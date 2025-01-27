De 10 bästa verktygen för fjärrsamarbete för virtuella team 2025

Virtuella samarbetsverktyg förändrar hur individer och team samarbetar och delar information. Från chatt och e-post till delade dokument och digitala whiteboardtavlor – dessa verktyg gör det möjligt för team att interagera och hålla kontakten oavsett var de befinner sig! 🌐

Distansarbetande team ger friheten att arbeta självständigt samtidigt som de erbjuder fördelen att hålla kontakten med allas arbete. Med en distribuerad arbetsplats kan team dela sina idéer och lösningar i realtid utan att fylla sina kalendrar med Zoom-möten som avlöser varandra.

Men innan vi dyker in i de 10 bästa virtuella verktygen, låt oss titta på de funktioner som team behöver för att samarbeta utan att offra produktiviteten!

När projektledare väljer ett verktyg för samarbete på distans för arbetet bör de leta efter en pålitlig och säker plattform som är användarvänlig. Team är mer benägna att anamma och integrera verktyg som är intuitiva att använda i sitt arbetsflöde.

Det bör kunna tillhandahålla alla funktioner (och integrationer) som behövs för att underlätta brainstorming och projekt med minimala störningar. Funktionerna inkluderar automatiserade arbetsflöden, chattrum, uppgiftspårning, fildelning, virtuella kalendrar, dokumentmallar, dokumenthanteringssystem och mycket mer. ⚡️

Skapa flödesscheman och diagram på en ClickUp-whiteboard

Samtidigt bör projektledare också ta hänsyn till andra faktorer såsom kostnad, skalbarhet, kompatibilitet, användningskrav och säkerhetsåtgärder. För att främja bättre lagarbete och säkerställa att organisationens mål uppnås är det viktigt att anpassa alla aspekter efter projektgruppernas specifika behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som samlar ditt arbete från olika appar på en enda samarbetsplattform. Dess integrationsförmåga kan öka ditt teams effektivitet, från brainstorming av koncept till att driva framsteg.

Med över 15 unika visningsalternativ kan teamen hantera projektets framsteg ur flera perspektiv.

ClickUps inbyggda verktyg Whiteboard och Mind Map ger distansarbetande team ett gemensamt utrymme för att samarbeta och lösa problem i realtid eller asynkront, vilket tar teamets produktivitet till nästa nivå. Skapa detaljerade planer och tilldela genomförbara uppgifter från en lättanvänd plats!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen – ännu.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Zoom

via Zoom

Zoom är ett dedikerat verktyg för fjärrsamarbete som gör det möjligt för individer och team att kommunicera med varandra var som helst i världen. Det erbjuder en rad funktioner som underlättar samarbetet, såsom videokonferenser, fildelning, meddelanden och whiteboardverktyg.

Verktyget erbjuder flera avancerade funktioner, såsom breakout-rum och skärmdelning, som gör det möjligt för människor att samarbeta bättre i projekt. Med sin lättanvända plattform är Zoom ett populärt verktyg för team av alla storlekar att kommunicera ansikte mot ansikte!

Zoom bästa funktioner

Onlineverktyg för samarbete på whiteboard för virtuella möten

Teamchatt för samarbete utanför videokonferenser

Översatta bildtexter och bokning av arbetsutrymmen

Valfria appar för att öka teamets produktivitet

E-post- och kalenderfunktioner

Zoom-begränsningar

Inte lämpligt som ett långsiktigt projektledningsverktyg eller fristående samarbetsprogramvara.

Antalet mötesdeltagare är begränsat, även i betalda abonnemang.

Priser för Zoom

Zoom erbjuder betalda abonnemang för privatpersoner och företag beroende på bransch eller vilken Zoom-produkt som behövs.

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 52 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 400 recensioner)

3. Slack

via Slack

Slack erbjuder ett säkert och pålitligt sätt att hålla kontakten med ditt team på distans, externa partners och kunder. Dess system för direktmeddelanden är perfekt när du behöver ha koll på ett projekt eller ta hand om en brådskande uppgift. Med Slack kan du skapa olika kanaler för olika ämnen eller uppgifter, vilket gör det enkelt att hitta relevanta konversationer.

