Den ultimata AI-ordlistan: 50 termer som hjälper dig att bekanta dig med artificiell intelligens

Vid det här laget har vi alla sett artificiell intelligens eller AI-teknik och dess roll i omformningen av själva grunden för vår existens. Från hälso- och sjukvård till finans, transport till underhållning, har AI blivit drivkraften bakom otaliga banbrytande framsteg – och det kan vara ganska överväldigande att hänga med i allt!

Oavsett om du är en elev eller bara en nyfiken person utan tekniska kunskaper kan det kännas som att utforska ett främmande land att försöka förstå AI-termer. Du omges av nya uttryck, jargong och begrepp, från stora språkmodeller och neurala nätverk till maskininlärningsmodeller, som inte är lätta att förstå direkt.

Med tanke på den snabba utvecklingen är det värt att ta sig tid att läsa igenom en överskådlig ordlista för att lära sig okända AI-termer och uttryck.

Vi har sammanställt 50 viktiga termer i denna AI-ordlista för att ge dig en solid kunskapsgrund inom detta område. När du har läst klart denna artikel kommer du att känna dig bekväm med AI-jargongen, kunna förstå dess innebörd och kanske till och med utnyttja dess möjligheter för personliga projekt!

A–F: Från adapter till finjustering

Låt oss börja med viktiga AI-termer från A till F som kan förbättra din förståelse för detta komplexa område avsevärt.

1. Adapter

En adapter är ett ramverk som hjälper till att överföra lärande till en ny AI-modell genom att sammanfoga lager till en befintlig modell. Syftet är att få modellen att byta till nya uppgifter utan att börja om från början. Adaptermoduler sparar tid, pengar och lagringsutrymme genom att återanvända förtränade modeller för olika uppgifter, såsom att chatta med datorer, översätta från ett vanligt basspråk till ett nytt språk eller driva robotar.

2. AI-algoritm

En AI-algoritm är en specifik programmering som talar om för en maskin hur den ska fungera självständigt. Den innehåller steg-för-steg-instruktioner eller regler som gör det möjligt för AI-system att bearbeta rådata, fatta beslut och lära sig av det. Är du imponerad av AI:s förmåga att förstå språk, känna igen ansikten, spela schack eller till och med köra bil? Tja, algoritmen är hjärnan! 🧠

3. AI-säkerhet

AI-säkerhet är ett brett område som omfattar olika begrepp som handlar om att säkerställa att våra briljanta artificiella intelligenssystem inte bara är smarta utan också uppför sig väl och är vänliga, även i okända miljöer. Det avser principer, metoder och forskningsinsatser som är inriktade på att studera ett AI-systems design, konstruktion och implementering. Målet är att minimera risker som opålitliga resultat, oavsiktliga konsekvenser och potentiell skada för mänskligheten.

4. Artificiell intelligens

Den digitala utvecklingen av mänsklig intelligens är analog med artificiell intelligens. AI omfattar området datavetenskap, inklusive datorseende, som gör det möjligt för system att tänka, lära sig och utföra operationer som normalt kräver mänsklig intelligens – men i en skala och hastighet som skulle göra oss dödliga avundsjuka.

5. Automatisering

Automatisering innebär att man använder AI-teknik för att utföra tråkiga arbetsuppgifter och affärsprocesser på autopilot – fokus ligger på effektivitet och att minska fel i manuellt arbete.

ClickUp Automations är en utmärkt utgångspunkt för nybörjare som vill utforska automatiseringsfunktioner via ett enkelt gränssnitt. Det hjälper dig att ställa in triggers och villkor för att automatisera rutinuppgifter, från att skicka e-postmeddelanden till potentiella kunder och uppdatera status till att utföra administrativt arbete, allt med några få enkla klick. Med fördefinierade och anpassade automatiseringsalternativ i din verktygslåda kommer du att bli förvånad över hur mycket tid och ansträngning du kan spara samtidigt som du håller dina projekt och att göra-listor på rätt spår.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

6. Svart låda-AI

Black box AI eller BAI avser en AI-modell som inte är särskilt transparent när det gäller hur den fattar beslut. Både användare och designers har svårt att förstå eller tolka dess inre funktioner eller beslutsprocesser – till skillnad från en white box-modell, som är lätt att förstå. Denna brist på öppenhet kan ge upphov till frågor om etik, ansvar och risken för partiskhet, vilket gör BAI olämplig för användning inom områden med höga insatser, såsom militär eller hälso- och sjukvård.

