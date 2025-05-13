De 14 bästa alternativen till Zoom för 2025

Med virtuella konferenser kan du kommunicera med ditt team, men det är omöjligt att få allt gjort under ett videomöte. Tilläggsfunktioner som synkroniseras med videomöten, såsom chatt, videochatt, fildelning, ljudsamtal, kalendrar och mer, är viktiga för att arbetsflödena ska fungera smidigt.

I min roll samarbetar jag mestadels med team från olika avdelningar. För att göra processen smidigare har jag testat olika programvaror för videokonferenser.

Oavsett om du letar efter en pålitlig men gratis videokonferenslösning, en titan i företagsklass eller en grundläggande app för videochattar, så har jag vad du behöver!

I den här artikeln delar jag med mig av mina 14 bästa val av verktyg som är de mest pålitliga alternativen till Zoom.

⏰ 60-sekunders sammanfattning När du letar efter ett alternativ till Zoom bör du ta hänsyn till faktorer som användarvänlighet, säkerhet, samarbetsfunktioner och integrationsmöjligheter. Google Meet (bäst för samarbete i Google Workspace)

Microsoft Teams (bäst för möten med AI-funktioner)

GoTo Meeting (Bästa enkla gränssnittet med avancerade funktioner)

Cisco Webex (bäst för säker, enhetlig kommunikation)

Discord (bäst för interaktiv gruppkommunikation)

TeamViewer (bäst för fjärråtkomst)

Slack (bäst för spontana möten)

RingCentral Video (bäst för säljmöten och samtal)

Lark (bäst för webbseminarier och anpassningsalternativ)

Jitsi Meet (bäst för gratis videokonferenser)

Skype (bäst för ljud-/videosamtal)

Zoho Meeting (bäst för webbseminarier och skärmdelning)

Livestorm (bäst för interaktiva videokonferenser och evenemang)

Chanty (bäst för intern teamkommunikation)

Vad ska du leta efter i alternativ till Zoom?

Innan vi börjar med listan över de bästa alternativa apparna till Zoom, låt oss snabbt titta på de viktigaste funktionerna du vill ha om du byter från ditt Zoom-konto till något annat populärt verktyg för videokonferenser.

Längre varaktighet: Oavbrutna gruppvideokonferenser är bäst när dina samtal inte bryts efter en tidsgräns på 40 minuter.

Bättre videokvalitet: Videokvaliteten i Zoom-möten är standard, men du kan få bättre videokvalitetsalternativ från andra verktyg.

Andra funktioner som meddelanden och fildelning: Att ha dessa tilläggsfunktioner utanför videomöten hjälper till att hålla viktig kommunikation synkroniserad.

Säkra mötesrum: Du vill inte ha pinsamma situationer där oönskade personer kommer in i mötesrummen och du måste vänta på att de ska gå innan du kan fortsätta diskussionen.

Nu är det nog med tips, låt oss gå vidare till listan.

14 bästa alternativ till Zoom

Om du tycker att Zoom inte ger dig möjlighet att göra så mycket med sina begränsade funktioner för dina virtuella möten, här är några intressanta alternativ.

1. Google Meet (bäst för samarbete i Google Workspace)

via GoogleWorkspace

Google Meet förenklar distansarbete, särskilt om du arbetar mestadels i Google Workspace. Eftersom andra Google-appar synkroniseras blir detta det mest produktiva sättet att hålla möten. Du kan till exempel starta ett möte direkt från det Google Doc-dokument du arbetar med. Dessutom är det säkert eftersom ingen kan delta i mötet utan en inbjudan eller godkännande.

Google Meets bästa funktioner

Planera online-möten med team och bjud in gäster med några få klick

Integrera möten med Google Kalender så att du aldrig missar något

Dokumentera viktiga anteckningar med automatiska liveundertexter

Håll kontakten under längre möten. Till skillnad från Zoom erbjuder Google Meet upp till 60 minuters möten i gratisversionen.

Använd mobilappen för att hålla kontakten med teamen när du är på resande fot.

