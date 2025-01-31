10 appar och programvaror för teambuilding för distansarbetande team 2025

Med suddiga geografiska gränser och arbetstider som sträcker sig över flera tidszoner blir det allt viktigare att hålla dessa globala team samordnade och, framför allt, få dem att känna sig som en del av ett sammanhållet distansarbeteam.

Här kommer programvara för virtuella teambuildingaktiviteter in i bilden. Dessa plattformar handlar inte bara om att tilldela uppgifter eller sätta upp videosamtal. De handlar om att främja äkta relationer, underlätta smidigt samarbete och ingjuta en gemensam målmedvetenhet hos varje teammedlem.

Men med så många appar på marknaden, hur väljer man? Vi har sammanställt de 10 bästa apparna för teambuilding som kommer att förbättra kommunikationen och främja ett oöverträffat samarbete för ditt distansarbetande team under 2024. Låt oss dyka in!

Vad ska du leta efter i en app för virtuell teambuilding?

Att välja rätt verktyg för teambuilding handlar om mer än att bara välja det mest populära eller det senaste på marknaden. Det handlar om att hitta programvara för teambuilding som passar ditt teams unika behov och arbetskultur. Här är en djupare inblick i vad du bör prioritera:

Samarbetsfunktioner: Leta efter teambuilding-programvara som erbjuder funktioner som redigering i realtid, brainstorming-tavlor och uppgiftshantering för flera användare. Dessa funktioner underlättar inte bara arbetet, utan skapar också en miljö där idéer flödar och gemensamma mål uppnås.

Användarvänlighet: Programvara Programvara för teambuilding kan ha alla möjliga finesser, men den kommer garanterat att samla virtuellt damm om den är för komplicerad. Ett enkelt och intuitivt gränssnitt säkerställer att teammedlemmar med alla typer av tekniska kunskaper kan engagera sig utan en brant inlärningskurva.

Skalbarhet : Ditt team kanske är litet nu, men hur ser det ut om ett år? Genom att välja team-building-programvara som kan skalas upp i takt med din tillväxt slipper du byta plattform eller genomföra frekventa migreringar.

Integrationsmöjligheter: I en tid med otaliga mjukvarulösningar för teambuilding är det avgörande att din mjukvara för teambuilding integreras smidigt med andra verktyg i din teknikstack. Oavsett om det gäller ditt CRM-system, verktyg för teamkommunikation eller filhanteringssystem leder en smidig integration till effektivare arbetsflöden.

Främja kommunikation: Utöver uppgiftshantering bör den ideala programvaran för teambuilding stärka formella och informella kommunikationskanaler. Funktioner som chatt, videokonferenser och feedbackloopar säkerställer att alla hålls informerade och känner sig hörda.

Ökad produktivitet: Tidrapportering, målsättning och uppföljning av framsteg är viktiga komponenter. Genom att hålla enskilda teammedlemmar ansvariga och i linje med uppsatta mål driver dessa funktioner effektiviteten framåt.

Kompatibilitet med arbetsflöden: Varje team har sitt eget sätt att arbeta på. Rätt programvara för teambuilding ska vara anpassningsbar, så att teamen kan anpassa arbetsflöden, ställa in behörigheter och justera inställningar efter sin unika arbetsrytm.

Sammanfattningsvis finns det ingen perfekt team-building-programvara som passar alla. Det är ett verktyg som kompletterar ditt teams dynamik, driver produktiviteten och främjar en kultur av samarbete och framgång.

De 10 bästa apparna för teambuilding för distansarbetare

Här är de 10 bästa programvarorna för teambuilding som kommer att omdefiniera teamwork och produktivitet under 2024!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team av alla storlekar och branscher för att hålla kontakten och öka produktiviteten. Den är helt anpassningsbar och erbjuder en helt transparent, funktionsrik upplevelse för att hantera dina personliga uppgifter och projektuppgifter, övervaka projektuppdateringar och hålla kontakten med teamet!

Med virtuella samarbetsverktyg som ClickUp Whiteboards och Docs blir teambuilding på distans mer dynamiskt och tillgängligt än någonsin tidigare! Dessutom integreras ClickUp med tusentals andra arbetsappar, såsom Microsoft Teams, Slack och Trello, för att effektivisera alla arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Den initiala inlärningskurvan för nybörjare

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Kahoot!

