10 appar och programvaror för teambuilding för distansarbetande team 2025

Med suddiga geografiska gränser och arbetstider som sträcker sig över flera tidszoner blir det allt viktigare att hålla dessa globala team samordnade och, framför allt, få dem att känna sig som en del av ett sammanhållet distansarbeteam.
Här kommer programvara för virtuella teambuildingaktiviteter in i bilden. Dessa plattformar handlar inte bara om att tilldela uppgifter eller sätta upp videosamtal. De handlar om att främja äkta relationer, underlätta smidigt samarbete och ingjuta en gemensam målmedvetenhet hos varje teammedlem.
Men med så många appar på marknaden, hur väljer man? Vi har sammanställt de 10 bästa apparna för teambuilding som kommer att förbättra kommunikationen och främja ett oöverträffat samarbete för ditt distansarbetande team under 2024. Låt oss dyka in!
Vad ska du leta efter i en app för virtuell teambuilding?
Att välja rätt verktyg för teambuilding handlar om mer än att bara välja det mest populära eller det senaste på marknaden. Det handlar om att hitta programvara för teambuilding som passar ditt teams unika behov och arbetskultur. Här är en djupare inblick i vad du bör prioritera:
- Samarbetsfunktioner: Leta efter teambuilding-programvara som erbjuder funktioner som redigering i realtid, brainstorming-tavlor och uppgiftshantering för flera användare. Dessa funktioner underlättar inte bara arbetet, utan skapar också en miljö där idéer flödar och gemensamma mål uppnås.
- Användarvänlighet: Programvara för teambuilding kan ha alla möjliga finesser, men den kommer garanterat att samla virtuellt damm om den är för komplicerad. Ett enkelt och intuitivt gränssnitt säkerställer att teammedlemmar med alla typer av tekniska kunskaper kan engagera sig utan en brant inlärningskurva.
- Skalbarhet: Ditt team kanske är litet nu, men hur ser det ut om ett år? Genom att välja team-building-programvara som kan skalas upp i takt med din tillväxt slipper du byta plattform eller genomföra frekventa migreringar.
- Integrationsmöjligheter: I en tid med otaliga mjukvarulösningar för teambuilding är det avgörande att din mjukvara för teambuilding integreras smidigt med andra verktyg i din teknikstack. Oavsett om det gäller ditt CRM-system, verktyg för teamkommunikation eller filhanteringssystem leder en smidig integration till effektivare arbetsflöden.
- Främja kommunikation: Utöver uppgiftshantering bör den ideala programvaran för teambuilding stärka formella och informella kommunikationskanaler. Funktioner som chatt, videokonferenser och feedbackloopar säkerställer att alla hålls informerade och känner sig hörda.
- Ökad produktivitet: Tidrapportering, målsättning och uppföljning av framsteg är viktiga komponenter. Genom att hålla enskilda teammedlemmar ansvariga och i linje med uppsatta mål driver dessa funktioner effektiviteten framåt.
- Kompatibilitet med arbetsflöden: Varje team har sitt eget sätt att arbeta på. Rätt programvara för teambuilding ska vara anpassningsbar, så att teamen kan anpassa arbetsflöden, ställa in behörigheter och justera inställningar efter sin unika arbetsrytm.
Sammanfattningsvis finns det ingen perfekt team-building-programvara som passar alla. Det är ett verktyg som kompletterar ditt teams dynamik, driver produktiviteten och främjar en kultur av samarbete och framgång.
De 10 bästa apparna för teambuilding för distansarbetare
Här är de 10 bästa programvarorna för teambuilding som kommer att omdefiniera teamwork och produktivitet under 2024!
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team av alla storlekar och branscher för att hålla kontakten och öka produktiviteten. Den är helt anpassningsbar och erbjuder en helt transparent, funktionsrik upplevelse för att hantera dina personliga uppgifter och projektuppgifter, övervaka projektuppdateringar och hålla kontakten med teamet!
Med virtuella samarbetsverktyg som ClickUp Whiteboards och Docs blir teambuilding på distans mer dynamiskt och tillgängligt än någonsin tidigare! Dessutom integreras ClickUp med tusentals andra arbetsappar, såsom Microsoft Teams, Slack och Trello, för att effektivisera alla arbetsflöden.
ClickUps bästa funktioner
- Team som redigerar tillsammans håller ihop. Därför har ClickUp dokumentredigering i realtid, vilket underlättar samarbetet.
- Förvandla brainstorming till handling med ClickUp Whiteboards. Visualisera idéer och omvandla dem till genomförbara uppgifter tillsammans.
- Spåra hur lång tid uppgifterna tar, förbättra projektledningen och ansvarstagandet i ditt team.