Begränsningar för Google Meet

Funktionen för inspelning av möten är inte tillgänglig i gratispaketet.

Det kan ibland vara svårt att redigera möten/händelser

Priser för Google Meet

Gratis för alltid: För ett personligt konto

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Meet

G2: 4,6/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

2. Microsoft Teams (bäst för möten med AI-funktioner)

via Microsoft

Microsoft Teams är ett allt-i-ett-verktyg för videokonferenser, teamchatt, telefonsamtal, fildelning och alla viktiga funktioner du behöver för din dagliga kommunikation på jobbet. Det är AI-genererade mötesanteckningar, svarsförslag och andra tillägg som gör arbetet ännu snabbare.

Microsoft Teams är ett utmärkt program för distansarbetande team, eftersom det gör det möjligt att hålla möten direkt istället för att vänta på att den andra personen ska acceptera din kalenderinbjudan. Det som jag tycker är mest spännande med Teams är möjligheten att använda avatarer och immersiva utrymmen i möten.

Microsoft Teams bästa funktioner

Dela filer mellan team på ett enkelt sätt

Skapa möteshöjdpunkter och sammanfattningar som referens

Spela in möten, spara dem och dela dem enkelt med ditt team.

Minimera röran från chattar genom att skapa separata kanaler för olika ämnen.

Organisera filer utan bekymmer eftersom du får mer än tillräckligt med molnlagring

Begränsningar i Microsoft Teams

Till skillnad från vissa av Microsoft Teams konkurrenter är samarbetet med externa parter som arbetar på andra arbetsytor, såsom Google, inte helt smidigt på grund av de begränsade integrationsmöjligheterna.

Startpaketen har inte viktiga funktioner som breakout-rum.

Priser för Microsoft Teams

Gratis för alltid: För ett personligt konto

Essentials: 4 $/månad per användare

Business Basic: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Business Premium: 22 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9000 recensioner)

3. GoTo Meeting (Bästa enkla gränssnittet med avancerade funktioner)

via GoTo

GoTo Meeting har länge varit ett av de mest pålitliga alternativen för videokonferenser och kommunikation för företag tack vare sitt konsekventa, enkla användargränssnitt, snabba, säkra åtkomst och integrationer. Med enhetlig administration för alla GoTo-produkter blir det enklare att vara värd, hantera, övervaka och ge support till användare.

Om du gillar att ha det enkelt eftersom du behöver lägga mer tid på dina arbetsprojekt än att försöka lista ut hur de verktyg du använder fungerar, kan GoTo Meeting vara rätt alternativ för dig.

GoTo Meetings bästa funktioner

Anslut med bästa ljud- och bildkvalitet

Skapa whiteboards för att diskutera viktiga punkter under möten

Presentera och växla skärmar för att enkelt interagera med användarna

Säkra möten, chattar, samtal och filer med datakryptering, spam- och skadlig programvara-filtrering.

Samarbeta ofta med team och håll obegränsat antal möten

Se om mötesinspelningar efter att du har lagrat dem med en obegränsad molninspelningsfunktion.

Begränsningar för GoTo Meeting

GoTo Suite-verktygen måste laddas ner för att vara tillgängliga.

Priser för GoTo Meeting

Professional: 12 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

4. Cisco Webex (bäst för säker, enhetlig kommunikation)

via Webex

Webex levereras med åtta individuella programvarupaket som täcker alla dina kommunikationsbehov, från chattar, samtal och möten till webbseminarier och mycket mer. Det ger hybridteam lika tillgång till samarbetsflöden för att säkerställa optimal deltagande.

Priserna kan verka höga för småföretag, men det är värt att betala extra om du letar efter en omfattande och säker lösning.

Cisco Webex bästa funktioner

Kommunicera med fler teammedlemmar samtidigt, eftersom Webex låter dig bjuda in ett större antal deltagare.

Interagera bättre med funktioner som avancerade undertexter, liveomröstningar, AI-assistent, röstkommandon och översättningar.

Få en funktion för affärssamtal och ett nummer i premiumversionerna.

