De 15 bästa alternativen och konkurrenterna till Todoist 2025

Letar du efter de bästa Todoist-alternativen?

Todoist är ingen nykomling inom projektledning – det har funnits sedan 2007!

... Men som en av de mest erfarna organisationsapparna, skulle den inte vara lite rostig vid det här laget?

Även om dess att göra-lista har uppdaterats för att passa vårt moderna (och hektiska) arbetstempo, märks fortfarande dess ålder.

Sammantaget är Todoists projektledningsfunktioner ganska grundläggande jämfört med andra verktyg, och det krävs många tillägg för att hålla jämna steg med de dagliga processerna. Eftersom Todoist passar bättre för enkla att göra-listor än för att hantera projekt, uppgifter och arbetsflöden, är det inte ovanligt att team söker efter mer dynamiska och fräschare alternativ till Todoist.

Läs vidare för att få en djupare inblick i Todoists begränsningar. Dessutom får du en översikt över de 15 bästa alternativen, inklusive fördelar, nackdelar, priser, recensioner och mycket mer!

Vad är Todoist?

Todoist är ett verktyg för uppgiftshantering som låter dig organisera, planera och samarbeta kring listor och projekt. Det rena och intuitiva gränssnittet gör det till ett attraktivt program för både enskilda användare och små team. Några av de bästa funktionerna är:

Tilldela uppgifter till dig själv eller ditt team

Återkommande uppgiftsdeadlines

Påminnelser om deadlines

Progress tracking

Dessutom är Todoist relativt prisvärt, särskilt för privat bruk. 💸

Förutom en gratisversion för grundläggande användning erbjuder Todoist två betalda abonnemang för ytterligare funktioner:

Todoist Pro : 4 dollar per månad för enskilda användare

Todoist Business: 6 dollar per användare och månad för team

Låter inte så illa, eller hur? Men när det blir tufft – det vill säga när du har att göra med mer komplexa projekt – kanske Todoist inte räcker till, och då måste du återigen leta efter en lösning med funktioner som går utöver allmän uppgiftshantering.

Varför behöver du ett alternativ till Todoist?

Todoist är en bra app för uppgiftshantering – men inte fantastisk. 👀

Här är några viktiga skäl till varför:

Det finns ingen inbyggd funktion för tidrapportering som hjälper dig att hantera din produktivitet medan du utför uppgifter.

Du kan inte skapa anpassade statusar för att anpassa och hantera dina arbetsflöden.

Många funktioner i Todoists betalda abonnemang erbjuds gratis i andra program.

Det är inte lika effektivt för arbete som kräver mer än en uppsättning listor för att slutföras.

Den kostnadsfria versionen är nu begränsad till 5 aktiva projekt... den gamla gränsen var 80. 😐

...och mer. 😳

Men ingen panik – vi har goda nyheter!

Vi har noggrant sammanställt en lista över de bästa Todoist-alternativen för alla team! Låt denna lista guida dig i din sökning efter den bästa och mest produktiva projektledningsappen för alla team. 🙌🏼

De 15 bästa alternativen och konkurrenterna till Todoist

Lyckligtvis finns det massor av projektlednings- och samarbetsverktyg på marknaden idag – det är en enorm bransch. Så det är inte frågan om om du kommer att hitta ett alternativ till Todoist, utan när.

Med så många alternativ att välja mellan kan sökandet efter den bästa lösningen för ditt team vara minst sagt tidskrävande. Istället för att fastna i beslutsångest eller jämföra programvarufunktioner under lunchrasten – låt oss ta hand om det tunga arbetet åt dig.

Här är de 15 bästa alternativen till Todoist för team av alla storlekar, budgetar och branscher.

1. ClickUp

Hantera uppgifter i ClickUp Optimera ditt arbetsflöde med ClickUps anpassningsbara steg och statusar.

Organisera och visualisera uppgifter på ditt sätt i ClickUp – en plattform för uppgiftshantering som är utformad för att samla team och arbete på ett och samma ställe. Använd ClickUp Reminders för att skapa aviseringar till ditt team på några sekunder. Påminnelser i ClickUp är lätta att ändra, bifoga filer, kommentera, uppdatera och anpassa.