7. Big data

Big data omfattar stora och komplexa datamängder som är för omfattande för att kunna bearbetas eller analyseras med traditionella datahanteringsverktyg. Du behöver specialiserad AI-teknik för att kunna hitta värdefulla insikter, mönster och trender i data. I gengäld används big data för att träna AI, så det är ett symbiotiskt förhållande. 🤝

8. ChatGPT

ChatGPT är en AI-driven konversationspartner som är utformad för att delta i naturliga och informativa konversationer om olika ämnen. Den svarar på frågor, ger förklaringar och erbjuder insikter. ChatGPT har tränats med hjälp av övervakad inlärning och förstärkt inlärning från mänsklig feedback (RLHF), vilket gör den till ett mångsidigt AI-verktyg som kan interagera på ett mänskligt sätt.

9. Chatbot

Ett smart datorprogram som alltid är redo att chatta, svara på frågor och hjälpa till med specifika uppgifter – det är en chatbot. Det är den osungna hjälten inom kundsupport och informationssökning, eftersom dess huvudsyfte är att interagera med mänskligt språk.

Så nästa gång du får ett rekommendationstext från din streamingtjänst eller e-handelswebbplats är det troligtvis tack vare en AI-driven bot!

10. Konversationsbaserad AI

Konversations-AI avser den teknik som gör det möjligt för maskiner, såsom chattbottar, virtuella assistenter och liknande talbaserade appar, att föra människoliknande konversationer. Denna AI använder naturlig språkbehandling (NLP) och hög datorkraft i olika sammanhang och språk för att utföra mångsidiga funktioner, såsom att känna igen ett musikstycke eller beställa en smörgås åt dig! 🥪

11. Dataaugmentering

Dataaugmentering innebär skicklig manipulation och expansion av dina befintliga data. Denna metod är en hörnsten inom maskininlärning och AI, eftersom den förstärker volymen och mångfalden av träningsdata för en modell. Syftet är att stärka algoritmerna genom att förse dem med ett bredare utbud av exempel att lära sig av.

12. Djupinlärning

Deep learning är hjärnan bakom AI-revolutionen. Det är en delmängd av maskininlärningssystemet som syftar till att efterlikna den mänskliga hjärnans struktur genom att använda artificiella neurala nätverk med flera lager för att bearbeta stora mängder data. Deep learning-modeller kan känna igen mönster, göra förutsägelser och lära sig komplexa uppgifter, vilket revolutionerar områden som ansikts- och taligenkänning och autonom körning.

13. Etisk AI

Etisk AI är ett område som omfattar frågor relaterade till AI:s moraliska kompass. Det handlar om att utforma och använda AI-system på ett sätt som prioriterar rättvisa, transparens, ansvarsskyldighet och respekt för mänskliga värden och rättigheter utan att orsaka skada eller diskriminering.

14. Finjustering

Finjustering liknar specialiserad träning av befintliga maskininlärningsmodeller för att förbättra deras prestanda för specifika uppgifter eller områden, så att de blir skickliga på att hantera dessa områden.

G–L: Från generativ AI till stora språkmodeller

Du kommer ofta att stöta på följande termer i intervallet G-L, som är lika viktiga för din förståelse av AI.

15. Generativ AI

Generativ AI eller GenAI avser AI-modeller som skapar nytt innehåll, till exempel foton eller texter, som återspeglar stilar och mönster som härrör från dess träningsdata. Från fantasifull konst till informativa artiklar kan GenAI-verktyg producera en mängd olika resultat utan kod, vilket är anledningen till att de fungerar som produktivitetshjälpredor för många yrkesverksamma.