Men när det händer för mycket kan flera trådar bli förvirrande och distrahera dig från meningsfullt arbete. För att få ut det mesta av Slack kan du koppla det till andra samarbetsverktyg eller programvara för uppgiftshantering. Detta hjälper till att se till att alla hålls informerade om de senaste uppdateringarna från teamet!

Slacks bästa funktioner

Systemroller för att klassificera en teammedlem som administratör för att hantera Slack-konton eller icke-administratör

Kanaler för att skapa centrala, delade utrymmen för snabbmeddelanden

Workflow Builder för att automatisera rutinåtgärder för distansarbete

Huddles och klipp med ljud- och videosamtal

Slacks begränsningar

Stöd för förebyggande av dataförlust är en funktion i Enterprise-planen.

Begränsade anpassningsalternativ i individuella inställningar

Priser för Slack

Gratis plan

Pro-abonnemang: 7,25 $/månad per användare, faktureras årligen

Business+ plan : 12,50 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise Grid-plan: Kontakta Slack för mer information.

Betyg och recensioner av Slack

G2 : 4,5/5 (över 30 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 22 000 recensioner)

4. Google Workspace

via Google Workspace

Google Workspace är ett verktyg för fjärrsamarbete med ett bibliotek av molnbaserade applikationer, inklusive Google Docs, Google Sheets och Google Slides, så att team kan samarbeta var som helst och på vilken enhet som helst.

När du arbetar med dokument, kalkylblad eller bildspel går kunskapsdelningen smidigt utan att viktig information eller sammanhang går förlorat. Utöver integrationsmöjligheterna erbjuder Google Workspace användbara funktioner som smart canvas och grammatikkorrigeringar som hjälper teamen att producera högkvalitativt arbete!

De bästa funktionerna i Google Workspace

Lättanvända delningskontroller med olika behörigheter (redigera, visa eller lägga till kommentarer)

Kommentera och redigera i realtid med teammedlemmar eller externa partners.

Obegränsad revisionshistorik för att ångra ändringar

.docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt eller .html-format

Begränsningar i Google Workspace

Laddningstiderna är starkt beroende av internetuppkopplingen, särskilt när det gäller stora filer.

Fördefinierade mallar och layouter begränsar anpassningsmöjligheterna (kolla in dessa alternativ till Google Workspace ).

Priser för Google Workspace

Docs, Sheets och Slides är gratis med ett Google-konto.

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2 : 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 14 000 recensioner)

5. Trello

via Trello

Trello är en projektledningsprogramvara med några verktyg för fjärrsamarbete som hjälper team att organisera uppgifter och projekt. Gränssnittet är baserat på Kanban. Team kan skapa kort för varje uppgift eller objekt på tavlan och flytta dem mellan kolumner för att visa olika stadier av framsteg eller organisation.

Det första steget är att skapa separata tavlor för varje brainstorming-session eller projekt. Skapa sedan kolumner inom varje tavla för att kategorisera korten. Dessa kolumner kan vara namnen på de distansarbetande teammedlemmarna, organisationens mål eller status. Lägg sedan till kort under kolumnerna för att starta samarbetsprocessen!

Trellos bästa funktioner

Kanban-tavlor, kalendrar, tidslinjer och instrumentpaneler för projekt

Automatisering är inbyggt i varje Trello-tavla utan kod

Upprepbara arbetsflödesmallar för flera projekt

Power-Ups (plugins) för att länka till andra appar och verktyg

Tidrapporteringsfunktion direkt på Trello-tavlor

Trellos begränsningar

De flesta funktionerna är inte tillgängliga i gratisversionen (kolla in Trello-alternativ ).

Saknar kraftfulla verktyg för fjärrsamarbete jämfört med annan samarbetsprogramvara.

Priser för Trello

Gratisversion

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 USD/månad per användare

Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 300 recensioner)

6. Zapier

via Zapier

Zapier är en programvara som hjälper team och distansarbetare att få saker gjorda snabbare med automatisering av arbetsflöden. Verktyget låter dig snabbt koppla samman olika webbtjänster och automatisera uppgifter, såsom att skicka automatiska e-postmeddelanden, skapa kundsupportärenden eller till och med skapa nya poster i ditt CRM-system.

