De 10 bästa sökprogramvarulösningarna för företag 2025

Alla arbetsplatser möter olika hinder för produktiviteten, och för många team är det största hindret att inte hitta rätt information vid rätt tidpunkt.

Nya studier visar att över 22 % av arbetstagarna lägger nästan en halv dag varje vecka på att söka efter relevant information, medan ytterligare 10 % uppger att de lägger upp till en och en halv dag på sådana uppgifter.

I sådana fall behöver du en sökprogramvara för företag. En stabil sökprogramvara indexerar data och organiserar den från olika källor för att förenkla sökprocessen. På så sätt kan anställda snabbt hitta den information de behöver, vilket minskar söktiden.

Efter att ha testat flera lösningar och beaktat de unika behoven hos moderna team har mitt team och jag sammanställt denna lista över de bästa sökverktygen för företag som finns tillgängliga idag.

Visste du att? DIALOG är den första sökprogramvaran för företag som utvecklades av Roger Summit 1962. Den användes för första gången i stor skala av NASA 1967 för att hitta forskningsreferenser i patent.

Vad ska du leta efter i en sökprogramvara för företag?

När jag utvärderade sökplattformar för företag förlitade jag mig på Accentures trestegsmodell för mognad för att fastställa en organisations nuvarande tillstånd och vad den behöver för att gå vidare till AI-drivna intelligenta söklösningar.

via Accenture

Här är vad jag har funnit vara avgörande i varje steg:

Steg 0: Grundläggande sökning (nuvarande sökning) I detta skede är resultaten inkonsekventa på grund av datasilos. Jag rekommenderar verktyg som: Integreras med flera datakällor för att förenhetliga sökningen på arbetsplatsen Stöder sökning baserad på nyckelord och grundläggande indexering Erbjuder budgetvänlig distribution för initiala företagsbehov

Steg 1: Förbättrad sökning (centraliserad och optimerad) Här konsoliderar verktygen strukturerade och ostrukturerade data, vilket förbättrar relevansen. Leta efter: Enhetligt index för centraliserad åtkomst Förbättrad sökning med stöd för synonymer, frågor som ”Menade du?” och förslag på förslagen vid inmatning Inbyggd analys för att spåra söktrender och optimera resultaten

Steg 2: Intelligent sökning (AI-driven och personaliserad) I detta avancerade steg levererar verktygen kontextuella, AI-drivna sökupplevelser. Sök efter lösningar med: NLP och semantisk sökning för avsiktsbaserad noggrannhet Personaliserade sökresultat baserade på användarbeteende Kunskapsgrafer för att länka och kontextualisera relaterat innehåll Skalbara säkerhetsprotokoll för stora, företagsomfattande distributioner

Integrera med flera datakällor för att samordna sökningen på arbetsplatsen.

Stöd för sökning baserad på nyckelord och grundläggande indexering

Erbjud budgetvänlig implementering för initiala företagsbehov

Enhetligt index för centraliserad åtkomst

Sökförbättringar som synonymstöd, "Menade du?"-frågor och förslag vid inmatning.

Inbyggd analysfunktion för att spåra söktrender och optimera resultaten

NLP och semantisk sökning för avsiktsbaserad noggrannhet

Personliga sökresultat baserade på användarbeteende

Kunskapsgrafer för att länka och kontextualisera relaterat innehåll

Skalbara säkerhetsprotokoll för stora, företagsomfattande implementationer

För att verkligen ligga steget före har jag testat verktyg som utvecklas utifrån sina erbjudanden, såsom prediktiv sökning, multimodalt och flerspråkigt stöd samt automatisering av arbetsflöden. Funktioner som emotionsmedveten AI förbättrar kundengagemanget, medan integration med företags AI-sökplattformar och affärsverktyg säkerställer att sökningen direkt driver besluten.

Genom att utvärdera dessa viktiga egenskaper kan du välja en lösning som uppfyller dina nuvarande behov och framtidssäkrar dina sökfunktioner för långsiktig innovation och effektivitet.

Proffstips: Tänk naturligtvis på att den programvara du väljer också ska erbjuda en överlägsen användarupplevelse och passa in i din organisations budget. Utöver det bör du leta efter konsekvent och tillgänglig kundsupport, som du kommer att behöva under de första månaderna.

De 10 bästa sökprogramvarulösningarna för företag

Här är min lista över de tio bästa sökprogrammen för företag.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven sökning och arbetsflödeshantering)

Prova ClickUps Connected Search Sök efter vad som helst inom ditt ClickUp-ekosystem med ClickUps Connected Search.

