Bästa Confluence-alternativ och konkurrenter 2025

Under min arbetsdag pratar jag med våra nya och befintliga kunder om deras behov och utmaningar inom projektledning.

En sak som ofta kommer upp är hur mycket teamsamarbetet har utvecklats under de senaste åren. Företag omfamnar den distansbaserade kulturen, där teamen måste vara på samma sida, även om de inte nödvändigtvis befinner sig på samma plats.

Verktyg som Confluence var fantastiska 2014, men idag har företagen inte samma förtroende för äldre programvara.

Därför har jag sammanställt en lista över Confluence-alternativ för projektledning och teamsamarbete. Mitt team och jag har testat dessa verktyg noggrant för att se hur de står sig mot Confluence i olika användningsfall.

Låt oss sätta igång!

Confluence-begränsningar

Jag har stött på en hel del problem när jag har använt Confluence i mitt arbete. Några av de största är

Fördröjd kundsupport: Jag har ofta fått vänta längre än väntat på hjälp från Confluences kundsupportteam. Det är ett problem när man behöver omedelbar hjälp för att lösa ett tidspressat problem.

Brant inlärningskurva: Att navigera bland funktionerna och förstå terminologin har varit en stor utmaning, särskilt för nykomlingarna i mitt team. Confluence kräver en betydande investering i tid och ansträngning för att man ska bli helt väl förtrogen med att använda plattformen.

Långsam sökfunktion: Det tar ofta längre tid än nödvändigt att hitta specifik information eller resurser i mitt arbetsområde, vilket stör mitt arbetsflöde och hindrar effektiviteten.

Komplex behörighetshantering: Det är svårt att ta reda på vem som kan redigera eller bidra till specifika sidor eller konfigurera behörigheter så att de passar mitt teams behov.

Utmaningar med gemensam innehållsutveckling: När flera personer redigerar samma dokument samtidigt är det svårt att samordna ändringarna, vilket leder till versionskonflikter.

Med dessa återkommande problem i åtanke har jag valt ut Confluence-alternativ som möjliggör smidigt samarbete, erbjuder snabb tillgång till kunskap och håller teamen produktiva.

Confluence-alternativ i korthet

Alternativ till Confluence Bäst för Utmärkande funktioner Priser ClickUp Redigering och samarbete i realtid ClickUp Docs och ClickUp Brain Gratis för alltid Obegränsat: 7 $/användare per månad Business: 12 $/användare per månad Enterprise: Anpassad prissättning ClickUp Brain är tillgängligt för 5 $/användare per månad för varje arbetsyta. Notion Skapa en kunskapsbas för små och medelstora företag (SMB) Notion Wikis GratisPlus: 10 $/användare per månad Business: 18 $/användare per månad Enterprise: Anpassad prissättning Notion AI är tillgängligt för 10 $/användare per månad för varje arbetsyta. Google Drive Användare av Googles ekosystem Integration med andra Google Workspace-verktyg, såsom Docs, Sheets och Slides Business Starter: 7,20 $/användare per månad (Google Workspace)Business Standard: 14,40 $/användare per månad (Google Workspace)Business Plan: 21,60 $/användare per månad (Google Workspace)Enterprise: Anpassad prissättning (Google Workspace) Nuclino Minimalistiskt gränssnitt Nuclino Sidekick GratisStandard: 6 $/användare per månad Premium: 12 $/användare per månad SharePoint Avancerad dokumenthantering Integration med Word, Excel och Teams SharePoint (Plan 1): 5 $/användare per månad (årsprenumeration)Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/användare per månad (årsprenumeration) Quip Sömlös och säker dokumentdelning Brett utbud av anpassningsbara mallar Quip Starter: 12 USD/användare per månad Quip Plus: 25 USD/användare per månad (faktureras årligen) Quip Advanced: 100 USD/användare per månad (faktureras årligen) Asana Dokument- och uppgiftsorganisation Ren användargränssnitt och automatisering Personligt: GratisStarter: 13,49 $/användare per månadAvancerat: 30,49 $/användare per månad Enterprise: Anpassad prissättningEnterprise+: Anpassad prissättning Dropbox Paper Inbäddning av media Dropbox-integrationer och praktisk mobilapp Basic: Gratis Plus: 11,99 $/användare per månad Essentials: 19,99 $/användare per månad Business: 18 $/användare per månad Business Plus: 30 $/användare per månad Zoho Learn (tidigare Zoho Wiki) Skapa anpassade wikis Avancerad behörighetskontroll GratisExpress: 1 $/användare per månadProfessional: 3 $/användare per månad Documents 360 Kunskapsbas för företag AI-sökfunktion GratisStandard: 199 $/projekt per månad Professional: 299 $/projekt per månad (endast årsavgift)Business: 399 $/projekt per månad (endast årsavgift)Enterprise: 599 $/projekt per månad (endast årsavgift)

