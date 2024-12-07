De 20 bästa apparna för teamkommunikation 2025

För ett tag sedan stötte mitt team på ett hinder som många yrkesverksamma möter: för många verktyg och för lite tydlighet. Vi hade e-postkedjor för uppdateringar, chattappar för snabba frågor och till och med kalkylblad för att försöka hålla reda på vad som hände.

Resultatet? Missade meddelanden, ändlösa diskussioner och en växande känsla av frustration. Det var då jag insåg att problemet inte bara var vad vi kommunicerade, utan hur vi kommunicerade.

För att lösa det problemet har jag och mitt team på ClickUp ägnat flera timmar åt att undersöka de bästa apparna för teamkommunikation. Baserat på mina erfarenheter och insikter är här mina bästa val.

Är du redo att kommunicera som ett proffs? Då kör vi! 💪🏼

De bästa teamkommunikationsapparna i korthet

Verktyg Användningsfall Bäst för ClickUp Allt-i-ett-plattformen för arbete Företag av alla storlekar Microsoft Teams Bäst med Microsoft 365-paketet Företag av alla storlekar Discord Samhällsengagemang och spel Individer, nystartade företag, spelare och innehållsskapare Pumble Teamsamarbete och marknadsföring Små till medelstora distansarbetande team, marknadsförare Slack Teamsamarbete och integrationer Små till stora företag, nystartade företag Flock Kommunikation och samarbete i realtid Små till medelstora företag Chanty Meddelanden för företag Små till stora team Google Chat Meddelanden och samarbete Privatpersoner och företag Connecteam Kommunikation och engagemang bland medarbetarna Anställda utan fast arbetsplats, små till stora företag Proofhub Projektledning och samarbete Små till medelstora företag Ryver Gruppchatt och uppgiftshantering Individer och team av alla storlekar Fleep Teamsamarbete Distribuerade team Troop Messenger Teamsamarbete Små till stora företag Workplace Intern kommunikation Stora organisationer Trello Projektledning Privatpersoner och små och medelstora företag Rocket. Chat Teamsamarbete Små till medelstora företag och organisationer Brosix Säker snabbmeddelandefunktion Små till stora företag Workvivo Kommunikation mellan medarbetare Stora företag RingCentral Medarbetarengagemang och kundupplevelse Privatpersoner, små och medelstora företag och stora företag Element Säker meddelandehantering och samarbete Företag och myndigheter

De 20 bästa teamkommunikationsapparna att använda

Låt oss gå igenom de viktigaste funktionerna, priserna och begränsningarna för de 20 bästa kommunikationsverktygen som vi noggrant har valt ut åt dig. ☎️

1. ClickUp (bäst för asynkron teamkommunikation)

ClickUp gör det enkelt att hålla kontakten med ditt team, oavsett var eller när du arbetar. Det är en app för allt som rör arbetet som ser till att du presterar på topp när det gäller teamkommunikation.

Dess omfattande funktionsuppsättning kommer att imponera på dig. Låt oss utforska den tillsammans.

ClickUp Chat

Koppla ihop ditt arbete och din kommunikation i ett smidigt gränssnitt med ClickUp Chat.

ClickUp Chat är ett integrerat meddelandeverktyg i ClickUp som gör det möjligt för team att kommunicera i realtid.

Det som utmärker Chat är hur naturligt det passar in i ditt arbetsflöde. Istället för att jonglera mellan en meddelandeapp och din uppgiftshanterare kan du föra viktiga samtal precis där arbetet utförs. Oavsett om du diskuterar sista minuten-detaljer eller projektuppdateringar förblir allt sammankopplat utan att du behöver byta kontext.

Det innebär också att du slipper undra ”vad pratade vi om egentligen?”.

ClickUp flyttade all vår kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp till ett enda ställe. Så vi vet var vi ska gå för att hitta den information vi behöver.

Chat integrerar dessutom video- och ljudsamtal, så att du smidigt kan hoppa från en skriftlig konversation till en live-diskussion, allt inom samma plattform.

Dessutom hjälper AI i chatten till med:

AI-svar: Ställ en fråga i valfri chatt så ger AI omedelbart ett svar baserat på hela chattloggen samt data från anslutna appar som Google Drive, Figma eller Salesforce.

AI CatchUp: Kom ikapp missade konversationer på ett ögonblick. Istället för att bläddra igenom varje chatt sammanfattar AI de viktigaste punkterna och åtgärdspunkterna.