- Från teamhantering till tvärfunktionella team – Teams i ClickUp har allt du behöver.
- Underlätta samarbetet på arbetsplatsen genom att samla alla dina verktyg under ett och samma tak.
- Dyk in i asynkrona kommunikationsverktyg som omdefinierar distansarbete
- Välj avancerade funktioner med samarbetsverktyg för företag som kan anpassas efter dina behov.
- Onboarding-mallar för nya teammedlemmar och rutiner för distansarbete
Begränsningar för ClickUp
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
- Den initiala inlärningskurvan för nybörjare
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Kahoot!
Tänk dig att förvandla de ibland tråkiga företagsutbildningarna till en spännande frågesport. Det är magin med det virtuella teambuilding-spelet Kahoot!
Denna teambuilding-programvara stimulerar engagemanget och säkerställer att teamen inte bara tar till sig viktig information utan också tycker om processen.
Det är en frisk fläkt för företag som vill främja teambuilding parallellt med utbildning.
Och det bästa av allt? Dina virtuella team kommer att kännas som en energisk gemenskap snarare än bara en grupp individer som deltar i ännu ett videomöte.
Kahoot! bästa funktioner
- Gör teammöten och utbildningar mer spännande med interaktiva anpassade frågesporter.
- Använd anpassningsbara mallar för att skräddarsy frågor som passar ditt företags kultur och behov.
- Spåra och analysera deltagarnas engagemang
- Samla in feedback från teamet på ett enkelt sätt med hjälp av omröstningar och enkäter.
- Spelbaserat lärande gör utbildningarna minnesvärda
- Integrera med den teambuilding-programvara du redan använder
- Främja sund konkurrens mellan teammedlemmarna
Kahoot! begränsningar
- Begränsad anpassning på gratisabonnemang
- Kräver internetuppkoppling för optimal upplevelse.
- Vissa användare upplever tidsbegränsningarna som begränsande.
Kahoot! prissättning
- Standard: 17 $/månad per användare
- Presentatör: 39 $/månad per användare
- Pro: 59 $/månad per användare
- Pro Max: 69 $/månad per användare
Kahoot! betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)
3. Gatheround
Det är en utmaning att hålla kontakten när man arbetar på distans. Men Gatheround? Det är motgiftet mot opersonliga virtuella interaktioner.
Genom att placera videobaserade personliga kontakter i centrum för sin plattform säkerställer man att alla medlemmar känner sig sedda och hörda. Det handlar inte bara om att träffas ansikte mot ansikte, utan om att skapa ögonblick av äkta kontakt.
För organisationer som vill fördjupa sina interaktioner på distans är Gatheround nyckeln.
Gatherounds bästa funktioner
- Koppla ihop teammedlemmar för spontana konversationer.
- Uppmuntra diskussioner om olika ämnen
- Samla in feedback för att förstå medarbetarnas åsikter
- Integreras smidigt med annan programvara för teambuilding
- Skapa anpassningsbara rum som speglar företagets värderingar och kultur
- Mät teamets interaktionsstatistik
- Asynkrona alternativ gör att du kan anpassa dig efter olika tidszoner.
Gatherounds begränsningar
- Kan vara överväldigande för introverta teammedlemmar
- En liten inlärningskurva för förstagångsanvändare
- Beroende av stabila internetanslutningar
Priser för Gatheround
- Upp till 25 deltagare: 25 $/månad
- Upp till 50 deltagare: 50 $/månad
- Upp till 100 deltagare: 200 $/månad
- Upp till 200 deltagare: 400 $/månad
- Företag: 9 600 $+/år
Gatheround-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (3 recensioner)
- Capterra: N/A
4. Pingboard
Vid första anblicken kan Pingboard verka som ännu en app för organisationsscheman, men om du gräver lite djupare kommer du att upptäcka dess sanna väsen som programvara för teambuilding.
Det är ett verktyg som på ett smidigt sätt främjar samarbete och förståelse mellan avdelningar.
Pingboard visar inte bara företagets struktur visuellt, utan skapar också ett transparent arbetsmiljö.
Medarbetarna får en bättre förståelse för varje roll, vilket skapar ett sammansvetsat och välinformerat team. Om ditt mål är att främja en helhetsförståelse för företagets struktur är Pingboard svaret.
Pingboards bästa funktioner
- Visualisera teamstrukturen dynamiskt med organisationsscheman i realtid
- Kolla in medarbetarprofilerna för att lära känna dina kollegor bortom deras jobbtitlar.
