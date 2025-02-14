De 10 bästa programvarorna för organisationsscheman 2025

Rom byggdes inte på en dag, men nya anställda strömmar in över en natt när ditt företag börjar växa. Plötsligt växer ditt team från 50 till 500 personer.

Allt detta är jättebra – förutom att Jeff från marknadsavdelningen nu frenetiskt försöker lista ut vem inom ekonomiavdelningen som godkänner budgetar.

För att hjälpa Jeff har HR-avdelningen ett specialverktyg som kallas organisationsscheman.

Dessa visuella kraftpaket hjälper dig att få en tydlig bild av hur alla passar in i organisationsstrukturen. De klargör vem som rapporterar till vem, vilka ansvarsområden som tillhör vem och säkerställer att ingen av misstag skickar ett e-postmeddelande till en praktikant om en viktig projektuppdatering.

Här är en lista över verktyg för organisationsscheman som hjälper dig att välja det som passar dig bäst.

Vad ska du leta efter i ett organisationsschemaprogram?

81 % av nya medarbetare känner sig överväldigade under introduktionsperioden, och att memorera hundratals namn och vem som ansvarar för vad hjälper uppenbarligen inte.

via Glean

Det är där bra verktyg för organisationsscheman kommer in och räddar situationen. Här är några funktioner som ett bra verktyg för organisationsscheman bör ha:

Anpassning : Välj mellan olika layouter, såsom hierarkiska, matris- eller platta strukturer, lägg till anpassade fält, justera färger och anpassa layouterna efter dina affärsbehov. Om din organisation till exempel har unika rapporteringslinjer för tvärfunktionella team, säkerställer dessa verktyg att de visas visuellt.

Samarbete : Möjliggör uppdateringar i realtid och versionsspårning så att alla är synkroniserade, vilket gör att teamen kan arbeta smidigt tillsammans på ett enda, korrekt diagram.

Dataintegration och portabilitet : Förenkla underhållet av diagram med smidig integration till plattformar som HRIS, CRM eller ERP.

Skalbarhet : Se till att verktyget växer med ditt företag, oavsett om du är ett nystartat företag som expanderar från 100 till 1 000 anställda eller ett företag som utökar sin verksamhet samtidigt som du håller dig inom budgeten.

Användarupplevelse: Välj ett intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera. Om en praktikant kan uppdatera organisationsschemat utan en handledning har du valt rätt lösning.

🟩 Grön flagga: Om en praktikant kan uppdatera ett organisationsschema utan någon utbildning alls, vet du att du har valt rätt.

De 10 bästa programvarorna för organisationsscheman

Här är våra val av de 10 bästa programvarorna för organisationsscheman som du kan använda för att visualisera och effektivisera din organisationsstruktur:

1. ClickUp (Bäst för att skapa och visualisera organisationsscheman och arbetsflöden)

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. 60 % av vår tid går åt till att dela, söka och uppdatera information mellan olika verktyg. Det är mycket tid för något som egentligen bara borde ta några minuter!

ClickUp löser detta genom att vara den kompletta appen för arbete. Den kombinerar projektledning, kunskapsdelning och kommunikation på ett och samma ställe, med hjälp av AI.

📮ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱 Om du bara hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chatt och e-post (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du: Prova ClickUp!

Med ClickUp kan du kartlägga din organisations nuvarande teamstruktur med hjälp av flexibla vyer.

Detta hjälper dig att planera i förväg och ger dig också tydlighet på lång sikt:

Skapa en enkel listvy i ClickUp med medarbetarnas roller (t.ex. utvecklare, designer, testare) och ledningsnivåer (t.ex. enskild medarbetare, mellanchefer, högsta ledningen).

Identifiera specifika ledarroller (t.ex. projektledare, avdelningschef)

Fastställ rapporteringsrelationer och laterala kopplingar med anpassade fält.