Säkerställ att din kommunikation är säker med de bästa säkerhetsfunktionerna

Dela enkelt din skärm under möten, oavsett om du använder mobil- eller webbversionen.

Begränsningar för Cisco Webex

Användargränssnittet är svårt att förstå, och viktiga funktioner är inte lättillgängliga på skärmen.

Plattformen förbrukar också en betydande mängd bandbredd, vilket påverkar ljud- och bildkvaliteten.

Priser för Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/månad per licens

Webex Suite: 25 USD/månad per licens

Webex Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Cisco Webex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7000 recensioner)

5. Discord (bäst för interaktiv gruppkommunikation)

via Discord

Om arbete kan vara roligast på någon kanal, så måste det vara Discord. Det är ett utmärkt alternativ för informella diskussioner om specifika ämnen, att komma i kontakt med kollegor från branschen, spela spel eller bygga upp en världsomspännande gemenskap.

All heder går till funktionerna som gör att du kan interagera i communityn med anpassade emojis, klistermärken, ljudklippseffekter och mycket mer. Mitt team och jag uppskattade de unika profiler vi kunde skapa med våra egna avatarer och anpassade statusar. Videofunktionen hjälper dig att hålla kontakten med människor, diskutera idéer eller bara umgås.

Discords bästa funktioner

Tilldela roller till deltagarna och begränsa åtkomsten för att enkelt moderera konversationerna.

Integrera bots för vissa saker för att undvika spam eller oönskade meddelanden i gruppen.

Definiera antalet meddelanden som användare kan skicka

Prova olika sätt att dela videor

Streama eller dela din skärm enkelt

Begränsningar för Discord

Det passar inte alla affärskommunikationsändamål.

Navigeringen blir överväldigande med många kanaler och meddelanden

Begränsat antal personer kan delta samtidigt

Begränsad användning av andra funktioner på Discord när du är i ett videosamtal

Priser för Discord

Gratis för alltid: För ett personligt konto

Basic: 2,99 $/månad per användare

Nitro: 9,99 $/månad per användare

Discord-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

6. TeamViewer (bäst för fjärråtkomst)

via TeamViewer

Tänk på att samarbeta med team på distans som om du var fysiskt närvarande med dem; det är vad TeamViewer gör. Med TeamViewer Remote kan du säkert ansluta din enhet för att använda en dator som finns någon annanstans, till exempel på ditt huvudkontor.

Programvaran fungerar som en bro mellan två enheter, så att du kan interagera med dem som om du vore fysiskt närvarande. Detta är särskilt användbart för teknisk support, samarbete och distansarbete.

Det är en av de äldsta aktörerna på marknaden för fjärråtkomst- och fjärrstyrningsprogramvara, och även om dess funktioner har uppgraderats och utökats med tiden är fjärråtkomst fortfarande en av de viktigaste funktionerna.

TeamViewers bästa funktioner

Få åtkomst till flera enheter på distans med ett enda klick

Det är superenkelt att överföra filer mellan anslutna enheter.

Dela skärmen även från en mobil enhet

Skydda din möteskommunikation med lösenord

Begränsningar för TeamViewer

Att migrera till en ny enhet kan vara besvärligt

Anslutningsproblem om du och dina teammedlemmar använder olika versioner av applikationen

Priser för TeamViewer

Fjärråtkomst: 24,90 $/månad per användare

Företag: 50,90 $/månad per användare

Premium: 112,90 $/månad per användare

Företag: 229,90 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

TeamViewer-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 11 000 recensioner)

7. Slack (bäst för spontana möten)

via Slack

Som Slack själv säger är det ”ett verktyg där arbetet sker”. Om du har använt Slack ett tag eller längre än så, håller du säkert med om det. Slack Huddles är en av de bästa funktionerna för enskilda möten. Du kan också skapa mötesanteckningar i Huddles för att hålla ordning på saker och ting.

Detta verktyg hjälper verkligen alla i ditt team att hålla sig uppdaterade med sina funktioner för teamchatt, fildelning, ljudsamtal och mycket mer.