- Synkronisera smidigt med befintliga plattformar för medarbetarengagemang
- Planera semestrar och ledighet med transparens
- Fira födelsedagar, årsdagar och mycket mer
- Håll kontakten när du är på språng
- Anpassa datavisningar efter företagets behov
Pingboards begränsningar
- Anpassningen kan vara överväldigande i början
- Större företag kan uppleva prestandaförsämringar
- Begränsad till organisationskartläggning och erbjuder inte uppgiftshantering.
Pingboard-priser
- Grundläggande: 149 $/månad
- Essential: 299 $/månad
- Pro: 399 $/månad
- Anpassad: Kontakta Pingboard för prisuppgifter
Pingboard-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)
5. Rising Team
När det gäller ledarskap är intuition fantastiskt. Men kombinera det med användbar data? Då har du något speciellt.
Gå in i Rising Team.
Denna teambyggande programvara handlar om att främja ledarskap genom välgrundade beslut. Den förser ledare med insiktsfulla data, vilket säkerställer att deras vägledning uppmärksammas och omsätts i praktiken.
Om ditt teams tillväxt och utveckling är högsta prioritet kan Rising Team vara ditt hemliga vapen.
Rising Teams bästa funktioner
- Utvärdera och utveckla ledarskapsförmågan
- Få praktiska insikter för att genomföra förändringar som gör skillnad.
- Odla en kultur rik på feedback
- Fatta datadrivna beslut för teamets tillväxt
- Utveckla färdigheter som är anpassade efter ditt teams behov med hjälp av skräddarsydda workshops.
- Förbättra din teknikstack
- Moduler för kontinuerligt lärande hjälper dig att hålla dig uppdaterad och informerad
Begränsningar för Rising Team
- Kanske mer lämpad för medelstora till stora team
- Vissa feedbackmått kan kännas påträngande
- Kräver ett proaktivt tillvägagångssätt för att maximera fördelarna
Priser för Rising Team
- Connect: 9 $/månad per användare
- Utveckling: 15 $/månad per användare
- Företag: Kontakta Rising Team för prisuppgifter
Stigande betyg och recensioner för Rising Team
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Geekbot
För dig som lever och andas Slack är Geekbot som den effektiva kollega du alltid velat ha.
Den erbjuder en smidig upplevelse och integrerar regelbundna uppdateringar och undersökningar i chatten. Men det handlar inte bara om enkelhet, utan också om att hålla teamen synkroniserade.
Även när medlemmarna befinner sig på olika kontinenter och arbetar vid olika tider ser Geekbot till att de hålls informerade. Om du vill optimera din Slack-upplevelse är Geekbot ett självklart val.
Geekbots bästa funktioner
- Hantera stand-ups smidigt i Slack
- Tillgodose globala teams behov utan ansträngning med asynkrona incheckningar
- Anpassa frågor som hjälper dig att få insikter som är viktiga för ditt team.
- Mät teamets stämning, hinder och mycket mer
- Öka förtroendet inom distansarbetande team
- Få feedback utan manuell uppmaning med automatiserade undersökningar
- Anpassar sig efter olika teamstorlekar och behov
Begränsningar för Geekbot
- Begränsad till Slack-integration
- Vissa team kan tycka att dagliga avstämningar är överflödiga.
- Anpassningsalternativen kan kräva en viss inlärningskurva.
Priser för Geekbot
- Länk till deras prissida för exakta och uppdaterade detaljer.
Geekbot-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)
7. RallyBright
I strävan att höja teamets prestanda har RallyBright skapat en nisch för sig själv.
Denna programvara för teambuilding handlar om att förstå teamdynamiken i grunden.
Genom att tillhandahålla detaljerade analyser och insikter förser RallyBright företag med verktyg för att finjustera sitt samarbete. Med sitt fokus på proaktiv förbättring är det den allierade som varje team behöver i sitt hörn.
RallyBrights bästa funktioner
- Insikter om teamdynamiken hjälper dig att förstå styrkor och utvecklingsområden.
- Skapa anpassade handlingsplaner som hjälper medarbetarna att förbättras utifrån skräddarsydd feedback.
- Övervaka tillväxten över tid
- Främja sammanhållning och förståelse med samarbetsytor
- Få datadriven feedback
- Passar in i bredare tekniska ekosystem
- Förbättra teamets ledarskapsförmåga
RallyBright-begränsningar
- Kanske passar bättre för större team
- Vissa mätvärden kan kräva en djupare analys för att förstås.
- Förlitar sig i hög grad på användarinformation för noggrannhet
Priser för RallyBright
- Start-up: Gratis
- Uppskalning: 2,50 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
RallyBright-betyg och recensioner
- G2: 5/5 (15 recensioner)
- Capterra: N/A
8. Veertly
Virtuella evenemang har blivit norm, men Veertly hoppade inte bara på tåget – de uppfann det.