AI-uppgiftsskapande: Med ett klick skapar du en uppgift från ett meddelande, och AI genererar automatiskt titel, beskrivning och länk till den ursprungliga chatten.

ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta saker, skapa kopior, hantera uppgifter och mycket mer.

Om du har flera trådar att gå igenom men vill komma direkt till saken kan du använda ClickUp Brain för att snabbt sammanfatta konversationer. ClickUp Brain är en inbyggd AI-assistent som hämtar insikter från alla delar av ditt arbete.

ClickUp Clips

Spela in videor direkt från din arbetsplats med ClickUp Clips

Om ditt team föredrar asynkron videokommunikation kan du använda ClickUp Clips för att snabbt dela skärminspelningar med dina teammedlemmar med ett enda klick, medan de kan titta på dem senare när det passar dem. Clips kan transkribera skärminspelningsmeddelanden med AI så att du kan skanna höjdpunkter, klicka på tidsstämplar för att hoppa mellan videor och kopiera utdrag för att använda där du behöver.

ClickUp Docs

Samarbeta smidigt med ClickUp Docs för att hålla teamkommunikationen organiserad.

ClickUp Docs är ett kraftfullt verktyg för teamkommunikation som gör det möjligt för team att skapa, dela och samarbeta på dokument i realtid inom ClickUp.

Den är idealisk för projektbeskrivningar, mötesanteckningar, kunskapsbaser och mycket mer, och håller all viktig information tillgänglig och organiserad. Med funktioner för gemensam redigering, kommentarer och taggning kan teammedlemmarna enkelt bidra med idéer, ge feedback och hålla diskussionerna kopplade till relevanta dokument.

ClickUp Whiteboards

Brainstorma idéer och experimentera över hela linjen i ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards erbjuder en mångsidig virtuell plats för planering, brainstorming och möten på distans, vilket hjälper team att hålla kontakten och vara kreativa, oavsett var de befinner sig.

Under planeringsmöten kan teammedlemmarna lägga till klisterlappar, rita kopplingar mellan idéer och till och med länka Whiteboard-element direkt till uppgifter, så att åtgärdspunkter alltid är bara ett klick bort.

Om du behöver en färdig mall för att centralisera alla dina teamkonversationer, meddelanden och dokument, kolla in ClickUp Internal Communications Template. Å andra sidan, om du kommunicerar regelbundet med team från olika avdelningar och vill organisera tvärfunktionell kommunikation, kommer ClickUp Communication Plan Template att vara till stor hjälp.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla meddelanden till uppgifter: Håll teamen på rätt spår med Håll teamen på rätt spår med ClickUp Assign Comments , som låter dig omvandla alla kommentarer till genomförbara uppgifter och tilldela dem till en teammedlem.

Omvandla kommentarer till omedelbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar för maximal produktivitet med ClickUp Assign Comments.

Kom i kontakt med teammedlemmar: Använd @mentions för att uppmärksamma dina teammedlemmar på specifika uppgifter.

Få snabba sammanfattningar: Sammanfatta långa konversationer och få viktiga slutsatser med Brain.

Samarbeta visuellt: Planera och brainstorma smidigt med Whiteboards, som ger ditt team en visuell plattform för fjärrsamarbete som är direkt kopplad till dina uppgifter.

Spela in och dela videor: Spela enkelt in och dela skärminspelningar för att visuellt förklara uppgifter, ge feedback eller demonstrera processer med hjälp av Clips.

Organisera idéer: Skriv, redigera och samarbeta i Docs, vilket gör det enkelt att hantera projektdetaljer och teamfeedback på ett effektivt sätt.

Begränsningar för ClickUp

Användare med begränsad teknisk expertis kan uppleva den initiala installationen och navigeringen som utmanande.

Mobilappen har färre funktioner än desktopversionen, vilket kan minska effektiviteten vid distansarbete.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (9 880+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 260 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är ett otroligt mångsidigt projektledningsverktyg som erbjuder robust anpassning som kan anpassas till alla teams arbetsflöden. Dess intuitiva gränssnitt och funktionsrika plattform, inklusive uppgiftshantering, tidsspårning och samarbetsverktyg, gör det enkelt att hålla projekten organiserade och på rätt spår. De kontinuerliga uppdateringarna och integrationerna säkerställer att det förblir en effektiv, allt-i-ett-lösning för produktivitet.

