på ansvarsfull produktion och konsumtion. Presentationen är avsedd för en affärspublik och måste lyfta fram praktiska tillämpningar.”

Du kan gå ett steg längre: Ge detaljerade instruktioner, till exempel information om din målgrupp, nyckelbudskap, data och statistik, designteman och så vidare. ChatGPT skapar då en omfattande disposition med visuellt tilltalande bilder och bildinnehåll.

8. Skriv kreativt innehåll

Innehållsskapande har blivit enklare och snabbare med hjälp av AI-skrivverktyg.

Med ChatGPT kan du skapa engagerande innehåll, från bloggutkast och pressmeddelanden till presentationsmaterial, inlägg på sociala medier och till och med färdiga artiklar om tankeledarskap. Chattboten är också en utmärkt sparringpartner för att komma på nya ämnen och vinklar som du annars kanske skulle missa. 💡

Prova denna uppmaning: ”Skriv ett blogginlägg om de fem bästa produktivitetstipsen för upptagna yrkesverksamma, med praktiska steg och exempel från verkligheten. ” Med lite trial and error kan du fortsätta att förfina uppmaningen för att skapa intressanta artiklar i olika skrivstilar.

9. Brainstorma och förfina idéer

Du kan uppmana ChatGPT att generera flera kreativa koncept, var och ett med sina styrkor och svagheter. Du kan sedan förfina och iterera dessa idéer tills du hittar en som passar perfekt med din vision och dina mål.

Du kan till exempel be verktyget att ”komma med 10 kreativa idéer för lansering av en ny serie hållbara modeaccessoarer, riktade till miljömedvetna millenniegenerationens konsumenter”.

När du har listan kan du använda en andra prompt: ”Ordna idéerna från de mest lovande och genomförbara till de minst lovande, med tanke på att vi är ett team på [x] personer och har en lanseringsbudget på [y] dollar. ”

Välj sedan de som bäst passar dina kriterier.

10. Ändra ton och komplexitet

När det gäller kommunikation är hur du säger saker lika viktigt som (om inte viktigare än) vad du säger.

Tonfallet kan vara avgörande för relationer – både personliga och professionella.

Lyckligtvis kan du med ChatGPT skapa övertygande kommunikation i en lämplig ton om nästan vilket ämne som helst.

Här är ett av de bästa ChatGPT-hackarna för att lyckas med detta. När du har skapat ditt meddelande, e-postmeddelande eller till och med en fullständig artikel, anpassa tonen och komplexiteten efter målgruppen/mottagaren. Till exempel: ”Gör tonen i meddelandet mer formell, artig och uppskattande.” Eller: ”Använd en annan ton för att göra detta blogginlägg mer konversationsinriktat, vänligt och engagerande.” Undvik jargong och använd ett enkelt, vardagligt språk.”

Med funktionen Reprompting kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar din specifika ton.

ChatGPT är särskilt användbart för att skapa kommunikation på arbetsplatsen, såsom e-postmeddelanden, memon, instruktioner och rapporter med rätt ton och stil.

11. Skapa fängslande manus

Oavsett om du skapar en TV-reklam, en reel för Instagram, ett podcastmanus eller en video för din webbplats kan ChatGPT fungera som en kreativ partner som genererar en engagerande berättelse och ett manus som håller din publik fängslad från första stund!

Prova till exempel kommandot ”Skriv ett manus för en 15 sekunder lång reklamfilm för en ny serie desinfektionsmedel, med tonvikt på deras sammansättning och prisvärdhet.”

Du kan behöva mata in detaljer, såsom produktspecifikationer och annonsformat, för att verktyget ska kunna producera ett anpassat manus.

12. Skapa bilder och konstverk

Den kostnadsfria versionen av ChatGPT har inga verktyg för bildskapande, men genom att integrera premiumversionen (ChatGPT-4) med DALL-E 3 kan du skapa levande bilder och konstverk.

