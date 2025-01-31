De 10 bästa intranätprogrammen för att säkert koppla samman team 2025

Strukturerad intern kommunikation är avgörande för alla företags framgång. Utan den kan ditt team investera lite i varumärkets vision och värderingar, och till och med missa vad de ska göra – eller varför. Situationen kan förvärras när man hanterar distans- eller distribuerade team.
Du behöver ett intranätprogram för att bygga starka kommunikationskanaler i hela företaget. Det främjar teamkommunikation och engagemang samtidigt som det håller din arbetsplats transparent, säker och flexibel.
Det är dock inte lätt att välja den perfekta intranätprogramvaran. Du måste ta hänsyn till faktorer som bransch, teamstorlek och verksamhetens komplexitet för att avgöra vilken produkt som bäst uppfyller dina behov.
Vi har undersökt marknaden och valt ut de 10 bästa intranätprogramvarorna. Utforska deras funktioner och priser och hitta den som kan hålla din arbetsplats synkroniserad!
Vad är intranätprogramvara?
Intranätprogramvara är en typ av digital plattform som underlättar intern kommunikation, samarbete och informationsdelning inom en organisation. Den fungerar som en centraliserad knutpunkt där anställda kan få tillgång till företagets resurser, nyheter, uppdateringar och annan viktig information.
Enligt en studie från McKinsey kan effektiv användning av sociala tekniker (som intranät) på arbetsplatsen potentiellt förbättra kunskapsarbetares produktivitet med 20–25 %!
Vad ska du leta efter i intranätprogramvara?
Intranätlösningar handlar inte längre bara om att dela företagsdokument eller skicka memon – de har genomgått en omfattande förändring under det senaste decenniet. ?
Moderna intranätprogram som finns tillgängliga idag effektiviserar en rad projektledningsaktiviteter, från kunskapsdelning till schemaläggning. Här är några universella egenskaper som rätt intranätprogram för din digitala arbetsplats bör ha:
- Samarbete och intern kommunikation: Moderna intranätverktyg gör samarbetet smidigt. Funktioner som redigering i realtid, kommentarer, anteckningar och chatt minimerar risken för missförstånd och ökar produktiviteten.
- Anpassning och enkel åtkomst: Programvaran bör anpassa informationen efter medarbetarnas roller och ge dem aktuella uppdateringar om förändringar som berör dem.
- Intuitiv sökning och navigering: Eftersom intranätlösningar har blivit ett enormt arkiv för all företagsdata bör det gå snabbt och smidigt att hämta relevant information ⌨️
- Skalbarhet: Plattformen ska kunna hantera den komplexa kommunikationen i växande företag.
- Säkerhet och integritet: Den ska uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna, möjliggöra privata kommunikationsutrymmen och hjälpa till att kontrollera åtkomsten till sekretessbelagd information.
- Integrationer: Den bör kunna integreras med annan programvara för kommunikation, produktivitet och kunskapshantering för att förbättra den operativa effektiviteten.
De 10 bästa leverantörerna av intranätprogramvara
Vi har gjort research åt dig och handplockat de lösningar som har de bästa funktionerna och egenskaperna. Skapa förutsättningar för idealisk kommunikation och interaktion på arbetsplatsen med en av dessa 10 fristående intranätprodukter! ?️
1. ClickUp
Bäst för uppgiftshantering och teamsamarbete
ClickUp är en heltäckande intranät- och produktivitetslösning för snabbrörliga team av alla storlekar. Denna plattform hjälper dig att upprätthålla en transparent och effektiv kommunikationskanal med dussintals smarta verktyg och över 1 000 integrationer. ✨
Oavsett om du är på kontoret eller arbetar på distans gör ClickUp Whiteboards planering och samarbete i realtid enkelt – och ganska roligt! ?
Detta visuella verktyg har avancerade redigeringsfunktioner för dokumentbaserade aktiviteter, vilket hjälper dina teammedlemmar att brainstorma, skapa tankekartor och koppla samman processer. Omvandla handlingsplaner till uppgifter direkt från din whiteboard och gå från idé till genomförande på nolltid. ?
