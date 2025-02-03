De 12 bästa programvarorna för produktmarknadsföring 2025

I verkligheten är köparens resa mot en produkt inte en rak, trattformad väg. Den liknar snarare en slingrande motorväg full av oväntade omvägar. Det är produktmarknadsföringschefernas ansvar att guida passagerarna mot destinationen – att köpa din produkt. ?️

Från att presentera produkten för potentiella kunder till att kommunicera med andra avdelningar om storskaliga marknadsföringskampanjer måste du jonglera med dussintals rörliga delar för att tillgodose köparens ständigt föränderliga behov. ?

Det är här produktmarknadsföringsverktyg kommer in som dina pålitliga hjälpredor. De hjälper dig att övervaka och hantera dina marknadsföringsinsatser, oavsett deras omfattning.

Vi har genomsökt marknaden och valt ut de 12 bästa programvarorna för produktmarknadsföring. Kolla in vår lista för att hitta det perfekta verktyget för att öka synligheten för din produkt och öka försäljningen!

Vad är produktmarknadsföringsprogramvara?

Produktmarknadsföringsprogramvara är en uppsättning verktyg som är utformade för att hjälpa produktmarknadsförare att planera, genomföra och analysera sin produktmarknadsföringsstrategi. Den innehåller vanligtvis funktioner som kampanjplanering och -hantering, marknadsundersökningar, budgetering och automatisering. ?

Vad ska du leta efter i produktmarknadsföringsprogram?

När du väljer produktmarknadsföringsprogramvara bör du tänka på följande kriterier:

Intuitivt gränssnitt : Verktyget måste vara användarvänligt och hjälpa dig att hantera flera kampanjer, dokumentera marknadsundersökningar och utföra produktmarknadsföringsaktiviteter med lätthet.

Anpassning : Programvaran bör vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas efter dina unika marknadsföringsbehov och mål.

Samarbete : Det måste möjliggöra smidig kommunikation inom och mellan teamen.

Integration : Du bör kunna använda dina favoritverktyg tillsammans med programvaran.

Automatisering : Genom att eliminera repetitiva uppgifter får du mer tid att fokusera på helheten.

Analys: Produktmarknadsföringsverktyget bör ha rapporteringsfunktioner för att spåra din pipeline och mäta framgången för dina kampanjer.

Produktmarknadsföringsverktyg hjälper dig att nå en bredare publik, kommunicera med befintliga kunder och kollegor samt fatta välgrundade beslut för att maximera produktens livscykel och lönsamhet. En stabil marknadsföringsplattform effektiviserar hela processen och sparar värdefull tid, arbete och resurser. ?

Ta en titt på våra favoritprogramvaror för produktmarknadsföring och ta reda på alla sätt de kan hjälpa dina kampanjer. Några av våra val, såsom ClickUp, erbjuder allt-i-ett-lösningar för produktmarknadsföring, medan andra, såsom Omnisend, Typeform och Userpilot, fokuserar på specifika marknadsföringsaspekter.

Håll koll på alla aspekter av dina marknadsföringskampanjer med ClickUp.

ClickUp är ett kostnadsfritt, mycket skalbart projektledningsverktyg för produktmarknadsföringsteam av alla storlekar och inom alla branscher. Oavsett om det gäller strategibyggande, evenemangsmarknadsföring eller kampanjhantering fungerar plattformen som ett kontrollrum för allt ditt marknadsföringsarbete. ?️

Du kan komma igång med din produktmarknadsföringskampanj på några minuter med ClickUp Marketing Plan Template. Mallen hjälper dig att sätta upp tydliga mål och prioriteringar med uppnåeliga mål. Du kan också effektivisera specifika aspekter av dina marknadsföringsaktiviteter med mallar för designbriefs, produktlanseringsplaner, kundresekartor och mycket mer!

För att få kunderna att uppmärksamma en nyutvecklad produkt krävs samarbete mellan olika avdelningar. Med ClickUp kan du enkelt organisera och övervaka ditt teams arbete och projektstatus med hjälp av över 15 olika vyer.