Genom att mata in en beskrivning eller detaljer om ditt koncept i AI-modellen kan du översätta bilderna i ditt huvud till din skärm. Skriv till exempel in ”Rita ett fantastiskt landskap med flytande öar och livfull flora” för att se ChatGPT förvandla ord till fängslande bilder.

Du kan redigera bilden ytterligare med textbaserade instruktioner, till exempel ”Lägg till rubriken ’Besök Bahamas’ i relief i bildens kropp”.

13. Gör sökordsundersökningar

Öka räckvidden för ditt innehåll med AI:s förmåga att stärka dina SEO-insatser.

Mata in dina målnyckelord eller ämnen i ChatGPT så får du en omfattande lista med relaterade nyckelord, inklusive långsvansade och högvolymalternativ.

Du kan också be ChatGPT att identifiera populära sökord och undersöka sökintentioner för att säkerställa att ditt innehåll stämmer överens med vad läsarna letar efter.

14. Hitta rätt formel i kalkylbladet

Denna ChatGPT-hack sparar dig värdefull tid och mycket huvudbry när du bearbetar data i kalkylblad. Oavsett om det är MS Excel eller Google Sheets kan du använda ChatGPT för att upptäcka formler och lära dig hur du använder dem.

Förklara helt enkelt din analysuppgift eller specifika beräkningskrav, så identifierar verktyget rätt formel och ger steg-för-steg-instruktioner.

Här är ett exempel på en sådan uppmaning: ”I mitt kalkylblad behöver jag beräkna de genomsnittliga försäljningssiffrorna för varje produktkategori. Det finns tre produktkategorier och cirka 1000 rader med försäljningssiffror. Hjälp mig att identifiera rätt formel och visa mig hur den implementeras.”

15. Få tillgång till en fantastisk alternativ sökmotor

Letar du efter svar på en komplex fråga? Trött på att bläddra igenom långa blogginlägg som tar evigheter att läsa igenom för att hitta svaren?

ChatGPT kan identifiera din avsikt och sammanställa information från flera källor för att omedelbart leverera skräddarsydda svar. Det sparar inte bara tid utan personaliserar också resultaten och delar endast relevant information, till skillnad från konventionella sökmotorer som Bing eller Google.

16. Gör affärstrendanalyser

Använd AI för dataanalys för att få insikter om affärstrender.

Du behöver bara förse ChatGPT med relevant organisations- eller branschdata, såsom marknadsrapporter, finansiella rapporter och kundfeedback. Chatboten kommer att identifiera mönster, trender och nya möjligheter.

Med rätt uppmaning kan ChatGPT också ge anpassade rekommendationer och identifiera lösningar på specifika problem. 🙌🏼

17. Genomför sentimentanalys

Vill du förstå kundernas feedback på ett ögonblick? Det är möjligt med hjälp av AI-driven sentimentanalys.

Allt du behöver göra är att tillhandahålla input i form av kundrecensioner, kommentarer på sociala medier eller andra former av kundfeedback.

Verktyget identifierar och dokumenterar kundernas övergripande känsla (positiv, neutral eller negativ), kategoriserar feedbacken efter tema och extraherar viktiga punkter. Denna ChatGPT-hack är särskilt användbar för företag som måste bearbeta små mängder kunddata.

18. Skumma igenom och hämta information

Förvandla passiva data i dina filer till högst interaktiva resurser med ChatGPT-plugins!

Använd till exempel AskYourPDF med ChatGPT för att analysera innehållet i valfri fil, få svar på dina frågor och extrahera sammanfattningar.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

Även utan plugins kan du be GPT att extrahera specifik information från en textkälla.

Använd detta GPT-prompt-hack: Skriv prompten ”Extrahera och lista viktig faktainformation från denna artikel” och klistra sedan in innehållet i artikeln i textrutan.

19. Sammanfatta videor från ett transkript

Förutom filer låter ChatGPT också användare extrahera viktig känslig information från långa videor genom att sammanfatta transkriptionerna.

