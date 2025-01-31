11 marknadsföringsverktyg för småföretag 2025

Att driva ett småföretag kräver en enorm mängd engagemang och ansträngning för att hålla det framgångsrikt.

Statistik visar att det fanns 31,7 miljoner småföretag i USA år 2020. Samtidigt hävdar US Bureau of Labor Statistics att 82 % av småföretagen överlever endast 1 år, 50 % klarar sig i 5 år och bara 35 % överlever 10 år eller mer.

Som småföretagare kan du förhoppningsvis öka dina chanser att lyckas genom att förbättra dina marknadsföringsinsatser med digitala marknadsföringsverktyg.

I den här artikeln lär du dig fördelarna med att använda marknadsföringsverktyg för småföretag, viktiga funktioner att leta efter samt tio marknadsföringsprogram som hjälper dig att planera, hantera och spåra dina marknadsföringsstrategier och kampanjer.

Det känns som om det kommer ett nytt marknadsföringsverktyg varje vecka. Och data från Statista visar att martech-branschen världen över var värd 344,8 miljarder dollar 2021. Med denna kunskap är det inte förvånande att 96 % av marknadsförarna har använt en plattform för marknadsföringsautomatisering.

Som småföretagare bör du alltid leta efter sätt att förbättra din verksamhet. Precis som du skulle använda kreativa metoder för att hitta en ny medarbetare, måste du tänka utanför boxen för att förbättra din marknadsföring.

Och om de flesta marknadsförare använder plattformar för marknadsföringsautomatisering finns det säkert något att lära sig av det. Låt oss titta på varför du verkligen bör använda marknadsföringsverktyg i ditt småföretag.

Att arbeta nonstop kan ibland få dig och dina anställda att känna att ni befinner er i ett oändligt hamsterhjul och inte kan hitta vägen ut. Och ärligt talat? Det kanske ni faktiskt gör.

Det kan vara svårt att ta ett steg tillbaka och se helheten när man är extremt upptagen med olika projekt. Fungerar de strategier du har implementerat för marknadsföring? Finns det något du kan sätta in som frigör tid?

Skapa anpassade eller använd färdiga automatiseringsrecept i ClickUp för att automatisera rutinmässigt arbete och förenkla ditt komplexa arbetsflöde.

Digitala marknadsföringsverktyg som automatiserar arbetsflöden är något som din marknadsföringspersonal säkert kommer att uppskatta.

I stället för att manuellt utföra varje steg i en process, frigör bra digitala marknadsföringsverktyg som automatiserar arbetsflöden tid för större och bättre projekt. Med automatiserade arbetsflöden får medarbetarna fördelar som effektivare kommunikation, högkvalitativt arbete eftersom processerna blir mindre benägna att drabbas av mänskliga fel, och ökad ansvarighet.

Alla dessa fördelar kommer att bidra till den övergripande tillväxten för avdelningen och därmed för företaget.

Marknadsföring handlar om att knyta kontakter mellan människor. Som småföretagare letar du kanske efter sätt att öka din följarskara och nå en större publik.

Statistik visar att Facebook, Instagram och Twitter är de mest populära sociala medieplattformarna, så du kommer säkert att vilja nå dessa målgrupper genom ditt marknadsföringsteam.

Med rätt marknadsföringsverktyg kan ditt team snabbt sätta upp en plan för att öka ditt småföretags publik via sociala medier.

Prova tidrapporteringsverktyg för småföretag!

Cirka 68 % av konsumenterna säger att de är villiga att betala mer för produkter och tjänster från ett varumärke som erbjuder bra kundservice. Det enda sättet att skapa en bra kundserviceupplevelse är dock att ta till sig kundernas feedback.

Som småföretagare bör du och ditt marknadsföringsteam söka efter marknadsföringsverktyg som hjälper er att samla in kundfeedback så att ni kan förbättra ert småföretag i varje steg på vägen.

Som småföretagare måste du mäta målen för dina marknadsföringsverktyg och kampanjer så att du vet vad som fungerar och inte fungerar för dig. Med rätt marknadsföringsverktyg kan du spåra dina mål, mäta framsteg och maximera dina marknadsföringsinsatser.