Med arbetsbelastningsvyn kan du till exempel bedöma individuell kapacitet, tilldela eller omfördela arbete och ta bort överflödiga uppgifter i hierarkin. Lägg till checklistor, kommentarer och bilagor för att underlätta samarbetet mellan teamen. ☘️

Tidslinje- och Gantt-vyerna är mycket illustrativa och gör det möjligt för dig att hålla koll på snäva marknadsföringsdeadlines och scheman. Oavsett vy kan du enkelt anpassa nästan alla element med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.

För att ytterligare förbättra ditt arbetsflöde kan du integrera ClickUp med din e-post, CRM eller annan programvara och införa automatiska rutinåtgärder, såsom ändringar av ansvariga och statusuppdateringar.

ClickUps bästa funktioner

Anpassade fält och vyer

Automatisera repetitiva uppgifter

Checklistor, kommentarer och bilagor för att agera på kundernas feedback

Anpassade instrumentpaneler för att följa framstegen

Inbyggd integration med över 50 verktyg och ytterligare 1 000 via Zapier.

Tillgänglig på webben och i mobilen

Färdiga mallar utformade för produktmarknadsförare

Förstklassiga rapporterings- och analysverktyg för att bygga en marknadsföringsstrategi

Begränsningar för ClickUp

Det stora antalet funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Stora datamängder kan ta lite längre tid att ladda.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Amplitude

via Amplitude

Tänk på Amplitude som din uppslagsbok om kundbeteende, full av värdefulla insikter om hur dina kunder interagerar med din produkt. Denna kunskap gör det möjligt för dig att finjustera dina marknadsföringsinsatser och i slutändan driva försäljning och tillväxt.

Amplitude ger en djup förståelse för hela kundresan, från förvärv till retention, med hjälp av maskininlärning för att avslöja trender och mönster. Det hjälper dig att fatta välgrundade marknadsföringsbeslut med sina fyra verktyg:

Analys: Lär känna dina kunder och deras beteende på djupet Målgrupper: Samla in förstahandsdata för att anpassa din produkt och hur du marknadsför den. Experimentera: Testa strategier med olika målgruppssegment. CDP (Customer Data Platform): Förbättra datakvaliteten, synkronisera data mellan olika tekniker och upptäck nya målgrupper.

Amplitudes bästa funktioner

Marknadsföringsvänligt analysverktyg

Heltäckande visualisering av kundresan

Möjlighet att experimentera med olika målgruppssegment

Beteendekohortering

Integrationer med annonsnätverk

Integreras med över 100 verktyg, inklusive andra marknadsföringsplattformar.

Begränsningar i omfattning

Amplitude-priser (Analytics)

Starter : Gratis

Growth : Priserna lämnas på begäran.

Enterprise: Pris tillgängligt på begäran

Amplitude-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

3. Omnisend

via Omnisend

Omnisend är en kraftfull marknadsföringsplattform för e-handel som utnyttjar kunddata för att förbättra annonsinriktningen, få in nya leads och öka konverteringarna. Dess automatiserade e-post- och SMS-kampanjer hjälper dig att lyckas med omnikanal-kundkommunikation! ☎️

Att skapa anpassade e-postmeddelanden är en barnlek med Omnisend. Du kan skapa segment för variabler som livscykelstadier, beteende och engagemang. Introducera och anpassa popup-fönster, landningssidor och teasers för att fånga uppmärksamhet. Använd försäljningspanelen för att spåra dina kampanjer och automatiseringsrapporter och ta reda på vad som fungerar för din målgrupp.

Omnisend har ett omfattande bibliotek med mallar för kundkommunikation som hjälper dig att skapa professionella meddelanden utan större ansträngning. Bläddra i automatiseringsbiblioteket för att utforska spännande färdiga arbetsflöden!

Omnisends bästa funktioner

Omnikanalskommunikation

Anpassningsbara e-postmeddelanden och arbetsflöden

Försäljningsdashboard för rapportering

Konton för flera butiker

Över 80 integrationer, inklusive e-handelsverktyg

Omnisends begränsningar

Omnisends priser

Gratis

Standard : 16 $/månad

Pro: 59 $/månad

Omnisend-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

4. Typeform

via Typeform

Den mening som bäst beskriver Typeform är den som företagets produktmarknadschef Chris Cooning har formulerat: ”Det är som en schweizisk armékniv för datainsamling. ” Det är ett mångsidigt verktyg som gör det möjligt att skapa multifunktionella formulär för insamling av användardata. ?