📮ClickUp Insight: 42 % av teammedlemmarna förlitar sig fortfarande i hög grad på e-post för kommunikation trots dess isolerade natur. Enligt forskning från ClickUp är kommunikation ofta isolerad och separerad från de faktiska arbetsflödena. För att förhindra bristfällig kommunikation kan du integrera meddelanden i dina arbetsflöden med en centraliserad plattform som förenar projektledning, samarbete och kommunikation. Prova ClickUp , appen som har allt du behöver för ditt arbete*.

Slacks bästa funktioner

Organisera konversationer med dedikerade kanaler för olika team och hantera projekt

Anslut dina viktiga arbetsverktyg på ett ställe och arbeta utan att behöva oroa dig för att byta flikar.

Bjud in personer utanför din organisation att samarbeta på Slack

Skapa Huddle-länkar och delta var du än befinner dig

Diskutera innehållet i detalj med hjälp av funktionen för skärmdelning.

Slacks begränsningar

Ett begränsat antal deltagare kan delta i möten, vilket innebär att du måste leta efter Slack-konkurrenter för större team.

Det kan vara svårt att hitta äldre meddelanden, beroende på din betalningsplan.

Slack-priser

Gratis för alltid : För ett personligt konto

Pro: 8,75 $/månad per användare

Slack Business+: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

8. RingCentral Video (bäst för säljmöten och samtal)

via RingCentral

RingCentral är en molnbaserad kommunikationsplattform för företag som är utformad för att interagera med team internt och med potentiella kunder och befintliga kunder.

Dess robusta VoIP-telefonsystem gör det möjligt för företag att enkelt ringa och ta emot samtal via internet, vilket ofta ersätter traditionella fasta telefoner.

Dess avancerade funktioner, inklusive kontaktcenterfunktionaliteten, gör det till ett perfekt val för dem som arbetar med kundservice eller försäljning och som alltid är på språng.

RingCentral Videos bästa funktioner

Använd telefoner för att hålla möten med alla webbappfunktioner som skärmdelning, whiteboards och mycket mer.

Spåra viktiga prestationsindikatorer för dina online-möten och samtal med dataanalys.

Ring upp potentiella kunder med virtuella nummer

Kommunicera enkelt med kunder, klienter och team

Begränsningar för RingCentral Video

Det har hittills fått mycket liten spridning på företagsmarknaden, och det är svårt att samarbeta med tredje part.

Direktköp är begränsat till vissa länder.

Begränsade funktioner för att hantera kontakter

Priser för RingCentral Video

Kärnfunktioner: 30 USD/månad per användare

Avancerat: 35 USD/månad per användare

Ultra: 45 $/månad per användare

RingCentral Video – betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

9. Lark (Bäst för webbseminarier och anpassningsalternativ)

via Lark

Lark erbjuder några av de bästa anpassningsalternativen för videokonferenser jämfört med andra verktyg på marknaden.

Dess avancerade funktioner för centraliserad kommunikation, digitala arbetsflöden, projektledning och analys kan hjälpa dig att skala upp din verksamhet avsevärt. Det som intresserar mig mest är att det underlättar kommunikation över hela världen med översättningar för chattar, dokument, möten och mycket mer.

Larks bästa funktioner

Hantera projekt och följ framstegen från din telefon

Låt fler deltagare delta i dina möten och videokonferenser

Översätt automatiskt till andra språk

Lagra mötesdata enkelt med bra molnlagring

Centralisera e-postkommunikation och samtal på en enda plattform

Larks begränsningar

Svårt att kommunicera med externa parter som inte använder Lark

Många anpassningsalternativ för att hålla en enkel videokonferens, vilket kan vara svårt att navigera och hantera.

Larks priser

Starter: 0 $/månad per användare

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta försäljning

Lark-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Jitsi Meet (bäst för gratis videokonferenser)

via Jitsi

En av de helt kostnadsfria videokonferensprogramvarorna på marknaden är Jitsi. Det är ett verktyg med öppen källkod som gör att du kan kommunicera med andra online.

