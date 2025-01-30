De 15 bästa gratisverktygen för konkurrentanalys för företag 2025

Att bygga upp och upprätthålla en stark online-närvaro är en utmaning, ungefär som att odla en frisk växt i en fullsatt trädgård. Men precis som ett bra set med trädgårdsredskap kan göra hela skillnaden, kan verktyg för konkurrentanalys hjälpa ditt företag att blomstra online. ?️

De visar hur ditt företag står sig mot konkurrenterna och ger dig inblick i deras strategier – från SEO och sociala medier till e-postmarknadsföring.

Låna en sida från Steve Jobs bok: ”Bra konstnärer kopierar. Stora konstnärer stjäl.” Målet här är att lära sig av dina konkurrenters styrkor och svagheter och sedan anpassa dessa lärdomar till ditt företag.

Är du redo att öka din digitala närvaro? I den här artikeln har vi sammanställt de 15 bästa gratis (och betalda) verktygen för konkurrentanalys för 2024 och framåt. Dessa hjälper dig att bygga upp en blomstrande online-närvaro, så att ditt företag kan sticka ut från konkurrenterna.

Olika verktyg för konkurrentanalys är specialiserade på olika områden, och det är viktigt att ta hänsyn till ditt företags behov och mål när du väljer rätt verktyg.

Med det i åtanke är här några viktiga områden att tänka på under din utvärdering:

Enkelhet: Verktyget ska vara användarvänligt och lättförståeligt. Du vill inte behöva lägga all din tid på att lista ut hur det fungerar.

Omfattande data: Beroende på verktygets primära användningsområde bör det erbjuda en rad funktioner för att analysera dina konkurrenters strategier och ge dig praktiska insikter som du kan använda för att förbättra din egen verksamhet.

Datavisualisering : Välj ett verktyg som presenterar data i ett lättförståeligt visuellt format. Detta kan hjälpa dig att bättre tolka och använda informationen. Välj ett verktyg som presenterar data i ett lättförståeligt visuellt format. Detta kan hjälpa dig att bättre tolka och använda informationen.

Integrationer: Om du behöver verktyget för att arbeta med specifik affärsprogramvara, kontrollera om det har inbyggda integrationer som gör processen enkel och smidig.

Pris: Fundera på hur mycket du är villig att spendera. Vissa verktyg är gratis, medan andra kostar pengar men erbjuder fler funktioner. Väg kostnaderna mot fördelarna för att hitta en lösning som ger valuta för pengarna.

Utbildningsmaterial och support: Välj ett verktyg som har en bra Välj ett verktyg som har en bra kunskapsbas och kundservice. Dessa kommer att vara till hjälp om du stöter på problem eller behöver hjälp med att förstå hur verktyget fungerar.

Att veta vad dina konkurrenter håller på med är som att ha ett hemligt vapen i din verktygslåda. Men med så många verktyg på marknaden kan det kännas överväldigande att hitta de rätta.

Vi hjälper dig att sålla bland all information. Här är de 15 bästa verktygen för konkurrentanalys som du bör överväga att använda under 2024.

Bäst för hantering av konkurrensanalys wiki

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att komma igång med ditt nästa samarbete.

ClickUp är ditt allt-i-ett-verktyg för att hantera dina konkurrentanalyser.

En av dess mest framstående funktioner är det inbyggda whiteboardverktyget ClickUp Whiteboards – ett samarbetsutrymme för att analysera konkurrenters strategier. Med funktioner som pennverktyg, klisterlappar, markeringspennor och tankekartor kan du visualisera dina tankar och upptäckter, brainstorma idéer och skissa på strategiska beredskapsplaner.

Sedan finns ClickUp Docs – en centraliserad hubb för att skapa och lagra dina dokument, inklusive forskningsplaner, marknads- och konkurrensundersökningsdata, konkurrentprofiler och affärsstrategier.

Du kan enkelt dela dessa dokument med ditt team, så att de kan lämna kommentarer och förslag direkt i dokumenten. Detta underlättar teamarbetet och håller alla uppdaterade. ✨

Men ClickUp nöjer sig inte med att organisera information. Det är också ett effektivt projektledningsverktyg för att genomföra dina marknadsföringsinsatser och strategier. Du kan dela upp dina affärsmål i genomförbara steg, delegera dem till ditt team, sätta deadlines och hålla koll på framstegen. Med ClickUp blir genomförandet av din strategi en strömlinjeformad och enkel process.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta ett tag för nya användare att lära sig alla ClickUps omfattande funktioner.