Veertly förvandlar passiva deltagare till aktiva bidragsgivare. Från nätverkande till brainstorming-sessioner – varje evenemang känns engagerande och interaktivt.
Resultatet? Virtuella möten är lika effektiva som fysiska möten.
Om du vill ta dina virtuella evenemang till nästa nivå är Veertlys innovativa approach värd att utforska.
Veertlys bästa funktioner
- Öka engagemanget under onlineevenemang med interaktiva rum
- Underlätta kunskapsöverföring på ett effektivt sätt
- Främja kontakter mellan teammedlemmarna
- Spegla ditt varumärke eller evenemangstema med anpassningsbara evenemangsutrymmen
- Håll deltagarna engagerade och samla in feedback med hjälp av omröstningar och frågesporter.
- Sänd till en bredare publik
- Mät evenemangets framgång direkt
Veertlys begränsningar
- Den initiala installationen kan kräva en orientering.
- Kan vara funktionsmässigt tung för småskaliga evenemang
- Kräver stabil internetuppkoppling för optimal upplevelse.
Veertlys prissättning
- Grundläggande: 100 €/månad
- Premium: 600 €/månad
- Professional: 1 400 €/månad
- Företag: Kontakta Veertly för prisuppgifter
Veertly-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (7 recensioner)
9. HeyTaco
Vi uppskattar alla en klapp på axeln, och HeyTaco förmedlar denna känsla till Slack-kanalerna på ett mycket trevligt sätt.
Det handlar inte bara om att skicka beröm, utan om att skapa en kultur av erkännande.
Teammedlemmarna kan enkelt sprida positivitet och uppmärksamma varandras prestationer med hjälp av appens lekfulla taco-tema.
I en virtuell miljö där icke-verbala signaler saknas fyller HeyTaco luckan och främjar tacksamhet och motivation.
HeyTacos bästa funktioner
- En rolig variant på teamkudos
- Integrera erkännande smidigt i dagliga Slack-chattar
- Hyll de som bidrar mest och sprider positivitet
- Anpassa erkännandet till din teamkultur
- Förstå teamets moral och trender
- Skalbar för team av alla storlekar
- Lägg till ett roligt inslag i teamets interaktioner
HeyTacos begränsningar
- Exklusivt för Slack-användare
- Kanske inte idealisk för mer formella företagsmiljöer
- Temat kanske inte tilltalar alla
HeyTaco-priser
- 3 $/månad per användare
HeyTaco-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 5/5 (2 recensioner)
10. Scavify
Vem har sagt att teambuildingaktiviteter måste bestå av workshops och strategimöten? Bland teambuilding-spelen bryter Scavify mallen. Dess digitala skattjakter förvandlar teambuilding till ett spännande äventyr.
När team samarbetar för att lösa utmaningar knyts naturligt band mellan dem genom delade erfarenheter. Det är teambuilding på ett nytt sätt, där distanssamarbete på arbetsplatsen kombineras med glädje och upptäckter.
Om de vanliga sätten att främja virtuell teambuilding känns lite utslitna, lovar Scavify en uppfriskande twist.
Scavifys bästa funktioner
- Engagera teamen med digitala skattjakter och andra utmaningar
- Uppmuntra vänskaplig konkurrens
- Använd foto- och videoutmaningar för att öka kreativiteten bland distansarbetande teammedlemmar.
- Belöna deltagande och prestationer
- Skapa en anpassad teambuildingövning som passar ditt team
- Förbättra användarupplevelsen med andra verktyg i din teknikstack
- Förstå deltagande och engagemang med djupgående analyser
Scavifys begränsningar
- En mobil enhet krävs för optimal deltagande.
- Kan kräva betydande installationstid för organisatörer
- Kanske inte lämpligt för större, spridda team
Scavify-priser
- Kontakta Scavify för prisuppgifter
Scavify-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Öka medarbetarnas engagemang med ClickUp
Alla apparna i listan är i sig själva mästare på företagskultur, men ClickUps heltäckande approach till teambuilding, i kombination med dess förståelse för olika teamdynamiker, gör att den sticker ut från mängden. Framtiden för teambuilding ser ljusare ut, med plattformar som ClickUp i täten.
Varje team, oavsett om det är marknadsföring, design, utveckling eller något annat, har ett skräddarsytt utrymme som tillgodoser deras unika behov. Det är inte en universallösning. Istället är det en dynamisk arbetsplats där olika team kan konfigurera sina arbetsflöden, projektdashboards och mål.
ClickUp förstår att ett mjukvaruutvecklingsteam fungerar annorlunda än ett innehållsteam, och denna nyanserade approach understryker deras engagemang för att erbjuda den mest användarcentrerade plattformen för hela ditt team.