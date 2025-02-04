De 10 bästa interna wiki-programvarorna för företag 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är wiki-programvara?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Wiki-programvara stöder utvecklingen och funktionen av interna eller externa sidor som ska vara den självklara källan för företagskunskap eller dokumentation om ett specifikt ämne. Det kan också innefatta att skapa, uppdatera, organisera (eller hyperlänka) och navigera innehåll i wiki-arkiv online. " } }, { "@type": "Question", "name": "Vad ska man leta efter i en wiki-programvara?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " " } } ] }

Trots att Wikipedia är den mest kända wikisidan på jorden är inte alla wikisidor offentliga.

Kunskapsdelning och transparens inom organisationer har lett till en kraftig ökning av användningen av interna företagswikis. Numera är alla wikis lättskapade informationsarkiv i form av webbplatser. Och alla typer av användare kan underhålla en wiki.

Från affärs- till IT-team kan alla publicera innehåll på specifika sidor via wiki-programvara. De kan också kommentera dessa sidor och ändra innehåll som publicerats av andra.

Företag använder wikis som enda källa till information om företagsrutiner och policyer. De bygger upp kunskapsbaser och hanterar sina dokument med wiki-programvaruverktyg. Men de använder också wikis för att beskriva teamprocesser, specificera projektkrav och introducera eller utbilda nyanställda.

Oavsett vilket användningsfall du tänker på är kunskapen i teammedlemmarnas huvuden värdelös om de inte tillämpar eller delar den. Och programvara för wiki-arkiv är transportbandet för att sprida organisatorisk kunskap.

Dessutom gör wiki-verktyg det mycket enklare och snabbare att hitta relevant information. Dessa verktyg har funktioner för sökning, autentisering, åtkomsthantering och versionshistorik för att organisera kunskapen i hela företaget. Läs vidare för att lära dig mer om de bästa wiki-programvarorna, vad de är, de bästa funktionerna för att hantera projekt och de olika typerna av kunskapshantering.

Vad är wiki-programvara?

Wiki-programvara stöder utvecklingen och funktionen av interna eller externa sidor som är den självklara källan för företagskunskap eller dokumentation om ett specifikt ämne. Det kan också omfatta skapande, uppdatering, organisering (eller hyperlänkning) och navigering av innehåll i wiki-arkiv online.

Men skapandet eller uppdateringen av wiki-innehåll är ett samarbete, så programvara för wiki-webbplatser stöder teamsamarbete. Teammedlemmarna behöver bara en webbläsare för åtkomstbehörighet för att kunna skapa nya sidor i wikin och redigera befintliga sidor som andra medlemmar har skapat.

Företag använder wiki-programvara för att skapa interna wikis för anställda och externa wikis för kunder eller användare. En extern wiki kan till exempel innehålla användbara produktinstruktioner. Sammanfattningsvis gör wiki-verktyg det möjligt att centralisera organisatorisk eller produktrelaterad kunskap.

WIKIS HISTORIA Wikis har funnits sedan den 25 mars 1995, då Howard G. ”Ward” Cunningham, en amerikansk dataprogrammerare, publicerade den första wikin på sin konsultfirmas webbplats. Cunningham hade sedan 1994 programmerat wiki-programvaran som stödde hans wiki, kallad ”WikiWikiWeb”.

De 10 bästa wiki-programvarorna för din organisation

1. ClickUp – Bäst för företagswikis

Skapa snygga dokument, mötesdagordningar, wikis och mycket mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden och förverkliga idéer tillsammans med ditt team.

Naturligtvis börjar vi med den bästa kunskapsbasprogramvaran: ClickUp! Det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med allt som team behöver för att implementera och hantera wikis.

Visst, det är en lösning för allt som har med projektledning och produktivitet att göra, plus en inbyggd wiki-programvara – ClickUp Docs. Men här är grejen: ClickUp är utmärkt om dina projekt och arbetsflöden är dokumentintensiva.

Skapa whiteboards och dokument i ClickUp och koppla projektuppgifter till dem. Organisera sedan all denna kunskap och samarbeta kring den, i realtid eller inte. SOP:er, mötesanteckningar, briefs och kravspecifikationer – arbeta med allt detta i ClickUp Docs.

ClickUps bästa funktioner

Dokument i sitt sammanhang Bifoga dokument till de Bifoga dokument till de projekt och uppgifter som de är relevanta för och öppna dem direkt från projektet eller uppgiften.

