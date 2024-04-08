Slack vs Asana: Vilket verktyg är bäst för ditt team 2025?

Asana och Slack är två av de mest populära projektledningsapparna som hjälper team som arbetar på distans och på plats att samarbeta bättre. På ytan erbjuder båda verktygen liknande funktioner – från teamsamarbete till integrationer med tredjepartsprogram.

Men gräver man lite djupare börjar skillnaderna mellan Asana och Slack att visa sig. Om du försöker välja mellan dessa projektledningsverktyg för ditt eget team är den här guiden till Asana vs. Slack något för dig.

Vad är Slack?

Slack är ett kommunikationsverktyg för arbetsplatsen som är utformat för att team ska kunna utbyta information och samarbeta i realtid. Det erbjuder även röst- och videosamtal, samt både individuell chatt och gruppchatt.

På Slack får din organisation en arbetsyta. I den arbetsytan kan du skapa kanaler för enskilda team, projekt eller ämnen, eller använda direktmeddelanden för enskilda samtal och ad hoc-gruppchattar.

I kanaler och chattar kan du dela filer och starta samtal (eller möten). För allt utöver chattar får du tusentals integrationer med andra appar, även om plattformens nya Canvas-funktion lägger till några interna funktioner för uppgiftshantering.

Slack-funktioner

För en kommunikationsfokuserad plattform är det inte förvånande att hitta funktioner som sätter samarbete i centrum. När man jämför Slack och Asana sticker fyra funktioner ut:

Kommunikation i realtid

Vi vet alla hur viktigt det är med effektiv teamkommunikation, särskilt när det gäller distansarbetande team. Slack prioriterar kommunikation med sina funktioner för snabbkommunikation:

Alla chattar sker i realtid, med omedelbara aviseringar som låter användarna veta när ett nytt meddelande kan vara relevant för dem.

En tydlig hierarki, inklusive kanaler, direktmeddelanden och trådade meddelanden, ger dig en översikt över flera samtal som pågår samtidigt.

Huddles, som kan ske när som helst i både kanaler och direktmeddelanden, integrerar video- och ljudsamtalsfunktioner utan att ta över hela gränssnittet.

Användare kan schemalägga meddelanden i förväg eller bokmärka ett meddelande för att följa upp senare.

Slacks avancerade sökfunktion gör det enkelt att hitta gamla och arkiverade konversationer med relevant information.

Tack vare enkla användargränssnitt i mobilapparna är det enkelt att hålla kontakten via smartphones och surfplattor.

Dessa kommunikationsfunktioner är anledningen till att Slack länge har varit standarden för digital kontorskommunikation.

Fildelning

Med Slack kan du dela filer på upp till en gigabyte (GB) i kanaler och direktmeddelanden. Varje meddelande kan innehålla maximalt 10 filer åt gången. Plattformen lagrar filen på sin server, med begränsningar beroende på abonnemang:

Gratisplan : 5 GB för hela organisationen

Pro-plan : 10 GB per användare

Affärsplan : 20 GB per användare

Enterprise Grid-plan: 1 terabyte per användare

Inbyggd integration med molnlagringssystem som Google Drive, DropBox och Microsoft OneDrive kringgår dessa begränsningar och gör det möjligt att dela filer via en direktlänk till lagringsplatsen.

När du delar filen visar Slack automatiskt en förhandsgranskning av .doc-, PDF-, bild- och videofiler. Detta bidrar till programvarans realtidssamarbete, eftersom användarna omedelbart kan se vad du delar utan att behöva ladda ner filerna.

Grundläggande uppgiftshantering genom Canvas

Till skillnad från Asana är Slack inte en projektledningsprogramvara och saknar de flesta grundläggande funktioner som du behöver för att hantera projekt. Men den senaste tillägget av Canvas-funktionen ger plattformen några grundläggande projektledningsfunktioner.

Starta ett Slack Canvas så kan du samla olika typer av information i ett enda dokument, inklusive allt från visuella filer till uppgiftsorienterade arbetsflöden, projektbeskrivningar och mycket mer.

Slack har som mål att göra Canvases mer djupgående över tid för att skapa verkligt samarbetsinriktade arbetsytor. För närvarande finns det dock inget enkelt sätt att tilldela och spåra uppgifter. Men det är systemets första försök att kommunicera på ett sätt som inte bara sker i stunden, vilket kan göra det relevant för hantering av större projekt i framtiden.