Med Zapier kan du enkelt flytta data mellan olika appar och plattformar. Zapier tillhandahåller också detaljerade rapporter så att teamen kan följa framstegen och vidta åtgärder när det behövs. Det användarvänliga gränssnittet och de kraftfulla automatiseringsfunktionerna gör det till en bra lösning för team av alla storlekar.

Zapier bästa funktioner

Formaterare för att omvandla datum, valuta, text och mer till önskat format

Webhooks för att ta emot data från valfri tjänst eller skicka förfrågningar till URL:er

Flerstegs-Zaps för att automatisera flera uppgifter samtidigt

Felregler för att omedelbart korrigera arbetsflöden

Om/då-logik för Zaps för att utföra olika åtgärder

Zapier-begränsningar

Brant inlärningskurva för att konfigurera och underhålla dagliga arbetsflöden

Begränsat till 100 uppgifter per månad i gratispaketet.

Zapier-priser

Gratisversion

Starter : Från 19,99 $/månad för 750 uppgifter/månad

Professional : Från 49,99 $/månad för 2 000 uppgifter/månad

Team : Från 399,99 $/månad för 50 000 uppgifter/månad

Företag: Från 799,99 $/månad för 100 000 uppgifter/månad

Zapier-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

7. Confluence

via Atlassian

Confluence är ett verktyg för fjärrsamarbete som hjälper distribuerade team att effektivisera dokument- och uppgiftshantering. Det erbjuder också en plattform där människor kan dela kunskap och idéer, vilket gör det enklare att hålla kontakten. Utöver sina samarbetsfunktioner erbjuder Confluence rapporterings-, analys- och automatiseringsfunktioner för projektledning.

Med dessa verktyg kan distansarbetare snabbt identifiera flaskhalsar och ineffektiviteter samt visualisera data. Detta hjälper teamen att fatta bättre beslut och arbeta mer samarbetsinriktat. Confluence integreras också med andra populära applikationer, såsom Slack, vilket gör att användarna kan hålla kontakten oavsett var de arbetar ifrån.

Confluence bästa funktioner

Personlig feed som visar de utrymmen en person nyligen har besökt, utkast till sidor som är under arbete och sidaktivitet.

En hierarkisk struktur av utrymmen och sidor för att enkelt hitta innehåll

Jira Roadmap-integration med Confluence för att lägga till Jira-ärenden

Meddelanden för att tagga teammedlemmar eller hela team om uppgifter

Redigering i realtid med ett team på distans eller anställda på distans

Sidetiketter för att snabba upp sökningen efter innehåll

Begränsningar i Confluence

Team som inte arbetar med mjukvaruutveckling kommer att tycka att verktyget är svårt att lära sig.

Textbaserade sökresultat för dokument kunde vara mer exakta (kolla in dessa Confluence-alternativ ).

Priser för Confluence

Gratis

Standard : 5,75 dollar per användare (uppskattat)

Premium : 11 dollar per användare (uppskattat)

Företag: Kontakta Confluence för mer information.

Betyg och recensioner av Confluence

G2 : 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

8. Todoist

via Todoist

Todoist är en plattform för uppgiftshantering som gör det möjligt för team att samarbeta och hantera uppgifter var som helst i världen. Den erbjuder kraftfulla verktyg som hjälper användarna att organisera sina projekt och uppgifter. Med Todoists intuitiva gränssnitt kan användarna enkelt skapa och tilldela uppgifter, ange deadlines och etiketter för uppgifter samt ställa in påminnelser för sig själva eller sina teammedlemmar.

Todoist erbjuder också översiktsvyer för att visualisera framstegen i flera projekt samtidigt. Tack vare integrationen med Slack och andra populära appar kan användarna hålla sin arbetsflöde organiserad och effektiv.

Todoists bästa funktioner

Plattformsoberoende stöd för åtkomst till data från webbläsare, macOS, Windows, iOS och Android.

Anpassningsbara etiketter och filter för att organisera olika projekt eller kategorier av uppgifter

Visuella uppgiftslistor för att skapa och organisera uppgifter för en smidig användarupplevelse

Förfallodatum och påminnelser för att hålla koll på målen

Verktyg för teamsamarbete för att dela projektets framsteg

Todoists begränsningar

Vissa av de viktigaste funktionerna erbjuds endast i premiumabonnemanget.

Brist på vissa verktyg för tidshantering , såsom funktioner för tidrapportering och schemaläggning (kolla in dessa alternativ till Todoist ).

Todoist-priser

Gratisversion

Pro : 4 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

9. Monday.com

via Monday

Monday.com är en plattform för projekt- och teamhantering som är utformad för att hjälpa team på distans att samarbeta mer effektivt. Det är ett flexibelt verktyg med ett intuitivt gränssnitt för att visualisera projekt, spåra framsteg, tilldela uppgifter, hantera resurser, analysera prestandadata, dela filer och kommunicera i realtid.

Monday.com förser också användarna med kraftfulla automatiseringsverktyg för att automatisera vardagliga processer såsom uppföljning av uppgifter, påminnelser, aviseringar och mycket mer. Denna funktion ökar teamens produktivitet och gör det möjligt för dem att fokusera på sina kärnuppgifter utan att behöva oroa sig för vardagliga administrativa uppgifter.

Måndagens bästa funktioner

Beroendespårning för projektledning

Anpassningsbara instrumentpaneler och automatisering

Verktyg för online-samarbete

Arbetsbelastningshantering

Säker fillagring

Måndagsbegränsningar

Brant inlärningskurva för att bekanta sig med funktioner och gränssnitt (kolla in alternativ till Monday ).

Funktionen Tidsspårningskolumn är endast tillgänglig i Pro- och Enterprise-abonnemangen.

Måndagspriser

Individuell : Gratis för alltid

Basic : 8 $/månad per användare

Standard : 10 $/månad per användare

Pro : 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta Monday för mer information

Måndagens betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 7 550 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 700 recensioner)

10. Chanty

via Chanty

Chanty är ett verktyg för fjärrsamarbete med funktioner som chatt, videosamtal, fildelning och uppgiftshantering som hjälper team att hålla kontakten och vara produktiva. Du kan snabbt dela idéer, tilldela uppgifter och få feedback från andra teammedlemmar. Dessutom lagras all kommunikation säkert på ett ställe så att den är lättillgänglig när som helst.

Chanty gör det också enkelt att hålla sig uppdaterad om de senaste ändringarna. Dess meddelandesystem informerar användarna när det finns nya meddelanden eller uppdateringar så att de kan hålla sig uppdaterade om det senaste projektstatusen!

Chantys bästa funktioner

4K-video och -ljud med stöd för upp till 1 000 videodeltagare

Konversationsåtgärder för att byta namn på eller lämna konversationer

Röstmeddelanden för svar när du är på språng

@mentions för att meddela teammedlemmar

Högkontrastmörkt tema

Chantys begränsningar

Uppgiftsvyerna är begränsade till Kanban, lista och kalender.

Roll- och behörighetskontroller är betalfunktioner.

Priser för Chanty

Gratis plan

Affärsplan: 3 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

11. Asana

via Asana

Asana är ett kraftfullt projektledningsverktyg som främjar teamsamarbete genom att du kan skapa, tilldela och spåra uppgifter i realtid. Det användarvänliga gränssnittet, tillsammans med robusta funktioner som tidslinjehantering, projektspårning och instrumentpaneler, gör Asana till ett idealiskt verktyg för fjärrsamarbete för team av alla storlekar.

Asanas bästa funktioner

Tidslinjevyer för att visualisera projektets framsteg

Anpassade fält i uppgifter för noggrann informationsspårning

Automatiseringar för att effektivisera repetitiva uppgifter

Möjlighet att bifoga filer till uppgifter och kommentarer

Asanas begränsningar

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Gränssnittet kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Asanas prissättning

Grundläggande: Gratis

Premium: 10,99 $ per användare/månad

Företag: 24,99 $ per användare/månad

Företag: Kontakta Asana för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (7 027 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (9 711 recensioner)

12. Airtable

via Airtable

Airtable är en hybrid av kalkylblad och databas som gör det möjligt för team att organisera arbete, projekt och idéer på en flexibel och lättanvänd plattform. Det är ett fantastiskt verktyg för att hantera arbetsflöden, spåra lager och ordna projektuppgifter.

