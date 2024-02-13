10 mallar för individuella möten för chefer 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för individuella möten?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " En mall för enskilda möten är ett färdigt dokument med en uppsättning frågor, uppmaningar och avsnitt som fungerar som vägledning för möten mellan en chef och dennes underordnade. Dessa möten och mallar hjälper alla teammedlemmar att identifiera utvecklingsområden, utbyta feedback och ge erkännande för de saker de gör exceptionellt bra! " } } ] }

Det finns inget mer pinsamt än ett dåligt planerat möte. 🫠

Det tar bara cirka fyra sekunders tystnad för att ett virtuellt möte ska bli lite obekvämt. Och låt oss vara ärliga, att inleda mötet med ”ska vi börja?” eller ”vill du börja?” är aldrig ett tecken på en öppen och ärlig diskussion.

De första minuterna är avgörande för att skapa rätt stämning för mötet, och inget kommer att göra ditt nästa möte mer framgångsrikt än en mall som är utformad för att undvika alla dessa pinsamma stunder.

Mallar för enskilda möten tar bara några sekunder att ladda ner, några minuter att fylla i och kommer att ta dig längre än du någonsin kunnat föreställa dig. De hjälper dig inte bara att hantera den tid du lägger på möten, utan gör också tiden mer värdefull genom effektiva diskussionspunkter, tydliga nästa steg och organisation.

Dessutom är de bästa mallarna för enskilda möten mer än bara dokument som tar upp plats på din hårddisk! Med hjälp av möteshanteringsprogram och funktioner som automatisering av arbetsflöden, gemensam redigering och delningsalternativ blir dessa dokument enklare att använda och anpassade efter dina processer.

Den stora frågan är: Vilken väljer du?

Vi hjälper dig med en fullständig genomgång av de bästa funktionerna i mallar för enskilda möten och tillgång till 10 av de bästa mallarna för ClickUp Docs, Word, Excel och mer. 🙂

Vad är en mall för enskilda möten?

En mall för enskilda möten är ett färdigt dokument med en uppsättning frågor, uppmaningar och avsnitt som fungerar som vägledning för möten mellan en chef och dennes underordnade. Dessa möten och mallar hjälper alla teammedlemmar att identifiera utvecklingsområden, utbyta feedback och ge erkännande för de saker de gör exceptionellt bra!

Kom igång med ClickUp Docs ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

En annan stor fördel med att använda en mall är att den fungerar som en mötesagenda, vilket också är den första regeln i korrekt virtuell mötesetikett! De kan delas före möten för att hjälpa alla att förbereda sig och förutse diskussionspunkterna, och sedan användas för att ta mötesanteckningar under diskussionen.

Dessa mallar är också utmärkta resurser för att dela mötesprotokoll efter att samtalet har avslutats och för att upprepa nästa steg.

Återkom till dina mallar varje vecka, månad eller till och med år och samla alla dokument på ett ställe! Istället för att ha en mapp fylld med separata sidor för varje diskussion kan du hantera dina möten med hjälp av en dynamisk dokumentredigerare som fungerar som en organiserad ”hub” för alla tidigare möten och diskussioner.

Se fler mallar och exempel på mötesdagordningar!

De bästa funktionerna i mallar för enskilda möten

Mallar för enskilda möten handlar om effektivitet.

Dessa resurser ska hjälpa dig att minska den tid du lägger på möten under arbetsveckan och göra diskussionerna mer produktiva! Det är därför viktigt att du väljer en mall med dessa egenskaper i åtanke.

Flera teammedlemmar redigerar ett dokument samtidigt i ClickUp Docs

Men hur ser dessa funktioner ut på papper? Vi visar dig. 🤓

Rika formaterings- och stilalternativ : Mallar för enskilda möten utan avsiktlig formatering, rubriker eller banners kommer inte att främja engagemanget hos ditt team. En korrekt strukturerad sida skapar tydlighet och är mer intressant att titta på! Detta gör din mall mer till ett verktyg än ett dokument som du bara använder en gång per kvartal.

Samarbete : Även om du är en chef som leder mötet, låt dina teammedlemmar bidra till mallen. Samarbetsredigering, kommentarer, @omnämnanden och skärmdelning är utmärkta sätt att få dina medlemmar att engagera sig och bli entusiastiska över att använda din mötesmall. Dessutom bidrar det till ökad ansvarskänsla! Ge dina teammedlemmar möjlighet att bidra till och ta ägarskap över sina dokument.