De 10 bästa alternativen till Confluence

1. ClickUp – Bäst för redigering och samarbete i realtid

Låt oss börja med vår interna favorit – ClickUp. Samarbetsfunktionerna i detta projektledningsverktyg samlar tvärfunktionella team under ett tak och erbjuder en enda källa till information för att upprätthålla konsekvens i stor skala.

Jag använder ClickUp Docs för att skapa wikis, SOP:er, teknisk dokumentation, produktplaner eller andra typer av innehåll. För dokument som kräver ingående förklaringar använder jag nästlade sidor för att länka relevant innehåll, lägger till tabeller för snabba översikter eller bäddar in bokmärken som referens, allt inom ett centraliserat utrymme.

Tack vare funktionen för redigering i realtid kan jag samarbeta med mitt distansarbete team och arbeta tillsammans för att förverkliga ambitiösa idéer. Om jag behöver lägga till mina synpunkter eller förtydliga något, taggar jag mina teammedlemmar i kommentarerna så får de omedelbart ett meddelande.

Det tar bara några sekunder att skapa en uppgift i Docs – jag kan helt enkelt markera en del av texten och konvertera den till en åtgärd med relevanta detaljer som ansvarig person och deadline.

Samarbeta med teammedlemmar i realtid med ClickUp Docs

Jag måste ofta arbeta med detaljerade företagswikis och uppdatera dem då och då. ClickUps omfattande bibliotek med anpassningsbara mallar för wikis och dokumentationskrav är mycket praktiskt för dessa uppgifter. Mitt favoritverktyg är ClickUp Wiki Template – ett snabbt sätt att samla, organisera och dela information.

Ladda ner den här mallen Skapa wikis, redigera dem tillsammans med ditt team, anpassa dem och håll interna team uppdaterade med de senaste företagsrutinerna med hjälp av ClickUps Wiki-mall.

Jag använder den här mallen för att:

Skapa interna kunskapsbaser för viktiga företagsresurser såsom uppförandekod, SOP:er, användarhandböcker för vanliga verktyg etc.

Samarbeta med teammedlemmar i realtid för att arbeta med och uppdatera innehållet

Hjälp mitt team att hitta svar på vanliga frågor utan att slösa tid

Spara och samarbeta på alla dokument på en central plats

Håll dokumentationen uppdaterad med snabba redigeringar

Med många alternativ för att anpassa design, status, fält och vyer hjälper mallen mig att upprätthålla en enhetlig struktur för all officiell dokumentation. Det ökar också effektiviteten och hastigheten, eftersom jag inte längre behöver utveckla wikistrukturer från grunden.

När det gäller hastighet har ClickUp ett superverktyg i sitt arsenal – ClickUp Brain! Denna AI-kunskapshanterare påskyndar min skrivprocess, oavsett om det gäller att skapa ett produktkravsdokument, en intern utbildningsmodul, ett e-postmeddelande eller ett blogginlägg.

Förbättra din kommunikation och spara tid med ClickUp Brain

Brain ger mig uppdateringar om uppgifter, dokument och teammedlemmar, genererar mallar för specifika användningsfall och analyserar wikis (och hela arbetsytan) för att snabbt hitta svar på mina frågor. Verkligen den bästa medpiloten jag kunde önska mig!

ClickUps bästa funktioner

Håll distraktioner borta och koncentrera dig på en rad och en idé i taget med fokusläget i ClickUp Docs.