Prata med intressenter – HR, avdelningschefer och ledare – för att samla in information.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Forms för att samla in denna information från anställda och feedback från ledare. Du kan också utforska ClickUp Docs för att dokumentera och dela resultaten med intressenter. Samarbete i realtid säkerställer att du fångar upp varje detalj och enkelt omvandlar anteckningar till genomförbara uppgifter.

När du har fått denna information är det dags att skriva ner allt med hjälp av ett av de bästa whiteboard-programmen på marknaden.

ClickUp Whiteboards är det perfekta verktyget för att skapa organisationsscheman. Så här gör de processen rolig, flexibel och effektiv.

Börja med en tom ClickUp Whiteboard och skissa upp din organisationskarta med hjälp av former och kopplingar. Dra och släpp roller på plats och justera enkelt hierarkin i takt med att ditt team utvecklas. Lägg till detaljer som namn, ansvarsområden och länkar för extra kontext. Färgkod team och samarbeta med andra avdelningar för tvärfunktionell rapportering, vilket gör uppdateringar smidiga.

Du kan också bädda in dokument om anställda för tydlighetens skull. När du är klar kan du dela eller exportera det så att alla är på samma sida! Hur? Titta på den här förklaringen för en steg-för-steg-guide!

På samma sätt kan du med ClickUp Mind Maps strukturera och förfina din organisationskarta med en dynamisk, förgrenad layout. Börja med en central nod för ditt företag eller din avdelning och lägg sedan till förgreningar för team, roller och rapporteringslinjer. Dra och ordna om noderna enkelt i takt med att rollerna utvecklas.

Kom igång med ClickUp Whiteboards Rita upp avdelningar, intressenter och ansvarsområden på ett ställe och koppla ihop dem med ClickUp Whiteboards.

Vill du uppdatera en roll? Det räcker med en snabb redigering, så ser alla det i realtid. Förbereder du ett möte? Med privat visning kan du finjustera diagrammet på egen hand innan du delar det med teamet.

Ännu bättre är att ClickUp Organizational Chart Template eliminerar behovet av att börja från scratch.

Läs mer Ge ditt team möjlighet att arbeta sammansvetsat med ClickUps mall för organisationsscheman.

Oavsett om du skalerar upp ett nystartat företag eller omstrukturerar ett företag, säkerställer denna mall att alla rapporteringsvägar och relationer mellan medarbetare är kristallklara.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, visualisera och samarbeta på Få svar på frågor om din arbetsplats, roller, uppgifter, dokument och mer i realtid med ClickUp Brain , som gör det enkelt att se vem som ansvarar för vad.

Dela och samarbeta kring anteckningar, planer och uppdateringar med ClickUp Chat.

Skapa och få tillgång till din organisationskarta var som helst, när som helst med mobilappen ClickUp – perfekt för distansarbetande team eller chefer som är på resande fot.

Glöm att hoppa mellan flikar! Med över 1 000 integrationer, inklusive Zapier och Integromat, samlar ClickUp hela din teknikstack på ett ställe.

Välj från ett växande bibliotek med färdiga mallar, till exempel mallen för organisationsschema, eller designa en mall som är anpassad efter ditt företags behov.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner för organisationsscheman kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

☕ Användarrecension: Denna G2-recension lyfter fram ClickUps mångsidighet när det gäller att organisera både personliga och affärsrelaterade uppgifter, och berömmer dess dashboards, dokumenthantering och whiteboard-funktioner för smidig planering och visionskartläggning.

2. Lucidchart (bäst för dynamisk och intelligent diagramskapande)

via Lucidchart

Tänk dig att ditt team växer så snabbt att din organisationskarta inte hinner med. Du måste rita om rutor och länka om namn varje vecka – det är nog för att göra vem som helst galen.

Lucidchart löser detta problem genom att koppla din organisationskarta direkt till live-datakällor, så att uppdateringar sker automatiskt.

Teamen på Amazon och GE uppskattar dess överskådliga gränssnitt och samarbetsfunktioner, som gör det möjligt för alla att bidra till ett enda dynamiskt diagram i realtid.