Du måste ha stödjande applikationer för Jitsi för att kunna använda de flesta av dess viktigaste funktioner. Det roliga är den integrerade chatten som låter dig utbyta meddelanden och emojis under videokonferenser.

Jitsis bästa funktioner

Säkra mötesrummet och dina konversationer med lösenord

Dela skärmen i möten utan krångel

Bjud in användare till en konferens via en enkel, anpassad URL

Redigera dokument tillsammans med Etherpad

Jitsis begränsningar

Administratörer har begränsad kontroll över samtal

Det är inte så lätt att spela in möten, så du måste använda verktyg för skärminspelning.

Inte idealiskt för stora team, begränsat till 50 deltagare

Jitsi-priser

Gratis för alltid: För ett personligt konto

JaaS Basic : 99 $ per månad för 300 MAU

JaaS Standard: 499 USD per månad för 1 500 MAU

JaaS Business: 999 USD per månad för 3 000 MAU

JaaS Enterprise: Anpassad plan för företag med fler användare

Jitsi-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (70+ recensioner)

11. Skype (bäst för ljud-/videosamtal)

via Skype

Skype har funnits i ungefär två decennier nu. Om du prioriterar ett enkelt verktyg som ett av alternativen till Zoom för ljud- och videosamtal är Skype något för dig.

Den nya Skype-kameran har dussintals engagerande och roliga linser som drivs av Snaps augmented reality-teknik (AR). Dessutom kan du med tonvalfunktionen ställa in avsikten med dina meddelanden på ett korrekt, roligt och tydligt sätt.

Skypes bästa funktioner

Ring och få kontakt med personer som inte använder Skype med internationella samtal

Håll videosamtal med kunder och team

Ställ in undertexter för dina videosamtal

Skicka filer och texter under och utanför möten

Skicka röstmeddelanden till enskilda personer

Skypes begränsningar

Det kan endast spara upp till tre års chattlogg.

Kräver en stark internetanslutning

Brist på nya funktioner under flera år

Skype-priser

Prenumeration i USA: Från 2,54 dollar per månad

Skype-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

12. Zoho Meeting (bäst för webbseminarier och skärmdelning)

via Zoho Meeting

Zoho Meeting är en del av programvarusviten för projektledning. Om du har stora team eller arbetar med Zoho är detta verktyg ett utmärkt tillskott till din verktygslåda.

Det är en säker onlineplattform för möten och webbseminarier som hjälper dig att ansluta, samarbeta och arbeta effektivt var du än befinner dig i världen. Funktioner som skärmdelning, whiteboards och fildelning gör det enkelt att samarbeta och brainstorma idéer.

Zoho Meetings bästa funktioner

Marknadsför ditt varumärke med anpassade varumärkesalternativ

Delta i möten via lokala telefonnummer

Förenkla möten med anteckningar medan du delar skärmen

Gör mötesanteckningar enkelt efter möten med inspelade transkriptioner

Begränsningar för Zoho Meeting

Ingen fildelningsfunktion är tillgänglig under möten.

Till skillnad från Zoom kan du inte ställa in en möteslänk för obestämd tid.

Som administratör måste du göra en extra ansträngning och antingen öppna appen för att starta mötet eller gå till e-postmeddelandet som innehöll länken för att starta samtalet, eftersom länken för att ansluta och länken för att starta mötet är olika.

Priser för Zoho Meeting

Gratis för alltid

Meeting Standard: Från 2 dollar per månad

Meeting Professional: Från 3 dollar per månad

Webinar Standard Webinar: Från 9 $/månad

Webinar Professional Webinar: Från 19 $/månad

Webinar Enterprise: Från 79 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Meeting

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

13. Livestorm (Bäst för interaktiva videokonferenser och evenemang)

via Livestorm

Livestorm kombinerar traditionella videokonferenser med interaktiva funktioner som omröstningar, frågor och svar och whiteboard. Det ger dina team intuitiva funktioner för att genomföra alla typer av evenemang på några minuter.

Dessutom är det mycket anpassningsbart, vilket gör att du kan skapa en unik varumärkesidentitet. Om du älskar att organisera och göra mycket mer än videomöten har Livestorm precis de alternativ du behöver.

