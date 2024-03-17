Hur man bygger ett effektivt team på arbetsplatsen

Om du någonsin har turen att få anställa personal, se till att du anställer personer som du inte bara kan lära upp, utan också personer som kan lära dig saker.

Om du någonsin har turen att få anställa personal, se till att du anställer personer som du inte bara kan lära upp, utan också personer som kan lära dig saker.

Precis som Bezos har alla ledare sin egen idealbild av hur deras drömlag ska se ut. Vissa letar efter tekniska färdigheter, andra anser att mjuka färdigheter är viktigare, vissa prioriterar formell utbildning, vissa letar efter kandidater som är lätta att arbeta med, medan andra föredrar personer som ifrågasätter status quo – parametrarna är subjektiva.

När du har hittat rätt person(er) för din organisation måste du göra det lilla extra för att hjälpa dem att anpassa sig till ditt team och behålla dem på lång sikt. Det är här teambuildingprocessen börjar.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Teambuilding stärker samarbetet, kommunikationen och moralen inom en grupp. Ett välbyggt team leder till långsiktig framgång, högre personalbehållning och en blomstrande arbetskultur.

Viktiga strategier för teambuilding inkluderar tydliga målsättningar, förtroendeskapande och inkludering.

Ledningsstilar som autokratisk, demokratisk och transformativ påverkar teamdynamiken.

Stark teamledning kräver färdigheter som kommunikation, delegering och problemlösning.

Att uppmuntra erkännande och uppskattning ökar teamets motivation och engagemang.

Roliga aktiviteter som isbrytare, problemlösningsutmaningar och virtuella spel stärker teamkänslan.

Regelbunden feedback och öppen kommunikation främjar förtroende och kontinuerlig förbättring.

Digitala verktyg som ClickUp effektiviserar samarbete, arbetsflödeshantering och distansarbete.

Vad är teambuilding?

Teambuilding är en viktig del av ett företags framgång. Det handlar om att skapa en sammanhållen grupp där individer arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

Huvudsyftet är att förbättra teamets prestanda, höja moralen och främja en positiv arbetsmiljö. När du fokuserar på strategier för teambuilding:

Underlätta kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.

Förbättra problemlösnings- och beslutsfattande färdigheter.

Bygg upp förtroende och ömsesidig respekt mellan teammedlemmarna.

Klargör roller och ansvarsområden

Skapa en känsla av tillhörighet

Att skapa ett framgångsrikt team beror i hög grad på rekryteringssystemet, den interna teamkulturen, ledarskapet och teamledningsprocessen . Men vet du vad? Det finns en rolig sida av strategin – teambuildingövningar.

Från enkla isbrytare till mer komplexa problemlösningsuppgifter – teambuildingaktiviteter kan vara av olika slag: Isbrytare som hjälper teammedlemmarna att lära känna varandra (och känna sig bekväma) med varandra. Till exempel genom att spela Två sanningar och en lögn eller Human Bingo.

Förtroendeövningar för att bygga upp självförtroende, förtroende och kamratskap bland teammedlemmarna. Aktiviteter som Human Knot eller Trust Fall är exempel på sådana övningar.

Problemlösningsutmaningar som kräver att teammedlemmarna agerar som en enhet. Till exempel Escape Room-utmaningar eller skattjakt.

Kreativa aktiviteter för att bryta monotonin i vardagen och låta kreativiteten flöda. Till exempel genom att anordna konstworkshops eller matlagningskurser.

Kommunikationsövningar för att förbättra verbala och icke-verbala kommunikationsfärdigheter. Några populära exempel är Back-to-Back Drawing eller Blindfold Challenge.

Beroende på din arbetsmiljö (hybrid, distansarbete eller på plats) kan du ordna roliga teambuildingaktiviteter inomhus, utomhus eller virtuellt.

Fördelarna med teambuilding

Som chef, teamledare eller HR-ansvarig kan du skapa en bestående inverkan på din arbetskultur genom att anordna teambuildingaktiviteter.

Här är några av fördelarna:

Stärk relationerna : Teambuildingaktiviteter hjälper dina teammedlemmar att knyta personliga band, vilket gör det lättare för dem att arbeta tillsammans.

Underlätta bättre kommunikation : Övning i informella sammanhang förbättrar hur teammedlemmarna utbyter idéer och feedback på jobbet.