Anpassa dokument med avancerad formatering – lägg till bilagor, widgets, avdelare, kodblock och få tillgång till Markdown-språket.

Skydda företagets dokumentation genom att ställa in olika behörighetskontroller för team, gäster eller allmänheten.

Spara ofta använda dokument som mallar och få snabb åtkomst till dem

Integrera ClickUp med över 1000 appar från tredje part, inklusive HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub och många fler.

Begränsningar i ClickUp

Mobilappen erbjuder ännu inte alla funktioner som finns i webbversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain kostar 5 dollar per användare och månad för varje arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det vi gillar mest med ClickUp är möjligheten att ha en allt-i-ett-lösning för våra behov. Vi behöver inte längre leta efter wikisidor i Confluence, teknikärenden i Jira eller tabeller/listor i Notion. Allt detta samtidigt som vi hanterar användarna på ett ställe och minskar våra kostnader.

Det vi gillar mest med ClickUp är möjligheten att ha en allt-i-ett-lösning för våra behov. Vi behöver inte längre leta efter wikisidor i Confluence, teknikärenden i Jira eller tabeller/listor i Notion. Allt detta samtidigt som vi hanterar användarna på ett ställe och minskar våra kostnader.

2. Notion – Bäst för att skapa en kunskapsbas för små och medelstora företag

via Notion

Notion är ett verktyg för kunskapshantering och ett samarbetsutrymme för distansarbetande team av alla storlekar.

Jag testade Notion Docs för att ta mötesanteckningar och brainstorma om projektkrav tillsammans med mitt team. Det visade sig att man kan lägga till flera olika typer av innehåll i Docs, till exempel kodsnuttar, matematiska ekvationer, bokmärken, påminnelser och mycket mer. Ett utmärkt sätt att organisera att göra-listor och projektdokument på ett centralt ställe!

Jag önskar dock att det var enklare att anpassa mallarna och ställa in automatiseringar – det tog mycket tid och manuellt arbete att skräddarsy dem, vilket kanske inte är genomförbart för yrkesverksamma som vill skala upp snabbt.

Notion Wikis är ett annat kraftfullt verktyg som jag provat. Det fungerar som en kunskapsbas där organisationer kan dela viktig information och uppdatera den efter behov, och anställda kan komma åt informationen när de vill. Jag gillade särskilt funktionen Synced Blocks – om samma information finns på flera ställen kan du redigera den en gång och ändringarna kommer att synas på alla ställen.

Till exempel brukar jag vanligtvis infoga projektmålen i varje projektbeskrivning jag skapar. Jag gjorde en liten ändring i måldokumentet och tack vare Synced Blocks uppdaterades ändringarna omedelbart överallt.

Notions bästa funktioner

Fyll i tabeller automatiskt, hitta information i arbetsytan och förklara tekniska termer med hjälp av Notion AI.

Organisera wikis snabbare med dra-och-släpp-funktionen

Kontrollera sidorna för att säkerställa att du har tillgång till den senaste informationen.

Integrera verktyget med ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma och mycket mer.

Begränsningar i Notion

Att skapa sidor är en tidskrävande process

Svårt att redigera och anpassa mallar

Priser för Notion

Gratis

Plus: 10 $/plats per månad

Företag: 18 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI kostar 10 dollar per användare och månad för varje arbetsyta.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

3. Google Drive – Bäst för användare av Googles ekosystem

via Google Drive

Google Drive (en del av Google Workspace) är ett annat attraktivt alternativ till Confluence, lämpligt för ensamföretagare eller små till medelstora företag med begränsad teknikbudget.

Det finns många saker som jag har uppskattat med Google Drive genom åren. Om jag måste välja en sak, så måste det vara den enkla integrationen med andra Google Workspace-verktyg, såsom Docs, Sheets, Slides och Google Drive.

Team som föredrar Googles ekosystem kan använda Drive för att skapa, dela och samarbeta kring innehåll i realtid och spara resurser i ett lättillgängligt arkiv.