Dokumentrelationer : Länka till ett dokument eller en uppgift från ett annat dokument.

Nestade sidor i dokument : För att organisera ditt innehåll kan du dela upp dokument i undersidor som är nestade i det överordnade dokumentet.

Arkiverade dokument : Istället för att radera dokument kan du arkivera dem. Plattformen döljer dessa dokument, men behåller dem så att du kan hitta dem senare om du behöver.

Rich text-formatering : När dokument blir långa är det ganska effektivt att organisera dem med växlingslistor, färgade bakgrunder och kolumner.

Anpassade åtkomsträttigheter : Skydda dina dokument från oönskade ändringar av specifika målgrupper.

Redigering i realtid : Samarbeta live med ditt team om innehåll och tagga medlemmar i kommentarerna.

Dokumentkategorier : Tagga dokument med kategorier så att du enkelt kan komma åt och hitta dem.

Mallar : Spara ofta använda dokument som mallar för senare bruk. (Kolla in dessa : Spara ofta använda dokument som mallar för senare bruk. (Kolla in dessa mallar för sammanfattningar !)

Skapande av uppgifter : Konvertera kommentarer till uppgifter och tilldela dem till dina teammedlemmar.

Stöd för Markdown : Tangentbord och : Tangentbord och snedstreckkommandon formaterar innehåll med Markdown-språket.

Kodblockformatering: Förbättra kodens läsbarhet i din dokumentation med syntaxmarkering.

Wiki-mallar är en utmärkt resurs för att komma igång med din kunskapsbank. För att säkerställa att ditt teams information på en wiki blir en varaktig framgång, skapa en stark grund med hjälp av ClickUp Wiki-mallen. Använd denna mall som en snabbstartsguide så att ditt team är förberett med en väl dokumenterad informationsbank.

Ladda ner den här mallen Ge alla i teamet enkel tillgång till kunskap och möjliggör snabbare skapande av nytt innehåll med ClickUps Wiki-mall.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder så många möjligheter till anpassning att du kanske känner dig lite överväldigad i början.

Du hittar inte alla ClickUp-vyer i mobilappen (ännu).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Företag: kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Confluence – Bäst för teamsamarbete

Via Atlassian

Confluence-wikis förser team med arbetsytor för kunskapsdelning och syftar till att främja samarbete kring den kunskapen. Arbetsytorna är lämpliga för team och projekt av alla storlekar och typer.

Confluence passar inte bara för missionskritiska projekt med höga krav, utan även för team som söker en kanal för att utnyttja informationstransparens.

Jämför Notion med Confluence , Confluence med Teams och Confluence med Google Docs!

Confluence bästa funktioner

Sidträd : En hierarkisk struktur av utrymmen och sidor gör det snabbt och enkelt att hitta innehåll.

Integration med Jira : Koppla Jira-ärenden till Confluence-sidor. Dessutom kan du lägga till Jira-roadmaps till Confluence-sidor och uppdatera dem i realtid med Jira Roadmap-makrot.

Integration med Trello : Bädda in Trello-kort och -tavlor i Confluence-sidor och hantera dem i realtid precis som du skulle göra i Trello. Omvänt kan du bifoga Confluence-sidor till Trello-kort så att du kan kontrollera sidändringar och kommentarer i samband med uppgifter.

Redigering i realtid : Redigera sidor tillsammans med teammedlemmar i realtid.

Meddelanden: Tagga teammedlemmar eller hela team och tilldela dem uppgifter.

Personlig feed : Confluence anpassar varje användares startsida så att den visar de utrymmen de nyligen besökt, deras pågående utkast och sidaktivitet.

Bloggar : Skapa bloggar och publicera blogginlägg i Confluence.

Etiketter: Använd etiketter på sidor och bilagor för att snabba upp sökningen efter det innehåll du behöver och hitta relaterat innehåll.

Begränsningar i Confluence

Detaljnivån i felmeddelanden uppfyller ibland inte användarnas förväntningar.

Textbaserade sökresultat för dokument kunde vara mer exakta.

Vissa användare har rapporterat problem med att klistra in innehåll från Confluence-sidor i programvara från tredje part.

Priser för Confluence

Gratis: för tio användare (endast månadsabonnemang)

Standard: 5,75 dollar per användare (uppskattat)

Premium: 11 dollar per användare (uppskattat)

Företag: kontakta försäljning

Confluence-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Hitta de bästa Confluence-alternativen du bör känna till i vår guide!