Dessutom gör ClickUp det enkelt att hantera dina aviseringar så att du kan visa, rensa, reagera och svara från vilken enhet som helst!

Funktioner

Mallar för att-göra-listor: ClickUps färdiga mallar kan anpassas för att effektivisera ditt arbetsflöde. Oavsett om det är en enkel ClickUps färdiga mallar kan anpassas för att effektivisera ditt arbetsflöde. Oavsett om det är en enkel projektplan , en omfattande uppgiftslista eller till och med en checklista för introduktion av nya teammedlemmar, underlättar våra mallar en snabb start.

ClickUp Docs : Skapa organiserade, samarbetsvänliga och lätt hanterbara att göra-listor. : Skapa organiserade, samarbetsvänliga och lätt hanterbara att göra-listor.

ClickUp Tasks: Med vårt robusta verktyg för uppgiftshantering blir planering, organisering och samarbete i alla projekt enkelt och kan anpassas efter alla behov. Med vårt robusta verktyg för uppgiftshantering blir planering, organisering och samarbete i alla projekt enkelt och kan anpassas efter alla behov.

Listvy: Skapa koncisa, mångsidiga att göra-listor för att enkelt hantera dina tankar och uppgifter var du än befinner dig, så att du aldrig missar något.

Dubbelriktad länkning: Använd ClickUps dubbelriktade länkningsfunktion för att länka samman alla dina uppgifter så att du enkelt kan navigera mellan dem. Använd ClickUps dubbelriktade länkningsfunktion för att länka samman alla dina uppgifter så att du enkelt kan navigera mellan dem.

ClickUp Notepad: Skriv ner dina uppgifter direkt, formatera med avancerade redigeringsverktyg och konvertera anteckningar till spårbara uppgifter som är tillgängliga var du än befinner dig. Skriv ner dina uppgifter direkt, formatera med avancerade redigeringsverktyg och konvertera anteckningar till spårbara uppgifter som är tillgängliga var du än befinner dig.

ClickUp Brain: Använd ClickUps AI-assistent för att skapa uppgifter, sammanfatta anteckningar och skapa att göra-listor. Använd ClickUps AI-assistent för att skapa uppgifter, sammanfatta anteckningar och skapa att göra-listor.

Tillgängliga plattformar: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, webben)

Skapa tydliga, multifunktionella att göra-listor för att enkelt hantera dina idéer och arbeta var du än befinner dig, så att du aldrig glömmer något igen.

Fördelar

Nackdelar

Graden av anpassningsbarhet och antalet tillgängliga funktioner kan leda till en inlärningskurva.

Priser

ClickUp har flera olika prisplaner:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Företag : Kontakta ClickUp för anpassade priser

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Tick Tick

Tick Tick har några kraftfulla funktioner för uppgiftshantering, vilket gör det till ett bra alternativ till Todoist.

Men om du letar efter ett verktyg som erbjuder en gratisversion med många användbara funktioner, kanske du måste leta någon annanstans.

Jämför TickTick och Todoist!

Funktioner

Inbyggd Pomodoro-timer

Konvertera e-postmeddelanden till uppgifter

”Planera min dag” för att prioritera dagens uppgifter

Fördelar

Påminnelser om scheman tillsammans med platsbaserade aviseringar

Olika kalendervyer

Tillgänglig för iOS (iPhone och iPad) och Android.

Nackdelar

Ingen inbyggd kalendersynkronisering

Begränsade integrationsmöjligheter

Den kostnadsfria versionen är begränsad till endast 99 uppgifter (vi önskar att det åtminstone var ett jämnt tal 😏).

Priser

Basic-planen kan uppgraderas till Premium-planen för 27,99 dollar per år.

Kundbetyg

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till TickTick!

3. Trello

Trello är ett projektledningsprogram som är känt för sina unika Kanban-tavlor.

Men precis som en popstjärna på 90-talet är Trello lite av en engångsföreteelse:

Hela verktyget kretsar kring Kanban.

Alla dina uppgifter är kort som kan dras och släppas i olika projektfaser.

Att använda en Kanban-tavla för hela projektledningscykeln kan vara ganska utmanande, eftersom du också måste ta hänsyn till projektets tidsplan, schema och rapporter.

