De 13 bästa programvarorna för intern kommunikation på arbetsplatsen 2025

Att navigera i den digitala arbetsvärlden kan vara en virvelvind, särskilt när det gäller att upprätthålla en tydlig och effektiv kommunikation inom ditt team. I dagens moderna samhälle handlar teamkommunikation inte längre bara om konferenssamtal och mötesprotokoll.

Verktyg för intern kommunikation och samarbete har revolutionerat hur vi håller kontakten, kommunicerar regelbundet, hanterar uppgifter och säkerställer samordning i våra tvärfunktionella team. Dessa verktyg är avgörande för att främja effektiv intern kommunikation i hela organisationen.

De är ditt digitala konferensrum, din delade kalender och din anslagstavla i ett. De bryter ner barriärer, minimerar missförstånd och säkerställer att alla i ditt distansarbete team är på samma sida, oavsett om de är på kontoret, arbetar hemifrån eller på sina mobila enheter.

Utmaningen? Det finns ett hav av alternativ att välja mellan, och alla lovar att vara nyckeln till maximal produktivitet. För att navigera i dessa vatten behöver du en detaljerad karta som visar vad du ska leta efter och en lista över de bästa aktörerna på marknaden.

Så håll dig kvar medan vi dyker in i den spännande världen av de bästa programvarorna för internkommunikation, så hjälper vi dig att hitta den perfekta för dina behov.

Vad är interna kommunikationsplattformar?

Programvara för intern kommunikation, även känd som verktyg för teamkommunikation, är digitala plattformar som är särskilt utformade för att underlätta och förbättra kommunikationen inom en organisation. Dessa verktyg utgör en centraliserad knutpunkt där teammedlemmarna kan samarbeta, dela information, tilldela uppgifter och hålla kontakten i realtid.

Vad ska du leta efter i programvara för internkommunikation?

När du utforskar det stora utbudet av de bästa verktygen för intern kommunikation och samarbete är det viktigt att fokusera på de funktioner som verkligen bidrar till ditt företags framgång. De bästa verktygen för intern kommunikation kan se flashiga ut på ytan, men det är funktionaliteten som verkligen spelar roll.

Här är några viktiga funktioner som du bör se till att ditt val har:

Sömlös integration

Användarvänligt gränssnitt

Kommunikation i realtid

Samarbetsfunktioner

Säkerhet och integritet

Mobilkompatibilitet

Anpassningsbara aviseringar

Dessa element är mer än bara imponerande punkter på ett specifikationsblad. De är byggstenarna i en sammankopplad, transparent och produktiv arbetsmiljö.

Rätt programvara för internkommunikation ska främja sammankoppling och förbättra samarbetet och produktiviteten samtidigt som den garanterar säkerhet och flexibilitet. Tänk på din organisations specifika behov och hur varje funktion kan tillgodose dem innan du fattar ett beslut.

De 13 bästa programvarorna för intern kommunikation på jobbet

Prova ClickUp Chat Samarbeta med ditt distansarbete utan krångel med ClickUp Chat View.

ClickUp är en mångsidig programvarulösning för projektledning och kommunikation som erbjuder enkla sätt för team att hålla kontakten. I hjärtat av ClickUps interna kommunikationsfunktioner är det enkelt att tilldela uppgifter till teammedlemmar så att flaskhalsar inte uppstår i e-posttrafiken.

Dessutom erbjuder Chat View fjärrteam en snabbmeddelandefunktion för diskussioner och samarbete i realtid. Team kan också enkelt utbyta idéer, dela filer och tillhandahålla uppdateringar via en centraliserad plattform.

Integrerade delade kalenderappar hjälper teamen att hålla ordning och följa deadlines. Detta ger dina team en 360-graders överblick över uppgifter och milstolpar så att de bättre kan samordna sina insatser för smidig projektledning och genomförande. Anpassningsbara push-meddelanden och påminnelser säkerställer att viktig information levereras snabbt till rätt personer, vilket minskar kommunikationsbristerna i teamet och ökar tydligheten.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

ClickUp är dessutom ett av de mest effektiva verktygen för intern kommunikation tack vare sina samarbetsfunktioner i ClickUp Docs, som gör att teamen kan arbeta tillsammans på ett smidigt sätt.