Detta är särskilt användbart om du vill extrahera insikter från mötesprotokoll, föreläsningar och affärspresentationer. På samma sätt som med textfilerna anger du en prompt som ber GPT att extrahera viktig information från videoprotokollet.

20. Skriv kod

AI är en game changer när det gäller att skriva kod. Oavsett om du är nybörjare eller expert på kodning behöver du bara beskriva vad din kod ska göra, vilket språk du vill använda och vilka specifika funktioner du behöver – så börjar ChatGPT skapa kod som du sedan kan implementera.

Du behöver bara se till att instruktionerna är specifika och logiska. 🖥️

Här är ett bra exempel: ”Skapa en Python-funktion som tar en sträng som indata och returnerar antalet unika ord i strängen. Bortse från skiftlägeskänslighet och betrakta ord som avgränsade enheter med mellanslag.”

21. Felsök kod

När du skapar komplex kod kan du ofta stöta på några svårfångade fel. ChatGPT gör det enkelt att lösa dessa fel genom att tillhandahålla ett konversationsgränssnitt för att identifiera och lösa kodfel.

Ge ChatGPT ditt kodavsnitt eller en beskrivning av felet, så analyserar verktyget koden, identifierar orsaken till problemet, ger feedback och föreslår möjliga lösningar. 📈

Förbättra kodens läsbarhet och underhållsbarhet genom att använda ChatGPT för att generera kommentarer till din kod.

Ange ditt kodavsnitt eller en detaljerad beskrivning av kodens syfte och funktionalitet, så kommer verktyget att förbereda informativa kommentarer som förklarar kodens logik, struktur och avsikt.

23. Konfigurera IT-infrastrukturen effektivt

På små företag får ofta yrkesverksamma i uppdrag att själva sätta upp IT-infrastrukturen. Nu kan du be ChatGPT att effektivisera denna process och säkerställa en smidig och effektiv övergång.

Genom att tillhandahålla omfattande vägledning och hjälp med problemlösning kan ChatGPT förenkla den komplexa uppgiften att planera, utforma, distribuera, konfigurera och felsöka hårdvara, mjukvara och nätverkskomponenter.

24. Få underhållning under kaffepausen

Det är inte bara arbete utan också lek! Du kan också använda ChatGPT för att ha kul. Och finns det något bättre tillfälle än din kaffepaus?

Med rätt uppmaning presenterar verktyget personliga frågesporter, gåtor och andra interaktiva utmaningar. Du kan till och med spela spel som schack och tre i rad. Äntligen några bra alternativ till att scrolla bort våra liv!

Om du är en ivrig läsare kan du använda ChatGPT-prompt-hack för att skapa egna noveller som du snabbt kan läsa. Det bästa av allt? Du får välja genre (och karaktärernas öde)! 💫

25. Motivera dig själv

Alla känner sig nedstämda någon gång på måndagen. Och för dem som har kundkontakt är det naturligt att känna en viss oro innan man ringer ett samtal eller går på ett möte!

Använd ChatGPT AI som din motivationsguru och övervinn produktivitetsdödare.

Här är ett enkelt ChatGPT-hack: ”Jag känner mig omotiverad att börja dagen. Dela gärna med dig av några motiverande citat och berättelser som kan hjälpa mig att komma igång. ”

Använd bara en variant av denna prompt och uttryck dina mål, utmaningar och ambitioner. Chatboten kommer att generera personlig uppmuntran, skräddarsydda förslag, tips, tricks och inspirerande berättelser för att hålla dig motiverad.

Som du ser finns det inga gränser för vad du kan göra med ChatGPT. Allt du behöver är några bra tips för att komma igång.

Begränsningar vid användning av ChatGPT

ChatGPT erbjuder många stora fördelar, men man måste också vara medveten om dess begränsningar och potentiella nackdelar.

