De 10 bästa CRM-marknadsföringsverktygen 2025

Det finns mycket data om dina kunder.

Det negativa är att data ofta är spridda över en rad olika produkter i din teknikstack. Det värsta är att det ofta är svårt att hålla dessa data synkroniserade. Programvara för kundrelationshantering ( CRM ) samlar alla dessa data och mer därtill.

Dessa verktyg hjälper dig att hantera alla dina kontakter från en bekväm plats som integreras med andra delar av din teknikstack så att allt alltid är synkroniserat. De gör det enkelt att förbättra marknadsföringen genom anpassning. I den här artikeln tar vi en kort titt på CRM-marknadsföring och listar sedan några av de bästa verktygen på marknaden för detta ändamål.

Vad är CRM-marknadsföring?

CRM-programvara (Customer Relationship Management) används för att samla information om kunder på ett centralt ställe. CRM-marknadsföring använder data för att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med kunder.

Genom att utnyttja data i sitt CRM-system kan företag bättre förstå sina kunders beteende, preferenser och behov. De kan använda denna kunskap för att skapa mer effektiva marknadsföringsstrategier. Marknadsföring baserad på CRM-data är mer personlig och relevant, vilket leder till förbättrad avkastning på investeringen.

Vad ska du leta efter i marknadsföringsprogramvara för CRM?

När du väljer CRM-programvara för marknadsföring finns det några viktiga faktorer du bör ta hänsyn till.

Integration med andra system : Hela poängen med : Hela poängen med CRM-programvara är att den ska bli en enda källa till sanning. Den måste integreras med så mycket av din stack som möjligt.

Användarvänlighet : Det spelar ingen roll hur kraftfullt ett verktyg är om ingen kan lista ut hur man använder det. Ditt CRM-system bör vara något som alla anställda som behöver använda det kan lära sig snabbt.

Marknadsanalys och rapportering : Nyckeln till effektiv CRM-marknadsföring är att kunna använda den data som din : Nyckeln till effektiv CRM-marknadsföring är att kunna använda den data som din CRM-programvara tillhandahåller . Det är viktigt att det verktyg du väljer tillhandahåller tillgänglig och relevant data.

Kundsupport: Dina kunder litar på dig, och du litar på ditt CRM-system. När något går fel måste du kunna vara säker på att du snabbt får svar.

Skapa ditt ideala system för att hantera kontakter, kunder och affärer samtidigt som du enkelt lägger till länkar mellan uppgifter och dokument för att effektivisera ditt arbete.

Vi vet – ClickUp ligger högst upp på listan, men det finns goda skäl till det! ClickUp är den perfekta plattformen för marknadsföringsteam tack vare sin flexibilitet och anpassningsbarhet. Den har en centraliserad arbetsyta som erbjuder en rad olika visningsalternativ för att hantera projekt.

De inbyggda projektledningsfunktionerna gör det enkelt att följa projektets framsteg så att marknadsföringsteamen kan hålla projektets deadlines. Dessutom integreras ClickUp sömlöst med marknadsföringsverktyg som Google, Slack och HubSpot, vilket underlättar arbetsflödet och ökar produktiviteten.

De avancerade automatiseringsfunktionerna gör att teamen kan spara tid på repetitiva uppgifter som att skapa och tilldela uppgifter samt ställa in påminnelser. ClickUps strömlinjeformade, funktionsrika plattform optimerar ditt marknadsföringsteams produktivitet samtidigt som den förbättrar dina försäljningsinsatser genom effektiv informationsdelning.

Låt oss titta närmare på varför marknadsföringsteam älskar ClickUps CRM:

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Dashboards : Spåra visuellt dina kunders livstidsvärde, affärsstorlekar (och genomsnitt) och lås fast ditt Spåra visuellt dina kunders livstidsvärde, affärsstorlekar (och genomsnitt) och lås fast ditt säljteams prestanda för att säkerställa att dina marknadsföringsstrategier fungerar.

Anpassade statusar och fält : Anpassa försäljningsprocessens olika steg eller spåra order, heta leads, poängsättning och mycket mer genom att lägga till anpassade fält i ditt CRM-arbetsflöde.