Utveckla problemlösningsförmåga : Att arbeta tillsammans med utmaningar vässar teamets förmåga att hantera komplexa frågor på jobbet.

Främja empati : En teambuilding-aktivitet (till exempel rollbyte) hjälper deltagarna att se saker ur andras perspektiv, vilket leder till en bättre förståelse för varandra.

Förbättra teamets sammanhållning: Gemensamma erfarenheter skapar starka band mellan teammedlemmarna, vilket gör det lättare att samarbeta i projekt och lösa konflikter på ett respektfullt sätt.

Hur man bygger ett effektivt team

Här är en steg-för-steg-guide till hur du skapar ett team som håller ihop i vått och torrt:

1. Samordna ditt team med ett tydligt mål

Enligt en McKinsey-studie anser majoriteten (82 %) av de anställda att det är viktigt att ha ett syfte, och 72 % anser att syftet bör ges större vikt än vinsten.

Här är en färdplan för att koppla ditt teams prestationer till de övergripande målen för organisationen:

Definiera vision och mål: Formulera teamets vision och mål och kommunicera dem regelbundet. Du kan till exempel inleda dina månatliga teammöten med en påminnelse om organisationens mission och varför ni gör det ni gör.

Sätt upp SMART-mål: Skapa specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål som stämmer överens med teamets uppdrag.

Koppla uppgifter till uppdraget: Visa hur enskilda uppgifter och projekt bidrar till det övergripande uppdraget eller målet.

Ett verktyg för projekt- och målhantering som ClickUp kan vara en utmärkt resurs här. Förutom att hålla ordning på dina uppgifter skapar det en tydlig koppling mellan individuella insatser och projektresultat. Verktyget hjälper medarbetarna att visualisera hur deras arbete bidrar till den övergripande planen.

Låt oss förstå detta med ett exempel.

Anta att du driver ett SaaS-företag och att din uppgift är att öka varumärkeskännedomen och driva engagemang genom högkvalitativt innehåll. Ditt SMART-mål kan vara att öka den organiska trafiken till bloggen med 20 % under de kommande sex månaderna.

Nu kan du använda ClickUp Goals för att dela upp målet i mindre delmål, såsom sökordsforskning, konkurrentanalys, skapande av innehållsbeskrivningar, skrivande av bloggar, redigering, publicering och distribution via sociala kanaler. Lägg till ansvariga för delmålen. Alla ansvariga kan följa sina framsteg med en visuell indikator.

Sätt upp mål, dela upp dem i delmål och låt medarbetarna hålla koll på sina framsteg med ClickUp Goals.

2. Välj rätt personer

Tänk på dessa tre faktorer när du väljer rätt personer till ditt team:

Färdigheter och expertis

Definiera tydligt de tekniska eller professionella färdigheter som är oumbärliga hos en potentiell teammedlem. Utvärdera sedan kandidaterna utifrån dessa kriterier. Om du till exempel behöver en grafisk formgivare bör du helst leta efter någon med en stark portfölj, kunskaper i designprogramvara och en god förståelse för varumärkesbyggande och estetik.

Attityd och temperament

Färdigheter kan förvärvas, men attityd och temperament är ofta medfödda egenskaper. Leta efter personer som är samarbetsvilliga, öppna för feedback och anpassningsbara. Dessa egenskaper säkerställer att dina teammedlemmar arbetar bra tillsammans, hanterar kritik på ett konstruktivt sätt och anpassar sig till förändringar eller oväntade utmaningar.

Under rekryteringsprocessen kan du ställa beteendefrågor för att bedöma dessa egenskaper. Du kan till exempel fråga en kandidat hur hen har hanterat specifika situationer, till exempel: ”Berätta om en situation när du arbetade med en teammedlem som inte bidrog effektivt. Hur hanterade du situationen och vad blev resultatet?”

Kulturell anpassning

Analysera hur väl en kandidats värderingar, övertygelser och beteenden stämmer överens med din teamkultur. Detta är viktigt eftersom kulturell passform kan ha en enorm inverkan på arbetsglädje, prestation och den övergripande sammanhållningen i teamet.

Om ditt företag till exempel lägger vikt vid innovation och kontinuerlig förbättring, behöver du teammedlemmar som är nyfikna, proaktiva och bekväma med förändringar.