Delningsinställningen är en annan praktisk funktion – jag kan manuellt kontrollera vem som har åtkomst till ett visst dokument och skydda känslig information. Det finns dock ingen möjlighet att automatisera denna inställning, så det tar mycket tid att ställa in den manuellt. Det är bra för individuellt bruk, men inte särskilt skalbart.

Google Drives bästa funktioner

Rymligt lagringsutrymme så att du inte behöver oroa dig för filstorlekar

Samarbeta med flera teammedlemmar i realtid på Google Docs

Skapa mappar och samlingar för att organisera dina resurser

Arbeta smidigt på olika enheter – stationär dator, surfplatta eller mobil

Begränsningar i Google Drive

Inte lämpligt för att skapa kapslade sidor i dokument

Begränsad versionshistorik – det går inte att spåra dokumentändringar över tid i detalj.

Priser för Google Drive

Business Starter: 7,20 $/användare per månad (Google Workspace)

Business Standard: 14,40 $/användare per månad (Google Workspace)

Affärsplan: 21,60 $/användare per månad (Google Workspace)

Företag: Anpassad prissättning (Google Workspace)

Betyg och recensioner för Google Drive

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner, Google Workspace)

Capterra: 4,7/5 (över 15 000 recensioner, Google Workspace)

4. Nuclino – Bäst för minimalistiskt gränssnitt

via Nuclino

Denna wiki-programvara fungerar bäst för användare som letar efter ett alternativ till Confluences grafikintensiva gränssnitt.

Jag testade dess samarbetsfunktion och måste säga att den utgör en tuff konkurrent till många populära äldre verktyg.

Varje objekt jag skapade på Nuclino blev ett samarbetsdokument – jag kunde skapa detaljerade wikis med inbäddade flödesscheman och filer, skriva anteckningar, tilldela uppgifter till teammedlemmar och arbeta med dem i realtid. Inga fler versionskonflikter!

Nuclinos bästa funktioner

Håll fokus på ditt arbete med ett överskådligt användargränssnitt.

Använd slashkommandon, snabbtangenter och Markdown för att göra arbetet mer effektivt.

Skapa utkast till dokumentation, sammanfatta anteckningar och skapa bilder med Nuclino Sidekick.

Hitta rätt information vid rätt tidpunkt med snabbsökfunktionen

Nuclinos begränsningar

Begränsade integrationer med tredjepartsprogram

Kanske inte lämpligt för stora företag som kräver omfattande anpassningar.

Nuclinos priser

Gratis

Standard: 6 $/användare per månad

Premium: 12 $/användare per månad

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

5. SharePoint – Bäst för avancerad dokumenthantering

via SharePoint

SharePoints djupa integration med Office 365 gör det möjligt för användare att samarbeta med hjälp av välbekanta verktyg som Word, Excel och Teams.

När jag testade detta verktyg för dokumentsamarbete uppskattade jag hur enkelt det var att samarbeta i dokument i realtid och hantera flera versioner på ett effektivt sätt. Jag provade också att ställa in e-postautomatiseringar och utlösa automatiska kundtjänstsvar med Power Automate – det tog bara några minuter att komma igång.

Confluence är känt för sina kraftfulla funktioner för att skapa och hantera wikis, medan SharePoint har en mer omfattande uppsättning funktioner för dokumenthantering, inklusive avancerad metadatahantering, dokumentbibliotek och kraftfulla sökfunktioner.

SharePoint fungerar på Mac, PC och mobila enheter, så jag kunde behålla mitt arbetsflöde även efter att jag bytt enhet.

SharePoints bästa funktioner

Samla filer, data och resurser på ett och samma ställe

Hitta kontakter och konversationer från Microsoft Viva och utnyttja den kollektiva kunskapen på bästa sätt.

Organisera innehåll med relevanta taggar och metadata för snabb åtkomst

Spåra versionsändringar i dokument och gå tillbaka till tidigare versioner om det behövs.

Begränsningar i SharePoint

Starkt beroende av Microsofts ekosystem

För att anpassa plattformen utöver de grundläggande funktionerna krävs teknisk expertis.

