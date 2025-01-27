De 10 bästa verktygen för fjärrsamarbete för virtuella team 2025

Virtuella samarbetsverktyg förändrar hur individer och team samarbetar och delar information. Från chatt och e-post till delade dokument och digitala whiteboardtavlor – dessa verktyg gör det möjligt för team att interagera och hålla kontakten oavsett var de befinner sig! 🌐
Distansarbetande team ger friheten att arbeta självständigt samtidigt som de erbjuder fördelen att hålla kontakten med allas arbete. Med en distribuerad arbetsplats kan team dela sina idéer och lösningar i realtid utan att fylla sina kalendrar med Zoom-möten som avlöser varandra.
Men innan vi dyker in i de 10 bästa virtuella verktygen, låt oss titta på de funktioner som team behöver för att samarbeta utan att offra produktiviteten!
Vad ska du leta efter i verktyg för fjärrsamarbete?
När projektledare väljer ett verktyg för samarbete på distans för arbetet bör de leta efter en pålitlig och säker plattform som är användarvänlig. Team är mer benägna att anamma och integrera verktyg som är intuitiva att använda i sitt arbetsflöde.
Det bör kunna tillhandahålla alla funktioner (och integrationer) som behövs för att underlätta brainstorming och projekt med minimala störningar. Funktionerna inkluderar automatiserade arbetsflöden, chattrum, uppgiftspårning, fildelning, virtuella kalendrar, dokumentmallar, dokumenthanteringssystem och mycket mer. ⚡️
Samtidigt bör projektledare också ta hänsyn till andra faktorer såsom kostnad, skalbarhet, kompatibilitet, användningskrav och säkerhetsåtgärder. För att främja bättre lagarbete och säkerställa att organisationens mål uppnås är det viktigt att anpassa alla aspekter efter projektgruppernas specifika behov.
De 10 bästa verktygen för samarbete på distans
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som samlar ditt arbete från olika appar på en enda samarbetsplattform. Dess integrationsförmåga kan öka ditt teams effektivitet, från brainstorming av koncept till att driva framsteg.
Med över 15 unika visningsalternativ kan teamen hantera projektets framsteg ur flera perspektiv.
ClickUps inbyggda verktyg Whiteboard och Mind Map ger distansarbetande team ett gemensamt utrymme för att samarbeta och lösa problem i realtid eller asynkront, vilket tar teamets produktivitet till nästa nivå. Skapa detaljerade planer och tilldela genomförbara uppgifter från en lättanvänd plats!
ClickUps bästa funktioner
- Lägg till och hantera uppgifter med våra mobilappar (tillgängliga på iPad, iPhone och Android).
- Över 15 unika vyer, inklusive en arbetsbelastningsvy för att fördela uppgifter mellan teamet.
- Över 1 000 integrationer för att samla all relevant data och information på en och samma plattform.
- Tilldelade och trådade kommentarer i alla ClickUp Doc, uppgifter eller ClickUp Whiteboard
- ClickUp Mind Maps hjälper dig att brainstorma frågor och projektarbetsflöden.
- Flera vyer för att anpassa sig till Agile, Scrum, Kanban eller vilken projektstil som helst
- Över 50 automatiserade uppgifter för att effektivisera alla projektflöden
- Avancerade tidsberäkningar för att prognostisera din arbetsvecka
Begränsningar för ClickUp
- Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.
- Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen – ännu.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 6 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. Zoom
Zoom är ett dedikerat verktyg för fjärrsamarbete som gör det möjligt för individer och team att kommunicera med varandra var som helst i världen. Det erbjuder en rad funktioner som underlättar samarbetet, såsom videokonferenser, fildelning, meddelanden och whiteboardverktyg.
Verktyget erbjuder flera avancerade funktioner, såsom breakout-rum och skärmdelning, som gör det möjligt för människor att samarbeta bättre i projekt. Med sin lättanvända plattform är Zoom ett populärt verktyg för team av alla storlekar att kommunicera ansikte mot ansikte!
Zoom bästa funktioner
- Onlineverktyg för samarbete på whiteboard för virtuella möten
- Teamchatt för samarbete utanför videokonferenser
- Översatta bildtexter och bokning av arbetsutrymmen
- Valfria appar för att öka teamets produktivitet
- E-post- och kalenderfunktioner
Zoom-begränsningar
- Inte lämpligt som ett långsiktigt projektledningsverktyg eller fristående samarbetsprogramvara.