Mångfald

Mångfald i kompetens, bakgrund och perspektiv är kännetecknande för ett välbalanserat team. Ett mångfaldigt team bidrar med olika synpunkter och erfarenheter, främjar kreativitet och erbjuder innovativa lösningar på kritiska problem.

För att skapa en verklig smältdegel, inkludera individer från olika demografiska grupper, kulturer, utbildningsbakgrunder, och yrkeserfarenheter.

3. Erbjud en samarbetsyta

Grunden för ett starkt team är hur effektivt teammedlemmarna utbyter idéer, löser konflikter och kombinerar sina insatser för att skapa något meningsfullt.

Som chef måste du erbjuda en samarbetsmiljö som förenar tvärfunktionella team. Det är särskilt användbart för hybrid- och distansarbetsgrupper där fysiskt avstånd kan skapa en klyfta.

ClickUps inbyggda funktioner för realtidssamarbete, asynkron kommunikation, delning av feedback och centralisering av viktig projektinformation överbryggar potentiella kommunikationsklyftor och hjälper till att bygga ett vinnande team.

Så här kan ditt team använda ClickUps samarbetsfunktioner:

Arbeta med teammedlemmarna i realtid, dela/få feedback asynkront med hjälp av kommentarer, tilldela åtgärdspunkter, omvandla texter till spårbara uppgifter och skapa en centraliserad informationshub (för att lagra projektplaner, företagswikis och kunskapsbaser) med , dela/få feedback asynkront med hjälp av kommentarer, tilldela åtgärdspunkter, omvandla texter till spårbara uppgifter och skapa en centraliserad informationshub (för att lagra projektplaner, företagswikis och kunskapsbaser) med ClickUp Docs .

Arbeta med teammedlemmar i både synkron och asynkron läge med ClickUp Docs.

Undvik onödiga samtal och långa kommentartrådar som bara skapar mer förvirring. Skapa en kort skärminspelning med ClickUp Clips , spela in en voiceover och dela den med teammedlemmarna. som bara skapar mer förvirring. Skapa enspela in en voiceover och dela den med teammedlemmarna.

Ge/be om specifik feedback, få automatiska transkriptioner av röstanteckningar och undanröj tvivel snabbare med ClickUp Clips.

Ge tydlig och snabb feedback på design på bilder med på bilder med ClickUps korrekturfunktion – lägg till, tilldela och lösa kommentarer på alla PNG-, GIF-, JPEG-, WEBP-, video- eller PDF-filer.

Ge tydlig feedback på bilder med ClickUps korrekturläsningsfunktion.

När du har laddat upp en fil som en bifogad uppgift klickar du på filen för att öppna den. I det övre högra hörnet väljer du "Lägg till kommentarer". Du kan sedan klicka var som helst på bilagan för att lägga till en kommentar. Denna funktion hjälper till att undvika förvirring när du ger feedback på designen i ClickUp.

Brainstorma, planera projekt, kartlägg projektfaser, rita diagram och låt dina idéer flöda fritt på en interaktiv duk med ClickUp Whiteboards.

Samarbeta kring idéer med hjälp av ClickUp Whiteboards virtuella canvas.

Organisera idéer och uppgifter i ett icke-linjärt format, visualisera relationer mellan begrepp, dela upp projekt i enskilda uppgifter och deluppgifter och skapa hierarkiska strukturer med ClickUp Mind Maps , perfekt för teambuilding.

Utveckla komplexa idéer/projekt och ge dem en lämplig struktur med ClickUp Mind Maps.

Utöver dessa verktyg har du tillgång till ClickUps omfattande bibliotek med gratis mallar. Du kan anpassa de färdiga ramverken för att förenkla kommunikationen och teamhanteringen:

ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris

Ladda ner den här mallen Organisera dina mötesplaner, mål och kommunikationskanaler på en enhetlig plattform med ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris.

Håll koll på vem som ansvarar för vilka uppgifter, skapa kommunikationskanaler (t.ex. virtuella möten, e-post eller samarbete på whiteboard), schemalägg möten och ange mötesmål med ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris.

Det hjälper dig att:

Optimera hur teammedlemmarna delar information med varandra.

Upprätta standardprocedurer för regelbundna avstämningar.