Vill du centralisera företagets dokumentation? Lita på ClickUp Docs för att skapa och hantera dina teamstadgar, detaljerade färdplaner och andra projektdokument.
Redigera dem i realtid tillsammans med dina kollegor, koppla dem till uppgifter eller kategorisera poster för enklare åtkomst. Med omfattande behörighetskontroller bestämmer du vem som kan visa eller redigera dokument.
Om du är trött på att leta efter sammanhang i spridda konversationer kan du skapa en chattvy i ClickUp. Använd den för att effektivisera uppdateringar för specifika team eller projekt. Diskutera arbete, tilldela åtgärder, dela filer och länkar och bädda in webbsidor, kalkylblad och videor för att underlätta diskussionerna.
ClickUp följer de strängaste säkerhetsstandarderna och uppfyller riktlinjerna i ISO 27001, PCI och SOC 2 för att skydda dina data.
ClickUps bästa funktioner
- ClickUp Whiteboards och Docs för samarbete
- 15+ vyer, inklusive chattvy
- Branschens bästa säkerhetshygien
- Inbyggda mallar för att skapa teamstadgar, operativa planer och andra interna dokument för kunskapshantering.
- Över 1 000 integrationer med programvara från tredje part
- ClickUp-uppgiftsautomatiseringar för att förbättra teamets effektivitet
- Användarvänligt gränssnitt med dra-och-släpp-verktyg
- AI-skrivassistent för att skapa professionella memon
Begränsningar i ClickUp
- Appen kan ibland vara långsam.
- Det tar tid att utforska plattformens hela omfattning.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)
2. Microsoft Viva Engage (Yammer)
Bäst för medarbetarengagemang
Microsoft Viva Engage (tidigare Yammer) är en hybrid mellan intranät och sociala medier som fungerar som ditt digitala kontor . Det är i huvudsak den sociala komponenten i Microsoft 365, som hjälper medarbetare att diskutera arbete, granska dokumentation och till och med knyta band! ?
Gränssnittet i Viva Engage liknar sociala medieplattformar som Facebook eller Twitter, tack vare funktioner som nyhetsflöden, kommentarer, snabbmeddelanden, användarprofiler, grupper och omröstningar. ?️
Utnyttja plattformen för att slippa skriva tråkiga kontorsmejl om triviala frågor. Skicka bara ett meddelande till den avsedda mottagaren – du kan till och med bifoga filer. Gör vardagen lite roligare genom att skapa gruppchattar, ge offentliga komplimanger till medarbetare och anordna liveevenemang!
Viva Engage har en bra sökfunktion för att hitta specifika dokument, vilket är en riktig livräddare för nya medarbetare!
Microsoft Viva Engage (Yammer) – de bästa funktionerna
- Effektiviserar intern kommunikation
- Fungerar som sociala medier för företag
- Enkel tillgång till kunskap
- Stöder Microsoft 365-användare
- Snabb introduktion av nya medarbetare
Begränsningar i Microsoft Viva Engage (Yammer)
- Kan vara distraherande för mycket upptagna medarbetare
- Kan dra nytta av funktionsuppdateringar
Priser för Microsoft Viva Engage (Yammer)
- Finns som en del av Microsoft Viva Suite, som kostar från 12,00 dollar per användare och månad.
Betyg och recensioner för Microsoft Viva Engage (Yammer)
- G2: 3,6/5 (över 1 400 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 700 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Yammer!
3. Interagera
Bäst för kunskapshantering
Vill du ha en anpassningsbar intranätlösning för att öka medarbetarnas engagemang och effektivisera processer? Överväg att ingå ett avtal med Interact! ?
Plattformen hjälper dig att skapa en miljö som passar din företags kultur. Kommunicera de senaste nyheterna till ditt team med sändningar, kontrollera personalens engagemang med pulsundersökningar och dra nytta av integrationer för att centralisera ditt arbete.
Du får verktyg för att motivera dina teammedlemmar, testa deras kunskaper, uppmuntra idéutbyte och diskussioner samt organisera omröstningar. Interacts dra-och-släpp-redigerare gör det enkelt att anpassa plattformen! ?