Vår favorit, ClickUp, har förändrat hur vi hanterar projekt och organiserar filer och mappar i vår organisation.

Med funktioner som ClickUp Connected Search kan jag omedelbart hitta alla uppgifter, dokument eller anteckningar, vilket gör det enkelt att hålla koll på projekten.

Det som ytterligare förstärker dess kapacitet är ClickUp Brain. Med Brain får du AI-drivna insikter och rekommendationer som hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare.

Låt oss utforska dess omfattande funktionsuppsättning närmare.

ClickUp Connected Search

ClickUp Connected Search hämtar information från flera källor, vilket gör det perfekt för företagsledare och beslutsfattare. Du kan omedelbart komma åt uppgifter, applikationer, dokument, anteckningar och kommentarer från ClickUp, en ansluten app eller dina lokala enheter, allt från en enda sökfält.

Sök och hitta applikationer från arkivet med ClickUp Connected Search.

Det som gör ClickUps sökfunktion särskilt effektiv är dess:

Kontextuell filtrering gör att jag kan sortera efter projekt, status, ansvarig eller prioritet och därmed begränsa resultaten till endast det mest relevanta innehållet. Det innebär att jag inte behöver söka igenom irrelevant data.

Anpassade sökkommandon som genvägar till länkar, lagring av text för senare användning och mycket mer, för att söka efter vad som helst på ett och samma ställe.

Behörighetshantering, som säkerställer att känslig information endast är tillgänglig för behöriga användare.

Rolig fakta: Enligt studier är sökmotorer för företag mer exakta jämfört med allmänna sökningar på internet, som begränsar sökningen till sidor med relevant information.

ClickUp Brain

ClickUp Brain förvandlar företagssökningen genom att integrera intelligenta funktioner i sökningen. Den är utformad med framtidens företagssökning i åtanke och förbättrar effektiviteten och produktiviteten genom AI-drivna funktioner som kontextuella frågor och svar samt uppgiftsöversikter.

Hitta relevant information, formulär och dokument från kunskapscentret med ClickUp Brain.

Använd ClickUp Brain för dessa specifika uppgifter:

Hitta mötesanteckningar från olika avdelningar : Med ClickUp Brain hittade jag anteckningar från olika team (marknadsföring, försäljning och drift) genom att söka kontextuellt istället för att komma ihåg exakta filnamn eller platser. : Med ClickUp Brain hittade jag anteckningar från olika team (marknadsföring, försäljning och drift) genom att söka kontextuellt istället för att komma ihåg exakta filnamn eller platser.

Skapa uppgiftsöversikter : De AI-drivna insikterna hjälpte mig att sammanfatta långa projektuppdateringar till lättsmälta punktlistor, vilket sparade mig timmar av manuell granskning.

Organisera kundfeedback: Jag använde det för att analysera kommentarer spridda över flera dokument och chattar, vilket hjälpte mig att identifiera återkommande teman och prioritera förbättringar för våra projekt.

ClickUp Docs

ClickUp Docs är en centraliserad plattform för dokumenthantering med robusta sökfunktioner. Med funktioner som realtidssamarbete, versionskontroll och sekretessinställningar fungerar ClickUp Docs som en interaktiv och säker kunskapsbas.

Med ClickUp Docs kan du:

Samarbeta om projektförslag mellan avdelningar : Skriv och dela : Skriv och dela projektförslag med input från flera team.

Arkivera kundkontrakt med sökbarhet via nyckelord : Organisera och ladda upp kundkontrakt till ClickUp Docs. Dess sökfunktioner gör det möjligt för varje team att omedelbart hitta specifika termer, klausuler eller kundnamn i Docs, vilket eliminerar behovet av att manuellt söka igenom filer.

Skapa kunskapscentrum för vanliga frågor mellan team: Bygg ett kunskapscentrum med ClickUp Docs för att hantera återkommande frågor från teamen.

Hantera åtkomsten till känsliga dokument med ClickUp Docs

Företagsanvändare kan söka efter och hämta uppgifter, wikis och andra relaterade dokument från den centraliserade Docs Hub, vilket säkerställer att alla teammedlemmar enkelt kan komma åt de senaste resurserna.

