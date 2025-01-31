De 10 bästa intranätprogrammen för att säkert koppla samman team 2025

Strukturerad intern kommunikation är avgörande för alla företags framgång. Utan den kan ditt team investera lite i varumärkets vision och värderingar, och till och med missa vad de ska göra – eller varför. Situationen kan förvärras när man hanterar distans- eller distribuerade team.

Du behöver ett intranätprogram för att bygga starka kommunikationskanaler i hela företaget. Det främjar teamkommunikation och engagemang samtidigt som det håller din arbetsplats transparent, säker och flexibel.

Det är dock inte lätt att välja den perfekta intranätprogramvaran. Du måste ta hänsyn till faktorer som bransch, teamstorlek och verksamhetens komplexitet för att avgöra vilken produkt som bäst uppfyller dina behov.

Vi har undersökt marknaden och valt ut de 10 bästa intranätprogramvarorna. Utforska deras funktioner och priser och hitta den som kan hålla din arbetsplats synkroniserad!

Vad är intranätprogramvara?

Intranätprogramvara är en typ av digital plattform som underlättar intern kommunikation, samarbete och informationsdelning inom en organisation. Den fungerar som en centraliserad knutpunkt där anställda kan få tillgång till företagets resurser, nyheter, uppdateringar och annan viktig information.

Enligt en studie från McKinsey kan effektiv användning av sociala tekniker (som intranät) på arbetsplatsen potentiellt förbättra kunskapsarbetares produktivitet med 20–25 %!

Vad ska du leta efter i intranätprogramvara?

Intranätlösningar handlar inte längre bara om att dela företagsdokument eller skicka memon – de har genomgått en omfattande förändring under det senaste decenniet. ?

Moderna intranätprogram som finns tillgängliga idag effektiviserar en rad projektledningsaktiviteter, från kunskapsdelning till schemaläggning. Här är några universella egenskaper som rätt intranätprogram för din digitala arbetsplats bör ha:

Samarbete och intern kommunikation: Moderna intranätverktyg gör samarbetet smidigt. Funktioner som : Moderna intranätverktyg gör samarbetet smidigt. Funktioner som redigering i realtid , kommentarer, anteckningar och chatt minimerar risken för missförstånd och ökar produktiviteten. Anpassning och enkel åtkomst: Programvaran bör anpassa informationen efter medarbetarnas roller och ge dem aktuella uppdateringar om förändringar som berör dem. Intuitiv sökning och navigering: Eftersom intranätlösningar har blivit ett enormt arkiv för all företagsdata bör det gå snabbt och smidigt att hämta relevant information ⌨️ Skalbarhet: Plattformen ska kunna hantera den komplexa kommunikationen i växande företag. Säkerhet och integritet : Den ska uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna, möjliggöra privata kommunikationsutrymmen och hjälpa till att kontrollera åtkomsten till sekretessbelagd information. Integrationer: Den bör kunna integreras med annan : Den bör kunna integreras med annan programvara för kommunikation, produktivitet och kunskapshantering för att förbättra den operativa effektiviteten.

De 10 bästa leverantörerna av intranätprogramvara

Vi har gjort research åt dig och handplockat de lösningar som har de bästa funktionerna och egenskaperna. Skapa förutsättningar för idealisk kommunikation och interaktion på arbetsplatsen med en av dessa 10 fristående intranätprodukter! ?️

Bäst för uppgiftshantering och teamsamarbete

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en heltäckande intranät- och produktivitetslösning för snabbrörliga team av alla storlekar. Denna plattform hjälper dig att upprätthålla en transparent och effektiv kommunikationskanal med dussintals smarta verktyg och över 1 000 integrationer. ✨

Oavsett om du är på kontoret eller arbetar på distans gör ClickUp Whiteboards planering och samarbete i realtid enkelt – och ganska roligt! ?