Omfattande integrationer

För en plattform som inte låtsas vara mer än den är måste tredjepartsintegrationerna vara perfekta. Lyckligtvis är detta ett område där Slack verkligen utmärker sig.

Totalt får användarna tillgång till mer än 2 000 integrationer för att koppla Slack till andra plattformar på arbetsplatsen. Våra favoritintegrationer för Slack sträcker sig från ActiveCampaign och SalesForce till ClickUp och ZipBooks.

För plattformsanvändare visas dessa integrationer som appar under direktmeddelanden. Men du kan också aktivera det integrerade verktygets funktioner med ett enkelt snedstreckkommando i valfri chatt, till exempel ”/zoom join” för att delta i ditt nästa Zoom-möte.

Och självklart får du omvända tredjepartsintegrationer med partnerplattformar. Vill du till exempel lägga till ett e-postmeddelande i en Slack-konversation? Installera bara Outlook Slack-appen, så är det lika enkelt som att trycka på en knapp.

Slack-priser:

Gratis version

Pro : 7,25 $/månad per användare

Företag : 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Asana?

Asana är en projektledningsapp som hjälper team att hålla koll på alla uppgifter relaterade till de projekt de arbetar med. Den gör det möjligt för din organisation att organisera dina projekt i större portföljer och mål samtidigt som du bygger de enskilda uppgifter och arbetsflöden som krävs för att uppnå dessa mål.

Precis som Slack är Asana ett webbaserat arbetshanteringsverktyg som finns som mobil- och datorapp. Till skillnad från Slack ligger fokus mer på omfattande arbetshantering, med samarbetsfunktioner som fokuserar på bredare projektmål istället för realtidskommunikation.

Asanas funktioner

Det är ingen överraskning att Asanas avancerade funktioner fokuserar på att få uppgifter utförda enligt specifikationerna och i tid. Även funktioner som liknar Slack, såsom kommunikations- och fildelningsverktyg, är inriktade på detta fokus.

Projektbaserad kommunikation

Asana har tre centrala kommunikationsfunktioner: uppgiftskommentarer, projektuppdateringar och direktmeddelanden.

Med hjälp av uppgiftskommentarer kan alla som följer en uppgift dela med sig av sina tankar eller ställa frågor. När någon lämnar en kommentar får alla som följer uppgiften ett meddelande.

Projektuppdateringar gör det möjligt för projektägaren att skicka en färgkodad anteckning med projektinformation till alla andra medlemmar i projektteamet.

Direktmeddelanden skickar en notis till andra medlemmar i teamet, som får en avisering och kan kommentera meddelandet precis som de skulle göra på en uppgift.

Kombinera dessa funktioner så är Asana väl rustat för att skapa och genomföra din projektkommunikationsplan. Till skillnad från Slack kan du dock inte chatta på Asana. Kommunikationen liknar mer e-post än realtidskommunikation.

Fildelning

Vad skulle ett projektledningssystem vara utan kunskapsdelning? Asana utmärker sig naturligtvis på detta område med sin förmåga att bifoga filer till enskilda uppgifter och övergripande projekt. Som en bonus visas filer som läggs till i uppgifter inom ett projekt automatiskt i fliken Filer i det övergripande projektet.

Asana har en uppladdningsgräns på 100 megabyte (MB) per fil. Men det finns obegränsad total fillagring, vilket innebär att du kan bifoga så många filer som är 100 MB eller mindre till din organisations arbetsyta som du behöver.

För större filer integreras Asana med populära molnlagringsappar som OneDrive, Dropbox och Google Drive. Och precis som Slack visas visuella filer som bilder och PDF-filer direkt i uppgiftskommentarerna, så att alla som följer uppgiften kan se dem utan att behöva ladda ner något.

Avancerad uppgiftshantering

Det är här Asanas användargränssnitt verkligen lyser. Dess avancerade projektledningsfunktioner gör att du kan skapa arbetsflöden och bygga upp även de mest komplexa projekten med alternativ som:

Uppgiftsberoenden som du kan använda för att skapa större arbetsflöden där flera teammedlemmar arbetar tillsammans

Godkännandeuppgifter som skapar kontrollpunkter inom ett projekt innan det går för långt framåt

Gantt-diagram, Kanban-tavla och listvyer som hjälper dig att visualisera projektet i Asanas användargränssnitt på det sätt du föredrar.

Ett brett utbud av projektmallar för Kanban-tavlor och Gantt-diagram så att du inte behöver börja om från början varje gång.

