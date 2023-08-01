Confluence vs. Google Docs: Vilket samarbetsverktyg är bäst?

Confluence och Google Docs är båda utmärkta alternativ om du letar efter en plats där du kan samlas med teammedlemmar på distans, samarbeta på dokument och bygga upp ett organiserat bibliotek med filer. Men vilket är rätt för dig?

I den här guiden jämför vi Confluence och Google Docs för att se vilket som är bäst. Vi har undersökt de viktigaste funktionerna och hur de olika verktygen står sig i jämförelse. Bonus: Vi berättar om ett imponerande alternativ till dessa populära verktyg för teamsamarbete.

Låt oss dyka in och utforska vilket som kommer ut som vinnare i kampen mellan Confluence och Google Docs. 🥊

Vad är Confluence?

via Atlassian

Confluence är en plattform för samarbete från det välkända mjukvaruföretaget Atlassian. Verktyget vill fungera som din digitala arbetsplats – en plats där du kan samlas och komma med idéer, samarbeta, redigera och fatta beslut.

Atlassian Confluence har funktioner som Pages (för textbaserade dokument), Whiteboards (för digitalt samarbete) och Spaces (för att gruppera specifika sidor), och alla ingår i varje plan. Verktyget förbättras ständigt, med nya funktioner som Databases (en konkurrent till Notion eller Google Sheets ) som kommer snart.

Confluence-funktioner

Confluences samling av funktioner gör det till ett bra verktyg för att få jobbet gjort, men vilka är de mest relevanta när det gäller att jämföra det med Google Docs? Här är några av de mest framstående funktionerna som båda apparna har.

Samarbete

via Atlassian

Liksom alla bra samarbetsverktyg för företag är en av Confluences huvudprioriteringar att göra det enkelt att arbeta tillsammans.

Confluences samarbetsfunktioner gör det möjligt för team att arbeta bättre tillsammans i olika format, inklusive whiteboards. Redigera tillsammans med dina teammedlemmar med realtidsredigering, spårad historik, markerade ändringar och kommentarer. Meddelanden hjälper alla att hålla sig uppdaterade om uppdateringar och ändringar.

Utöver samarbete på dokument eller whiteboard gör plattformen det också enkelt att dela information. Personliga hemflöden gör det möjligt för teammedlemmarna att hålla sig uppdaterade om de projekt som är mest relevanta för dem och se företagsmeddelanden.

Och det är säkert också. Systemadministratörer kan anpassa användarbehörigheter så att endast relevanta filer delas med rätt personer. 🔐

Mallar

När du börjar använda ett nytt samarbetsverktyg från grunden kan en tom sida vara skrämmande. Confluence-mallar gör övergången smidigare.

Från projektledning till e-postkampanjer och att göra-listor – det stora utbudet av mallar gör att användarna snabbt kan komma igång med sina onlinedokument istället för att slösa värdefull tid på att göra allt från grunden.

Integrationer

Confluence integreras naturligt med andra Atlassian-produkter, inklusive Jira Software, Jira Service Management och Trello.

Utöver detta kan du anpassa din upplevelse genom att ansluta Confluence till en rad andra appar. Dessa inkluderar Salesforce, Microsoft Teams och Google Drive. Confluences appbibliotek är omfattande, med länkar till både allmänt använda appar (som Slack ) och mer specialiserade appar (som GitHub ).

Priser för Confluence

Gratis plan

Standard: 5,75 $/månad per användare

Premium: 11 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Google Docs?

via Google Docs

Google Docs är ett av de mest kända verktygen för att skapa och hantera dokument. Det har blivit ett självklart val för användare som vill skapa helt anpassade dokument utan att investera i Microsoft Office -ekosystemet.

Googles dokumentapp är full av funktioner som gör det enkelt att skriva, redigera och dela dokument. Användare kan snabbt skapa och spara filer på sin Google Drive, samarbeta genom kommentarer och spara filer i en mängd olika filformat.

Vi fokuserar denna jämförelse på Confluence vs. Google Docs, men det är viktigt att nämna att du kan skapa en miljö som liknar Confluence genom att lägga till andra Google Workspace-produkter.

Genom att kombinera Google Docs med Google Sheets (för databaser), Google Jamboard (för whiteboards) och Google Drive (för kunskapshantering) skapas en funktionsrik delad arbetsyta för ditt team. ✨

Google Docs-funktioner

Google Docs är kanske välkänt, men hur fungerar dess funktioner? Låt oss se vad detta populära verktyg för dokumentskapande har att erbjuda inom samma kategorier.

Samarbete

Detta är ett verktyg för dokumentsamarbete som hjälper dig att samarbeta på ett bra sätt. Användare kan göra ändringar direkt eller i förslagsläge, lämna kommentarer till andra och enkelt se vad som har ändrats med versionshistoriken.

