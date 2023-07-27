Confluence vs. Teams: Vilket verktyg för samarbete är bäst?

Produktivitet är A och O i arbetslivet. Men mellan e-post, chattar och möten är det svårt att hantera allt som arbetsplatsen kräver av dig.

Istället för att fastna i tidskrävande e-postmeddelanden och kalkylblad, satsa på smarta verktyg för teamsamarbete för att göra mer på kortare tid. Dessa verktyg hanterar ditt teams kommunikation, arbetsbelastning, strategier och mycket mer. ⚒️

Om du är på jakt efter ett samarbetsverktyg har du förmodligen stött på Atlassian Confluence och Microsoft Teams. Men vilket alternativ är bäst?

Oroa dig inte – vi har undersökt båda plattformarna för att hjälpa dig att välja det bästa alternativet.

I den här guiden jämför vi Confluence med Teams, förklarar var varje verktyg presterar bäst och delar med oss av ett inte så hemligt tredje alternativ som slår både Confluence och Teams med hästlängder. 🤩

Vad är Confluence?

Via Atlassian

Atlassian Confluence är resultatet när du kombinerar ett verktyg för projektsamarbete med en plattform för kunskapshantering.

Kunskapshantering fungerar som intern wiki-programvara och samlar all din institutionella kunskap från teamets e-postinkorgar och omvandlar den till strukturerad dokumentation.

Om Steve till exempel har varit på företaget i 25 år och slutar, kan du hamna i en knipa eftersom han vet så mycket. Du måste få in hans kunskap i Confluence. Plattformen registrerar kunskap och gör den delbar så att alla teammedlemmar har tillgång till den. 🧠

När det gäller samarbete för Confluence teamen att samarbeta om vad som helst, var som helst. Lämna kommentarer, nämn teammedlemmar och redigera tillsammans i realtid.

Confluence-funktioner

Det bästa med Atlassian Confluence är att dess funktioner passar både för team som arbetar på plats och på distans. Efter att ha testat plattformen tycker vi att dessa funktioner är mest attraktiva för upptagna yrkesverksamma. 🙌

1. Kunskapshantering

Isolerad information är inte användbar. Confluence organiserar all din information på ett ställe. Det kombinerar projektplaner, statusuppdateringar och informativ kontext i ett enda arkiv.

Istället för att växla mellan olika plattformar för att leta efter SOP:er och manualer har du allt till hands i Confluence.

Via Atlassian

Confluence har en robust kunskapsbas. Dess avancerade sökfunktioner och etiketter gör det superenkelt att hitta den information du behöver.

Behörigheter är en funktion som endast är tillgänglig i premiumabonnemang, men den låter dig ställa in flera åtkomstnivåer för att hålla känslig information topphemlig.

Om du är chef kan du kolla in Confluence Analytics för att se ditt teams uppgifter, arbetsbelastning och statistik om kunskapsbasen. Om du har lagt ner tid på att skapa en SOP kan du kolla in dina analyser för att se om folk faktiskt läser den.

Confluences innehållshierarki gör det också enkelt att förstå informationen i systemet – ingen utbildning krävs. Om du ändå skulle känna dig fast, kan du anmäla dig till Atlassian University.

Denna kostnadsfria resurs är perfekt för både administratörer och vanliga användare. Det är en on-demand-plattform för lärande som lär dig hur du får ut mesta möjliga av Confluence.

Det finns också massor av supportalternativ, från communityforum till en kunskapsbas och kundsupport.

2. Integrationer

Det finns över 3 000 integrationer tillgängliga på Atlassian Marketplace, vilket gör det enkelt att kombinera alla dina system i en enda instrumentpanel.

Här är några av våra favoritintegrationer med Confluence:

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Confluence Cloud

Google Drive

Som en rolig twist erbjuder Confluence även en integration för Microsoft Teams.