Bland de mest framstående produktivitetsinriktade AI-verktygen sticker ClickUp ut med sina generativa AI-funktioner. Dess forskningsbaserade skrivassistent, ClickUp AI, kan generera text med förstrukturerade rubriker och tabeller om praktiskt taget vilket ämne som helst, oavsett om du skapar en marknadsföringsplan, skriver ett e-postmeddelande till en kund, sammanfattar felrapporter eller planerar spel för teambuilding. Verktyget har optimerats och testats noggrant, så det levererar tydliga och konsekventa resultat.

ClickUps AI-skrivfunktioner erbjuder just detta och säkerställer ett tydligt och enhetligt resultat av AI-genererad text.

Med ClickUps mall för generativ AI-KPI-spårning kan du dessutom mäta effekten av AI-användning inom områden som innehållsskapande och produktinnovation!

16. Genetisk algoritm

Genetiska algoritmer, eller GA, är en del av en större uppsättning evolutionära algoritmer som fungerar på samma sätt som digital evolution. GA är en beräkningsteknik som är inspirerad av naturligt urval och hjälper till att lösa komplexa problem med hjälp av teman inom biologisk evolution, såsom mutation och överlevnad av de starkaste. 🐒

Dessa algoritmer används ofta för sökoptimering och maskininlärning.

17. GPT-3

GPT:er – eller Generative Pre-trained Transformers – är en samling av neurala nätverksbaserade språkmodeller som utvecklats av Open AI.

GPT-3 har rankats bland de mest avancerade modellerna i sin tid. Med ett ordförråd på 175 miljarder ord ligger dess styrka i att tolka och producera människoliknande text, vilket gör det till en mångsidig tillgång för olika naturliga språkuppgifter, från chattbottar och innehållsskapande till språköversättning och mycket mer.

18. GPT-4

GPT-4 är en ännu mer sofistikerad och tränad multimodal modell än sin föregångare. Den kan arbeta med både text- och bildinmatningar och är tillräckligt kapabel för att stödja komplexa kreativa samarbeten – tänk dig att samarbeta med den för att komponera musik, skriva manus eller till och med efterlikna din distinkta skrivstil.

19. Hallucination

I AI-sammanhang uppstår hallucinationer när systemet genererar felaktig, osammanhängande eller meningslös information, vanligtvis på grund av fel eller begränsningar i dess tränings-, förståelse- eller bearbetningsförmåga. Det är ett problem som kan göra ett AI-system opålitligt.

20. Informationsbehandlingsspråk – IPL

Information Processing Language, eller IPL, utvecklades i slutet av 1950-talet och var ett av de första högnivåprogrammeringsspråken för att manipulera data och bearbeta information. Idag är IPL unikt för varje artificiell intelligensapplikation.

21. Sakernas internet – IoT

Internet of Things, eller IoT, fungerar som ett nätverk av digitala objekt inbäddade i vår fysiska värld. Det är ett nätverk av smarta enheter, från vardagliga föremål som termostater och smartklockor till industriella maskiner, som kan samla in, utbyta och agera på data. I kombination med AI uppvisar IoT-maskiner bättre prediktiva underhållsfunktioner.

22. Kunskapsbaserat system – KBS

Tänk på ett kunskapsbaserat system eller KBS som en virtuell vis man. Det är ett datorprogram som bygger på en kunskapsbas, ett arkiv med information och regler, för att hantera komplicerade problem och erbjuda expertrådgivning inom ett visst område. Det hjälper till med beslutsfattande och felsökning inom olika branscher.

Till exempel kan AI-aktiverade ClickUp Docs fungera som en utmärkt kunskapsbas för företag. Den inbyggda AI-assistenten kan sammanfatta långa texter för att hjälpa dig att ta till dig information och fatta beslut snabbare. Den kan också extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar och arbetsflöden, vilket förbättrar din totala effektivitet.