Handlingsbar : Så, du har fyllt i din mall – vad händer nu? Se till att din mall för enskilda möten tydligt anger alla nästa steg. Helst ska din mall fungera med arbetshanteringsprogramvara så att idéerna i ditt dokument kan omvandlas till : Så, du har fyllt i din mall – vad händer nu? Se till att din mall för enskilda möten tydligt anger alla nästa steg. Helst ska din mall fungera med arbetshanteringsprogramvara så att idéerna i ditt dokument kan omvandlas till åtgärder som du kan tilldela dina teammedlemmar och följa upp.

Kortfattat : Håll det kort! Låt diskussionen styra detaljerna. Din mall för enskilda möten bör inte vara längre än en sida.

Organisation och åtkomst: Din mötesmall bör behandlas som ett aktivt dokument som kontrolleras, delas och uppdateras regelbundet. Funktioner som taggar, delning via URL och mappar hjälper chefer och medlemmar att alltid ha dessa resurser till hands.

10 av de bästa mallarna för enskilda möten

Dags att testa dina kunskaper om mallar! 🤩

Nu när du vet vilken form, funktion och vilka egenskaper du ska leta efter i din nästa mall för enskilda möten är det dags att välja en som passar dig!

Det finns tusentals färdiga mallar tillgängliga på webben, men kvaliteten på dessa kan vara ganska oförutsägbar. Istället för att söka igenom alla mallar har vi gjort jobbet åt dig och tagit fram de 10 bästa och gratis mallarna för enskilda möten som kan öka prestandan i alla team!

Oavsett om du använder ClickUp Docs, Word, Excel eller liknande, så har vi vad du behöver! Ladda ner valfri mall direkt från den här artikeln och se ditt team blomstra på nolltid! 🏆

1. ClickUp-mall för individuella möten med anställda

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för individuella möten med anställda

ClickUps mall för individuella möten med anställda är utformad för chefer och HR-team som vill standardisera sin dokumentation för introduktion av nyanställda. Denna process bidrar till att säkerställa att alla nyanställda får den information de behöver för att lyckas i sina roller och prestera som ett välfungerande team.

All information du kan ge nyanställda i förväg är till hjälp: ett grovt schema för de första veckorna, företagets resurser eller till och med en 30/60/90-målsplan!

En chef brukar sätta takten vid det första individuella mötet. Om du inte vill prata hela tiden kan du inkludera en länk till ClickUp Doc i din mötesinbjudan. På så sätt kan den nyanställde förbereda och organisera sina frågor. Följ dagordningen under mötet och använd den för att göra anteckningar. Innan mötet avslutas kan du tilldela uppföljningsuppgifter direkt i ClickUp Doc! 🎯

Här är frågor och tips att tänka på inför det första mötet med din nyanställde:

Det här är den teknik och de verktyg du behöver för att lyckas i din roll... Här är de teammedlemmar du bör träffa under de närmaste veckorna... Hur föredrar du att kommunicera och få feedback? Finns det några specifika projekt eller initiativ som du är särskilt intresserad av att arbeta med? Har du några karriärmål för de kommande sex månaderna eller året? Hur vill du fira framgångar i uppgifter och projekt? Finns det något annat du vill diskutera eller uppmärksamma mig på? Vad kan jag förtydliga när det gäller dina arbetsuppgifter? Är det något du vill att vi ska ta upp vid nästa möte? Vad bör jag veta om din arbetsstil för att vi ska kunna samarbeta på bästa sätt?

Upptäck den bästa mötesstilen för introverta chefer som vill leda sina team till framgång!

2. ClickUp enkel mall för enskilda möten

Ladda ner den här mallen ClickUp Enkel mall för enskilda möten

ClickUp Simple One-on-One Meeting Template är den perfekta modellen för konstruktiv feedback för chefer och direktunderställda som vill samarbeta i realtid eller asynkront. Denna mall hjälper dig att minska din dokumentarbetsbelastning, oavsett om du har en, två eller tio direktunderställda!

Här är några frågor att tänka på när du anpassar dina dagordningspunkter:

Känner du dig överväldigad av din arbetsbelastning och dina ansvarsområden? Finns det några hinder eller problem som du behöver hjälp med? Vad kan jag göra för att hjälpa dig att lyckas? Kan du berätta om det är något du vill veta mer om? Finns det några senaste prestationer som du är särskilt stolt över? Vilka är dina högsta prioriteringar för veckan? Finns det några frågor eller problem som du vill ta upp med mig? Tycker du att teamet kommunicerar bra och ger feedback i rätt tid? Finns det något du skulle vilja se förändrat eller förbättrat i vårt team? Vill du prata om något annat?

När det är dags för prestationsutvärderingar har både du och din direktunderordnade en samlad referens för att reflektera över det förflutna och göra genomförbara planer för framtiden. 🔮

3. Mall för mötesprotokoll i ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för mötesprotokoll i ClickUp

Ett mötesprotokoll är en sammanfattning av vad som diskuterades och beslutades under mötet. Åtgärder och beslut som fattades under mötet ska tydligt beskrivas och tilldelas specifika personer med angivna deadlines. 🗓

Uppföljning av framstegen för dessa åtgärdspunkter bör schemaläggas och spåras för att säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan. Dina individuella möten kan också fokusera på dessa punkter!

Här är en översikt över mallen för mötesprotokoll i ClickUp:

Mötesdetaljer : Datum, tid, plats, deltagare

Agendapunkter : Diskussionspunkter som behandlas under mötet

Åtgärder : Uppgifter som tilldelats specifika personer och deras förfallodatum.

Ytterligare anteckningar: Andra viktiga ämnen som diskuterats

Proffstips: Tagga andra med kommentarer, tilldela dem åtgärder och konvertera text till spårbara uppgifter för att hålla koll på idéer – allt i ditt ClickUp Doc!

4. ClickUp-mall för enskilda möten mellan anställda och chefer

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för enskilda möten mellan anställda och chefer

ClickUps mall för enskilda möten mellan anställda och chefer kan underlätta ett effektivt enskilt möte. Istället för att fastna i detaljerna hjälper denna mall till att hålla reda på diskuterade ämnen, uppnådda mål och områden som fortfarande behöver förbättras.

Det fungerar också som en påminnelse om vad som diskuterades vid föregående möte så att du kan fortsätta där du slutade. Med ClickUps Employee & Manager 1:1s kan du enkelt följa dina individuella eller teamets framsteg över tid för att se hur långt du har kommit och vilka områden som behöver förbättras.

5. ClickUp-mall för checklista för enskilda möten

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för checklista för enskilda möten

Möteschecklistor är användbara för projektteam eftersom de ger en strukturerad metod för att genomföra möten. De hjälper också till att hålla mötet enligt schemat, effektivisera diskussionen och minska risken för att punkter förbises.

Som ett resultat kommer deltagarna att ha produktiva samtal! 🧑‍💻

Mallen för checklista för enskilda möten i ClickUp tar hand om förarbetet. Här är de omedelbara fördelarna med att använda checklistor i ClickUp:

Förberedelse : Checklistor ger en tydlig översikt över vad som behöver behandlas under ett möte, vilket gör att teammedlemmarna kan förbereda sig med relevant information och material.

Ansvarsskyldighet : Checklistor ger en tydlig översikt över vad som diskuterats och beslutats under ett möte, vilket hjälper teammedlemmarna att ta ansvar för sina tilldelade uppgifter.

Konsekvens : Checklistor hjälper till att säkerställa att viktiga ämnen diskuteras konsekvent och att teammedlemmarna är medvetna om vad som förväntas av dem.

Användbarhet: Checklista-punkter kan tilldelas specifika teammedlemmar för uppföljning och förblir i dokumentet för arkivering.

6. ClickUp-mall för återkommande mötesanteckningar

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för återkommande mötesanteckningar

Ett återkommande möte är ett möte som äger rum enligt ett regelbundet schema, till exempel dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis. Återkommande möten kan tjäna olika syften, till exempel teammöten, projektmöten eller individuella möten med direktunderställda. De används vanligtvis för att diskutera pågående projekt eller frågor, ge uppdateringar om framsteg och planera för framtida arbete.

Återkommande möten ger ett konsekvent och förutsägbart schema för kommunikation och beslutsfattande. De bidrar också till att säkerställa att relevanta ämnen diskuteras och behandlas regelbundet, och att framsteg följs upp och rapporteras. 📈

Använd ClickUps mall för återkommande mötesanteckningar för att dokumentera de viktigaste punkterna som diskuterades under mötet, samt alla åtgärder som tilldelades eller beslut som fattades. (Och teammedlemmar som missade det senaste mötet kommer att uppskatta sammanfattningen!)

Proffstips: Skapa underordnade undersidor i ditt dokument för återkommande möten och ge varje undersida en titel med mötets datum för enkel åtkomst och sökbarhet.

7. ClickUp-mall för daglig aktivitetsrapport för anställda

Ladda ner den här mallen Mall för daglig aktivitetsrapport för ClickUp-anställda

En daglig aktivitetsrapport är ett värdefullt verktyg för att spåra, hantera och dokumentera de dagliga aktiviteterna hos dina direktunderställda. Den ger en omfattande översikt över deras uppgifter, prestationer och eventuella problem som uppstår under dagen.

Mallen för ClickUps dagliga aktivitetsrapport för anställda är utformad för att identifiera och diskutera frågor som påverkar produktiviteten och för att hålla direktrapporterna på rätt spår så att målen uppnås. Mallen innehåller:

Avsnittet Medarbetarinformation

Avsnittet Prestationer

Avsnittet Pågående aktiviteter

Avsnittet Kommande aktiviteter

Proffstips: Använd @mention-funktionen i ditt dokument för enskilda möten för att länka till deras dagliga aktivitetsrapport för snabb åtkomst! 🔗

8. Mall för enskilda möten i Microsoft Word

via Microsoft

Denna grundläggande mall för individuella möten i Microsoft Word är en utgångspunkt för att skapa en övertygande mötesagenda.

För att anpassa en mall för mötesanteckningar i Microsoft Word använder du de olika formaterings- och redigeringsverktygen i Word, till exempel menyfliksområdet och stilalternativen. Du kan lägga till eller ta bort avsnitt, ändra teckensnitt och färger samt lägga till bilder eller tabeller efter behov.

Det finns också en praktisk flik för att infoga tabeller, diagram och andra element i mallen. När du har gjort önskade ändringar kan du spara mallen som en ny fil och använda den för framtida enskilda möten! 📊

9. Excel-mall för individuella möten

via Microsoft

Excel-mallen delar upp din agenda i valfria tidsintervall. Tiderna justeras automatiskt när andra poster läggs till eller redigeras. Denna praktiska funktion är perfekt för sista minuten-uppdateringar av schemat. Varje kolumn är strukturerad för att fånga upp den viktigaste informationen.

Om du har många ämnen att ta upp kommer det att se klumpigt ut att packa in texten i en enda cell. Funktionen för textomslag är alltid ett alternativ. Men för att ge dig och dina teammedlemmar utrymme att lägga till olika typer av innehåll för effektiva möten, ladda ner en ClickUp-mall och dra nytta av formateringsfunktionerna utan kod! 🦄

10. Mall för enskilda möten i Google Docs

via Google

Mallen för enskilda möten i Google Docs erbjuder användbara tips för att komma igång med samtal med dina direktunderställda. Den är indelad i sex avsnitt för att underlätta organisation och skapa enhetlighet:

Allmän incheckning

Reflektion över föregående vecka

Uppdatering om veckan som kommer

Feedback från chefen

Karriärutvecklingsmål och måluppföljning

Åtgärder

Google Docs låter vem som helst samarbeta i realtid, till skillnad från Excel-kalkylblad. Ett dokument kan öppnas och redigeras av flera personer samtidigt, oavsett var de befinner sig. Det är därför praktiskt för möten där flera personer tar anteckningar samtidigt. 👥

Nästa steg? Mötesmallar från ClickUp

Mallar för enskilda möten låter enkelt, men med hjälp av dynamisk arbetshanteringsprogramvara kan de göra så mycket mer!

Dessutom får du tillgång till dessa avancerade funktioner helt gratis när du väljer en mall från ClickUp. 👏

Skapa ett nytt dokument var som helst i ditt ClickUp-arbetsutrymme och lägg till inbäddade undersidor, tabeller och formateringsalternativ för att skapa den perfekta strukturen.

ClickUp är inte en vanlig dokumentredigerare – det är det ultimata produktivitetsverktyget! Med hundratals anpassningsbara funktioner, inklusive ClickUp Docs, är det den enda plattformen som är tillräckligt kraftfull för att samla allt ditt arbete i olika appar, samtidigt som du sparar en hel dag i veckan. 😉

Skapa detaljerade wikis, kunskapsbaser och mer med kapslade sidor i ClickUp Docs, och koppla dem sedan direkt till dina arbetsflöden för att genomföra idéer med teamet! Konvertera markerad text till genomförbara uppgifter i ClickUp, delegera arbete med tilldelade kommentarer och redigera tillsammans med andra utan överlappning – allt från ett enda dokument.

Det bästa av allt? ClickUp Docs är gratis i alla prisplaner. 💸

Få tillgång till hundratals mallar för alla användningsområden, över 1 000 integrationer och massor av flexibla funktioner när du registrerar dig för ClickUp idag!