3. Sidor

Confluence-sidor fungerar som Google Docs. På en sida skapar ditt team innehåll och arbetar tillsammans i realtid. Precis som Google Docs har Pages versionshistorik och spårar ändringar, så att du alltid kan gå tillbaka och återgå till en tidigare version om du vill.

På sidorna kan du lägga in vanliga textbaserade kommentarer, men om du vill ha lite mer liv kan du lägga till några roliga GIF:ar eller emojis. Du kan också tagga ditt team för att uppmärksamma dem på vissa delar av sidan. ✨

Behöver du boka ett möte? Confluence integreras med teamkalendrar så att du kan se allas tillgänglighet på ett och samma ställe. Det innehåller inte någon inbyggd funktion för videomeddelanden som Microsoft Teams-appen, så du måste fortfarande koppla ihop din videoprogramvara med Confluence.

P.S. Confluence har även mobilappar för iPhone och Android för samarbete när du är på språng.

4. Whiteboards

Via Atlassian

Confluences whiteboardfunktion gör det perfekt för distansarbetande team. Denna digitala version av en whiteboard är perfekt för brainstorming och för att visualisera ditt teams fantastiska idéer. 💡

Confluence-whiteboards har virtuella klisterlappar, precis som en vanlig whiteboard, men de har också omröstningar och timers. Använd funktionen för smarta länkar för att bädda in innehåll från andra sidor eller webbplatser för att lägga till mer sammanhang.

P.S. Om du arbetar med mjukvaruutveckling kan du konvertera Confluence-whiteboards till Jira med bara några klick.

5. Mallar

Vill du spara ännu mer tid? Confluence har ett begränsat antal sidmallar. Använd dessa mallar för strategisk planering, kommunikationsplaner eller till och med e-postkampanjer.

Dessa mallar innehåller tabeller, formatering, bilder och till och med kod. Se dessa mallar som en bra utgångspunkt och anpassa dem efter eget tycke och smak.

Medlemmar i Confluence-communityn skickar in mallar, så antalet mallar kommer sannolikt att öka med tiden – håll ögonen öppna efter fler! 👀

Priser för Confluence

Gratis

Standard: 5,75 $/månad för 1 till 100 användare

Premium: 11 $/månad för 1 till 100 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Teams?

Via Microsoft

Microsoft Teams är Microsofts samarbetsplattform som verkligen visade sin styrka under pandemin.

Teams är ett rent onlineverktyg för samarbete, medan Confluence också är en kunskapsbasplattform. Microsoft Teams har inte nödvändigtvis lika många funktioner som Confluence, men det är ändå ett bra alternativ, särskilt om ditt team har många möten.

MS Teams möjliggör fildelning och redigering i realtid. Samarbeta med personer både inom och utanför ditt företag och skapa delade kanaler med olika projektmedlemmar.

Teams fungerar helt i molnet, vilket gör att du kan dela filer och samarbeta var du än befinner dig. Det har inbyggd åtkomsthantering i plattformen, så att du har full kontroll över vem som ser vad.

Det som är så bra med Teams är att du kan samarbeta i ett dokument, en Teams-kanal, ett möte eller en chatt. Ta bara länken till ditt dokument och klistra in den där du vill arbeta med det. Bra, va? 🤩

Teams-funktioner

När man jämför Confluence och Teams är det viktigt att vara medveten om att de två plattformarna har olika syften. Microsoft Teams funktioner är mer anpassade för kommunikation och samarbete än för kunskapshantering. Här är våra favoritfunktioner i Teams.

1. Möt

Till skillnad från Confluence kan du hålla teammöten i Teams för upp till 1 000 deltagare. Eftersom det är en Microsoft-produkt har du friheten att förbättra mötena med andra Microsoft-verktyg, som PowerPoint Live eller Microsoft Whiteboard.

Trött på att ta mötesanteckningar? Meet kommer med AI-genererade mötesanteckningar. Vi skulle dubbelkolla noggrannheten, men detta kan ändå spara mycket tid.