Kom igång med din produktmarknadsföring med hjälp av några av Typeforms mallar, som omfattar allt från formulär för insamling av leads och kundfeedback till kundnöjdhetsundersökningar. Skapa iögonfallande formulär med ditt varumärke och bädda in dem på strategiska platser för att generera fler leads och samla in värdefull information från din målgrupp.

Du kan låsa upp en hel värld av funktioner genom att integrera med dina favoritverktyg för CRM, automatisering och samarbete. Poängsätt leads, utlösa uppföljningar, skapa betalningsgateways och bygg ditt ideala arbetsflöde!

Typeform arbetar för närvarande med en annan produkt, Typeform Labs, som använder AI för att revolutionera kundinteraktioner och göra dem mer personliga och engagerande.

Typeforms bästa funktioner

Mångsidiga formulärmallar

Många anpassningsalternativ

Integreras med över 120 verktyg

Samtal ansikte mot ansikte med din publik med funktionen VideoAsk.

Begränsningar för Typeform

Priser för Typeform

Gratis

Basic : 25 $/månad

Plus : 50 $/månad

Företag : 83 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

*Angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Typeform-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

5. Optimizely

via Optimizely

Om dina marknadsföringsinsatser kretsar kring skapande av innehåll kan Optimizely vara en idealisk lösning. Programvarans Content Marketing Platform (CMP) låter dig spåra dina projekt med en praktisk kalenderfunktion. Använd plattformen för att hantera team och uppgifter och få användbara insikter om dina kampanjer. Optimizely främjar också samarbete inom innehållsteamet med funktioner som redigering i appen.

CMP erbjuder tre egna produkter:

Orchestrate: För planering, skapande och publicering av engagerande innehåll för din webbplats eller : För planering, skapande och publicering av engagerande innehåll för din webbplats eller sociala medier Experiment: För att ställa in A/B-tester för webb- och funktionsförsök, generera beteendeinsikter och optimera innehållet för att få de resultat du vill ha. Monetize: För att skapa personliga e-handelsupplevelser som maximerar vinsten

Optimizelys bästa funktioner

Skapande och redigering av innehåll

Testning och innehållsoptimering

Kalender för schemaläggning

Samarbetsverktyg

Prestationsanalys

Inbyggd integration med över 100 appar

Optimizelys begränsningar

Ej tillgängligt på mobila enheter.

Begränsade rapporterings- och instrumentpanelfunktioner

Optimizely-priser (CMP)

Start : Gratis

Hantera : 79 $/månad per användare

Skapa : Anpassade priser

Orchestrate: Anpassade priser

Optimizely-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: N/A

6. Userpilot

via Userpilot

Userpilot är ett marknadsföringsverktyg för att anpassa och förbättra användarupplevelsen av din produkt. Det ger viktiga insikter om beteendedata och hjälper dig att utnyttja den maximala potentialen i varje steg av köparens resa.

Plattformens produktmarknadsföringsverktyg hjälper dig att:

Spåra och analysera kampanjens framsteg Engagera nya och befintliga användare Få värdefull feedback från användare

Med Userpilot kan du skapa personliga onboarding-upplevelser för användare för att hjälpa dem att förstå produktens värde redan från början. Kontrollera dina meddelanden för att maximera produktanvändningen. Observera engagemanget och behåll kunderna genom att erbjuda värde, till exempel nya funktioner eller plattformsassistans.

Userpilot gör det enkelt att hantera marknadsföringsresurser – samla in användningsdata och andra viktiga uppgifter, identifiera de främsta orsakerna till kundbortfall och förbered din produkt för framgång! ✊

Userpilots bästa funktioner

Automatisk användningsspårning

Produktanalys och måluppföljning

Personlig användarintroduktion

Tillväxtexperiment för kundsegment

Insamling av feedback

Begränsningar för Userpilot

Få inbyggda integrationer (åtta per juni 2024)

Begränsade anpassningsmöjligheter

Tillfälliga tekniska problem

Priser för Userpilot

Starter : Från 249 $/månad (årlig faktureringsmodell)

Growth : Priserna tillhandahålls på begäran.

Enterprise: Pris tillgängligt på begäran

Userpilot-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

7. Mixpanel

via Mixpanel

Mixpanel är ett produktanalysverktyg som främst riktar sig till SaaS-företag. Plattformen hjälper dig att övervaka användarnas interaktion med din applikation, spåra vanliga konsumentvanor och friktionspunkter samt fatta meningsfulla marknadsföringsbeslut för att underlätta produktens tillväxt.

Team älskar Mixpanel på grund av dess rena och interaktiva användargränssnitt. Mätvärdena på företagsnivå visas med tydlighet, men du kan också använda de tillgängliga filtren för att visa insikter för en specifik produkt eller aspekt. Mixpanels test- och rapporteringsfunktioner ger dig den information du behöver för att fatta viktiga beslut för din målmarknad med självförtroende.

Produktutveckling och marknadsföring är överlappande områden, men det senare har unika rapporteringsbehov – och Mixpanels skapare förstår detta väl. Nyligen introducerade företaget funktionen Marketing Analytics för att hjälpa marknadsförare att få skräddarsydda insikter och samarbeta smidigt med produktavdelningen.

Mixpanels bästa funktioner

Verktyg för produkt- och marknadsanalys

Interaktivt användargränssnitt

Datafilter

Omfattande rapporteringsverktyg

Över 100 färdiga integrationer

Begränsningar för Mixpanel

Mixpanels priser

Starter : Gratis

Tillväxt : Från 20 $/månad

Enterprise: Från 833 $/månad

Mixpanel-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

8. Salesforce

via Salesforce

Om du är intresserad av CRM är du förmodligen bekant med namnet Salesforce. Det är inte ett enda verktyg, utan en rad produkter som är utformade för att hjälpa dig att förstå dina kunder, utveckla din produkt och frigöra din verksamhets fulla potential. ?

En av lösningarna är Marketing Cloud, som är fullspäckad med funktioner för produktmarknadsföringsrelaterade processer, såsom:

Lagring och organisering av kunddata

Automatisera leveransen av innehåll över olika kanaler

Använd AI-driven analys för att optimera kampanjens resultat

Få realtidsdata för att anpassa viktiga konsumentögonblick

Skapa VIP-upplevelser för de mest lojala kunderna

Genom att kombinera med andra Salesforce-verktyg kan du få tillgång till fler funktioner som hjälper dig att nå dina marknadsföringsmål. Du kan till exempel använda plattformen för att spåra leads, skala upp eller ner kundtjänstprocesser och utveckla CRM-appar utan kodning.

Salesforce bästa funktioner

Dedikerade marknadsföringsautomatiseringar

AI-driven analys

Realtidsinsamling av kunddata

Innehållshantering och automatisering av leverans

Webb- och mobil tillgänglighet

Begränsningar i Salesforce (Marketing Cloud)

Priser för Salesforce

Salesforce har ett komplicerat prissättningssystem med olika prisnivåer för varje kombination av produkter och funktioner. Se deras officiella prissättningssida för mer information.

Salesforce-betyg och recensioner (Marketing Cloud)

G2 : 4,0/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

9. Semrush

via Semrush

Semrush är en mångsidig programvarusvit som passar både nybörjare och erfarna digitala marknadsförare. Den är fullspäckad med verktyg och funktioner som hjälper företag att optimera sin online-närvaro, driva organisk och betald trafik och få värdefulla och användbara marknadsinsikter.

Med Semrush kan du låsa upp en skattkista av sökord som är relevanta för din produkt och använda dem för att skapa engagerande innehåll för dina marknadsföringskampanjer. Programvaran erbjuder också verktyg för att optimera din närvaro på sociala medier och resultatet av dina betalda annonser.

Det är också ett ovärderligt verktyg för att undersöka konkurrenter, eftersom det ger dig en inblick i deras webbplatser och strategier. Använd denna kunskap för att förfina din egen marknadsföringsstrategi och skaffa dig en konkurrensfördel.

Semrushs bästa funktioner

SEO-verktyg för insikt om webbplatsbesökare

Hjälp med att skapa innehåll

Programvara för konkurrentanalys

Budgetoptimering

Anpassningsbar rapportering och datavisualisering

Inbyggd integration med över 20 verktyg

Mobil- och webbversioner

Semrushs begränsningar

Semrush-priser

Pro : 99,95 $/månad

Guru : 191,62 $/månad

Företag: 374,95 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Semrush-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

10. Process Street

via Process Street

Process Street är en plattform för processhantering som gör det möjligt för produktmarknadsförare att skapa, hantera och automatisera uppgifter och gruppera dem i effektiva AI-drivna arbetsflöden. Verktyget hjälper dig att utveckla en strukturerad strategi för planering, genomförande och optimering av marknadsföringskampanjer.

Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att skapa marknadsföringsflöden som passar specifika behov. Process Street har några standardmallar som hjälper dig att komma igång, men du kan också skapa egna flöden från grunden.

Process Street har många verktyg för att optimera dina marknadsföringskampanjer med hjälp av effektiva data. Övervaka framsteg, spåra viktiga prestationsindikatorer och samla in ytterligare kundinformation med hjälp av formulär.

En annan anmärkningsvärd funktion i Process Street är Pages, en enkel dokumentredigerare. Använd den för att skapa en omfattande och uppdaterad kunskapsbas för ditt produktmarknadsföringsteam!

Process Streets bästa funktioner

Enkel arbetsflödeskonfiguration med AI

Enkel men effektiv dra-och-släpp-gränssnitt med checklistor

Formulär och analyser

Dussintals inbyggda integrationer

Process Streets begränsningar

Process Street-priser

Startup : 100 $/månad

Pro : 415 $/månad

Enterprise: 1 660 $/månad

Process Street-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

11. ProProfs Survey Maker

Via ProProfs Survey Maker

ProProfs Survey Maker är ett produktmarknadsföringsverktyg som hjälper dig att samla in användarfeedback och få insikter om kundernas åsikter. Använd det för att bättre förstå kundernas behov, mäta nöjdhetsnivåer och identifiera områden som behöver förbättras för att optimera produkter, kampanjer eller processer.

ProProfs Survey Maker – de bästa funktionerna

Skapa enkäter på några minuter

Generera insikter med realtidsdataanalys

Få tillgång till moderna undersökningsteman och mallar

Integrera med över 100 appar, inklusive ProProfs Knowledge Base och ProProfs Quiz Maker.

Begränsningar för ProProfs Survey Maker

Ingen mobilversion

Begränsad anpassning

Priser för ProProfs Survey Maker

Essentials : 19 $/månad (faktureras årligen)

Plus : 49 $/månad (faktureras årligen)

Premium: 99 $/månad (faktureras årligen)

ProProfs Survey Maker – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

12. Hotjar

Via Hotjar

Hotjar är en kraftfull plattform för produktmarknadsförare som ger praktiska insikter om användarnas beteende. Med den kan du samla in data och feedback om besökarnas upplevelse på din webbplats – inklusive de områden där de klickar, scrollar eller flyttar muspekaren – och använda dem för att maximera produktens framgång.

Hotjars bästa funktioner

Heatmaps för att visualisera användarbeteende

Inspelningar av användarnas åtgärder och aktiviteter

Onlineundersökningar för att samla in feedback

Trattanalys och optimering av konverteringsfrekvens (CRO)

Hotjars begränsningar

Ingen integration med programvara för kundrelationshantering (CRM)

Brist på kundsegmentering

Hotjar-priser

Grundläggande : Gratis

Plus : 32 $/månad

Företag: 80 $/månad

Skala: 171 $/månad

Hotjar-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

ClickUp: Den bästa produktmarknadsföringsprogramvaran för ditt team

Produktmarknadsföringsprogramvara är din pålitliga följeslagare i det vidsträckta marknadsföringslandskapet, som en pålitlig guide som leder upptäcktsresande genom okända territorier. Skapa ett gratis konto i ClickUp för att upptäcka dolda skatter av konsumentförståelse, skapa effektfulla kampanjer och driva ditt företag till nya höjder. ?