3. Zoho Learn – Bäst för strukturerad kunskap

Via Zoho

Zoho Wiki är Zohos wiki-programvara för att bygga kunskapsdatabaser för team. Vi måste dock varna dig för att Zoho Wikis funktioner tillhör en bredare plattform – Zoho Learn, ett lärandehanteringssystem. Men om man tänker efter är en kunskapsbas inget annat än en lärandedatabas, så det är logiskt att de ingår i varandra.

Zoho Learns bästa funktioner

Manualer och kapitel : Strukturera informationen i manualer som består av flera kunskapsartiklar relaterade till ett ämne. Om ämnet är tillräckligt komplext kan du gruppera artiklarna i kapitel inom manualen.

Dedikerade utrymmen : Organisera artiklar och manualer i utrymmen som är dedikerade till specifika avdelningar eller team.

Samarbetswiki-redigerare : Teammedlemmar med åtkomstbehörighet på bidragarnivå redigerar artiklar tillsammans i realtid.

Anpassade mallar: Spara artiklar som mallar för att återanvända dem som utgångspunkt för andra artiklar.

Begränsningar för Zoho Learn

Den integreras inte med Zoho Desk, Zohos onlinebaserade kundtjänst- och helpdeskprogramvara, där vissa av Zohos kunder lagrar kundinformation.

Det saknas ett mer omfattande mallarkiv.

Verktyget stöder inte tilldelning av flera användare till varje utrymme.

Priser för Zoho Learn

Gratis:

Express: 1 dollar per användare och månad

Professional: 3 dollar per användare och månad

Zoho Learn betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)

4. Helpjuice – Bäst för kundservice

Via HelpJuice

Helpjuice är en wiki-programvara som positionerar sig som optimerad för kundtjänstnischen. De hävdar att deras verktyg hjälper företag att skala upp sin kundtjänst via kunskapsbaser på två sätt.

Kunderna kontrollerar dessa hubbar själva istället för att kontakta teknisk support. Och dessa team förlitar sig på interna hubbar för att leverera bästa möjliga kundservice.

Helpjuices bästa funktioner

Skräddarsydd sökning : Helpjuice har utvecklat en helt ny sökmotor som är skräddarsydd för hur användare söker i kunskapsbaser.

Lokala kunskapsbaser : Helpjuice har utformat olika skräddarsydda teman och anpassar varje kunds : Helpjuice har utformat olika skräddarsydda teman och anpassar varje kunds kunskapsbaser manuellt.

Omfattande analyser : Få användbara insikter från Helpjuice Analytics, till exempel hur många användare som läser varje artikel, vilka de är, vilka artiklar som bör läggas in i hubben och vilka artiklar som behöver förbättras.

Sökmotoroptimering : Genom att rankas högt på Google kommer användarna till Helpjuice-sidorna genom att söka på Google efter den information de behöver.

Stöd för flera språk : Erbjud kundservice över hela världen med kunskapsbaser på flera språk. Översätt automatiskt innehåll på Helpjuice med maskininlärning och Google Translate.

Samarbete i realtid: Kommentera artiklar och svara på artikelbidrag live.

Begränsningar för Helpjuice

Det tar tid att lära sig hantera artikelkategorier.

Inlärningskurvan för att förstå vissa artikelmallar är lite brant.

Administrationsgränssnittet skulle gynnas av en visuell uppgradering.

Priser för Helpjuice

Startpaket: 120 dollar per månad (upp till 4 användare)

Run-Up: 200 dollar per månad (upp till 16 användare)

Premium Limited: 289 $ per månad (upp till 60 användare)

Premium Unlimited: 499 $ per månad (obegränsat antal användare)

Helpjuice-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (16 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (92 recensioner)

Kolla in dessa nyhetsbrevsmallar!

5. Slab – Bäst för visuell formatering

Via Slab

Slab marknadsför sig som en wiki-programvara för företag som passar både tekniska och icke-tekniska team. Den är bäst för företag med flera team som behöver visuella wikis och formateringsfunktioner.

Slabs bästa funktioner

Visuell design : Slab satsar på att erbjuda innehåll med hög visuell attraktionskraft, vilket minskar behovet av omfattande formatering.

Ämnen : Deras wikis organiserar innehållet efter ämne, vilket underlättar sökning och upptäckt av kunskap.