💡 Proffstips: Det är viktigt att kommunicera i olika format, såsom text, ljud och video, för att undvika missförstånd, särskilt när det finns språkliga eller kulturella skillnader. Detta säkerställer tydlighet och minskar risken för missförstånd.

📖 Läs också: 15 gratis mallar för projektkommunikationsplaner

2. Microsoft Teams (bäst för enkel integration med Microsoft 365)

Microsoft Teams är ett bra val för ett samarbetsverktyg för företag om du huvudsakligen arbetar med Microsoft 365. Det är utformat för att synkroniseras med Word, Excel, PowerPoint och OneDrive, vilket gör det till det självklara valet för företag som redan använder Microsofts ekosystem.

Oavsett om du leder ett litet team eller en stor organisation håller dess kommunikations- och meddelandefunktioner – från kanaler till gäståtkomst – alla uppkopplade.

Microsoft Teams bästa funktioner

Integrera sömlöst med Microsoft 365-appar som Word, Excel etc. för dokumentdelning och samarbete.

Möjliggör storskaliga videokonferenser för upp till 1 000 deltagare med funktioner som grupprum, liveomröstningar och chatt i realtid.

Skapa mötesanteckningar med AI som automatiskt fångar upp viktiga diskussionspunkter.

Begränsningar i Microsoft Teams

Vissa synkroniseringsproblem uppstår när team är inloggade på både stationära datorer och mobila enheter.

Det finns integrationsutmaningar med verktyg som inte kommer från Microsoft.

Priser för Microsoft Teams

Teams Essential-plan: 5 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic-plan: 6 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard-plan: 12,50 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: På Amazon är PowerPoint förbjudet vid möten. Istället använder teamen sexsidiga memon skrivna i berättande stil. Alla läser dokumentet tyst i början av mötet, vilket säkerställer en gemensam förståelse innan diskussionerna inleds.

3. Discord (bäst för att bygga gemenskap och informellt samarbete)

Discord, som ursprungligen utvecklades för gamers, har utvecklats till ett verktyg för att bygga interaktiva digitala communityn, från professionella grupper till nätverk för hobbyister.

Den är mest känd för sin avslappnade, användarvänliga röst- och videokommunikation. Denna informella kommunikationsform är dock kanske inte idealisk för mycket strukturerade miljöer eller företagsmiljöer.

Discords bästa funktioner

Använd anpassade emojis, klistermärken, ljudeffekter och mycket mer i dina röst-, video- och textchattar.

Anpassa och automatisera rutinuppgifter med hjälp av bots på ett mycket enkelt sätt.

Växla mellan PC, telefon och till och med konsoler för att hålla kontakten överallt.

Begränsningar för Discord

Att konfigurera en Discord-server kan vara förvirrande i början.

Resursförbrukningen, både av CPU och internet, är hög.

Priser för Discord

Gratis

Discord Nitro Classic: 5 $/månad per användare

Discord Nitro: 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Discord

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Discord?

Discord är en app för snabbmeddelanden för enskilda chattar och gruppchattar, ursprungligen utvecklad med spelare i åtanke för att erbjuda en mer direkt, mångsidig och användarvänlig upplevelse än tidigare program som Ventrilo, Mumble eller Roger Wilco. Du kan organisera communityn med flera text- och röstmeddelandekanaler, och appen är gratis. Den fungerar också på en rad olika plattformar – webben, som fristående program, på din telefon etc.

🧠 Kul fakta: Discord startade som ”Fates VoIP”, ett röstkommunikationsverktyg för gamers. Det bytte namn till Discord 2015 för att nå en bredare publik.

4. Pumble (Bäst för små team med begränsad budget)

Pumble är ett gratis kommunikationsverktyg utan dolda avgifter. Om du har ett litet team och letar efter Slack-liknande funktioner utan prislappen är Pumble rätt val. Det är en enkel men effektiv plattform som möjliggör videokonferenser, grundläggande fildelning, röstsamtal, skärmdelning och mycket mer.

Pumbles bästa funktioner

Skicka direktmeddelanden för personliga chattar eller gruppdiskussioner

Organisera konversationer med dedikerade kanaler för att säkerställa att diskussionerna förblir fokuserade.

Schemalägg meddelanden så att de når ditt team vid perfekt tidpunkt.

Aktivera trådade konversationer för att underlätta tydliga och organiserade diskussioner.