ClickUp AI är för närvarande inte tillgängligt i gratisversionen, men det finns tillgängligt via en kostnadsfri provperiod.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Similarweb

Bäst för att analysera marknadsandelar

via Similarweb

Similarweb är ett onlineverktyg för marknadsföring som ger dig en översikt över din webbplats sökprestanda och marknadsandel – och hur den står sig mot dina främsta konkurrenter.

Du kan spåra olika mätvärden såsom dagliga sidbesök, källor till söktrafik, besökstid, sidor per besök och avvisningsfrekvens. Oavsett om du vill optimera din SEO-strategi eller upptäcka nya samarbetsmöjligheter är Similarweb din självklara resurs. ?

Similarwebs bästa funktioner

Det har ett intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera i.

En Chrome-tillägg finns tillgängligt för konkurrentanalyser "på plats".

Plattformens databas uppdateras dagligen så att du kan hålla dig uppdaterad om trender.

Du får en översikt över de kanaler som bidrar till trafiken på dina konkurrenters webbplatser, till exempel direkt, e-post, hänvisningar, sociala medier, organisk sökning, betald sökning och displayannonser.

Det visar dig de mest betalda och organiska sökorden som dina konkurrenter rankas för.

Med det här verktyget kan du se de bästa hänvisningssidorna och källorna på sociala medier som genererar mest trafik för dina konkurrenter.

Du kan visualisera din webbplats prestanda jämfört med upp till fyra konkurrenter på ett ögonblick.

Begränsningar för Similarweb

Kan inte samla in data från webbplatser med låg trafik

Data från vissa länder ingår inte.

Ibland långsam Chrome-tillägg

Dyra betalda abonnemang

Priser för Similarweb

Startpaket: 149 USD/månad per användare

Professional: 399 $/månad per användare

Team: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Similarweb-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

3. Ahrefs

Bäst för SEO-analys

via Ahrefs

Ahrefs är en omfattande SEO-programvara som är utformad för att hjälpa dig optimera din webbplats organiska trafik. Detta konkurrensanalysverktyg hjälper dig hitta lönsamma sökord, upptäcka framgångsrikt nischinnehåll och spåra rankningsutvecklingen över tid.

Dessutom kan du få en bild av dina konkurrenters SEO-prestanda genom att visa deras organiska trafik, rankade sökord, hänvisande domäner och PPC-annonser.

Ahrefs är perfekt för SEO-byråer, innehållsmarknadsföringsteam och webbplatsägare som vill snabbt ranka innehåll på nya (och befintliga) webbplatser eller öka den totala organiska sökprestandan. ?

Ahrefs bästa funktioner

Låt dig utvärdera problem på din webbplats med rekommendationer för att åtgärda dem.

Ger dig insikter genom sökordsverktyget om dina konkurrenters sökord – inklusive sökvolym, svårighetsgrad, relaterade sökord och vanliga frågor.

Gör det möjligt för dig att spåra volymen av innehåll som publiceras av dina konkurrenter.

Visar dig de sökord som dina konkurrenter rankas för men inte du genom funktionen för innehållsgap.

Har ett Chrome-tillägg för att samla in sökordsinformation i realtid från Google-sökningar.

Låter dig se de högst rankade webbsidorna för din webbplats samt de på dina konkurrenters webbplatser.

Ger dig en översikt över kvantiteten och kvaliteten på dina konkurrenters bakåtlänkar.

Ahrefs begränsningar

Varje klick under sökordsforskningen förbrukar en kredit.

Gränssnittet kan kännas överväldigande för nya användare.

Det har begränsad data om lågvolymsnyckelord.

Det finns ingen gratisplan.

Ahrefs prissättning

Lite: Från 99 $/månad

Standard: Från 199 $/månad

Avancerat: Från 399 $/månad

Enterprise: Från 999 $/månad

Ahrefs betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (520+ recensioner)

4. BuzzSumo

Bäst för innehållsanalys

via BuzzSumo

BuzzSumo är ett av de bästa verktygen för konkurrentanalys som hjälper dig att skapa engagerande innehåll för din målgrupp. Det låter dig hitta populära och trendiga ämnen och ger insikter om innehåll som kan fånga din målgrupps uppmärksamhet.