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för internkommunikation för att informera dina anställda om evenemang eller förändringar.

Begränsningar för ClickUp

Anpassningsalternativen kan vara överväldigande för nya användare jämfört med vissa andra verktyg.

Alla vyer är inte tillgängliga i denna mobilapp för anställda (ännu!).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Google Workspace

via Google Workspace

Google Workspace är en kraftfull svit av produktivitets- och samarbetsverktyg som utmärker sig som ett effektivt internt kommunikationsprogram. Dess enkla gränssnitt och omfattande funktioner gör det möjligt för team att enkelt förbättra sina interna kommunikationsstrategier och sitt samarbete.

Paketet inkluderar Gmail, som främjar effektiv och säker extern och intern kommunikation med trådade konversationer och smart sökning. Google Meet erbjuder smidig videokonferens, integrerad med Google Kalender, för enkel schemaläggning. För dokumentation erbjuder Google Docs en samarbetsplattform för mötesprotokoll och skapande av filer.

De bästa funktionerna i Google Workspace

Allt-i-ett-plattformen inkluderar e-post, delade enheter, kalendrar, dokument, presentationer och kalkylblad.

Starka säkerhetsåtgärder som tvåfaktorsautentisering och datakryptering

Den molnbaserade plattformen är tillgänglig var som helst och på alla enheter.

Synkronisering i realtid säkerställer att säkerhetskopierade data alltid är tillgängliga.

Ett av de mest använda verktygen för företagskommunikation

Begränsningar i Google Workspace

Olika verktyg och funktioner skapar en brant inlärningskurva

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra programvaror för medarbetarkommunikation

Priser för Google Workspace

Startpris: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Workspace

3. Staffbase

via Staffbase

Staffbase är en allt-i-ett-lösning för kommunikation med anställda med ett intuitivt gränssnitt och en funktionsrik plattform. En av Staffbases främsta styrkor är dess förmåga att centralisera peer-to-peer-kommunikation över olika kanaler.

Detta verktyg för intern kommunikation mellan medarbetare erbjuder en enhetlig plattform där medarbetarna kan få tillgång till viktig information, delta i konversationer i realtid och hålla sig informerade om nyheter och uppdateringar inom företaget.

Med Staffbase kan organisationer skapa dedikerade kanaler för olika team eller avdelningar, vilket säkerställer effektiv kommunikation och minskar informationssilos. Det erbjuder också funktioner som push-meddelanden, medarbetarundersökningar och riktad innehållsleverans, vilket möjliggör personlig och riktad kommunikation med medarbetarna.

Dessutom underlättar Staffbase smidigt samarbete mellan distansarbetande team genom sina funktioner för fildelning, vilket gör det möjligt för dem att utbyta dokument, presentationer och mediefiler för smidig intern kommunikation.

Staffbases bästa funktioner

Enkel samverkan och lätt åtkomst till de senaste versionerna av företagets dokument

Programvara för medarbetarkommunikation har ett enkelt gränssnitt, vilket gör det lätt för alla att skapa professionellt och engagerande innehåll.

Backoffice-data för bättre beslutsfattande om interna kommunikationsstrategier

Snabb och flexibel onboarding-process

Begränsningar för Staffbase

Backend kan vara svårförståelig och komplicerad, vilket gör det utmanande att koppla samman olika organisationer.

E-posttestning kan förbättras jämfört med andra interna kommunikationsverktyg.

Begränsat till att endast skicka e-post från det konto du är inloggad på, vilket begränsar användningen för användare med flera konton.