Tänk dig att förvandla de ibland tråkiga företagsutbildningarna till en spännande frågesport. Det är magin med det virtuella teambuilding-spelet Kahoot!

Denna teambuilding-programvara stimulerar engagemanget och säkerställer att teamen inte bara tar till sig viktig information utan också tycker om processen.

Det är en frisk fläkt för företag som vill främja teambuilding parallellt med utbildning.

Och det bästa av allt? Dina virtuella team kommer att kännas som en energisk gemenskap snarare än bara en grupp individer som deltar i ännu ett videomöte.

Kahoot! bästa funktioner

Gör teammöten och utbildningar mer spännande med interaktiva anpassade frågesporter.

Använd anpassningsbara mallar för att skräddarsy frågor som passar ditt företags kultur och behov.

Spåra och analysera deltagarnas engagemang

Samla in feedback från teamet på ett enkelt sätt med hjälp av omröstningar och enkäter.

Spelbaserat lärande gör utbildningarna minnesvärda

Integrera med den teambuilding-programvara du redan använder

Främja sund konkurrens mellan teammedlemmarna

Kahoot! begränsningar

Begränsad anpassning på gratisabonnemang

Kräver internetuppkoppling för optimal upplevelse.

Vissa användare upplever tidsbegränsningarna som begränsande.

Kahoot! prissättning

Standard: 17 $/månad per användare

Presentatör: 39 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Pro Max: 69 $/månad per användare

Kahoot! betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)

3. Gatheround

via Gatheround

Det är en utmaning att hålla kontakten när man arbetar på distans. Men Gatheround? Det är motgiftet mot opersonliga virtuella interaktioner.

Genom att placera videobaserade personliga kontakter i centrum för sin plattform säkerställer man att alla medlemmar känner sig sedda och hörda. Det handlar inte bara om att träffas ansikte mot ansikte, utan om att skapa ögonblick av äkta kontakt.

För organisationer som vill fördjupa sina interaktioner på distans är Gatheround nyckeln.

Gatherounds bästa funktioner

Koppla ihop teammedlemmar för spontana konversationer.

Uppmuntra diskussioner om olika ämnen

Samla in feedback för att förstå medarbetarnas åsikter

Integreras smidigt med annan programvara för teambuilding

Skapa anpassningsbara rum som speglar företagets värderingar och kultur

Mät teamets interaktionsstatistik

Asynkrona alternativ gör att du kan anpassa dig efter olika tidszoner.

Gatherounds begränsningar

Kan vara överväldigande för introverta teammedlemmar

En liten inlärningskurva för förstagångsanvändare

Beroende av stabila internetanslutningar

Priser för Gatheround

Upp till 25 deltagare: 25 $/månad

Upp till 50 deltagare: 50 $/månad

Upp till 100 deltagare: 200 $/månad

Upp till 200 deltagare: 400 $/månad

Företag: 9 600 $+/år

Gatheround-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (3 recensioner)

Capterra: N/A

4. Pingboard

via Pingboard

Vid första anblicken kan Pingboard verka som ännu en app för organisationsscheman, men om du gräver lite djupare kommer du att upptäcka dess sanna väsen som programvara för teambuilding.

Det är ett verktyg som på ett smidigt sätt främjar samarbete och förståelse mellan avdelningar.

Pingboard visar inte bara företagets struktur visuellt, utan skapar också ett transparent arbetsmiljö.

Medarbetarna får en bättre förståelse för varje roll, vilket skapar ett sammansvetsat och välinformerat team. Om ditt mål är att främja en helhetsförståelse för företagets struktur är Pingboard svaret.

Pingboards bästa funktioner

Visualisera teamstrukturen dynamiskt med organisationsscheman i realtid

Kolla in medarbetarprofilerna för att lära känna dina kollegor bortom deras jobbtitlar.

Synkronisera smidigt med befintliga plattformar för medarbetarengagemang

Planera semestrar och ledighet med transparens

Fira födelsedagar, årsdagar och mycket mer

Håll kontakten när du är på språng

Anpassa datavisningar efter företagets behov

Pingboards begränsningar

Anpassningen kan vara överväldigande i början

Större företag kan uppleva prestandaförsämringar

Begränsad till organisationskartläggning och erbjuder inte uppgiftshantering.