Enhetlig sökning: Användare som söker information på Slab-wikis får resultat från Slab och alla verktyg som Slabs kunder har integrerat med det.

Slabs begränsningar

Hierarkin mellan projekt och inlägg är oklar för nybörjare.

Att korsreferera specifika rubriker i inlägg är lite komplicerat ur ett interaktionsdesignperspektiv.

Det kan ibland vara svårt att navigera mellan olika ämnen.

Slab-priser

Gratis: 0 dollar

Startpris: 6,67 dollar per användare och månad

Företag: 12,5 dollar per användare och månad

Företag: kontakta försäljning

Slab-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (39 recensioner)

6. GitBook – Bäst för utvecklardokumentation

Via GitBook

GitBook har utvecklat Public Docs, en wiki-programvara avsedd för publicering av teknisk kunskap. Public Docs är särskilt utformat som en dokumentationsplattform och lämpar sig för delning av produktdokumentation och uppbyggnad av interna kunskapsbaser och API:er.

GitBooks bästa funktioner

Ändringsförfrågningar : Spåra ändringar på varje sida, jämför versioner, slå ihop och återställ ändringar.

Säker autentisering : Kunder och partners kan visa dokumentation på ett säkert sätt via flera autentiseringsplattformar och enkel inloggning.

Stöd för utvecklardokumentation . Inkludera kodblock, videor och live-sandboxmiljöer i din dokumentation.

Kommentarer och diskussioner : Lämna kommentarer direkt på sidorna och förvandla kommentarerna till diskussionstrådar.

Meddelanden : Meddelanden i appen och via e-post om nytt innehåll, viktiga ändringar i innehållet eller ändringar i dokumentens synlighet.

Git Sync: Utvecklardokumentation synkroniserad med motsvarande kodbaser.

GitBooks begränsningar

Plattformen tillåter inte användarna att anpassa den i särskilt hög grad.

Exportfunktionen behöver förbättras något när det gäller formatering.

GitBook erbjuder inte någon introduktion eller dokumentation som är anpassad för nybörjare och användare som inte är bekanta med Git.

Priser för GitBook

Personligt: 0 dollar

Plus: 6,7 dollar per användare och månad

Pro: 12,5 dollar per användare och månad

Företag: kontakta försäljning

GitBook-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (81 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (15 recensioner)

7. Notion – Bäst för mångsidiga användare

Via Notion

Notion Wikis riktar sig inte till en specifik bransch eller typ av dokumentation. Istället anpassar de sig efter olika typer av kunskapsbaser, såsom företagsinformationssidor och arkiv för varumärkesriktlinjer, teknikteam och introduktion av nya medarbetare.

Notions bästa funktioner

Mångsidighet : Kan uppfylla kraven från innehållsteam med hög produktionstakt, stora projekt och : Kan uppfylla kraven från innehållsteam med hög produktionstakt, stora projekt och HR-avdelningar som behöver centralisera sitt utbildningsmaterial.

Synkroniserade block : Automatiska innehållsuppdateringar ändras i alla utrymmen.

Integrationer: Slack, Figma, Jira och mer

Begränsningar i Notion

Ibland är aviseringarna felaktiga.

Det kan vara lite svårt att ställa in återkommande påminnelser för deluppgifter.

Den stöder inte återkommande uppgifter och saknar uppgiftsorienterade funktioner.

Priser för Notion

Gratis: 0 dollar

Plus: 8 dollar per användare och månad

Företag: 15 dollar per användare och månad

Företag: kontakta försäljning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Letar du efter alternativ till Notion? Kolla in vår omfattande guide!

8. Document360 – Bäst för växande företag

Via Document360

Document360 är en wiki-programvara för företag som används för att bygga kunskapsbaser för kunder och anställda i växande företag. Dessa kunskapsbaser kan vara allt från online-användarhandböcker, handledningar och release-anteckningar till FAQ-sidor, personalhandböcker och försäljnings- eller marknadsföringshandböcker.

Document360 bästa funktioner

Knowledge Base Assistant : En widget som kan bäddas in i SaaS-produkter eller webbplatser och visar Document360-kunskapsbaser på dem.

Kunskapsbasportal : Gör det möjligt för innehållsförfattare och innehållsredaktörer att arbeta tillsammans i samma miljö.