Jämför Trello och Todoist!

Funktioner

Lättanvänt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion

Avancerade checklistor för att skapa mer detaljerade uppgifter

Trello Power-Ups kan hjälpa dig att lägga till massor av funktioner.

Fördelar

Fantastiska funktioner för teamsamarbete

Minimal inlärningskurva

Checklistor inom uppgifter möjliggör snabb feedback

Nackdelar

Visar inte uppgiftsberoenden

Begränsad till en Kanban-tavla

Inte lämpligt för stora organisationer

Priser

Gratis för alltid: Obegränsat antal kort och listor

Business Class (12,50 dollar per användare/månad): Avancerade checklistor och tavelsamling med power-ups

Kundbetyg

Capterra: 4,5/5 (över 22 200 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Trello!

4. nTask

nTask är ett molnbaserat verktyg för uppgiftshantering och projektledning som fokuserar på riskhantering och effektivt samarbete. Men ett produktivitetsverktyg som är avsett för riskhantering kan också vara en risk!

Vad, varför?

Det beror på att du behöver ett verktyg som kan göra mycket mer, till exempel övervaka ditt team, generera rapporter och ansluta till andra arbetsverktyg.

Tyvärr kan nTask inte göra något av detta.

Funktioner

Inbyggt möteshanteringsverktyg för att organisera, hantera och schemalägga möten

Modul för problemhantering för att identifiera och hantera problem

Omvandlar kommentarer till uppgifter med hjälp av Slack

Fördelar

Skapa obegränsat med uppgifter och att göra-listor gratis

Snabba aviseringar, varningar och påminnelser

Kompatibel med din iPhone och iPad

Nackdelar

Inga funktioner för hantering av e-postuppgifter

Begränsat lagringsutrymme i gratisversionen

Begränsade integrationsmöjligheter

Priser

Grundläggande gratisplan : inkluderar möten, tidrapporter och ärendehantering

Premium-abonnemang (3,99 $ per användare/månad): Grundläggande funktioner samt bulkåtgärder, anpassade filter och 5 GB lagringsutrymme.

Business Plan (11,99 $ per användare/månad): inkluderar premiumfunktioner samt riskhantering, anpassade behörigheter och 10 GB lagringsutrymme.

Kundbetyg

Capterra: 4,1/5 (över 90 recensioner)

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

5. Asana

Asana är ett annat bra (och gratis) alternativ till Todoist.

Oavsett om du leder ett stort eller ett litet team kan Asana hjälpa dig.

Många av de mer användbara funktionerna, såsom obegränsat antal uppgifter, tidslinjer och instrumentpaneler, kräver dock att du betalar extra.

Funktioner

Kraftfulla tidslinjer för schemaläggning av uppgifter

Påminnelser och förfallodatum

Milstolpar för att spåra viktiga prestationer och händelser

Fyra projektvyer, inklusive Kanban ( liknande Trello

Fördelar

Funktioner för samarbete i realtid

Stöder massor av tredjepartsintegrationer

Finns på iOS App Store (för iPhone och iPad) och Google Play Store.

Nackdelar

Inget offline-läge

Det går inte att tilldela flera personer en och samma uppgift.

Mobilappen är inte i nivå med webbappen.

Priser

Grundläggande Gratisplan : grundläggande funktioner inklusive tavelvy, 100 MB lagringsutrymme och listvy

Premium-abonnemang (10,99 $ per användare/månad): innehåller extrafunktioner som anpassningsbara fält och milstolpar.

Business Plan (24,99 $ per användare/månad): inkluderar extra funktioner som mål och integrationer

Kundbetyg

Capterra : 4,5/5 (över 11 800 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 9 100 recensioner)

Funderar du på att välja mellan Asana och Todoist? Kolla in dessa självklara skäl att välja ClickUp som ditt alternativ till Asana.

Notion är mer än ett digitalt anteckningsprogram, det är en samarbetsplattform som hjälper användare att hantera flera projekt, organisera sina arbetsflöden och samarbeta med andra. Det erbjuder en rad kraftfulla verktyg som hjälper användare att hålla koll på sina projekt, uppgifter, anteckningar och mycket mer.