Pingboard-priser

Grundläggande: 149 $/månad

Essential: 299 $/månad

Pro: 399 $/månad

Anpassad: Kontakta Pingboard för prisuppgifter

Pingboard-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

5. Rising Team

via Rising Team

När det gäller ledarskap är intuition fantastiskt. Men kombinera det med användbar data? Då har du något speciellt.

Gå in i Rising Team.

Denna teambyggande programvara handlar om att främja ledarskap genom välgrundade beslut. Den förser ledare med insiktsfulla data, vilket säkerställer att deras vägledning uppmärksammas och omsätts i praktiken.

Om ditt teams tillväxt och utveckling är högsta prioritet kan Rising Team vara ditt hemliga vapen.

Rising Teams bästa funktioner

Utvärdera och utveckla ledarskapsförmågan

Få praktiska insikter för att genomföra förändringar som gör skillnad.

Odla en kultur rik på feedback

Fatta datadrivna beslut för teamets tillväxt

Utveckla färdigheter som är anpassade efter ditt teams behov med hjälp av skräddarsydda workshops.

Förbättra din teknikstack

Moduler för kontinuerligt lärande hjälper dig att hålla dig uppdaterad och informerad

Begränsningar för Rising Team

Kanske mer lämpad för medelstora till stora team

Vissa feedbackmått kan kännas påträngande

Kräver ett proaktivt tillvägagångssätt för att maximera fördelarna

Priser för Rising Team

Connect: 9 $/månad per användare

Utveckling: 15 $/månad per användare

Företag: Kontakta Rising Team för prisuppgifter

Stigande betyg och recensioner för Rising Team

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Geekbot

via Geekbot

För dig som lever och andas Slack är Geekbot som den effektiva kollega du alltid velat ha.

Den erbjuder en smidig upplevelse och integrerar regelbundna uppdateringar och undersökningar i chatten. Men det handlar inte bara om enkelhet, utan också om att hålla teamen synkroniserade.

Även när medlemmarna befinner sig på olika kontinenter och arbetar vid olika tider ser Geekbot till att de hålls informerade. Om du vill optimera din Slack-upplevelse är Geekbot ett självklart val.

Geekbots bästa funktioner

Hantera stand-ups smidigt i Slack

Tillgodose globala teams behov utan ansträngning med asynkrona incheckningar

Anpassa frågor som hjälper dig att få insikter som är viktiga för ditt team.

Mät teamets stämning, hinder och mycket mer

Öka förtroendet inom distansarbetande team

Få feedback utan manuell uppmaning med automatiserade undersökningar

Anpassar sig efter olika teamstorlekar och behov

Begränsningar för Geekbot

Begränsad till Slack-integration

Vissa team kan tycka att dagliga avstämningar är överflödiga.

Anpassningsalternativen kan kräva en viss inlärningskurva.

Priser för Geekbot

Geekbot-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

7. RallyBright

via RallyBright

I strävan att höja teamets prestanda har RallyBright skapat en nisch för sig själv.

Denna programvara för teambuilding handlar om att förstå teamdynamiken i grunden.

Genom att tillhandahålla detaljerade analyser och insikter förser RallyBright företag med verktyg för att finjustera sitt samarbete. Med sitt fokus på proaktiv förbättring är det den allierade som varje team behöver i sitt hörn.

RallyBrights bästa funktioner

Insikter om teamdynamiken hjälper dig att förstå styrkor och utvecklingsområden.

Skapa anpassade handlingsplaner som hjälper medarbetarna att förbättras utifrån skräddarsydd feedback.

Övervaka tillväxten över tid

Främja sammanhållning och förståelse med samarbetsytor

Få datadriven feedback

Passar in i bredare tekniska ekosystem

Förbättra teamets ledarskapsförmåga

RallyBright-begränsningar

Kanske passar bättre för större team

Vissa mätvärden kan kräva en djupare analys för att förstås.

Förlitar sig i hög grad på användarinformation för noggrannhet

Priser för RallyBright

Start-up: Gratis

Uppskalning: 2,50 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

RallyBright-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (15 recensioner)

Capterra: N/A

8. Veertly

via Veertly

Virtuella evenemang har blivit norm, men Veertly hoppade inte bara på tåget – de uppfann det.

Veertly förvandlar passiva deltagare till aktiva bidragsgivare. Från nätverkande till brainstorming-sessioner – varje evenemang känns engagerande och interaktivt.

Resultatet? Virtuella möten är lika effektiva som fysiska möten.