Pumbles begränsningar

Det finns ingen möjlighet att skicka röstmeddelanden.

Sökverktygen behöver den exakta sökordssträngen för att fungera korrekt.

Pumble-priser

Gratis

Pro-plan: 2,49 $/månad per plats

Affärsadministrationsplan: 4 $/månad per plats

Enterprise-plan: 7 $/månad per plats

Produktivitetspaket: 13 USD/månad per användare

Pumble-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pumble?

Det här är en lättanvänd tjänst, och alla våra anställda har snabbt vant sig vid att använda den, oavsett ålder eller tekniska kunskaper. Det är ett roligt och användbart sätt att kommunicera med teammedlemmar överallt!

🔍 Visste du att? Det första videosamtalet ägde rum 1968 under världsutställningen via AT&T:s Picturephone. Även om tekniken var klumpig banade den väg för moderna videokonferensverktyg som Zoom och Microsoft Teams.

5. Slack (Bäst för samarbete och integration på arbetsplatsen)

Slack gör det enkelt att kommunicera med ditt team via kanaler, trådar och direktmeddelanden. Det är välkänt för sina integrationer med appar som Google Drive och Salesforce.

Appens största fördel är dess förmåga att integreras med nästan alla produktivitetsverktyg för att automatisera uppgifter, skapa anpassade arbetsflöden och organisera konversationer.

Slacks bästa funktioner

Skapa kanaler för organiserad kommunikation och segmentera diskussioner efter projekt, ämne eller avdelning.

Anpassa aviseringar för att hantera fokus med prioriterade kanaler eller nyckelord för att minska distraktioner samtidigt som du håller dig informerad.

Använd emojis och reaktioner för att göra konversationerna roligare och mer uttrycksfulla.

Slacks begränsningar

I gratisversionen begränsas meddelandehistoriken till 90 dagar.

Meddelanden blir överväldigande utan ordentlig organisation

Slack-priser

Gratis

Standardplan: 7 $/månad per användare

Plus-abonnemang: 12,50 $/månad per användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Slack började som ett verktyg för intern kommunikation under utvecklingen av ett videospel som hette Glitch. Spelet blev ingen succé, men kommunikationsplattformen blev enormt populär.

6. Flock (Bäst för teamets produktivitet och uppgiftshantering)

Flock är en intern kommunikationsprogramvara som riktar sig till team som värdesätter produktivitetsfunktioner. Förutom chatt och videosamtal integrerar Flock uppgiftshantering, omröstningar, påminnelser och fildelning direkt i dina konversationer.

Förutom vanliga videokonferenser, chattfunktioner och röstanteckningar erbjuder Flock en helt användbar produktivitets- och säkerhetspaket.

Flock bästa funktioner

Få tillgång till inbyggd uppgiftshantering och påminnelser för att skapa, tilldela och spåra uppgifter direkt i plattformen.

Få inbyggd integration med Google Drive och Dropbox för att slippa växla mellan olika applikationer.

Aktivera administratörsfunktioner som hantering av användarbehörigheter från instrumentpanelen.

Flock-begränsningar

Kommer med en meddelandegräns på 10 000 meddelanden.

Ljud och bild kan ibland bli förvrängda i videochatten.

Flock-priser

Gratis

Pro-plan: 3 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Flock

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Flock?

Den är enkel att använda och underlättar den dagliga kommunikationen med arbetsgruppen. Den erbjuder också möjligheten att skapa olika arbetsytor och har utmärkta administratörsfunktioner för att hantera en arbetsyta. Flock har varit mycket användbar i den dagliga kommunikationen och är praktisk att använda varje dag.

7. Chanty (Bäst för enkel teamkommunikation med inbyggd uppgiftshantering)

Chanty är ett enkelt kommunikationsverktyg för team som kombinerar meddelanden, röst- och videosamtal med en inbyggd funktion för uppgiftshantering. Du kan chatta med ditt team, omvandla meddelanden till uppgifter och följa framstegen – allt på samma plattform.

Chantys bästa funktioner

Få tillgång till obegränsad meddelandehistorik för att söka och hämta tidigare konversationer utan tidsbegränsningar.

Genomför videosamtal med teamet för smidig kommunikation och samarbete ansikte mot ansikte direkt inom plattformen.

Skicka röstmeddelanden för snabba ljudanteckningar, vilket möjliggör snabbare kommunikation när det inte är lämpligt att skriva.

