10 gratis nyhetsbrevmallar i Word och ClickUp

Regelbunden och effektiv kommunikation är en viktig del av alla framgångsrika företag.

Förutom att hålla dina kunder uppdaterade om dina senaste aktiviteter bör du se till att dina anställda och intressenter informeras om viktiga händelser och utvecklingar inom ditt företag. Du kan göra båda dessa saker med nyhetsbrev.

Att skapa ett nyhetsbrev kan verka enkelt vid första anblicken – du lägger in informationen i ett dokument och distribuerar det till mottagarna. Men hur bestämmer du vilken information du ska lägga till? Du vill inte dela för mycket, men du vill inte heller missa viktiga detaljer eller presentera information som din målgrupp inte är intresserad av.

Istället för att slösa timmar på att skapa det perfekta nyhetsbrevet, varför inte ge dig själv en flygande start med färdiga mallar? I den här artikeln presenterar vi de 10 bästa gratisnyhetsbrevsmallarna för att skapa informativa och engagerande publikationer för alla ändamål och målgrupper.

Vad är en nyhetsbrevsmall?

Ett nyhetsbrev är ett tryckt eller digitalt dokument som sammanfattar de senaste nyheterna om en aktivitet eller ett evenemang i en organisation eller ett företag.

Färdiga mallar ger dig ramverket för att skapa det perfekta nyhetsbrevet. Tänk på det som din medpassagerare som talar om vilken riktning du ska ta för att nå ditt mål – att skapa ett lättsmält nyhetsbrev med precis rätt typ och mängd information.

Beroende på syftet kan en nyhetsbrevsmall vara ett kraftfullt marknadsföringsverktyg och hjälpa dig att bygga en stark relation med dina intressenter, anställda och/eller kunder.

💡Proffstips: Förfina innehållet i ditt nyhetsbrev med AI-assisterade skrivverktyg. Se hur. 👇🏼

Vad kännetecknar en bra nyhetsbrevsmall?

En bra nyhetsbrevsmall är:

Välorganiserad med tydlig hierarki : Mallen ska ha en tydlig struktur och ge utrymme för att lägga till detaljer som hjälper dig att skapa ett professionellt nyhetsbrev.

Samarbete : Bör stödja samarbete mellan olika avdelningar.

Anpassningsbar : Mallen kan skräddarsys för olika branscher, målgrupper, tillfällen och syften och spegla ditt varumärkes identitet.

Visuellt tilltalande: Gör det möjligt att uppnå perfekt balans mellan text och bilder.

10 nyhetsbrevmallar att använda

Vi har gått igenom hundratals nyhetsbrevmallar och handplockat de 10 som sticker ut tack vare sin funktionalitet och estetiska utseende. Dessa förstklassiga mallar i ClickUp och Word är ett måste för alla som vill skapa nyhetsbrev utan ansträngning.

1. ClickUp-nyhetsbrevsmall för whiteboard

Ladda ner den här mallen ClickUp-nyhetsbrevsmall för whiteboard

https://app. clickup. com/signup?template=t-205380724Vill du sprida de senaste nyheterna om din organisation till dina teammedlemmar, intressenter eller kunder på ett kreativt sätt? Då är ClickUp Newsletter Whiteboard Template allt du behöver!

Denna moderna nyhetsbrevsmall är din biljett till att skapa ett engagerande och professionellt nyhetsbrev som passar dina CRM-strategier och marknadsföringsplaner.

Eftersom det är en whiteboardmall ger den ett perfekt utrymme för preliminär brainstorming och för att skapa strukturen för ditt nyhetsbrev. Om du förbereder ett nyhetsbrev för stora e-postklienter kan du använda mallen för att kartlägga användarnas berättelser och förstå vad dina mottagare vill höra om.

Mallen guidar dig genom stegen genom att föreslå vilken information som ska inkluderas och var, men den begränsar inte din kreativa sida. Alla element är anpassningsbara, från färgpaletter till former och textblock, med ett enkelt dra-och-släpp-redigeringsprogram.

Nyhetsbrev kan bli mycket roligare med bilder, videor eller länkar som illustrerar din text. Denna mall låter din fantasi flöda (men inte för mycket!) genom att du kan lägga till olika medieelement för att göra ditt nyhetsbrev mer tilltalande för ögat. Inga designkunskaper krävs!

📮ClickUp Insight: 37 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

2. ClickUp-mall för nyhetsbrev om fastigheter

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för nyhetsbrev om fastigheter

Som namnet antyder är ClickUp Real Estate Newsletter Template utformad för fastighetsbolag. Den är avsedd för att skapa externa nyhetsbrev, dvs. sådana som du delar med omvärlden.