- Antalet mötesdeltagare är begränsat, även i betalda abonnemang.
Priser för Zoom
- Zoom erbjuder betalda abonnemang för privatpersoner och företag beroende på bransch eller vilken Zoom-produkt som behövs.
Zoom-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 52 500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 13 400 recensioner)
3. Slack
Slack erbjuder ett säkert och pålitligt sätt att hålla kontakten med ditt team på distans, externa partners och kunder. Dess system för direktmeddelanden är perfekt när du behöver ha koll på ett projekt eller ta hand om en brådskande uppgift. Med Slack kan du skapa olika kanaler för olika ämnen eller uppgifter, vilket gör det enkelt att hitta relevanta konversationer.
Men när det händer för mycket kan flera trådar bli förvirrande och distrahera dig från meningsfullt arbete. För att få ut det mesta av Slack kan du koppla det till andra samarbetsverktyg eller programvara för uppgiftshantering. Detta hjälper till att se till att alla hålls informerade om de senaste uppdateringarna från teamet!
Slacks bästa funktioner
- Systemroller för att klassificera en teammedlem som administratör för att hantera Slack-konton eller icke-administratör
- Kanaler för att skapa centrala, delade utrymmen för snabbmeddelanden
- Workflow Builder för att automatisera rutinåtgärder för distansarbete
- Huddles och klipp med ljud- och videosamtal
Slacks begränsningar
- Stöd för förebyggande av dataförlust är en funktion i Enterprise-planen.
- Begränsade anpassningsalternativ i individuella inställningar
Priser för Slack
- Gratis plan
- Pro-abonnemang: 7,25 $/månad per användare, faktureras årligen
- Business+ plan: 12,50 $/månad per användare, faktureras årligen
- Enterprise Grid-plan: Kontakta Slack för mer information.
Betyg och recensioner av Slack
- G2: 4,5/5 (över 30 900 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 22 000 recensioner)
4. Google Workspace
Google Workspace är ett verktyg för fjärrsamarbete med ett bibliotek av molnbaserade applikationer, inklusive Google Docs, Google Sheets och Google Slides, så att team kan samarbeta var som helst och på vilken enhet som helst.
När du arbetar med dokument, kalkylblad eller bildspel går kunskapsdelningen smidigt utan att viktig information eller sammanhang går förlorat. Utöver integrationsmöjligheterna erbjuder Google Workspace användbara funktioner som smart canvas och grammatikkorrigeringar som hjälper teamen att producera högkvalitativt arbete!
De bästa funktionerna i Google Workspace
- Lättanvända delningskontroller med olika behörigheter (redigera, visa eller lägga till kommentarer)
- Kommentera och redigera i realtid med teammedlemmar eller externa partners.
- Obegränsad revisionshistorik för att ångra ändringar
- .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt eller .html-format
Begränsningar i Google Workspace
- Laddningstiderna är starkt beroende av internetuppkopplingen, särskilt när det gäller stora filer.
- Fördefinierade mallar och layouter begränsar anpassningsmöjligheterna (kolla in dessa alternativ till Google Workspace ).
Priser för Google Workspace
- Docs, Sheets och Slides är gratis med ett Google-konto.
Betyg och recensioner av Google Workspace
- G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 14 000 recensioner)
5. Trello
Trello är en projektledningsprogramvara med några verktyg för fjärrsamarbete som hjälper team att organisera uppgifter och projekt. Gränssnittet är baserat på Kanban. Team kan skapa kort för varje uppgift eller objekt på tavlan och flytta dem mellan kolumner för att visa olika stadier av framsteg eller organisation.
Det första steget är att skapa separata tavlor för varje brainstorming-session eller projekt. Skapa sedan kolumner inom varje tavla för att kategorisera korten. Dessa kolumner kan vara namnen på de distansarbetande teammedlemmarna, organisationens mål eller status. Lägg sedan till kort under kolumnerna för att starta samarbetsprocessen!
Trellos bästa funktioner
- Kanban-tavlor, kalendrar, tidslinjer och instrumentpaneler för projekt
- Automatisering är inbyggt i varje Trello-tavla utan kod
- Upprepbara arbetsflödesmallar för flera projekt
- Power-Ups (plugins) för att länka till andra appar och verktyg
- Tidrapporteringsfunktion direkt på Trello-tavlor
Trellos begränsningar
- De flesta funktionerna är inte tillgängliga i gratisversionen (kolla in Trello-alternativ ).