Microsoft Teams har också gruppssamtal, samtalsöverföring och röstbrevlåda. Det är perfekt om ditt jobb innebär att du pratar mycket i telefon – eller om du inte vill att en pratsam kund ska ha ditt privata telefonnummer. 📞

2. Chattar

Chattar i Microsoft Teams

Behöver du få någon att uppmärksamma dig? Starta en chattråd, tagga personen och Teams-meddelanden sköter resten. Chattar har också översättning till 35 språk med ett klick, röstmeddelanden och förslag på svar.

Vi gillar också Microsoft Loop-funktionen, som gör det möjligt att samarbeta i realtid i en gruppchatt. Det är inte idealiskt för stora dokument, men det är perfekt om du behöver någon som snabbt granskar en tabell innan du lägger till den i en PowerPoint-presentation. 📊

3. Integrationer

Microsoft kallar sina integrationer för ”appar”. Med dessa appar kan du anpassa Teams genom att lägga till funktioner från andra lösningar som du redan använder. Detta gör det möjligt att automatisera nästan alla dina arbetsflöden.

Vi rekommenderar Teams-appar för:

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Creative Cloud

Zendesk

Teams integreras naturligtvis med andra Microsoft-produkter. Om du redan är en Microsoft-fanatiker är detta ett självklart val, helt enkelt på grund av hur bra Microsofts produkter fungerar tillsammans.

P.S. Om du föredrar Microsoft Teams finns det även en app för Confluence.

Priser för Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/månad per användare, betalas årligen

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare, betalas årligen

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare, betalas årligen

Confluence vs. Teams: Jämförelse av funktioner

Vem är bäst i duellen mellan Confluence och Teams? 🏆

Som vanligt beror det ”rätta” svaret på hur ditt företag fungerar och vad du letar efter. Här är en jämförelse mellan Confluence och Teams.

1. Samarbete

Confluence och Teams är båda samarbetsplattformar, men de underlättar samarbete på olika sätt.

Microsoft Loop är till exempel en cool funktion för att diskutera småsaker med din chef. Men Confluences whiteboards är användbara för brainstorming på distans.

En stor skillnad är Teams videokonferensalternativ. Detta integrerar videokonferenser i din samarbetsplattform, vilket Confluence inte erbjuder på ett lika direkt eller effektivt sätt.

Om ditt team arbetar mer textbaserat på distans, välj Confluence. Men om ni föredrar video- eller telefonsamtal, välj Teams.

Vinnare: Teams för videosamtal; Confluence för textbaserat samarbete

2. Mallar

Teams erbjuder några mallar, men utbudet är begränsat. I själva verket är det inte riktigt mallar. De är mer som ”sparade inställningar” som sparar tid om du ofta skapar grupper eller team.

Confluence har å andra sidan ett växande bibliotek med anpassningsbara mallar. Om färdiga mallar är viktiga för dig är Confluence det bättre valet.

Vinnare: Confluence

3. Integrationer

Både Confluence och Teams har hundratals integrationer. Det handlar egentligen om hur din organisation redan är uppbyggd.

Om du är ett Microsoft-företag genom och genom är Teams ett bättre val eftersom det redan fungerar bra inom Microsofts ekosystem.

Men om du är en stor användare av Jira är Confluence ett bättre val eftersom det integreras med Atlassian-produkter.

Vinnare: Teams om du använder Microsoft; Confluence om du använder Jira

4. Kunskapshantering

Confluences stora försäljningsargument är att det är ett kombinerat verktyg för kunskapshantering och samarbete.

Microsoft Teams erbjuder helt enkelt inte detta. Du skulle behöva använda något som Microsoft SharePoint för att få en kunskapsbas inom Microsofts produktserie.

Om det är viktigt att ditt samarbete och din kunskapsbas finns på samma plattform, välj Confluence.