En målfunktion som låter dig gruppera projekt efter större organisatoriska prioriteringar

Anpassningsbara formulär som, när de fylls i, automatiskt omvandlas till uppgifter

Det är lätt att se var Asanas styrkor ligger. Det är i grunden ett verktyg för uppgiftshantering, och dess mer avancerade funktioner ger projektledare nästan alla funktioner de kan önska sig för att hantera sina projekt till slutförandet.

Fokuserade integrationer

Som med de flesta arbetshanteringsverktyg inser Asana att det inte kan vara allt för alla. Precis som Slack löser det detta problem genom ett brett utbud av integrationer som kopplar samman de andra verktyg som ditt team kanske redan använder.

Dessa integrationer, även om det finns många, tenderar att fokusera på att hjälpa dig och ditt team att hantera ert arbete bättre. Slack- och Teams-anslutningar låter dig till exempel omvandla meddelanden på dessa plattformar till uppgifter. En Adobe Creative Cloud-anslutning ger dina visuella team ett enkelt sätt att dela sitt arbete i relevanta uppgifter.

Precis som Slack har Asanas användargränssnitt flera omvända integrationer. Lägg till Asana i Outlook så kan du förvandla vilken e-post som helst till en uppgift med ett enda klick.

Asanas priser:

Gratis version

Premium : 10,99 $/månad per användare

Företag : 24,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Slack vs. Asana: Jämförelse av funktioner

Både Asana och Slack är verktyg för arbetshantering, men en närmare titt på deras jämförbara funktioner avslöjar att de har mycket olika inriktningar. Låt oss jämföra dem direkt:

Kommunikation

Om du vill effektivisera kommunikationen med andra teammedlemmar är Slack den klara vinnaren. Och det är ingen överraskning. Det är ju trots allt det som det är till för.

Nyckeln här är att kommunikationen sker i realtid. Du kan omedelbart komma i kontakt med ditt team, bland annat via röst- och videosamtal, för att undvika att slösa tid.

Eftersom Slack integreras med Asana kan du använda det för att diskutera uppgifter i din Slack-arbetsyta.

Vinnare: Slack

Uppgifts- och projektledning

Trots Slacks senaste satsning på att inkludera vissa projektverktyg vinner Asana i jämförelsen av uppgiftshantering . Asana har ett tydligt fokus på projektledning som ett verktyg för realtidskommunikation helt enkelt inte kan matcha.

Visst, du kan skapa grundläggande uppgifter i Slack via Canvas och skicka påminnelser när ditt team har en åtgärd som måste utföras. Men det kan inte mäta sig med Asanas förmåga att skapa komplexa projektflöden med flera teammedlemmar och sammankopplade delar.

Vinnare: Asana

Fildelning

Slack låter dig dela större filer, men begränsar den totala lagringskapaciteten för organisationen. Asana har en mycket mindre filstorleksbegränsning, men dess totala lagringskapacitet är obegränsad. Båda integreras naturligt med molnlagringstjänster och har en användbar förhandsgranskningsfunktion.

För oss vinner Slack eftersom dess totala lagringsutrymme är tillräckligt för de flesta organisationer, vilket gör den större filstorleken till en betydande fördel. Men det finns en hake.

Om din organisation inte brukar dela stora filer (som videofiler eller Adobe-designfiler) eller om du använder extern molnlagring, spelar storleksbegränsningen i stort sett ingen roll. I så fall vinner Asanas obegränsade lagringsutrymme.

Vinnare: Slack, men med vissa förbehåll

Integrationer

Både Asana och Slack erbjuder i stort sett alla integrationer som din organisation kan tänkas behöva. Men vi har ett förslag. Innan du bestämmer dig för någon av dem, kolla in varje plattforms integrationssida för att se till att den inte saknar några specifika funktioner som du behöver.

Vinnare: Det blir oavgjort

Vad är bäst: Slack eller Asana?

Det är omöjligt att utse en vinnare i Asana vs Slack, eftersom det i slutändan är olika verktyg med olika syften. Slack vinner när det gäller kommunikation, medan Asana vinner när det gäller projektledning. För tjänster utöver det är båda i princip jämbördiga när det gäller för- och nackdelar.

Det betyder också att Asana inte kan ersätta Slack, och Slack kan inte ersätta Asana. Istället för att välja ett samarbetsverktyg framför ett annat, kan det vara bäst för din organisation att använda båda – eller ett alternativt verktyg som kan hantera både realtidskommunikation och projektledning.