Begränsad kontroll över genererat innehåll : ChatGPT:s förmåga att generera människoliknande text kommer från dess träning på en enorm dataset med text och kod. Denna dataset kan innehålla fördomar, felaktigheter eller till och med stötande innehåll. Som ett resultat kan den genererade texten återspegla dessa fördomar eller innehålla felaktig eller stötande information.

Etiska frågor : Förmågan att skapa realistiska och övertygande texter väcker farhågor om risken för spridning av felaktig information. Till exempel kan illvilliga aktörer använda ChatGPT för att skriva falska nyhetsartiklar och inlägg på sociala medier eller utforma hela webbplatser. Detta gör det svårt att skilja mellan äkta och falskt innehåll.

Brist på emotionell intelligens : ChatGPT kan inte förstå och reagera på mänskliga känslor. Detta kan leda till missförstånd och frustration, eftersom användarna kan förvänta sig att ChatGPT ska känna empati för deras känslor eller ge emotionellt stöd.

Integritets- och säkerhetsfrågor: ChatGPT samlar in information från sina användare, inklusive deras interaktioner med modellen och de uppmaningar de ger. Många har uttryckt oro över att dessa data kan användas för att identifiera användare, spåra deras beteende eller rikta personlig reklam mot dem.

Det är viktigt att vara medveten om dessa integritetsfrågor och att använda ChatGPT på ett ansvarsfullt sätt.

Slutligen, även om ChatGPT kan generera kreativa idéer, kan det inte ersätta mänsklig kreativitet och originalitet.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Möt ClickUp: Det bästa ChatGPT-alternativet som hjälper dig i arbetet

Visst, ChatGPT kan göra mycket, men om du vill ha mer finns det ett brett utbud av alternativa ChatGPT-tjänster. Om du vill ha en allt-i-ett-lösning har vi svaret!

ClickUp AI kan hjälpa dig att hantera ditt team, främja bättre kommunikation, automatisera uppgifter, hålla dina projekt på rätt spår och vara till hjälp på många olika sätt.

Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att skapa blogginlägg, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som använder artificiell intelligens för att öka din effektivitet. Tänk på ClickUp som din personliga produktivitetsassistent som automatiserar repetitiva uppgifter, såsom att schemalägga möten, skicka påminnelser och skapa rapporter.

Med ClickUp AI kan yrkesverksamma i olika roller få jobbet gjort snabbt. Marknadsförare kan till exempel mata in några snabba kommandon och generera webbtexter som konverterar. På samma sätt kan en driftschef sammanställa en SOP utan att behöva anstränga sig.

Kombinera ClickUp AI med de hundratals mallar som finns tillgängliga för att få ut mesta möjliga av plattformen. Det finns en mall för praktiskt taget alla användningsfall inom marknadsföring, drift, produktledning och mycket mer.

Dessutom lämnar din personliga information aldrig plattformen – dina data skyddas och din integritet bevaras. 🙌🏼

Gränssnittet kopplar samman ditt team på ett smidigt sätt. Det finns flera funktioner, såsom chatt i realtid, delade dokument och projektspecifika instrumentpaneler – alla är utmärkta för team som arbetar tillsammans.

Verktyget anpassar sig efter ditt arbetsflöde, lär sig dina preferenser och föreslår användbara automatiseringar.

Använd ClickUps ChatGPT-prompts för leadgenerering för att få skräddarsydda idéer för målgrupper.

ClickUp har också ett bibliotek med färdiga frågor som är utformade för att stimulera naturliga konversationer, anpassade efter ditt varumärkes röst och skräddarsydda för enskilda målgrupper. Det analyserar användardata och köpsignaler för att personalisera varje interaktion.

Med dess hjälp kan du bygga förtroende och upptäcka kundernas behov genom ett naturligt dialogflöde, överträffa förväntningarna och skapa varaktig lojalitet.

Är du redo att uppleva ett verktyg som hjälper dig att klara dina uppgifter snabbare?

Kom igång med ClickUp AI redan idag!