Dessutom kan du övervaka ditt varumärkes närvaro online, jämföra det med konkurrenterna och utnyttja influencers på sociala medier för att öka din räckvidd. Om du vill optimera din innehållsmarknadsföringsstrategi och effektivt nå ut till din målgrupp är BuzzSumo verktyget som hjälper dig att nå dit.

BuzzSumos bästa funktioner

Gör det enkelt att hitta trender inom din bransch

Låter dig jämföra flera ämnen och spåra deras trender över tid.

Spårar varje omnämnande av konkurrenters varumärken (inklusive ditt eget) och produkter.

Gör det möjligt att följa organiska sökord och innehåll från specifika webbplatser och författare.

Samlar populära frågor relaterade till ett specifikt nyckelord från onlineforum, inklusive Reddit, Quora och Amazon.

Låter dig analysera dina konkurrenters innehållsprestanda utifrån deras engagemang på sociala plattformar som Facebook, Twitter och Pinterest.

Ger dig en översikt över de mest inflytelserika personerna och kontona på sociala medier för potentiella partnerskap och samarbeten.

BuzzSumo-begränsningar

Saknar integration med plattformar som LinkedIn, Snapchat och TikTok.

Fungerar endast bra för breda ämnen.

Ointuitivt gränssnitt

Dyra abonnemang

Priser för BuzzSumo

Grundläggande: 119 $/månad

Innehållsskapande: 249 $/månad

PR & kommunikation: 249 $/månad

Paket: 499 $/månad

Enterprise: 999 $/månad

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

5. Surfer

Bäst för innehållsanalys

via Surfer

Surfer är ett analysverktyg för sökmotoroptimering (SEO) som hjälper dig att förbättra ditt skriftliga innehåll för att få högre sökrankning bland dina konkurrenter. Det ger förslag i realtid för att förbättra din text, till exempel genom att optimera användningen av nyckelord, förbättra strukturen och öka läsbarheten.

Oavsett om du är innehållsmarknadsförare eller SEO-expert kan Surfer hjälpa dig att skapa högkvalitativa, SEO-optimerade artiklar. ?

Surfers bästa funktioner

Hjälper till att identifiera och åtgärda tekniska och on-page SEO-problem

Ger insikter om sökord, inklusive sökvolymer, svårighetsgrad och relaterade termer.

Ger SEO-förslag i realtid för att optimera ditt innehåll för sökningar.

Gör det enkelt att snabbt undersöka, skapa och optimera dina artiklar med Surfer AI.

Har ett Chrome-tillägg för att snabbt ta reda på sökvolym, CPC och relaterade sökord kring specifika termer som du skriver in i Google-sökningen.

Med verktyget SERP Analyzer kan du förstå vad som gör topprankade sidor framgångsrika, så att du kan spegla dessa resultat.

Begränsningar för Surfer

Innehållsredigeraren tillåter inte att du skapar eller lägger till tabeller.

Priserna är inte särskilt småföretagsvänliga.

Det kan ibland gå långsamt.

Surfer-priser

Essential: 89 $/månad

Avancerat: 179 $/månad

Max: 299 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Surfer-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 370 recensioner)

6. Google Trends

Bäst för att förutsäga trender

via Google Trends

Google Trends är ett gratis verktyg för konkurrentanalys från Google som låter dig spåra sökfrekvensen för specifika sökord eller fraser. Det ger insikter om den globala och regionala populariteten för ett ord eller en fras.

Dessutom kan du med detta kostnadsfria verktyg observera förändringar i popularitet över tid, vilket gör det till en utmärkt resurs för att identifiera användartrender och mönster. Använd dessa data för att utforma din övergripande marknadsföringsstrategi och dina planer.

Google Trends bästa funktioner

I avsnitten Utforska och Trender just nu kan du upptäcka populära ämnen i flera länder och kategorier.

Linjediagram, staplar och kartor gör det enkelt att tolka företagsdata på ett ögonblick.

Använd jämförelsemallar för att jämföra populariteten och trenderna för upp till fem sökord samtidigt.

Funktionen för relaterade sökningar hjälper dig att hitta sökord som är kopplade till det begrepp du söker efter.