Formelfält : Beräkna automatiskt kostnaden för en ny produktorder eller spåra poäng för nya leads

Korrekturläsning och anteckningar : Ge kunderna tillgång till viktiga marknadsföringsdokument och arbeta tillsammans med dem Ge kunderna tillgång till viktiga marknadsföringsdokument och arbeta tillsammans med dem i alla dina projekt.

Anpassade marknadsföringsmallar : Välj bland dussintals anpassade : Välj bland dussintals anpassade CRM-mallar i ClickUp för att spåra marknadsföringskampanjer, designprojekt marknadsföringsmål , innehållsplaner och mycket mer.

Automatisering av arbetsflöden : Tillämpa automatiskt nya mallar, lägg till kommentarer eller flytta objekt mellan olika statusar för att verkligen kunna fokusera på de viktiga uppgifterna. : Tillämpa automatiskt nya mallar, lägg till kommentarer eller flytta objekt mellan olika statusar för att verkligen kunna fokusera på de viktiga uppgifterna.

Flexibla CRM-vyer: Ordna enkelt konton med ClickUps över 10 flexibla CRM-vyer för enkel Ordna enkelt konton med ClickUps över 10 flexibla CRM-vyer för enkel

Begränsningar för ClickUp

Anpassningsmöjligheterna kan vara överväldigande för vissa

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen (åtminstone inte ännu!).

Vissa andra CRM-system i denna lista kan vara mer lämpade för stora företag.

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid

Obegränsad plan : 7 dollar per användare och månad

Affärsplan : 12 dollar per användare och månad

Business Plus-plan : 19 USD per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för mer information!

ClickUp kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Salesforce

Via Salesforce

Salesforce är en ledande CRM-produkt som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för försäljning, marknadsföring och kundservice. Även om det är ett av de dyrare alternativen på denna lista, förlitar sig företag på Salesforce för att stärka sina marknadsföringsstrategier och hantera kampanjer i flera kanaler.

Dess riktade meddelanden, mätbara kampanjresultat, integrerade leadhantering, anpassningsbara instrumentpaneler och avancerade integrationer gör det möjligt för marknadsföringsteam att blomstra och hjälpa säljteam att säkra fler affärer.

Salesforces bästa funktioner

Se hur bra ditt team presterar med lättförståeliga grafer och diagram

Arbeta tillsammans med ditt team på projekt med hjälp av ett specialverktyg som kallas social feed.

Tilldela automatiskt nya kunder till rätt teammedlem för hantering

Ta reda på vad folk säger om ditt företag på Facebook och Twitter, allt på ett och samma ställe.

Skapa och skicka anpassade e-postkampanjer till dina kunder med bara några få klick

Ställ in påminnelser och uppgifter för dig själv och ditt team så att du aldrig missar en viktig deadline.

Begränsningar i Salesforce

Vissa användare klagar över höga priser och dolda kostnader.

Upplev en brant inlärningskurva och problem med användaracceptans

Lägg mycket tid på att administrera systemet

Vill du ha en gratisversion som många andra CRM-alternativ?

Priser för Salesforce

Essentials : 25 dollar per användare och månad

Professional : 75 dollar per användare och månad

Enterprise : 150 dollar per användare och månad

Obegränsat: 300 USD per användare och månad

Salesforce-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

3. HubSpot

Via HubSpot

HubSpot är ett CRM-program som fokuserar på inbound-marknadsföring och försäljning. Detta allt-i-ett-marknadsföringsverktyg hjälper också till att hantera kundrelationer. Men dess avancerade gränssnitt och användbara integrationer gör det möjligt för marknadsföringsteam att få detaljerade analyser och spåra kampanjer – allt med hjälp av andra verktyg.

HubSpots bästa funktioner

Se diagram och grafer över alla personer som är intresserade av att köpa från dig och hur nära de är att göra ett köp.

Kommunicera med dina kunder via livechatt, e-post eller genom att boka ett möte med dem.

Förvara alla dina viktiga dokument på ett ställe och dela dem med ditt team

Arbeta med andra populära verktyg som Microsoft Dynamic, Slack och Jira, allt i en och samma app.

Använd mallar för att snabbt och enkelt skapa professionella e-postmeddelanden och dokument

Få påminnelser om uppgifter du behöver göra så att du aldrig glömmer att följa upp med en kund.