Med Notion kan användare snabbt skapa checklistor, tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange förfallodatum, bädda in media och dokument och mycket mer. Notion erbjuder även en egen databasfunktion som team kan använda för att lagra data på ett organiserat sätt.

Detta gör det enkelt för användarna att snabbt hitta den information de behöver utan att behöva söka igenom flera filer eller mappar.

Funktioner

Sökfunktionen Quick Find hjälper dig att bläddra igenom din information och enkelt hitta det du behöver.

Anpassningsmöjligheter för rollbehörigheter och aviseringar

Flera arbetsytor för att separera olika typer av innehåll

Uppgiftsberoenden, deluppgifter och prioritering

Notion AI för att sammanfatta anteckningar och andra behov av AI-skrivassistenter

Fördelar

Återkommande uppgifter med fördefinierade intervall

Dra-och-släpp-gränssnitt

Kraftfull dokumentdelning

Nackdelar

Bristande koppling mellan arbetsytor

De avancerade anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med andra verktyg på listan.

Priser

Notion har fyra prisalternativ:

Gratis plan : Samarbetsyta, grundläggande sidanalys, 7 dagars sidhistorik och mer

Plus-plan (8 dollar per användare/månad) : Obegränsat antal block för team, 30 dagars sidhistorik, 100 gästinbjudningar och mycket mer.

Business-abonnemang (15 USD per användare/månad) : Privata teamutrymmen, 90 dagars sidhistorik, 250 gästinbjudningar och mycket mer.

Enterprise-plan (kontakta Notion för mer information): Avancerad analys och kontroll av arbetsytan, : Avancerad analys och kontroll av arbetsytan, Customer Success Manager, 500 gästinbjudningar och mycket mer.

Kundbetyg

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Jämför Notion och Todoist!

7. OmniFocus

OmniFocus är ett populärt verktyg för uppgiftshantering, utvecklat av The Omni Group, som hjälper dig att hålla koll på ditt arbete, dina projekt och mycket mer. Det är utformat för att vara användarvänligt och har ett intuitivt gränssnitt som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt organisera sina uppgifter och aktiviteter.

OmniFocus låter användarna dela upp projekt i enklare åtgärder med hjälp av mappar, sammanhang och taggar, vilket säkerställer att uppgifterna alltid spåras och organiseras. Det kan också användas för att ställa in påminnelser så att du aldrig missar en deadline eller glömmer en viktig uppgift.

Funktioner

Gratis, krypterad synkronisering för att spara data på flera enheter

Forecast visar åtgärder och kalenderhändelser i ordning

Batchredigering för att välja flera åtgärder och redigera samtidigt

Anpassningsbar sidofält för att organisera perspektiv

Fördelar

Användargränssnittet är modernt och intuitivt.

Anpassad startskärm för betalande användare

Ljusa och mörka bakgrunder

Nackdelar

Har inte visualiseringsverktyg som Gantt-diagram.

Plattformen är inte optimerad för Windows-operativsystem.

Priser

Beroende på ditt operativsystem och användningsområde har OmniFocus flera olika prissättningsalternativ. Kontakta OmniFocus för mer information.

Kundbetyg

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Kolla in dessa bästa OmniFocus-alternativ!

8. Any. do

Any. do är en app för uppgiftshantering med en enkel, intuitiv design som hjälper dig att få mer gjort. Den är perfekt för upptagna yrkesverksamma, studenter och alla som vill bli mer produktiva. Med Any. do kan du enkelt skapa uppgifter, ställa in förfallodatum och påminnelser samt göra listor över vad du behöver göra.

Du kan också dela uppgifter med andra och samarbeta i projekt. Dessutom kommer appens inbyggda platsbaserade påminnelsefunktion att påminna dig när du är nära en uppgifts plats så att du aldrig glömmer ett viktigt ärende igen!

Funktioner

Aktivitetstavla för att se vem som arbetar med vad, när och vad som har ändrats

Stöd för flera plattformar för att chatta med flera teammedlemmar

Lättanvända mallar för att komma igång

Engångs-, återkommande och platsbaserade påminnelser

Fördelar

Huvudsaklig organisatör för personlig kalender och evenemang

Supportportal för hjälp med frågor om plattformen

Smarta inköpslistor för gratis- och premium användare

Nackdelar

Inte lämpligt för Microsoft 365-användare eftersom det inte integreras med Microsoft Kalender.