ClickUps bästa funktioner

Använd Connected Search för alla data, inklusive uppgifter, PDF-filer , kommentarer och bilagor, för att minska söktiden och få enkel tillgång till information.

kontextuella Q&A-verktyg . Leverera direkta svar baserade på användarnas frågor inom ramen för relevant uppgift eller projektdokumentation med ClickUp Brains

Tillhandahåll AI-genererade koncisa sammanfattningar av uppdateringar av uppgifter och projektdetaljer.

Hämta endast de mest relevanta uppgifterna som är anpassade efter dina behov med hjälp av avancerade filtreringsalternativ för att filtrera efter projekt, prioritet eller parametrar för ansvarig person.

Kontrollera vem som har åtkomst till specifikt innehåll med hjälp av behörighetsbaserad sökåtkomst för att upprätthålla säkerheten och tillgängligheten för hantering av känslig information inom stora organisationer.

Begränsningar i ClickUp

Hög inlärningskurva för nya användare på grund av det stora utbudet av funktioner.

Begränsad offlinefunktionalitet för mobila användare

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 USD per månad per användare, faktureras årligen

Företag : 12 USD per månad per användare, faktureras årligen

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Så här säger Victoria Berryman, marknadsföringschef på Seequent, om att använda ClickUp:

ClickUp har varit avgörande för att förändra vårt sätt att arbeta på Seequent. Utan det skulle vi fortfarande ha svårt att hitta var informationen ska finnas och hur vi ska kommunicera. Jag älskar att använda ClickUp. Jag lever i det, och teamet älskar det.

ClickUp har varit avgörande för att förändra vårt sätt att arbeta på Seequent. Utan det skulle vi fortfarande ha svårt att hitta var informationen ska finnas och hur vi ska kommunicera. Jag älskar att använda ClickUp. Jag lever i det, och teamet älskar det.

ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. Om du bara hade ett avancerat sökalternativ för att söka igenom dina data i olika uppgifter, projekt, chattar och e-postmeddelanden med AI. Men det har du: Prova ClickUp!

2. Glean (Bästa sökmotorn för företag med storskaliga integrationer)

Jag tyckte att Glean var mycket effektivt när det gällde att kombinera olika datakällor i en enda sökningshub. Jag kunde enkelt hitta dokument, e-postmeddelanden och konversationer i verktyg som Slack, Google Workspace och Microsoft 365.

Dess semantiska sökfunktioner, som drivs av naturlig språkbehandling, gav precisa och relevanta resultat även för komplexa sökningar.

via Glean

Utnyttja de bästa funktionerna

Sök i anslutna appar och datakällor för effektiv åtkomst med hjälp av en enhetlig sökningshub .

Få personliga resultat baserade på användarhistorik och avsikt med hjälp av AI-rekommendationer.

Håll teamen samordnade genom att visa relevanta uppdateringar och trendinformation.

Leverera svar och förslag som är relevanta för användarnas frågor med hjälp av kontextuella insikter .

Integrera med över 100 appar, inklusive Slack, Google Workspace och Microsoft 365.

Utnyttja begränsningarna

Begränsad anpassning för specifika sökkontroller och konfigurationer

Kräver extra installation för vissa dataintegrationer, anpassade eller nischade system.

Behövde avancerade funktioner för att bli mer effektiv med större datamängder

Glean-priser

Anpassad prissättning

Samla in betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

3. Guru (bäst för att skapa ett kunskapshanteringssystem)

Guru är utformat för att fungera som ett internt kunskapshanteringssystem. Verktyget gör det enkelt för team att samla in, organisera och få tillgång till företagsinformation på olika plattformar.

Denna AI-baserade sökprogramvara för företag hämtar data från flera källor, såsom Google Drive, OneDrive, Slack och andra, så att jag kan hitta allt jag behöver utan att lämna deras plattform. En bonus är Guru:s funktioner Knowledge Alerts och Answer, som hjälper mig att hålla informationen uppdaterad och tillgänglig, så att jag alltid har de senaste uppgifterna.

via Guru

Gurus bästa funktioner

Lagra och organisera kunskap från flera källor och få tillgång till den via Slack, MS Teams och Chrome-tillägg.

Få exakta, avsiktsbaserade svar från alla kunskapskällor

Säkerställ att innehållet är korrekt och uppdaterat genom att ställa in påminnelser om verifiering.

Anslut till Google Drive, Dropbox och SharePoint för centraliserad åtkomst.