Lucidcharts bästa funktioner

Uppdatera organisationsscheman och diagram automatiskt från källor som Google Sheets, vilket eliminerar manuellt omarbete.

Redigera samma diagram samtidigt med kollegor, med kommentarer och versionshistorik så att alla håller sig uppdaterade.

Skapa professionella diagram snabbare med AI-assisterade uppmaningar, villkorlig formatering och dynamiska kopplingar.

Få tillgång till premiummallar och formbibliotek för allt från organisationsscheman till tekniska diagram.

Lucidcharts begränsningar

Begränsat till 60 former per dokument och endast tre redigerbara dokument i gratispaketet.

Live-datalänkning och avancerade integrationer är endast tillgängliga i Enterprise-planen.

Kräver ett Enterprise-abonnemang för åtkomst till mobil- och datorappar.

Lucidcharts prissättning

Gratis

Individuell : 9 $/månad per användare

Team : 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

☕ Användarrecension: En Capterra-användare uppskattar Lucidcharts webbläsarbaserade tillgänglighet, smidiga integration med Google Drive-backup och omfattande mallbibliotek som förenklar skapandet av processdiagram.

3. Creately (Bäst för smidigt visuellt samarbete och diagramskapande)

via Creately

Föreställ dig följande: ditt team brainstormar, hanterar projekt och planerar strategier – samtidigt som de hoppar mellan olika verktyg och tappar bort idéer.

Creately eliminerar detta kaos med sin smarta visuella arbetsyta som centraliserar uppgifter, diagram och samarbete på ett och samma ställe.

Med över 1 000 mallar och AI-assisterad diagramskapande gör Creately det enkelt för företag av alla storlekar att skapa organisationsscheman, flödesscheman och projektplaner.

Createlys bästa funktioner

Använd AI-driven visuell intelligens för att skapa diagram med hjälp av frågor och upptäck nya insikter.

Utnyttja realtidssamarbete med redigering för flera användare och versionshistorik för smidigt teamarbete.

Utnyttja ett omfattande mallbibliotek med över 1 000 professionellt utformade alternativ för organisationsscheman, Gantt-diagram och mycket mer.

Njut av tvåvägssynkronisering av data med verktyg som Google Sheets och Excel, som säkerställer att uppdateringar förblir konsekventa över olika plattformar.

Begränsningar för Creately

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner, vilket gör den opraktisk för team med komplexa behov.

Kan uppleva fördröjningar eller buggar vid hantering av stora diagram eller stora datamängder.

Mobilgränssnittet är mindre optimerat jämfört med desktopversionen.

🧠 Visste du att: Det första organisationsschemat skapades 1854 av Daniel McCallum, en skotsk-amerikansk ingenjör, för att förbättra kommunikationen och tydliggöra befogenheterna inom New York and Erie Railroad. Detta banbrytande verktyg blev en modell för modern organisationsledning.

Priser för Creately

Personligt : 5 $/månad per användare

Team : 5 $/månad per användare

Företag : 89 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Creately-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

☕ Användarrecension: Denna G2-recension lyfter fram hur Creately håller saker och ting enkla och prisvärda samtidigt som det erbjuder kraftfulla samarbetsverktyg – perfekt för team som vill ha smidiga arbetsflöden.

4. Pingboard (bäst för detaljerade medarbetarprofiler och interna kontakter)

via Pingboard

Pingboard löser det stora problemet med att komma ihåg vem som är vem i ett snabbt växande företag genom att även fungera som en databas för anställda.

Pingboard gör mer än bara kartlägger rapporteringsvägar, utan förvandlar organisationsscheman till interaktiva nav genom att integrera detaljerade medarbetarprofiler. Dessa profiler visar arbetsjubileer, biografier och till och med milstolpar, så att alla hålls informerade och uppkopplade.

Pingboards bästa funktioner

Generera och uppdatera organisationsscheman automatiskt baserat på förändringar i HR-databaser.