Begränsad gratisversion för grundläggande projektledningsbehov

Priser

Any.do har tre prisalternativ:

Gratisabonnemang : Påminnelser, kalender, synkronisering mellan enheter och mycket mer.

Premium-abonnemang (3 $/månad per år) : Återkommande uppgifter, färgmarkeringar, platspåminnelser och mycket mer.

Teams-plan (5 $/månad per år): Samarbetsyta, obegränsat antal projektpaneler, över 100 arbetsflödesmallar och mycket mer.

Kundbetyg

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 180 recensioner)

Kolla in dessa Any.do-alternativ!

9. Google Keep

Google Keep är ett gratis verktyg för anteckningar och listor som utvecklats av Google och som gör det enkelt att samla, lagra och dela idéer när du är på språng. Det gör det möjligt för användare att snabbt skriva anteckningar, skapa listor och checklistor, ställa in påminnelser, ladda upp foton, samarbeta med vänner och familj, spara webbsidor för senare läsning och mycket mer.

Appen erbjuder också en rad anpassningsalternativ, inklusive möjligheten att ändra teckensnitt och färger, lägga till bilder och ljudklipp, skapa etiketter för kategorier och mycket mer. Den är tillgänglig på både iOS- och Android-enheter.

Funktioner

Bildigenkänningsfunktioner för att omvandla foton till textanteckningar

Synkronisering mellan olika enheter

Dra och släpp listor för att prioritera uppgifter

Etiketteringssystem för att kategorisera uppgifter

Fördelar

Enkelt och intuitivt användargränssnitt

Integreras med Google Suite-appar

Dela anteckningar och listor med andra

Nackdelar

Utrymmet kan vara begränsat beroende på lagringsutrymmet i ditt Google-konto.

Begränsade funktioner för uppgiftssamarbete

Priser

Google Keep är gratis med ett Google-konto.

Kundbetyg

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

G2: N/A

10. Meistertask

Meistertask är ett projektledningsprogram som är utformat för att effektivisera all kommunikation inom ditt team. Med Meistertask kan du skapa projekt, uppgifter och mappar för att hålla ordning på ditt arbete och göra det lätt att hitta. Appen erbjuder också en rad funktioner som hjälper dig att få ut det mesta av din uppgiftshantering, inklusive etiketter, förfallodatum, aviseringar och mycket mer.

Du kan också samarbeta med teammedlemmar om uppgifter och projekt för ökad effektivitet. Meistertask är ett utmärkt val för frilansare, team och företag av alla storlekar.

Funktioner

Visuella uppgiftstavlor för att följa framstegen

Funktioner för samarbete i realtid

Integration med Slack och andra appar

Anpassningsbara arbetsflöden

Fördelar

Användarvänligt gränssnitt för både enskilda användare och team

Detaljerade rapporter för att följa uppgörandets framsteg

Integreras med populära produktivitetsappar som Trello och Slack

Nackdelar

Begränsade integrationsmöjligheter i gratispaketet

Återkommande uppgifter är en betalfunktion.

Priser

Grundläggande plan (gratis) : Upp till tre projekt, obegränsat antal projektmedlemmar, anpassningsbara projektpaneler och mycket mer.

Pro-abonnemang (8,25 $/månad : Obegränsat antal projekt, automatiseringar, WIP-gränser och mycket mer.

Business-abonnemang: (20,75 $/månad): Aktivitetsrapporter, roller och behörigheter, anpassade fält och mycket mer.

Kundbetyg

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 160 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till MeisterTask!

11. Azendoo

Azendoo är ett projektledningsverktyg som ger användarna ett effektivt sätt att organisera, följa upp och samarbeta i projekt. Det hjälper team att hålla fokus på uppgifterna och hantera sin arbetsbelastning på ett organiserat sätt. Azendoos användarvänliga gränssnitt gör det möjligt för användarna att snabbt skapa uppgifter, tilldela dem till medlemmar i teamet och sätta deadlines.