Chantys begränsningar

Färre tredjepartsintegrationer än konkurrenterna

Uppgiftshanteringen saknar avancerade funktioner som automatisering från början till slut.

Priser för Chanty

Gratis

Affärsplan: 3 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chanty?

Chanty erbjuder snabb meddelandehantering och stabila ljud- och videosamtal, vilket har förbättrat vårt teams kommunikation avsevärt. Schemalagda meddelanden hjälper till att hantera konversationer över tidszoner och hålla teamen organiserade.

🔍 Visste du att? I teamarbete är kommunikation nyckeln till att undvika Ringelmann-effekten, där individer bidrar med mindre ansträngning ju större gruppen blir. Tydliga mål och diskussioner kan mildra detta fenomen.

8. Google Chat (bäst för användare av Google Workspace)

Om ditt team redan använder Google Workspace är Google Chat ett utmärkt alternativ för teamkommunikation. Det är integrerat med Gmail, Drive och Kalender, vilket gör att du kan samarbeta utan problem.

Google Chat har fullständig Gemini-integration, vilket innebär att du kan komma åt Googles senaste LLM direkt i ditt chattgränssnitt.

De bästa funktionerna i Google Chat

Få sömlös integration med Google Workspace-appar för smidigt samarbete mellan verktyg som Gmail, Google Drive och Docs.

Använd trådade konversationer för bättre organisation genom att gruppera svar under specifika meddelanden för enklare spårning.

Underlätta videosamtal direkt från dina chattkonversationer med en inbyggd Meet-integration.

Begränsningar för Google Chat

Gemini är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Inte idealiskt för användare eller team som inte använder Google.

Priser för Google Chat

Gratis för privatpersoner

Business Starter-plan: 6 $/månad per användare

Business Standard-plan: 12 USD/månad per användare

Business Plus-abonnemang: 18 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Google Chat

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Chat?

Google Chat gjorde det möjligt för oss att kommunicera effektivt inom Google Workspace, men det erbjöd inga unika funktioner som gjorde det speciellt.

9. Connecteam (bäst för team utan fasta arbetsplatser och mobila team)

Connecteam är en plattform för personalhantering som är utformad för team utan fasta arbetsplatser. Den erbjuder kommunikation, schemaläggning och uppgiftshantering i en mobilvänlig app.

Detta verktyg är idealiskt för detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen samt logistik, där anställda inte tillbringar sin tid vid ett skrivbord men ändå behöver hålla kontakten.

Med Connecteam får du mycket mer än bara meddelandefunktioner.

Connecteams bästa funktioner

Samla alla arbetskontakter via chatt, flöde eller katalog

Få integrerad tidrapportering och schemaläggning av arbetspass

Behåll överblicken och hantera intern kommunikation på administratörsnivå

Begränsningar för Connecteam

Begränsad funktionalitet för kontorsbaserade team

Behöver många uppgraderingar för att få alla funktioner

Priser för Connecteam

Grundläggande plan: 29 $/månad för 30 användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Connecteam

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

Appen är mycket överskådlig och enkel att använda för både administratörer och vår personal. Den har centraliserat ett antal av våra processer, vilket har skapat bättre kommunikation och effektiviserat administrativa uppgifter.

10. ProofHub (Bäst för visuell projektledning och textbaserad teamkommunikation)

ProofHub är ett projektledningsverktyg med integrerade kommunikationsfunktioner. Det är idealiskt för team som vill centralisera projektplanering och meddelanden.

Verktyget låter dig anpassa arbetsflöden med flera vyer för att passa ditt teams behov – välj mellan tavelvy, tabellvy, Gantt, kalender, min vy och mer för att förtydliga uppgifter och deadlines.

ProofHubs bästa funktioner

Spåra tid som läggs på uppgifter och ange tidsuppskattningar för varje uppgift.

Få tillgång till Gantt-diagram, Kanban-tavlor och uppgiftsuppföljning.

Planera, följ upp och hantera projekt av alla storlekar utan krångel.

ProofHubs begränsningar

Begränsade funktioner för samarbete i realtid (inga video-/röstsamtal)

Färre integrationer jämfört med dedikerade meddelandeverktyg

Proofhubs prissättning

Essential-abonnemang: 45 $/månad (faktureras årligen)

Ultimate Control: 89 $/månad (faktureras årligen)

Proofhub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

11. Ryver (Bäst för team som letar efter ett alternativ till Slack med uppgiftshantering)

Ryver kombinerar Slack-liknande chattfunktioner för team med uppgiftshantering, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för team som vill ha mer kontroll över sina arbetsflöden.