Prioritera viktiga uppgifter genom att sätta upp kommunikationsmål.

Detta är användbart för medelstora till stora team, där det är svårt att övervaka flera kommunikationskanaler, intressenter och konkurrerande prioriteringar från en enda kontaktpunkt.

📮 ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden varje dag. Enligt forskning från ClickUp kan denna höga volym tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – vilket är bra för hastigheten men också kan leda till kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat och ClickUp Assigned Comments, är dina konversationer alltid kopplade till rätt uppgifter, vilket förbättrar synligheten för alla teammedlemmar och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

ClickUps mall för teamhanteringsplan

Ladda ner den här mallen Få en detaljerad översikt över alla uppgifter och aktiviteter i ditt arbetsflöde med ClickUps mall för teamhantering.

ClickUps mall för teamhantering är utformad för tvärfunktionella team och hjälper dig att spåra pågående uppgifter över avdelningsgränserna och kontrollera deras framsteg i realtid.

Så här kan du få ut mesta möjliga av detta ramverk:

Tilldela uppgifter till teammedlemmarna

Ange tidsuppskattningar för varje uppgift, tilldela förfallodatum och markera prioriteringar.

För register över teamets totala prestationer, resultat, aktuella frågor och framsteg i fråga om åtaganden.

Få klarhet om potentiella hinder och ta itu med dem omedelbart.

4. Hantera utmaningar snabbt

Alla team möter utmaningar någon gång, men hur du hanterar dem kan göra hela skillnaden. Skapa en arbetsmiljö där teammedlemmarna känner sig bekväma med att ta upp problem och hinder. Uppmuntra öppen kommunikation så att du kan ta itu med problem innan de eskalerar.

Om till exempel en teammedlem kämpar med överlappande ansvarsområden kan du tilldela ytterligare resurser. På så sätt kan du avlasta dem från vissa uppgifter och hålla dig inom tidsramarna.

När konflikter eller problem uppstår, skapa en enkel process för att lösa dem. Det kan vara så enkelt som att kunna ta upp problem via direkt feedback till chefen/teamledaren eller regelbundna avstämningar (dagliga/veckovisa standups) för att diskutera hinder.

5. Ta hand om dina anställdas välbefinnande

Du vill bygga ett sammanhållet team som är motståndskraftigt och motiverat att ta sig an alla utmaningar.

För att ge dem den styrkan måste du prioritera varje teammedlems välbefinnande:

Uppmuntra regelbundna pauser för att förebygga utbrändhet och hälsoproblem.

Erbjud adekvat betald ledighet för att uppmuntra vila och återhämtning.

Ge tillgång till stödprogram som rådgivning, hälsoprogram eller mindfulness-träning och hjälp dem att ta hand om sin mentala hälsa.

Sätt upp realistiska förväntningar och tillåt flexibla arbetstider (när det är möjligt) för att främja en sund balans mellan arbete och privatliv.

Bästa metoder för teambuilding

Här är några sätt som du kan bidra till effektivt teambuilding:

1. Erkänn insatser och prestationer

Enligt SurveyMonkey anser 82 % av de anställda att erkännande är en viktig del av arbetsglädjen. Att uppmärksamma hårt arbete höjer moralen, motiverar teammedlemmarna, förbättrar personalomsättningen och stärker ditt team.

Så här kan du implementera denna metod på din arbetsplats:

Fira milstolpar: Det kan vara så enkelt som att ge en eloge under möten, utdela kontantbonusar eller ordna en stor fest för att fira att ett projekt har nått en milstolpe.

Erkännandeprogram: Inför program som "Månadens medarbetare" eller "Team Player Awards" för att formellt erkänna exceptionella insatser. Använd verktyg för medarbetarerkännande för att effektivisera processen att identifiera och uppskatta teammedlemmar.

Till exempel är Zappos, ett dotterbolag till Amazon, känt för sin utmärkta kundservice och har bemästrat peer-to-peer-erkännande. Som en del av Zollar-programmet tjänar Zappos teammedlemmar lekpengar genom volontärarbete, som de kan använda för att köpa varor från Zollar Store.

2. Skapa en känsla av tillhörighet

BetterUps forskning visar att tillhörighet på arbetsplatsen leder till en 56-procentig ökning av arbetsprestationen och minskar risken för personalomsättning med 50 procent.