Använd visuellt organiserade, lättredigerbara kunskapskort

Guru-begränsningar

Begränsade integrationsfunktioner

Nödvändig utbildning för att skapa kunskapssamlingar och verifieringar

Guru-prissättning

Gratis provperiod

Allt i ett : 15 dollar per månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Guru-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Läs också: De 10 bästa verktygen för företagssamarbete

4. Coveo (Bäst för personlig sökning och avancerade AI-funktioner)

Coveo är en annan AI-driven söklösning för företag som levererar relevanta, personaliserade resultat från flera datakällor.

Coveo Relevance Cloud™ utnyttjar sina maskininlärningsfunktioner och naturlig språkbehandling för att förbättra sökresultaten. Jag tyckte att det passade bättre för avancerade användningsfall som kundsupport och e-handel.

via Coveo

Coveos bästa funktioner

Anpassa sökresultaten utifrån användarnas beteende, vilket garanterar hög relevans.

Använd färdiga anslutningar för system som Salesforce, Microsoft och e-handelsplattformar.

Få insikter om sökprestanda och användarbeteende

Få tillgång till smarta utdrag för snabba och precisa svar från dokument.

Coveos begränsningar

Ibland förekommer relevansproblem i sökresultaten, särskilt vid komplexa sökningar.

Tidskrävande och kräver betydande resurser för uppgraderingar och pakethantering.

Behöver ytterligare anpassning för specifika användningsfall, såsom avancerad sortering och filtrering.

Coveos prissättning

Anpassad prissättning

Coveo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Algolia (Bäst för e-handel, media och SaaS-applikationer)

För överlägsen söknoggrannhet kombinerar Algolias neurala sökteknik naturlig språkbehandling (NLP) med nyckelordsmatchning. Den passar utmärkt för e-handel, SaaS och medieverksamheter och erbjuder robusta verktyg för att anpassa användarengagemanget och förbättra relevansen på plattformar som Salesforce och Shopify.

via Algolia

Algolias bästa funktioner

Få en blandning av NLP och nyckelordsmatchning för överlägsen noggrannhet genom AI-driven neural sökning.

Konfigurera snabbt och smidigt med API-integrationer över olika plattformar.

Använd intuitiv filtrering och sortering för att förfina sökresultaten med anpassningsbar facetterad sökning.

A/B-testa och optimera sökkontfigurationer för bättre användarengagemang och konverteringsfrekvenser.

Kontrollera produktens synlighet och personalisering med verktyg som Merchandising Studio.

Algolias begränsningar

Kräver teknisk kunskap och dedikerade resurser för initial installation.

Kräver betydligt mer pengar för att skala upp bortom gratisklassen, särskilt för nystartade företag och mindre företag.

Kräver anpassade konfigurationer för att optimera sökrelevansen i specifika sammanhang.

Algolia-priser

Build: Gratis för upp till 10 000 sökförfrågningar per månad

Tillväxt: 0,50 dollar per 1000 sökförfrågningar per månad

Premium: Anpassad prissättning

Algolia Recommend: 0,60 dollar per 1000 Recommend-förfrågningar per månad

Algolia-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

6. IBM Watson Discovery (bäst för starkt reglerade branscher)

IBM Watson Discovery har imponerat på mig med sina kraftfulla AI-drivna funktioner för komplex dataanalys och extrahering.

De är utformade för branscher som försäkring, finans och hälso- och sjukvård och integrerar naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärning för sökning. Du kan snabbt få en överblick över stora mängder strukturerade och ostrukturerade data, såsom dokument, e-postmeddelanden och innehåll på sociala medier.

Funktionen Smart Document Understanding (SDU) gör det möjligt för team att träna modeller på anpassade dokumentstrukturer, såsom rubriker och tabeller, utan omfattande kodningskunskaper.

via IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery – de bästa funktionerna

Förstå och kategorisera text för att avslöja kundernas åsikter och trender med hjälp av NLP och sentimentanalys.

Hämta och strukturera data automatiskt från flera filformat, inklusive PDF-filer, Word-dokument och Excel-ark.

Identifiera viktiga mönster och trender med hjälp av grafiska insikter från visuella upptäcktsverktyg.

Integrera med andra affärsplattformar och applikationer med hjälp av omfattande API-alternativ.

Hämta specifika svar på frågor med hjälp av passagehämtning, vilket gör det särskilt effektivt för kundtjänst och chatbot-applikationer.

Begränsningar för IBM Watson Discovery

Högt pris för mindre företag

Komplex installation för icke-tekniska användare, med en inlärningskurva för anpassning.