Detta visuella verktyg har avancerade redigeringsfunktioner för dokumentbaserade aktiviteter, vilket hjälper dina teammedlemmar att brainstorma, skapa tankekartor och koppla samman processer. Omvandla handlingsplaner till uppgifter direkt från din whiteboard och gå från idé till genomförande på nolltid. ?

Vill du centralisera företagets dokumentation? Lita på ClickUp Docs för att skapa och hantera dina teamstadgar, detaljerade färdplaner och andra projektdokument.

Redigera dem i realtid tillsammans med dina kollegor, koppla dem till uppgifter eller kategorisera poster för enklare åtkomst. Med omfattande behörighetskontroller bestämmer du vem som kan visa eller redigera dokument.

Om du är trött på att leta efter sammanhang i spridda konversationer kan du skapa en chattvy i ClickUp. Använd den för att effektivisera uppdateringar för specifika team eller projekt. Diskutera arbete, tilldela åtgärder, dela filer och länkar och bädda in webbsidor, kalkylblad och videor för att underlätta diskussionerna.

ClickUp följer de strängaste säkerhetsstandarderna och uppfyller riktlinjerna i ISO 27001, PCI och SOC 2 för att skydda dina data.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Appen kan ibland vara långsam.

Det tar tid att utforska plattformens hela omfattning.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Bäst för medarbetarengagemang

Via Microsoft

Microsoft Viva Engage (tidigare Yammer) är en hybrid mellan intranät och sociala medier som fungerar som ditt digitala kontor . Det är i huvudsak den sociala komponenten i Microsoft 365, som hjälper medarbetare att diskutera arbete, granska dokumentation och till och med knyta band! ?

Gränssnittet i Viva Engage liknar sociala medieplattformar som Facebook eller Twitter, tack vare funktioner som nyhetsflöden, kommentarer, snabbmeddelanden, användarprofiler, grupper och omröstningar. ?️

Utnyttja plattformen för att slippa skriva tråkiga kontorsmejl om triviala frågor. Skicka bara ett meddelande till den avsedda mottagaren – du kan till och med bifoga filer. Gör vardagen lite roligare genom att skapa gruppchattar, ge offentliga komplimanger till medarbetare och anordna liveevenemang!

Viva Engage har en bra sökfunktion för att hitta specifika dokument, vilket är en riktig livräddare för nya medarbetare!

Microsoft Viva Engage (Yammer) – de bästa funktionerna

Effektiviserar intern kommunikation

Fungerar som sociala medier för företag

Enkel tillgång till kunskap

Stöder Microsoft 365-användare

Snabb introduktion av nya medarbetare

Begränsningar i Microsoft Viva Engage (Yammer)

Kan vara distraherande för mycket upptagna medarbetare

Kan dra nytta av funktionsuppdateringar

Priser för Microsoft Viva Engage (Yammer)

Finns som en del av Microsoft Viva Suite, som kostar från 12,00 dollar per användare och månad.

Betyg och recensioner för Microsoft Viva Engage (Yammer)

G2 : 3,6/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Yammer!

3. Interagera

Bäst för kunskapshantering

Via Interact

Vill du ha en anpassningsbar intranätlösning för att öka medarbetarnas engagemang och effektivisera processer? Överväg att ingå ett avtal med Interact! ?

Plattformen hjälper dig att skapa en miljö som passar din företags kultur. Kommunicera de senaste nyheterna till ditt team med sändningar, kontrollera personalens engagemang med pulsundersökningar och dra nytta av integrationer för att centralisera ditt arbete.

Du får verktyg för att motivera dina teammedlemmar, testa deras kunskaper, uppmuntra idéutbyte och diskussioner samt organisera omröstningar. Interacts dra-och-släpp-redigerare gör det enkelt att anpassa plattformen! ?

Interact har ett kraftfullt innehållshanteringssystem (CMS) för att skapa, schemalägga och distribuera intressant innehåll.

