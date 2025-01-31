De 10 mest användbara programvarorna för 1-mot-1-möten för chefer 2025

Övergången från personliga samtal till virtuella möten kan vara utmanande. Men här är den goda nyheten – med den bästa programvaran för videokonferenser kan dessa hinder förvandlas till bättre effektivitet och möjligheter till engagemang.

Förstklassiga program för videokonferenser är din pålitliga hjälpreda i den digitala världen. De underlättar kommunikationen, uppmuntrar meningsfulla kontakter och ger cheferna effektiva verktyg för att följa teamets framsteg.

Genom att använda dessa verktyg blir dina uppgifter mer hanterbara, vilket ger dig mer tid att fokusera på strategiskt tänkande och kreativitet.

Tänk dig att du kan skapa en mötesagenda, spela in möten och protokoll, genomföra prestationsutvärderingar och hantera tvärfunktionella team, allt inom en enda videokonferenslösning. Det är ganska imponerande, eller hur?

Och här är något ännu bättre: dessa verktyg för fjärrsamarbete löser inte bara de typiska problemen med att arbeta på distans, utan erbjuder också innovativa funktioner som traditionella arbetsplatser inte kan matcha. I en arbetsvärld i ständig utveckling är användningen av dessa digitala lösningar inte bara en preferens, utan en nödvändighet.

Därför har vi sammanställt denna guide med de 10 bästa programvarorna för 1-mot-1-möten 2024. Så om du är intresserad av att hitta rätt verktyg för att förvandla din digitala arbetsplats, fortsätt läsa.

Vad ska du tänka på när du väljer programvara för enskilda möten?

När du väljer den bästa programvaran för videokonferenser letar du efter några intressanta fördelar.

Först och främst bör kommunikationen vara enkel. Tydligt ljud och bild, snabba chattalternativ och praktiska verktyg som skärmdelning och whiteboard är alla måste-ha-funktioner.

Att schemalägga möten ska inte vara en huvudvärk. De bästa leverantörerna av videokonferenslösningar erbjuder funktioner som hjälper dig att schemalägga återkommande möten, koppla dem till din kalender och skicka påminnelser som håller dig på rätt spår utan problem.

Det är viktigt att din videokonferensprogramvara fungerar bra tillsammans med dina andra verktyg. Denna kompatibilitet hjälper dig att hålla arbetsflödet smidigt och sparar dig från att upprepa samma uppgifter.

Det ska vara enkelt att dela filer och videokonferensplattformen måste vara användarvänlig. Ju snabbare ditt team kan lära sig att använda den, desto bättre.

Din mötesprogramvara måste uppgraderas om du leder ett team på distans. Leta efter funktioner som är anpassade efter olika tidszoner, mobil tillgänglighet och robust säkerhet så att ditt team kan samarbeta smidigt, oavsett var de befinner sig.

Dokumentera tydligt allt i dina 1-mot-1-möten med denna enkla mall.

Slutligen, satsa på ett verktyg för videosamtal. Den bästa mjukvaran för enskilda möten erbjuder extrafunktioner som uppgiftshantering, mallar för prestationsutvärdering och projektledning. Dessa kan hjälpa dig att organisera din digitala arbetsplats och göra ditt team ännu mer effektivt.

De 10 bästa programvarorna för 1-mot-1-möten

Nu när du vet vad du ska leta efter när det gäller programvara för videokonferenser presenterar vi våra 10 favoritverktyg så att du kan hitta det som passar dig bäst.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

ClickUp utmärker sig på marknaden med sin omfattande metod för uppgifts- och projektledning. Det är inte bara en mötesplats utan en robust plattform som integrerar teamledning, uppgiftsuppföljning och prestationsutvärdering på ett och samma ställe.

ClickUp gör det enkelt att komma igång direkt med ClickUp 1 On 1s-mallen och en anteckningsfunktion för att ställa in din första agenda.

Därefter kan du fördjupa dig i en omfattande uppsättning funktioner som är utformade för att göra ditt nästa 1-mot-1-möte till en produktiv konversation, inte ett möte som kunde ha skötts via e-post.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Meetings för att skriva anteckningar, hålla koll på din agenda och tilldela uppgifter precis där du behöver dem – allt på ett och samma ställe. Skriver du protokoll från dina veckomöten? Det är din biljett till att utnyttja några av ClickUps superkrafter.

Vår redigeringsmeny är fullspäckad med alternativ som låter dig markera det som är viktigast. Släpp loss med superrik redigering – det är din lekplats där du kan vara så kreativ eller strukturerad som du vill när du tar anteckningar.

Synkroniseras med de mest populära mobilapparna för ett smidigt arbetsflöde.

Har du en kommentar som kräver åtgärder från en teammedlem? Enkelt, tilldela den. Den blir en obligatorisk åtgärd för den tilldelade personen innan uppgiften kan markeras som utförd.

Skriv ner allt du vill ta upp i en checklista och bocka av punkterna en efter en när du går igenom dem.

Trött på att skapa en uppgift varje gång du måste schemalägga videokonferenser? Koppla av och låt återkommande uppgifter hålla din agenda förberedd och klar.

I vår strävan att eliminera onödiga klick har vi lanserat en ny funktion – Slash Commands. När du befinner dig i ett textfält kan du när som helst skriva / för att öppna Slash Command-menyn och börja få saker gjorda, pronto.

Begränsningar i ClickUp

Är du ny på ClickUp? Med så många funktioner att utforska kan det kännas som att du hoppar rakt in i det djupa. Men oroa dig inte, du kommer snart att få kläm på det.

Observera – vissa användare har upplevt långsamma laddningstider här och där. Det är inte alltid så, men det är bra att känna till.

Med så många olika sätt att justera och anpassa kan det kännas som att navigera i en labyrint i början. Men när du väl har fått grepp om det kommer du att få ordning på din arbetsplats på nolltid.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Fellow

via Fellow

Fellow är ett verktyg som är utformat för att skapa en sund och produktiv videokonferenskultur inom ditt team. Det ger dig möjlighet att effektivisera olika typer av möten och göra dem mer effektiva. Med Fellow kan du enkelt fastställa tydliga mötesdagordningar, vilket säkerställer att diskussionerna håller sig på rätt spår och att målen uppnås.

En av de grundläggande funktionerna i denna videokonferensapp är dess förmåga att spåra åtgärdspunkter. Du kan tilldela uppgifter, sätta deadlines och hålla alla ansvariga, så att viktiga uppföljningar och åtgärder inte förbises.

Men Fellow nöjer sig inte bara med organisation och uppgiftshantering. Det erkänner också vikten av engagemang och samarbete på arbetsplatsen. Med interaktiva antecknings- och samarbetsfunktioner kan du fånga mötesdeltagarnas insikter, beslut och diskussioner i realtid, vilket främjar aktivt deltagande och bidrag från alla teammedlemmar.

Fellow bästa funktioner

Automatisera påminnelser och åtgärdspunkter före och efter möten med strömlinjeformade mötesflöden.

Dela, samarbeta och synkronisera mötesanteckningar mellan teamen.

Erbjuder fördesignade mallar för effektiva möten.

Inbyggd funktion för kollegialt erkännande och feedback

Begränsningar för kollegor

Det kan ta lite tid att vänja sig vid användargränssnittet.

Vissa användare har rapporterat bristande kalenderintegration med specifika plattformar.

Synkroniseringen av mötesanteckningar kan ibland vara fördröjd.

Priser för Fellow

Gratis

Pro : 6 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Andra användares betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

4. Google Meet

via Google Meet

Denna videokonferenstjänst är särskilt utvecklad för team som redan använder Google Workspace. Google Meet integreras sömlöst med andra Google-appar, vilket är en stor fördel för dem som redan är en del av Googles ekosystem. Oavsett om du synkroniserar med din Google Kalender eller enkelt kopplar upp dig med kollegor via Gmail, förbättrar Google Meet ditt arbetsflöde genom att integreras sömlöst med dina befintliga verktyg.

Du kan lita på Googles stabila och robusta infrastruktur för videokonferenser som ger jämn ljud- och bildkvalitet, vilket möjliggör tydlig och oavbruten kommunikation med dina teammedlemmar, kunder eller partners.

De bästa funktionerna i Google Meet

Integreras sömlöst med Google Kalender och Gmail.

Kan vara värd för möten med upp till 100 deltagare

Realtidsundertexter för alla videosamtal och videokonferenser som görs under möten

Deltagarna kan använda skärmdelning för presentationer.

Begränsningar i Google Meet

Appen är inte lika flexibel och anpassningsbar som andra plattformar.

Användare har rapporterat sporadiska problem med ljud- och bildkvaliteten.

Vissa utmärkande funktioner är endast tillgängliga i den betalda versionen.

Priser för Google Meet

Gratis

Starter : 6 $/månad per användare

Standard : 12 $/månad per användare

Plus : 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Google Meet

G2 : 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 11 000 recensioner)

5. GoTo Meeting

via GoTo Meeting

GoTo Meeting är en av de ultimata videokonferenslösningarna för företag som söker ett onlineverktyg för möten som är både användarvänligt och effektivt. Det gör det möjligt för dig att genomföra och hantera virtuella möten på ett smidigt sätt, så att ditt team kan samarbeta effektivt oavsett var de befinner sig fysiskt.

Oavsett om du är ett litet startup-företag eller ett stort företag, passar detta mångsidiga verktyg företag av alla storlekar och gör videokonferenser till en barnlek.

Med GoTo Meeting får du tillgång till en rad avancerade videokonferensfunktioner som lyfter dina virtuella möten till en ny nivå. När du börjar använda programmet kommer du att uppskatta dess intuitiva gränssnitt och smidiga möteshanteringsfunktioner.

GoTo Meetings bästa funktioner

Njut av kristallklart ljud och vackra bilder med GoTo Meetings programvara för videokonferenser i HD.

Håll och delta i videokonferenser från valfri mobil enhet

Njut av kraftfulla säkerhetsfunktioner som riskbaserad autentisering och, som standard, låser GoTo Meeting dina ljud- och videodata med AES-128-bitars kryptering. Du kan vara lugn i vetskapen om att dina saker är i säkert förvar.

Deltagarna kan markera viktiga punkter under presentationer.

Begränsningar för GoTo Meeting

Det finns ingen gratisversion.

Det kan bli kostsamt för småföretag.

Ibland har mobila användare rapporterat problem med anslutningen.

Priser för GoTo Meeting

Professional: 14 $/månad per arrangör

Företag: 19 $/månad per arrangör

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 7 000 recensioner)

6. Zoom

via Zoom

Zoom är så populärt att det praktiskt taget har blivit ett verb och är den stora gorillan i videokonferensrummet. Zoom är en av de bästa videokonferensapparna i branschen och passar utmärkt för både enskilda möten och stora digitala evenemang. Dess ständigt växande uppsättning funktioner gör att fansen fortsätter att komma tillbaka för mer. Men Zoom har också några brister, och nedan visar vi dig både fördelarna och nackdelarna.

Zoom bästa funktioner

Breakout Rooms är perfekta för att dela upp stora möten i mindre, mysiga samtal.

Gör det möjligt för användare att ställa in en virtuell bakgrund för integritet eller visa upp sin kreativitet.

Spelar in möten och tillhandahåller automatisk transkription

Fungerar med stationära appar samt många andra mobila enheter och verktyg.

Zoom-begränsningar

I gratisversionen är gruppmöten begränsade till 40 minuter.

Säkerhetsfrågor har tagits upp tidigare

Enstaka problem med ljud- och bildkvaliteten har rapporterats av vissa användare.

Zoom-priser:

Basic : Gratis

Pro : 14,99 $/månad per värd

Företag : 19,99 $/månad per värd

Enterprise: 19,99 $/månad per värd

Zoom-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 53 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 000 recensioner)

7. Lattice

via Lattice

Lattice är ett av de videokonferensprogram vi lyfter fram som är utformat med prestationshantering i fokus. Det handlar om att effektivisera dina 1-mot-1-möten, förenkla feedbackprocessen och göra målsättningen till en lek. Med särskild tonvikt på teamengagemang och övergripande prestanda förvandlar det vanliga möten till fokuserade, tillväxtorienterade sessioner.

Det är enkelt att sätta upp och följa upp mål, vilket gör det lätt att se hur långt du har kommit och vart du är på väg. Dessutom uppmuntrar feedbackfunktionerna till en kultur där kontinuerlig förbättring är normen.

Så om ditt mål är att hålla ditt team engagerat, motiverat och ständigt förbättrat, kolla in Lattice.

Lattices bästa funktioner

Effektiviserad process för prestationsutvärdering

Sätt upp, följ upp och hantera mål för olika team

Få insikter om medarbetarnas nöjdhet

Funktion för peer-to-peer-feedback och offentlig erkännande

Begränsningar för Lattice

Det är inte specifikt ett mötesverktyg, så det saknar vissa funktioner.

Alla användare gillade inte användargränssnittet

Det kan vara dyrt för småföretag.

Priser för Lattice:

Engagemang : 4 $/månad per användare

Grow : 4 $/månad per användare

Prestationshantering: 8 $/månad per användare

OKR & mål: 8 $/månad per användare

Prestationshantering och OKR & Goals-paket: 11 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lattice-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

8. Whereby

via Whereby

Glöm att ladda ner ännu en app eller kämpa med att komma ihåg ännu ett lösenord. Whereby är ett videokonferensverktyg som fungerar direkt i din webbläsare. Denna enkelhet gör det till ett självklart val för personer som värdesätter användarvänlighet.

Att ordna ett videomöte med Whereby är lika enkelt som att dela en länk – voila, du är redo att ansluta.

Anpassa ditt mötesrum med valfria bakgrunder och logotyper för att ge dina virtuella möten lite extra karaktär. Om du letar efter ett smidigt sätt att samla ditt team online kan Wherebys användarvänliga tillvägagångssätt vara precis vad du behöver.

Whereby bästa funktioner

Deltagarna kan ansluta sig till möten med en enkel länk.

Anpassa mötesrum med anpassad branding, logotyper och bakgrunder.

Dela din skärm eller ett visst fönster

Spela in möten för senare granskning

Begränsningar i Whereby

Begränsat antal deltagare i den grundläggande gratispaketet och Pro-paketen.

Vissa användare rapporterar om sporadiska fördröjningar i videon.

Saknar avancerade funktioner som grupprum och omröstningar.

Priser för Whereby:

Utforska: Ett gratisabonnemang

Pro: 6,99 $/månad per användare

Företag: 9,99 $/månad för tre användare

Bygg: 9,99 $/månad per användare

Väx: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Whereby:

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

9. Skype

Via Microsoft

Skype – som nu ingår i Microsoft Teams – är en erfaren aktör inom digital kommunikation och har erbjudit stabila video- och röstsamtal långt innan det blev populärt.

Programvaran är enkel att använda och pålitlig, och är känd för att upprätthålla starka kontakter och flytande konversationer. Oavsett om du är ett litet team som letar efter ett enkelt verktyg för att hålla brainstormingmöten, eller bara två personer som behöver diskutera några detaljer, gör Skype allt enkelt och tillgängligt.

En stor fördel med Skype är den inbyggda chattfunktionen. Chatten låter dig utbyta tankar eller dela filer utan att missa något.

Sammantaget är Skype ett klassiskt val som har stått sig genom tiderna.

Skypes bästa funktioner

Gör individuella eller gruppvideosamtal

Meddelandefunktion i appen för snabb kommunikation

Dela din skärm under möten

Skicka filer och dokument via chatt

Skypes begränsningar

Inte idealisk för stora möten

Begränsad integration med andra verktyg

Vissa användare rapporterar ibland problem med bild- och ljudkvaliteten.

Skype-priser:

USA och Kanada: 2,99 $/månad per användare

Nordamerika: 7,99 $/månad per användare

Världen: 13,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Skype:

G2 : 4,3/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 8 500 recensioner)

10. 15Five

via 15Five

Med 15Five blir enskilda möten effektiva plattformar för att utbyta feedback, diskutera framsteg och följa upp mål.

Chefer får en tydligare bild av sitt teams prestationer och engagemang, vilket hjälper dem att fatta bättre beslut och ge nödvändigt stöd. Och det bästa av allt? Programvaran är utformad för att vara användarvänlig och intuitiv, vilket gör den till en fröjd för alla inblandade.

15Five bästa funktioner

Underlättar effektiva möten mellan medarbetare och chefer.

Spåra mål och målsättningar.

Funktioner för kollegialt erkännande för att motivera teamen.

Rapporter om prestanda och engagemang.

15Five-begränsningar

Det är inte ett dedikerat mötesverktyg, så vissa funktioner kan saknas.

Användargränssnittet kan vara komplicerat att navigera för vissa användare.

Det är dyrare jämfört med liknande verktyg.

Priser för 15Five:

Engage: 4 $/månad per användare

Perform: 8 $/månad per användare

Fokus: 8 $/månad per användare

Total plattform: 14 USD/månad per användare

Transform Online: 99 $/månad per chef

Transform Hybrid: 174 USD/månad per chef

Transform Live: 300 USD/månad per chef

15Five-betyg och recensioner:

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

11. GlobalMeet

via GlobalMeet

GlobalMeet, skapat av PGi, är en multifunktionell plattform för högupplösta webb- och videomöten, mobila videokonferenser, webbseminarier och evenemangshantering.

Den stöder smidigt samarbete och gör det möjligt för användare att enkelt vara värd för, ansluta sig till och delta i möten från olika enheter och platser. Med funktioner för att vara värd för interaktiva webbseminarier och stora virtuella evenemang erbjuder den också omfattande verktyg för evenemangsplanering och -hantering.

GlobalMeets omfattande, intuitiva och pålitliga tjänster gör det till ett viktigt verktyg för effektiv digital kommunikation över geografiska gränser.

GlobalMeets bästa funktioner

Högkvalitativ videoinspelning av konferensmöten

Arrangera virtuella evenemang med tusentals deltagare

Whiteboard, omröstningar och videochatt för att förbättra samarbetet.

Fungerar med Microsoft Teams och Skype for Business.

Begränsningar för GlobalMeet

Jämfört med andra videokonferenstjänster, system, appar och verktyg fungerar GlobalMeet inte så bra med appar från tredje part. Det kan vara en nackdel för team som är beroende av specifik programvara för sitt arbetsflöde.

GlobalMeet är tungt jämfört med sina konkurrenter.

GlobalMeet saknar vissa funktioner som finns tillgängliga för användare av andra appar.

Priser för GlobalMeet:

Basic: Ett gratisabonnemang

Standard : 12 USD per användare och månad

Premium : 24 $ per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av GlobalMeet:

G2 : 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)

Förbättra ditt digitala samarbete med ClickUp 1-mot-1-mötesprogramvara

Att använda rätt programvara för 1-mot-1-möten är viktigt för att effektivt kunna navigera i den digitala arbetsmiljön. Varje verktyg har sina styrkor, så ditt val beror på ditt teams specifika behov och ditt arbetsflöde.

Oavsett om du leder ett team, för mötesprotokoll, sätter upp en mötesagenda eller leder en prestationsutvärdering kan rätt programvara hjälpa dig att effektivisera dina processer och göra dina uppgifter mycket mer hanterbara.

Med ClickUp kan du hantera tvärfunktionella team, främja samarbete på arbetsplatsen och effektivt navigera mellan olika typer av möten.

För en mer ingående beskrivning av hur du kan effektivisera din teamhantering och dina enskilda möten, kolla in ClickUps specialfunktion – ClickUp Meetings. Gör din digitala arbetsplats mer effektiv och dina uppgifter mer hanterbara med ClickUp. Besök oss här för att lära dig hur vi kan revolutionera din mötesupplevelse.