HubSpots begränsningar

Vissa tycker att prissättningen kan vara förvirrande.

Upplev hur priserna snabbt stiger

Hantera den kostnadsfria planen som saknar ordentlig support

Vissa säger att det inte har lika många funktioner som andra CRM-program.

HubSpot-priser

Gratis plan

Starter : 50 $/månad för varje produkt

Professional : Minst 400 USD/månad för upp till fem användare

Enterprise: Minst 1 200 USD/månad för upp till tio användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 600 recensioner)

4. Zendesk Sell

Via Zendesk

Zendesk Sell är en CRM-produkt som integreras med Zendesks välkända kundtjänstprodukter. Användarna uppskattar Zendesk för dess utmärkta mobilappar som möjliggör analys, spårning och rapportering när man är på språng. Dessutom erbjuder Zendesk omfattande analyser och rapportering för att säkerställa att marknadsföringsinsatserna inte går till spillo.

Denna avancerade plattform kan spåra saker som användarnöjdhet och svarstider. Och precis som andra verktyg i denna lista har den detaljerade inbyggda enkäter och formulär som hjälper till att organisera kundfeedback.

Zendesk Sells bästa funktioner

Håll koll på dina kundinteraktioner, inklusive samtal, e-postmeddelanden och möten

Använd försäljningsprognoser för att förutsäga hur mycket pengar du kommer att tjäna i framtiden

Dela anteckningar och samarbeta med ditt team om kundkonton

Få insikter om din försäljningsprestanda med visuella rapporter

Skicka personliga e-postkampanjer till kundgrupper

Använd mobilappen för att komma åt kundinformation och arbeta med affärer var du än befinner dig.

Begränsningar för Zendesk Sell

Vissa upplever att det tar lite tid att lära sig

Användarna tycker att det kan bli dyrt om de vill använda de mer avancerade funktionerna.

Kan vara svårt att kontakta kundsupporten

Priser för Zendesk Sell

Team : 19 dollar per användare och månad

Tillväxt : 49 dollar per användare och månad

Professional : 99 $ per användare och månad

Enterprise: Från 150 dollar per användare och månad

Zendesk Sell – betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

5. Zoho CRM

Via Zoho

Zoho CRM är CRM-delen av Zohos ekosystem av affärsapplikationer. Många marknadsföringsteam uppskattar det eftersom det passar team av olika storlek. Zoho kan också effektivisera försäljningsprocesser och kundsupportteamets arbetsflöden.

Zoho bästa funktioner

Låt appen göra en del av jobbet åt dig genom att automatiskt skicka e-postmeddelanden och följa upp potentiella kunder.

Skapa särskilda webbplatser där dina kunder kan få tillgång till information och hålla sig uppdaterade.

Svara på e-postmeddelanden från alla dina olika e-postkonton utan att behöva växla mellan appar

Se allt som händer med dina försäljningar på ett ställe med grafer och diagram

Håll koll på alla dina kundmöten och samtal i en kalender så att du aldrig missar ett möte.

Få ett meddelande när en kund utför en specifik åtgärd, till exempel öppnar ett e-postmeddelande eller fyller i ett formulär.

Zoho-begränsningar

Vissa har svårt med den omfattande anpassning som krävs för att komma igång.

Hantera formulär som inte är optimerade för konverteringar

Användarna tycker att Zoho erbjuder många funktioner, men att de börjar sakna komplexitet när kraven ökar.

Erfarenheten är begränsad inom kundsupport

Zoho-priser

Standard : 14 dollar per användare och månad

Professional : 23 USD per användare och månad

Enterprise : 40 dollar per användare och månad

Ultimate: 52 dollar per användare och månad

Zoho-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 200 recensioner)

6. Monday. com

Monday har baserat sin CRM-programvara på sin befintliga samarbetsplattform. Detta CRM-verktyg hjälper till att förenkla kundhanteringen med funktioner som affärsspårning, marknadsföringsautomatisering och försäljningspipeline-tavlor.

Detta är idealiskt för marknadsföringsteam som vill få insikt i hur kunderna rör sig genom hela resan. Dessutom använder Monday ROI-rapportering och kundsegmentering för att hjälpa till att spåra marknadsföringskampanjens framsteg.