Med mallen kan du presentera dina annonser för allmänheten och ge information om hur människor kan kontakta dina mäklare. Du kan också presentera dina teammedlemmar för att skapa en närmare relation mellan potentiella kunder och mäklare redan från början.

Även om mallen har ”fastigheter” i namnet, kan den användas inom olika branscher, från arkitektur och advokatbyråer till smyckesbutiker.

Detta är möjligt tack vare mallens anpassningsbarhet – du kan fritt redigera och flytta varje avsnitt för att måla upp en unik bild av ditt erbjudande för läsarna. Du kan ändra färger och typsnitt, justera storleken på varje element samt ta bort och lägga till avsnitt.

Om du till exempel arbetar på en arkitektbyrå och vill presentera ett fantastiskt kökrenoveringsprojekt kan du göra om avsnittet ”Utmärkta projekt” och anpassa dess syfte.

Om du arbetar med mallen tillsammans med dina kollegor kan du upprätthålla en utmärkt intern kommunikation och samarbete med praktiska funktioner för tidrapportering, tilldelning av uppgifter och kommentarer.

3. ClickUp-nyhetsrapportmall

Som du kan gissa har ClickUp News Report Template formen av en tidningsartikel med stora, iögonfallande rubriker och textkolumner. Detta format är ett fantastiskt val för att rapportera om ditt företags senaste aktiviteter och förändringar. Det är också perfekt för att beskriva evenemang, berömma en anställd/ett team eller presentera de senaste förändringarna i ditt företag, vare sig det gäller att öppna en ny avdelning eller anställa nya medarbetare.

Genom att kombinera bilder och text kan du skapa din egen tidning och ge läsarna en inblick i ditt företag. Liksom andra ClickUp-mallar är denna anpassningsbar, så att du kan justera den efter ditt företags storlek, bransch och mål.

Mallen är också samarbetsinriktad; all kommunikation sker inom mallen, så du kan glömma fram-och-tillbaka-mejl! Arbeta med mallen tillsammans med ditt team i realtid och låt varje medarbetare hantera en specifik uppgift.

Är du osäker på hur du ska göra? Ingen fara, mallen kommer med ett fantastiskt exempel som visar hur du kan maximera dess potential. Sätt ihop tidningspusslet bit för bit, skriv en unik historia om ditt företag och ha kul medan du gör det!

4. ClickUp Pressmeddelande

Ladda ner den här mallen ClickUp Pressmeddelande

Att släppa ett officiellt dokument till media innebär ofta extra stress. Du måste utforma det noggrant för att förmedla nödvändig information och uppnå önskad effekt, oavsett om det handlar om att marknadsföra en produkt eller diskutera ett evenemang.

ClickUp Press Release Template är det perfekta verktyget för att skapa ett professionellt och omfattande pressmeddelande. Det guidar dig med en tydlig, enkel struktur uppdelad i sektioner. Om du följer den färdiga dispositionen behöver du inte oroa dig för att komma bort från ämnet eller utelämna viktiga detaljer. Mallen innehåller följande sektioner:

En tabell med företagets namn och logotyp, kontaktuppgifter, plats och datum Rubrik och underrubrik: Bör vara korta och fängslande. Sammanfattning: Gör det möjligt för läsarna att förstå vad nyhetsbrevet handlar om utan att läsa hela dokumentet. Brödtext: Nyhetsbrevets huvuddel – innehåller alla detaljer, bakgrundsinformation och (valfritt) en CTA. Boilerplate: En sammanfattning av vad företaget gör

Mallen innehåller även ett exempel på hur pressmeddelandet kan struktureras för att hjälpa dig att nå målet snabbare.

Eftersom ett pressmeddelande är ett officiellt dokument finns det vanligtvis inte mycket utrymme för att uttrycka din kreativa sida. Men det betyder inte att du inte kan anpassa det så att det speglar ditt företags mission och värderingar. Med den här mallen har du full kontroll – du kan lägga till ett omslagsfoto, anpassa teckensnittet och experimentera med färger för att uppmuntra läsaren att fortsätta läsa.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbare med ClickUp Brains AI Writer for Work.

5. ClickUp-mall för årsredovisning för företag

Ladda ner den här mallen ClickUp Business årsredovisningsmall

Vad har ditt företag uppnått under det senaste året? Uppnådde det sina mål, och vad är planerna för framtiden? Affärsrapporten innehåller svar på dessa frågor och mycket mer!

Eftersom rapporten ser tillbaka på det förflutna och förutsäger framtiden är det inte helt enkelt att sammanställa den. Du måste ta itu med de finstilta detaljerna, men också se till helheten för att kunna ge objektiva uppskattningar.