Integrationer och tillägg : Anslut till helpdesk, chatbots, översättningsverktyg, analysprogramvara och system för teamsamarbete.

Plattforms-API: API ger läs- och skrivåtkomst till kunskapsbaser.

Begränsningar för Document360

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt.

Användare har rapporterat att programvaran ibland är långsam när det gäller att redigera eller spara artiklar.

Priser för Document360

Standard: 149 $ per projekt och månad

Professional: 299 $ per projekt och månad

Företag: 399 $ per projekt och månad

Företag: 599 $ per projekt och månad

Enterprise Plus: kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 (325 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (157 recensioner)

9. Nuclino – Bäst för enkla riktlinjer

Via Nuclino

Nuclino är en wiki-programvara som fokuserar på enkelhet. Men trots att den är ren och överskådlig är den också tillräckligt omfattande för att inkludera projektledningsfunktioner.

Nuclinos bästa funktioner

Stöd för Markdown : Formatera innehåll med Markdown-tangentbordskommandon.

Automatisk sparning : Sparar ändringar automatiskt och synkroniserar innehåll mellan enheter.

Flera vyer : Visar kunskap och dokument organiserade i vyer, till exempel listor eller grafer.

Exportera: Spara innehåll i olika format, till exempel PDF, Word och Markdown.

Nuclinos begränsningar

Vissa Nuclino-användare rekommenderar inte verktyget för stora wikis.

Den kan inte integreras med andra projektledningsprogram än Jira.

Det skulle vara bra om startsidorna för samlingarna var redigerbara.

Nuclinos prissättning

Gratis: 0 dollar

Standard: 5 dollar per användare och månad

Premium: 10 dollar per användare och månad

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (49 recensioner)

Bonus: Kolla in de 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Nuclino

10. Google Drive – Bäst för användare av Google Workspace

Via Google

Du har kanske aldrig tänkt på Google Drive på det här sättet, men du kan använda det för att skapa kunskapsbaser. Faktum är att många företag använder Google Drive som wiki-programvara för att hålla sina anställda uppdaterade.

Googles bästa funktioner

Säkerhet : Inbyggt skydd mot skadlig kod, ransomware och spam. Det ger också krypterad åtkomst till filer och skannar dokument efter skadlig kod, ransomware, spam och phishing.

Integrationer : Anslut till andra Google-produkter som Sheets, Docs och Slides

Stöd för flera filtyper : Redigera PDF-filer och exportera dokument till filtyper som PDF.

Google Sök: Den sökteknik du litar på i Google är inbyggd i Drive.

Googles begränsningar

För komplexa innehåll är det bättre att arbeta på en stationär dator istället för en mobil enhet, särskilt för de bästa wiki-programvarorna.

Det finns ingen end-to-end-kryptering, vilket innebär att Google kan komma åt informationen som lagras i Drive.

Googles prissättning

För privat bruk: 0 $

Business Standard: 12 dollar per användare och månad

Google-betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 26 000 recensioner)

Typer av wiki-programvara

Vi klassificerar programvara för wikisajter enligt tre kriterier: vem som har tillgång till wikisajterna, syftet med dessa wikisajter och vem som underhåller wikiprogramvaran. Och dessa är typerna:

Offentliga eller privata wikis

Offentliga wiki-verktyg stöder offentliga wikis, medan privata wiki-verktyg stöder privata wikis. Skillnaden mellan offentliga och privata wikis ligger i hur användarna får tillgång till dem och vilka dessa användare är.

Offentliga wikis – såsom Wikipedia – är tillgängliga för alla online. Å andra sidan är privata wikis – eller interna wikis – tillgängliga för ett begränsat antal personer via autentisering.

Företag använder privata wikis för att dela kunskap mellan sina anställda. Men ett företag kan också använda offentliga wikis för att kommunicera produktinformation till användare och projektinformation till kunder.

Personliga eller företagswikis

På samma sätt som offentlig och privat wiki-programvara ligger personliga och företagsvisa wiki-verktyg till grund för personliga respektive företagsvisa wikis. Företagsvisa wikis kan tjäna ett affärssyfte och tillhöra en organisation, men en wiki kan också tjäna ett rekreationssyfte och tillhöra en enskild person.

Molnbaserad eller självhostad wiki

Om du väljer en självhostad wiki-programvara måste du installera den på dina servrar. Du måste också sätta ihop ett dedikerat team av IT-proffs som sköter underhållet. Teammedlemmarna måste kunna anpassa och vidareutveckla öppen källkods-wiki-programvara, vilket är kostsamt.