Inkludera biografier, kontaktuppgifter, arbetsjubileer och mer i medarbetarprofilerna för bättre teamgemenskap.

Visualisera tvärfunktionella strukturer med Teams Matrix View, vilket gör det enkelt att planera och prognostisera resurser.

Integrera sömlöst med verktyg som Google Workspace, Slack och Microsoft Teams.

Pingboards begränsningar

Saknar en desktop-app och har begränsade funktioner i mobilversionerna.

Automatiska uppdateringar kan fördröjas, och det kan ibland ta flera dagar innan ändringarna syns.

Högre priser utan gratisabonnemang, vilket begränsar tillgängligheten för mindre team.

Pingboards prissättning

Standard: 5 $/månad per användare

Pingboard-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (590+ recensioner)

☕ Användarrecension: En recension på GetApp berättar hur Pingboard förvandlade en komplicerad fusion till en smidigare process genom att tydligt kartlägga teamstrukturer och erbjuda omedelbar tillgång till medarbetarprofiler, vilket gjorde allt mycket mer transparent.

5. Microsoft Visio (bäst för datadrivna diagram och företagsanvändare)

via Microsoft Visio

Har du någonsin försökt uppdatera ett komplext diagram bara för att inse att det är föråldrat i samma stund som du trycker på spara?

Microsoft Visio löser detta genom att koppla diagram direkt till realtidsdatakällor som Excel och Microsoft 365, vilket gör att bilderna alltid är korrekta och uppdaterade.

Tack vare sin djupa integration med Microsofts ekosystem förenklar Visio skapandet av professionella diagram, såsom organisationsscheman, processflöden och nätverkskartor.

Microsoft Visio – de bästa funktionerna

Skapa organisationsscheman automatiskt från datakällor som Excel eller Exchange.

Integrera sömlöst med Microsoft 365-appar som Teams, Power BI och OneDrive.

Använd ett omfattande bibliotek med mallar och former för flödesscheman, organisationsscheman och tekniska diagram.

Få tillgång till säkerhetsfunktioner i företagsklass, inklusive Information Rights Management (IRM), för säkert samarbete.

Begränsningar i Microsoft Visio

En brant inlärningskurva för nybörjare som inte är vana vid Microsoft-verktyg

Priser baserade på prenumeration kan bli kostsamma för sporadiska användare.

Begränsade avancerade funktioner på plattformar som inte är Windows.

Priser för Microsoft Visio

Plan 1: 5 $/månad per användare

Plan 2: 15 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Visio

G2 : 4,2/5 (över 660 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 270+ recensioner)

☕ Användarrecension: En G2-recensent uppskattar Visio för dess detaljerade diagram- och flödesschemafunktioner, smidiga Office 365-integration och datalänkningsfunktioner, även om de noterar vissa förseningar i samarbetet.

6. SmartDraw (Bäst för professionella bilder till ett rimligt pris)

via SmartDraw

Har du problem med dyra licenser för avancerad diagramprogramvara? SmartDraw erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ med viktiga funktioner som liknar de i premiumverktyg för att skapa professionella bilder.

Det kombinerar diagramskapande, whiteboard och dataintegration i en intuitiv plattform.

Oavsett om du skapar planritningar, organisationsscheman eller processkartor förenklar SmartDraw processen med användarvänliga mallar och automatisering.

🧠 Visste du att: Startups löper störst risk att misslyckas när de når 11–50 anställda, ofta på grund av utmaningar med att skala upp verksamheten, hantera resurser och upprätthålla en sammanhållen vision under snabb tillväxt.

SmartDraws bästa funktioner

Justera automatiskt formatering och layout för professionella diagram.

Integrera med verktyg som Google Workspace, AWS, Jira och Microsoft 365.

Få tillgång till tusentals mallar för olika diagramtyper, från flödesscheman till planritningar.

Skaffa licenser för hela webbplatsen, vilket gör det överkomligt för stora team och företag.