ClickUp Business Annual Report Template kan vara livlinan som räddar dig från att drunkna i onödiga detaljer, pappersarbete och statistik. Denna mall visar vägen till en detaljerad men ändå enkel och lättläst årsredovisning.

De har en struktur som passar företag av alla storlekar och branscher. Börja med mer allmän information, såsom företagets verksamhetsområde, mål och vision. Gå sedan in på detaljerna om ekonomi och framtida tidsplaner. Mallarna har följande avsnitt:

Rapportöversikt Beskrivning: En kort sammanfattning av rapporten Affärsmål: Beskriver rapportens mål Vision: Diskuterar företagets önskade position i framtiden Mission: Visar hur företaget kommer att uppnå sina mål Beskrivning: En kort sammanfattning av rapporten Affärsmål: Beskriver rapportens mål Vision: Diskuterar företagets önskade position i framtiden. Uppdrag: Visar hur företaget kommer att uppnå sina mål. Strategi Tillväxt: Diskuterar hur företaget växte under det senaste året Aktier: Beskriver aktiestatistiken Tillväxt: Diskuterar hur företaget växte under det senaste året. Aktier: Ger en översikt över aktiestatistiken Ekonomi Höjdpunkter: Beskriver de finansiella milstolparna Finansiell sammanfattning: Diskuterar företagets finansiella rapport Höjdpunkter: Beskriver de finansiella milstolparna Finansiell sammanfattning: Diskuterar företagets finansiella rapport Slutsats: Sammanfattar de viktigaste detaljerna Framtida tidsplan: Presenterar företagets framtidsutsikter

Beskrivning: En kort sammanfattning av rapporten

Affärsmål: Beskriver rapportens mål

Vision: Diskuterar företagets önskade position i framtiden.

Uppdrag: Visar hur företaget kommer att uppnå sina mål.

Tillväxt: Diskuterar hur företaget växte under det senaste året.

Aktier: Ger en översikt över aktiestatistiken

Höjdpunkter: Beskriver de finansiella milstolparna

Finansiell sammanfattning: Diskuterar företagets finansiella rapport.

6. ClickUp-mall för e-postannonsering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för e-postannonsering

ClickUp Email Advertisement Template är din one stop shop för e-postmallar för att organisera innehåll som dina läsare inte kommer att hoppa över! Det kan vara en integrerad del av din marknadsföringsstrategi och hjälpa dig att leverera kvalitetsinnehåll till en utvald målgrupp.

Mallens charm ligger i dess flexibilitet. Du har tre alternativ att välja mellan, beroende på vilken typ av nyhetsbrev du vill skapa:

Enkelt Kreativ Personligt anpassat

Om du inte vill ha några extrafunktioner och föredrar att hålla dig till sak i din e-postmarknadsföring är det första alternativet det rätta valet. Det erbjuder ett koncist och enkelt sätt att presentera ditt företag och din produkt utan att överväldiga läsaren, men ändå lyckas fånga deras uppmärksamhet.

Det tredje alternativet lär dig hur du kan tilltala en viss målgrupp genom att anpassa dina e-postannonser. Här kan du skapa en unik persona för olika målgrupper. Använd mottagarnas namn och/eller platser för att väcka deras intresse och infoga bilder som passar deras preferenser och livsstil.

7. Microsoft Word-mall för företagsnyhetsbrev

Skapa detaljerade och engagerande företagsnyhetsbrev med Word-mallen för företagsnyhetsbrev från Microsoft.

Företagsnyhetsbrev fokuserar på att informera dina kollegor, intressenter eller allmänheten om ett evenemang eller en aktivitet i ditt företag. För att maximera deras potential och fånga mottagarnas uppmärksamhet bör du noga överväga vad du vill presentera och bestämma det bästa sättet att göra det på. Lyckligtvis erbjuder Word Corporate Newsletter Template från Microsoft en hjälpande hand.

Detta är en annan tidningsliknande mall på vår lista – texten är organiserad i block och kompletteras med bilder för en trevligare läsupplevelse.

Mallen innehåller inga exempel på vilket innehåll som ska ingå i respektive avsnitt. Du kan vända detta till din fördel eftersom du får större flexibilitet och frihet när det gäller vilken information du vill presentera.

Eftersom det här är en nyhetsbrevsmall i Word kan du dra nytta av ett bekant gränssnitt och funktioner som att anpassa teckensnitt och färger samt lägga till media och länkar. Mallen erbjuder kanske inte samarbetsfunktioner, men du kan arbeta med den tillsammans med dina kollegor genom att helt enkelt dela dokumentet.