Förutom Googles webbsökning kan du utforska sökningar på olika plattformar, såsom bildsökning, nyhetssökning, Google Shopping och YouTube-sökning.

Begränsningar i Google Trends

Det tar några dagar innan data uppdateras.

Registrerar inte söktermer med låg volym

Ger inte den exakta sökvolymen för sökord.

Priser för Google Trends

Gratis för alltid

Google Trends-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

7. Google Analytics

Bäst för webbplatsanalys

via Google Analytics

Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som ger dig djupgående insikter om trafiken på din webbplats. Det ger information om dina besökare, inklusive deras demografi, geografiska plats och allmänna beteende.

Dessutom kan du förstå hur användarna interagerar med din webbplats, till exempel vilka sidor de besöker, hur länge de stannar och vilka åtgärder de vidtar (t.ex. gör ett köp eller fyller i ett formulär). Dessa insikter hjälper dig att optimera din webbplats för en bättre användarupplevelse och ökade konverteringar.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Har ett generöst gratispaket som uppfyller behoven hos de flesta företag.

Samlar in demografiska uppgifter om besökarna på din webbplats, inklusive ålder, kön och plats.

Ger detaljerad trafikanalys inklusive antal dagliga besökare, trafikkällor (t.ex. sociala medier, Google-annonser etc.) samt vilka enheter och webbläsare som används.

Låter dig visualisera de specifika steg som användarna tar när de navigerar på din webbplats med funktionen beteendeflöde.

Gör det möjligt att ställa in och spåra konverteringsmått, till exempel när en besökare gör ett köp, tittar på en viss sida eller spenderar en viss tid på din webbplats.

Begränsningar i Google Analytics

Brant inlärningskurva

Data laddas ibland långsamt

Det är en stor prisskillnad mellan gratisversionen och Analytics 360.

Priser för Google Analytics

Google Analytics: Gratis

Google Analytics 360: 12 500 USD/månad

Betyg och recensioner på Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 6 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 500 recensioner)

8. Majestic

Bäst för analys av bakåtlänkar

via Majestic

Majestic är ett SEO-verktyg för konkurrentanalys som specialiserar sig på backlink-analys. Det ger dig en omfattande översikt över din backlink-profil och dina konkurrenters. Dessa insikter hjälper dig att optimera din länkbyggnadsstrategi och därmed förbättra din webbplats övergripande SEO-prestanda.

Majestic är populärt bland webbplatsägare, SEO-experter och digitala marknadsförare som vill öka sin webbplats domänautoritet och sökmotorranking. ??

Majestics bästa funktioner

Gör det möjligt att analysera bakåtlänksdata för flera URL:er samtidigt.

Tillhandahåller två separata index för en angiven URL – det historiska indexet för tidigare bakåtlänksdata och det nya indexet för de senaste bakåtlänksdata.

Mäter kvaliteten och kvantiteten på bakåtlänkarna till din och dina konkurrenters webbplatser.

Låter dig se en jämförelse mellan länkprofilerna för två webbplatser sida vid sida.

Majestics begränsningar

Ointuitivt gränssnitt

Dyra abonnemang

Ingen gratisplan

Majestic-priser

Lite: 49,99 $/månad

Pro: 99,99 $/månad

API: Från 399,99 $/månad

Majestic-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

9. Hootsuite

Bäst för analys av digital och social närvaro

via Hootsuite

Hootsuite är ett omfattande verktyg för marknadsföringsstrategi och hantering av sociala medier som många team använder för konkurrentanalys. Från en enda instrumentpanel kan du publicera på olika sociala mediekonto samtidigt och hålla dig till ett regelbundet publiceringsschema.

Du kan också använda Hootsuite för att effektivisera dina aktiviteter på sociala medier (t.ex. visa ditt hemflöde, svara på kommentarer osv.) utan att behöva besöka varje webbplats separat. Det är ett utmärkt verktyg för företag som har svårt att hantera sin närvaro på flera sociala medieplattformar.

Hootsuites bästa funktioner

Ansluter till sju populära sociala medieplattformar – Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest och YouTube.

Föreslår rekommenderade tidpunkter för att publicera på dina konton för maximalt engagemang.

Hjälper dig att snabbt skapa bildtexter med den inbyggda AI-skrivaren och hashtaggeneratorn.

Integreras med Canva och Grammarly för att förenkla skapandet av visuellt tilltalande innehåll med felfria bildtexter.