Priser för Staffbase

Starter: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Staffbase-betyg och recensioner

4. Chanty

via Chanty

Chanty är en innovativ plattform för internkommunikation som är utformad för att effektivisera kommunikationen och främja samarbetet. Med Chanty kan du genomföra alla dina kommunikationsstrategier och öka produktiviteten.

Chanty erbjuder kraftfulla funktioner för teamkommunikation, såsom trådade konversationer, @mentions och fildelning, vilket säkerställer att viktig information är lättillgänglig och organiserad inom dedikerade kommunikationskanaler.

Detta förbättrar tydligheten och minskar kommunikationsbristerna. Dessutom gör Chantys robusta sökfunktion det möjligt för användarna att snabbt hämta tidigare konversationer och delade filer, vilket möjliggör effektiv informationshämtning och kunskapsdelning.

Med sitt användarvänliga gränssnitt fokuserar programvaran på att förbättra teamkommunikationen. Chanty revolutionerar dessutom interna kommunikationsverktyg för distansarbete och företag av alla storlekar. Genom att främja samarbete och skapa en produktiv arbetsmiljö visar sig Chanty vara ett värdefullt internt kommunikationsverktyg för moderna team som strävar efter att hålla kontakten och uppnå sina mål på ett effektivt sätt.

Chantys bästa funktioner

Anpassningsbara funktioner som passar organisationens behov

Mobilapp för bekväm åtkomst när du är på språng

Enkel integration med andra system och interna kommunikationsverktyg

Effektiva funktioner för innehållshantering och distribution

Starka säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information

Chantys begränsningar

Ibland förekommer prestandaproblem med laddningstiderna.

Avancerade funktioner kan kräva ytterligare kostnader eller uppgraderingar.

Vissa användare har rapporterat om tillfälliga tekniska problem eller buggar.

Brist på avancerade analys- och rapporteringsfunktioner jämfört med andra interna kommunikationsplattformar.

Priser för Chanty

Gratis

Företag: 4 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

5. Cerkl Broadcast

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcasts programvara för internkommunikation gör det möjligt för organisationer att leverera personaliserat innehåll till enskilda anställda baserat på deras intressen och preferenser. Genom intelligenta algoritmer sammanställer och distribuerar Cerkl Broadcast relevanta företagsnyheter, uppdateringar och meddelanden, vilket säkerställer att anställda får information som är relevant för dem.

Denna personliga approach ökar medarbetarnas engagemang och effektiviserar kommunikationen. Den gör det möjligt för organisationer att leverera riktade budskap och främja en känsla av tillhörighet och mänsklig kontakt mellan medarbetarna.

Cerkl Broadcast tillhandahåller djupgående analyser och insikter om medarbetarkommunikation, vilket gör det möjligt för företag att spåra medarbetarnas engagemang, mäta effektiviteten i sin interna kommunikationsstrategi och göra datadrivna förbättringar.

Cerkl Broadcasts bästa funktioner

AI automatiserar personalisering av innehåll baserat på mottagarens intressen.

Distribuerar automatiskt innehåll på företagets intranät

Mycket uppskattad och responsiv kundsupport jämfört med andra verktyg för internkommunikation.

Detaljerad analys för att spåra engagemang och få insikter i medarbetarnas beteende

Cerkl Broadcast-begränsningar

Den initiala installationen kan vara utmanande och tidskrävande, särskilt när det gäller kategorisering av innehåll.

E-postmeddelanden kanske inte visas korrekt i vissa e-postklienter.

Detaljerad analys och rapportering kan vara komplex och svår att förstå för vissa användare.

Priser för Cerkl Broadcast

Essentials: Från 500 dollar/månad

Premier: Kontakta oss för prisuppgifter

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Cerkl Broadcast – betyg och recensioner

6. Slack

via Slack

Slack är ett ledande verktyg för intern kommunikation som revolutionerar hur team samarbetar och kommunicerar. Slack gör det enkelt för organisationer att effektivisera teamkommunikationen, öka medarbetarnas engagemang och främja ett effektivt samarbete.