Vinnare: Confluence

Confluence vs. Microsoft Teams på Reddit

Vi har grävt djupt i Confluence vs. Teams för att hitta de mest övertygande skillnaderna mellan dessa plattformar.

Enligt Reddit är Teams wiki-funktion svår att använda för kunskapsdelning:

”Min avdelning skapade en steg-för-steg-guide i Wiki på Teams (det tog ett par veckor att göra) och vi upptäckte att Wiki var riktigt dåligt. Det var buggigt, det raderade foton som vi laddade upp osv.”

I ett annat Reddit-inlägg fann en användare av båda plattformarna att Confluence var det bättre valet för samarbete:

”Jag har använt båda. Confluence är mycket bättre för samarbete.”

Även om användarna tydligt föredrar Confluence, uttrycker vissa att deras preferenser inte spelar någon roll eftersom ”företagets policy är att allt ska finnas i Teams”.

Det är svårt att övertyga ledningen – eller IT-avdelningen – om att tillåta olika plattformar. Om du arbetar i en Microsoft-organisation kan du vara tvungen att använda Teams, oavsett om du gillar det eller inte, ofta av licens- eller säkerhetsskäl. 🤷🏽

Jämför Confluence och SharePoint!

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Confluence och Teams

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Confluence och Teams har definitivt sin plats. Men det finns bara ett problem: De samlar inte uppgiftshanteringen på ett centralt ställe.

Visst, appar och integrationer kan hjälpa dig att göra det. Men varför lappa ihop något när du kan ha ett system som redan innehåller allt du behöver för att sköta dina affärer?

ClickUp är världens mest populära samarbetslösning som samlar allt ditt arbete på ett ställe. Dess funktionalitet är så bra att den får effektivitetsbesatta proffs att jubla av glädje. 🤸

Samarbeta i realtid, utan krångel

ClickUp Docs ger dig möjlighet att skapa innehåll, projektplaner och till och med wikis för kunskapsbevarande. (Confluence, vem?)

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Bädda in innehåll, lägg till tabeller och anpassa formateringen av ditt dokument för att skapa iögonfallande, användbar information som uppmuntrar till samarbete.

Alla ClickUp Docs möjliggör redigering i realtid tillsammans med ditt team. Konvertera text eller kommentarer till uppgifter med ett enda klick – här behöver du inte göra dubbla inmatningar.

Chatta med ditt team på en enda plattform

Med ClickUp Chat-vyn samlas alla dina uppdateringar, länkar och kommunikation på ett och samma ställe. Tilldela åtgärder genom att tagga personer eller bädda in videor, sidor eller kalkylblad för att lägga till sammanhang i chattar. 👋

Dela enkelt uppdateringar, länkar, reaktioner och samla viktiga konversationer med chattvyn i ClickUp.

Vi gillar också den avancerade redigeringsfunktionen för formatering av chattar. Lägg till kodblock, punktlistor och banners för att verkligen få dina meddelanden att sticka ut.

Överbrygga klyftan mellan brainstorming och handling

ClickUp Whiteboards gör fjärrsamarbete till en barnlek. De är mycket visuella och helt anpassningsbara tack vare vårt gigantiska bibliotek med Whiteboard-mallar. Använd en av våra mallar (det gör inget) eller skapa en egen mall.

Samarbeta mer effektivt med kunder eller interna team med virtuella whiteboardtavlor för att stimulera innovation.

Använd whiteboards för att brainstorma med ditt team, antingen på plats eller på distans. Omvandla idéer till uppgifter och tilldela dem till ditt team med ett enda klick. Det här är det bästa sättet att förverkliga dina stora planer med mindre krångel.

Kombinera uppgifter och dokumenthantering med ClickUp

ClickUp är mycket mer än ett samarbetsverktyg. Plattformen är lika delar projektledningsprogram, samarbetsverktyg och mallarkiv. Kom igång med Free Forever Plan redan idag!