Interact har ett kraftfullt innehållshanteringssystem (CMS) för att skapa, schemalägga och distribuera intressant innehåll.
En av Interacts coolaste fördelar är möjligheten att koppla meddelanden till digital skyltning, vilket är perfekt för stora team. En annan bonusfunktion är plattformens extranät som hjälper dig att hålla kunder och externa intressenter uppdaterade! ?
Interact bästa funktioner
- Flera verktyg för att engagera medarbetarna
- Dra-och-släpp-design
- Integreras med ledande produktivitetsapplikationer
- Intranätfokuserad analys
- Extranät för extern kommunikation
Interact-begränsningar
- Att använda formulär kan vara svårt för nya användare.
- Gränssnittet kunde vara mer intuitivt.
Interact-priser
- Kontakta oss för prisuppgifter
Interagera med betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)
4. Workvivo
Bäst för kommunikation mellan medarbetare
Workvivo är en intranätprogramvarulösning för medarbetarupplevelsen som kretsar kring intern kommunikation och samarbete. Integrera programvaran med andra arbetsappar, ladda den med företagsinformation och dela relevant data med ditt team på nolltid!
Aktivitetsflödet i denna intranätplattform håller kommunikationen inom företaget smidig. Minska störande chattar och e-postmeddelanden genom att använda engagerande format som podcasts och livestreaming för att dela interna uppdateringar. ?
Workvivo handlar om att bygga en positiv företagskultur! Stärk relationerna med dina teammedlemmar genom att uppmärksamma deras prestationer och dela ut utmärkelser. ?
Workvivo ger dig kraftfulla analysverktyg för att få insikter om dina anställda. Sök och spåra interaktioner på inlägg och artiklar och upptäck revolutionerande sätt att hjälpa dina anställda att känna sig sedda och uppskattade. ?
Workvivos bästa funktioner
- Intuitivt aktivitetsflöde
- Podcast- och livestreamingverktyg
- Utmärkelser och märken
- Säker (ISO 27001- och SOC 2-certifierad)
- Robusta analysfunktioner
Workvivos begränsningar
- Begränsade redigeringsverktyg
- Funktionen för uppladdning av foton kunde vara mer sofistikerad.
Workvivo-priser
- Kontakta oss för prisuppgifter
Workvivo-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 850 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
5. Zoho Connect
Bäst för integration med affärsappar
Zoho Connect är en lösning för sociala nätverk och dokumenthantering för företag som gör det möjligt att dela idéer inom teamet och sprida information.
Plattformens hemsida kan anpassas med varumärkeslogotyper och stilark. Du kan också skapa nyhetsbrev, meddelanden, mediefiler och evenemang med design som speglar din unika företagskultur. ?
Använd Feeds för att skapa inlägg, dela och diskutera idéer och hjälpa dina anställda att knyta kontakter. Ska du organisera ett allmänt möte? Prova funktionen Town Halls för att ha öppna och fokuserade dialoger med dina teammedlemmar, precis som i ett town hall-möte! ?️
Med Zoho Connect kan du skapa en agil uppgiftstavla för ditt team så att stora projekt kan delas upp i genomförbara faser. Genomför regelbundet pulsundersökningar för att kontrollera hur dina anställda hanterar sin arbetsbelastning.
Zoho Connects bästa funktioner
- Anpassningsbar instrumentpanel
- Sociala medier-liknande flöden
- Stödjer mötesorganisation
- Agila uppgiftstavlor
- Enkäter för att mäta engagemang
Begränsningar för Zoho Connect
- Plattformens hastighet kan förbättras
- Installationen kan vara tidskrävande.
Priser för Zoho Connect
- Gratis: för upp till fem användare
- Starter: 8,34 $/månad för upp till 25 användare
- Enterprise: 0,84 $/månad per användare (minst 25 användare)
- Ultimate: 2,50 $/månad per användare (minst 25 användare)
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Betyg och recensioner av Zoho Connect
- G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 70 recensioner)
Prova dessa alternativ till Zoho!