Dess intuitiva drag-and-drop-uppgiftstavlor hjälper användarna att följa framstegen på ett ögonblick och hålla koll på teamets prestationer. Den erbjuder också kraftfulla rapporteringsfunktioner så att teamen kan få insikt i hur väl de arbetar tillsammans.

Funktioner

Robust sökfunktion för att hitta uppgifter, konversationer, dokument, ämnen och personer

Knappen "Lägg till en omröstning" för att få ditt teams åsikt om ett ämne

Cisco Spark-integration för röst- och videosamtal samt skärmdelning

Fästa konversationer högst upp i en ämnesaktivitetsvy

Fördelar

E-postkonversationer kan omvandlas till Evernote-anteckningar

Direktmeddelanden

Återkommande uppgifter

Nackdelar

Projektmallar är en betalfunktion.

Begränsade funktioner för uppgiftsamarbete

Priser

Kontakta Azendoo för prisuppgifter.

Kundbetyg

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

12. Zoho Projects

Zoho Projects är ett onlineverktyg för projektledning från Zoho, en globalt erkänd ledare inom affärsprogramvara. Det hjälper team att effektivt hantera sina projekt och resurser genom funktioner som uppgiftslistor, Gantt-diagram, tidrapporter och mycket mer.

Med Zoho Projects kan användare enkelt samarbeta med andra team eller individer, följa uppgörandets framsteg, prioritera uppgifter och få realtidsinformation om hur projektet fortskrider. Gränssnittet är mycket intuitivt och möjliggör anpassning av projektets arbetsflöde. Dessutom kan användare komma åt sina projekt var som helst med hjälp av mobilappen.

Funktioner

Uppgiftstavlor, anpassade arbetsflöden och realtidsaviseringar

Automatisk programvara för felspårning

Planerings- och uppföljningsverktyg för Scrum-team

Anpassade rapporter från valfri datamängd

Fördelar

Utformad för team av alla storlekar

Flera appar och tillägg som du kan använda för en förbättrad upplevelse

Sömlös integration med andra Zoho-produkter

Nackdelar

Saknar offlineåtkomst

Brant inlärningskurva för att helt anpassa arbetsytor

Priser

Gratisplan (upp till 3 användare) : Två projekt, begränsat lagringsutrymme, uppgiftshantering och mer

Premium-abonnemang (5 dollar per användare och månad) : Obegränsat antal projekt, Gantt-diagram, deluppgifter och mycket mer.

Enterprise-plan (10 dollar per användare och månad): 120 GB lagringsutrymme, portfölj-dashboard, regler för arbetsflöden och mycket mer.

Kundbetyg

Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Teamwork Projects är ett kraftfullt och intuitivt projektledningsverktyg som gör det möjligt för team av alla storlekar att effektivt organisera uppgifter och hantera projekt från start till mål. Det erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för teamsamarbete, resurshantering, automatisering och rapportering.

Med Teamwork Projects kan användare spåra deadlines och framsteg i realtid, tilldela uppgifter till teammedlemmar, samarbeta med externa intressenter och integrera med olika verktyg från tredje part.

Funktioner

Enkel dra-och-släpp-funktion för att omprioritera arbetet

Planerad vs faktisk rapportfunktion för att planera arbetet bättre

Board-vy för att automatisera repetitiva arbetsflöden och visualisera projektuppgifter

Fördelar

Mycket anpassningsbar och användarvänlig

Integrationer med populära verktyg från tredje part

Funktioner för tidrapportering

Nackdelar

Burndown-rapporter och integrerad teamchatt är betalfunktioner.

Erbjuder inte offline-läge i desktop-appen.

Priser

Gratis Forever-plan (upp till 5 användare/plan) : Tidsspårning, begränsad visning av arbetsbelastning, begränsad skapande av team och mer.

Deliver-plan (9,99 dollar per användare och månad) : Intagsformulär, fakturering, projektnivåteam och mer

Grow-plan (17,99 $ per användare och månad) : Kanban-tavla, integrerad teamchatt, taggar på uppgiftsnivå och mycket mer.

Skalplan (kontakta Teamwork för mer information): Anpassade rapporter, 10 000 automatiseringsåtgärder/månad, obegränsat antal projekt och mycket mer.