- Saknar kraftfulla verktyg för fjärrsamarbete jämfört med annan samarbetsprogramvara.
Priser för Trello
- Gratisversion
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 USD/månad per användare
- Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 22 300 recensioner)
6. Zapier
Zapier är en programvara som hjälper team och distansarbetare att få saker gjorda snabbare med automatisering av arbetsflöden. Verktyget låter dig snabbt koppla samman olika webbtjänster och automatisera uppgifter, såsom att skicka automatiska e-postmeddelanden, skapa kundsupportärenden eller till och med skapa nya poster i ditt CRM-system.
Med Zapier kan du enkelt flytta data mellan olika appar och plattformar. Zapier tillhandahåller också detaljerade rapporter så att teamen kan följa framstegen och vidta åtgärder när det behövs. Det användarvänliga gränssnittet och de kraftfulla automatiseringsfunktionerna gör det till en bra lösning för team av alla storlekar.
Zapier bästa funktioner
- Formaterare för att omvandla datum, valuta, text och mer till önskat format
- Webhooks för att ta emot data från valfri tjänst eller skicka förfrågningar till URL:er
- Flerstegs-Zaps för att automatisera flera uppgifter samtidigt
- Felregler för att omedelbart korrigera arbetsflöden
- Om/då-logik för Zaps för att utföra olika åtgärder
Zapier-begränsningar
- Brant inlärningskurva för att konfigurera och underhålla dagliga arbetsflöden
- Begränsat till 100 uppgifter per månad i gratispaketet.
Zapier-priser
- Gratisversion
- Starter: Från 19,99 $/månad för 750 uppgifter/månad
- Professional: Från 49,99 $/månad för 2 000 uppgifter/månad
- Team: Från 399,99 $/månad för 50 000 uppgifter/månad
- Företag: Från 799,99 $/månad för 100 000 uppgifter/månad
Zapier-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
7. Confluence
Confluence är ett verktyg för fjärrsamarbete som hjälper distribuerade team att effektivisera dokument- och uppgiftshantering. Det erbjuder också en plattform där människor kan dela kunskap och idéer, vilket gör det enklare att hålla kontakten. Utöver sina samarbetsfunktioner erbjuder Confluence rapporterings-, analys- och automatiseringsfunktioner för projektledning.
Med dessa verktyg kan distansarbetare snabbt identifiera flaskhalsar och ineffektiviteter samt visualisera data. Detta hjälper teamen att fatta bättre beslut och arbeta mer samarbetsinriktat. Confluence integreras också med andra populära applikationer, såsom Slack, vilket gör att användarna kan hålla kontakten oavsett var de arbetar ifrån.
Confluence bästa funktioner
- Personlig feed som visar de utrymmen en person nyligen har besökt, utkast till sidor som är under arbete och sidaktivitet.
- En hierarkisk struktur av utrymmen och sidor för att enkelt hitta innehåll
- Jira Roadmap-integration med Confluence för att lägga till Jira-ärenden
- Meddelanden för att tagga teammedlemmar eller hela team om uppgifter
- Redigering i realtid med ett team på distans eller anställda på distans
- Sidetiketter för att snabba upp sökningen efter innehåll
Begränsningar i Confluence
- Team som inte arbetar med mjukvaruutveckling kommer att tycka att verktyget är svårt att lära sig.
- Textbaserade sökresultat för dokument kunde vara mer exakta (kolla in dessa Confluence-alternativ ).
Priser för Confluence
- Gratis
- Standard: 5,75 dollar per användare (uppskattat)
- Premium: 11 dollar per användare (uppskattat)
- Företag: Kontakta Confluence för mer information.
Betyg och recensioner av Confluence
- G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
8. Todoist
Todoist är en plattform för uppgiftshantering som gör det möjligt för team att samarbeta och hantera uppgifter var som helst i världen. Den erbjuder kraftfulla verktyg som hjälper användarna att organisera sina projekt och uppgifter. Med Todoists intuitiva gränssnitt kan användarna enkelt skapa och tilldela uppgifter, ange deadlines och etiketter för uppgifter samt ställa in påminnelser för sig själva eller sina teammedlemmar.