Inkonsekvent bildbaserad dataextraktion med OCR (optisk teckenigenkänning)

Priser för IBM Watson Discovery

Plus-plan : Från 500 USD per månad, faktureras årligen

Företag: Från 5000 dollar per månad, faktureras årligen

IBM Watson Discovery – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

7. Lucidworks Fusion (Bästa företagslösningen för datasäkerhet)

Lucidworks Fusion är en kraftfull söklösning för företag som är utformad för att samla olika datakällor och leverera högst relevanta insikter. Med hjälp av Neural Hybrid Search™ kombinerar den semantiska neurala nätverk med traditionella lexikala metoder för att tolka användarens sökintention och ge exakta resultat.

Funktionen Smart Rank™ är särskilt effektiv för att anpassa innehållsrankningen baserat på användarsignaler, såsom beteende och plats. Detta gör den idealisk för dynamiska miljöer som e-handel och kundservice.

via Lucidworks Fusion

Lucidworks Fusion – de bästa funktionerna

Anslut smidigt till en rad databaser och molnlagring med hjälp av Wide Data Source Integration.

Erbjud kontextuell sökning och analys för att hitta användbar data.

Upprätthåll strikta datasäkerhetsprotokoll (rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC), SSL-kryptering, ISO 27001) för företagens behov.

Begränsningar för Lucidworks Fusion

Komplex initial installation och konfiguration kräver teknisk expertis.

Höga kostnader för avancerade funktioner, vilket kan påverka mindre budgetar.

Brant inlärningskurva för fullt utnyttjande av plattformen

Priser för Lucidworks Fusion

Anpassad prissättning

Lucidworks betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

8. AlphaSense (Bäst för marknadsinformation och finansiell forskning)

När jag använde AlphaSense tyckte jag att det var särskilt användbart för finansiell forskning och konkurrensanalys. Plattformens generativa sökfunktion kunde sammanställa insikter från över 10 000 datakällor.

Funktionen för företagsinformation integrerar eget innehåll med externa data för att skapa en samlad bild av marknader och trender. Jag kunde upptäcka branschförändrare, spåra investeringar eller sammanfatta insikter från forskning och utveckling. Dess AI-drivna sammanfattning och naturliga språkbehandling sparade mig timmar och säkerställde att jag aldrig missade viktiga detaljer.

via AlphaSense

AlphaSenses bästa funktioner

Samla data från mäklarundersökningar, myndighetsrapporter och transkriptioner av expertsamtal.

Använd maskininlärning för att leverera precisa, användbara insikter baserade på artificiell intelligens.

Meddela användarna om relevanta uppdateringar med hjälp av anpassade aviseringar så att de kan hålla sig à jour med förändringar på marknaden.

Indexerar interna rapporter eller data som laddats upp av användare för enkel åtkomst tillsammans med externa källor.

AlphaSense begränsningar

Varningssystem kan generera överdrivna aviseringar om de inte hanteras korrekt.

Komplexa sökningar av stora volymer kan ibland ta lång tid.

Sökgränssnittet kräver en inlärningskurva för att maximera sin potential.

Priser för AlphaSense

Anpassad prissättning

AlphaSense-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 260 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Elasticsearch (Bästa sökplattformen för företag för stora datamängder)

När jag använde Elasticsearch blev jag imponerad av dess förmåga att hantera komplexa sökningar och stora datamängder med exceptionell hastighet och skalbarhet. Dess distribuerade arkitektur säkerställde feltolerans och indexering i realtid, vilket gjorde den idealisk för att bygga robusta söklösningar för företag.

Elasticsearch integreras sömlöst med Kibana och Logstash och har smidiga processer för datavisualisering och datainhämtning.

via Elasticsearch

Elasticsearch bästa funktioner

Hantera stora datamängder och skala horisontellt över servrar

Ange komplexa, distribuerade sökfrågor med effektiv indexering och hämtningshastighet tack vare den distribuerade arkitekturen.

Få realtidssökning och analys för snabb dataanalys och respons i kritiska, tidskänsliga scenarier som e-handel och cybersäkerhet.

Använd anpassade sökfilter, facetterad sökning och rangordning för att förfina sökresultaten med hjälp av avancerade sökalternativ.

Begränsningar i Elasticsearch

Den initiala installationen och avancerad anpassning kräver teknisk expertis.

För att få tillgång till viktiga funktioner som avancerad säkerhet och varningar krävs en betald licens, även om det är en öppen källkod.