En av Interacts coolaste fördelar är möjligheten att koppla meddelanden till digital skyltning, vilket är perfekt för stora team. En annan bonusfunktion är plattformens extranät som hjälper dig att hålla kunder och externa intressenter uppdaterade! ?

Interact bästa funktioner

Flera verktyg för att engagera medarbetarna

Dra-och-släpp-design

Integreras med ledande produktivitetsapplikationer

Intranätfokuserad analys

Extranät för extern kommunikation

Interact-begränsningar

Att använda formulär kan vara svårt för nya användare.

Gränssnittet kunde vara mer intuitivt.

Interact-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Interagera med betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

4. Workvivo

Bäst för kommunikation mellan medarbetare

Via Workvivo

Workvivo är en intranätprogramvarulösning för medarbetarupplevelsen som kretsar kring intern kommunikation och samarbete. Integrera programvaran med andra arbetsappar, ladda den med företagsinformation och dela relevant data med ditt team på nolltid!

Aktivitetsflödet i denna intranätplattform håller kommunikationen inom företaget smidig. Minska störande chattar och e-postmeddelanden genom att använda engagerande format som podcasts och livestreaming för att dela interna uppdateringar. ?

Workvivo handlar om att bygga en positiv företagskultur! Stärk relationerna med dina teammedlemmar genom att uppmärksamma deras prestationer och dela ut utmärkelser. ?

Workvivo ger dig kraftfulla analysverktyg för att få insikter om dina anställda. Sök och spåra interaktioner på inlägg och artiklar och upptäck revolutionerande sätt att hjälpa dina anställda att känna sig sedda och uppskattade. ?

Workvivos bästa funktioner

Intuitivt aktivitetsflöde

Podcast- och livestreamingverktyg

Utmärkelser och märken

Säker (ISO 27001- och SOC 2-certifierad)

Robusta analysfunktioner

Workvivos begränsningar

Begränsade redigeringsverktyg

Funktionen för uppladdning av foton kunde vara mer sofistikerad.

Workvivo-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Workvivo-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. Zoho Connect

Bäst för integration med affärsappar

Via Zoho Connect

Zoho Connect är en lösning för sociala nätverk och dokumenthantering för företag som gör det möjligt att dela idéer inom teamet och sprida information.

Plattformens hemsida kan anpassas med varumärkeslogotyper och stilark. Du kan också skapa nyhetsbrev, meddelanden, mediefiler och evenemang med design som speglar din unika företagskultur. ?

Använd Feeds för att skapa inlägg, dela och diskutera idéer och hjälpa dina anställda att knyta kontakter. Ska du organisera ett allmänt möte? Prova funktionen Town Halls för att ha öppna och fokuserade dialoger med dina teammedlemmar, precis som i ett town hall-möte! ?️

Med Zoho Connect kan du skapa en agil uppgiftstavla för ditt team så att stora projekt kan delas upp i genomförbara faser. Genomför regelbundet pulsundersökningar för att kontrollera hur dina anställda hanterar sin arbetsbelastning.

Zoho Connects bästa funktioner

Anpassningsbar instrumentpanel

Sociala medier-liknande flöden

Stödjer mötesorganisation

Agila uppgiftstavlor

Enkäter för att mäta engagemang

Begränsningar för Zoho Connect

Plattformens hastighet kan förbättras

Installationen kan vara tidskrävande.

Priser för Zoho Connect

Gratis: för upp till fem användare

Starter : 8,34 $/månad för upp till 25 användare

Enterprise : 0,84 $/månad per användare (minst 25 användare)

Ultimate: 2,50 $/månad per användare (minst 25 användare)

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Zoho Connect

G2 : 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Prova dessa alternativ till Zoho!

6. Jostle

Bäst för förenklad användarupplevelse

Via Jostle

Jostle marknadsför sig som ett modernt intranät och en plattform för medarbetarnas framgång som är utformad för att undanröja kommunikationshinder för hybridteam. Plattformen har en rad funktioner för att hantera hinder för samarbete, såsom avdelningssilos och olika tidszoner.