När du implementerar nya marknadsföringsverktyg i ditt småföretag, se till att de verktyg du väljer gör det möjligt för dig att spåra dina mål. Om ditt slutmål är att öka trafiken till webbplatsen, till exempel, definiera hur mycket trafik du vill se under en viss tidsperiod.

Sätt sedan upp mål och tidsplaner för varje nytt verktyg du implementerar, så att du kan mäta verktygets framgång i din verksamhet.

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framstegen.

De marknadsföringsverktyg du väljer för ditt småföretag bör också göra det möjligt för dig att mäta dina framsteg. Ett bra sätt att göra det är att fastställa viktiga resultatområden för marknadsföring i ditt småföretag. Att fastställa OKR-mål för marknadsföring och spåra mätvärden är ett annat sätt att mäta framgången för dina marknadsföringsinsatser och verktyg.

Marknadsföringsverktyg låter dig mäta och hålla koll på en mängd olika saker:

Kundengagemang

Konverteringsfrekvens

Klickfrekvens (CTR)

Kostnad per lead (CPL)

Marknadsföringskvalificerade leads (MQL)

Det är lätt att fastna i stressen med att få uppgifterna gjorda och lämna in dem före (eller precis vid...) deadline. Som småföretag har du förmodligen många anställda som har flera olika roller för att hinna med de växande kraven i din verksamhet.

Men vad händer om någon i teamet glömmer bort ett projekt? Eller om det fanns en viktig del av projektet som teamet inte ens insåg att de borde göra?

Som småföretagare bör du söka efter sätt att förbättra produktiviteten och skapa realistiska arbetsbelastningar. Det är här ett verktyg för marknadsföringsprojektledning som ClickUp kommer in i bilden.

Du kan använda ClickUps mall för projektledningsgranskning för att ditt team ska kunna besluta om ett projekt ska gå vidare eller inte. Mallen hjälper ditt team att se om de uppnår de förväntade resultaten och gör det möjligt för dem att gå vidare till nästa steg i projektet.

Projektledningsmallen från ClickUp gör det möjligt för företag att utvärdera projektets aktuella status och hjälpa teamen att avgöra om det är värt att fortsätta projektet.

Istället för att teamet försöker komma ihåg allt som måste göras kan ett funktionellt projektledningsverktyg som ClickUp hjälpa dem att hålla koll på uppgifterna, mäta framstegen och se till att inget faller mellan stolarna. Detta säkerställer en smidig verksamhet och hjälper till att hantera projektbudgetar mer effektivt.

Att välja rätt marknadsföringsverktyg för ditt småföretag kan verka lite överväldigande, men vi har gjort research och gjort det enklare för dig. Kolla in dessa 10 marknadsföringsverktyg som småföretag inte får missa.

Bäst för projektledning och teamsamarbete

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Behöver du ett bättre sätt att hantera dina projekt och kommunicera med ditt team?

Då är det här verktyget något för dig.

Med ett flexibelt och funktionellt projektledningsverktyg som ClickUp får ditt marknadsföringsteam alla verktyg som behövs för att effektivt planera, hantera och följa upp projekt, marknadsföringskampanjer och mycket mer. När ditt företag växer behöver du ett projektledningsverktyg som hjälper dina marknadsföringsteam att övervaka marknadsföringsinitiativ och medarbetarnas arbetsbelastning samt att ha en överblick över dina projekt på en högre nivå.

Det är detta som gör ClickUp till ett av de bästa verktygen för företag – det är flexibelt, funktionellt och skalbart. Det är utvecklat för individer och team av alla storlekar inom olika branscher och erbjuder hundratals avancerade projektlednings- och samarbetsfunktioner som hjälper dig att hantera både enkla och komplexa arbetsflöden.

Eftersom plattformen är helt anpassningsbar kan du och ditt team bygga ClickUp så att det passar ert arbetsflöde, era preferenser och projektbehov, och justera det i takt med att ert företag växer. ?

Vill du effektivisera ditt arbete ännu mer? Integrera ClickUp med över 1 000 arbetsappar och andra viktiga marknadsföringsverktyg för ett smidigt arbetsflöde och för att samla allt ditt arbete på ett och samma ställe.