Den erbjuder trådade konversationer, fildelning och uppgiftsfördelning i en enda, lättanvänd plattform.

Ryvers bästa funktioner

Få integrerad uppgiftshantering med teamchattar

Dela filer direkt från Google Drive, Dropbox eller Box.com.

Skapa anpassade inkommande och utgående webhooks och bots

Ryvers begränsningar

Det är svårt att förstå vem som pratar med vem i stora konversationer.

Mobilappen är trög

Ryvers priser

Startpaket: 34,50 $/månad för upp till 12 användare

Standardplan: 64,50 $/månad för upp till 30 användare

Medium-abonnemang: 2 $/användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Ryver-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

12. Fleep (Bäst för kommunikation mellan team utan e-post)

Fleep är utformat för team som arbetar inom olika organisationer. Det erbjuder ett sätt att kommunicera utan att behöva förlita sig på e-post. Det är ett chattbaserat verktyg som gör det möjligt att kommunicera med interna team och externa partners på ett och samma ställe, vilket förenklar samarbetet.

Det saknar dock vissa avancerade funktioner, såsom uppgiftshantering eller integration med tredjepartsappar, vilket gör det mindre omfattande än andra verktyg.

Fleep bästa funktioner

Hantera och kontrollera åtkomsten till medarbetarinformation

Markera viktiga meddelanden eller länkar med funktionen Pinboard.

Få e-postkompatibilitet för användare som inte använder Fleep

Fleep-begränsningar

Det finns storleksbegränsningar för bilder på gratiskonton.

Röstsamtal är lite buggiga

Fleep-priser

Affärsplan: 5,5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företagsplan: Anpassad prissättning

Fleep-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

13. Troop Messenger (bäst för små till medelstora team med säkerhetsbehov)

Troop Messenger är utformat för små till medelstora team och prioriterar säkerhet och användarvänlighet. Det erbjuder snabbmeddelanden via chatt, röst- och videosamtal, samt fil- och skärmdelning.

Detta verktyg är idealiskt för att säkerställa dataintegritet och säker kommunikation, eftersom det är hostat på säkra lokala servrar, vilket minimerar säkerhetsriskerna.

Troop Messengers bästa funktioner

Dra nytta av den extra säkerheten som lokala, självhostade servrar erbjuder.

Skicka meddelanden som försvinner med funktionen Burnout.

Dela textfiler, PDF-filer, PPT-filer, bilder, videor och URL-adresser i 1:1-chattar och gruppchattar.

Begränsningar för Troop Messenger

Det finns ingen möjlighet att spela in möten.

Chattrumsfilter hålls dolda

Priser för Troop Messenger

Gratis provperiod

Premiumplan: 1 $/månad per användare

Företagsplan: 5 $/månad per användare

Självhosting: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Troop Messenger

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

14. Workplace (bäst för större företag som vill ha en upplevelse som liknar sociala medier)

Workplace by Meta ger teamkommunikationen en Facebook-liknande upplevelse. Den är utformad för större företag som vill ha en bekant social plattform för internt samarbete, med funktioner som nyhetsflöden, grupper och livevideo.

Workplace integreras väl med Metas andra produkter, som WhatsApp och Instagram. Workplace stängs dock ner den 31 maj 2026.

De bästa funktionerna på arbetsplatsen

Få ett gränssnitt som liknar sociala medier för intern kommunikation.

Aktivera livevideostreaming och gruppvideosamtal

Integrera med WhatsApp och andra Meta-verktyg

Begränsningar på arbetsplatsen

Plattformen stängs ner om två år.

Inte idealiskt för mindre team eller miljöer med mycket projektledning.

Priser för arbetsplatsen

Grundplan: 4 $/månad per användare

Betyg och recensioner av arbetsplatser

G2: 4,0/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

📖 Läs också: Hur man väljer den bästa mötesfrekvensen för distansarbetande team

15. Trello (Bäst för visuell uppgiftshantering och samarbete)

Trello är ett mycket visuellt projektledningsverktyg som är idealiskt för team som organiserar sina uppgifter med tavlor, listor och kort. Det är intuitivt för att planera projekt, följa framsteg och samarbeta i realtid med enkel dra-och-släpp-funktion.