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

23. Stor språkmodell – LLM

En språklig jätte i AI-världen är en stor språkmodell eller LLM. Det är ett kraftfullt artificiellt intelligenssystem som bygger på omfattande data och sofistikerade algoritmer, vilket gör det möjligt att förstå, generera och manipulera mänskligt språk med anmärkningsvärd skicklighet.

M–R: Från maskininlärning till regelbaserade system

När vi går vidare till AI-termerna M-R kommer vi att utforska begrepp som maskininlärningsmodeller och neurala nätverk som utgör ryggraden i många avancerade AI-system.

24. Maskininlärning

Maskininlärning innebär att algoritmer tränas på data för att känna igen mönster och fatta beslut. Ju mer data en algoritm utsätts för, desto bättre blir dess urskiljningsförmåga, vilket gör den mer skicklig på sina avsedda uppgifter. Det är som att lära en dator att lära sig och anpassa sig på egen hand.

25. Naturlig språkgenerering – NLG

Naturlig språkgenerering, eller NLG-system, tar fakta, siffror och datapunkter och omvandlar dem till sammanhängande berättelser, vilket genererar rapporter, artiklar och innehåll som människor lätt kan förstå. Denna teknik möjliggör automatiserade rapporter och personliga svar till kunder.

26. Naturlig språkbehandling – NLP

Naturlig språkbehandling, eller NLP, är som en bro mellan människor och maskiner, som gör det möjligt för datorer att förstå, tolka och svara på mänskligt språk. Den använder avancerade begrepp som sentimentanalys för att förbättra tolkningarna.

Här är en demonstration av hur NLP fungerar i ClickUp – plattformen gör det möjligt för användare att använda naturliga språkkommandon för att:

Snooze-meddelanden

Ange start- och slutdatum/förfallodatum för uppgifter

Lägg till eller redigera tidsposter manuellt

Denna funktionsuppsättning hjälper dig att hålla koll på möten och kalendrar och navigera genom din dag utan irriterande aviseringar!

Använd naturligt språk för att ställa in återkommande förfallodatum i menyn för återkommande uppgifter.

27. Neuralt nätverk

Det neurala nätverket är ett datorsystem som är inspirerat av den mänskliga hjärnan. Det består av lager av sammankopplade noder som samverkar för att analysera och bearbeta data, vilket underlättar djupinlärning och mönsterigenkänning.

28. Kodfri AI

No-code-utveckling är ett sätt för alla utan kodningskunskaper att skapa appar och programvara. Med no-code-AI kan du vanligtvis utnyttja visuella och grafiska konfigurationer för att skapa AI-applikationer. Det handlar om att göra tekniken mer tillgänglig.

29. Öppen AI

Open AI är ett amerikanskt AI-forskningsföretag och hjärnan bakom banbrytande innovationer som GPT-3 och GPT-4. Företaget strävar efter att erbjuda ansvarsfulla, etiska och användarvänliga produkter. Nyligen lanserade företaget GPTs, en AI-assistent som användarna kan anpassa för olika roller och syften.

30. Optisk teckenigenkänning – OCR

Denna tekniska trollkarl förvandlar papper till pixlar. OCR skannar både tryckt och handskriven text och omvandlar den till maskinläsbar text. Moderna CR-verktyg utnyttjar AI för att göra innehåll på papper lätt redigerbart och sökbart, och möjliggör till och med automatisk bearbetning med kontextuella, skumlästa funktioner.

31. Optimering

Optimering är finjustering av en AI-modell för att den ska fungera så effektivt som möjligt. Oavsett om det gäller algoritmer för maskininlärning, en tillverkningsprocess eller en leveranskedja, syftar optimeringstekniker till att hitta den bästa möjliga lösningen inom givna ramar. Det handlar om att maximera prestanda, minimera kostnader och få saker att fungera som en väloljad maskin.

32. Förträning

Förträning är den inledande fasen där AI-modeller lär sig grunderna för att utföra en viss uppgift, ungefär som att lära sig alfabetet innan man börjar skriva hela meningar. Modellerna utsätts för stora datamängder, vilket hjälper dem att förstå språk och mönster. Detta lägger grunden för finjustering, där de tränas för att specialisera sig på specifika uppgifter.