Att uppdatera scheman eller index kan vara tidskrävande och komplicerat i produktionsmiljöer.

Priser för Elasticsearch

Gratis provperiod

Standard : 95 USD per månad per 120 GB lagringsutrymme

Guld : 109 USD per månad per 120 GB lagringsutrymme

Platinum : 125 USD per månad per 120 GB lagringsutrymme

Företag: 175 USD per månad per 120 GB lagringsutrymme

Elasticsearch-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

10. Luigi’s Box (Bäst för optimering av kundupplevelsen inom e-handel)

När jag använde Luigi's Box för företagssökning inom e-handel förändrades shoppingupplevelsen genom förbättrad sökfunktionalitet och personaliserade resultat. Förutom ett användarvänligt gränssnitt innehåller det avancerade funktioner som autofullständning, rekommendationer och sökanalys för att förbättra användarengagemanget och öka konverteringarna.

Den produktförbättrande funktionen hjälpte också till att prioritera produkter med hög konverteringsgrad eller nya produkter, vilket ökade deras synlighet i sökresultaten. Med flerspråkigt stöd är Luigi's Box en bra lösning för globala marknader. Dessutom gör den sömlösa integrationen det enkelt att skala upp verksamheten över olika plattformar.

Luigi's Box bästa funktioner

Erbjuder röstsökning som ett flexibelt sökalternativ för kunder, särskilt användbart på mobila enheter.

Hjälp användarna att hitta produkter även med stavfel genom autofullständning och stavfelstolerans, vilket förbättrar användarvänligheten.

Ger insikter i sökbeteenden och hjälper till att optimera produktlistor och kundupplevelsen med hjälp av användbar analys.

Intuitiv kontrollpanel med användbara konfigurationsalternativ och responsiv kundsupport.

Luigi's Box begränsningar

Beroende på konfigurationsbehov kan priset bli högt för mindre e-handelssajter.

Luigi's Box prissättning

Självintegration: 1070 dollar per månad, faktureras årligen

Anpassad integration: Anpassad prissättning

Luigi's Box betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

11. Amazon OpenSearch Service (bäst för AWS-miljö)

Amazon OpenSearch Service är en helt hanterad, skalbar sök- och analyslösning som gynnar AWS-ekosystemet. Den baseras på den öppna källkoden OpenSearch-motorn och erbjuder omfattande alternativ för realtidssökning, logganalys och datavisualisering.

OpenSearch Dashboards erbjuder visualiseringsverktyg som integreras sömlöst med andra AWS-tjänster, såsom CloudWatch för övervakning och DynamoDB för databassökning, vilket förbättrar dess funktionalitet i storskaliga miljöer.

via Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Services bästa funktioner

Hantera kostnaderna utifrån behoven av datatillgång med nivåerna Hot, UltraWarm och Cold Storage.

Integrera smidigt med AWS-tjänster, applikationer och datamängder

Använd vektor- och ML-sökning för AI-applikationer och k-närmaste grannar (k-NN)-sökning för högre relevans.

Begränsningar för Amazon OpenSearch Service

Kostnaderna kan öka om de inte optimeras, särskilt för datorkrävande eller storskaliga databehov.

Flexibiliteten kan minska om man begränsar sig till AWS-stödda versioner av OpenSearch och Elasticsearch.

Portabiliteten kan minska om man byter från AWS till en infrastruktur som inte är AWS.

Priser för Amazon OpenSearch Service

Betala efter användning baserat på användning av EC2-instanser och lagringsbehov

AWS Free Tier

Betyg och recensioner för Amazon OpenSearch Service

G2 : 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Det bästa sökverktyget för företag på marknaden: ClickUp

Om du arbetar för en organisation som genererar stora datamängder kan valet av rätt sökprogramvara för företag vara avgörande för att effektivt kunna komma åt och hantera information.

Varje verktyg jag har granskat här – från Gleans AI-drivna företagssökning till Amazon OpenSearch Services AWS-integration – erbjuder unika funktioner för att förbättra sökning och dataanalys.

Bland alla dessa alternativ är ClickUp en komplett lösning som kombinerar kraftfulla sökfunktioner med automatisering av arbetsflöden, uppgiftshantering och dokumentsamarbete.

Och med verktyg som ClickUp Brain går vi bortom sökning för att förbättra hela arbetsflöden. Det gör ClickUp till ett idealiskt val för våra produktivitetsfokuserade team. Är du redo att uppleva en enhetlig plattform som optimerar både sökning och projektledning?