Viktiga funktioner

Begränsningar

Vissa av de avancerade funktionerna är endast tillgängliga i den betalda versionen.

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 5 dollar per månad/användare

Företag : 12 dollar per månad/användare

Business Plus : 19 dollar per månad/användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,7 av 5 (5 675+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 544+ recensioner)

2. Slack

Bäst för teamkommunikation

Skicka snabbmeddelanden, dela filer och effektivisera kommunikationen i ditt team med Slack.

Projektledning innebär att prata med dina kollegor, och Slack hjälper dig att göra just det. Slack är en app för gruppmeddelanden eller teamsamarbete som förenklar affärskommunikationen.

Med den här appen kan du och ditt småföretag ha öppna diskussioner, privata grupper och direktmeddelanden, samt djup kontextuell sökning och arkivering av meddelanden och fildelning. Istället för att ringa varandra, skicka e-post eller titta in på varandras kontor, kan du med den här meddelandeappen skicka meddelanden till varandra och snabbt lösa problem under dagen.

Viktiga funktioner

Samarbetsverktyg

Ljudkonferenser

Videokonferenser

Fildelning

Webbapplikation och otaliga integrationer

Mobilapp

Begränsningar

Meddelanden kan bli oorganiserade och kaotiska om de inte hanteras på rätt sätt.

Prissättning

Gratis med vissa begränsningar

Standard : 6,67 USD per användare/månad, faktureras årligen

Plus : 12,50 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Enterprise Grid: tillgängligt på anpassningsbar basis

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,5 av 5 (över 30 820 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (22 806+ recensioner)

Bonus: AI-verktyg för småföretag

3. Sendinblue

Bäst för en allt-i-ett-plattform för digital marknadsföring

Skapa och designa eleganta e-postmeddelanden i Sendinblue

Sendinblue är en programvara för marknadsföringskommunikation som utför uppgifter relaterade till hantering av marknadsföringsautomatisering, e-postkampanjer, transaktionsmeddelanden och SMS-meddelanden.

Detta verktyg kan hjälpa småföretag att skicka ut nyhetsbrev och masskommunikation digitalt.

Sendinblue erbjuder avancerad rapportering i realtid som är till stor hjälp när du vill följa upp mätvärden för ditt småföretag.

Med möjligheten att lägga till ett obegränsat antal kontakter i din databas är det ett utmärkt alternativ för marknadsföringskommunikation som växer i takt med ditt företag.

Viktiga funktioner

Marknadsföringsautomatisering

SMS-meddelanden

Avancerad rapportering i realtid

Kundsupport via e-post och telefon

Förplanera kampanjer

Obegränsat antal kontakter

Begränsningar

Ett begränsat antal integrationer

Prissättning

Gratis : Gratis med obegränsat antal kontakter

Starter : Från 25 dollar per månad

Företag : Från 65 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,5 av 5 (1 541+ recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (1 549+ recensioner)

4. Mailchimp

Bäst för marknadsföring, automatisering och e-postplattformar

Exempel på målgruppspanel i Mailchimp

Mailchimp är en heltäckande marknadsföringsplattform som hjälper småföretag att marknadsföra sig smartare för att växa snabbare.

Detta verktyg är utmärkt för småföretag eftersom det hjälper dig att automatisera arbetsflödena inom din marknadsavdelning.

Det är AI-drivet och hjälper dig att skicka marknadsföringsmejl och automatiserade meddelanden, skapa riktade annonskampanjer, bygga landningssidor, skicka vykort, underlätta rapportering och analys samt sälja online.

Viktiga funktioner

Tillhandahåller mallar

Har WYSIWYG-e-postredigerare

Dynamiskt innehåll med möjlighet att testa det

Mobiloptimering

Rapportering om e-postleverans

Listhantering

Triggerade drip-sekvenser

Begränsningar

Begränsningar för vissa funktioner och designer när du använder gratisversionen.