Monday. com bästa funktioner

Håll koll på dina leads, affärer och kunder på ett och samma ställe

Skapa anpassade fält för att spåra den information som är viktigast för dig

Använd aktivitetsloggar för att se en historik över alla kundinteraktioner

Samarbeta med ditt team om affärer och kundkonton

Skicka och ta emot e-post direkt från appen

Använd automatisering för att effektivisera dina arbetsflöden

Monday. com begränsningar

Kräver minst tre licenser för alla betalda abonnemang

Begränsar antalet automatiseringar per månad

Begränsar HIPAA-kompatibilitet och vissa säkerhetsfunktioner till Enterprise-planen

Erbjuder begränsade funktioner i lågprisabonnemang

Monday. com prissättning

Basic : 10 dollar per användare och månad

Standard : 14 dollar per licens och månad

Pro : 24 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta försäljning

Monday. com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

7. MailChimp

Via MailChimp

Mailchimp har utökat sin plattform för e-postmarknadsföring och automatisering till ett fullfjädrat CRM-system. Om du letar efter ett användarvänligt och avancerat program för e-postmarknadsföring är MailChimp ett utmärkt val för hantering av marknadsföringskampanjer och mycket mer.

Med hundratals anpassningsbara e-postmallar och enkla automatiseringsverktyg för att effektivisera rutinuppgifter kommer marknadsföringsteam att uppskatta MailChimp. Dessutom har detta CRM-verktyg för marknadsföring analyspaneler så att marknadsföringsteam enkelt kan segmentera, rikta in sig på och hantera prenumerantlistor.

Mailchimp bästa funktioner

Håll koll på all information om dina kunder på ett och samma ställe, inklusive deras kontaktuppgifter och köphistorik.

Använd taggar och segment för att gruppera dina kunder utifrån deras intressen och beteenden.

Skapa personliga e-postmeddelanden och landningssidor med Mailchimps dra-och-släpp-redigerare

Ställ in automatiska e-postmeddelanden för att välkomna nya kunder eller följa upp leads

Övervaka dina försäljningar och kundengagemang med interaktiva rapporter

Använd integrationer med andra verktyg, såsom sociala medieplattformar och e-handelsplattformar.

Begränsningar för Mailchimp

Begränsar organiseringen av kontakter till kategorier eller taggar

Kräver att användarna skapar egna mallar

Har ett gränssnitt som kan upplevas som klumpigt och otympligt för vissa användare

Inte tillräckligt för att proaktivt hantera försäljning, support eller andra kundinteraktionsprocesser

Mailchimp-priser

Gratis plan

Essentials : 13 dollar per månad

Standard : 20 dollar per månad

Premium: 350 dollar per månad

Mailchimp-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 16 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 16 000 recensioner)

8. SugarCRM

Via SugarCRM

SugarCRM är en CRM-produkt som fokuserar på kundupplevelsen i flera kanaler. Den passar bra för marknadsföringsteam tack vare sin helhetsbild av kundresan. SugarCRM har också avancerade verktyg för hantering av marknadsföringskampanjer, såsom automatisering av arbetsflöden och lead-routing.

Dessa funktioner gör det möjligt för marknadsföringsteam att samarbeta bättre och i slutändan leverera personliga upplevelser till kunderna.

SugarCRM:s bästa funktioner

Se alla gånger dina kunder har interagerat med ditt företag, så att ditt säljteam kan nå ut vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Låt dina kunder hjälpa sig själva genom att ge dem tillgång till en personlig webbplats där de kan hitta svar på sina frågor.

Upptäck problem tidigt med ett verktyg som hjälper dig att spåra kundklagomål och se vad som behöver åtgärdas.

Skapa dina egna specialsidor och e-postmeddelanden för att få fler att intressera sig för ditt företag.

Få ett meddelande när en kund klickar på en länk eller fyller i ett formulär, så att du kan följa upp med dem.

Se en lista över alla uppgifter du behöver göra, så att du aldrig glömmer att följa upp med en kund.

SugarCRM:s begränsningar

Vissa tycker att konfigurationen och installationen är svår och tidskrävande.