Todoist erbjuder också översiktsvyer för att visualisera framstegen i flera projekt samtidigt. Tack vare integrationen med Slack och andra populära appar kan användarna hålla sin arbetsflöde organiserad och effektiv.
Todoists bästa funktioner
- Plattformsoberoende stöd för åtkomst till data från webbläsare, macOS, Windows, iOS och Android.
- Anpassningsbara etiketter och filter för att organisera olika projekt eller kategorier av uppgifter
- Visuella uppgiftslistor för att skapa och organisera uppgifter för en smidig användarupplevelse
- Förfallodatum och påminnelser för att hålla koll på målen
- Verktyg för teamsamarbete för att dela projektets framsteg
Todoists begränsningar
- Vissa av de viktigaste funktionerna erbjuds endast i premiumabonnemanget.
- Brist på vissa verktyg för tidshantering, såsom funktioner för tidrapportering och schemaläggning (kolla in dessa alternativ till Todoist ).
Todoist-priser
- Gratisversion
- Pro: 4 $/månad per användare
- Företag: 6 $/månad per användare
Todoist-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)
9. Monday.com
Monday.com är en plattform för projekt- och teamhantering som är utformad för att hjälpa team på distans att samarbeta mer effektivt. Det är ett flexibelt verktyg med ett intuitivt gränssnitt för att visualisera projekt, spåra framsteg, tilldela uppgifter, hantera resurser, analysera prestandadata, dela filer och kommunicera i realtid.
Monday.com förser också användarna med kraftfulla automatiseringsverktyg för att automatisera vardagliga processer såsom uppföljning av uppgifter, påminnelser, aviseringar och mycket mer. Denna funktion ökar teamens produktivitet och gör det möjligt för dem att fokusera på sina kärnuppgifter utan att behöva oroa sig för vardagliga administrativa uppgifter.
Måndagens bästa funktioner
- Beroendespårning för projektledning
- Anpassningsbara instrumentpaneler och automatisering
- Verktyg för online-samarbete
- Arbetsbelastningshantering
- Säker fillagring
Måndagsbegränsningar
- Brant inlärningskurva för att bekanta sig med funktioner och gränssnitt (kolla in alternativ till Monday ).
- Funktionen Tidsspårningskolumn är endast tillgänglig i Pro- och Enterprise-abonnemangen.
Måndagspriser
- Individuell: Gratis för alltid
- Basic: 8 $/månad per användare
- Standard: 10 $/månad per användare
- Pro: 16 $/månad per användare
- Företag: Kontakta Monday för mer information
Måndagens betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 7 550 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 700 recensioner)
10. Chanty
Chanty är ett verktyg för fjärrsamarbete med funktioner som chatt, videosamtal, fildelning och uppgiftshantering som hjälper team att hålla kontakten och vara produktiva. Du kan snabbt dela idéer, tilldela uppgifter och få feedback från andra teammedlemmar. Dessutom lagras all kommunikation säkert på ett ställe så att den är lättillgänglig när som helst.
Chanty gör det också enkelt att hålla sig uppdaterad om de senaste ändringarna. Dess meddelandesystem informerar användarna när det finns nya meddelanden eller uppdateringar så att de kan hålla sig uppdaterade om det senaste projektstatusen!
Chantys bästa funktioner
- 4K-video och -ljud med stöd för upp till 1 000 videodeltagare
- Konversationsåtgärder för att byta namn på eller lämna konversationer
- Röstmeddelanden för svar när du är på språng
- @mentions för att meddela teammedlemmar
- Högkontrastmörkt tema
Chantys begränsningar
- Uppgiftsvyerna är begränsade till Kanban, lista och kalender.
- Roll- och behörighetskontroller är betalfunktioner.
Priser för Chanty
- Gratis plan
- Affärsplan: 3 $/månad per användare
Chanty-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)
11. Asana
Asana är ett kraftfullt projektledningsverktyg som främjar teamsamarbete genom att du kan skapa, tilldela och spåra uppgifter i realtid. Det användarvänliga gränssnittet, tillsammans med robusta funktioner som tidslinjehantering, projektspårning och instrumentpaneler, gör Asana till ett idealiskt verktyg för fjärrsamarbete för team av alla storlekar.