Prissättning

Gratis: Gratis baserat på 500 kontakter

Essentials : Från 13 dollar per månad

Standard : Från 20 dollar per månad

Premium: Från 350 dollar per månad

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,3 av 5 (12 204+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (15 822+ recensioner)

5. Hootsuite

Bäst för marknadsföring i sociala medier

Håll koll på konversationer om viktiga ämnen, spåra resultatet av dina inlägg och omnämnanden av ditt varumärke och övervaka konkurrenternas aktiviteter med Hootsuite.

Hootsuite är ett verktyg för hantering av sociala medier och marknadsföring. Denna app är utmärkt för småföretag, eftersom den ersätter mycket av det manuella arbetet med dina inlägg på sociala medier.

I den här appen kan du schemalägga inlägg på flera sociala nätverk, hantera organiskt och betalt socialt innehåll tillsammans, hålla koll på kundkonversationer och få användbara insikter i realtid från sociala medier för att fatta viktiga marknadsföringsbeslut – allt från ett och samma ställe för ditt småföretag.

Viktiga funktioner

Schemaläggning av inlägg

Automatiserad publicering

Hantering av flera konton

Kontaktadministration

Innehållshantering

Rapportering och analys

Kundsegmentering

Begränsningar

Analyserna kan fortfarande förbättras något.

Prissättning

Professionell : 49 $ per månad

Team : 249 $ per månad

Företag : 739 dollar per månad

Enterprise: tillgängligt på anpassningsbar basis

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,1 av 5 (3 778+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (3 349+ recensioner)

6. Canva

Bäst för grafisk design samt foto- och videoredigering

Skapa enkelt design, marknadsföringsmaterial och mycket mer med Canva.

Canva är ett grafiskt designverktyg som underlättar skapandet av grafik.

Om du och ditt marknadsföringsteam för ditt småföretag är nya inom grafisk design är detta program lätt att använda och innehåller allt du behöver för att skapa visuella element.

Med den här appen kan du skapa unikt innehåll för bland annat sociala medier, presentationer, inbjudningar, affischer, broschyrer och visitkort. Istället för att ha flera olika appar för varje visuellt element finns allt samlat på ett ställe, vilket gör detta till ett utmärkt verktyg för ditt småföretag.

Viktiga funktioner

Skapande av mallar

Design och redigering

Annonshantering

Fillagring

Historiska ögonblicksbilder

Begränsningar

Begränsade funktioner och anpassningsmöjligheter

Prissättning

Gratis med vissa begränsningar

Pro : 12,99 dollar per månad för en person

Teams: 30 dollar per månad för de första fem personerna

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,5 av 5 (3 787+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (10 873+ recensioner)

7. KWfinder

Utför sökordsforskning och analys med KWFinder från Mangools.

KWFinder är ett verktyg för sökordsanalys för sökmarknadsföring.

Det hittar långsvansade sökord med låg SEO-svårighetsgrad. Det ger ett indexvärde för SEO-svårighetsgrad baserat på olika rankningsfaktorer och insikt i pay-per-click-annonsering. När ditt småföretag växer kommer du att vilja kunna spåra de bästa sökorden för SEO, så detta verktyg är ett utmärkt val.

KWfinder är också utmärkt för att generera idéer och ny inspiration för nya projekt. Så när du eller ditt marknadsföringsteam känner er fastnade kan detta verktyg snabbt få igång nya idéer.

Viktiga funktioner

Betyg på sökord

Kostnad per klick (CPC)

Alternativa sökordsförslag

Sökords svårighetsgrad

SERP-analys

Begränsningar

Begränsad statistik över sidkvalitet

Prissättning

Gratis : 10 dagars provperiod

Basic : 29,90 dollar per månad

Premium : 44,90 dollar per månad

Agency: 89,90 dollar per månad

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,5 av 5 (5+ recensioner)

TrustRadius: 9,9 av 10 (10+ recensioner)

8. AnswerThePublic

Få konsumentinsikter som du kan använda för att skapa nytt, extremt användbart innehåll, produkter och tjänster med AnswerThePublic.

AnswerThePublic är ett verktyg som tillhandahåller autofullständiga data från sökmotorer som Google och sedan ger användbara fraser och frågor som människor ställer kring ditt sökord.