6. Jostle
Bäst för förenklad användarupplevelse
Jostle marknadsför sig som ett modernt intranät och en plattform för medarbetarnas framgång som är utformad för att undanröja kommunikationshinder för hybridteam. Plattformen har en rad funktioner för att hantera hinder för samarbete, såsom avdelningssilos och olika tidszoner.
Med Jostle kan du göra riktade meddelanden och skicka dem till berörda team och platser. Detta förhindrar att andra teammedlemmar bombarderas med irrelevant information och distraherande meddelanden.
När man hanterar tvärfunktionella team kan det vara katastrofalt att låta en viktig nyhet förbli oläst. Därför erbjuder Jostle en sign-off-funktion för att spåra vem som har läst meddelandet.
Plattformen har imponerande dokumenthanteringsfunktioner – kategorisera ditt bibliotek, hantera åtkomst- och redigeringsbehörigheter och synkronisera mappar med Google Drive eller OneDrive för ytterligare säkerhetskopiering.
Håll det verkligt med Jostles enkla att anpassa omröstningar för att fånga upp medarbetarnas åsikter och bana väg för meningsfulla interna förändringar.
Jostles bästa funktioner
- Riktade meddelanden
- Synkronisering med Google Drive och OneDrive
- Spårning av lästa meddelanden
- Enkla verktyg för dokumenthanteringssystem
- Över 40 integrationer
Jostles begränsningar
- Begränsade formaterings- och designverktyg
- Filen kan vara buggig vid uppladdning.
Jostle-priser
- Kontakta oss för prisuppgifter
Jostle-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)
7. Workplace från Meta
Bäst för stora organisationer
Workplace by Meta (det omdöpta moderbolaget till Facebook) är ett kommunikationsverktyg för företag med fokus på chatt och konferenser.
Dess funktioner och gränssnitt liknar (föga förvånande) Facebook. Du har ett nyhetsflöde där du kan publicera den senaste företagsinformationen och dela filer. Det AI-drivna flödet analyserar användarens tidigare aktivitet för att visa relevant innehåll först! ?
Plattformen erbjuder videochatt, snabbmeddelanden och kommentarer för att underlätta dagliga samtal om arbete (eller annat). En annan användbar funktion är livevideosändningar – gå live för att diskutera viktiga företagsuppdateringar och låt dina teammedlemmar delta från valfri plats!
Kunskapsbiblioteket i Workspace är en viktig resurs för statisk information som personalhandböcker, kärnprocesser och designteman.
Workplace är en välsignelse för globala team tack vare dess automatiska översättningsfunktioner. Den stöder översättning av över 90 språk, vilket förenar dina anställda oavsett bakgrund.
De bästa funktionerna på arbetsplatsen
- Facebook-liknande, AI-driven feed
- Integreras med dussintals appar
- Översätter automatiskt till över 90 språk
- Tillgängligt kunskapsbibliotek
- Live-videosändningar
Begränsningar på arbetsplatsen
- Nyhetsflödet kan vara störande för vissa användare.
- Skulle kunna dra nytta av fler analysalternativ för en robust intranätlösning
Priser för Workplace
- Från 4 $/månad per användare
Betyg och recensioner av arbetsplatser
- G2: 4/5 (över 1 700 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)
8. Happeo
Bäst för integration med Google Workspace
Happeo är den självklara intranätprogramvaran för många hybrid- och distansarbetsgrupper. Den låter dig skapa en visuellt tilltalande digital arbetsplats med en anpassningsbar startsida och dynamiska widgets.
Plattformen är dock mer än vad den ser ut! Du har alla verktyg till ditt förfogande för att underlätta förstklassig kommunikation.
Skicka meddelanden till rätt personer genom att tagga dina anställda eller skapa dedikerade kanaler. Du får en bekräftelse när någon läser ditt inlägg – skicka det igen till dem som missade det.
Med Happeo är kommunikation inte en enkelriktad process. Dina teammedlemmar kan reagera på dina meddelanden och nyheter, lämna kommentarer och lägga till emojis och GIF:ar! Använd verktygets kraftfulla analysfunktioner för att se hur ditt innehåll uppfattas och spåra vem som bidrar mest.