8. Microsoft Word-nyhetsbrevsmall från Vertex42

Skapa engagerande nyhetsbrev med Word-nyhetsbrevsmallen från Vertex 42.

Word-nyhetsbrevsmallen från Vertex42 hjälper dig att hitta den perfekta balansen och skapa estetiskt tilltalande, engagerande och detaljerade nyhetsbrev som innehåller korrekt och lättillgänglig information.

Förutom en attraktiv nyhetsbrevslayout erbjuder mallen detaljerade instruktioner om de tekniska aspekterna av att skapa ett nyhetsbrev, vilket gör den till ett utmärkt val för nybörjare.

En av mallens största styrkor är dess mångsidighet. Den har en universell struktur som kan anpassas till olika organisationer, från skolor till företag. Istället för ett exempel innehåller mallen instruktioner om hur du kan dra nytta av dess fördelar med olika teman och styckeformat.

Du kan anpassa dem efter specifika syften, oavsett om det gäller att marknadsföra en produktlansering, främja ett studentutbytesprogram eller presentera nya teammedlemmar.

Mallens största nackdel är bristen på samarbetsfunktioner – Word erbjuder inga projekt- och tidsplaneringsfunktioner, vilket gör att det kanske inte passar för dem som arbetar i team.

9. Microsoft Word-mall för partnerskapsnyhetsbrev från SmileTemplates

Använd denna mall för att uppdatera dina partners om ditt företags senaste aktiviteter och prestationer.

Nyhetsbrev för partnerskap har ett specifikt syfte – att informera dina partners om ditt företags senaste framgångar och uppgraderingar. Du kan till exempel använda det för att marknadsföra en ny produkt, visa hur framgångsrikt ditt kvartal har varit, skryta om en nyanställd eller diskutera kommande seminarier som rör dina medarbetare.

Nyhetsbrevsmallen Word Partnership från SmileTemplates kan hjälpa dig att presentera önskad information på bästa sätt. Den erbjuder ett strukturexempel och guidar dig i att organisera layouten för att effektivt förmedla ditt budskap och hitta rätt ton.

Den första delen fokuserar på ditt företags information och logotyp. I den andra delen anger du detaljer om nyhetsbrevets huvudsakliga syfte. I den tredje delen kan du inkludera en bild (en graf, ett diagram eller en tabell) och diskutera den för att stödja den information du beskrev i föregående avsnitt. Den fjärde delen är reserverad för kontaktinformation.

Eftersom mallen är i Word kan du anpassa färger, teckensnitt och stilar, lägga till bilder och länkar och se till att nyhetsbrevet stämmer överens med ditt företags varumärkesidentitet.

Eftersom mallen finns i Word saknar den robusta alternativ för samarbete eller teamhantering. Det enda sättet att arbeta med den tillsammans med dina teammedlemmar är att dela filen.

10. Microsoft Word-mall för utbildningsnyhetsbrev från Office Templates Online

Använd denna mall för att informera mottagarna om de senaste förändringarna och nyanställningarna i din organisation.

Det huvudsakliga syftet med ett utbildningsnyhetsbrev är, som du säkert gissat, att utbilda läsaren om ett visst ämne. Dessa publikationer, som ofta kallas skolnyhetsbrev, kan distribueras av utbildningsinstitutioner och innehåller information om evenemang, aktiviteter och nya kurser.

Om du vill skapa det perfekta nyhetsbrevet för utbildningssektorn måste du ta hänsyn till många faktorer, från layouten till kombinationen av bilder och text och hur du engagerar läsarna. Har du inte så mycket tid? Ta en genväg med Word-mallen för nyhetsbrev för utbildningssektorn från Office Templates Online.

Till skillnad från vissa mallar som vi har diskuterat har den här mallen inga specifika avsnitt och innehåller inga instruktioner om vilken information som ska inkluderas. Den ger dock en solid grund för dem som vet vad de vill diskutera och inte behöver extra vägledning. Du får ett exempel på en estetiskt tilltalande layout och färgkombinationer som du kan bygga vidare på för att göra nyhetsbrevet helt och hållet ditt eget.

Bonus: Nyhetsbrevmallar för Google Docs!

Sprid nyheterna med de bästa nyhetsbrevsmallarna

Oavsett hur viktig eller imponerande informationen du har är, kommer din publik inte att engagera sig om den inte presenteras på ett tydligt sätt.

De bästa nyhetsbrevsmallarna hjälper dig att organisera dina tankegångar och träffa rätt ton hos dina läsare genom engagerande, tydligt och detaljerat innehåll.

Skapa ett gratis konto i ClickUp och kom igång redan idag!