Airtables bästa funktioner

Rutnätvy för informationsarrangemang liknande kalkylblad

Anpassningsbara fält som passar dina arbetsflödesbehov

Integration med populära appar som Slack och Google Drive

Samarbetsfunktioner för teamarbete i realtid

Airtables begränsningar

Betalda abonnemang kan vara dyra för små team.

Brist på traditionella projektledningsfunktioner som Gantt-diagram

Priser för Airtable

Gratis: Begränsade funktioner

Plus: 10 dollar per användare/månad

Pro: 20 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta Airtable för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (898 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 035 recensioner)

13. Microsoft Teams

via Microsoft

Microsoft Teams är en chattcentrerad arbetsyta i Office 365. Den samlar människor, konversationer, filer och verktyg på ett ställe, så att alla har omedelbar tillgång till allt de behöver. Det är ett utmärkt verktyg för realtidssamarbete och kommunikation för distans- och distribuerade team.

Microsoft Teams bästa funktioner

Integration med andra Microsoft Office-applikationer

Avancerade sökfunktioner för meddelanden, personer, filer och mer

Videomöten och skärmdelningsfunktioner

Samarbetsfunktioner för att arbeta med filer samtidigt

Begränsningar i Microsoft Teams

Filhantering kan vara förvirrande

Prestandan kan ibland vara långsam.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams ingår i Office 365-abonnemangen, från 5 dollar per användare och månad.

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,2/5 (3 397 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 790 recensioner)

14. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är ett kommunikationsverktyg i realtid som hjälper team att hålla sig uppdaterade. Det samlar alla dina projektresurser, dokument och uppgifter på ett ställe, vilket gör det enkelt för team att samarbeta och hålla ordning på arbetet. Basecamp är perfekt för team som arbetar på distans och hanterar flera projekt samtidigt.

Basecamps bästa funktioner

Anslagstavlor för meddelanden och uppdateringar

Att göra-listor för uppgiftshantering

Schemalägg funktioner för tidslinjer och förfallodatum

Automatiska incheckningsfrågor för att hålla teamen sammankopplade

Begränsningar för Basecamp

Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering, såsom tidrapportering.

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare verktyg.

Priser för Basecamp

Basecamp Personal: Gratis

Basecamp Business: 99 dollar per månad

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (4 124 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (12 044 recensioner)

15. Miro

via Miro

Miro är en visuell samarbetsplattform som hjälper team att arbeta effektivt tillsammans, från brainstorming med digitala klisterlappar till planering och hantering av agila arbetsflöden. Med Miro kan du skapa, samarbeta och centralisera kommunikationen för dina tvärfunktionella teamprojekt.

Miros bästa funktioner

Oändlig arbetsyta för obegränsat utrymme för brainstorming

Samarbetswhiteboards för teamarbete i realtid

Inbyggd video och chatt för smidig kommunikation

Integration med verktyg som Slack och Google Drive

Miro-begränsningar

Gratisversionen har begränsade funktioner.

Kan vara lite överväldigande för förstagångsanvändare.

Miro-priser

Gratis: Begränsade funktioner

Team: 8 dollar per användare/månad

Företag: 16 USD per användare/månad

Företag: Kontakta Miro för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (762 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (233 recensioner)

ClickUps samarbetsverktyg erbjuder den ultimata lösningen för effektivt teamarbete, oavsett var du befinner dig. Alla dina projektdetaljer samlas på ett ställe, vilket ger dig fullständig översikt så att du aldrig behöver oroa dig för att informationen inte är synkroniserad eller felaktig.

Och med kraftfulla projektledningsverktyg som dynamiska dokument, dra-och-släpp-kalendrar och fördefinierade mallar kommer distansarbetande team alltid att ha koll på sitt viktigaste arbete. ✍️

Genom att utnyttja dessa kraftfulla verktyg kan distansarbetande team samarbeta mer effektivt, öka produktiviteten och nå framgång i sina projekt.