Låter dig övervaka konversationer och omnämnanden om ditt varumärke på olika sociala nätverk.

Har omfattande analysverktyg för att spåra prestanda på sociala medier.

Hootsuite-begränsningar

Ingen gratisplan

Endast en användare i baspaketet

Komplext gränssnitt för nya användare

Långsam under rusningstid

Hootsuite-priser

Professional: 99 $/månad

Team: 249 $/månad

Företag: 739 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 460+ recensioner)

10. Owletter

Bäst för konkurrensanalys inom e-postmarknadsföring

via Owletter

Owletter är ett övervakningsverktyg för att spåra dina konkurrenters nyhetsbrev via e-post. Istället för att prenumerera på enskilda nyhetsbrev och fylla din inkorg, fångar det upp och sparar e-postmeddelanden från dina konkurrenters domäner.

Dessutom har det analysfunktioner som hjälper dig att förstå dina konkurrenters e-poststrategier genom att upptäcka vanliga teman och mönster i deras e-postmeddelanden, vilket ger dig en konkurrensfördel. Dessa insikter är användbara för att skapa mer effektiva e-postmarknadsföringskampanjer.

Owletters bästa funktioner

Har ett lättnavigerat gränssnitt

Gör det möjligt att spåra flera konkurrenters webbplatser samtidigt.

Samlar in och lagrar automatiskt alla e-postmeddelanden från de webbplatser du väljer att spåra.

Bevarar det ursprungliga utseendet på varje e-postmeddelande som en ögonblicksbild, så att du kan se exakt vilken formatering och vilka bilder som använts.

Här kan du se antalet e-postmeddelanden som dina konkurrenter har skickat, vilken dag och tid de skickades samt deras spam-rykte.

Begränsningar för Owletter

Ingen gratisplan

Begränsad integration med externa appar

Saknar mer djupgående analyser, såsom klickfrekvens och konverteringsfrekvens.

Owletter-priser

Startpaket: 19 $/månad

Pro: 39 $/månad

Obegränsat: 79 $/månad

Owletter-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

11. SpyFu

Bäst för PPC-analys

via SpyFu

SpyFu är ett omfattande SEO-verktyg som ger detaljerad data om dina konkurrenters SEO-strategier. Det ger insikter om deras mest lönsamma sökord, betald och organisk sökning samt rankningshistorik. SpyFu är ett utmärkt verktyg för PPC-konkurrenters forskning och kan hjälpa dig att upptäcka nya sökord att rikta in dig på.

SpyFus bästa funktioner

Gör det möjligt för dig att ladda ner dina konkurrenters PPC-sökord.

Ger historik över organiska sökrankningar för över ett decennium.

Erbjuder obegränsade sökresultat, dataexport och PDF-filer med domänöversikter.

Förenkla din SEO-projektledning genom att skapa nyckelordsgrupper och ställa in aviseringar.

SpyFu begränsningar

Vissa användare har rapporterat att data ibland kan vara något föråldrad.

Gränssnittet kan vara förvirrande för nybörjare.

SpyFu prissättning

Grundläggande plan : 39 $/månad

Professionellt abonnemang: 79 $/månad

SpyFu betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

12. iSpionage

Bäst för konkurrensanalys på sociala medier

via iSpionage

iSpionage är ett avancerat SEO-verktyg som hjälper dig att förstå dina konkurrenters strategier. Dess omfattande uppsättning funktioner inkluderar PPC-konkurrentanalys, SEO-konkurrentanalys och konkurrentanalys på sociala medier. iSpionage tillhandahåller detaljerad data om konkurrenternas sökord, annonsinnehåll och bakåtlänkar, vilket ger dig en fullständig bild av deras taktik.

iSpionages bästa funktioner

Erbjuder omfattande data om sökord och annonstexter för sju sökmotorer i mer än 90 länder.

Ger insikter om konkurrenternas konverteringsstrategier

Med funktionen Campaign Watch kan du övervaka konkurrenternas kampanjstrategier.

Integrationer med verktyg som Google Ads, Bing Ads och Yahoo Ads för att förbättra dina SEO-insatser.

Begränsningar för iSpionage

Användare har rapporterat att systemets design kan vara lite föråldrad.

Kan vara dyrt för mindre företag eller enskilda användare.