Få tillgång till verktyget var som helst, med sömlös tillgänglighet både på datorn och i molnet.

Begränsningar för SmartDraw

Saknar avancerade samarbetsfunktioner som finns hos konkurrenter som Lucidchart.

Enstaka stabilitetsproblem har rapporterats med större, komplexa diagram.

Begränsade anpassningsmöjligheter för sofistikerade designer

Priser för SmartDraw

Individuell : 9,95 $/månad

Team : 8,25 $/månad per användare

Webbplatslicens: 5 USD/månad per användare

SmartDraw-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 110 recensioner)

☕ Användarrecension: En recensent på GetApp lyfter fram SmartDraws användarvänliga layout och väl utformade mallar för att skapa flödesscheman och diagram, samtidigt som hen uttrycker en önskan om att utforska fler funktioner.

7. Organimi (Bäst för dynamiska och anpassningsbara organisationsscheman)

via Microsoft Appstore

Om ditt team kämpar med statiska diagram eller tidskrävande manuella uppdateringar löser Organimi dessa utmaningar med automatisering och flexibilitet.

Denna programvara för organisationsscheman riktar sig till företag som söker ett intuitivt verktyg för att skapa anpassningsbara diagram och kataloger över viktiga intressenter.

Oavsett om du kartlägger roller, omstrukturerar din organisation, hanterar försäljningsrelationer eller planerar för tillväxt, gör Organimis dra-och-släpp-gränssnitt och smarta funktioner det enkelt att visualisera och underhålla din organisations struktur.

Organimis bästa funktioner

Importera data automatiskt från källor som Excel och HR-system för att skapa diagram.

Anpassa fält, varumärke och teman för skräddarsydda bilder.

Få tillgång till matrisdiagram och styrningsstrukturer för komplexa organisationer.

Möjliggör smidig delning via länkar, inbäddning eller utskrivbara format.

Använd fototavlor och kataloger för att koppla samman teammedlemmarna visuellt.

Organimis begränsningar

Vissa användare tycker att det är svårt att skapa flernivåstrukturer eller avancerade anpassningar.

Integration med externa verktyg kan kräva ytterligare insatser.

Priser för Organimi

Grundläggande : 11 $/månad

Premium: 22 $/månad

Organimi-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 130 recensioner)

☕ Användarrecension: Denna Reddit-användare berömmer Organimi för dess användarvänlighet, snabba kundsupport och anpassningsmöjligheter, och lyfter fram dess smidiga CSV-import för att skapa organisationsscheman och prisvärda uppgraderingsplaner.

8. OrgChart (Bäst för avancerade HR-integrationer och personalplanering)

via OrgChart

Att leda en organisation i ständig förändring kan ofta kännas som att man har för många bollar i luften samtidigt.

HR-proffs och ledare som behöver förenkla sina organisationsscheman utan ansträngning kan utforska OrgChart.

Med sin förmåga att synkronisera sömlöst med över 50 HR-system och automatisera komplexa arbetsflöden underlättar OrgChart personalplaneringen, så att du kan fokusera på att bygga ett framgångsrikt team.

OrgCharts bästa funktioner

Automatisera skapandet av organisationsscheman med HRIS-integrationer som Workday och ADP.

Få tillgång till anpassade mätvärden för personalstyrka, löner och rapporteringsinsikter.

Simulera organisatoriska förändringar och modellera strukturer efter fusioner.

Få anpassningsbara exportalternativ, inklusive PDF och SharePoint-inbäddning.

Möjliggör säker delning och samarbete med avancerade kontroller

Begränsningar för OrgChart

Det kan ta tid att lära sig formatering och anpassning.

Avancerade funktioner är låsta bakom högre nivåer av prenumerationsplaner.

Priser för OrgChart

Premium : 99 $/månad

Företag: 142 $/månad

Betyg och recensioner av OrgChart

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

☕ Användarrecension: En OrgChart-användare lyfter fram dess användarvänlighet, flexibilitet i anpassningen och hjälpsamma supportresurser för avancerad funktionsinställning, uppdatering av diagram och smidig delning.