Asanas bästa funktioner
- Tidslinjevyer för att visualisera projektets framsteg
- Anpassade fält i uppgifter för noggrann informationsspårning
- Automatiseringar för att effektivisera repetitiva uppgifter
- Möjlighet att bifoga filer till uppgifter och kommentarer
Asanas begränsningar
- Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.
- Gränssnittet kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.
Asanas prissättning
- Grundläggande: Gratis
- Premium: 10,99 $ per användare/månad
- Företag: 24,99 $ per användare/månad
- Företag: Kontakta Asana för prisuppgifter
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (7 027 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (9 711 recensioner)
12. Airtable
Airtable är en hybrid av kalkylblad och databas som gör det möjligt för team att organisera arbete, projekt och idéer på en flexibel och lättanvänd plattform. Det är ett fantastiskt verktyg för att hantera arbetsflöden, spåra lager och ordna projektuppgifter.
Airtables bästa funktioner
- Rutnätvy för informationsarrangemang liknande kalkylblad
- Anpassningsbara fält som passar dina arbetsflödesbehov
- Integration med populära appar som Slack och Google Drive
- Samarbetsfunktioner för teamarbete i realtid
Airtables begränsningar
- Betalda abonnemang kan vara dyra för små team.
- Brist på traditionella projektledningsfunktioner som Gantt-diagram
Priser för Airtable
- Gratis: Begränsade funktioner
- Plus: 10 dollar per användare/månad
- Pro: 20 dollar per användare/månad
- Företag: Kontakta Airtable för prisuppgifter
Airtable-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (898 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (1 035 recensioner)
13. Microsoft Teams
Microsoft Teams är en chattcentrerad arbetsyta i Office 365. Den samlar människor, konversationer, filer och verktyg på ett ställe, så att alla har omedelbar tillgång till allt de behöver. Det är ett utmärkt verktyg för realtidssamarbete och kommunikation för distans- och distribuerade team.
Microsoft Teams bästa funktioner
- Integration med andra Microsoft Office-applikationer
- Avancerade sökfunktioner för meddelanden, personer, filer och mer
- Videomöten och skärmdelningsfunktioner
- Samarbetsfunktioner för att arbeta med filer samtidigt
Begränsningar i Microsoft Teams
- Filhantering kan vara förvirrande
- Prestandan kan ibland vara långsam.
Priser för Microsoft Teams
- Microsoft Teams ingår i Office 365-abonnemangen, från 5 dollar per användare och månad.
Betyg och recensioner av Microsoft Teams
- G2: 4,2/5 (3 397 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (3 790 recensioner)
14. Basecamp
Basecamp är ett kommunikationsverktyg i realtid som hjälper team att hålla sig uppdaterade. Det samlar alla dina projektresurser, dokument och uppgifter på ett ställe, vilket gör det enkelt för team att samarbeta och hålla ordning på arbetet. Basecamp är perfekt för team som arbetar på distans och hanterar flera projekt samtidigt.
Basecamps bästa funktioner
- Anslagstavlor för meddelanden och uppdateringar
- Att göra-listor för uppgiftshantering
- Schemalägg funktioner för tidslinjer och förfallodatum
- Automatiska incheckningsfrågor för att hålla teamen sammankopplade
Begränsningar för Basecamp
- Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering, såsom tidrapportering.
- Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare verktyg.
Priser för Basecamp
- Basecamp Personal: Gratis
- Basecamp Business: 99 dollar per månad
Basecamp-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (4 124 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (12 044 recensioner)
15. Miro
Miro är en visuell samarbetsplattform som hjälper team att arbeta effektivt tillsammans, från brainstorming med digitala klisterlappar till planering och hantering av agila arbetsflöden. Med Miro kan du skapa, samarbeta och centralisera kommunikationen för dina tvärfunktionella teamprojekt.
Miros bästa funktioner
- Oändlig arbetsyta för obegränsat utrymme för brainstorming
- Samarbetswhiteboards för teamarbete i realtid
- Inbyggd video och chatt för smidig kommunikation
- Integration med verktyg som Slack och Google Drive
Miro-begränsningar
- Gratisversionen har begränsade funktioner.
- Kan vara lite överväldigande för förstagångsanvändare.
Miro-priser
- Gratis: Begränsade funktioner
- Team: 8 dollar per användare/månad
- Företag: 16 USD per användare/månad
- Företag: Kontakta Miro för prisuppgifter
Miro-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (762 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (233 recensioner)