Priser för SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 $/användare per månad (årsprenumeration)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/användare per månad (årsprenumeration)

SharePoint-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

6. Quip – Bäst för smidig och säker dokumentdelning

via Quip

Quip, som ägs av Salesforce, är ett av få verktyg på denna lista som enbart fokuserar på innehållsskapande och dokumenthantering. Det var väldigt enkelt för mig att börja skapa dokument i Quip och organisera dem i undermappar.

Det bästa med Quip är dock dess delningsfunktioner. Jag kan definiera en begränsad målgrupp för mina dokument, låsa filerna och spåra dem i hela systemet. Jag måste hantera stora mängder dokumentation, både konfidentiell och offentligt delad, så den här funktionen passade särskilt bra för mitt arbetsflöde.

Quips bästa funktioner

Skapa presentationer, kalkylblad, dokument – allt på ett och samma ställe

Samarbeta och lägg till användare genom att tagga dem med "@".

Använd ett brett utbud av mallar för försäljnings-, marknadsförings-, HR- och ekonomiavdelningar.

Omfattande integrationer, inklusive Dropbox, Zendesk, JIRA och Slack, för att hjälpa team att skala upp

Quips begränsningar

Det mesta av dess värde ligger i integrationen med Salesforce.

Quip-priser

Quip Starter: 12 USD/användare per månad

Quip Plus: 25 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Quip Advanced: 100 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Quip

G2: 4,2/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

7. Asana – Bäst för dokument- och uppgiftsorganisation

via Asana

Asana är ett populärt verktyg för projekt- och dokumenthantering som kan ge Confluence en rejäl match. Det första som slår en med Asana är dess användargränssnitt. Trots att det är en komplex teknikstack i sig, har det smarta UI-element som guidar användarna till nya åtgärder.

Asanas sidor är välorganiserade och lätta att bläddra igenom. Jag gillade dess funktioner för uppgiftshantering – jag kunde snabbt delegera arbete till mina teammedlemmar och följa framstegen mellan avdelningarna.

Asanas anpassningsbara regler gjorde det möjligt för mig att anpassa våra kreativa arbetsflöden utan att behöva lägga till ytterligare ett verktyg. Till exempel ställde jag in regler för att automatiskt tilldela ett skrivprojekt till en utsedd redaktör när uppgiften övergår från skrivande till redigering.

Asanas bästa funktioner

Standardisera kreativa lösningar och projektomfattning med riktlinjer och formulär som följer varumärket

Visa innehållspipeline och spåra ett dokument mellan projekt för att förhindra dubbletter

Använd AI och automatisering för att koppla samman skapande och distribution av innehåll

Använd mallar för att samarbeta och skala upp kreativa produktioner

Asanas begränsningar

Det komplexa ekosystemet kan innebära en brant inlärningskurva för nya användare.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/användare per månad

Avancerat: 30,49 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 500 recensioner)

8. Dropbox Paper – Bäst för inbäddning av media

via Dropbox Paper

Dropbox är känt för sina molnlagringsprodukter, men Dropbox Paper är ett underskattat verktyg för hantering av tekniska dokument som flyger under radarn. Jag provade det och tyckte att det var ett snyggt utformat alternativ till Confluence, särskilt för Dropbox-användare.

Det jag uppskattade mest var funktionen för inbäddning av media. Jag kunde importera YouTube-videor, GIF-bilder och till och med Figma-design och spela upp dem direkt i dokumentet. Det förbättrade hur jag delar idéer och feedback med mina team.

För wiki lät jag de fördefinierade mallarna ta ledningen och de visade sig vara tillräckliga, särskilt för nya användare. Mitt team kunde brainstorma idéer, utforma briefs och bjuda in medarbetare.

Och det mest praktiska? De synkroniseras mellan enheter i realtid.

Dropbox Papers bästa funktioner

Använd kortkommandon för att öka produktiviteten

Organisera och integrera med ditt filsystem för smidiga arbetsflöden

Använd mobilappen för att redigera och hantera dokument när du är på språng.

Integrera med ett stort antal Dropbox-integrationspartner för att undvika störningar.

Begränsningar för Dropbox Paper

Offlinefunktionen är begränsad och kräver fler uppdateringar.