Google Docs erbjuder användbara sätt att samarbeta inom ett dokument, men det är också allt. Eftersom det är en del av en samling appar snarare än en fullfjädrad plattform i sig, måste du lägga till andra Google-produkter eller integrera med appar från tredje part för att få fler samarbetsfunktioner.

Mallar

Precis som Confluence erbjuder Google Docs en rad mallar. Dessa är lätta att komma åt från ditt dokument och fungerar som en hjälpsam guide om du börjar från scratch.

Dess samling av mallar är mer begränsad än Confluences och fokuserar på mer traditionella dokumenttyper som mötesanteckningar, brev och CV. Men det finns också möjlighet att få tillgång till mallar med juridiska, försäljnings- och strategitema som kostnadsfria partner-tillägg. 📄

Integrationer

via Google Docs

Det är enkelt att lägga till nya appar och funktioner i Google Docs från det dokument du arbetar med. Öppna menyn Tillägg för att se ett brett utbud av appar och integrationer.

Du kan välja mellan AI-skrivverktyg, appar för e-signaturer och formulärskapare. Förutom dessa tredjepartsintegrationer har Google byggt integrationer direkt för Salesforce och Zendesk.

Priser för Google Docs

Gratis

Confluence vs. Google Docs: Jämförelse av funktioner

Vi har undersökt båda verktygen och hur de fungerar, men hur står de sig i jämförelse med varandra? Här är en sammanfattning av Confluence vs. Google Docs när det gäller deras mest eftertraktade funktioner.

Samarbete

Google Docs känns intuitivt och lättanvänt. Nästan alla har använt det tidigare, vilket gör att det känns smidigt att arbeta tillsammans i det. Det saknar dock funktioner som är standard i Confluence, såsom whiteboards, en anpassningsbar instrumentpanel och effektiv dokumentorganisation.

För samarbete på textdokument känns Google Docs som vinnaren. För bredare samarbete erbjuder Confluence användarna mer. 🙌

Mallar

via Atlassian

Båda verktygen har en samling färdiga mallar som är tillgängliga utan extra kostnad. Confluence vinner över Google Docs här med en mer imponerande samling som inte bara ger dig plug-and-play-mallar utan också användbara tips som hjälper dig att få ut det mesta av dem.

Integrationer

Confluence och Google Docs erbjuder båda en bra variation av appintegrationer för en bättre och mer funktionsrik upplevelse. Båda plattformarna har en marknadsplatsstrategi för integrationer, med appar från både stödda partners och tredje part.

Denna omgång slutar oavgjort. Oavsett vilken plattform du väljer finns integrationer för nästan alla önskemål och behov tillgängliga. 🧩

Jämför Confluence och Microsoft Teams!

Confluence vs. Google Docs på Reddit

Confluence och Google Docs är båda populära verktyg för dokumentsamarbete och projektledning, och det finns för- och nackdelar med att använda båda. Vi besökte Reddit för att få en känsla för hur verkliga användare upplever verktygen.

När det gäller nätverks- och systemadministratörer föredrar Reddit-användarna Confluence:

”Vi har precis bytt till hela Atlassian-paketet (Confluence, Jira, Bitbucket), och jag tycker att Confluence är mycket överskådligt och lätt att arbeta med för att sammanställa teknisk dokumentation. Vi har aldrig använt Google Docs på företagsnivå, men efter att ha använt det för mindre projekt tidigare skulle jag definitivt välja Confluence framför Docs för alla typer av affärsdokumentation – särskilt om du behöver kontrollera vem som har tillgång till vilka kategorier av dokumentation, baserat på användargrupper och roller. ”

När Reddit-användare diskuterade produktledning hade en användare ett bättre alternativ – ClickUp:

”Jag är förvånad över att ingen har nämnt ClickUp. De har en inbyggd whiteboard i applikationen, och du kan bädda in andra verktyg direkt i dokumenten. Samarbetsredigering är betydligt enklare, och om du använder det för att skapa roadmaps och spåra sprintar kan du hålla allt riktigt snyggt och prydligt.” 🤩

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till både Confluence och Google Docs

ClickUp är inte bara älskat av denna Reddit-användare. Det har snabbt blivit det bästa alternativet till samarbetsprogramvara och kunskapsbasverktyg som Confluence och Google Docs.

Med ClickUp står samarbete i centrum för allt du gör. Arbeta tillsammans i en webbaserad arbetsyta med dokument, whiteboards, uppgifter, mål och mycket mer. Håll konversationen igång i realtid med chatt, tagga användare i uppgifter och projekt och lämna kommentarer för att samarbeta i dokument.