Trellos användarvänliga gränssnitt och Kanban-inspirerade tavlor gör det populärt för både individer och team.

Trellos bästa funktioner

Skaffa Kanban-tavlor för visuell uppgiftsuppföljning och flytta uppgifter mellan anpassningsbara kolumner.

Använd Power-Ups för att automatisera uppgifter och integrera med andra verktyg.

Anslut de appar som ditt team redan använder till ditt Trello-arbetsflöde.

Trellos begränsningar

Detta är inte i sig ett kommunikationsverktyg, utan är mer inriktat på projektvisualisering och uppgiftshantering.

Det finns ingen inbyggd uppgiftsberoende, vilket gör det svårt att spåra flera projekt.

Trellos priser

Gratis

Standardplan: 5 $/månad per användare

Premiumplan: 10 USD/månad per användare

Företagsplan: Från 17,50 $/månad för 50 användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

16. Rocket. Chat (Bäst för team som söker ett öppet källkodsverktyg som är mycket anpassningsbart)

Rocket. Chat är en öppen källkodsplattform för kommunikation för myndigheter, försvaret och företag inom kritisk infrastruktur. Den erbjuder chatt, röst- och videokonferenser i realtid, robust integration med plattformar som är kompatibla med Matrix-protokollet samt möjligheten att hosta den på dina egna servrar för ökad säkerhet.

Rocket. Chats största försäljningsargument är dess flexibilitet – du kan anpassa plattformen efter ditt teams specifika behov och säkerhetskrav.

Rocket. Chat bästa funktioner

Möjliggör automatiserade och agentassisterade interaktioner med användare via deras föredragna kanaler.

Få lokal hosting för datakontroll och säkerhet, så att din känsliga information stannar inom organisationen.

Konfigurera anpassade roller och utnyttja ett anpassningsbart system för användarbehörigheter.

Rocket. Chat-begränsningar

Det finns en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare.

Det saknas användbar dokumentation.

Priser för Rocket. Chat

Startpaket: Gratis

Pro-plan: 4 $/månad per användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rocket. Chat?

Jag använde RocketChat ett tag på grund av Slack-importen och bryggalternativen. Det fungerade faktiskt ganska bra. Gränssnittet var inte så snyggt, men det fanns gott om utrymme för anpassning.

💡 Proffstips: Skapa ett system med ”kommunikationskompisar” där teammedlemmar paras ihop för att tillsammans gå igenom viktiga meddelanden eller uppdateringar. Denna metod främjar samarbete och uppmuntrar till olika perspektiv på tydlighet. Att kontrollera att alla har förstått hjälper till att upptäcka potentiella kommunikationsbrister innan de eskalerar.

17. Brosix (Bäst för säker kommunikation med distansarbetande team)

Asynkronisering har förändrat vårt sätt att samarbeta. Säkerheten är dock fortfarande en viktig fråga när det gäller distansarbete. Brosix är ett kommunikationsverktyg som har utformats med stränga säkerhetskrav i åtanke.

Säkerhetsfunktionerna inkluderar krypterade meddelanden, röst- och videosamtal, skärmdelning och filöverföringar. Oavsett om du diskuterar känsliga projekt eller bara behöver en pålitlig teamchatt, kan du lita på Brosix säkra infrastruktur.

Brosix bästa funktioner

Spela in användaråtgärder med övervakning och granskning av användaraktivitet

Hantera teamets nätverksaktiviteter, nätverksstatus och användarbehörigheter centralt.

Skapa ditt eget privata teamnätverk med krypterad dataöverföring

Brosix begränsningar

Varningarna kommer inte alltid i tid.

Gruppchattar har tagits bort och ersatts av rum, vilket medför vissa olägenheter.

Brosix prissättning

Startup-plan: Gratis

Affärsplan: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Premiumplan: 6 $/månad per användare (faktureras årligen)

Brosix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Brosix?

Den är fristående; du kan skapa grupper och behörigheter. Enkel att installera och använda. Det finns många nya funktioner, till exempel att visa en profilbild tillsammans med namnet.

📖 Läs också: Hur asynkron arbete förändrar samarbetet

18. Workvivo (Bäst för medarbetarengagemang och intern kommunikation)

Workvivo är ett modernt socialt intranät som är utformat för att öka medarbetarnas engagemang och kommunikation. Dess välbekanta gränssnitt förenklar teamets uppkoppling och samarbete.