Slacks styrka ligger i dess funktioner för snabbmeddelanden i realtid, som gör det möjligt för team att delta i direktkonversationer och dela information på ett smidigt sätt. Plattformen erbjuder en mängd olika funktioner, såsom kanaler, trådade konversationer, @mentions och fildelning, vilket säkerställer att viktig information är lättillgänglig och organiserad inom dedikerade kanaler.

Slack kan också integreras med många verktyg och tjänster från tredje part, vilket gör det möjligt för team att centralisera sitt arbetsflöde och få tillgång till viktig information från olika källor på en och samma plattform.

Slacks bästa funktioner

Slack integreras med populära arbetsplatsapplikationer som Google Workspace , Trello och Salesforce.

Robust sökfunktion gör det möjligt att snabbt hitta tidigare konversationer eller delade filer.

Anpassningsbara aviseringar hjälper användarna att hålla sig uppdaterade om relevanta konversationer utan att bli överväldigade.

Ett av de mest använda verktygen för medarbetarkommunikation med nästan 750 000 företag som använder det.

Slacks begränsningar

Gratisversionen har vissa begränsningar, till exempel ett tak för sökbara meddelanden, vilket kan vara en nackdel för mindre team eller företag.

Genvägar och integrationer är mindre intuitiva

Att prenumerera på flera Slack-kanaler kan vara överväldigande

Priser för Slack

Gratis

Pro : 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Slack

7. Vidyard

via Vidyard

Vidyards programvara för internkommunikation har revolutionerat hur organisationer kommunicerar och interagerar med sina anställda genom kraften i video. Med Vidyard kan dina teammedlemmar skapa och dela intressant videoinnehåll för att förmedla viktiga budskap, utbildningsmaterial, relevant information och företagsnyheter på ett mer engagerande och effektfullt sätt.

Anpassningsbara videospelare och interaktiva element säkerställer att företagskommunikationen fångar uppmärksamheten och når fram till medarbetarna. Få all den information du behöver om videokommunikation, prestanda och engagemang hos medarbetarna. Detta gör det möjligt för organisationer att mäta effektiviteten i sina interna kommunikationsstrategier och göra datadrivna förbättringar.

Vidyards bästa funktioner

Kraftfulla, intuitiva inspelningsfunktioner för högkvalitativa videomeddelanden

Djupgående videoanalyser ger värdefulla insikter om tittarnas engagemang.

Integreras med olika plattformar som e-post, sociala medier och CRM-system.

Vidyards begränsningar

Begränsade videoredigeringsfunktioner

Enstaka rapporter om problem med videouppspelning och laddning

Vidyard-priser

Gratis

Pro: 29 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vidyard-betyg och recensioner

8. Microsoft Teams

via Microsoft

Microsoft Teams är lätt att använda och har en lång lista med funktioner som främjar smidigt samarbete. De integrerade videokonferensfunktionerna gör det möjligt för team att hålla virtuella möten och samarbeta i realtid, oavsett var de befinner sig. Skärmdelning och gemensam dokumentredigering förbättrar kommunikationen ytterligare och ökar teammedlemmarnas produktivitet.

Microsoft Teams erbjuder också en centraliserad hubb för kommunikation, integrerad med andra Microsoft-verktyg som SharePoint och OneDrive. Detta möjliggör smidig åtkomst till filer, dokument och samarbetsytor, vilket främjar transparens och minskar informationssilos.

Microsoft Teams bästa funktioner

Högkvalitativa videosamtal med funktioner som bakgrundssuddighet, mötesinspelning och skärmdelning.

Sömlös integration med andra Microsoft 365-applikationer som Word, Excel, PowerPoint och SharePoint

Robusta säkerhetsfunktioner garanterar säkra och privata konversationer och fildelning.

Begränsningar i Microsoft Teams

Saknar omfattande anpassningsmöjligheter, särskilt jämfört med vissa av sina konkurrenter.

Svårt att integrera med kommunikationsprogramvara för anställda som inte kommer från Microsoft.