33. Prompt

Prompt är den indata eller fråga som AI-modellen använder för att producera ett meningsfullt och kontextuellt relevant resultat. Det kan handla om allt från enkla frågor som Översätt denna mening till franska till mer komplexa förfrågningar som Skriv en novell om en detektiv som löser ett mysterium. 🕵️

Att använda rätt prompt är avgörande för att få ett användbart svar från AI. Du måste formulera det på rätt sätt för att det ska fungera för systemets bearbetningsstil.

Med ClickUp AI är det slut på stressen över uppmaningar! Plattformen erbjuder över 100 rollspecifika uppmaningar och AI-kommandon som utlöser svar som är perfekt anpassade efter dina preferenser och krav. Du kan till och med upprepa uppmaningen för att finjustera resultaten!

Finjustera dina resultat för att snabbare nå bättre innehåll med hjälp av reprompting i ClickUp AI.

34. Resonemang

Resonemang inom AI är den kognitiva kraftkälla som driver artificiell intelligens. Ett AI-systems resonemang kan baseras på logik, etablerade regler och mönster eller sunt förnuft, men många modeller tränas också på abduktivt eller monotont resonemang.

35. Förstärkt inlärning

Förstärkningsinlärning är som att lära en hund nya trick, men istället för att förvänta sig godis lär sig AI genom belöningar och straff. AI-agenten utforskar en miljö, och när den gör bra drag får den virtuella klappar på axeln – belöningar – och när den misslyckas får den digitala smisk på fingrarna – straff. Med tiden listar den ut den bästa strategin för att maximera det positiva.

36. Robotteknik

Det är en fängslande blandning av teknik, datorkunskap och AI som ger robotar liv. Dessa mekaniska underverk kan vara allt från din hjälpsamma dammsugare till futuristiska människoliknande kompisar. Det handlar om att ge maskiner en känsla av handling, vilket gör dem oumbärliga inom områden som tillverkning, hälso- och sjukvård och till och med utforskning av yttre rymden. 🤖

37. Regelbaserat system

Ett regelbaserat system bygger på fördefinierade regler och logik för att fatta beslut och utföra uppgifter. Det är som att ha en regelbok, där AI-systemet följer specifika instruktioner och villkor för att komma fram till slutsatser eller vidta åtgärder. Låt oss ta en smart hemskyddsapp som exempel. Om rörelsesensorn upptäcker rörelse – Villkor – utlöser den en avisering till husägarens smartphone – Åtgärd.

S–Z: Från sökalgoritm till zero-shot-inlärning

Den sista delen av vår ordlista om artificiell intelligens täcker termer från S till Z.

38. Sökalgoritm

Detta är en stegvis process som används inom datavetenskap och artificiell intelligens för att hitta specifik information i en omfattande dataset. ClickUp använder till exempel avancerade algoritmer för sin universella sökfunktion, vilket hjälper användarna att systematiskt navigera genom lagrade uppgifter och data.

Sök enkelt bland alla uppgifter, dokument och projekt i ClickUp för att komma igång med ditt arbete.

39. Självorganiserande kartor – SOM

Tänk dig självorganiserande kartor, eller SOM, som dataorganisatörer i AI-världen. De är tränade att representera högdimensionella data i en enklare modell samtidigt som de behåller sin ursprungliga topografi. Tanken är att göra data lättare att förstå.

40. Sentimentanalys

Sentimentanalys är en AI-teknik som används för att tolka tonfallet i meningar, som kan vara positiva, negativa eller neutrala. Företag använder ofta denna teknik för att analysera inlägg på sociala medier, recensioner eller nyhetsartiklar och få en uppfattning om de underliggande åsikterna om deras produkter.

41. Tal till text

En smidig teknik som lyssnar på din röst och omvandlar det du säger till skrivna ord på en skärm – så enkelt är det. Oavsett om du dikterar ett meddelande, transkriberar ett möte eller använder röstkommandon med din enhet, gör tal-till-text kommunikation och datainmatning till en barnlek.