Funktioner som uppdateringar i realtid, chattmeddelanden, fildelning, livestreaming och till och med poddar bidrar till att skapa en livlig och sammankopplad arbetsplats. Den integreras också med verktyg som Slack, Microsoft Teams och Zoom.

Workvivos bästa funktioner

Hantera ett flöde som liknar sociala medier för att dela uppdateringar och hälsningar.

Använd erkännande- och belöningssystemet för att höja moralen.

Integrera med över 40 HR-verktyg som Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR etc.

Workvivos begränsningar

Inte lämplig för detaljerad projektledning

Kan vara distraherande om det används för mycket för sociala uppdateringar.

Workvivo-priser

Affärsplan: Från 20 000 dollar för 250–2000 anställda

Företagsplan: Anpassad prissättning

Workvivo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workvivo?

Vi älskar Workvivo Ul och vi har många utrymmen där vi kan interagera med människor som har samma intressen. Vårt företag publicerar alla nyheter som händer runt omkring och vi älskar särskilt Meme-utrymmet, det är där vi tillbringar mest tid.

19. RingCentral (Bäst för videomöten och affärskommunikation)

RingCentral är en molnbaserad kommunikationshub som täcker allt från företagstelefonsystem till videokonferenser och teammeddelanden. Den är användarvänlig och integreras med populära appar som Google Workspace och Microsoft 365.

Verktyget är idealiskt för hybridkommunikation på arbetsplatsen. Det erbjuder obegränsade samtal i USA och Kanada, videomöten för upp till 200 personer och funktioner som samtalsinspelning och röstmeddelanden till text.

RingCentrals bästa funktioner

Möjliggör högkvalitativa videokonferenser med upp till 200 deltagare

Spåra och rapportera servicekvalitet, systemanvändning och andra viktiga prestationsindikatorer.

Integrera enkelt med Microsoft 365, Google Workspace, Slack och över 100 andra appar.

RingCentrals begränsningar

Användningen innebär en brant inlärningskurva.

Det förekommer ibland buggar i mobilappen.

RingCentrals priser

Anpassad prissättning

RingCentrals betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

20. Element (Bäst för öppen källkod och decentraliserad kommunikation)

Element är ett öppet källkodsbaserat kommunikationsverktyg som bygger på Matrix-nätverket. Det riktar sig till team som vill ha decentraliserad kommunikation utan att vara beroende av tredjepartsservrar.

En av Elements mest framstående funktioner är dess förmåga att fungera i högsäkerhetsmiljöer med alternativ för air-gapped-distributioner och säkra gränsgateways. Dessutom säkerställer den decentraliserade arkitekturen att det inte finns någon enskild felpunkt i nätverket.

Element bästa funktioner

Anpassa nätverkskonfigurationer och behörigheter med Element Server Suite

Skapa nätverk som passar dina behov med hjälp av den öppna standarden Matrix.

Få tillgång till kopplingar till andra plattformar som Slack, IRC och mer.

Elementbegränsningar

Det finns ännu inga röstmeddelanden i systemet.

Det saknas ett push-to-talk-system för röstmeddelanden.

Elementprissättning

Startpaket: Gratis för upp till 200 användare

Affärsplan: 5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företagsplan: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Sovereign-plan: Anpassade distributioner

Elementbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (25+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Element?

Välj Element. Den finns tillgänglig på alla plattformar: Windows, OSX, Linux, Android och iOS. Du kan även använda den i en webbläsare. Den är öppen källkod och har end-to-end-kryptering. Dessutom behöver du inte ange något mobilnummer för att registrera dig. Du kan till och med vara värd för din egen Element-server.

ClickUp: Din kompletta lösning för smidigt samarbete

Teamkommunikationsappar kan avgöra hur effektivt ditt arbete blir. Valet av rätt teamkommunikationsapp beror på dina specifika behov, oavsett om det handlar om smidigt samarbete, säker meddelandehantering eller ökad produktivitet.

Men om du fortfarande är osäker och vill ha det bästa av två världar kan du inte gå fel med ClickUp.

Chatten är inbyggd i din projektledningsplattform, så du behöver inte byta app eller tappa fokus. Du kan chatta med ditt team i realtid, dela filer och till och med länka uppgifter direkt till konversationer.

Håll konversationen igång och arbetet i rörelse. Registrera dig gratis på ClickUp idag!