Kundbetyg

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Teamwork!

Redbooth är ett molnbaserat verktyg för uppgiftshantering som är utformat för att hjälpa team att samarbeta och få saker gjorda. Det är en plattform som gör det möjligt för organisationer av alla storlekar att enkelt hantera projekt, uppgifter, kommunikation och dokument på ett och samma ställe.

Med Redbooth kan team enkelt tilldela uppgifter, få uppdateringar i realtid, följa framsteg och mäta framgång. Dessutom integreras Redbooth med populära verktyg som Slack, Dropbox och Google Apps för att göra samarbetet ännu enklare.

Funktioner

Gantt-diagram och uppgiftslistor

Anpassningsbara arbetsytor

Rapportering och analys

Fördelar

Kanban-tavlor för att planera och spåra alla dina uppgifter

Detaljerade produktivitetsrapporter för att fördjupa dig i uppgiftsstatus och tidsåtgång

Bättre transparens för att delegera uppgifter inom teamet

Nackdelar

Brant inlärningskurva för mer komplexa funktioner

Inga mål, smarta aviseringar eller tilldelade kommentarer

Priser

Gratis plan : Tilldela användare och förfallodatum, 2 GB lagringsutrymme, exporterbara Gantt-diagram och mycket mer.

Pro-plan (9 dollar per användare och månad) : Uppgiftsberoenden, tidsspårning, HD-videomöten och mycket mer.

Business-abonnemang (9 $ per användare och månad) : Avancerade deluppgifter, Redbooth för Outlook, trendrapporter och mycket mer.

Enterprise-plan (kontakta Redbooth för mer information): Telefonsupport, tidslinjeöversikt, obegränsat antal arbetsytor och mycket mer.

Kundbetyg

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

15. Microsoft Planner

Microsoft Planner är ett verktyg för uppgifts- och projektledning som utvecklats av Microsoft och finns tillgängligt på Microsoft 365-plattformen. Med det kan du skapa planer, tilldela uppgifter, dela filer, kommunicera och samarbeta med andra användare samt följa upp framsteg. Med detta lättanvända verktyg kan team hantera sitt arbete mer effektivt.

För att säkerställa att alla är på samma sida kan du med Planner-gruppchattfunktionen kommunicera och samarbeta med andra användare i realtid. Du kan också publicera uppdateringar, dela filer, ladda upp bilder eller videor och skapa omröstningar för att få feedback från ditt team.

Funktioner

Synkronisering av kalenderhändelser med Microsoft Outlook

Filer, checklistor och etikettfunktioner i Kanban-tavlor

E-postmeddelanden för att hålla alla uppdaterade om uppgifter och deadlines

Schemaläggningsgranskning tillgänglig i kalendrar

Fördelar

Sömlös integration med Microsofts verktygssvit, till exempel Teams.

Tydligt och intuitivt gränssnitt för en smidigare upplevelse

Mobilapp tillgänglig för åtkomst när du är på språng

Nackdelar

Inga aviseringar i appen

Begränsade anpassningsmöjligheter för aviseringar

Priser

Beroende på hur du använder det (hemma eller på jobbet) har Microsoft Planner flera olika planalternativ tillgängliga.

Kundbetyg

Capterra: 3,9/5 (över 80 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Hantera uppgifter med Todoist-alternativ!

Att hitta ett bra alternativ till Todoist behöver inte vara svårt. 🧹

Alla dessa 15 alternativ till Todoist erbjuder den support, de funktioner och den funktionalitet som ditt team har drömt om. Särskilt ett av dem – ClickUp. 🙂

Varför? Massor av kraftfulla projektledningsfunktioner, inklusive obegränsat antal uppgifter, flera projektvyer, checklistor, automatiseringar, tidsspårning och mycket mer, allt i ClickUps gratisplan som gäller för alltid! 🤯

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Dessutom finns ClickUp där för dig varje steg på vägen med hundratals färdiga mallar för alla användningsområden, över 1 000 integrationer och omfattande support som hjälper dig att använda plattformen på ett så produktivt sätt som möjligt.

Registrera dig på ClickUp idag för att ta dina uppgifter till nästa nivå!