Microsofts prissättning

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsofts betyg och recensioner

9. Discord

via Discord

Discord, som främst är känt som en kommunikationsplattform för gamers, har också visat sig vara ett mångsidigt och effektivt verktyg för intern kommunikation inom teamledning. Dedikerade servrar och kanaler fungerar som en centraliserad hubb för teamkommunikation. Team kan delta i röst- och textkonversationer i realtid, dela filer och samarbeta smidigt, vilket främjar en företagskultur med effektiv kommunikation och snabba beslut.

Discord erbjuder robusta funktioner som röstchatt, videochatt, skärmdelning och rollbaserade behörigheter, vilket gör det möjligt för team att samarbeta effektivt och främja en känsla av gemenskap. Discords anpassningsbara aviseringar och omfattande integrationer med andra verktyg möjliggör strömlinjeformade arbetsflöden och informationsdelning mellan plattformar, vilket ytterligare förbättrar samarbetet.

Discords bästa funktioner

Brett utbud av kommunikationsalternativ, inklusive text-, röst- och videochatt

Anpassade servrar och bots

Pålitlig skärmdelning och streaming

Begränsningar i Discord

Inte primärt utformat för affärsbruk

Begränsad filuppladdning för gratisanvändare

Saknar säkerhet på företagsnivå för att skydda känsliga filer och data

Priser för Discord

Gratis

Nitro Basic: 2,99 $/månad per användare

Nitro: 9,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Discord

10. Jostle

via Jostle

Jostles interna kommunikationsverktyg skapar en livlig och inkluderande digital arbetsplats via en centraliserad hubb där anställda kan få tillgång till viktig information, delta i diskussioner och dela uppdateringar på ett smidigt sätt. Funktioner som nyhetsflöden, medarbetarkataloger och anpassningsbara intranät främjar transparent och öppen kommunikation inom organisationen.

Jostle prioriterar medarbetarnas engagemang genom att möjliggöra erkännande av medarbetare och hylla prestationer för att odla en positiv arbetskultur och minska personalomsättningen. Plattformen erbjuder verktyg för erkännande av medarbetare mellan kollegor och feedback från medarbetare, vilket gör det möjligt för kollegor att offentligt erkänna och applådera varandras bidrag. Jostle ger också team möjlighet att lyfta fram enastående prestationer genom dedikerade kanaler eller nyhetsflöden.

Jostles bästa funktioner

Användarvänligt, enkelt gränssnitt

Samarbetsfunktionerna inkluderar uppgiftshantering och fildelning.

Funktioner som avsnittet "People" och Shout-Outs främjar medarbetarnas engagemang.

Biblioteksfunktionen möjliggör enkel lagring och åtkomst till filer.

Jostles begränsningar

Begränsade integrationer

Sökfunktionen kan vara långsam och oprecis.

Bristen på offline-läge begränsar åtkomsten till dokument

Jostle-priser

Brons: Kontakta oss för prisuppgifter

Silver: Kontakta oss för prisuppgifter

Guld: Kontakta oss för prisuppgifter

Platinum: Kontakta oss för prisuppgifter

Jostle-betyg och recensioner

11. Zoom

via Zoom

Zoom är ett omfattande verktyg för videokommunikation som erbjuder högkvalitativa videokonferenser för att underlätta intern kommunikation. Zoom är främst känt för videomöten, men erbjuder även röstsamtal, webbseminarier och chattmeddelanden, vilket gör det mångsidigt för olika typer av kommunikation.

Zoom bästa funktioner

Högkvalitativ video och ljud, med möjlighet att vara värd för upp till 1000 videodeltagare och 49 videor på skärmen.

Inspelningar och transkriptioner av samtal, vilket underlättar dokumentation och senare referenser.

Kalenderintegrationer med Google Kalender, iCal och Outlook, som hjälper dig att schemalägga och delta i Zoom-möten

Funktionen Breakout Rooms för att dela upp deltagarna i mindre grupper under videokonferenser.