Priser för iSpionage

Startpaket: 59 $/månad

Professional: 99 $/månad

Avancerat: 299 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

iSpionage-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

13. Semrush

Bäst för digital marknadsföring

via Semrush

Semrush är ett komplett verktyg för digitala marknadsförare. Det täcker SEO, PPC, SMM och konkurrensanalys. Detta verktyg hjälper dig att förstå dina konkurrenters strategier, inklusive deras displayannonsering, länkbyggande samt organisk och betald sökning. Semrush erbjuder en uppsättning analytiska rapporter för att gräva djupare i dina konkurrenters webbtrafik och online-synlighet.

Semrush bästa funktioner

Ger data om dina konkurrenters trafikkällor, rankade sökord och resultat på sociala medier.

Erbjuder djupgående länkanalys för alla domäner

Med verktyget Advertising Research kan du analysera dina konkurrenters annonsbudgetar och identifiera deras mest framgångsrika annonstexter.

Integrationer med Google Analytics, Google Search Console, Google My Business och Google Ads

Semrushs begränsningar

Vissa användare har rapporterat att den enorma mängden data kan vara överväldigande.

Gränssnittet kan ta lite tid att vänja sig vid för nybörjare.

Semrush-priser

Pro: 129,95 $/månad per användare

Guru: 249,95 $/månad per användare

Företag: 499,95 $/månad per användare

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

14. Kompyte

via Kompyte

Kompyte är ett verktyg för konkurrensbevakning som ger företag insikter om konkurrenternas strategier och åtgärder, så att de kan fatta effektiva beslut. Med detta verktyg kan användare spåra konkurrenter över flera kanaler och få uppdateringar i realtid.

Kompyte bästa funktioner

Realtidsvarningar för konkurrentuppdateringar på olika kanaler som webbplatser, sociala medier, annonskampanjer etc.

Jämför användares och konkurrenters webbplatser sida vid sida för att belysa förändringar.

AI-driven analys ger insikt i konkurrenternas strategier och hjälper användarna att ta tillvara på möjligheter.

Integration med populära försäljnings- och marknadsföringsplattformar, inklusive HubSpot, Salesforce och Slack.

Kompyte-begränsningar

Vissa användare har rapporterat att verktyget kräver en hel del anpassning för att få de mest passande resultaten.

Priserna kan vara mindre tillgängliga för mindre företag eller nystartade företag.

Kompyte-priser

Kontakta säljavdelningen för prisinformation.

Kompyte-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

15. Crayon

Bäst för AI-konkurrentanalys

via Crayon

Crayon erbjuder en komplett uppsättning funktioner för konkurrentanalys, som gör det möjligt för användare att spåra olika aspekter av konkurrenternas strategi. Crayon använder AI för att ge en fullständig konkurrensöversikt, inklusive aktivitet på sociala medier, förändringar på webbplatser och mycket mer.

Crayons bästa funktioner

Detaljerad information om konkurrenters prissättning, produkter och strategier

Marknadsanalys och trendbevakning hjälper företag att identifiera och haka på heta marknadstrender före konkurrenterna.

Integration med populära försäljnings- och marknadsföringsverktyg för en mer strömlinjeformad upplevelse.

Realtidsvarningar som säkerställer att användarna alltid är uppdaterade om konkurrenternas aktiviteter.

Crayons begränsningar

Att komma igång med och vänja sig vid plattformen kan vara ganska komplicerat för vissa användare.

Premiumfunktioner är endast tillgängliga i dyrare abonnemang.

Crayons prissättning

Crayon-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (6 recensioner)

Dessa 15 bästa verktyg för konkurrentanalys kan vara avgörande för att öka ditt företags synlighet online och driva tillväxt.

Men även om de kan ge dig värdefulla insikter är det lika viktigt att hantera och organisera dessa resultat. Tack och lov gör ClickUp det superenkelt.

Som en omfattande produktivitetsplattform kan ClickUp hjälpa dig att hålla koll på viktiga konkurrentinsikter samtidigt som du övervakar genomförandet av din affärs- och produktstrategi. Som ett resultat kommer du inte bara att förstå dina konkurrenter bättre – du kommer att överträffa dem. ?

Är du redo att gå om dina konkurrenter och bli uppmärksammad av dina potentiella kunder? Registrera dig för ClickUp idag!