Och vi går längre än dokumentsamarbete. Utveckla mjukvaruprojekt och andra projekt smidigt med våra imponerande projektledningsfunktioner. Bygg ett CRM-system som fungerar precis som du vill. Hantera alla dina verksamheter från ett och samma ställe.

ClickUp är inte bara en plats där du kan redigera textdokument tillsammans eller komma på idéer på en whiteboard – det är en app som ersätter alla andra. ✨

ClickUp Docs

Samarbetsdetektering och redigering, lägga till kommentarer och bädda in länkar i ClickUp Docs

ClickUp Docs ger dig samma användarvänlighet som Google Docs tillsammans med Confluences organisationsfunktioner. Njut av ett smidigare sätt att skapa, redigera och dela alla typer av dokument – med inbyggd samarbetsfunktion.

Skapa inte bara fristående dokument utan också samlingar av sidor och wikis – perfekt för att bygga upp en kraftfull intern kunskapsbas med dokument, mallar och projektdokumentation.

Organisation och varumärkesbyggande är enkelt med ClickUp. Gruppera dina dokument med kategorier och inbäddade sidor, och hitta snabbt det du behöver med bokmärken. Anpassa dem med formatering, rubrikbilder och varumärkesbyggande.

Vår redigerare omvandlar tankar till handling. Redigera dokument med ditt team i realtid. Tagga andra användare där du behöver deras uppmärksamhet och konvertera enkelt kommentarer till uppgifter som du kan spåra i ClickUp.

Docs kopplas också till uppgifter, och widgets uppdaterar arbetsflöden och tilldelar uppgifter så att ditt team inte missar något steg.

Och eftersom samarbete handlar om delning och säkerhet har vi gjort det enkelt även där. Använd våra robusta funktioner för behörighetshantering för att säkerställa att dina dokument endast når dem som behöver tillgång till dem. Skapa enkelt delbara länkar och erbjud gäster eller allmänheten tillgång till offentliga dokument.

ClickUp AI

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

Säg hej till en funktion som kommer att hjälpa dig att få jobbet gjort snabbare – ClickUp AI.

ClickUp AI är en AI-driven assistent som hjälper dig att optimera din tid genom att underlätta repetitiva eller tidskrävande uppgifter.

Använd vårt kraftfulla AI-verktyg för anteckningar och innehållsskapande för att generera sammanfattningar av dokument på några sekunder istället för att manuellt granska och skriva anteckningar. Eller skapa en lista med åtgärder baserat på insikter från dina uppgifter och dokument och börja göra snabbare framsteg.

Vår AI kommer också att förbättra ditt sätt att kommunicera med förslag på hur du kan göra dina texter tydligare, mer koncisa och mer engagerande. Och med förstrukturerade rubriker, tabeller och mycket mer kommer du att spendera mindre tid på formatering och mer på att skapa.

När det gäller idégenerering påskyndar ClickUp AI processen och ger dig nya idéer att överväga. Brainstorma dig fram till kreativa kampanjstrategier, evenemangsplaner, slogans och mycket mer.

Det finns också mer under utveckling. Snart kommer du att kunna snabbt generera sammanfattningar av projekt och standups, skapa uppgifter och deluppgifter och njuta av ClickUp AI när du är på språng.

ClickUp Whiteboards

Brainstorma, lägg till anteckningar och samla dina bästa idéer på en kreativ canvas med ClickUp Whiteboards.

Confluence har en whiteboard-funktion och Google erbjuder Jamboard, men inget kan mäta sig med ClickUp Whiteboards. Samarbeta visuellt i en digital miljö och omvandla sedan dina idéer och koncept till genomförbara uppgifter med några få klick.

ClickUp Whiteboards effektiviserar idé- och teamsamarbetsprocesserna. Istället för att skriva ner anteckningar och sedan fundera över vilka åtgärder som ska vidtas, omvandlar Whiteboards kommentarer och förslag direkt till åtgärder.

Använd whiteboards för att brainstorma, komma på strategiska idéer, kartlägga kundresor och visualisera steg i ditt agila arbetsflöde. Arbeta tillsammans i realtid med den bästa whiteboard-programvaran, oavsett var du befinner dig.

Visualisera dina idéer, skapa färdplaner och arbetsflöden med inbyggda objekt och lägg till bilder och länkar för att skapa en mer uppslukande upplevelse.

Jämför SharePoint och Confluence!

Kom igång med ClickUp idag

Du kanske funderar på Confluence vs. Google Docs, men det känns som att det bästa alternativet här faktiskt är ClickUp. Med redigering och samarbete i realtid i Docs, Whiteboards och hela projektledningsprocessen ger ClickUp dig helt enkelt mer.

Om du är redo att prova ett bättre sätt att samarbeta, testa ClickUp gratis idag. ✨