Priser för Dropbox Paper

Grundläggande: Gratis

Plus: 11,99 $/användare per månad

Essentials: 19,99 $/användare per månad

Företag: 15 USD/användare per månad

Business Plus: 30 $/användare per månad

Betyg och recensioner av Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (över 4000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

9. Zoho Learn (tidigare Zoho Wiki) – Bäst för att skapa anpassade wikis

via Zoho Learn

Zoho Learn är ett kostnadseffektivt verktyg för att skapa en helt anpassningsbar, varumärkesanpassad intern kunskapsbas för anställda.

När jag provade verktyget var det funktionen för behörighetskontroll som stack ut för mig. Den gjorde det möjligt för mig att ställa in detaljerad åtkomst för enskilda sidor eller bredare åtkomst för hela arbetsytan.

En annan funktion som jag verkligen uppskattade var de många anpassningsalternativen. Från logotyp, sidlayout och banner till färg kunde jag ändra flera element i wikisidorna för att anpassa dem perfekt till min organisations varumärke.

Zoho Learn bästa funktioner

Dela kunskap med teammedlemmarna och låt dem bidra

Få tillgång till din kunskapsbas var som helst och när som helst

Samredigera innehåll med teammedlemmar samtidigt

Skapa anpassade mallar för kunskapsbaser och upprätthåll konsistens i innehållet

Begränsningar i Zoho Learn

Begränsad integration med tredjepartsprogram

Priser för Zoho Learn

Gratis

Express: 1 $/användare per månad

Professional: 3 $/användare per månad

(Priser hämtade från extern källa)

Zoho Learn – betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Document360 – Bäst för kunskapsbaser i företag

via Document360

Document360 är ett program för kunskapsdelning som gör det möjligt för organisationer att skapa ett omfattande resursbibliotek för att lagra SOP:er, produktdokumentation, företagswikis och användarhandböcker. Anställda, kunder eller externa intressenter kan komma åt dokumenten direkt från plattformen.

Jag provade Site, som är verktygets kunskapsbas för anställda och kunder. Det som stack ut för mig var möjligheten att skapa en anpassad varumärkesupplevelse – jag kunde lägga till en anpassad domän med färger, inbäddade länkar och anpassade CTA:er.

Jag blev också imponerad av dess AI-drivna sökfunktion. Den förstod snabbt sammanhanget och hittade den sida jag letade efter på bara några sekunder, trots att jag hade hundratals dokument sparade.

Det är ett utmärkt verktyg för dokumentation, men det höga priset gör det endast överkomligt för företag.

Document360:s bästa funktioner

Skapa anpassningsbar API-dokumentation för utvecklingsgrupper

Ge kunderna hjälp på begäran med hjälp av Widget-kunskapsbasen

Minimera utbildningstiden och minska operativa fel med detaljerade SOP:er

Integrera verktyget med Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk och andra appar i din teknikstack.

Begränsningar för Document360

Dyrt för små och medelstora företag

Priser för Document360

Gratis

Standard: 199 $/projekt per månad

Professional: 299 $/projekt per månad (endast årsvis fakturering)

Företag: 399 $/projekt per månad (endast årsvis fakturering)

Företag: 599 $/projekt per månad (endast årsvis fakturering)

Betyg och recensioner av Document360

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Bli mästare på kunskapshantering och samarbeta på ett smart sätt med ClickUp

Confluence är ett kraftfullt verktyg för dokumentation och samarbete, men dess standardlösningar räcker inte längre till. De alternativ jag har undersökt i den här artikeln erbjuder skräddarsydda lösningar för ditt teams unika behov – precis vad du behöver för att driva ditt företag framåt under 2024.

ClickUp framstår som ett utmärkt alternativ inom detta område och erbjuder en mångsidig plattform som kombinerar uppgiftshantering, projektuppföljning, dokumentation och kunskapshantering i ett och samma paket.

Det intuitiva gränssnittet, de oändliga anpassningsmöjligheterna och integrationerna samt de avancerade AI-funktionerna gör ClickUp till ett attraktivt val för team som vill ligga steget före.

Kom igång med ClickUp redan idag!