När teammedlemmarna känner att de är en viktig del av organisationen och att deras bidrag är betydelsefulla, känner de sig lyckligare, mer engagerade i sina roller och mindre benägna att lämna.

Här är några tips för att skapa en sammansvetsad gemenskap på din arbetsplats:

Inkluderande kultur: Skapa en inkluderande miljö – organisera teambuildingaktiviteter som gruppworkshops, teamluncher eller till och med en kort resa och uppmuntra alla att delta.

Introduktionsprocess: Utforma en introduktionsprocess som hjälper nyanställda att smidigt integreras och känna sig välkomna. Du kan till exempel tilldela dem en mentor eller kompis som hjälper dem att komma in i arbetsplatsen och rollen under de första veckorna.

Öppen kommunikation: Skapa transparenta Skapa transparenta kommunikationsstrategier så att teammedlemmarna kan uttrycka sina idéer och framföra sina farhågor utan att tveka. Använd verktyg för fjärrsamarbete för att genomföra undersökningar, schemalägga regelbundna uppdateringsmöten eller ge feedback/diskutera frågor i realtid eller asynkront.

3. Identifiera varje teammedlems styrkor

När du fördelar roller och ansvar, ta hänsyn till dina medarbetares styrkor. Genom att utnyttja deras styrkor kan de finslipa sina befintliga färdigheter, bli mer självsäkra och öka teamets prestanda.

Så här kan du implementera denna metod:

Styrkebedömning: Använd verktyg som Använd verktyg som Clifton StrengthsFinder (numera StrengthsFinder 2.0) eller DISC-bedömningar för att identifiera teammedlemmarnas styrkor och preferenser. Kompetensinventering: Skapa en kompetensinventering eller matris för att kartlägga varje teammedlems styrkor och hur de stämmer överens med projektets behov. Utnyttja styrkor: Tilldela uppgifter utifrån individuella styrkor. Till exempel kan någon som är duktig på kommunikation leda kundpresentationer, medan en detaljorienterad person kan hantera projektplaneringen. Enskilda samtal: Ha regelbundna enskilda samtal för att diskutera karriärmål och hur du kan hjälpa dem att utnyttja sina styrkor (t.ex. genom att erbjuda utbildning, verktyg eller vägledning).

4. Investera i ditt teams professionella utveckling

Visar stort intresse för dina anställdas lärande och utveckling.

Enligt LinkedIn Workplace Learning Report 2024 har företag med en stark lärandekultur högre personalbehållning (57 %) än företag med en måttlig lärandekultur (27 %).

Så här kan du skapa en stark L&D-praxis:

Skapa en utvecklingsplan: Hjälp teammedlemmarna att sätta upp personliga utvecklingsmål och de färdigheter/resurser de behöver för att uppnå dem.

Erbjud utbildning och fortbildning: Anordna interna workshops om relevanta ämnen och uppmuntra teammedlemmarna att delta i externa kurser eller certifieringar. Avsätt tid för professionell utveckling under fakturerbara timmar för att uppmuntra lärande.

Exempel på populära teambuildingaktiviteter för arbetet

Låt oss dyka in i några kreativa teambuildingaktiviteter för företag som hjälper dina teammedlemmar att lära känna varandra och göra arbetet roligt!

1. Virtuellt flyktrum

Mål: Förbättra teamsamarbetet, problemlösningen och kommunikationsförmågan bland teammedlemmarna.

Inställning: Använd en onlineplattform som erbjuder virtuella escape rooms (t.ex. The Escape Game) eller skapa ett personligt rum med hjälp av interaktiva medieplattformar (t.ex. ThingLink).

Hur man spelar:

1. Dela in deltagarna i grupper (helst 4–6 medlemmar per team)

2. Presentera scenariot eller temat för det virtuella escape roomet (t.ex. att lösa ett mysterium eller fly från ett spökhus).

3. Ge tillgång till det virtuella rummet eller dela dokumenten som innehåller ledtrådar, pussel och utmaningar.

4. Teammedlemmarna måste samarbeta för att lösa pussel, hitta dolda ledtrådar och slutföra uppgifter inom en angiven tidsgräns (vanligtvis 30–60 minuter).

5. Uppmuntra dem att kommunicera effektivt, tilldela roller (t.ex. antecknare och problemlösare) och samarbeta för att ta sig igenom utmaningarna.

6. Organisera diskussioner och genomgångar efter spelet för att diskutera strategier, gruppdynamik och individuella bidrag.

2. Två sanningar och en lögn

Mål: Bygg upp relationer, uppmuntra samtal mellan teammedlemmarna, bryt isen och förbättra medarbetarnas engagemang.

Förberedelser: Samla alla deltagare i ett virtuellt mötesrum eller en fysisk lokal och be varje deltagare att tänka ut två sanningar och en lögn om sig själva.

Hur man spelar:

1. Förklara reglerna – varje deltagare turas om att dela med sig av sina tre uttalanden (i valfri ordning).

2. Efter att varje medlem har delat med sig av de tre påståendena diskuterar resten av teamet och gissar vilket påstående som är lögnen.

3. När alla har gissat avslöjar deltagaren lögnen och berättar sanningen bakom varje påstående.

4. Rotera turerna tills alla deltagare har fått dela med sig.

3. Skattjakt

Mål: Främja lagarbete, problemlösning och kreativitet.

Inställningar:

Förbered en lista med saker eller uppgifter som teamen ska hitta eller utföra – var kreativ!

Bestäm gränserna eller området där skattjakten ska äga rum.

Hur man spelar:

1. Dela in deltagarna i team om 3–5 medlemmar.

2. Dela ut listan med skattjakten till varje team

3. Sätt en tidsgräns för när teamen ska ha slutfört jakten (vanligtvis 30–60 minuter).

4. Teammedlemmarna måste samarbeta för att hitta föremålen eller slutföra uppgifterna på listan.

5. Team kan använda kommunikationsverktyg (som walkie-talkies eller meddelandeappar) för att samordna och rapportera framsteg.

6. När tidsgränsen har löpt ut samlar du alla team och går igenom deras resultat. Tilldela poäng baserat på det högsta antalet slutförda uppgifter eller hittade föremål.

4. All Tied Up

Mål: Utveckla teamwork, kommunikation och ledarskapsförmåga genom en fysisk problemlösningsutmaning.

Inställningar:

Samla teammedlemmarna på en fysisk plats

Dela in dem i små grupper om 2–4 personer.

Hur man spelar:

1. Bind ihop teammedlemmarnas händer med varandra med hjälp av ett snöre.

2. Ge dem ett mål att uppnå samtidigt som de upprätthåller sin fysiska kontakt. Det kan vara att slutföra ett brädspel eller pussel eller utföra uppgifter som att göra en smörgås eller knyta skor.

3. Det team som slutför uppgiften på kortast tid vinner

5. Talangshow

Mål: Uppmuntra kreativitet och självuttryck och upptäck dolda talanger.

Inställningar:

Bestäm tid och plats (virtuellt eller fysiskt) för talangshowen.

Uppmana deltagarna att förbereda sig för att visa upp sina talanger.

Hur man spelar:

1. Uppmuntra varje teammedlem att visa upp sina talanger. Det kan vara allt från dans, sång, målning, poesi, berättande, rapp och mycket mer.

2. Du kan också göra evenemanget till en vänskaplig tävling och bjuda in domare som utvärderar prestationerna.

3. Ge utmärkelser eller minnesföremål till varje deltagare

💡 Proffstips: Nästa gång du anordnar teambuilding-spel (virtuellt eller fysiskt), använd ClickUps evenemangshanteringsprogram . Underlätta allt från planering och samarbete till genomförande, och ta bort den extra bördan från dina axlar!

Börja bygga ditt A-team med ClickUp

Ditt nätverk är ditt nettovärde och ditt team är din styrka. Ditt nätverk eller dina kontakter kan ge dig leads, men det är ditt team som vårdar och upprätthåller dessa leads med högkvalitativa leveranser. Det är därför ett klokt affärsbeslut att investera tid, ansträngning och resurser i teambuilding.

Och vet du vad? Det är lättare att bygga en stark teamdynamik när du har rätt teknik i din stack.

Med en omfattande plattform för projekt- och arbetshantering som ClickUp kan du stärka dina teammedlemmar så att de kan samarbeta på det sätt de vill, dela idéer, följa framsteg, fokusera på sin personliga utveckling och mycket mer.

Skapa ditt drömteam –