Slack vs. Asana på Reddit

Lita inte bara på vårt omdöme när du ska avgöra vilken av dessa två produktivitetsverktyg som är bäst. Vi har också tittat på Reddit för att se vad andra användare har att säga när de jämför Slack och Asana.

Enligt en användare:

”Slack och Asana är två olika verktyg, men som andra har sagt kan de integreras för att fungera mycket bra tillsammans. Genom att integrera Asana i Slack kan jag se Asana-meddelanden och svara på eller ”gilla” kommentarer. Det sparar tid för mig.”

En annan framhöll särskilt kommunikationsapparnas användargränssnitt:

”Vi uppskattar möjligheten att undvika kontextbyten i Slack genom att konvertera Slack-meddelanden till Asana-uppgifter eller svara på nya Asana-kommentarer eller -uppgifter inifrån Slack. Med detta sagt, för mer noggrann planering, projektövervakning och brainstorming som är uppgiftspecifik och inte kräver ett svar samma dag, känns det bra att använda Asana.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Asana och Slack

Asana och Slack har olika roller i de flesta organisationer, vilket innebär att du fortfarande måste hantera två separata plattformar för kommunikation och uppgiftshantering. Men vad skulle du säga om vi berättade att ett enda verktyg för teamhantering kan klara båda uppgifterna?

Just det – det är dags att prata om ClickUp.

ClickUp är inte bara ett av de bästa alternativen till Asana för uppgiftshantering. Det har också andra funktioner som whiteboarding, som varken Asana eller Slack erbjuder, samtidigt som det innehåller kommunikationsverktyg och viktiga funktioner som är ett måste för kunniga projektledare.

ClickUps chattvy för teamkommunikation i realtid

När du skapar projekt i ClickUp har varje projekt en integrerad ClickUp Chat-vy som gör det möjligt för teammedlemmarna att kommunicera i realtid. Men det handlar inte bara om ord. Inom den Chat-vyn kan du hantera projekt med funktioner för att:

Tilldela uppgifter och markera när du har slutfört dem

Dela projektlänkar

Bädda in filer

Lägg till rik text

@nämn enskilda teammedlemmar eller grupper, och mycket mer!

Jämför Asana och ClickUp!

Ännu bättre, du kan hålla chatten öppen tillsammans med andra projektvyer för att hålla konversationerna igång. Och med integrationer som Zoom kan du starta videosamtal från plattformen.

Skicka uppdateringar om projektets framsteg i en ClickUp Chat-vy

En inbyggd Slack-integration för att föra in kommunikationen i ClickUp

Vi känner till Slacks attraktionskraft. Många organisationer har använt det under lång tid och har svårt att släppa taget. Därför är vi stolta över att presentera vår ClickUp Slack-integration.

Ja, du kan omvandla alla Slack-konversationer till Slack-uppgifter. Men det finns så mycket mer än så.

När du har publicerat en ClickUp-uppgift i en Slack-kanal eller ett Slack-meddelande kan du hantera förfallodatum, uppdrag, status och mycket mer för alla teammedlemmar utan att behöva lämna Slack. Du kan till och med ställa in aviseringar som skickas till Slack när en av dina ClickUp-uppgifter uppdateras. Det är den perfekta integrationen för organisationer som inte kan släppa taget om sitt favoritkommunikationsverktyg.

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

Omfattande projektledning på alla nivåer

Och naturligtvis kan ClickUps projektledningsfunktioner enkelt matcha (och till och med överträffa) Asana och Slack:

Skapa uppgifter och arbetsflödesstrukturer

Visualisera ditt arbetsflöde med över 10 vyer, inklusive Gantt, Board och mer.

Välj från ett omfattande bibliotek med projektledningsmallar så att du slipper börja från scratch när du hanterar projekt.

Integrera ClickUp-dokument för projektöversikter och teamsamarbete i realtid.

Utnyttja dashboards och rapporter för bättre insikter på projekt- och organisationsnivå

Använd ClickUp AI för att påskynda projektplaner genom automatiskt genererade översikter, utkast till dokument och mycket mer.

Kom igång med ClickUp idag

Med ClickUp behöver du inte längre olika lösningar för olika behov, som kommunikation och projektledning. Istället kan du ha allt i ett enda arbetshanteringsverktyg som innehåller och förbättrar alla de bästa funktionerna i Asana och Slack.

Du behöver inte lita blint på oss. Med vårt Free Forever-abonnemang kan du testa plattformen själv utan några ekonomiska åtaganden. Starta ett gratis arbetsutrymme idag! 🤩