Livestorms bästa funktioner

Designa dina mötesrum

Skicka påminnelser om inbjudningar med några få klick till alla kontakter och få maximal deltagande.

Automatisera mötesuppgifter som transkription för att minska ditt manuella arbete.

Analysera engagemangsnivåer och mötesdata

Livestorms begränsningar

E-postinbjudningar och påminnelser kan ibland hamna i skräppostmappen.

Begränsade anpassningsalternativ i e-postmeddelanden med mötesinbjudningar

Livestorms priser

Starter : 0 $/månad per användare

Pro : 99 $/månad per användare

Företag : Kontakta försäljningen

Företag: Kontakta säljavdelningen

Livestorm-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

14. Chanty (Bäst för intern teamkommunikation)

via Chanty

Om du har separata distansarbetsgrupper som hanterar arbetet i frontlinjen och backend-verksamheten kan Chanty hjälpa till med smidig samordning.

Du kan gå från att skriva meddelanden till att ringa ett videosamtal med ett enda klick. Det bästa av allt? Du är inte beroende av internet, så du kan fortsätta arbeta utan avbrott.

Chantys bästa funktioner

Omvandla alla meddelanden till uppgifter för smart samarbete

Analysera uppgiftsförloppet med Kanban-vy

Integreras smidigt med andra appar

Kommunicera tydligt med högupplöst videokvalitet under samtal

Få aviseringar om uppgiftsdeadlines med funktionen Förfallodatum.

Begränsningar för Chanty

Användargränssnittet kan förbättras, eftersom skärmen ibland fryser under skärmdelning.

Priser för Chanty

Chanty Starter: 0 $/månad per användare

Chanty Business: 3 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Integrera Zoom och dess alternativ i dina arbetsflöden med ClickUp

Att schemalägga möten via e-post och kalender är bra tills du inser att din projektledningsprogramvara inte kan hålla reda på dem.

Du måste hålla koll på arbetsflöden med diskussionsanteckningar och mötesplaner för att kunna skala upp din verksamhet.

Det är där ClickUp kan hjälpa dig att skapa en konkurrensfördel.

ClickUp, en av de bästa projektledningsprogramvarorna på marknaden, kan göra ditt arbetsflöde smidigare med enkla samarbeten och integrationer och möjliggöra produktiva möten utan ansträngning.

Tänk dig att du kan delta i ett videomöte direkt från din projektledningsapp med ett enda klick. Det är vad ClickUp gör för dig, och mycket mer.

ClickUps Zoom-integration hjälper dig att lägga till möten till uppgifter som deltagarna kan ansluta sig till direkt. Om du har ett Zoom-abonnemang delas en videoinspelning av mötet automatiskt som en kommentar i uppgiftstråden.

Gör möten mer effektiva med ClickUps Zoom-integration Starta och delta i möten direkt från dina uppgifter med ClickUps Zoom-integration.

Om Slack har varit din favoritplattform för teamkommunikation och du blir galen av att hålla reda på uppgifter och uppdateringar i Slack-chattar, då är ClickUp Slack-integrationen något för dig.

Med denna enkla integration kan du skapa uppgifter i Slack-chattar, tilldela dem till dina teammedlemmar, ställa in prioriteringar och använda funktionerna "Åtgärder" och "Meddelanden". Du kan enkelt hantera och redigera detaljer som uppgiftsdatum och status, lägga till kommentarer och få meddelanden när de tilldelade teammedlemmarna slutför ett steg eller uppdaterar några detaljer.

Skapa och hantera uppgifter på ClickUp med dess Slack-integration

På samma sätt kan personer som är bekanta med Microsoft Workspace dra nytta av ClickUp Teams-integrationen. Detta hjälper dig att effektivisera din projektledning och säkerställer att alla inblandade är överens om de åtgärder som ska vidtas.

Du kan använda uppgiftskommandot från kompositören för att snabbt skapa en ny uppgift från valfri Microsoft Teams-kanal. De utfällbara ClickUp-länkarna gör att alla vet vilken uppgift som diskuteras, vilket förhindrar missförstånd.