Om du vill ta dina virtuella evenemang till nästa nivå är Veertlys innovativa approach värd att utforska.

Veertlys bästa funktioner

Öka engagemanget under onlineevenemang med interaktiva rum

Underlätta kunskapsöverföring på ett effektivt sätt

Främja kontakter mellan teammedlemmarna

Spegla ditt varumärke eller evenemangstema med anpassningsbara evenemangsutrymmen

Håll deltagarna engagerade och samla in feedback med hjälp av omröstningar och frågesporter.

Sänd till en bredare publik

Mät evenemangets framgång direkt

Veertlys begränsningar

Den initiala installationen kan kräva en orientering.

Kan vara funktionsmässigt tung för småskaliga evenemang

Kräver stabil internetuppkoppling för optimal upplevelse.

Veertlys prissättning

Grundläggande: 100 €/månad

Premium: 600 €/månad

Professional: 1 400 €/månad

Företag: Kontakta Veertly för prisuppgifter

Veertly-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (7 recensioner)

9. HeyTaco

via HeyTaco

Vi uppskattar alla en klapp på axeln, och HeyTaco förmedlar denna känsla till Slack-kanalerna på ett mycket trevligt sätt.

Det handlar inte bara om att skicka beröm, utan om att skapa en kultur av erkännande.

Teammedlemmarna kan enkelt sprida positivitet och uppmärksamma varandras prestationer med hjälp av appens lekfulla taco-tema.

I en virtuell miljö där icke-verbala signaler saknas fyller HeyTaco luckan och främjar tacksamhet och motivation.

HeyTacos bästa funktioner

En rolig variant på teamkudos

Integrera erkännande smidigt i dagliga Slack-chattar

Hyll de som bidrar mest och sprider positivitet

Anpassa erkännandet till din teamkultur

Förstå teamets moral och trender

Skalbar för team av alla storlekar

Lägg till ett roligt inslag i teamets interaktioner

HeyTacos begränsningar

Exklusivt för Slack-användare

Kanske inte idealisk för mer formella företagsmiljöer

Temat kanske inte tilltalar alla

HeyTaco-priser

3 $/månad per användare

HeyTaco-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

10. Scavify

via Scavify

Vem har sagt att teambuildingaktiviteter måste bestå av workshops och strategimöten? Bland teambuilding-spelen bryter Scavify mallen. Dess digitala skattjakter förvandlar teambuilding till ett spännande äventyr.

När team samarbetar för att lösa utmaningar knyts naturligt band mellan dem genom delade erfarenheter. Det är teambuilding på ett nytt sätt, där distanssamarbete på arbetsplatsen kombineras med glädje och upptäckter.

Om de vanliga sätten att främja virtuell teambuilding känns lite utslitna, lovar Scavify en uppfriskande twist.

Scavifys bästa funktioner

Engagera teamen med digitala skattjakter och andra utmaningar

Uppmuntra vänskaplig konkurrens

Använd foto- och videoutmaningar för att öka kreativiteten bland distansarbetande teammedlemmar.

Belöna deltagande och prestationer

Skapa en anpassad teambuildingövning som passar ditt team

Förbättra användarupplevelsen med andra verktyg i din teknikstack

Förstå deltagande och engagemang med djupgående analyser

Scavifys begränsningar

En mobil enhet krävs för optimal deltagande.

Kan kräva betydande installationstid för organisatörer

Kanske inte lämpligt för större, spridda team

Scavify-priser

Kontakta Scavify för prisuppgifter

Scavify-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

Öka medarbetarnas engagemang med ClickUp

Alla apparna i listan är i sig själva mästare på företagskultur, men ClickUps heltäckande approach till teambuilding, i kombination med dess förståelse för olika teamdynamiker, gör att den sticker ut från mängden. Framtiden för teambuilding ser ljusare ut, med plattformar som ClickUp i täten.

Varje team, oavsett om det är marknadsföring, design, utveckling eller något annat, har ett skräddarsytt utrymme som tillgodoser deras unika behov. Det är inte en universallösning. Istället är det en dynamisk arbetsplats där olika team kan konfigurera sina arbetsflöden, projektdashboards och mål.

ClickUp förstår att ett mjukvaruutvecklingsteam fungerar annorlunda än ett innehållsteam, och denna nyanserade approach understryker deras engagemang för att erbjuda den mest användarcentrerade plattformen för hela ditt team.