Zoom-begränsningar

Zooms kvalitet och funktionalitet kan påverkas av styrkan på din internetanslutning.

Användargränssnittet kan vara förvirrande för nya användare, särskilt med tanke på de många funktionerna och verktygen.

Priser för Zoom

Zoom erbjuder betalda abonnemang för privatpersoner och företag beroende på bransch eller vilken Zoom-produkt som behövs.

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 52 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 400 recensioner)

12. Monday

Monday är i första hand ett projektledningsverktyg, men erbjuder också kraftfulla funktioner för intern kommunikation. Det har en samlad arbetsyta där teamen kan planera, följa upp och leverera sitt arbete tillsammans.

Monday bästa funktioner

Mycket visuellt och intuitivt gränssnitt med flera anpassningsalternativ för projektuppföljning.

Inbyggda kommunikationsverktyg, som möjligheten att kommentera uppgifter och projekt, möjliggör diskussioner i realtid.

Fildelningsfunktioner gör det möjligt för team att dela filer eller dokument som är relaterade till en uppgift eller ett projekt.

Integrationer med populära verktyg som Slack, Google Drive och Gmail för att öka produktiviteten.

Begränsningar på måndagar

Verktyget kan verka överväldigande för förstagångsanvändare på grund av de många funktionerna som kräver en inlärningskurva.

Det kan vara överdrivet för små team med enkla projekt och kommunikationsbehov.

Priser för Monday.com

Gratis: Rymmer upp till 2 användare

Grundläggande: 12 USD per licens/månad (36 USD faktureras månadsvis)

Standard: 14 USD per användare och månad (42 USD faktureras månadsvis)

Pro: 24 USD per användare och månad (72 USD faktureras månadsvis)

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

13. ProofHub

via ProofHub

ProofHub positionerar sig som ett allt-i-ett-program för projektplanering. Dess funktioner sträcker sig dock bortom projektledning med imponerande funktioner för internkommunikation. Du kan hålla diskussioner, dela filer och samarbeta på dokument inom plattformen.

ProofHubs bästa funktioner

Ett särskilt utrymme för teamdiskussioner, med möjlighet att kommentera, använda @mentions och reagera på uppdateringar för bättre engagemang.

En integrerad chatt för snabba konversationer, med fildelning och möjlighet till gruppchattar.

Samarbeta med filer och dokument med inbyggda redigeringsverktyg.

Kanban-tavlor, Gantt-diagram och anpassade arbetsflöden för projektledning.

ProofHubs begränsningar

Saknar ett verktyg för videokonferenser, vilket innebär att du behöver integrera en annan app eller ett annat verktyg för den funktionen.

Det kan ha färre integrationer jämfört med andra verktyg, vilket potentiellt kan begränsa arbetsflödets kontinuitet.

Priser för ProofHub

Essential: 45 $/månad för obegränsat antal användare

Ultimate Control: 89 $/månad för obegränsat antal användare

ProofHubs kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (65+ recensioner)

Börja prata med programvara för internkommunikation

Att känna till dessa verktyg för intern kommunikation och online-samarbete är bara början. Nästa steg är att integrera en av dessa kraftfulla plattformar i dina dagliga interna processer. Och det finns inget bättre val för det än ClickUp.

ClickUp är mer än bara ett kommunikations- och samarbetsverktyg. Det är en komplett produktivitetsplattform som erbjuder ett brett utbud av funktioner för att effektivisera arbetsflöden, främja samarbete, hantera projekt och, ja, förbättra den interna kommunikationen. Från videomeddelanden med inbyggd uppgiftshantering till anpassade chattvyer för alla teammedlemmar eller projekt – ClickUp hjälper dig att ta nästa steg för att förbättra ditt teams samarbete och produktivitet.

Nöj dig inte med att bara kommunicera – skapa kontakter, samarbeta och skapa med ClickUp. Varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag och upplev skillnaden.