Alla nya kommentarer, bilagor, statusändringar och uppdateringar om ansvariga skickas direkt till din Microsoft Teams-kanal, så att du alltid är uppdaterad.

Utöver dessa integrationer låter ClickUp Meetings dig ställa in mötesagendor, informera deltagare, tilldela roller, göra anteckningar, ställa in åtgärdspunkter och mycket mer inom ett enda arbetsområde i ClickUp.

Den omfattande redigeringsfunktionen hjälper dig att betona det viktigaste, men låter dig också vara så kreativ och organiserad som du behöver med dina mötesanteckningar. Dessutom, när du tilldelar kommentarer till en teammedlem, omvandlar ClickUp Meetings dem till åtgärder som måste bockas av för att uppgiften ska anses slutförd.

Du kan skapa din egen checklista för mötesagendan och använda återkommande uppgifter för att skapa checklistor för liknande möten.

ClickUp Meeting Template visar perfekt hur dina teammöten skulle se ut synkroniserade med arbetsflöden. Det låter dig hantera punkterna på din mötesagenda, organisera och följa upp direkt i mötesprotokollet.

Ladda ner den här mallen Hantera dina arbetsmöten utan problem med ClickUp-mötesmallen.

Och om du vill planera videokonferenser kan denna ClickUp-mall för konferenshantering vara din utgångspunkt.

Med ClickUps nya funktion kan faktiskt många av dina gruppvideosamtal nu ersättas med textmeddelanden. Förstår du inte?

ClickUp Clips skärminspelningsfunktioner hjälper dig att eliminera behovet av videomöten. Om du vill göra demonstrationer, visa processer på skärmen och dela dem med dina team kan du helt enkelt spela in skärmen och dela klippet med teamen.

Det är en praktisk funktion för att rapportera buggar och dela produktdemonstrationer, projektuppdateringar eller designfeedback utan att behöva delta i ett mötesamtal.

För att ta det ett steg längre kan du använda ClickUp Brain för att transkribera klipp automatiskt. Detta AI-verktyg hjälper dig att enkelt skanna klippets höjdpunkter, klicka på tidsstämplar för att navigera i videon och kopiera utdrag som du kan använda efter behov. Om du behöver ytterligare insikter eller vill få fram viktiga detaljer från klippinspelningen kommer ClickUp Brain att söka igenom dina klipptranskriptioner och hämta svaret till dig.

Och det bästa av allt? Du kan bädda in ett klipp i ClickUp, dela en offentlig länk eller ladda ner videofilen för att göra vad du vill! Och du kan alltid hitta dem i Clips-hubben i ditt ClickUp-arbetsutrymme.

Som komplement till dina möten kan du med ClickUp Chat centralisera team- och projektdiskussioner, vilket resulterar i en omfattande kommunikations- och samarbetslösning.

Oavsett om du vill länka en specifik chattråd till en uppgift, sortera kommentarer och omvandla dem till spårbara uppgifter eller organisera chattar i specifika projektutrymmen, så har vi lösningen för dig!

Få en fullständig översikt över ditt arbete i ClickUp Chat

ClickUp-priser

Uppgradera dina videokonferenser med ClickUp

Videokonferensappar är ett av de viktigaste kraven för moderna distansarbetande team. Zoom är fortfarande ett användbart verktyg, men du behöver mer än en enkel videokonferensplattform för att hantera hybrid- eller distansprojektledning.

Medan andra videokonferensappar utmärker sig inom ett specifikt område, till exempel bättre kryptering eller interaktiva funktioner, integrerar ClickUp alla dessa funktioner och mer under en och samma plattform. Från att hantera dina projekt och teammedlemmar till att skapa uppgifter och följa framstegen på distans – vi har tänkt på allt du behöver!

Så nästa gång, anslut inte bara för ett videomöte, utan var redo att effektivisera ditt arbetsflöde med ClickUps tilläggsintegrationer och funktioner. Samla alla och allt på ett ställe, få mer gjort på mindre tid! Prova ClickUp gratis idag.