Det är ett fantastiskt sätt för ditt marknadsföringsteam att få insikt i vad läsarna letar efter och sedan använda den informationen för att skapa nytt och användbart innehåll och nya produkter.

När du eller ditt team har ont om idéer är denna sökfunktion ett utmärkt sätt att få inspiration. Den kostnadsfria versionen erbjuder upp till tre kostnadsfria sökningar per dag, så du kan enkelt testa den och se vad den går ut på.

Viktiga funktioner

Lätt att använda

Hjälper dig att övervinna skrivkramp

Spåra sökordsrankning

Verktyg för sökordsanalys

Konkurrensanalys och jämförelsetabeller

Begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar dig till endast tre sökningar per dag.

Prissättning

Gratis med vissa begränsningar

Månadsvis : 99 dollar per månad

Årligt : 79 $ per månad, faktureras årligen

Expert: 199 dollar per månad

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,5 av 5 (24+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (9+ recensioner)

9. Google Analytics

Bäst för att spåra webbplatstrafik och mäta kampanjresultat

Mät avkastningen på dina annonser och spåra dina Flash-, video- och sociala nätverkssajter och applikationer med Google Analytics.

Google Analytics är en analystjänst som tillhandahåller statistik och verktyg för sökmotoroptimering och marknadsföring. Verktyget är gratis för alla som har ett Google-konto.

För ett litet företag är Google Analytics ett användbart verktyg för att spåra webbplatsens prestanda och samla in data från besökare. Det kan också hjälpa dig att mäta om marknadsföringskampanjer varit framgångsrika och identifiera olika mönster i användarnas engagemang.

Om du bestämmer dig för att implementera analysverktyg i dina marknadsföringsverktyg bör detta vara ett av dina förstahandsval för att få ditt småföretag att växa.

Viktiga funktioner

Gratis för alla som har ett Google-konto.

Datavisualisering

Övervakningsverktyg

Prediktiv analys

Gör det möjligt för användare att spåra upp till 200 mätvärden för webbplatsens prestanda.

Begränsningar

Datakvaliteten kan påverkas negativt av användare som blockerar Google Analytics-cookies.

Prissättning

Gratisversion : Utmärkt för små och medelstora företag

360-version: Varierande priser från 12 500 dollar per månad

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,5 av 5 (5 995+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (7 332+ recensioner)

10. Buzzsumo

Bäst för innehållsforskning

Få omedelbar tillgång till trender från hela världen och upptäck det mest populära innehållet med BuzzSumo.

BuzzSumo är en plattform som hjälper dig att upptäcka de bästa möjligheterna till engagemang, innehåll och räckvidd på sociala medier och sökmotorer. Med detta verktyg kan du upptäcka nya sökord, populära nyheter, kundfrågor och framgångsrikt innehåll.

Detta är ett pålitligt sätt att ta reda på vad som är populärt eller kommer att bli ett hett ämne på sociala medier, så att du kan implementera det i dina marknadsföringsstrategier för småföretag. Det är viktigt att spåra dessa funktioner eftersom det ger ytterligare insikt i vad som fungerar och inte fungerar för ditt varumärke, så du vill inte missa detta verktyg för ditt småföretag.

Viktiga funktioner

Konverteringsspårning

Nyckelordsfiltrering

Rapportering/analys

Innehållshantering

Alternativ för att se vad som är populärt just nu på sociala medier

Övervakning i realtid

Begränsningar

Optimal användning av plattformen kan vara komplex på grund av så många funktioner.

Prissättning

Gratis med vissa begränsningar

Pro : 99 $ per användare/månad

Plus : 179 USD per användare/månad

Stort: 299 USD per användare/månad

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,5 av 5 (95+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (136+ recensioner)

11. Narrato

Centralisera alla dina innehållssystem och procedurer med Narrato Workspace.

Narrato Workspace är ett verktyg för innehållsskapande, samarbete, arbetsflöde och projektledning. Det fungerar också som en plattform för att skriva innehåll för webbplatser, bloggar och SEO. På denna plattform kan du lägga ut jobb och anlita kvalitetsgranskade frilansande copywriters och innehållsskapare för ditt småföretags behov.