Med Jostle kan du göra riktade meddelanden och skicka dem till berörda team och platser. Detta förhindrar att andra teammedlemmar bombarderas med irrelevant information och distraherande meddelanden.

När man hanterar tvärfunktionella team kan det vara katastrofalt att låta en viktig nyhet förbli oläst. Därför erbjuder Jostle en sign-off-funktion för att spåra vem som har läst meddelandet.

Plattformen har imponerande dokumenthanteringsfunktioner – kategorisera ditt bibliotek, hantera åtkomst- och redigeringsbehörigheter och synkronisera mappar med Google Drive eller OneDrive för ytterligare säkerhetskopiering.

Håll det verkligt med Jostles enkla att anpassa omröstningar för att fånga upp medarbetarnas åsikter och bana väg för meningsfulla interna förändringar.

Jostles bästa funktioner

Riktade meddelanden

Synkronisering med Google Drive och OneDrive

Spårning av lästa meddelanden

Enkla verktyg för dokumenthanteringssystem

Över 40 integrationer

Jostles begränsningar

Begränsade formaterings- och designverktyg

Filen kan vara buggig vid uppladdning.

Jostle-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Jostle-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Bäst för stora organisationer

Via Workplace

Workplace by Meta (det omdöpta moderbolaget till Facebook) är ett kommunikationsverktyg för företag med fokus på chatt och konferenser.

Dess funktioner och gränssnitt liknar (föga förvånande) Facebook. Du har ett nyhetsflöde där du kan publicera den senaste företagsinformationen och dela filer. Det AI-drivna flödet analyserar användarens tidigare aktivitet för att visa relevant innehåll först! ?

Plattformen erbjuder videochatt, snabbmeddelanden och kommentarer för att underlätta dagliga samtal om arbete (eller annat). En annan användbar funktion är livevideosändningar – gå live för att diskutera viktiga företagsuppdateringar och låt dina teammedlemmar delta från valfri plats!

Kunskapsbiblioteket i Workspace är en viktig resurs för statisk information som personalhandböcker, kärnprocesser och designteman.

Workplace är en välsignelse för globala team tack vare dess automatiska översättningsfunktioner. Den stöder översättning av över 90 språk, vilket förenar dina anställda oavsett bakgrund.

De bästa funktionerna på arbetsplatsen

Facebook-liknande, AI-driven feed

Integreras med dussintals appar

Översätter automatiskt till över 90 språk

Tillgängligt kunskapsbibliotek

Live-videosändningar

Begränsningar på arbetsplatsen

Nyhetsflödet kan vara störande för vissa användare.

Skulle kunna dra nytta av fler analysalternativ för en robust intranätlösning

Priser för Workplace

Från 4 $/månad per användare

Betyg och recensioner av arbetsplatser

G2 : 4/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

8. Happeo

Bäst för integration med Google Workspace

Happeo är den självklara intranätprogramvaran för många hybrid- och distansarbetsgrupper. Den låter dig skapa en visuellt tilltalande digital arbetsplats med en anpassningsbar startsida och dynamiska widgets.

Plattformen är dock mer än vad den ser ut! Du har alla verktyg till ditt förfogande för att underlätta förstklassig kommunikation.

Skicka meddelanden till rätt personer genom att tagga dina anställda eller skapa dedikerade kanaler. Du får en bekräftelse när någon läser ditt inlägg – skicka det igen till dem som missade det.

Med Happeo är kommunikation inte en enkelriktad process. Dina teammedlemmar kan reagera på dina meddelanden och nyheter, lämna kommentarer och lägga till emojis och GIF:ar! Använd verktygets kraftfulla analysfunktioner för att se hur ditt innehåll uppfattas och spåra vem som bidrar mest.