Hostingföretag tillhandahåller dock molnbaserad wiki-programvara, vilket är programvara som tjänst. Hostingleverantörer säkerställer säkerheten för den information du lagrar på din molnbaserade wiki-webbplats. De underhåller också programvaran regelbundet genom att uppdatera den och utveckla nya funktioner eller förbättra befintliga.

Exempel på innehåll i självhostad wiki-programvara

Eftersom självhostad wiki-programvara är online kan teammedlemmar, kunder eller användare komma åt en wiki-plattform när som helst och var som helst. En företagswiki eller wiki-motor innehåller vanligtvis:

Företagsinformation : Mission, vision och värderingar

Organisationsschema : Företagsstruktur, avdelningsindelning och medarbetarregister : Företagsstruktur, avdelningsindelning och medarbetarregister

Anställdas handböcker : Företagets policyer, förmåner, regler och villkor : Företagets policyer, förmåner, regler och villkor

Riktlinjer för varumärket : Ton, logotyper, färgpaletter och pressmaterial : Ton, logotyper, färgpaletter och pressmaterial

Branschdata : Konkurrensanalyser och branschundersökningar eller rapporter

Internt innehåll: Bästa praxis, guider, försäljningsblad och produkt handledningar

Vad ska du leta efter i en wiki-programvara?

Vi har redan nämnt några funktioner i wikis, men vilka bör ditt företag använda? Wikis måste anpassas efter din organisation och vara lätta att navigera för alla – särskilt för användare utan tekniska kunskaper. Här är några funktioner att tänka på:

Sökfunktioner : Den bästa wiki-programvaran låter ditt team, dina kunder eller användare söka och hitta exakt information – snabbt. En företagswiki måste ha en precis sökfunktion och avsikt.

Navigering : Organiserade innehållshierarkier är viktiga för att användarna ska kunna utforska innehållet i din wiki-programvara och genom saker som wiki-arkiv för : Organiserade innehållshierarkier är viktiga för att användarna ska kunna utforska innehållet i din wiki-programvara och genom saker som wiki-arkiv för dubbelriktad länkning

Samarbete: Att skapa, redigera och ständigt uppdatera innehåll är ett måste för wiki-programvara. Det ska vara enkelt att formatera, lägga till innehåll och inkludera bilder, länkar eller kod.

Versionshistorik : De bästa wiki-verktygen spårar alla ändringar på dina wikisidor för att säkerställa ansvarsskyldighet, vilket är avgörande för öppen källkods-wiki-programvara. Det gör det också möjligt för dig att säkert återgå till tidigare versioner.

Autentisering och åtkomsthantering : Din wikilösning är kanske inte en offentlig wiki och innehåller privat företagsinformation. Eller så kan det vara en blandning av båda, så oavsett vilket behöver du ett verktyg som kan se till att känsligt innehåll förblir låst.

Integrationer : Tredjepartsintegrationer mellan din wiki-programvara och andra applikationer hjälper dig att koppla data och analyser till dina sidor.

Användardokumentation och support : Om du behöver driva ett hjälpcenter bör din wikilösning kunna fungera som en central plats för dina användare och ditt innehåll.

Mallar och anpassning: Om det känns svårt eller till och med avskräckande att designa din wiki från grunden, leta efter wiki-verktyg med inbyggda mallar.

Vilken wiki-programvara passar bäst för ditt team?

Att välja de bästa wiki-programvarorna är ingen lätt uppgift. Du behöver komplex wiki-programvara för en mer avancerad och sofistikerad användarupplevelse och kunskapscentrum.

Det är smart att välja en wiki-programvara som gör det enkelt för användarna att skapa och redigera sidor, även för stora och komplexa projekt. Det är där ClickUp kommer in!

Med kraftfulla funktioner som versionskontroll, åtkomstkontroll och sökfunktioner kan användare effektivt hantera och navigera genom en enorm mängd information i ClickUp Docs.

Dessutom fungerar ClickUp som ett utmärkt wiki-program eftersom det erbjuder avancerade anpassningsalternativ, vilket gör att användarna kan skräddarsy plattformen efter sina specifika behov och preferenser.

Vill du se hur ClickUp fungerar som din wiki? Skapa din kostnadsfria arbetsyta idag!