42. Stark AI

Strong AI, som ofta kallas artificiell allmän intelligens (AGI) eller djup AI, representerar den högsta nivån av artificiell intelligens. Den har människoliknande intelligens och kan förstå, lära sig, resonera och tillämpa kunskap inom ett brett spektrum av uppgifter på ett sätt som inte går att skilja från människor. Strong AI är ett brett begrepp – inte ett specifikt verktyg.

Ett exempel på en stark AI-lösning är ClickUps AI Writing Assistant. Den fokuserar inte bara på ett område av innehållsgenerering – du kan använda den för att få hjälp med att skriva i realtid, sammanfatta text effektivt, förbättra grammatik och ton i texter och brainstorma nya idéer. Oavsett om du är en erfaren företagsledare eller bara en ny start-up-ägare är detta verktyg ett måste för effektivt skrivande på professionell nivå.

Använd ClickUp AI för att automatiskt generera uppdateringar av uppgifter, sammanfattningar och mycket mer med ett enda knapptryck.

43. Generator för text-till-bild

Detta är ett kraftfullt AI-verktyg som tar skriftliga beskrivningar eller textbaserade indata och skapar bilder baserade på dessa uppmaningar. Midjourney är ett bra exempel på en text-till-bild-generator.

44. Text-till-tal

Till skillnad från tal-till-text omvandlar text-till-tal skriven text till talade ord. Oavsett om det är en skärmläsare som hjälper synskadade personer eller en virtuell assistent som läser upp dina meddelanden, gör text-till-tal informationen tillgänglig och kommunikationen mer inkluderande, precis som en AI-berättare.

45. Överföringsinlärning

Det här är en teknik där AI-modeller utnyttjar kunskap som de fått från en uppgift för att prestera bättre i en annan. Istället för att börja om från början varje gång bygger de vidare på det de redan lärt sig. I AI-världen används transfer learning för att göra modeller smartare och effektivare för avsedda uppgifter.

46. Oövervakad inlärning

Precis som en frihetsälskande upptäcktsresande är oövervakad inlärning en algoritm för maskininlärning där modellen inte har någon lärare/tränare som ger tydliga svar. Istället går den igenom data, hittar mönster och tolkar dem på egen hand. Den används för uppgifter som att gruppera liknande data eller minska komplexiteten i information.

47. Virtuell verklighet – VR

Knack, knack, virtuell verklighet står vid din dörr! Med hjälp av AI förflyttar den dig från din fysiska omgivning till en datorgenererad värld. Med ett VR-headset kan du vandra på Mars, bekämpa drakar – eller kanske gå på Taylor Swifts Eras Tour någon dag – utan att lämna ditt rum. 🕺

48. Svag AI – smal AI

Svag AI, eller smal AI, är AI-specialisten i rummet. Det är inte en allvetande generalist utan en uppgiftsspecifik virtuos. Tänk dig den som en virtuell expert, finjusterad för att hantera ett visst jobb, oavsett om det handlar om att vinna ett schackparti eller hitta ansikten på fotografier. Även om den är briljant inom sitt specialområde, kliver den inte in i världen av allmän mänsklig intelligens.

49. XAI – Förklarbar AI

Förklarbar AI är en speciell typ av artificiell intelligens som är utformad för att visa oss hur AI:ns beslutsprocess fungerar. Med XAI behöver du inte gissa varför AI gör vissa val – den berättar det för dig. Denna transparens är oerhört viktig, särskilt inom viktiga områden som hälso- och sjukvård, finans och självkörande bilar, där vi behöver förstå och lita på AI:ns beslut.

50. Zero-shot-inlärning

Zero-shot learning är en smart metod för maskininlärning där AI-modeller lär sig att känna igen objekt eller begrepp utan tidigare exempel. Istället för att visas otaliga bilder av till exempel sällsynta djur kan de identifiera dem även om de aldrig sett dem tidigare. Du lär AI att tänka självständigt, vilket gör den otroligt anpassningsbar i situationer där traditionella metoder för maskininlärning kan misslyckas. 🦾