Användarna tycker att gränssnittet är rörigt och svårt att navigera i.

Du måste köpa tillägg för att få ut mesta möjliga av programvaran.

Tycker att priset är högt, särskilt i de övre prisklasserna

Priser för SugarCRM

Professional : 52 dollar per användare och månad

Sell : 80 dollar per användare och månad

Serve : 80 dollar per användare och månad

Enterprise : 85 dollar per användare och månad

Marknad: 1 000 dollar per månad

SugarCRM-betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 300 recensioner)

9. Freshworks

Via Freshservice från Freshworks

Freshworks CRM kombinerar försäljnings- och marknadsföringsautomatisering med AI-drivna insikter. Det hjälper tjänsteföretag att centralisera kundengagemanget och använder funktioner som 360-graders kundvy för att få en fullständig bild av pipeline. Företag av alla storlekar kommer att uppskatta detta marknadsföringsverktyg för CRM som ökar intäkterna och förbättrar kundnöjdheten.

Freshworks bästa funktioner

Låt appen berätta vem som är mest benägen att köpa från dig genom att betygsätta varje potentiell kund.

Ta reda på hur intresserad en kund är innan du pratar med dem genom att kontrollera hur de har interagerat med ditt företag.

Skicka massmejl, men anpassa varje mejl efter mottagaren

Håll koll på allt du behöver göra för varje potentiell kund, allt på ett och samma ställe.

Ställ in automatiska svar på vanliga frågor så att du kan spara tid.

Se en kalender med alla möten du har med potentiella kunder

Begränsningar för Freshworks

Vissa rapporterar att användargränssnittet inte är lika modernt som hos vissa konkurrenter.

Gör vissa åtgärder tråkiga

Begränsningar för anpassning av CRM-rapporteringspanelen

Saknar användarforum

Priser för Freshworks

Gratis plan

Tillväxt : 15 dollar per användare och månad

Pro : 39 dollar per användare och månad

Enterprise: 69 dollar per användare och månad

Freshworks betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

10. Pipedrive

Via Pipedrive

Pipedrives CRM fokuserar på pipelinehantering och försäljningsproduktivitet.

Pipedrives bästa funktioner

Se hur bra ditt team presterar med grafer och diagram som visar deras framsteg.

Sätt upp mål för ditt team och för varje person, och se hur nära ni är att uppnå dem.

Se allt du behöver göra under dagen på ett och samma ställe, antingen som en lista eller i en kalender.

Gör det enklare att skicka e-post till dina kunder genom att använda färdiga mallar eller skapa egna.

Få aviseringar när du har en ny uppgift eller när en kund vidtar en specifik åtgärd, så att du aldrig glömmer att följa upp.

Se alla pågående affärer så att du vet vilka som behöver mest uppmärksamhet.

Begränsningar för Pipedrive

Erbjuder endast CRM-programvara och inga andra affärsverktyg

Har begränsad flexibilitet när det gäller verktyg och funktioner

Synkroniseras klumpigt mellan e-postprogram

Pipedrive-priser

Essential : 14,90 dollar per användare och månad

Avancerad : 24,90 dollar per användare och månad

Professional : 49,90 dollar per användare och månad

Enterprise: 99 dollar per användare och månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

Välj ett marknadsförings-CRM som fungerar bäst för hela din avdelning

Det är vår lista! Om du vill optimera din försäljningskanal, automatisera uppgifter och få insiktsfull kunddata kan du välja ett av dessa CRM-verktyg för marknadsföring. Att välja rätt CRM-programvara som är anpassad efter ditt företags behov är avgörande för att bygga och hantera effektiva kundrelationer.

Och om du behöver en smidig integration i din marknadsföringsstrategi som inte bara erbjuder en CRM-lösning, utan också en centraliserad plattform för produktivitet och samarbete – då har vi verktyget för dig.

Använd ClickUp för att öka din effektivitet, kundnöjdhet och intäkter med dess anpassningsbara vyer och enkla kommunikationsfunktioner som förhindrar att viktiga detaljer går förlorade.

Sätt ditt marknadsföringsteam på en verkligt samarbetsinriktad plattform redan idag och skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta!