De 10 bästa verktygen för kunskapsdelning för team 2025

I dagens digitala era är kraften i delad kunskap obestridlig!

För ett effektivt teamarbete behöver du det bästa verktyget för kunskapsdelning som hjälper dig att interagera med interna och externa målgrupper. Oavsett om det handlar om ett teknikteam som delar kodningsmetoder eller marknadsföring som kommunicerar varumärkesriktlinjer, garanterar kunskapshanteringssystem snabb skapande och spridning av innehåll.

Låt oss ta en närmare titt på de bästa plattformarna för kunskapsdelning.

Vad är programvara för kunskapsdelning?

Programvara för kunskapsdelning är en digital plattform som är utformad för att samla in, organisera och sprida information inom en organisation. Den främjar samarbete, ökar teamets produktivitet och stimulerar innovation genom att göra ackumulerad kunskap tillgänglig för alla medlemmar.

Vad ska du leta efter i programvara för kunskapsdelning?

När du väljer ett verktyg för kunskapsdelning bör du ta hänsyn till dess sökmotor, samarbetsverktyg, integrationsmöjligheter, användargränssnitt och säkerhetsnivå.

Sökbarhet : Lösningen för kunskapshantering ska göra det möjligt för användarna att snabbt hitta information.

Användarvänligt gränssnitt : En självbetjäningsbaserad : En självbetjäningsbaserad kunskapsbas är avgörande för användning och acceptans.

Samarbetsverktyg : Verktyget för kunskapsdelning bör möjliggöra samarbete i realtid, kommentarer och helst även versionshantering och historik. : Verktyget för kunskapsdelning bör möjliggöra samarbete i realtid, kommentarer och helst även versionshantering och historik.

Säkerhet : Dina data är värdefulla, så du måste vara säker på att de är skyddade. Leta efter programvara med robusta säkerhetsåtgärder, såsom kryptering och behörighetskontroller.

Integrationsmöjligheter: Verktyget för kunskapsdelning ska fungera smidigt tillsammans med din befintliga teknikstack.

I slutändan kanske du föredrar en robust projektledningsplattform med inbyggd wiki-programvara som hjälper dig att hantera projekt och erbjuder avancerade samarbetsfunktioner.

Kom ihåg att rätt verktyg för medarbetarengagemang kan stärka ditt team och främja en livfull, samarbetsinriktad och produktiv arbetsmiljö!

De 10 bästa programvarorna för kunskapshantering

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team av alla storlekar och branscher för att centralisera arbetet på ett ställe.

Externt utökar ClickUp sina funktioner till kunder, partners och intressenter. Skapa dedikerade utrymmen för extern samverkan och ge kontrollerad åtkomst till relevant kunskap. Från kundsupportguider till projektuppdateringar kan du överbrygga kunskapsluckor genom att tillhandahålla värdefulla insikter i realtid.

Dessutom kan du enkelt sammanställa och organisera innehåll med ClickUps AI-skrivassistent och samarbetsverktyg. Ladda upp och hantera dokument, instruktionsguider och resurser för säker åtkomst. Utnyttja kraften i uppgiftslistor för att beskriva processer, bästa praxis och standardrutiner, så att alla är på samma sida!

ClickUps bästa funktioner

Integrationer med över 1 000 andra verktyg för att effektivisera ditt arbete på ett och samma ställe.

Redigering i realtid, kapslade sidor, rich text-redigering och mer kraftfulla formateringsfunktioner i ClickUp Docs.

Relationer för att länka dokument och uppgifter för enkel åtkomst

Detaljerade åtkomst- och behörighetsrättigheter för att skydda innehåll från oönskade ändringar

Begränsningar i ClickUp

Kan uppleva begränsad prestanda i mobilappen

Det tar tid att lära sig plattformen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (8 331+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 739+ recensioner)

2. Flowlu

via Flowlu

Flowlu är en samarbetsplattform som hjälper företag att skapa, organisera och dela kunskap på ett och samma ställe.

Med Floulus funktioner för kunskapsdelning kan du skapa artiklar, vanliga frågor och andra resurser som ditt team kan komma åt. Du kan också samarbeta på kunskapsbasartiklar i realtid, så att alla alltid är på samma sida.

Flowlus funktioner för kunskapsdelning gör det enkelt att dela kunskap inom teamet, förbättra samarbetet och minska risken för fel.

Flourus bästa funktioner

Pålitlig och högpresterande programvara

Lätt att lära sig och enkelt att använda

Säker, lagrad och krypterad TLS-protokoll

Flourus begränsningar

Ingen kundportal

Vissa funktioner kräver hjälp från supporten för att konfigureras.

Vissa recensenter klagar på begränsade funktioner.

Priser för Flowlu

Gratis

Team : 29 $/månad

Företag : 59 $/månad

Professional : 119 $/månad

Enterprise: 199 $/månad

Flowlu-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (195+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (302+ recensioner)

3. Helpjuice

via Helpjuice

Det molnbaserade verktyget för kunskapshantering Helpjuice hjälper företag att skapa, organisera och dela kunskap från en central plats.

Med Helpjuice kan du skapa artiklar, vanliga frågor och andra resurser som ditt team och dina kunder kan komma åt.

Dess funktioner för kunskapsdelning gör det enkelt att samarbeta i realtid med artiklar i kunskapsbasen, så att alla alltid är på samma sida.

Helpjuice erbjuder också viktiga funktioner som sökning, taggning och analys som hjälper dig att hitta och hantera innehållet i din kunskapsbas.

Helpjuices bästa funktioner

Enkel att använda, intuitivt gränssnitt

Kraftfull sökfunktion gör det enkelt att hitta saker

Mycket anpassningsbart gränssnitt

Begränsningar för Helpjuice

Recensioner nämner att supportdokumentationen skulle kunna förbättras.

Flera recensenter nämner begränsade möjligheter att redigera artiklar.

Priser för Helpjuice

Startpaket : 120 $/månad

Företag : 200 $/månad

Premium Limited : 289 $/månad

Premium Unlimited: 499 $/månad

Helpjuice-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (16+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (92+ recensioner)

4. Guru

via Guru

Kunskapshanteringsplattformen Guru hjälper team att skapa, organisera och dela kunskap på ett och samma ställe.

Dess AI Enterprise-sökmotor, Wiki, intranätprogramvara och kunskapsbasverktyg är utformade för att hjälpa företag att skapa fullskaliga ekosystem för kunskapsdelning.

Gurus funktioner för kunskapsdelning gör det enkelt att dela information inom teamet, förbättra samarbetet och minska risken för fel.

Gurus bästa funktioner

Praktisk sökfunktion med nyckelord

Sökåtkomst med hjälp av AI

Många recensenter nämner dess hjälpsamma supportteam.

Guru-begränsningar

Begränsade samarbetsbehörigheter

Svårt att lära sig för de flesta

Vissa redigeringsbegränsningar gör att användarna inte kan redigera på det sätt de önskar.

Guru-prissättning

Gratis

Obegränsat : 10 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 514+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (85+ recensioner)

5. Confluence

via Confluence

Programvaran för kunskapsdelning Confluence från Atlassian centraliserar teknisk information för smidig hantering av IT-krav.

Den samlar in och organiserar värdefulla tillgångar för att göra uppdateringar och projektplaner lättillgängliga.

Confluence innehåller samarbets- och spårningsverktyg som gör det enkelt att hitta den information du behöver. Med ett intuitivt gränssnitt och en användarvänlig design främjar verktyget för kunskapsdelning produktiviteten och teamarbetet inom organisationer.

De flesta Confluence-abonnemang är molnbaserade, men plattformen erbjuder även ett Data Center-abonnemang för team som söker en självhanterad lösning.

Confluences bästa funktioner

Perfekt för problemspårning

Organiserar stora mängder dokumentation på ett smidigt sätt

Ren och enkel användargränssnitt som är trevligt att använda

Begränsningar i Confluence

Begränsade formateringsmöjligheter inom programmet jämfört med de flesta verktyg för kunskapshantering.

Begränsade möjligheter till uppgiftshantering, om du letar efter ett integrerat program för uppgiftshantering.

Flera användare rapporterar problem med PDF-formatering och export.

Priser för Confluence

Gratis

Obegränsat : 5,75 $/månad per användare

Premium : 11 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Datacenter: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Confluence

G2: 4,1/5 (3 644+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 055+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Confluence!

6. Bloomfire

via Bloomfire

Bloomfire är en molnbaserad plattform som hjälper företag att maximera sina kunskapsstyrningsinsatser.

Det ger ett centralt, sökbart arkiv för kunskap som gör det enkelt att dela och samarbeta kring information.

Dessutom kan användarna ställa frågor och svara på frågor, kommentera innehåll och följa experter för att göra kunskapsdelningen mer engagerande.

Bloomfires bästa funktioner

Du kan ladda upp innehåll i valfritt format.

Varje ord indexeras noggrant för omfattande sökbarhet (inklusive ljud).

Mycket användarvänligt, tilltalande utseende

Bloomfires begränsningar

Många användare rapporterar att det tar tid innan programmet känns intuitivt.

Vissa användare tycker att navigeringen är lite klumpig.

Vissa recensenter skulle vilja ha strängare kontroller av inloggningsuppgifter.

Priser för Bloomfire

Kontakta oss för prisuppgifter

Bloomfire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (475+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (216+ recensioner)

7. Tettra

via Tettra

Tettra är ett AI-drivet kunskapshanteringssystem som gör spridd kunskap till ett minne blott. Nu slipper du svara på repetitiva frågor!

Med Tettra kan du samla all din företagsinformation i en enda kunskapsbas.

Använd sedan den för att svara på frågor i Slack och MS Teams och håll den uppdaterad och organiserad med automatisering. Den gör också ett utmärkt jobb med att göra din onboarding-process smidigare.

Tettra används av team i alla storlekar, från nystartade företag till stora koncerner.

Tettras bästa funktioner

Integrationer inkluderar Slack, Google Drive och MS Teams.

Gör det enkelt att bidra med innehåll

Tillåter media, länkar och avancerad formatering

Tettras begränsningar

När verksamheten växer kan det vara svårt att se nya aktiviteter.

Resulterar i duplicerat innehåll när man försöker lista ett dokument på två ställen

Bilder i listor har begränsade formateringsmöjligheter.

Priser för Tettra

Start: Gratis

Skalbarhet: 8,33 USD/månad per användare

Professional: 16,66 $/månad per användare

Tettra-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (89+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (9+ recensioner)

8. Notion

via Notion

Notions molnbaserade produktivitets- och samarbetsplattform är ett utmärkt kunskapsbasprogram för team. Wikis, dokument och projekt samlas på Notion, en uppkopplad arbetsplats som drivs av AI.

Med Notion kan du skapa databaser, dokument och wikis som lagrar och organiserar all kunskap inom ditt team.

Använd den för att skapa mallar och arbetsflöden för innehållsmarknadsföring, förbättra samarbetet och enkelt dela information.

Notions bästa funktioner

Stort utbud av verktyg, smidig integration med andra Microsoft-produkter

Mycket samarbetsinriktad miljö för team

Anpassningsbara databaser gör det möjligt att skräddarsy programmet efter dina behov.

Begränsningar i Notion

Recensenterna nämner att det ibland förekommer fördröjningar och tekniska problem.

Recensenterna är eniga om att mobilappen inte är lika bra som datorappen.

Notions prissättning

Gratis

Plus : 8 $/månad per användare

Företag : 15 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (4 747+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 773+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Notion!

9. SharePoint

via SharePoint

SharePoint från Microsoft är en webbaserad samarbetsplattform och kunskapsbaserad programvara som gör det möjligt för användare att lagra, organisera och dela dokument, filer och annat innehåll.

Plattformen integrerar flera AI-verktyg för att förbättra din kunskapshantering, inklusive en AI-byggare, Copilot och Viva Insights.

Den erbjuder wikis, listor, webbdelar och en kraftfull sökmotor som ger näring åt din kunskapsbas.

SharePoint ingår i Microsoft Office 365-produktpaketet, vilket innebär att det integreras sömlöst med andra Microsoft-produkter, såsom Word, Excel och PowerPoint.

Begränsningar i SharePoint

Komplexa program som kan vara svåra att hantera

Recensenter nämner ofta långsamma synkroniseringar.

Användarna vill se ett förbättrat, mer användarvänligt gränssnitt.

Priser för SharePoint

SharePoint Plan 1 : 5 USD/månad per användare

SharePoint Plan 2 : 10 USD/månad per användare

Office 365 E3: 23 USD/månad per användare

SharePoint-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (8 279+ recensioner)

Capterra: X/5 (X+ recensioner)

Kolla in dessa SharePoint-alternativ!

10. Sabio

via Sabio

Med Sabios programvara för kunskapshantering kan du skapa verktyg för kunskapsbaser i en multikanalmiljö.

Med webbläsartillägget Sabio Integrator kan du importera din kunskapsbas till andra webbapplikationer utan att behöva starta hela utvecklingsprojekt.

Ladda upp eller mata in innehåll, organisera och lagra det i kunskapsträdstrukturer och dela information smidigt över flera kanaler.

Sabio erbjuder rättighets- och rollhantering samt ett öppet API. Dessutom gör den kraftfulla sökmotorn att du kan hitta det du behöver när du behöver det.

Sabios bästa funktioner

Sabio är en dedikerad plattform för kunskapshantering (sedan 2000).

Webbseminarier och utbildningar finns tillgängliga.

Intelligenta algoritmer som lär sig av användarnas interaktioner för att ständigt förbättra sina sökverktyg.

Sabios begränsningar

Vissa användare anser att plattformen kunde vara mer intuitiv.

Redaktionella ändringar kan ta tid att bearbeta.

Sabios prissättning

Team: 8 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sabio-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (27+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Skapa kraftfulla kunskapsbaser i ClickUp

De 10 bästa verktygen för kunskapsdelning ovan erbjuder olika funktioner så att dina teammedlemmar kan dela, samarbeta, lära av varandra och utvecklas mer effektivt. Du kan också kolla in exempel på affärsautomatisering och arbetsflöden för att ta din kunskapsstyrningsprogramvara till nästa nivå!

Är du redo att optimera ditt teams kunskapsdatabas? ClickUp erbjuder kraftfulla lösningar för projekt- och kunskapshantering med tusentals integrationer för förbättrad produktivitet.

Starta ett gratis arbetsutrymme idag!