Om du har svårt att skapa innehåll bör du ta en titt på det här verktyget. Med ett system för idéhantering, anpassningsbara mallar och möjligheten att komma i kontakt med frilansare kommer ditt småföretag garanterat att ha nytta av det här verktyget.

Viktiga funktioner

Samarbetsverktyg

Anpassningsbara mallar

Gantt/tidslinjevy

Idéhantering

Innehållskalender

Begränsningar

Det skulle behöva förbättrad integration på plattformen.

Prissättning

Gratis med vissa begränsningar

Pro : 9 dollar per användare/månad

Företag : 19 USD per användare/månad

Anpassningsbart: Finns i anpassningsbar version

Kundrecensioner och betyg

G2 : 4,8 av 5 (22+ recensioner)

Capterra: 4,9 av 5 (11+ recensioner)

Bonus: Kolla in 7 gratis mallar för att skriva innehåll för snabbare innehållsskapande

Med så många alternativ på marknaden kan det vara svårt att avgöra vilka som är värda att investera tid och pengar i och vilka du bör undvika. När du letar efter marknadsföringsverktyg för småföretag är det viktigt att tänka på några viktiga funktioner som alla marknadsföringsverktyg bör ha.

Användarvänlighet och funktionalitet ?‍?

Ett program kan vara fantastiskt och ha många bra funktioner, men om det inte är användarvänligt bör du nog låta bli att köpa det.

Oavsett vad verktyget lovar bör du kunna komma åt det och enkelt lära dig hur du använder appen eller webbplatsen. Om ett verktyg dessutom erbjuder bra instruktioner och handledningar med skärmdumpar som visar hur man navigerar i verktyget är det en stor bonus.

Det sista du vill göra är att investera i ett verktyg för att sedan inse hur mycket tid du måste lägga på att lära dig hur det fungerar.

Praktiskhet kontra kostnad?

Oavsett vilket program du väljer att använda bör det vara praktiskt.

Väg alltid verktygets praktiska användbarhet för dig och ditt team mot kostnaden. Bestäm om funktionerna är något du faktiskt kommer att använda eller om de bara är en extra fördel som du inte behöver eller som är irrelevant för dina behov.

Om praktiskheten och användbarheten inte uppväger kostnaderna bör du fortsätta söka efter marknadsföringsverktyg som passar dina behov.

Skalbarhet och flexibilitet ?

Dina marknadsföringsverktyg bör vara tillräckligt flexibla för att tillgodose dina aktuella behov och anpassas efterhand som ditt företag växer. När du letar efter avancerade verktyg bör du därför söka efter verktyg som erbjuder anpassningsmöjligheter och ett brett utbud av funktioner som kan hjälpa dig med både enkla och komplexa uppgifter.

Med andra ord, investera inte i ett verktyg som bara löser dina problem just nu. Sök istället efter en långsiktig lösning som kan stödja dina nuvarande och framtida affärsbehov.

Marknadsföringsverktyg är något som alla småföretag bör implementera. Frigör tid för ditt marknadsföringsteam så att de kan fokusera på större och mer spännande projekt.

Om du tar med dig något från den här listan, överväg noga funktionerna i varje verktyg och försök hitta ett som uppfyller flest krav så att ditt team behöver använda färre verktyg. Om det fortfarande saknas några viktiga funktioner, se till att verktyget åtminstone kan integreras sömlöst i din föredragna plattform.

ClickUp kan integreras med mer än 1 000 olika applikationer via Zapier. Dessutom hanterar Zapier automatisk dataöverföring så att du inte behöver oroa dig för varje litet steg på vägen.

Välj rätt marknadsföringsverktyg för att nå nya kunder, uppnå och överträffa dina marknadsföringsmål och ta ditt småföretag till en ny värld av effektivitet.

Gästskribent:

Freya Laskowski är en SEO-konsult som hjälper varumärken att öka sin organiska trafik genom att skapa och distribuera innehåll.

Hon är citerad i flera onlinepublikationer, bland annat Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance och Huffington Post. Hon äger också CollectingCents, en blogg om privatekonomi som hon har byggt upp från grunden.