9. Miro (Bäst för visuellt samarbete och kreativt teamarbete)

via Miro

Om du någonsin har haft svårt att samla team på ett naturligt och effektivt sätt kan Miro göra det enklare.

Som en mångsidig plattform för visuellt samarbete är den utmärkt för att hjälpa team att brainstorma, utforma strategier och genomföra planer på ett smidigt sätt – oavsett om du är en UX-designer som kartlägger arbetsflöden, en produktchef som prioriterar backloggar eller en Agile-coach som driver sprints.

Miros bästa funktioner

Dra-och-släpp-verktyg för att skapa organisationsscheman, tankekartor och wireframes

Använd interaktiva mallar för brainstorming, agila arbetsflöden och strategisk planering.

Få AI-drivna insikter för snabbare beslutsfattande och bättre samordning.

Njut av samarbete i realtid med funktioner som live-samtal, videogenomgångar och punktomröstningar.

Integrera med över 160 verktyg, inklusive Google, Microsoft och Slack.

Miro-begränsningar

En brantare inlärningskurva för nybörjare på grund av dess omfattande funktioner.

Offlinefunktionaliteten är begränsad och kräver internetåtkomst.

Begränsningar i gratispaketet kan begränsa tillgången till avancerade verktyg.

Miro-priser

Gratis

Startpaket : 8 $/månad per användare

Företag : 16 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,7 (7 389+ recensioner)

Capterra: 4,7 (1 606+ recensioner)

☕ Användarrecension: En Miro-användare på G2 berömmer dess intuitiva gränssnitt, mångsidiga mallar och smidiga Jira-integration, och lyfter fram dess effektivitet för realtidssamarbete, brainstorming och effektivisering av arbetsflöden med kunder och team.

10. Sift (bäst för att skapa detaljerade medarbetarregister och förenklade organisationsscheman)

via Sift

Sift förenklar skapandet av organisationsscheman genom att fokusera på användarvänlighet och medarbetarnas sammankoppling.

Sift, som kallas för en ”personkatalog”, genererar automatiskt profiler och organisationsscheman från befintliga HR- och IT-data, vilket garanterar noggrannhet och enkelhet.

Sortera efter bästa funktioner

Automatisera skapandet av organisationsscheman synkroniserade med HR- och IT-system

Anpassa medarbetarprofiler med detaljerad information om kompetens, utbildning och intressen.

Använd snabbsökfunktionen för att hitta anställda efter namn, roll eller avdelning.

Få tillgång till certifierade mobilappar för iOS och Android och integrationer med verktyg som Slack och Teams.

Anpassa verktyget med varumärkets färger och logotyper.

Sortera begränsningar

Färre avancerade funktioner jämfört med vissa konkurrenter

Långsammare lansering av uppdateringar, enligt rapporter från vissa användare

Ingen kostnadsfri version; priset kan vara högt för större organisationer.

Sortera priser

Startpaket : 200 $/månad

Pro : 300 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sortera betyg och recensioner

G2 : 4,8 (över 430 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

☕ Användarrecension: En Sift-användare uppskattar dess snabba, informativa gränssnitt, smidiga integrationer och utmärkta sökfunktion, särskilt för att effektivt utforska teamhierarkier.

Här är fler programvaruverktyg för organisationsscheman att överväga för nischade behov:

ChartHop : Kombinerar organisationsscheman med personalanalys och erbjuder funktioner som personalprognoser, DEI-spårning och anpassningsbara rapporteringspaneler.

TeamOrgChart : Genererar automatiskt live-organisationsscheman med realtidsuppdateringar integrerade i Microsoft 365.

Freshteam: Skapar organisationsscheman utifrån medarbetardata, inkluderar ett system för att spåra sökande och erbjuder verktyg för onboarding och ledighetshantering.