Happeo integreras fullt ut med Google Workspace och Microsoft 365, vilket centraliserar kommunikationen för team inom dessa ekosystem. ?
Happeos bästa funktioner
- Riktad kommunikation med medarbetarna
- Spåra inlägg
- Detaljerade åtkomstkontroller
- Integrationer med Google Workspace och Microsoft 365
- Innehållsanalys
Happeos begränsningar
- Inget alternativ för att schemalägga inlägg ännu
- Det kan vara svårt att konfigurera plattformen utan en grafisk designer.
Happeos prissättning
- Kontakta oss för prisuppgifter
Happeo-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)
9. Staffbase
Bäst för mobila medarbetares upplevelse
Staffbase (bildat efter fusionen med Bananatag) är en mobilplattform för samarbete med dina kollegor. Använd den för att planera, samordna och publicera kommunikation samt kartlägga innehållsresor! ?️
Staffbase erbjuder skräddarsydda intranätupplevelser. Du kan skapa intressebaserade communityn och anpassa vem som kan komma åt och läsa specifikt innehåll! Precis som Happeo låter Staffbase dig skicka om meddelanden som har förbises av avsedda mottagare.
Dess AI-aktiverade meddelandefunktion hjälper dig att skapa mer övertygande innehåll med perfekt grammatik och stavning för dina teammedlemmar. Vill du stimulera kommunikationen och få feedback? Staffbase hjälper dig med funktioner som enkäter, formulär och kommentarer.
Staffbase stöder automatisk översättning till över 110 språk, vilket gör det möjligt för teammedlemmar från hela världen att bidra till din community och hjälpa den att blomstra. ?
Staffbases bästa funktioner
- AI-stödd skrivning
- Skalbar plattform
- Stöder innehållsplanering
- Översätter automatiskt mer än 110 språk
Begränsningar för Staffbase
- Outlook-pluginprogrammet kan ibland vara buggigt.
- Utmanande att radera oanvända mallar eller före detta anställda
Priser för Staffbase
- Kontakta oss för prisuppgifter
Staffbase-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)
10. Jive
Bäst för interaktiva företagsgemenskaper
Jive är en mästare på medarbetarengagemang med innovativa samarbetsverktyg. En av dess kärnfunktioner är PeopleGraph, en maskininlärningsteknik som registrerar dina teammedlemmars kompetens, intressen och ansvarsområden för att leverera skräddarsytt innehåll i rätt tid. ⌛
Jive anpassar sig efter din kommunikationsstil, oavsett om den är top-down, bottom-up eller peer-to-peer. Öka dina anställdas engagemang genom att låta dem dela idéer och till och med skriva bloggar! ?
Funktioner som fildelning, omröstningar, samarbetsytor, intelligenta rekommendationer och idémoduler säkerställer ett smidigt flöde av idéer och åsikter mellan teamen.
Ge dina kollegor en klapp på axeln med belöningar och kollegiala utmärkelser, anpassade med tackmeddelanden. ?
Denna plattform har lätta projektledningsfunktioner, såsom att tilldela uppgifter, övervaka resultat och generera rapporter.
Jives bästa funktioner
- Personligt anpassat innehåll för dina teammedlemmar
- Stöder hierarkiska kommunikationsstrukturer
- Uppmuntrar diskussioner och idéutbyte
- Grundläggande verktyg för teamhantering
Jives begränsningar
- Databehandlingen kan bli bättre
- Uppdateringar av adminpanelen visas kanske inte direkt.
Jive-priser
- Kontakta oss för prisuppgifter
Jive-betyg och recensioner
- G2: 3,8/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4/5 (över 40 recensioner)
Gör intern kommunikation till en styrka med social intranätprogramvara
Anställda kan vara företagets verkliga ambassadörer om du utnyttjar deras förmågor genom att främja kommunikation. De intranätlösningar vi har diskuterat hjälper dig att skapa pålitliga teamrelationer och ta din framgång till nya höjder! ✈️
Skapa ett gratis ClickUp-arbetsutrymme och utnyttja dess verktyg för uppgiftshantering för att stödja din digitala arbetsplats!