Happeo integreras fullt ut med Google Workspace och Microsoft 365, vilket centraliserar kommunikationen för team inom dessa ekosystem. ?

Happeos bästa funktioner

Riktad kommunikation med medarbetarna

Spåra inlägg

Detaljerade åtkomstkontroller

Integrationer med Google Workspace och Microsoft 365

Innehållsanalys

Happeos begränsningar

Inget alternativ för att schemalägga inlägg ännu

Det kan vara svårt att konfigurera plattformen utan en grafisk designer.

Happeos prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Happeo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)

9. Staffbase

Bäst för mobila medarbetares upplevelse

Staffbase (bildat efter fusionen med Bananatag) är en mobilplattform för samarbete med dina kollegor. Använd den för att planera, samordna och publicera kommunikation samt kartlägga innehållsresor! ?️

Staffbase erbjuder skräddarsydda intranätupplevelser. Du kan skapa intressebaserade communityn och anpassa vem som kan komma åt och läsa specifikt innehåll! Precis som Happeo låter Staffbase dig skicka om meddelanden som har förbises av avsedda mottagare.

Dess AI-aktiverade meddelandefunktion hjälper dig att skapa mer övertygande innehåll med perfekt grammatik och stavning för dina teammedlemmar. Vill du stimulera kommunikationen och få feedback? Staffbase hjälper dig med funktioner som enkäter, formulär och kommentarer.

Staffbase stöder automatisk översättning till över 110 språk, vilket gör det möjligt för teammedlemmar från hela världen att bidra till din community och hjälpa den att blomstra. ?

Staffbases bästa funktioner

AI-stödd skrivning

Skalbar plattform

Stöder innehållsplanering

Översätter automatiskt mer än 110 språk

Begränsningar för Staffbase

Outlook-pluginprogrammet kan ibland vara buggigt.

Utmanande att radera oanvända mallar eller före detta anställda

Priser för Staffbase

Kontakta oss för prisuppgifter

Staffbase-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

10. Jive

Bäst för interaktiva företagsgemenskaper

Jive är en mästare på medarbetarengagemang med innovativa samarbetsverktyg. En av dess kärnfunktioner är PeopleGraph, en maskininlärningsteknik som registrerar dina teammedlemmars kompetens, intressen och ansvarsområden för att leverera skräddarsytt innehåll i rätt tid. ⌛

Jive anpassar sig efter din kommunikationsstil, oavsett om den är top-down, bottom-up eller peer-to-peer. Öka dina anställdas engagemang genom att låta dem dela idéer och till och med skriva bloggar! ?

Funktioner som fildelning, omröstningar, samarbetsytor, intelligenta rekommendationer och idémoduler säkerställer ett smidigt flöde av idéer och åsikter mellan teamen.

Ge dina kollegor en klapp på axeln med belöningar och kollegiala utmärkelser, anpassade med tackmeddelanden. ?

Denna plattform har lätta projektledningsfunktioner, såsom att tilldela uppgifter, övervaka resultat och generera rapporter.

Jives bästa funktioner

Personligt anpassat innehåll för dina teammedlemmar

Stöder hierarkiska kommunikationsstrukturer

Uppmuntrar diskussioner och idéutbyte

Grundläggande verktyg för teamhantering

Jives begränsningar

Databehandlingen kan bli bättre

Uppdateringar av adminpanelen visas kanske inte direkt.

Jive-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Jive-betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 40 recensioner)

Gör intern kommunikation till en styrka med social intranätprogramvara

Anställda kan vara företagets verkliga ambassadörer om du utnyttjar deras förmågor genom att främja kommunikation. De intranätlösningar vi har diskuterat hjälper dig att skapa pålitliga teamrelationer och ta din framgång till nya höjder! ✈️

Skapa ett gratis ClickUp-arbetsutrymme och utnyttja dess verktyg för uppgiftshantering för att stödja din digitala arbetsplats!